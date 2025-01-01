Програмне забезпечення для живої торгівлі - Найпопулярніші застосунки

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Програмне забезпечення для живої торгівлі дозволяє компаніям просувати та продавати продукти за допомогою потокового відео в реальному часі. Такий підхід до покупок більш привабливий, ніж традиційна електронна комерція, покращуючи взаємодію між покупцями та продавцями. Поліпшення залучення часто призводить до вищих коефіцієнтів конверсії та зростання онлайн-продажів. Фахівці з маркетингу та продажів, впливові особи та споживачі, які надають відгуки або демонструють продукт, можуть скористатися цим програмним забезпеченням. Для максимальної ефективності платформи живої торгівлі повинні бути легко доступними для покупців і всіх, хто зацікавлений у представлених продуктах. Ця доступність дозволяє продавцям відстежувати потенційних майбутніх клієнтів, допомагаючи в цілеспрямованих маркетингових зусиллях.
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Klarna
klarna.com
Klarna - додаток для покупок, що дозволяє розділяти оплату на 4 безпроцентних внески, затримувати платежі до 30 днів і управляти фінансами під час покупок.
Emplifi
emplifi.io
Emplifi — це платформа для управління досвідом клієнтів, яка об'єднує маркетинг, обслуговування та електронну торгівлю через різні канали комунікації.
Skeepers
octoly.com
Skeepers - це платформа для управління контентом, що створюється користувачами, яка допомагає брендам взаємодіяти з клієнтами через соціальні мережі.
EasyStore
easystore.co
EasyStore - це платформа для електронної комерції, що допомагає продавати онлайн та в роздріб, дозволяючи управляти товарами, замовленнями та клієнтами з одного місця.
Dacast
dacast.com
Dacast - це платформа для потокового відео, що дозволяє підприємствам транслювати, монетизувати та управляти контентом без посередників.
Syte
syte.ai
Syte - платформа для виявлення продуктів в eCommerce, що використовує візуальний AI для пошуку, персоналізації та автоматичного тегування товарів.
Brandlive
brandlive.com
Brandlive - це платформа для створення високоякісного відео для вебінарів, подій та зустрічей, яка спрощує процес виробництва контенту та взаємодію з аудиторією.
Plobal Apps
plobalapps.com
Plobal Apps - це платформа для створення нативних мобільних додатків для магазинів Shopify, що підвищує залучення користувачів і продажі.
StoryStream
storystream.ai
StoryStream - платформа для генерації контенту користувачами і соціального шопінгу, що допомагає брендам залучати споживачів через автентичний контент.
Bambuser
bambuser.com
Bambuser - це платформа для потокового відео, яка дозволяє брендам вести живі трансляції та інтегрувати відео у свої стратегії електронної комерції.
MikMak
mikmak.com
MikMak – платформа для прискорення електронної комерції, що надає аналітику та програмне забезпечення для брендів для покращення онлайн-продажів та розуміння поведінки споживачів.
CommentSold
try.commentsold.com
CommentSold - платформа для онлайн-продажів, що дозволяє підприємствам продавати товари через відео-трансляції на соціальних медіа.
Immerss
immerss.live
Immerss - платформа для онлайн-продажів через живе відео та чат, що дозволяє торгівцям ефективно взаємодіяти з клієнтами.
eStreamly
get.estreamly.com
eStreamly — це платформа для відеопокупок. Відео на вашому сайті, блозі, у SMS та соцмережах можна купувати з можливістю оплати під час перегляду.
Toolio
toolio.com
Toolio-це хмарна платформа для планування товарів, що автоматизує робочі процеси та забезпечує аналітику для оптимізації запасів у роздрібній торгівлі.
Whisbi
whisbi.com
Whisbi - мобільна платформа для продажів та маркетингу, що об'єднує канали зв'язку для підвищення конверсії та покращення взаємодії з клієнтами.
degpeg
degpeg.com
Degpeg - це хмарна платформа для комерції в прямому ефірі, що підтримує багатопотокове мовлення та взаємодію з клієнтами через аудіо- та відеозв’язок.
Livescale
livescale.tv
Livescale — платформа соціальної комерції для ефективних прямих продажів через трансляцію, що підтримує інтерактивність між продавцями та покупцями.
Lengow
lengow.com
Lengow - це рішення для автоматизації електронної комерції, яке допомагає підприємствам оптимізувати розподіл продуктів через різні канали.
Pixyle.ai
pixyle.ai
Pixyle.ai генерує дані про продукти для електронної комерції, покращуючи пошук та рекомендації на сайтах брендів і ритейлерів.
giosg
giosg.com
Giosg - платформа для прискорення продажів, що поєднує живий чат, чат-боти та AI, допомагаючи компаніям покращити взаємодію з клієнтами та збільшити продажі.
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