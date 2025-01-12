Магазин вебзастосунків
Знайдіть правильне програмне забезпечення та послуги.
Перетворюйте вебсайти на десктопні застосунки за допомогою WebCatalog Desktop та отримуйте доступ до безлічі ексклюзивних застосунків для Mac, Windows. Використовуйте простори для впорядкування застосунків, легкого перемикання між багатьма акаунтами та максимальної продуктивності.
Програмне забезпечення для живої торгівлі - Найпопулярніші застосунки - Польща
Програмне забезпечення для живої торгівлі дозволяє компаніям просувати та продавати продукти за допомогою потокового відео в реальному часі. Такий підхід до покупок більш привабливий, ніж традиційна електронна комерція, покращуючи взаємодію між покупцями та продавцями. Поліпшення залучення часто призводить до вищих коефіцієнтів конверсії та зростання онлайн-продажів. Фахівці з маркетингу та продажів, впливові особи та споживачі, які надають відгуки або демонструють продукт, можуть скористатися цим програмним забезпеченням. Для максимальної ефективності платформи живої торгівлі повинні бути легко доступними для покупців і всіх, хто зацікавлений у представлених продуктах. Ця доступність дозволяє продавцям відстежувати потенційних майбутніх клієнтів, допомагаючи в цілеспрямованих маркетингових зусиллях.
Запит на новий застосунок
Klarna
klarna.com
Розділіть будь-яку покупку на 4 безвідсоткові платежі. В Інтернеті чи в магазині це легко з додатком Klarna.
Skeepers
octoly.com
Skeepers є європейським лідером у сфері рішень для залучення покупців. Вони надають повністю інтегрований універсальний набір UGC для брендів, щоб зв’язатися зі споживачами, розширити охоплення, підвищити залученість, збільшити продажі та утримати клієнтів. Skeepers об’єднує бренди та споживачів за допомогою автентичного досвіду за допомогою нашого повністю інтегрованого універсального набору рішень UGC. Завдяки Skeepers бренди справді розвивають стосунки зі споживачами, розширюють охоплення, підвищують залученість, стимулюють продажі та покращують утримання споживачів. Його рішення дозволяють легко створювати, збирати, керувати та активувати UGC ефективно та в масштабі. Skeepers дає змогу брендам зв’язуватися з нашою спільнотою творців для отримання високоякісного індивідуального UGC відеовмісту. Його передовий штучний інтелект дозволяє брендам використовувати найоптимальніший відеоконтент, щоб зробити продукти резонансними для цільової аудиторії та транслювати відео через свої найефективніші канали розповсюдження.
Emplifi
emplifi.io
Emplifi — це провідна уніфікована платформа CX, створена для об’єднання маркетингу, обслуговування та комерції, щоб допомогти компаніям усунути прогалину в клієнтському досвіді. Emplifi є міжнародною компанією з більш ніж 20-річним досвідом роботи в галузі, яка допомагає більш ніж 20 000 брендам, таким як Delta Air Lines, Samsung і Ford Motor Company, надавати своїм клієнтам винятковий досвід у кожній точці контакту на шляху клієнта. Хмара соціального маркетингу Emplifi дозволяє брендам спілкуватися, спілкуватися, створювати та адаптуватися до динамічного світу соціальних мереж. Інтуїтивно зрозуміла, зручна платформа Teams швидко ввімкнеться та почне працювати з відзначеним нагородами зручним інтерфейсом користувача та всіма інструментами та робочими процесами, необхідними для планування, планування, публікації та вимірювання результатів у кожному соціальному каналі. Потужні інструменти прослуховування вимірюють пульс управління спільнотою на основі штучного інтелекту, а інструменти прослуховування генерують уявлення про конкуренцію, тенденції, впливових осіб, підписників і поведінку, щоб маркетологи використовували правильний контент для потрібної аудиторії. Найкраща у своєму класі аналітика та аналітика Соціальні команди Rockstar з легкістю доводять свої результати завдяки глибоким уявленням, які надходять від потужної аналітики та неперевершеної спеціальної звітності, щоб вийти за рамки основ до реальних бізнес-результатів. Інтегроване обслуговування та допомога в соціальних мережах. Інтуїтивно зрозумілі, без навчання, інтегровані соціальні інструменти обслуговування клієнтів допомагають командам краще допомагати клієнтам, коли вони стоять у черзі, маршрутизують, миттєво вирішують проблеми в соціальних мережах. Інтегрована пряма трансляція ShopStream з відеопокупками. Здивуйте своїх клієнтів відеопокупками в прямому ефірі. Розширюйте свою цифрову подорож до покупок, щоб спонукати клієнтів від перегляду до покупки.
