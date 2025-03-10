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Програмне забезпечення для живої торгівлі дозволяє компаніям просувати та продавати продукти за допомогою потокового відео в реальному часі. Такий підхід до покупок більш привабливий, ніж традиційна електронна комерція, покращуючи взаємодію між покупцями та продавцями. Поліпшення залучення часто призводить до вищих коефіцієнтів конверсії та зростання онлайн-продажів. Фахівці з маркетингу та продажів, впливові особи та споживачі, які надають відгуки або демонструють продукт, можуть скористатися цим програмним забезпеченням. Для максимальної ефективності платформи живої торгівлі повинні бути легко доступними для покупців і всіх, хто зацікавлений у представлених продуктах. Ця доступність дозволяє продавцям відстежувати потенційних майбутніх клієнтів, допомагаючи в цілеспрямованих маркетингових зусиллях.
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Whisbi
whisbi.com
Whisbi надає перш за все мобільну платформу для продажу та маркетингу для компаній B2C. Наше рішення створює можливість для професіоналів із продажу та маркетингу збільшити конверсію продажів, покращити взаємодію з клієнтами в реальному часі та забезпечити унікальний досвід онлайн-клієнтів. Whisbi об’єднує всі контактні канали, такі як відеодзвінки, чати, чат-боти, дзвінки за кнопкою миші або традиційні телефонні дзвінки, в один централізований інтерфейс користувача на основі даних для ваших клієнтів. Удосконалений механізмом BI, Whisbi забезпечує потрібний канал для потрібного клієнта в потрібний час. Рішення Whisbi легко інтегрується з існуючою інфраструктурою, починаючи від кол-центрів і закінчуючи фізичними магазинами та віртуальними салонами. Просте розміщення рішення на веб-сайтах дає можливість створити справді багатоканальний клієнтський досвід, що значно підвищує коефіцієнт онлайн-конверсії. Ми пропонуємо платформу спілкування світового рівня для продажів і маркетингу та можемо ділитися галузевими ідеями та досвідом. Ми маємо неперевершений досвід тісної співпраці з глобальними підприємствами у сфері телекомунікацій, автомобілебудування, подорожей, страхування та банківської справи. Наші рішення впоралися з: * 700 мільйонів показів, * 47 мільйонів кліків, * 18 мільйонів запитів на дзвінки, * 10 мільйонів розмов На сьогоднішній день ми здійснили понад 1,5 млн продажів нашим клієнтам у всьому світі. А ми тільки починаємо! Whisbi ставить людську взаємодію в центр взаємодії з клієнтами в Інтернеті та підвищує рентабельність інвестицій цифрових маркетингових кампаній. Це дозволяє брендам краще заробляти на трафіку свого веб-сайту, підвищувати показник NPS, диференціюватись завдяки CX і продавати більше онлайн. Ми інтегруємося з найкращими рішеннями для маркетингу та продажів, включаючи Salesforce, Google Adwords, Google Analytics і Adobe Marketing Cloud, допомагаючи надавати більш ефективну інформацію про повний шлях клієнта. По суті, Whisbi дозволяє сучасним командам маркетингу та продажів надавати багатоканальний досвід, який підтримує та доповнює існуючі системи цифрової торгівлі.
Plobal Apps
plobalapps.com
Plobal Apps - це платформа для створення нативних мобільних додатків для магазинів Shopify, що підвищує залучення користувачів і продажі.
Livescale
livescale.tv
Збільште продажі, залучіть клієнтів і стрімко збільште конверсію за допомогою Livescale, соціальної комерційної платформи. Приєднуйтесь до динамічної революції.
Immerss
immerss.live
Immerss — це SaaS-платформа для онлайн-відео та чату, яка дозволяє продавцям будь-якого розміру безперешкодно спілкуватися безпосередньо зі своїми онлайн-клієнтами. Продавці, які використовують Immerss, насолоджуються неперевершеним залученням клієнтів і бачать вимірні результати в конверсіях, AOVs і поверненнях. Легко захоплюйте своїх онлайн-клієнтів і створюйте тривалі стосунки з ними.
