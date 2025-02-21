Програмне забезпечення для керування локальним списком - Найпопулярніші застосунки - Того

Знайдіть правильне програмне забезпечення та послуги.
Перетворюйте вебсайти на десктопні застосунки за допомогою WebCatalog Desktop та отримуйте доступ до безлічі ексклюзивних застосунків для Mac, Windows. Використовуйте простори для впорядкування застосунків, легкого перемикання між багатьма акаунтами та максимальної продуктивності.
Програмне забезпечення для керування даними про місцезнаходження, яке зазвичай називають програмним забезпеченням для керування локальними лістингами, слугує централізованим рішенням для компаній, які працюють у звичайних установах, щоб ефективно керувати та оновлювати інформацію про своє місцезнаходження на різних платформах, орієнтованих на клієнтів. Ці платформи дозволяють компаніям зберігати точні відомості, такі як години роботи, контактні номери, фізичні адреси, меню та візуальне представлення своїх приміщень за допомогою фотографій інтер’єру та екстер’єру. Роздрібні торговельні заклади, заклади харчування та різноманітні організації можуть використовувати потужність цих платформ, щоб забезпечити точність важливої інформації, підвищити видимість і сприяти кращій взаємодії з клієнтами як в одному місці, так і на кількох сайтах. Ці інструменти, як правило, використовуються відділами корпоративного маркетингу, також віддають перевагу регіональним або вищим рівням команд управління, яким доручено контролювати списки місцезнаходження як на індивідуальному рівні, так і в масштабі всієї компанії. Вміло використовуючи ці платформи, компанії можуть уникнути потенційно втрачених бізнес-можливостей і пом’якшити невдоволення клієнтів, яке виникає через неповну або застарілу інформацію про магазин. Крім того, ці рішення можуть надати можливості для покращення місцевих списків, тим самим підвищуючи довіру до компаній і привабливість для потенційних клієнтів.
Запит на новий застосунок
Neustar Localeze
neustarlocaleze.biz
Neustar Localeze — це надійний постачальник ідентифікаційних даних для локального пошуку, який допомагає національним брендам і місцевим компаніям контролювати та покращувати видимість своїх онлайн-списків підприємств, а також надає надійну, перевірену інформацію про місцеві підприємства в широку мережу місцевих пошукових платформ.
dbaPlatform
dbaplatform.com
Інструменти та рішення для місцевої цифрової реклами та розміщення списків. dbaPlatform допомагає компаніям підвищити видимість місцевих компаній на Google, Apple, Bing та інших споживчих платформах. dbaPlatform пропонує індивідуальні плани: + Оголошення «Зроблено для вас» + Оголошення «Зроблено вами» + Пропозиції «Зроблено для вас» + Пропозиції «Зроблено вами» Кілька ключових функцій наших рекламних рішень включають: + Створення облікового запису + Конфігурація облікового запису + Моніторинг і усунення несправностей + Оптимізація каналу + Білий -звітування про мітки Кілька ключових функцій у наших рішеннях для розміщення списків включають: + Автоматизація та планування публікацій Google для компаній, що працюють у кількох локаціях + Розширене звітування про статистичні дані Google Business Profile на основі Google Looker + Імпорт відгуків Google для всіх філій на один екран за допомогою можливість відповідати на відгуки + Автоматична синхронізація даних про місцезнаходження з основними онлайн-каталогами та агрегаторами даних у мережі та забезпечення блокування всіх дублікатів списків
DigitalMaas
digitalmaas.com
Ми є глобальною локальною маркетинговою платформою, яка використовується корпоративними компаніями для оптимізації інформації про місцезнаходження на кількох пошукових платформах, таких як Google My Business, Apple, Facebook і Bing. Ми є глобальною локальною маркетинговою платформою, яку використовують корпоративні компанії для оптимізації інформації про своє місцезнаходження на кілька пошукових платформ, таких як Google My Business, Apple, Facebook і Bing.
PinMeTo
pinmeto.com
У PinMeTo є все, що потрібно вашому мультилокаційному бренду, щоб перевести клієнтів від пошуку до дії. Оновлюйте та синхронізуйте інформацію про свою компанію в найбільших пошукових системах, на картах і в соціальних мережах, щоб покращити пошукову оптимізацію вашого місця. Керуйте своєю репутацією, збираючи відгуки та оцінки на сайтах пошуку, карт і соціальних мереж, і відповідаючи на них з одного місця. Підсилюйте повідомлення свого бренду, публікуючи публікації на всіх ваших сторінках розташування у Facebook так само легко, як і на одній сторінці.
Experience.com
experience.com
Since 2015, Experience.com has been committed to providing world-class AI-powered online reputation, reviews, and presence management solutions, helping companies and professionals enhance their online presence, and customer & employee engagement. With a joint mission to help millions of organizations evolve and improve, Experience.com’s integrated SaaS platform continues to lead the industry at the forefront of digital marketing innovation. Experience.com caters to a wide-ranging target market, including local professionals and multi-location brands seeking to fortify their online reputation through the power of AI and customer feedback. The platform is designed to help businesses and professionals boost their experience excellence, harness insights from customer feedback, and establish unwavering trust among their audience. Це дозволяє їм не лише підтримувати виняткову репутацію в Інтернеті, але й використовувати її як інструмент для придбання нового бізнесу. The versatile solutions offered resonate with businesses of all sizes, providing the means to excel in Customer Experience (CX), Employee Experience (EX), and Reputation Management across various industries. The Search Rank Platform also allows professionals and organizations to take control of their entire online presence from one platform and climb the search ranks with tailored tools.