Whisbi
whisbi.com
Whisbi надає перш за все мобільну платформу для продажу та маркетингу для компаній B2C. Наше рішення створює можливість для професіоналів із продажу та маркетингу збільшити конверсію продажів, покращити взаємодію з клієнтами в реальному часі та забезпечити унікальний досвід онлайн-клієнтів. Whisbi об’єднує всі контактні канали, такі як відеодзвінки, чати, чат-боти, дзвінки за кнопкою миші або традиційні телефонні дзвінки, в один централізований інтерфейс користувача на основі даних для ваших клієнтів. Удосконалений механізмом BI, Whisbi забезпечує потрібний канал для потрібного клієнта в потрібний час. Рішення Whisbi легко інтегрується з існуючою інфраструктурою, починаючи від кол-центрів і закінчуючи фізичними магазинами та віртуальними салонами. Просте розміщення рішення на веб-сайтах дає можливість створити справді багатоканальний клієнтський досвід, що значно підвищує коефіцієнт онлайн-конверсії. Ми пропонуємо платформу спілкування світового рівня для продажів і маркетингу та можемо ділитися галузевими ідеями та досвідом. Ми маємо неперевершений досвід тісної співпраці з глобальними підприємствами у сфері телекомунікацій, автомобілебудування, подорожей, страхування та банківської справи. Наші рішення впоралися з: * 700 мільйонів показів, * 47 мільйонів кліків, * 18 мільйонів запитів на дзвінки, * 10 мільйонів розмов На сьогоднішній день ми здійснили понад 1,5 млн продажів нашим клієнтам у всьому світі. А ми тільки починаємо! Whisbi ставить людську взаємодію в центр взаємодії з клієнтами в Інтернеті та підвищує рентабельність інвестицій цифрових маркетингових кампаній. Це дозволяє брендам краще заробляти на трафіку свого веб-сайту, підвищувати показник NPS, диференціюватись завдяки CX і продавати більше онлайн. Ми інтегруємося з найкращими рішеннями для маркетингу та продажів, включаючи Salesforce, Google Adwords, Google Analytics і Adobe Marketing Cloud, допомагаючи надавати більш ефективну інформацію про повний шлях клієнта. По суті, Whisbi дозволяє сучасним командам маркетингу та продажів надавати багатоканальний досвід, який підтримує та доповнює існуючі системи цифрової торгівлі.
Plobal Apps
plobalapps.com
Plobal Apps — це комплексна платформа мобільної торгівлі на базі штучного інтелекту, яка дозволяє онлайн-магазинам збільшувати доходи від мобільних пристроїв, збільшувати конверсії та підвищувати рівень утримання за допомогою повністю власних мобільних програм. Ми віримо в автоматизацію всієї мобільної торгівлі за допомогою передових технологій, включаючи штучний інтелект, машинне навчання, голосові звіти тощо.
Livescale
livescale.tv
Збільште продажі, залучіть клієнтів і стрімко збільште конверсію за допомогою Livescale, соціальної комерційної платформи. Приєднуйтесь до динамічної революції.
Immerss
immerss.live
Immerss — це SaaS-платформа для онлайн-відео та чату, яка дозволяє продавцям будь-якого розміру безперешкодно спілкуватися безпосередньо зі своїми онлайн-клієнтами. Продавці, які використовують Immerss, насолоджуються неперевершеним залученням клієнтів і бачать вимірні результати в конверсіях, AOVs і поверненнях. Легко захоплюйте своїх онлайн-клієнтів і створюйте тривалі стосунки з ними.
