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Програмне забезпечення для керування локальним списком - Найпопулярніші застосунки - Норвегія
Програмне забезпечення для керування даними про місцезнаходження, яке зазвичай називають програмним забезпеченням для керування локальними лістингами, слугує централізованим рішенням для компаній, які працюють у звичайних установах, щоб ефективно керувати та оновлювати інформацію про своє місцезнаходження на різних платформах, орієнтованих на клієнтів. Ці платформи дозволяють компаніям зберігати точні відомості, такі як години роботи, контактні номери, фізичні адреси, меню та візуальне представлення своїх приміщень за допомогою фотографій інтер’єру та екстер’єру. Роздрібні торговельні заклади, заклади харчування та різноманітні організації можуть використовувати потужність цих платформ, щоб забезпечити точність важливої інформації, підвищити видимість і сприяти кращій взаємодії з клієнтами як в одному місці, так і на кількох сайтах. Ці інструменти, як правило, використовуються відділами корпоративного маркетингу, також віддають перевагу регіональним або вищим рівням команд управління, яким доручено контролювати списки місцезнаходження як на індивідуальному рівні, так і в масштабі всієї компанії. Вміло використовуючи ці платформи, компанії можуть уникнути потенційно втрачених бізнес-можливостей і пом’якшити невдоволення клієнтів, яке виникає через неповну або застарілу інформацію про магазин. Крім того, ці рішення можуть надати можливості для покращення місцевих списків, тим самим підвищуючи довіру до компаній і привабливість для потенційних клієнтів.
Запит на новий застосунок
IONOS
ionos.com
Доступ до всього світу IONOS: контракти, продукти та дані про клієнтів, замовлення або зміна послуг – тепер захищений паролем вхід.
SEMrush
semrush.com
Semrush — це провідна платформа SaaS для управління видимістю в Інтернеті, яка дозволяє компаніям у всьому світі проводити оптимізацію пошукових систем, оплату за клік, контент, соціальні медіа та конкурентоспроможні дослідницькі кампанії та отримувати вимірні результати від онлайн-маркетингу. Semru...
BirdEye
birdeye.com
Birdeye — це найвища рейтингова платформа для управління репутацією та цифрової взаємодії з клієнтами для місцевих брендів і компаній, що працюють у кількох місцях. Понад 100 000 компаній використовують платформу Birdeye на базі штучного інтелекту, щоб безперебійно взаємодіяти з клієнтами, підвищува...
Moz
moz.com
Платформа Moz Local пропонує надійне локальне технологічне рішення, яке забезпечує точніше керування списками, практичну інформацію, автоматизацію видалення дублікатів і керування переглядом. Moz Local допоможе вам краще, ніж будь-коли раніше, володіти даними про фізичне місцезнаходження та керувати...
Thryv
thryv.com
Thryv — це комплексне програмне забезпечення для керування малим бізнесом, яке допоможе вам оптимізувати свій бізнес, щоб ви могли повернутися до того, що вам подобається. Власники малого бізнесу краще спілкуються, вирішують більше бізнес-завдань і стають більш організованими з Thryv. Співпрацюйте з...
PromoRepublic
promorepublic.com
Маркетингова платформа PromoRepublic допомагає франшизам збільшити свою видимість в Інтернеті в пошуку та соціальних мережах за допомогою унікального підходу, керованого даними. Це дозволяє франчайзингам ефективно та легко керувати маркетинговими інструментами, активами та даними з центрального цент...
Marketing 360
marketing360.com
Marketing 360® – маркетингова платформа №1 для малого бізнесу. Усе, що вам потрібно, від дизайну до маркетингу та CRM – підтримуйте свій бренд®. Технологія Madwire® Marketing 360 — це поєднання інтегрованого маркетингового програмного забезпечення (технології) та професійних маркетингових послуг (т...
