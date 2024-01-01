Магазин вебзастосунків
Знайдіть правильне програмне забезпечення та послуги.
Перетворюйте вебсайти на десктопні застосунки за допомогою WebCatalog Desktop та отримуйте доступ до безлічі ексклюзивних застосунків для Mac, Windows, Linux. Використовуйте простори для впорядкування застосунків, легкого перемикання між багатьма акаунтами та максимальної продуктивності.
Програмне забезпечення для місцевого маркетингу - Найпопулярніші застосунки - Албанія
«Програмне забезпечення для місцевого маркетингу» відноситься до категорії програмних інструментів і платформ, розроблених, щоб допомогти компаніям оптимізувати свої маркетингові зусилля на місцевому рівні, орієнтуючись на конкретні географічні регіони або громади. Ці інструменти особливо корисні для компаній, які мають фізичні місцезнаходження, або тих, хто прагне орієнтуватися на клієнтів у певному регіоні чи місцевості.
Запит на новий застосунок
Google My Business
business.google.com
Якщо ви були перенаправлені на цю сторінку, Google Мій бізнес не підтримує ваш браузер. Якщо ви використовуєте не останню версію веб-переглядача, Google Мій бізнес може не відображатися або працювати належним чином
UpCity
upcity.com
UpCity — це ресурс, який допомагає підключати підприємства до постачальників послуг B2B, яким вони можуть довіряти. Ми створюємо та розширюємо можливості успішних відносин між компаніями та постачальниками послуг. Маючи понад 70 000 зареєстрованих постачальників — від маркетингових агентств до бухга...
IONOS
ionos.com
Доступ до всього світу IONOS: контракти, продукти та дані про клієнтів, замовлення або зміна послуг – тепер захищений паролем вхід.
SEMrush
semrush.com
Semrush — це провідна платформа SaaS для управління видимістю в Інтернеті, яка дозволяє компаніям у всьому світі проводити оптимізацію пошукових систем, оплату за клік, контент, соціальні медіа та конкурентоспроможні дослідницькі кампанії та отримувати вимірні результати від онлайн-маркетингу. Semru...
SE Ranking
seranking.com
SE Ranking — це надійний набір інструментів для пошукової оптимізації, який найкраще підходить для малих і середніх агентств і внутрішніх команд. Унікальні та розширені набори даних допомагають SEO-професіоналам розробляти та впроваджувати ефективні стратегії SEO. SE Ranking пропонує спеціальні інст...
Keyword.com
keyword.com
Раніше SerpBook.com – усе, що вам потрібно для відстеження, точного визначення та перевірки ваших зусиль з оптимізації пошукових систем. Демонструйте та повідомляйте людям, які мають значення.
BirdEye
birdeye.com
Birdeye — це найвища рейтингова платформа для управління репутацією та цифрової взаємодії з клієнтами для місцевих брендів і компаній, що працюють у кількох місцях. Понад 100 000 компаній використовують платформу Birdeye на базі штучного інтелекту, щоб безперебійно взаємодіяти з клієнтами, підвищува...
Moz
moz.com
Платформа Moz Local пропонує надійне локальне технологічне рішення, яке забезпечує точніше керування списками, практичну інформацію, автоматизацію видалення дублікатів і керування переглядом. Moz Local допоможе вам краще, ніж будь-коли раніше, володіти даними про фізичне місцезнаходження та керувати...
Seobility
seobility.net
Seobility — це універсальний інструмент SEO для кращого рейтингу веб-сайтів. Seobility забезпечує комплексний аудит SEO на сторінці, аналіз зворотних посилань і інструменти для створення посилань, а також відстеження рейтингу. Додаткові інструменти, такі як інструмент TF*IDF для оптимізації вмісту т...
WebCEO
webceo.com
WebCEO — це платформа інтернет-маркетингу наступного покоління, яка надає вам 23 потужні інструменти для дослідження ключових слів, відстеження рейтингу, аналізу домену, аудиту SEO, аналізу внутрішніх посилань і відстеження зворотних посилань, керування соціальними медіа, керування платним пошуком, ...