FreshLime
freshlime.com
FreshLime — це платформа взаємодії з клієнтами для місцевого бізнесу, яка робить взаємодію з потенційними клієнтами та клієнтами зручною за допомогою текстових повідомлень, чату та електронної пошти — і все це організовано в одному місці. Ми робимо ваш бізнес клієнтом готовим до будь-якої взаємодії 24/7/365.
ProManage
promanage.biz
ProManage, платформа MaaS (Маркетинг як послуга), керує брендами та компаніями, покращуючи взаємодію з клієнтами та потенційними клієнтами, збільшуючи відгуки та створюючи уніфіковані бази даних клієнтів трьома методами. Партнерство з технологій розподілу з великими корпораціями Google, Microsoft Bing, Meta, Sulekha та іншими Платформи дозволяють керувати всіма лістингами в єдиному інтерфейсі. Побудова репутації шляхом впровадження аудиту бренду, інтелектуального керування відповідями та використання найкращих практик для створення відгуків. Збільшення взаємодії Зв’яжіться з клієнтами та потенційними клієнтами за допомогою уніфікованої інтеграції чату ProManages та запитів із багатьох платформ. Увімкнено утилітарну допомогу в чаті з шаблонами відповідей, автоматичною відповіддю, Chabot і маршрутизацією квитків. ProManage — нова платформа MaaS, яка керує брендами та компаніями завдяки можливості виявлення на багатьох платформах, покращенню взаємодії з клієнтами та потенційними клієнтами, покращенню відгуків і рейтингів, а також уніфікованій базі даних клієнтів. Інтеграція Спростіть керування клієнтським досвідом, інтегрувавши Promanage з наявним інструментом.
SO Connect
soconnect.com
Списки допомагають вашій місцевій компанії знайти більше клієнтів. Оновлюйте інформацію про свою компанію одним рухом на понад 50 платформах, покращуйте свій рейтинг і отримуйте більше трафіку на веб-сайті, телефонних дзвінків і відвідувачів у вашому місці(-ах). Зараз ми обслуговуємо понад 100 000 офісів і 50 000 клієнтів у понад 30 країнах. Ми прагнемо дати можливість великим і малим компаніям взаємодіяти зі своїми клієнтами та керувати їх онлайн-репутацією та відгуками, одночасно покращуючи видимість локального пошуку на багатьох платформах. Наше спеціалізоване програмне забезпечення включає: Списки - Оновлюйте інформацію про вашу компанію на понад 50 платформах за один раз. Відгуки. Збирайте більше відгуків і керуйте ними в одному центральному місці. Оптимізатор веб-сайту – покращте пошукову оптимізацію свого веб-сайту та залучайте більше клієнтів за допомогою безпроблемного веб-сайту.
GMBapi.com
gmbapi.com
GMBapi.com – це вигідний варіант програмного забезпечення Google Business Profile для кількох локацій. Нас люблять агентства та прямі клієнти. Керуйте своєю місцевою репутацією та масово публікуйте вміст, послуги, продукти та фотографії. Отримайте легкий огляд усіх ваших пріоритетів і ефективності локального пошуку, щоб знати, які важелі використовувати. Наша функція A/B-тестування полегшує максимізацію локальної видимості. Відповіді на рецензії на основі штучного інтелекту, звіти про конкурентні рецензії та видалені рецензії роблять його найкращим гравцем у рецензіях на локальному пошуку, який підвищує ваш авторитет. Безкоштовне 2-тижневе тестування та неперевершені ціни! Хто користується GMBapi.com? Підприємства з кількома локаціями зацікавлені в досягненні результатів, управлінні репутацією, публікації вмісту та фотографій. Ми робимо 90% переваг за 15% ціни. Безкоштовне тестування 24/7 за 15 хвилин онлайн з вашими даними!
Direction Local
direction.com
Direction Local — це повна місцева маркетингова платформа, розроблена для компаній, які хочуть швидко збільшити видимість в Інтернеті, охопити більше клієнтів і підвищити свою репутацію. Його потужний набір інструментів включає створення цитат у найпопулярніших каталогах США, керування лістингом, керування оглядами, набір для публікації та детальні локальні звіти про пошукову оптимізацію. Завдяки Direction Local учасники швидше покращують рейтинг у локальному пошуку, покращують видимість карт і збільшують кількість потенційних клієнтів. Ціни членства починаються від 999 доларів США на рік із спеціальними планами для компаній у сфері охорони здоров’я (1199 доларів США на рік) і туризму (1099 доларів США на рік).