Lengow
lengow.com
Lengow — це рішення для автоматизації електронної комерції, яке допомагає брендам і дистриб’юторам підвищувати продуктивність, автоматизувати бізнес-процеси та розвиватися на міжнародному рівні. Платформа Lengow є ключем до високої прибутковості та помітності продуктів, які продаються онлайн-магазинами по всьому світу на всіх каналах дистрибуції: ринкові майданчики, механізми порівняння покупок, партнерські платформи та платформи відображення/перенацілювання. З 2009 року Lengow об’єднав понад 1600 партнерів у своє рішення, щоб забезпечити потужну платформу для своїх 4600 роздрібних продавців і брендів у 42 країнах світу.
eStreamly
get.estreamly.com
eStreamly — це SaaS для прямого ефіру та покупки відео. Ваш відеоконтент можна придбати на вашому сайті, у блозі, електронною поштою, через SMS, на сторонній веб-сторінці, а тепер також можна придбати в соціальних мережах (Instagram, Facebook, Youtube)! Це ваші дані, ваша електронна комерція. Кожне відео стане розширенням вашої електронної комерції за допомогою відеооплати.
StoryStream
storystream.ai
StoryStream — це універсальна платформа для покупок, створена користувачами та в соціальних мережах, для світових брендів і роздрібних торговців. Вони вирішують завдання залучення сучасних споживачів, які шукають справжнього та персоналізованого досвіду під час покупок онлайн. Вони допомагають їм відкривати нові продукти та підтримують рішення про покупку. Платформа StoryStream на базі штучного інтелекту автоматизує краудсорсинг автентичних зображень і відеовмісту від спільноти бренду та перетворює їх у дуже привабливі умови для покупок, які можна легко вставити у вітрини магазинів електронної комерції та платформи соціальних мереж. Основні рішення включають: * UGC і галереї соціального вмісту * Купуйте зовнішній вигляд * Відео, яке можна придбати * Покупки відео в прямому ефірі * Візуальні відгуки клієнтів
Toolio
toolio.com
Toolio — це хмарна платформа мерчандайзингу, яка автоматизує важливі робочі процеси, надає статистику в реальному часі та забезпечує віддалену співпрацю. Ми надаємо роздрібним торговцям можливість економити час і швидше приймати рішення щодо мерчандайзингу на основі даних, що веде до оптимізації запасів, підвищення прибутковості та зростання доходу. Платформа мерчандайзингу Toolio включає чотири основні модулі: планування товарів, планування асортименту, планування товарів і розподіл. Ці модулі можна використовувати окремо, але разом вони більш потужні та можуть бути налаштовані відповідно до ваших унікальних процесів планування. -Планування товарів: оптимізує створення та підтримку прогнозів продажів і планів запасів шляхом поєднання сезонних тенденцій і наскрізних даних у реальному часі -Планування асортименту: поєднує історичну інформацію про ефективність, аналіз атрибутів і візуальні таблиці ліній, щоб допомогти роздрібним торговцям вирішити, які продуктів, які потрібно виробити, і скільки продати через кожен канал -Планування товарів: допомагає роздрібним торговцям підтримувати оптимальні рівні запасів, щоб уникнути нестачі запасів і покращити грошовий потік завдяки інтелектуальному прогнозуванню попиту та автоматизованому управлінню поповненням - Розподіл: ви повністю контролюєте запаси завдяки інтелектуальній статистиці для автоматичної оцінки потреб у поповненні тощо. Toolio — це глобальна компанія зі штаб-квартирою в Нью-Йорку та офісами в Стамбулі, побудована колишнім Команда Walmart складається з підприємців, які вдруге працюють, і підтримується провідними венчурними капіталістами та керівниками швейної галузі.
CommentSold
try.commentsold.com
CommentSold є північноамериканським лідером у сфері живих продажів із більш ніж 4000 роздрібними торговцями, понад 150 млн. проданих товарів і понад 3,5 млрд. дол. Технологія CommentSold продовжує надавати підприємствам будь-якого розміру найкращі в своєму класі рішення для створення захоплюючих комерційних відео в реальному часі. Завдяки наскрізним рішенням для систем торгових точок, оптимізації складів, продажів у реальному часі, автоматизації маркетингу, програм для покупок і веб-магазинів CommentSold пропонує все, що потрібно компаніям для процвітання в Інтернеті.
Bambuser
bambuser.com
Bambuser - це платформа для потокового відео, яка дозволяє брендам вести живі трансляції та інтегрувати відео у свої стратегії електронної комерції.
Pixyle.ai
pixyle.ai
Pixyle AI генерує дані про продукти електронної комерції, які дають змогу брендам, роздрібним торговцям і торговим майданчикам надавати винятковий досвід пошуку продуктів. Завдяки багатим і детальним атрибутам Pixyle компанії вдосконалюють свої пошукові системи та системи рекомендацій, допомагаючи покупцям знаходити саме те, що вони шукають. Компанії, зокрема ESPRIT, Otrium, Depop і Shoptrue, заохочують конверсії та лояльність завдяки рішенням Pixyle для додавання тегів до продуктів, створення тексту, модерації зображень і рекомендацій на основі штучного інтелекту.
