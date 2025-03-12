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Програмне забезпечення для керування локальним списком
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Програмне забезпечення для керування локальним списком - Найпопулярніші застосунки

Програмне забезпечення для керування даними про місцезнаходження, яке зазвичай називають програмним забезпеченням для керування локальними лістингами, слугує централізованим рішенням для компаній, які працюють у звичайних установах, щоб ефективно керувати та оновлювати інформацію про своє місцезнаходження на різних платформах, орієнтованих на клієнтів. Ці платформи дозволяють компаніям зберігати точні відомості, такі як години роботи, контактні номери, фізичні адреси, меню та візуальне представлення своїх приміщень за допомогою фотографій інтер’єру та екстер’єру. Роздрібні торговельні заклади, заклади харчування та різноманітні організації можуть використовувати потужність цих платформ, щоб забезпечити точність важливої ​​інформації, підвищити видимість і сприяти кращій взаємодії з клієнтами як в одному місці, так і на кількох сайтах. Ці інструменти, як правило, використовуються відділами корпоративного маркетингу, також віддають перевагу регіональним або вищим рівням команд управління, яким доручено контролювати списки місцезнаходження як на індивідуальному рівні, так і в масштабі всієї компанії. Вміло використовуючи ці платформи, компанії можуть уникнути потенційно втрачених бізнес-можливостей і пом’якшити невдоволення клієнтів, яке виникає через неповну або застарілу інформацію про магазин. Крім того, ці рішення можуть надати можливості для покращення місцевих списків, тим самим підвищуючи довіру до компаній і привабливість для потенційних клієнтів.

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SEMrush

SEMrush

semrush.com

Semrush - платформа для управління онлайн-присутністю, що допомагає бізнесу в SEO, контекстній рекламі, моніторингу конкурентів та оптимізації контенту.

IONOS

IONOS

ionos.com

Додаток IONOS надає доступ до контрактів, продуктів та даних клієнтів, а також можливість замовляти чи змінювати послуги через захищений вхід.

BirdEye

BirdEye

birdeye.com

Birdeye - платформа для управління репутацією, взаємодією з клієнтами та соціальними медіа для місцевих бізнесів.

Moz

Moz

moz.com

Moz Local допомагає підприємствам управляти даними про своє місце розташування, покращувати списки бізнесу, аналізувати відгуки та автоматизувати процеси.

PromoRepublic

PromoRepublic

promorepublic.com

PromoRepublic - платформа для управління маркетингом, що допомагає франшизам оптимізувати онлайн-видимість та управління соціальними мережами з одного центру.

UpCity

UpCity

upcity.com

UpCity - це ресурс для зв'язку бізнесу з надійними постачальниками B2B послуг, включаючи маркетингові агенції та консультантів.

Thryv

Thryv

thryv.com

Thryv - це програма для управління малим бізнесом, що допомагає організувати комунікацію з клієнтами, обробку платежів і планування зустрічей.

Partoo

Partoo

partoo.co

Partoo допомагає компаніям покращувати видимість в Інтернеті, керувати відгуками та спілкуватися з клієнтами через централізовану платформу.

Yext

Yext

yext.com

Yext – це платформа для управління цифровою присутністю, що дозволяє бізнесам брати під контроль свої огляди, SEO та соціальні медіа на різних платформах.

SOCi

SOCi

meetsoci.com

SOCi - це платформа для автоматизації маркетингу для бізнесів з кількома локаціями, що допомагає керувати рекламою, відгуками та соціальними мережами.

Vendasta

Vendasta

vendasta.com

Vendasta - це платформа для управління цифровими продуктами та послугами, що дозволяє агентствам та бізнесу ефективно управляти своїми рішеннями для клієнтів.

Marketing 360

Marketing 360

marketing360.com

Marketing 360 - платформа для малих бізнесів, що об'єднує інструменти маркетингу, CRM та дизайну в одному інтерфейсі для управління кампаніями та аналітики.

Rio SEO

Rio SEO

rioseo.com

Rio SEO - платформа для оптимізації місцевого SEO, що допомагає бізнесу покращити видимість у пошуку та керувати відгуками та інформацією про компанію.

Solocal

Solocal

solocal.com

Solocal - це платформа для управління інформацією про магазини, покращення SEO, моніторингу відгуків та реклами, що підтримує компанії в онлайн-присутності.

Uberall

Uberall

uberall.com

Uberall - платформа для управління місцевими списками бізнесу, забезпечує точність інформації і підвищує видимість у пошукових системах.

SproutLoud

SproutLoud

sproutloud.com

SproutLoud – це платформа для автоматизації маркетингу, що допомагає бізнесам управляти локалізованими кампаніями та зберігати узгодженість бренду на різних ринках.

DashLoc

DashLoc

dashloc.com

DashLoc - платформа для з'єднання місцевих бізнесів з клієнтами, дозволяє знаходити та взаємодіяти з підприємствами у своєму районі.

Mobal

Mobal

mobal.io

Mobal автоматизує управління бізнес-профілями, допомагаючи підтримувати їх актуальність у всіх основних онлайн-довідниках.