myPresences
mypresences.com
mypresences.com — це найкращий спосіб оптимізувати та керувати онлайн-присутністю та репутацією компанії та дозволяє їм створювати, підтримувати та контролювати присутність у понад 2000 службах, які є правильними, узгодженими та повними за мінімальний час і без необхідності розуміти кожна послуга. Оскільки новий бізнес все частіше можна знайти в Інтернеті, присутність і репутація в Інтернеті стають такими ж важливими, як і вітрина. mypresences.com дозволяє компанії відстежувати та взаємодіяти з усім, що публікується в Інтернеті про її компанію, як-от бізнес-інформація, відгуки, угоди, фотографії, відео та коментарі, що відбувається, щоб вони могли контролювати свою присутність і те, що говорять, щоб вони можуть створити базу лояльних клієнтів навколо свого бізнесу. Поганий огляд або недоречний матеріал, опублікований про компанію в Інтернеті, може не тільки зруйнувати їхню здатність знаходити нових клієнтів, але й підштовхнути їх до конкурентів... і для більшості підприємств ця шкода залишається непоміченою протягом місяців або років і залишатиметься там назавжди. mypresences також допомагає компаніям відкривати нові можливості в Інтернеті, чи то в Інтернеті, чи в програмі на телефоні чи планшеті, щоб вони могли створити найповнішу онлайн-присутність і залишатися попереду своїх конкурентів. На відміну від справжньої вітрини, присутність бізнесу в Інтернеті буде рости та розвиватися без їхньої участі, mypresences.com дозволяє їм взяти під контроль свою онлайн-присутність і почати будувати свою онлайн-вітрину своїм шляхом.
Social Places
socialplaces.io
Агентство маркетингових технологій, яке спеціалізується на лістингах, репутації, соціальних мережах, рекламі та бронюванні брендів, що працюють у різних місцях. Social Places доступні для франшиз і надають практичні послуги для реалізації та стимулювання місцевих маркетингових стратегій. Пакети продуктів включають списки - налаштування, оптимізація та керування сторінками розташування на різних каналах. Репутація – централізуйте та відповідайте на відгуки в кількох каналах. Соціальні мережі – завантажуйте, керуйте та затверджуйте локалізований вміст у масштабі. Оголошення – платні медіа та візуалізація даних на понад 100 платформах. Бронювання - програмне забезпечення для бронювання та призначення зустрічей, створене спеціально для франшиз.
Advice Local
advicelocal.com
Advice Local займається наданням масштабованих, економічно ефективних і настроюваних рішень для керування локальною присутністю для наших партнерів, брендів, агентств і місцевих маркетологів.
LOCALACT
localact.com
LOCALACT — це провідна місцева платформа цифрового маркетингу для франчайзі. Ми ставимо ваших франчайзі та бізнес-центр на кожному місцевому ринку, допомагаючи їм охопити більше людей онлайн і перетворити їх на клієнтів. Від гіперлокальних рекламних кампаній до управління даними місцевих магазинів і онлайн-звітності, LOCALACT допомагає франчайзі та власникам бізнесу збільшити дохід і оцінити ефективність маркетингу.
PowerChord
powerchord.com
PowerChord допомагає брендам і виробникам, які продають через дилерські мережі, покращити шлях клієнта за допомогою скоординованих повідомлень і аналізу на основі даних для оптимізації маркетингових витрат. Програмне забезпечення PowerChord легко інтегрується у ваш існуючий пакет маркетингових технологій, щоб зв’язуватися з клієнтами на місцевому рівні та зміцнювати лояльність до бренду. Завдяки великому досвіду роботи з виробниками та їхніми мережами з тисяч дилерів, PowerChord має інновації, рішення та підтримку, щоб оживити місцеві ринки. Команда PowerChord знає, що потрібно для досягнення максимального успіху: від інтеграції платформи та індивідуальних рішень до навчання та адаптації.
Reptrics
reptrics.com
Reptrics — це комплексне програмне забезпечення для успіху клієнтів для компаній B2B SaaS, яке сприяє утриманню та зростанню клієнтів. Reptrics створено для проактивної команди з питань успіху клієнтів і виконавчого керівника, щоб керувати підключенням клієнтів і поновленнями, зменшувати відтік клієнтів і збільшувати можливості для розширення. Reptrics дозволяє командам успішних клієнтів стати центрами доходу, а не центром витрат. Допомагає керувати успіхом протягом життєвого циклу клієнта, автоматизуючи робочі процеси, орієнтовані на клієнта, за допомогою посібників. Орієнтована на клієнта платформа даних для нагляду за станом облікового запису та вирішення ризику відтоку в режимі реального часу. Штаб-квартира у Флориді, заснована в 2019 році, є платформою, що підтримує венчурний капітал. Нам довіряють глобальні клієнти, такі як Hook Security, Web-est, Skill Struck, Kinectify та багато інших, щоб підвищити MRR (щомісячний рівень утримання та максимізувати життєву цінність (LTV)) із найшвидшим впровадженням технологічного стеку протягом 90 днів.
RocketData
rocketdata.ru
RocketData — це проста у користуванні платформа для керування бізнес-інформацією вашої компанії та оглядами серед 30+ служб на основі місцезнаходження: карти, пошукові системи, усі популярні довідники, GPS-пристрої та соціальні мережі. RocketData додає інформацію про вашу компанію до цих сервісів, знаходить помилки, виправляє їх і автоматично захищає ваші дані. RocketData також допомагає вашому бізнесу взаємодіяти з місцевими клієнтами, де б вони не спілкувалися. Платформа відстежує та збирає відгуки клієнтів і надає інструмент для відповіді на них за допомогою єдиного інтерфейсу. Наш список інтеграцій включає Google Maps, Apple Maps, Yandex.Maps, 2GIS, Facebook, Instagram, TripAdvisor, Yelp, Garmin, Waze, Here maps, OpenSreetMap, Navitel, Osmand, Tomtom, Uber та багато інших інтеграцій, а також локальні для кожного регіону. Користуючись нашими послугами, компанія отримує повний контроль над своєю цифровою інформацією в популярних службах, що базуються на визначенні місцезнаходження, і збільшує видимість в Інтернеті та відвідувачів.