Yext
yext.com
Yext (NYSE: YEXT) є провідною цифровою платформою присутності для брендів із різними локаціями, яка має тисячі клієнтів по всьому світу. Завдяки одній центральній платформі бренди можуть безперешкодно забезпечувати послідовний, точний і захоплюючий досвід і значуще спілкуватися з клієнтами в будь-як...
Vendasta
vendasta.com
Vendasta надає наскрізну платформу електронної комерції для понад 60 000 партнерів, які продають цифрові продукти та послуги більш ніж 5,5 мільйонам малих і середніх підприємств (SMB) по всьому світу. До таких партнерів належать маркетингові агентства, незалежні постачальники програмного забезпеченн...
UpCity
upcity.com
UpCity — це ресурс, який допомагає підключати підприємства до постачальників послуг B2B, яким вони можуть довіряти. Ми створюємо та розширюємо можливості успішних відносин між компаніями та постачальниками послуг. Маючи понад 70 000 зареєстрованих постачальників — від маркетингових агентств до бухга...
SOCi
meetsoci.com
SOCi — це провідна хмара спільного маркетингу для компаній, що працюють у кількох місцях. Ми надаємо можливість таким компаніям, як Ace Hardware, Jersey Mike's, Kumon і Ford, автоматизувати та масштабувати свої маркетингові зусилля в усіх місцях і цифрових каналах таким чином, щоб вони були орієнтов...
Partoo
partoo.co
Наша місія Partoo — зробити бізнес більш помітним в Інтернеті, покращити його електронну репутацію та допомогти їм отримати більше клієнтів. Наше комплексне рішення дає змогу приймати стратегічні рішення за допомогою інтуїтивно зрозумілих інформаційних панелей, дозволяючи особам, які приймають рішен...
Solocal
solocal.com
BRIDGE — це власна платформа Solocal, яка дозволяє вам керувати своїм локатором магазинів, а також керувати присутністю. Наше рішення дозволяє голові мережі та її торговим точкам: - використовувати природні посилання (SEO), оптимізовані для ваших локальних сторінок, щоб їх було легко знайти в пошук...
Rio SEO
rioseo.com
Rio SEO є лідером у сфері місцевого маркетингу для корпоративних брендів, що працює на платформі Local Experience (LX) – комплексному, повністю інтегрованому наборі готових рішень для локального маркетингу та взаємодії з клієнтами (CX), які забезпечують ефектну гіперлокальну роботу в масштабі для вс...
Uberall
uberall.com
Uberall — це маркетингова платформа для багатьох локацій, яка полегшує таким підприємствам, як ваш, бути знайденими, обраними та перетворювати пошуки на продажі. За допомогою нашого рішення керується понад 1,5 мільйона місць, а списки, якими керує Uberall, з’являються в 194 країнах.
DashLoc
dashloc.com
DashLoc — це революційна гіперлокальна платформа лістингу, яка безперебійно та ефективно з’єднує місцеві підприємства з клієнтами поблизу. Завдяки зручному інтерфейсу та можливостям геолокації DashLoc дозволяє користувачам знаходити компанії та взаємодіяти з ними в безпосередній близькості. Місцеві ...
SproutLoud
sproutloud.com
SproutLoud, провідна платформа розподіленого маркетингу, допомагає командам, які працюють від брендів, ефективно продавати та продавати через торгових партнерів, офіси та співробітників на першому місці. Платформа SproutLoud на основі штучного інтелекту поєднує в собі управління цифровими активами, ...
RocketData
rocketdata.ru
RocketData — це проста у користуванні платформа для керування бізнес-інформацією вашої компанії та оглядами серед 30+ служб на основі місцезнаходження: карти, пошукові системи, усі популярні довідники, GPS-пристрої та соціальні мережі. RocketData додає інформацію про вашу компанію до цих сервісів, з...
SO Connect
soconnect.com
Списки допомагають вашій місцевій компанії знайти більше клієнтів. Оновлюйте інформацію про свою компанію одним рухом на понад 50 платформах, покращуйте свій рейтинг і отримуйте більше трафіку на веб-сайті, телефонних дзвінків і відвідувачів у вашому місці(-ах). Зараз ми обслуговуємо понад 100 000 о...
