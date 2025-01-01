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Програмне забезпечення для живої торгівлі
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Програмне забезпечення для живої торгівлі - Найпопулярніші застосунки

Програмне забезпечення для живої торгівлі дозволяє компаніям просувати та продавати продукти за допомогою потокового відео в реальному часі. Такий підхід до покупок більш привабливий, ніж традиційна електронна комерція, покращуючи взаємодію між покупцями та продавцями. Поліпшення залучення часто призводить до вищих коефіцієнтів конверсії та зростання онлайн-продажів. Фахівці з маркетингу та продажів, впливові особи та споживачі, які надають відгуки або демонструють продукт, можуть скористатися цим програмним забезпеченням. Для максимальної ефективності платформи живої торгівлі повинні бути легко доступними для покупців і всіх, хто зацікавлений у представлених продуктах. Ця доступність дозволяє продавцям відстежувати потенційних майбутніх клієнтів, допомагаючи в цілеспрямованих маркетингових зусиллях.

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Klarna

Klarna

klarna.com

Klarna - додаток для покупок, що дозволяє розділяти оплату на 4 безпроцентних внески, затримувати платежі до 30 днів і управляти фінансами під час покупок.

Emplifi

Emplifi

emplifi.io

Emplifi — це платформа для управління досвідом клієнтів, яка об'єднує маркетинг, обслуговування та електронну торгівлю через різні канали комунікації.

Skeepers

Skeepers

octoly.com

Skeepers - це платформа для управління контентом, що створюється користувачами, яка допомагає брендам взаємодіяти з клієнтами через соціальні мережі.

EasyStore

EasyStore

easystore.co

EasyStore - це платформа для електронної комерції, що допомагає продавати онлайн та в роздріб, дозволяючи управляти товарами, замовленнями та клієнтами з одного місця.

Dacast

Dacast

dacast.com

Dacast - це платформа для потокового відео, що дозволяє підприємствам транслювати, монетизувати та управляти контентом без посередників.

Syte

Syte

syte.ai

Syte - платформа для виявлення продуктів в eCommerce, що використовує візуальний AI для пошуку, персоналізації та автоматичного тегування товарів.

Brandlive

Brandlive

brandlive.com

Brandlive - це платформа для створення високоякісного відео для вебінарів, подій та зустрічей, яка спрощує процес виробництва контенту та взаємодію з аудиторією.

Plobal Apps

Plobal Apps

plobalapps.com

Plobal Apps - це платформа для створення нативних мобільних додатків для магазинів Shopify, що підвищує залучення користувачів і продажі.

StoryStream

StoryStream

storystream.ai

StoryStream - платформа для генерації контенту користувачами і соціального шопінгу, що допомагає брендам залучати споживачів через автентичний контент.

Bambuser

Bambuser

bambuser.com

Bambuser - це платформа для потокового відео, яка дозволяє брендам вести живі трансляції та інтегрувати відео у свої стратегії електронної комерції.

MikMak

MikMak

mikmak.com

MikMak – платформа для прискорення електронної комерції, що надає аналітику та програмне забезпечення для брендів для покращення онлайн-продажів та розуміння поведінки споживачів.

CommentSold

CommentSold

try.commentsold.com

CommentSold - платформа для онлайн-продажів, що дозволяє підприємствам продавати товари через відео-трансляції на соціальних медіа.

Immerss

Immerss

immerss.live

Immerss - платформа для онлайн-продажів через живе відео та чат, що дозволяє торгівцям ефективно взаємодіяти з клієнтами.

eStreamly

eStreamly

get.estreamly.com

eStreamly — це платформа для відеопокупок. Відео на вашому сайті, блозі, у SMS та соцмережах можна купувати з можливістю оплати під час перегляду.

Toolio

Toolio

toolio.com

Toolio-це хмарна платформа для планування товарів, що автоматизує робочі процеси та забезпечує аналітику для оптимізації запасів у роздрібній торгівлі.

Whisbi

Whisbi

whisbi.com

Whisbi - мобільна платформа для продажів та маркетингу, що об'єднує канали зв'язку для підвищення конверсії та покращення взаємодії з клієнтами.

degpeg

degpeg

degpeg.com

Degpeg - це хмарна платформа для комерції в прямому ефірі, що підтримує багатопотокове мовлення та взаємодію з клієнтами через аудіо- та відеозв’язок.

Livescale

Livescale

livescale.tv

Livescale — платформа соціальної комерції для ефективних прямих продажів через трансляцію, що підтримує інтерактивність між продавцями та покупцями.

Lengow

Lengow

lengow.com

Lengow - це рішення для автоматизації електронної комерції, яке допомагає підприємствам оптимізувати розподіл продуктів через різні канали.

Pixyle.ai

Pixyle.ai

pixyle.ai

Pixyle.ai генерує дані про продукти для електронної комерції, покращуючи пошук та рекомендації на сайтах брендів і ритейлерів.

giosg

giosg

giosg.com

Giosg - платформа для прискорення продажів, що поєднує живий чат, чат-боти та AI, допомагаючи компаніям покращити взаємодію з клієнтами та збільшити продажі.

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