DashLoc
dashloc.com
DashLoc — це революційна гіперлокальна платформа лістингу, яка безперебійно та ефективно з’єднує місцеві підприємства з клієнтами поблизу. Завдяки зручному інтерфейсу та можливостям геолокації DashLoc дозволяє користувачам знаходити компанії та взаємодіяти з ними в безпосередній близькості. Місцеві підприємства можуть створювати докладні профілі на DashLoc, включаючи важливу інформацію, таку як назва компанії, адреса, контактні дані, години роботи та короткий опис їхніх продуктів або послуг. Вони також можуть демонструвати спеціальні пропозиції, пропозиції та акції, щоб залучити потенційних клієнтів. Клієнти отримують переваги від DashLoc, отримуючи доступ до підібраного списку компаній, послуг і подій у своєму районі. Вони можуть залишати відгуки та оцінки, сприяючи активній спільноті, де цінні відгуки стимулюють покращення та зміцнюють довіру. DashLoc відіграє ключову роль у підвищенні видимості та відвідуваності місцевих компаній, що створює додаткові можливості для зростання. Розширюючи можливості споживачів приймати обґрунтовані рішення, платформа виховує сильне відчуття місцевої підтримки та зв’язку. У сучасну цифрову епоху присутність DashLoc як гіперлокальної платформи лістингу стала незамінною, подолаючи розрив між місцевими підприємствами та спільнотою, якій вони служать. Продовжуючи розвиватися та розширюватися, DashLoc залишається відданим просуванню місцевої торгівлі, збагаченню спільнот і спрощенню способів взаємодії компаній і клієнтів у їхніх районах.
Digitaleo
digitaleo.com
Платформа, яка полегшує місцевий маркетинг. Від модерації відгуків клієнтів і керування соціальними мережами до спонсорованих кампаній і локальної видимості, Digitaleo допомагає мережам і брендам залучати більше трафіку до своїх точок продажу!
iReview
ireview.com
iReview: Ваш надійний партнер в управлінні онлайн-репутацією У цифровому середовищі, що швидко розвивається, компанії визнають вирішальну роль, яку онлайн-огляди відіграють у формуванні їх успіху. Увійдіть до iReview — інноваційної онлайн-платформи для управління репутацією, розробленої для розширення можливостей бізнесу в епоху цифрових технологій. Основні характеристики: 1. Комплексне управління репутацією: iReview пропонує цілісне рішення для компаній, допомагаючи їм генерувати більше відгуків, досягати вищого рейтингу в пошуковій системі та підвищувати видимість на різних платформах. Оскільки 90% онлайн-клієнтів консультуються з відгуками перед покупкою, надійне рішення iReview для управління репутацією виявляється незамінним. 2. Багатогранні інструменти. Платформа надає підприємствам набір інструментів для створення, керування, моніторингу, відповідей на них, перегляду та аналізу оглядів ринку. Крім традиційного управління репутацією, iReview легко інтегрується з платформами автоматизації маркетингу, включаючи служби SMS і електронної пошти, позиціонуючи себе як універсальне рішення для компаній, які прагнуть забезпечити собі чільне місце серед провідних організацій. 3. Індивідуальні рішення для будь-якого бізнесу: iReview, розроблений як для малого та середнього бізнесу, так і для корпоративних компаній із кількома локаціями, служить каталізатором для покращення рейтингу в результатах пошуку та загальних бізнес-результатів. Незалежно від того, чи є ви місцевим бізнесом, який прагне створити сильнішу цифрову присутність, чи підприємством із кількома локаціями, яке прагне оптимізувати та підвищити свою онлайн-репутацію, iReview пропонує індивідуальні рішення для задоволення ваших унікальних потреб. 4. Реальні результати, людський досвід: Що відрізняє iReview від інших, так це його відданість досягненню реальних результатів завдяки реальним людям. Виходячи за рамки типових програмних рішень, iReview поєднує складні інструменти з людським досвідом. Платформа зручна, не вимагає від користувачів спеціальних знань. Спеціальна команда iReview оптимізує рішення, відстежує прогрес і співпрацює з користувачами, щоб постійно підвищувати рентабельність інвестицій (ROI). 5. Компанії та споживачі об’єднані: в iReview компанії та споживачі об’єднуються у сфері, де спільне розуміння та мета сприяють взаємному зростанню. Ці гармонійні відносини ведуть до процвітаючих зв’язків, уможливлюючи симбіотичний танець прогресу між компаніями та їхніми клієнтами. Незалежно від того, чи обирають користувачі повний комплекс послуг чи самообслуговування, команда iReview прагне забезпечити успіх компаній у їхніх цифрових починаннях. У цифровому середовищі, що постійно розвивається, iReview виступає маяком підтримки для бізнесу, пропонуючи динамічне поєднання технологій і людського досвіду, щоб успішно керувати складнощами онлайн-менеджменту. Виберіть iReview як свого надійного партнера у створенні й управлінні вашою онлайн-репутацією. www.ireview.com
Mobilosoft
mobilosoft.com
Керуйте локальним цифровим маркетингом мережі вашого бренду з однієї платформи: видимість в Інтернеті, публікація, електронна репутація та місцева реклама.