Klarna
klarna.com
Klarna - додаток для покупок, що дозволяє розділяти оплату на 4 безпроцентних внески, затримувати платежі до 30 днів і управляти фінансами під час покупок.
degpeg
degpeg.com
Degpeg-це хмарна платформа Live Commerce, яка додає та покращує продаж та маркетинг в Інтернеті та маркетинг будь-яких продуктів /послуг за допомогою кращого досвіду клієнтів шляхом багаторічного потоку як на веб-і мобільних пристроях, підтримуючи 30+ соціальних платформ одночасно. Продукти: <> Платформа зв'язку в прямому ефірі Платформа Live Communication допомагає підприємствам зв’язатися з потенційними клієнтами в режимі реального часу через аудіо та відео взаємодію. Він ефективно перетворює призводить до продажів, створюючи персоналізовані взаємодії, що сприяють довірі. Змінюючи розрив між офлайн -магазинами та споживачами в Інтернеті, він забезпечує безперебійні зв’язки та зручність. Більше того, платформа підвищує ефективність оперативної ефективності за допомогою відеодзвінків між клієнтами та сервісними центрами, впорядкування процесів та підвищення задоволеності клієнтів. Особливості: * ЧАС Вхідні * Зателефонуйте маршрутизації * Місце відстеження * Додати людей на дзвінок * Запис дзвінків * Інтеграція з Web & App * Спільний доступ до екрана <> Live TV Degpeg дає можливість брендам запустити свій телевізор у прямому ефірі, що дозволяє багатопорядкувати на різних платформах з однієї панелі приладів. Крім того, бренди можуть безперешкодно додавати CTA на свій веб -сайт під час прямої трансляції на декількох платформах соціальних медіа. Особливості: * Багатоповерховий * Інтегрована комерція * Організуйте події * Чат у прямому ефірі <> Відеозаписи Це дозволяє глядачам безпосередньо купувати продукти чи послуги, показані у відео, покращуючи досвід покупок. Особливості: * Покупки In-Video * Інтерактивні посилання на продукти * Кнопки виклику до дії
Brandlive
brandlive.com
Brandlive - це платформа для створення високоякісного відео для вебінарів, подій та зустрічей, яка спрощує процес виробництва контенту та взаємодію з аудиторією.
giosg
giosg.com
Giosg — це платформа прискорення продажів, яка поєднує живий чат, чат-ботів, штучний інтелект та інтерактивний вміст, щоб допомогти компаніям створювати захоплюючі онлайн-досвіди, які швидко перетворюють відвідувачів веб-сайту на продавців. Ми хочемо переосмислити, переосмислити та переоцінити взаємодію між організаціями та людьми в цифровому світі. Сьогодні понад 1200 компаній у всьому світі, серед інших, які займаються роздрібною торгівлею, автомобілем та нерухомістю, приєдналися до нас у наших пошуках.
EasyStore
easystore.co
EasyStore - це платформа для електронної комерції, що допомагає продавати онлайн та в роздріб, дозволяючи управляти товарами, замовленнями та клієнтами з одного місця.
Syte
syte.ai
Syte - платформа для виявлення продуктів в eCommerce, що використовує візуальний AI для пошуку, персоналізації та автоматичного тегування товарів.
Skeepers
octoly.com
Skeepers - це платформа для управління контентом, що створюється користувачами, яка допомагає брендам взаємодіяти з клієнтами через соціальні мережі.
Emplifi
emplifi.io
Emplifi — це платформа для управління досвідом клієнтів, яка об'єднує маркетинг, обслуговування та електронну торгівлю через різні канали комунікації.
Dacast
dacast.com
Dacast - це платформа для потокового відео, що дозволяє підприємствам транслювати, монетизувати та управляти контентом без посередників.
MikMak
mikmak.com
MikMak є провідною глобальною платформою для прискорення електронної комерції для багатоканальних брендів і надає аналітику та програмне забезпечення для підтримки електронної комерції, щоб допомогти виробникам продуктів і компаніям CPG зрозуміти поведінку своїх споживачів в Інтернеті, визначити найкраще використання маркетингових доларів і стимулювати онлайн-продажі.
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