Mobal
mobal.io
Знаходьте, залучайте та утримуйте більше клієнтів із кращими бізнес-профілями. Mobal автоматизує керування вашим бізнес-профілем, щоб ви могли зосередитися на швидшому досягненні результатів. Платформа на базі штучного інтелекту Mobals — це найпростіший і найшвидший спосіб без зусиль підтримувати ва...
Chatmeter
chatmeter.com
Chatmeter – це компанія, що займається аналізом брендів і переосмислює зв’язки з клієнтами та управління репутацією за допомогою глибокого прослуховування на основі штучного інтелекту. Ми полегшуємо брендам, які працюють у кількох локаціях, впливати на них у реальному часі за допомогою релевантної і...
Digitaleo
digitaleo.com
Платформа, яка полегшує місцевий маркетинг. Від модерації відгуків клієнтів і керування соціальними мережами до спонсорованих кампаній і локальної видимості, Digitaleo допомагає мережам і брендам залучати більше трафіку до своїх точок продажу!
GMBapi.com
gmbapi.com
GMBapi.com – це вигідний варіант програмного забезпечення Google Business Profile для кількох локацій. Нас люблять агентства та прямі клієнти. Керуйте своєю місцевою репутацією та масово публікуйте вміст, послуги, продукти та фотографії. Отримайте легкий огляд усіх ваших пріоритетів і ефективності л...
ProManage
promanage.biz
ProManage, платформа MaaS (Маркетинг як послуга), керує брендами та компаніями, покращуючи взаємодію з клієнтами та потенційними клієнтами, збільшуючи відгуки та створюючи уніфіковані бази даних клієнтів трьома методами. Партнерство з технологій розподілу з великими корпораціями Google, Microsoft Bi...
FreshLime
freshlime.com
FreshLime — це платформа взаємодії з клієнтами для місцевого бізнесу, яка робить взаємодію з потенційними клієнтами та клієнтами зручною за допомогою текстових повідомлень, чату та електронної пошти — і все це організовано в одному місці. Ми робимо ваш бізнес клієнтом готовим до будь-якої взаємодії ...
Experience.com
experience.com
З 2015 року Experience.com надає рішення світового рівня для репутації в Інтернеті, оглядів і керування присутністю на основі ШІ, допомагаючи компаніям і професіоналам покращити свою присутність в Інтернеті та залучити клієнтів і співробітників. Завдяки спільній місії допомогти мільйонам організацій...
DigitalMaas
digitalmaas.com
Ми є глобальною локальною маркетинговою платформою, яка використовується корпоративними компаніями для оптимізації інформації про місцезнаходження на кількох пошукових платформах, таких як Google My Business, Apple, Facebook і Bing. Ми є глобальною локальною маркетинговою платформою, яку використову...
dbaPlatform
dbaplatform.com
Інструменти та рішення для місцевої цифрової реклами та розміщення списків. dbaPlatform допомагає компаніям підвищити видимість місцевих компаній на Google, Apple, Bing та інших споживчих платформах. dbaPlatform пропонує індивідуальні плани: + Оголошення «Зроблено для вас» + Оголошення «Зроблено вам...
ReviewTrackers
reviewtrackers.com
ReviewTrackers — це відзначене нагородами програмне забезпечення для відгуків клієнтів, яке допомагає компаніям змінювати взаємодію з клієнтами. Платформа збирає дані відгуків із понад 100 сайтів оглядів, щоб висвітлити інформацію про клієнтів, яка дає змогу брендам слухати, розуміти та приймати кер...