Yext
yext.com
Yext (NYSE: YEXT) є провідною цифровою платформою присутності для брендів із різними локаціями, яка має тисячі клієнтів по всьому світу. Завдяки одній центральній платформі бренди можуть безперешкодно забезпечувати послідовний, точний і захоплюючий досвід і значуще спілкуватися з клієнтами в будь-якій точці цифрового світу. Технологія штучного інтелекту та машинного навчання Yext посилює знання, що стоять за кожною взаємодією з клієнтом, автоматизує робочі процеси в масштабі та надає ефективну міжканальну інформацію, яка дозволяє приймати рішення на основі даних. Від оптимізації пошукових систем і веб-сайтів до соціальних медіа та управління репутацією, Yext дозволяє брендам перетворити свою цифрову присутність на відмінність.
Chatmeter
chatmeter.com
Chatmeter – це компанія, що займається аналізом брендів і переосмислює зв’язки з клієнтами та управління репутацією за допомогою глибокого прослуховування на основі штучного інтелекту. Ми полегшуємо брендам, які працюють у кількох локаціях, впливати на них у реальному часі за допомогою релевантної інформації в важливі моменти. Chatmeter розуміє проблеми багатоканального управління репутацією та створив масштабовану платформу, яка забезпечує наскрізну видимість для всіх, від місцевих власників до виконавчого керівництва. З коефіцієнтом утримання клієнтів 93% Chatmeter є найкращим партнером для репутації бренду в галузях роздрібної торгівлі, ресторанів, охорони здоров’я, фінансових послуг тощо.
IONOS
ionos.com
Доступ до всього світу IONOS: контракти, продукти та дані про клієнтів, замовлення або зміна послуг – тепер захищений паролем вхід.
Marketing 360
marketing360.com
Marketing 360® – маркетингова платформа №1 для малого бізнесу. Усе, що вам потрібно, від дизайну до маркетингу та CRM – підтримуйте свій бренд®. Технологія Madwire® Marketing 360 — це поєднання інтегрованого маркетингового програмного забезпечення (технології) та професійних маркетингових послуг (талант), які надаються через одну потужну платформу. Тут є все, що потрібно малому бізнесу для розвитку: від дизайну до маркетингу, CRM і платежів. Платформа дозволяє компаніям отримувати доступ до своїх найважливіших маркетингових каналів і оптимізувати їх з одного інтерфейсу, одночасно залучаючи талантів у хмарі, таких як маркетологи, дизайнери, розробники, творці контенту та відеопрофесіонали, щоб здійснювати свій маркетинг на вимогу. Платформа надає повний спектр послуг і тестується сертифікованим спеціалістом із цифрового маркетингу, щоб допомогти досягти маркетингових цілей і завдань бренду.
Moz
moz.com
Платформа Moz Local пропонує надійне локальне технологічне рішення, яке забезпечує точніше керування списками, практичну інформацію, автоматизацію видалення дублікатів і керування переглядом. Moz Local допоможе вам краще, ніж будь-коли раніше, володіти даними про фізичне місцезнаходження та керувати ними. Глибша інтеграція, більш активне керування місцеположенням і автоматизація процесів, які раніше здійснювалися вручну, спростять ваше життя.
PromoRepublic
promorepublic.com
Маркетингова платформа PromoRepublic допомагає франшизам збільшити свою видимість в Інтернеті в пошуку та соціальних мережах за допомогою унікального підходу, керованого даними. Це дозволяє франчайзингам ефективно та легко керувати маркетинговими інструментами, активами та даними з центрального центру керування. Продемонструвавши доведений успіх із більш ніж 80 франчайзинговими брендами, 400+ маркетинговими агентствами, покращуючи результати в більш ніж 25 000 місцях, PromoRepublic також спрощує прийняття рішень. Це досягається завдяки керованому даними рішенню Copilot, яке діє як аналітик персональних даних, перетворюючи локальні маркетингові дані в ефективну бізнес-ідею. Незалежно від того, чи є ви брендом, що розвивається, чи вже відомим, чи портфоліо брендів, PromoRepublic допоможе вам автоматизувати та оптимізувати ваші маркетингові зусилля. Як ваш бренд може використовувати PromoRepublic? * Перетворіть необроблені маркетингові дані на бізнес-аналітику. * Збільште свою видимість у локальному пошуку. * Забезпечте послідовність бренду. * Ефективно керуйте локалізованим маркетингом у соціальних мережах. * Керуйте відгуками в одному місці. * Оптимізуйте списки в масштабі. * Зберіть усі дані на одній інформаційній панелі. * Залучайте франчайзі до місцевого маркетингу.
ReviewTrackers
reviewtrackers.com
ReviewTrackers — це відзначене нагородами програмне забезпечення для відгуків клієнтів, яке допомагає компаніям змінювати взаємодію з клієнтами. Платформа збирає дані відгуків із понад 100 сайтів оглядів, щоб висвітлити інформацію про клієнтів, яка дає змогу брендам слухати, розуміти та приймати керовані даними рішення щодо того, чого їхні клієнти справді потребують або хочуть.