Thryv
thryv.com
Thryv — це комплексне програмне забезпечення для керування малим бізнесом, яке допоможе вам оптимізувати свій бізнес, щоб ви могли повернутися до того, що вам подобається. Власники малого бізнесу краще спілкуються, вирішують більше бізнес-завдань і стають більш організованими з Thryv. Співпрацюйте з...
PromoRepublic
promorepublic.com
Маркетингова платформа PromoRepublic допомагає франшизам збільшити свою видимість в Інтернеті в пошуку та соціальних мережах за допомогою унікального підходу, керованого даними. Це дозволяє франчайзингам ефективно та легко керувати маркетинговими інструментами, активами та даними з центрального цент...
Marketing Miner
marketingminer.com
Marketing Miner — це інструмент SEO для всіх маркетологів, які керуються даними. Отримайте цінну інформацію за допомогою понад 40 функцій, щоб підняти рейтинг свого веб-сайту. Зручний інтерфейс і функції аналізу масових даних заощадять ваш час і зусилля. Збирайте цінні статистичні дані та аналізуйте...
SEOprofiler
seoprofiler.com
SEOprofiler — це програмне забезпечення для веб-оптимізації пошукових систем, яке відстежує рейтинги, виконує аудит веб-сайтів, відстежує зворотні посилання конкурентів, створює фірмові звіти та багато інших речей, пов’язаних з оптимізацією пошукових систем.
Leads Gorilla
leadsgorilla.io
LeadsGorilla — це хмарне програмне забезпечення №1 у світі для пошуку потенційних клієнтів і закриття клієнтів, яке допомагає компаніям-агентствам знаходити, аналізувати та закривати більше потенційних клієнтів для послуг цифрового маркетингу.
GeoRanker
georanker.com
GeoRanker дозволяє користувачам переглядати SERP пошукових систем (сторінки результатів пошуку) як локальний користувач у понад 50 000 місцях по всьому світу.
ProRankTracker
proranktracker.com
ProRankTracker® — це вузькоспеціалізоване рішення для відстеження рейтингу SEO та створення звітів для SEO-агенцій, спеціалістів із SEO, внутрішніх відділів SEO та власників веб-сайтів. Він має найточніший алгоритм серед будь-яких інших інструментів для відстеження рейтингу або універсальних інструм...
Store Locator Widgets
storelocatorwidgets.com
Повнофункціональна служба пошуку магазинів, яку неймовірно швидко та легко налаштувати, додати місцезнаходження та вставити на ваш веб-сайт. Завантажте свої місцезнаходження за допомогою файлів CSV або Excel або, якщо хочете, скористайтеся нашим API на основі REST для керування місцезнаходженням. По...
Marketing 360
marketing360.com
Marketing 360® був заснований у 2009 році батьком і сином, Джо та Дж. Б. Келлогами, з місією змінювати ситуацію, допомагаючи розвитку малого бізнесу та розвитку місцевих громад. Зараз у Marketing 360, розташованому у Форт-Коллінзі, штат Колорадо, та Остіні, штат Техас, працюють понад 550 членів кома...
MavSocial
mavsocial.com
MavSocial — це рішення для керування соціальними мережами для компаній із кількома місцезнаходженнями та профілями. Керуйте всіма своїми публікаціями, рекламою, залученням, оглядами та звітами з однієї централізованої платформи. MavSocial надає унікальну можливість для компаній, які працюють у кільк...
Nozzle
nozzle.io
Nozzle — це інструмент для відстеження рейтингу ключових слів на рівні підприємства. Ми збираємо дані з усієї пошукової системи, що дає вам змогу побачити, як ви порівнюєте себе з усіма конкурентами. Ви можете побачити, якому домену та конкретній URL-адресі належать усі рекомендовані фрагменти, спис...
BrightLocal
brightlocal.com
BrightLocal — це спеціальна локальна платформа SEO. Його потужні локальні інструменти та звіти про пошукову оптимізацію дозволяють агентствам і брендам покращувати місцеві рейтинги, генерувати більше трафіку та потенційних клієнтів із локального пошуку, а також керувати відгуками/репутацією. Понад 5...
