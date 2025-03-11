Програмне забезпечення для живої торгівлі - Найпопулярніші застосунки

Знайдіть правильне програмне забезпечення та послуги.
Перетворюйте вебсайти на десктопні застосунки за допомогою WebCatalog Desktop та отримуйте доступ до безлічі ексклюзивних застосунків для Mac, Windows. Використовуйте простори для впорядкування застосунків, легкого перемикання між багатьма акаунтами та максимальної продуктивності.
Програмне забезпечення для живої торгівлі дозволяє компаніям просувати та продавати продукти за допомогою потокового відео в реальному часі. Такий підхід до покупок більш привабливий, ніж традиційна електронна комерція, покращуючи взаємодію між покупцями та продавцями. Поліпшення залучення часто призводить до вищих коефіцієнтів конверсії та зростання онлайн-продажів. Фахівці з маркетингу та продажів, впливові особи та споживачі, які надають відгуки або демонструють продукт, можуть скористатися цим програмним забезпеченням. Для максимальної ефективності платформи живої торгівлі повинні бути легко доступними для покупців і всіх, хто зацікавлений у представлених продуктах. Ця доступність дозволяє продавцям відстежувати потенційних майбутніх клієнтів, допомагаючи в цілеспрямованих маркетингових зусиллях.
Запит на новий застосунок
Klarna
klarna.com
Klarna - додаток для покупок, що дозволяє розділяти оплату на 4 безпроцентних внески, затримувати платежі до 30 днів і управляти фінансами під час покупок.
Emplifi
emplifi.io
Emplifi — це платформа для управління досвідом клієнтів, яка об'єднує маркетинг, обслуговування та електронну торгівлю через різні канали комунікації.
Skeepers
octoly.com
Skeepers - це платформа для управління контентом, що створюється користувачами, яка допомагає брендам взаємодіяти з клієнтами через соціальні мережі.
EasyStore
easystore.co
EasyStore - це платформа для електронної комерції, що допомагає продавати онлайн та в роздріб, дозволяючи управляти товарами, замовленнями та клієнтами з одного місця.
Dacast
dacast.com
Dacast - це платформа для потокового відео, що дозволяє підприємствам транслювати, монетизувати та управляти контентом без посередників.
Syte
syte.ai
Syte - платформа для виявлення продуктів в eCommerce, що використовує візуальний AI для пошуку, персоналізації та автоматичного тегування товарів.
Brandlive
brandlive.com
Brandlive - це платформа для створення високоякісного відео для вебінарів, подій та зустрічей, яка спрощує процес виробництва контенту та взаємодію з аудиторією.
Plobal Apps
plobalapps.com
Plobal Apps - це платформа для створення нативних мобільних додатків для магазинів Shopify, що підвищує залучення користувачів і продажі.
StoryStream
storystream.ai
StoryStream - платформа для генерації контенту користувачами і соціального шопінгу, що допомагає брендам залучати споживачів через автентичний контент.
Bambuser
bambuser.com
Bambuser - це платформа для потокового відео, яка дозволяє брендам вести живі трансляції та інтегрувати відео у свої стратегії електронної комерції.
MikMak
mikmak.com
MikMak – платформа для прискорення електронної комерції, що надає аналітику та програмне забезпечення для брендів для покращення онлайн-продажів та розуміння поведінки споживачів.
CommentSold
try.commentsold.com
CommentSold - платформа для онлайн-продажів, що дозволяє підприємствам продавати товари через відео-трансляції на соціальних медіа.
Immerss
immerss.live
Immerss - платформа для онлайн-продажів через живе відео та чат, що дозволяє торгівцям ефективно взаємодіяти з клієнтами.
eStreamly
get.estreamly.com
eStreamly — це платформа для відеопокупок. Відео на вашому сайті, блозі, у SMS та соцмережах можна купувати з можливістю оплати під час перегляду.
Toolio
toolio.com
Toolio-це хмарна платформа для планування товарів, що автоматизує робочі процеси та забезпечує аналітику для оптимізації запасів у роздрібній торгівлі.
Whisbi
whisbi.com
Whisbi - мобільна платформа для продажів та маркетингу, що об'єднує канали зв'язку для підвищення конверсії та покращення взаємодії з клієнтами.
degpeg
degpeg.com
Degpeg - це хмарна платформа для комерції в прямому ефірі, що підтримує багатопотокове мовлення та взаємодію з клієнтами через аудіо- та відеозв’язок.
Livescale
livescale.tv
Збільште продажі, залучіть клієнтів і стрімко збільште конверсію за допомогою Livescale, соціальної комерційної платформи. Приєднуйтесь до динамічної революції.
Lengow
lengow.com
Lengow — це рішення для автоматизації електронної комерції, яке допомагає брендам і дистриб’юторам підвищувати продуктивність, автоматизувати бізнес-процеси та розвиватися на міжнародному рівні. Платформа Lengow є ключем до високої прибутковості та помітності продуктів, які продаються онлайн-магазинами по всьому світу на всіх каналах дистрибуції: ринкові майданчики, механізми порівняння покупок, партнерські платформи та платформи відображення/перенацілювання. З 2009 року Lengow об’єднав понад 1600 партнерів у своє рішення, щоб забезпечити потужну платформу для своїх 4600 роздрібних продавців і брендів у 42 країнах світу.
Pixyle.ai
pixyle.ai
Pixyle AI генерує дані про продукти електронної комерції, які дають змогу брендам, роздрібним торговцям і торговим майданчикам надавати винятковий досвід пошуку продуктів. Завдяки багатим і детальним атрибутам Pixyle компанії вдосконалюють свої пошукові системи та системи рекомендацій, допомагаючи покупцям знаходити саме те, що вони шукають. Компанії, зокрема ESPRIT, Otrium, Depop і Shoptrue, заохочують конверсії та лояльність завдяки рішенням Pixyle для додавання тегів до продуктів, створення тексту, модерації зображень і рекомендацій на основі штучного інтелекту.
giosg
giosg.com
Giosg — це платформа прискорення продажів, яка поєднує живий чат, чат-ботів, штучний інтелект та інтерактивний вміст, щоб допомогти компаніям створювати захоплюючі онлайн-досвіди, які швидко перетворюють відвідувачів веб-сайту на продавців. Ми хочемо переосмислити, переосмислити та переоцінити взаємодію між організаціями та людьми в цифровому світі. Сьогодні понад 1200 компаній у всьому світі, серед інших, які займаються роздрібною торгівлею, автомобілем та нерухомістю, приєдналися до нас у наших пошуках.
Desktop
Підтримка
Юридична інформація
© 2025 WebCatalog, Inc.