SEMrush
semrush.com
Semrush-це провідна платформа SaaS Management в Інтернеті, яка дозволяє бізнесу в усьому світі працювати з оптимізацією пошукових систем, оплатами за клік, контентом, соціальними медіа та конкурентними дослідницькими кампаніями та отримувати вимірювані результати від інтернет-маркетингу. Semrush пропонує розуміння та рішення для компаній для створення, управління та вимірювання кампанії на різних каналах маркетингу. Semrush, з понад 87 000 клієнтів, що платять. Semrush в числах: - 808 м профілів доменних настільних ПК та 32,1 м профілів мобільних доменів - понад 43 трильйонні зворотні посилання та понад 25 мільярдів URL -адрес, що повзали на день - понад 24,3 мільярда ключових слів і 20 м ідей для одного ключового слова - 30% Fortune 500 компаній використовують Semrush як їх маркетинговий інструмент
Solocal
solocal.com
BRIDGE — це власна платформа Solocal, яка дозволяє вам керувати своїм локатором магазинів, а також керувати присутністю. Наше рішення дозволяє голові мережі та її торговим точкам: - використовувати природні посилання (SEO), оптимізовані для ваших локальних сторінок, щоб їх було легко знайти в пошукових системах, - дуже легко централізовано та локально керувати інформацією про ваші установи на основні веб-центри (Google GMB, Facebook, Bing, PagesJaunes, Mappy, GPS тощо), - керуйте своїми думками (централізація та моделі відповідей), - передайте свої новини та рекламні акції на GMB, PagesJaunes, Facebook, щоб забезпечити національні та місцеві комунікації, - проконсультуйтеся зі своєю аудиторією та ефективністю контактів зі звітами, доступними за рівнем прав, які ви надаєте. Понад 25 експертів із зв’язків із клієнтами щодня підтримують 500 мереж брендів. Мережі брендів, думайте глобально, дійте локально!
Thryv
thryv.com
Thryv — це комплексне програмне забезпечення для керування малим бізнесом, яке допоможе вам оптимізувати свій бізнес, щоб ви могли повернутися до того, що вам подобається. Власники малого бізнесу краще спілкуються, вирішують більше бізнес-завдань і стають більш організованими з Thryv. Співпрацюйте з Thryv, щоб перевершити очікування клієнтів і зміцнити свою присутність в Інтернеті за допомогою єдиного входу. Thryv включає нашу найкращу в своєму класі підтримку, доступну в будь-який час, 24/7, з експертами, які розуміють цілі та унікальні потреби власників малого бізнесу. Ручки Thryv: * Спілкування з клієнтами * Оцінки, виставлення рахунків і платежі * Планування зустрічей * Управління репутацією * Керування соціальними медіа та багато іншого! Thryv автоматизує завдання та ставить клієнтів у центр вашого бізнесу за допомогою одного простого у використанні програмного забезпечення, яке полегшує охоплення більшої кількості клієнтів, залишається організованим, швидше отримує гроші та автоматично створює відгуки. Thryv дозволяє клієнтам легко: * Знайдіть себе в Інтернеті за допомогою рейтингів і оглядів, присутності в соціальних мережах і точних результатів пошуку. * Взаємодійте легко та миттєво, отримуйте нагадування, надсилайте текстові та електронні листи та плануйте зустрічі. * Платіть вам без зусиль, миттєво отримуйте квитанції, знайте, що це безпечно та надійно, і вибирайте, як платити. * Залишайтеся на зв’язку з автоматичними повідомленнями, які просять їх повернутися, залишайтеся на зв’язку та запитуйте відгуки. Відзначене нагородами програмне забезпечення Thryv допомагає понад 45 000 компаній у США, Канаді та Австралії змінити спосіб ведення бізнесу та управління своїми клієнтами.
Vendasta
vendasta.com
Vendasta надає наскрізну платформу електронної комерції для понад 60 000 партнерів, які продають цифрові продукти та послуги більш ніж 5,5 мільйонам малих і середніх підприємств (SMB) по всьому світу. До таких партнерів належать маркетингові агентства, незалежні постачальники програмного забезпечення (ISV) і медіакомпанії. Платформа Vendasta дозволяє цим групам легко приймати нові рішення з ринку хмарних технологій, які вони можуть продавати під власним брендом своїм клієнтам малого та середнього бізнесу. Платформа забезпечує автоматизацію маркетингу на основі штучного інтелекту, інструменти продажів та інтегровану CRM для полегшення виходу на ринок. Він також включає системи керування проектами, замовленнями та виставленням рахунків, які допомагають масштабувати роботу за допомогою роботизованої автоматизації процесів. Підприємства малого та середнього бізнесу мають один обліковий запис для всіх рішень, придбаних під брендом клієнта Vendasta. Вони користуються єдиною інтегрованою інформаційною панеллю з рецептами, контекстом і відстеженням. За допомогою інформаційної панелі Business App підприємства малого та середнього бізнесу можуть керувати інформацією та рішеннями, які роблять їхній бізнес успішним в Інтернеті.
BirdEye
birdeye.com
Birdeye-це найвища рейтингова репутація та цифрова платформа для клієнтів для місцевих брендів та підприємства з багатокласовими. Понад 100 000 підприємств використовують платформу Birdeye, що працює на AI, щоб безперешкодно спілкуватися з клієнтами, керувати лояльністю та успішністю на своїх місцевих ринках.