Vendasta
vendasta.com
Vendasta надає наскрізну платформу електронної комерції для понад 60 000 партнерів, які продають цифрові продукти та послуги більш ніж 5,5 мільйонам малих і середніх підприємств (SMB) по всьому світу. До таких партнерів належать маркетингові агентства, незалежні постачальники програмного забезпеченн...
Yext
yext.com
Yext (NYSE: YEXT) є провідною цифровою платформою присутності для брендів із різними локаціями, яка має тисячі клієнтів по всьому світу. Завдяки одній центральній платформі бренди можуть безперешкодно забезпечувати послідовний, точний і захоплюючий досвід і значуще спілкуватися з клієнтами в будь-як...
Grid My Business
gridmybusiness.com
Grid My Business — це інструмент відстеження локального рейтингу з унікальним візуальним переглядом результатів локальної пошукової системи. Порівняйте свою позицію в рейтингу з місцевими конкурентами в таблиці. Відстежуйте свою ефективність у Google 3-pack і вносьте корективи, щоб підвищити видиміс...
WP Maps
wpmaps.com
WP Maps — це програмне забезпечення, яке дозволяє компаніям створювати та керувати локаторами магазинів, локаторами товарів та іншими типами карт. Це потужний і гнучкий інструмент, простий у використанні та не потребує жодних знань програмування. WP Maps можна використовувати для додавання кількох м...
Partoo
partoo.co
Наша місія Partoo — зробити бізнес більш помітним в Інтернеті, покращити його електронну репутацію та допомогти їм отримати більше клієнтів. Наше комплексне рішення дає змогу приймати стратегічні рішення за допомогою інтуїтивно зрозумілих інформаційних панелей, дозволяючи особам, які приймають рішен...
SOCi
meetsoci.com
SOCi — це провідна хмара спільного маркетингу для компаній, що працюють у кількох місцях. Ми надаємо можливість таким компаніям, як Ace Hardware, Jersey Mike's, Kumon і Ford, автоматизувати та масштабувати свої маркетингові зусилля в усіх місцях і цифрових каналах таким чином, щоб вони були орієнтов...
Solocal
solocal.com
BRIDGE — це власна платформа Solocal, яка дозволяє вам керувати своїм локатором магазинів, а також керувати присутністю. Наше рішення дозволяє голові мережі та її торговим точкам: - використовувати природні посилання (SEO), оптимізовані для ваших локальних сторінок, щоб їх було легко знайти в пошук...
Allintitle.co
allintitle.co
Allintitle.co — це багатогранна платформа для пошукових пошукових систем і ключових слів, яка пропонує низку інструментів для посилення цифрових маркетингових зусиль: - Масова перевірка ключових слів: дає змогу одночасно перевіряти кілька ключових слів, включаючи значення масового заголовка Allintit...
Rio SEO
rioseo.com
Rio SEO є лідером у сфері місцевого маркетингу для корпоративних брендів, що працює на платформі Local Experience (LX) – комплексному, повністю інтегрованому наборі готових рішень для локального маркетингу та взаємодії з клієнтами (CX), які забезпечують ефектну гіперлокальну роботу в масштабі для вс...
Localo
localo.com
Розвивайте бізнес своїх клієнтів за допомогою найкращого локального інструменту SEO – Localo Розширте спектр послуг свого агентства за допомогою найнадійнішого місцевого інструменту SEO, щоб різко підвищити видимість вашого клієнта на місцевому рівні – Localo. Цей потужний інструмент на основі штуч...
DemandJump
demandjump.com
DemandJump показує точний вміст, який потрібно створити, щоб підвищити рейтинг першої сторінки та досягти результатів. Ще ніколи не було так просто створювати рейтинговий вміст за допомогою коротких рекомендацій щодо SEO-контенту на будь-яку тему одним клацанням миші.
Nightwatch
nightwatch.io
Nightwatch — найточніший глобальний і локальний трекер рейтингу на ринку. Його розроблено, щоб заощадити години часу професіоналам SEO, зробивши точні дані рейтингу більш доступними.
