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Програмне забезпечення для керування даними про місцезнаходження, яке зазвичай називають програмним забезпеченням для керування локальними лістингами, слугує централізованим рішенням для компаній, які працюють у звичайних установах, щоб ефективно керувати та оновлювати інформацію про своє місцезнаходження на різних платформах, орієнтованих на клієнтів. Ці платформи дозволяють компаніям зберігати точні відомості, такі як години роботи, контактні номери, фізичні адреси, меню та візуальне представлення своїх приміщень за допомогою фотографій інтер’єру та екстер’єру. Роздрібні торговельні заклади, заклади харчування та різноманітні організації можуть використовувати потужність цих платформ, щоб забезпечити точність важливої інформації, підвищити видимість і сприяти кращій взаємодії з клієнтами як в одному місці, так і на кількох сайтах. Ці інструменти, як правило, використовуються відділами корпоративного маркетингу, також віддають перевагу регіональним або вищим рівням команд управління, яким доручено контролювати списки місцезнаходження як на індивідуальному рівні, так і в масштабі всієї компанії. Вміло використовуючи ці платформи, компанії можуть уникнути потенційно втрачених бізнес-можливостей і пом’якшити невдоволення клієнтів, яке виникає через неповну або застарілу інформацію про магазин. Крім того, ці рішення можуть надати можливості для покращення місцевих списків, тим самим підвищуючи довіру до компаній і привабливість для потенційних клієнтів.
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SEMrush
semrush.com
Semrush - платформа для управління онлайн-присутністю, що допомагає бізнесу в SEO, контекстній рекламі, моніторингу конкурентів та оптимізації контенту.
IONOS
ionos.com
Додаток IONOS надає доступ до контрактів, продуктів та даних клієнтів, а також можливість замовляти чи змінювати послуги через захищений вхід.
BirdEye
birdeye.com
Birdeye - платформа для управління репутацією, взаємодією з клієнтами та соціальними медіа для місцевих бізнесів.
Moz
moz.com
Moz Local допомагає підприємствам управляти даними про своє місце розташування, покращувати списки бізнесу, аналізувати відгуки та автоматизувати процеси.
PromoRepublic
promorepublic.com
PromoRepublic - платформа для управління маркетингом, що допомагає франшизам оптимізувати онлайн-видимість та управління соціальними мережами з одного центру.
UpCity
upcity.com
UpCity - це ресурс для зв'язку бізнесу з надійними постачальниками B2B послуг, включаючи маркетингові агенції та консультантів.
Thryv
thryv.com
Thryv - це програма для управління малим бізнесом, що допомагає організувати комунікацію з клієнтами, обробку платежів і планування зустрічей.
Partoo
partoo.co
Partoo допомагає компаніям покращувати видимість в Інтернеті, керувати відгуками та спілкуватися з клієнтами через централізовану платформу.
Yext
yext.com
Yext – це платформа для управління цифровою присутністю, що дозволяє бізнесам брати під контроль свої огляди, SEO та соціальні медіа на різних платформах.
SOCi
meetsoci.com
SOCi - це платформа для автоматизації маркетингу для бізнесів з кількома локаціями, що допомагає керувати рекламою, відгуками та соціальними мережами.
Vendasta
vendasta.com
Vendasta - це платформа для управління цифровими продуктами та послугами, що дозволяє агентствам та бізнесу ефективно управляти своїми рішеннями для клієнтів.
Marketing 360
marketing360.com
Marketing 360 - платформа для малих бізнесів, що об'єднує інструменти маркетингу, CRM та дизайну в одному інтерфейсі для управління кампаніями та аналітики.
Rio SEO
rioseo.com
Rio SEO - платформа для оптимізації місцевого SEO, що допомагає бізнесу покращити видимість у пошуку та керувати відгуками та інформацією про компанію.
Solocal
solocal.com
Solocal - це платформа для управління інформацією про магазини, покращення SEO, моніторингу відгуків та реклами, що підтримує компанії в онлайн-присутності.
Uberall
uberall.com
Uberall - платформа для управління місцевими списками бізнесу, забезпечує точність інформації і підвищує видимість у пошукових системах.
SproutLoud
sproutloud.com
SproutLoud – це платформа для автоматизації маркетингу, що допомагає бізнесам управляти локалізованими кампаніями та зберігати узгодженість бренду на різних ринках.
DashLoc
dashloc.com
DashLoc - платформа для з'єднання місцевих бізнесів з клієнтами, дозволяє знаходити та взаємодіяти з підприємствами у своєму районі.
Mobal
mobal.io
Mobal автоматизує управління бізнес-профілями, допомагаючи підтримувати їх актуальність у всіх основних онлайн-довідниках.