Mobal
mobal.io
Знаходьте, залучайте та утримуйте більше клієнтів із кращими бізнес-профілями. Mobal автоматизує керування вашим бізнес-профілем, щоб ви могли зосередитися на швидшому досягненні результатів. Платформа на базі штучного інтелекту Mobals — це найпростіший і найшвидший спосіб без зусиль підтримувати ваші бізнес-профілі у формі та актуальними в усіх основних онлайн-каталогах.
Uberall
uberall.com
Uberall — це маркетингова платформа для багатьох локацій, яка полегшує таким підприємствам, як ваш, бути знайденими, обраними та перетворювати пошуки на продажі. За допомогою нашого рішення керується понад 1,5 мільйона місць, а списки, якими керує Uberall, з’являються в 194 країнах.
SOCi
meetsoci.com
SOCi — це провідна хмара спільного маркетингу для компаній, що працюють у кількох місцях. Ми надаємо можливість таким компаніям, як Ace Hardware, Jersey Mike's, Kumon і Ford, автоматизувати та масштабувати свої маркетингові зусилля в усіх місцях і цифрових каналах таким чином, щоб вони були орієнтовані на бренд, вдосконалювалися на місцевому рівні та об’єднували дані. Завдяки використанню найкращого у своєму класі генеративного штучного інтелекту та машинного навчання платформа SOCi Genius надає підприємствам, які працюють у кількох місцях, практичну інформацію та рекомендації, одночасно автоматизуючи їхні найважливіші робочі процеси в масштабі. За допомогою SOCi компанії можуть зміцнити свою цифрову присутність у локальному пошуку та соціальних сторінках, одночасно захищаючи свою онлайн-репутацію, сприяючи покращенню залученості клієнтів і досягненню найкращих результатів на ринку. Технологія масштабованої та централізованої платформи SOCi надає всі інструменти, необхідні компаніям із кількома локаціями та багатоквартирними компаніями для керування своїми локалізованими маркетинговими зусиллями, зокрема: Інтуїтивно зрозуміла інформаційна панель – після входу в SOCi користувачів зустрічає високорівнева, але всеосяжна та зручна для читання інформаційна панель, яка висвітлює аналітику, ефективність вмісту в усіх місцях за допомогою SOCi, розмови та коментарі, які потребують уваги, останні огляди тощо! * Списки: підніміть видимість вашого місцевого пошуку на новий рівень, забезпечивши точну та послідовну інформацію в сотнях або тисячах бізнес-списків. * Прослуховування: знайдіть і створіть автентичну стратегію вмісту, багаті профілі аудиторії та підтвердьте рентабельність інвестицій своєї стратегії кампанії за допомогою прослуховування. Слухайте своїх конкурентів, створюйте аналіз настроїв і контент, створений користувачами, і все це за допомогою SOCi. * Локальні сторінки/локатор: запропонуйте брендований і локалізований шлях споживача, від обізнаності до конверсії, на тисячах сторінок, оптимізованих для пошуку. * Відгуки: координуйте узгоджені з брендом відповіді на відгуки, відстежуйте настрої відгуків і аналізуйте репутацію конкурентів, щоб змінити свою репутацію всюди. * Соціальна мережа: дає змогу корпоративним і місцевим командам реагувати на соціальні заходи в рамках бренду та публікувати найефективніший соціальний вміст за допомогою спрощених робочих процесів у кількох місцях. * Опитування: утримуйте та збільшуйте кількість своїх клієнтів, активно збираючи та керуючи відгуками клієнтів за допомогою найпотужнішого рішення для проведення опитувань для місцевих маркетологів. * Оголошення: розширення можливостей маркетологів, які працюють у різних місцях, для ефективного керування локалізованими соціальними рекламними кампаніями та розширеними публікаціями в 100 або 1000 місцях. * SmartBot: Стимулюйте взаємодію в режимі реального часу та створюйте потенційних клієнтів 24/7 у всіх місцях за допомогою автоматизованих чат-ботів в облікових записах Facebook Messenger і Google Business Messages, можливостей SMS. Легко створюйте локалізовані теми в масштабі за лічені хвилини та починайте збирати інформацію про клієнтів і ніколи не пропустіть потенційного потенційного клієнта. * Статистика та звітність: дізнайтеся, які локації є ефективними, а які – ні, і використовуйте цю статистику для розробки вашої локалізованої маркетингової стратегії. Налаштуйте високовізуальні, захоплюючі звіти з кількома варіантами доставки. SOCi Go (мобільний додаток): та сама основна платформа SOCi, яку ви любите, тепер на мобільному пристрої. Публікуйте вміст, відповідайте клієнтам і отримуйте сповіщення на будь-якому мобільному пристрої в будь-який час. SOCi служить інфраструктурою, на якій керуються десятки тисяч локальних сторінок. SOCi повністю інтегровано з найпопулярнішими мережами пошуку, соціальних медіа та управління репутацією, такими як Facebook, Twitter, Instagram, LinkedIn, Google My Business, Yelp тощо.