Uberall
uberall.com
Uberall — це маркетингова платформа для багатьох локацій, яка полегшує таким підприємствам, як ваш, бути знайденими, обраними та перетворювати пошуки на продажі. За допомогою нашого рішення керується понад 1,5 мільйона місць, а списки, якими керує Uberall, з’являються в 194 країнах.
StoreRocket
storerocket.io
Розслабтеся – мати гарно розроблений засіб пошуку магазинів для вашого веб-сайту стало ще простіше. Завдяки простому встановленню, потужним функціям і повній аналітиці StoreRocket дозволяє залучати більше клієнтів до ваших місць, як ніколи раніше. Перший крок у взаємодії з клієнтами починається прям...
Woosmap
woosmap.com
Скористайтеся картографією, пошуком адреси, геокодуванням, обчисленням відстані, картами, мобільним визначенням позиції, системами пошуку місцезнаходження тощо, щоб впроваджувати інновації, підвищувати коефіцієнт конверсії та пропонувати швидші цифрові подорожі.
Localiza.me
localiza.me
LOCALIZA.ME — це місцевий інструмент для оптимізації пошукових систем, розроблений для підвищення видимості та репутації компаній у Google в Інтернеті. Він централізує бізнес-профілі в Google Мій бізнес, керує оглядами за допомогою штучного інтелекту та пропонує локальну аналітику та публікацію вміс...
Rank Ranger
rankranger.com
Rank Ranger — це платформа програмного забезпечення для оптимізації пошукових систем і маркетингу як послуги (SaaS), розроблена для агентств і доступна для будь-якої компанії з цифрового маркетингу чи штатного спеціаліста. Всеохоплююча онлайн-маркетингова платформа Rank Ranger відстежує та контролює...
Local Falcon
localfalcon.com
Local Falcon — це перший у своєму роді інструмент відстеження рейтингу та незамінний візуал для місцевої SEO-аналітики.
RocketData
rocketdata.ru
RocketData — це проста у користуванні платформа для керування бізнес-інформацією вашої компанії та оглядами серед 30+ служб на основі місцезнаходження: карти, пошукові системи, усі популярні довідники, GPS-пристрої та соціальні мережі. RocketData додає інформацію про вашу компанію до цих сервісів, з...
SO Connect
soconnect.com
Списки допомагають вашій місцевій компанії знайти більше клієнтів. Оновлюйте інформацію про свою компанію одним рухом на понад 50 платформах, покращуйте свій рейтинг і отримуйте більше трафіку на веб-сайті, телефонних дзвінків і відвідувачів у вашому місці(-ах). Зараз ми обслуговуємо понад 100 000 о...
Mobal
mobal.io
Знаходьте, залучайте та утримуйте більше клієнтів із кращими бізнес-профілями. Mobal автоматизує керування вашим бізнес-профілем, щоб ви могли зосередитися на швидшому досягненні результатів. Платформа на базі штучного інтелекту Mobals — це найпростіший і найшвидший спосіб без зусиль підтримувати ва...
Chatmeter
chatmeter.com
Chatmeter – це компанія, що займається аналізом брендів і переосмислює зв’язки з клієнтами та управління репутацією за допомогою глибокого прослуховування на основі штучного інтелекту. Ми полегшуємо брендам, які працюють у кількох локаціях, впливати на них у реальному часі за допомогою релевантної і...
Closeby
closeby.co
Сучасний віджет пошуку магазинів для сучасних брендів. Чудові налаштування – виберіть серед надійних варіантів тем, кольорів і шрифтів, щоб найкраще відповідати вашому бренду. Зробіть свій досвід картографування власним. Вбудований засіб пошуку магазинів – скопіюйте та вставте найкращий у своєму кла...
RealWork Labs
realworklabs.com
Заробляйте більше грошей, не виконуючи додаткової роботи: знімайте свою роботу на місці, щоб з’являтися поруч, розширюйте свої відгуки та доведіть сусідам поблизу, що ви надійний постачальник домашніх послуг для роботи.
Digitaleo
digitaleo.com
Платформа, яка полегшує місцевий маркетинг. Від модерації відгуків клієнтів і керування соціальними мережами до спонсорованих кампаній і локальної видимості, Digitaleo допомагає мережам і брендам залучати більше трафіку до своїх точок продажу!
