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Програмне забезпечення для управління худобою
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Програмне забезпечення для управління худобою - Найпопулярніші застосунки

Програмне забезпечення для управління худобою дозволяє фермерам ефективно записувати та контролювати своїх тварин протягом усього життєвого циклу, від народження до продажу. Хоча «худоба» зазвичай відноситься до великої рогатої худоби, воно також охоплює інших тварин, таких як кури, свині, кози та навіть кролики. Ці інструменти допомагають керувати інвентаризацією тварин, відстежуючи такі деталі, як кількість, зріст, вага, здоров’я та плодючість. Багато систем управління худобою також містять функції для розрахунку витрат на корм і оцінки показників продуктивності. Крім того, вони часто пропонують можливості звітування, щоб надати цінну інформацію, і можуть включати фінансове відстеження для моніторингу прибутків від продажу худоби. Ці рішення можуть працювати разом із програмним забезпеченням для керування врожаєм або бути інтегрованими в більш широкі системи управління фермою.

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Farmbrite

Farmbrite

farmbrite.com

Farmbrite - програмне забезпечення для управління фермами, яке допомагає фермерам організувати ведення обліку, планування, управління та продажу продукції.

Mobble

Mobble

mobble.io

Mobble - додаток для управління фермою, що спрощує облік худоби, управління та комунікацію між фермерами.

Breedr

Breedr

breedr.co

Breedr - це платформа для управління розведенням худоби, яка дозволяє відстежувати здоров'я, зростання та генетичні дані, спрощуючи процеси прийняття рішень.

Agrinous

Agrinous

agrinous.com.au

Agrinous - хмарна платформа для агентів з продажу та операторів ринків, що автоматизує облік продажів та налаштовує операції, спрощуючи процеси управління.

Ranchr

Ranchr

ranchr.ag

Ranchr – це мобільний та веб-додаток для моніторингу худоби, який допомагає ефективно управляти тваринницьким господарством.

AgriWebb

AgriWebb

agriwebb.com

AgriWebb — це додаток для управління тваринництвом, який допомагає фермерам вести облік, моніторити здоров'я худоби та поліпшувати ефективність господарства.

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