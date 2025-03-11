Магазин вебзастосунків

Знайдіть правильне програмне забезпечення та послуги.

WebCatalog Desktop

Перетворюйте вебсайти на десктопні застосунки за допомогою WebCatalog Desktop та отримуйте доступ до безлічі ексклюзивних застосунків для Mac, Windows. Використовуйте простори для впорядкування застосунків, легкого перемикання між багатьма акаунтами та максимальної продуктивності.

Завантажити WebCatalog Desktop
Дізнатися більше
Усі
Книги
Бізнес
Освіта
Розваги
Фінанси
Їжа і напої
Графіка та дизайн
Здоровʼя та фітнес
Стиль життя
Медицина
Музика та аудіо
Новини
Фото і відео
Продуктивність
Посилання
Покупки
Соціальні мережі
Розробка програмного забезпечення
Спорт
Подорожі
Утиліти
Погода
Програмне забезпечення для живої торгівлі
Категорії
Найпопулярніші
Нещодавно додані

Програмне забезпечення для живої торгівлі - Найпопулярніші застосунки

Програмне забезпечення для живої торгівлі дозволяє компаніям просувати та продавати продукти за допомогою потокового відео в реальному часі. Такий підхід до покупок більш привабливий, ніж традиційна електронна комерція, покращуючи взаємодію між покупцями та продавцями. Поліпшення залучення часто призводить до вищих коефіцієнтів конверсії та зростання онлайн-продажів. Фахівці з маркетингу та продажів, впливові особи та споживачі, які надають відгуки або демонструють продукт, можуть скористатися цим програмним забезпеченням. Для максимальної ефективності платформи живої торгівлі повинні бути легко доступними для покупців і всіх, хто зацікавлений у представлених продуктах. Ця доступність дозволяє продавцям відстежувати потенційних майбутніх клієнтів, допомагаючи в цілеспрямованих маркетингових зусиллях.

Запит на новий застосунок


Klarna

Klarna

klarna.com

Klarna - додаток для покупок, що дозволяє розділяти оплату на 4 безпроцентних внески, затримувати платежі до 30 днів і управляти фінансами під час покупок.

Emplifi

Emplifi

emplifi.io

Emplifi — це платформа для управління досвідом клієнтів, яка об'єднує маркетинг, обслуговування та електронну торгівлю через різні канали комунікації.

Skeepers

Skeepers

octoly.com

Skeepers - це платформа для управління контентом, що створюється користувачами, яка допомагає брендам взаємодіяти з клієнтами через соціальні мережі.

EasyStore

EasyStore

easystore.co

EasyStore - це платформа для електронної комерції, що допомагає продавати онлайн та в роздріб, дозволяючи управляти товарами, замовленнями та клієнтами з одного місця.

Dacast

Dacast

dacast.com

Dacast - це платформа для потокового відео, що дозволяє підприємствам транслювати, монетизувати та управляти контентом без посередників.

Syte

Syte

syte.ai

Syte - платформа для виявлення продуктів в eCommerce, що використовує візуальний AI для пошуку, персоналізації та автоматичного тегування товарів.

Brandlive

Brandlive

brandlive.com

Brandlive - це платформа для створення високоякісного відео для вебінарів, подій та зустрічей, яка спрощує процес виробництва контенту та взаємодію з аудиторією.

Plobal Apps

Plobal Apps

plobalapps.com

Plobal Apps - це платформа для створення нативних мобільних додатків для магазинів Shopify, що підвищує залучення користувачів і продажі.

StoryStream

StoryStream

storystream.ai

StoryStream - платформа для генерації контенту користувачами і соціального шопінгу, що допомагає брендам залучати споживачів через автентичний контент.

Bambuser

Bambuser

bambuser.com

Bambuser - це платформа для потокового відео, яка дозволяє брендам вести живі трансляції та інтегрувати відео у свої стратегії електронної комерції.

MikMak

MikMak

mikmak.com

MikMak – платформа для прискорення електронної комерції, що надає аналітику та програмне забезпечення для брендів для покращення онлайн-продажів та розуміння поведінки споживачів.

CommentSold

CommentSold

try.commentsold.com

CommentSold - платформа для онлайн-продажів, що дозволяє підприємствам продавати товари через відео-трансляції на соціальних медіа.

Immerss

Immerss

immerss.live

Immerss - платформа для онлайн-продажів через живе відео та чат, що дозволяє торгівцям ефективно взаємодіяти з клієнтами.

eStreamly

eStreamly

get.estreamly.com

eStreamly — це платформа для відеопокупок. Відео на вашому сайті, блозі, у SMS та соцмережах можна купувати з можливістю оплати під час перегляду.

Toolio

Toolio

toolio.com

Toolio-це хмарна платформа для планування товарів, що автоматизує робочі процеси та забезпечує аналітику для оптимізації запасів у роздрібній торгівлі.

Whisbi

Whisbi

whisbi.com

Whisbi - мобільна платформа для продажів та маркетингу, що об'єднує канали зв'язку для підвищення конверсії та покращення взаємодії з клієнтами.

degpeg

degpeg

degpeg.com

Degpeg - це хмарна платформа для комерції в прямому ефірі, що підтримує багатопотокове мовлення та взаємодію з клієнтами через аудіо- та відеозв’язок.

Livescale

Livescale

livescale.tv

Збільште продажі, залучіть клієнтів і стрімко збільште конверсію за допомогою Livescale, соціальної комерційної платформи. Приєднуйтесь до динамічної революції.

Lengow

Lengow

lengow.com

Lengow — це рішення для автоматизації електронної комерції, яке допомагає брендам і дистриб’юторам підвищувати продуктивність, автоматизувати бізнес-процеси та розвиватися на міжнародному рівні. Платформа Lengow є ключем до високої прибутковості та помітності продуктів, які продаються онлайн-магазинами по всьому світу на всіх каналах дистрибуції: ринкові майданчики, механізми порівняння покупок, партнерські платформи та платформи відображення/перенацілювання. З 2009 року Lengow об’єднав понад 1600 партнерів у своє рішення, щоб забезпечити потужну платформу для своїх 4600 роздрібних продавців і брендів у 42 країнах світу.

Pixyle.ai

Pixyle.ai

pixyle.ai

Pixyle AI генерує дані про продукти електронної комерції, які дають змогу брендам, роздрібним торговцям і торговим майданчикам надавати винятковий досвід пошуку продуктів. Завдяки багатим і детальним атрибутам Pixyle компанії вдосконалюють свої пошукові системи та системи рекомендацій, допомагаючи покупцям знаходити саме те, що вони шукають. Компанії, зокрема ESPRIT, Otrium, Depop і Shoptrue, заохочують конверсії та лояльність завдяки рішенням Pixyle для додавання тегів до продуктів, створення тексту, модерації зображень і рекомендацій на основі штучного інтелекту.

giosg

giosg

giosg.com

Giosg — це платформа прискорення продажів, яка поєднує живий чат, чат-ботів, штучний інтелект та інтерактивний вміст, щоб допомогти компаніям створювати захоплюючі онлайн-досвіди, які швидко перетворюють відвідувачів веб-сайту на продавців. Ми хочемо переосмислити, переосмислити та переоцінити взаємодію між організаціями та людьми в цифровому світі. Сьогодні понад 1200 компаній у всьому світі, серед інших, які займаються роздрібною торгівлею, автомобілем та нерухомістю, приєдналися до нас у наших пошуках.

Переглянути

Desktop

Підтримка

Компанія

Юридична інформація

© 2025 WebCatalog, Inc.