RocketData
rocketdata.ru
RocketData — платформа для управління бізнес-інформацією та відгуками компанії на 30+ сервісах, включаючи карти, соціальні мережі та довідники.
SO Connect
soconnect.com
SO Connect - це додаток, який дозволяє оновлювати інформацію про компанію на понад 50 платформах, керувати відгуками та покращувати SEO вебсайту.
DigitalMaas
digitalmaas.com
DigitalMaas — це платформа для оптимізації інформації про місцезнаходження бізнесу на пошукових платформах, таких як Google, Apple, Facebook та Bing.
Chatmeter
chatmeter.com
Chatmeter – платформа для управління репутацією, що допомагає бізнесам контролювати відгуки клієнтів та аналізувати їх за допомогою AI для покращення обслуговування.
Digitaleo
digitaleo.com
Digitaleo - платформа, що полегшує локальний маркетинг, від управління відгуками до кампаній, покращуючи видимість брендів і залучення клієнтів.
Neustar Localeze
neustarlocaleze.biz
Neustar Localeze керує діловими списками в Інтернеті, забезпечуючи точність і послідовність інформації для покращення видимості компаній у локальному пошуку.
GMBapi.com
gmbapi.com
GMBapi.com - це програмне забезпечення для управління профілями Google Business, яке дозволяє підприємствам з кількома локаціями оптимізувати репутацію та публікації контенту.
ProManage
promanage.biz
ProManage - платформа MaaS, що допомагає брендам взаємодіяти з клієнтами, управляти відгуками та об'єднувати бази даних через інтеграцію з різними сервісами.
FreshLime
freshlime.com
FreshLime - платформа для взаємодії з клієнтами, що дозволяє бізнесу спілкуватися з потенційними та наявними клієнтами через текст, чат та електронну пошту.
Experience.com
experience.com
Experience.com — це платформа для управління онлайн-репутацією та відгуками, яка допомагає бізнесам покращувати присутність у мережі та взаємодію з клієнтами.
dbaPlatform
dbaplatform.com
dbaPlatform надає інструменти для місцевої цифрової реклами та списків, допомагаючи бізнесам підвищити видимість на Google, Apple, Bing та інших платформах.
Social Places
socialplaces.io
Соціальні місця - додаток для управління списками, репутацією, соціальними мережами, рекламними кампаніями та бронюваннями для франшиз.
ReviewTrackers
reviewtrackers.com
ReviewTrackers - це програмне забезпечення для збору й аналізу відгуків клієнтів, що допомагає бізнесам покращити обслуговування та управління репутацією.
Mobilosoft
mobilosoft.com
Mobilosoft - це платформа для управління локальним цифровим маркетингом вашої мережі: покращення видимості, публікація контенту, управління репутацією та локальна реклама.
iReview
ireview.com
iReview — платформа для управління онлайн-репутацією, яка допомагає бізнесам генерувати відгуки, підвищувати видимість та аналізувати ринкові відгуки.
PowerChord
powerchord.com
PowerChord допомагає брендам покращити споживчий досвід через узгоджене повідомлення та аналітику для оптимізації маркетингових витрат.
LOCALACT
localact.com
LOCALACT - платформа для місцевого цифрового маркетингу, яка допомагає франчайзі залучати клієнтів і управляти маркетинговими кампаніями в локальних ринках.
myPresences
mypresences.com
MyPresences допомагає підприємствам керувати своєю онлайн-присутністю та репутацією, оптимізуючи їх видимість та взаємодію з клієнтами на різних платформах.
Direction Local
direction.com
Direction Local – платформа для локального маркетингу, яка допомагає бізнесам підвищити онлайн-видимість, керувати списками та відгуками.
Synup
synup.com
Synup допомагає бізнесам управляти онлайн-присутністю через локальні списки, управління репутацією та соціальні медіа, спрощуючи оновлення інформації та відстеження відгуків.
Reptrics
reptrics.com
Reptrics - це програмне забезпечення для управління успіхом клієнтів в B2B SaaS, яке допомагає з onboarding, відновленням, зниженням відтоку та розширенням можливостей.
Advice Local
advicelocal.com
Додаток «Поради» забезпечує інструменти для управління місцевими бізнес-операціями та покращення онлайн-присутності компаній.
PinMeTo
pinmeto.com
PinMeTo допомагає бізнесам координувати та синхронізувати свою інформацію на різних платформах, керувати репутацією й покращувати видимість у пошуку.
GoSite
gosite.com
GoSite - це цифрова платформа для малого бізнесу, що спрощує управління присутністю в Інтернеті та взаємодію з клієнтами.
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