Mobilosoft
mobilosoft.com
Керуйте локальним цифровим маркетингом мережі вашого бренду з однієї платформи: видимість в Інтернеті, публікація, електронна репутація та місцева реклама.
iReview
ireview.com
iReview: Ваш надійний партнер в управлінні онлайн-репутацією У цифровому середовищі, що швидко розвивається, компанії визнають вирішальну роль, яку онлайн-огляди відіграють у формуванні їх успіху. Увійдіть до iReview — інноваційної онлайн-платформи для управління репутацією, розробленої для розширен...
PowerChord
powerchord.com
PowerChord допомагає брендам і виробникам, які продають через дилерські мережі, покращити шлях клієнта за допомогою скоординованих повідомлень і аналізу на основі даних для оптимізації маркетингових витрат. Програмне забезпечення PowerChord легко інтегрується у ваш існуючий пакет маркетингових техно...
LOCALACT
localact.com
LOCALACT — це провідна місцева платформа цифрового маркетингу для франчайзі. Ми ставимо ваших франчайзі та бізнес-центр на кожному місцевому ринку, допомагаючи їм охопити більше людей онлайн і перетворити їх на клієнтів. Від гіперлокальних рекламних кампаній до управління даними місцевих магазинів і...
myPresences
mypresences.com
mypresences.com — це найкращий спосіб оптимізувати та керувати онлайн-присутністю та репутацією компанії та дозволяє їм створювати, підтримувати та контролювати присутність у понад 2000 службах, які є правильними, узгодженими та повними за мінімальний час і без необхідності розуміти кожна послуга. О...
Direction Local
direction.com
Direction Local — це повна місцева маркетингова платформа, розроблена для компаній, які хочуть швидко збільшити видимість в Інтернеті, охопити більше клієнтів і підвищити свою репутацію. Його потужний набір інструментів включає створення цитат у найпопулярніших каталогах США, керування лістингом, ке...
Social Places
socialplaces.io
Агентство маркетингових технологій, яке спеціалізується на лістингах, репутації, соціальних мережах, рекламі та бронюванні брендів, що працюють у різних місцях. Social Places доступні для франшиз і надають практичні послуги для реалізації та стимулювання місцевих маркетингових стратегій. Пакети прод...
Synup
synup.com
Synup трансформує онлайн-присутність брендів за допомогою трьохстороннього підходу: локальні списки, управління репутацією та управління соціальними мережами. За допомогою Synup бренди можуть надавати відповідний і надійний бізнес-контент у всіх місцях і на всіх медіа-каналах на одній цілісній інфор...
Reptrics
reptrics.com
Reptrics — це комплексне програмне забезпечення для успіху клієнтів для компаній B2B SaaS, яке сприяє утриманню та зростанню клієнтів. Reptrics створено для проактивної команди з питань успіху клієнтів і виконавчого керівника, щоб керувати підключенням клієнтів і поновленнями, зменшувати відтік кліє...
Advice Local
advicelocal.com
Advice Local займається наданням масштабованих, економічно ефективних і настроюваних рішень для керування локальною присутністю для наших партнерів, брендів, агентств і місцевих маркетологів.
Neustar Localeze
neustarlocaleze.biz
Neustar Localeze — це надійний постачальник ідентифікаційних даних для локального пошуку, який допомагає національним брендам і місцевим компаніям контролювати та покращувати видимість своїх онлайн-списків підприємств, а також надає надійну, перевірену інформацію про місцеві підприємства в широку ме...
PinMeTo
pinmeto.com
У PinMeTo є все, що потрібно вашому мультилокаційному бренду, щоб перевести клієнтів від пошуку до дії. Оновлюйте та синхронізуйте інформацію про свою компанію в найбільших пошукових системах, на картах і в соціальних мережах, щоб покращити пошукову оптимізацію вашого місця. Керуйте своєю репутацією...
GoSite
gosite.com
GoSite створює спрощену технологію для малих підприємств, які рухають економіку Америки. Наше програмне забезпечення дає їм змогу мати все необхідне в одному місці для зв’язку зі своїми клієнтами в цифрову еру. Наш хмарний набір мобільних і веб-інструментів змінює те, як наші клієнти ведуть свій біз...