DashLoc
dashloc.com
DashLoc — це революційна гіперлокальна платформа лістингу, яка безперебійно та ефективно з’єднує місцеві підприємства з клієнтами поблизу. Завдяки зручному інтерфейсу та можливостям геолокації DashLoc дозволяє користувачам знаходити компанії та взаємодіяти з ними в безпосередній близькості. Місцеві ...
GMBapi.com
gmbapi.com
GMBapi.com – це вигідний варіант програмного забезпечення Google Business Profile для кількох локацій. Нас люблять агентства та прямі клієнти. Керуйте своєю місцевою репутацією та масово публікуйте вміст, послуги, продукти та фотографії. Отримайте легкий огляд усіх ваших пріоритетів і ефективності л...
ProManage
promanage.biz
ProManage, платформа MaaS (Маркетинг як послуга), керує брендами та компаніями, покращуючи взаємодію з клієнтами та потенційними клієнтами, збільшуючи відгуки та створюючи уніфіковані бази даних клієнтів трьома методами. Партнерство з технологій розподілу з великими корпораціями Google, Microsoft Bi...
FreshLime
freshlime.com
FreshLime — це платформа взаємодії з клієнтами для місцевого бізнесу, яка робить взаємодію з потенційними клієнтами та клієнтами зручною за допомогою текстових повідомлень, чату та електронної пошти — і все це організовано в одному місці. Ми робимо ваш бізнес клієнтом готовим до будь-якої взаємодії ...
Experience.com
experience.com
З 2015 року Experience.com надає рішення світового рівня для репутації в Інтернеті, оглядів і керування присутністю на основі ШІ, допомагаючи компаніям і професіоналам покращити свою присутність в Інтернеті та залучити клієнтів і співробітників. Завдяки спільній місії допомогти мільйонам організацій...
Insites
insites.com
Insites — це інструмент SEO-аудиту, розроблений спеціально для агентств цифрового маркетингу, які хочуть отримати більше потенційних клієнтів, залучити більше бізнесу та виконати свої обіцянки. Insites — це єдина платформа для оптимізації пошукових систем, яка... Показати більше дає вам повну картин...
SproutLoud
sproutloud.com
SproutLoud, провідна розподілена маркетингова платформа, допомагає командам від брендів до місцевих ефективно продавати та продавати через торгових партнерів, локації та прямих співробітників. Платформа SproutLoud на основі штучного інтелекту поєднує в собі управління цифровими активами, канали стим...
ReviewTrackers
reviewtrackers.com
ReviewTrackers – це нагороджена компанія, що розробляє програмне забезпечення для відгуків клієнтів. Отримати більше відгуків. Відповідайте клієнтам. Дізнайтеся про досвід клієнтів.
MetaLocator
metalocator.com
MetaLocator містить одне з найкращих програм для пошуку магазинів на ринку. Це дозволяє користувачам шукати, відображати та керувати кількома місцями на вашому веб-сайті в дуже зручному та легкому вигляді... Показати більше y. Програмне забезпечення для пошуку магазинів MetaLocator має понад 300 фун...
PlacesScout
placesscout.com
PlacesScout — це найшвидше рішення для управління онлайн-репутацією. Він інтегрується з 21 кращим оглядовим аналітичним сайтом. Він відображає те, що звичайні люди говорять про компанію на основі всього тексту всіх відгуків.
Obenan
obenan.com
Obenan – це автоматизований помічник із цифрового маркетингу, призначений для оптимізації й оптимізації онлайн-маркетингу для компаній будь-якого розміру. Використовуючи вдосконалені алгоритми та штучний інтелект (AI), він пропонує персоналізовані маркетингові стратегії, автоматизує розповсюдження в...
Whitespark
whitespark.ca
Local Citation Finder допомагає відстежувати ваші цитати, відкривати нові можливості та отримувати цитати ваших конкурентів. *Відкрийте для себе нові можливості на основі цитат ваших конкурентів *Знайдіть і відстежуйте всі сайти цитат, на яких указано вашу компанію *Легко визначте нові сайти цитат, ...