SproutLoud
sproutloud.com
SproutLoud, провідна платформа розподіленого маркетингу, допомагає командам, які працюють від брендів, ефективно продавати та продавати через торгових партнерів, офіси та співробітників на першому місці. Платформа SproutLoud на основі штучного інтелекту поєднує в собі управління цифровими активами, канали стимулювання, кооперативні маркетингові фонди та реалізацію маркетингу «останньої милі», щоб полегшити спільне розгортання локалізованого, сумісного контенту за допомогою традиційних, цифрових і соціальних тактик. SproutLoud — це єдина платформа, спеціально створена для багаторівневих галузей дистрибуції, що дозволяє брендам впливати на дії сторін, які найближче до обслуговування споживача. Програмне забезпечення SproutLoud покращує швидкість виходу на ринок, відповідність вимогам бренду та нормативним вимогам із масштабуванням серед сотень або тисяч місцевих користувачів. Завдяки SproutLoud клієнти мають перевагу швидко реагувати на умови місцевого ринку за допомогою рішень на основі даних.
UpCity
upcity.com
UpCity — це ресурс, який допомагає підключати підприємства до постачальників послуг B2B, яким вони можуть довіряти. Ми створюємо та розширюємо можливості успішних відносин між компаніями та постачальниками послуг. Маючи понад 70 000 зареєстрованих постачальників — від маркетингових агентств до бухгалтерських фірм до консультантів з кадрів і багатьох інших — майже 2 мільйони компаній (і їх кількість зростає) відвідали UpCity, щоб визначити найкращого партнера для своїх потреб. Наша місія полягає в тому, щоб сприяти успішним відносинам, тому ми створили наш власний рейтинг рекомендованості на основі даних, який допоможе нам ранжувати та рекомендувати найкращих постачальників послуг на кожному місцевому та національному ринку.
GoSite
gosite.com
GoSite створює спрощену технологію для малих підприємств, які рухають економіку Америки. Наше програмне забезпечення дає їм змогу мати все необхідне в одному місці для зв’язку зі своїми клієнтами в цифрову еру. Наш хмарний набір мобільних і веб-інструментів змінює те, як наші клієнти ведуть свій бізнес у дорозі та будь-де.
Synup
synup.com
Synup трансформує онлайн-присутність брендів за допомогою трьохстороннього підходу: локальні списки, управління репутацією та управління соціальними мережами. За допомогою Synup бренди можуть надавати відповідний і надійний бізнес-контент у всіх місцях і на всіх медіа-каналах на одній цілісній інформаційній панелі. Тепер бренди можуть керувати та оптимізувати всі списки та вміст своїх бізнес-локацій, покращуючи свої онлайн-огляди, рейтинги та залученість. Synup перетворює будь-які онлайн-профілі та платформи на маркетингові канали для підвищення рентабельності інвестицій.
Partoo
partoo.co
Наша місія Partoo — зробити бізнес більш помітним в Інтернеті, покращити його електронну репутацію та допомогти їм отримати більше клієнтів. Наше комплексне рішення дає змогу приймати стратегічні рішення за допомогою інтуїтивно зрозумілих інформаційних панелей, дозволяючи особам, які приймають рішення, вимірювати рентабельність інвестицій і підтримувати тривалі відносини з клієнтами. Partoo співпрацює з широким колом місцевих і міжнародних компаній у різних галузях, включаючи малий і середній бізнес, а також великі корпорації, такі як McDonald's, Toyota, Carrefour і Sports Direct. Простота нашого рішення для локального лістингу дозволяє компаніям керувати інструментом як на локальному рівні, так і на рівні бренду. Partoo може похвалитися командою з понад 400 професіоналів і обслуговує понад 400 клієнтів у понад 100 країнах. Детальна інформація про продукти. Partoo допомагає компаніям розвиватися за допомогою таких продуктів, досягаючи своїх 3 цілей: «Знайти», «Обрати» та «Залучити клієнтів». Знайдіть: - Керування присутністю: автоматично транслюйте інформацію про ваші магазини в головних каталогах, GPS, пошукових системах, соціальних мережах і на веб-сайтах громадської думки. - Store Locator: оптимізуйте свій веб-сайт за допомогою Store Locator і настроюваних сторінок для кожного місця. Зробіть свою торгову точку виділяючою за запитами, пов’язаними з вашою діяльністю. Отримайте вибір: - Керування відгуками: централізуйте відгуки, залишені у ваших записах, незалежно від того, надходять вони з Google, TripAdvisor чи Facebook. Отримуйте регулярні звіти, аналізуйте їх і відповідайте з єдиного інтерфейсу. - Підсилювач відгуків: заохочуйте задоволених клієнтів залишати позитивні відгуки в Google Business Profile за допомогою SMS-запрошень. Залучайте клієнтів: - Повідомлення: централізуйте повідомлення, отримані з Google Business Profile, Facebook Messenger і Instagram, і легко відповідайте на них централізовано або локально!
Rio SEO
rioseo.com
Rio SEO є лідером у сфері місцевого маркетингу для корпоративних брендів, що працює на платформі Local Experience (LX) – комплексному, повністю інтегрованому наборі готових рішень для локального маркетингу та взаємодії з клієнтами (CX), які забезпечують ефектну гіперлокальну роботу в масштабі для всього бренду. наявність. Провідні світові бренди різних локацій – роздрібні торговці, ресторани, заклади гостинності, фінансові послуги, охорона здоров’я тощо – покладаються на перевірену технологію Rio SEO та досвід місцевого маркетингу, щоб збільшити видимість і вмотивований, вимірний трафік в Інтернеті та фізичних місцях. Rio SEO є компанією PG Forsta.
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