RocketData

RocketData

rocketdata.ru

RocketData — платформа для управління бізнес-інформацією та відгуками компанії на 30+ сервісах, включаючи карти, соціальні мережі та довідники.

SO Connect

SO Connect

soconnect.com

SO Connect - це додаток, який дозволяє оновлювати інформацію про компанію на понад 50 платформах, керувати відгуками та покращувати SEO вебсайту.

DigitalMaas

DigitalMaas

digitalmaas.com

DigitalMaas — це платформа для оптимізації інформації про місцезнаходження бізнесу на пошукових платформах, таких як Google, Apple, Facebook та Bing.

Chatmeter

Chatmeter

chatmeter.com

Chatmeter – платформа для управління репутацією, що допомагає бізнесам контролювати відгуки клієнтів та аналізувати їх за допомогою AI для покращення обслуговування.

Digitaleo

Digitaleo

digitaleo.com

Digitaleo - платформа, що полегшує локальний маркетинг, від управління відгуками до кампаній, покращуючи видимість брендів і залучення клієнтів.

Neustar Localeze

Neustar Localeze

neustarlocaleze.biz

Neustar Localeze керує діловими списками в Інтернеті, забезпечуючи точність і послідовність інформації для покращення видимості компаній у локальному пошуку.

GMBapi.com

GMBapi.com

gmbapi.com

GMBapi.com - це програмне забезпечення для управління профілями Google Business, яке дозволяє підприємствам з кількома локаціями оптимізувати репутацію та публікації контенту.

ProManage

ProManage

promanage.biz

ProManage - платформа MaaS, що допомагає брендам взаємодіяти з клієнтами, управляти відгуками та об'єднувати бази даних через інтеграцію з різними сервісами.

FreshLime

FreshLime

freshlime.com

FreshLime - платформа для взаємодії з клієнтами, що дозволяє бізнесу спілкуватися з потенційними та наявними клієнтами через текст, чат та електронну пошту.

Experience.com

Experience.com

experience.com

Experience.com — це платформа для управління онлайн-репутацією та відгуками, яка допомагає бізнесам покращувати присутність у мережі та взаємодію з клієнтами.

dbaPlatform

dbaPlatform

dbaplatform.com

dbaPlatform надає інструменти для місцевої цифрової реклами та списків, допомагаючи бізнесам підвищити видимість на Google, Apple, Bing та інших платформах.

Social Places

Social Places

socialplaces.io

Соціальні місця - додаток для управління списками, репутацією, соціальними мережами, рекламними кампаніями та бронюваннями для франшиз.

ReviewTrackers

ReviewTrackers

reviewtrackers.com

ReviewTrackers - це програмне забезпечення для збору й аналізу відгуків клієнтів, що допомагає бізнесам покращити обслуговування та управління репутацією.

Mobilosoft

Mobilosoft

mobilosoft.com

Mobilosoft - це платформа для управління локальним цифровим маркетингом вашої мережі: покращення видимості, публікація контенту, управління репутацією та локальна реклама.

iReview

iReview

ireview.com

iReview — платформа для управління онлайн-репутацією, яка допомагає бізнесам генерувати відгуки, підвищувати видимість та аналізувати ринкові відгуки.

PowerChord

PowerChord

powerchord.com

PowerChord допомагає брендам покращити споживчий досвід через узгоджене повідомлення та аналітику для оптимізації маркетингових витрат.

LOCALACT

LOCALACT

localact.com

LOCALACT - платформа для місцевого цифрового маркетингу, яка допомагає франчайзі залучати клієнтів і управляти маркетинговими кампаніями в локальних ринках.

myPresences

myPresences

mypresences.com

MyPresences допомагає підприємствам керувати своєю онлайн-присутністю та репутацією, оптимізуючи їх видимість та взаємодію з клієнтами на різних платформах.

Direction Local

Direction Local

direction.com

Direction Local – платформа для локального маркетингу, яка допомагає бізнесам підвищити онлайн-видимість, керувати списками та відгуками.

Synup

Synup

synup.com

Synup допомагає бізнесам управляти онлайн-присутністю через локальні списки, управління репутацією та соціальні медіа, спрощуючи оновлення інформації та відстеження відгуків.

Reptrics

Reptrics

reptrics.com

Reptrics - це програмне забезпечення для управління успіхом клієнтів в B2B SaaS, яке допомагає з onboarding, відновленням, зниженням відтоку та розширенням можливостей.

Advice Local

Advice Local

advicelocal.com

Додаток «Поради» забезпечує інструменти для управління місцевими бізнес-операціями та покращення онлайн-присутності компаній.

PinMeTo

PinMeTo

pinmeto.com

PinMeTo допомагає бізнесам координувати та синхронізувати свою інформацію на різних платформах, керувати репутацією й покращувати видимість у пошуку.

GoSite

GoSite

gosite.com

GoSite - це цифрова платформа для малого бізнесу, що спрощує управління присутністю в Інтернеті та взаємодію з клієнтами.

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