Lengow
lengow.com
Lengow — це рішення для автоматизації електронної комерції, яке допомагає брендам і дистриб’юторам підвищувати продуктивність, автоматизувати бізнес-процеси та розвиватися на міжнародному рівні. Платформа Lengow є ключем до високої прибутковості та помітності продуктів, які продаються онлайн-магазинами по всьому світу на всіх каналах дистрибуції: ринкові майданчики, механізми порівняння покупок, партнерські платформи та платформи відображення/перенацілювання. З 2009 року Lengow об’єднав понад 1600 партнерів у своє рішення, щоб забезпечити потужну платформу для своїх 4600 роздрібних продавців і брендів у 42 країнах світу.
eStreamly
get.estreamly.com
eStreamly — це SaaS для прямого ефіру та покупки відео. Ваш відеоконтент можна придбати на вашому сайті, у блозі, електронною поштою, через SMS, на сторонній веб-сторінці, а тепер також можна придбати в соціальних мережах (Instagram, Facebook, Youtube)! Це ваші дані, ваша електронна комерція. Кожне відео стане розширенням вашої електронної комерції за допомогою відеооплати.
StoryStream
storystream.ai
StoryStream — це універсальна платформа для покупок, створена користувачами та в соціальних мережах, для світових брендів і роздрібних торговців. Вони вирішують завдання залучення сучасних споживачів, які шукають справжнього та персоналізованого досвіду під час покупок онлайн. Вони допомагають їм відкривати нові продукти та підтримують рішення про покупку. Платформа StoryStream на базі штучного інтелекту автоматизує краудсорсинг автентичних зображень і відеовмісту від спільноти бренду та перетворює їх у дуже привабливі умови для покупок, які можна легко вставити у вітрини магазинів електронної комерції та платформи соціальних мереж. Основні рішення включають: * UGC і галереї соціального вмісту * Купуйте зовнішній вигляд * Відео, яке можна придбати * Покупки відео в прямому ефірі * Візуальні відгуки клієнтів
Toolio
toolio.com
Toolio — це хмарна платформа мерчандайзингу, яка автоматизує важливі робочі процеси, надає статистику в реальному часі та забезпечує віддалену співпрацю. Ми надаємо роздрібним торговцям можливість економити час і швидше приймати рішення щодо мерчандайзингу на основі даних, що веде до оптимізації запасів, підвищення прибутковості та зростання доходу. Платформа мерчандайзингу Toolio включає чотири основні модулі: планування товарів, планування асортименту, планування товарів і розподіл. Ці модулі можна використовувати окремо, але разом вони більш потужні та можуть бути налаштовані відповідно до ваших унікальних процесів планування. -Планування товарів: оптимізує створення та підтримку прогнозів продажів і планів запасів шляхом поєднання сезонних тенденцій і наскрізних даних у реальному часі -Планування асортименту: поєднує історичну інформацію про ефективність, аналіз атрибутів і візуальні таблиці ліній, щоб допомогти роздрібним торговцям вирішити, які продуктів, які потрібно виробити, і скільки продати через кожен канал -Планування товарів: допомагає роздрібним торговцям підтримувати оптимальний рівень запасів, щоб уникнути їх дефіциту та покращити грошовий потік за допомогою інтелектуального прогнозування попиту та автоматизованого керування поповненням -Розподіл: ви повністю контролюєте запаси за допомогою Інтелектуальна інформація для автоматичної оцінки потреб у поповненні запасів тощо. Toolio — це глобальна компанія зі штаб-квартирою в Нью-Йорку та офісами в Стамбулі, створена командою колишніх підприємців Walmart, які працюють вдруге, і підтримується провідними венчурними капіталістами та керівниками швейної промисловості.
CommentSold
try.commentsold.com
CommentSold є північноамериканським лідером у сфері живих продажів із більш ніж 4000 роздрібними торговцями, понад 150 млн. проданих товарів і понад 3,5 млрд. дол. Технологія CommentSold продовжує надавати підприємствам будь-якого розміру найкращі в своєму класі рішення для створення захоплюючих комерційних відео в реальному часі. Завдяки наскрізним рішенням для систем торгових точок, оптимізації складів, продажів у реальному часі, автоматизації маркетингу, програм для покупок і веб-магазинів CommentSold пропонує все, що потрібно компаніям для процвітання в Інтернеті.
Bambuser
bambuser.com
Ми є платформою номер 1 для відеокомерції, яка надає брендам можливості миттєвої конверсії, зворотного зв’язку та залучення аудиторії завдяки магії відеовмісту.
Pixyle.ai
pixyle.ai
Pixyle AI генерує дані про продукти електронної комерції, які дають змогу брендам, роздрібним торговцям і торговим майданчикам надавати винятковий досвід пошуку продуктів. Завдяки багатим і детальним атрибутам Pixyle компанії вдосконалюють свої пошукові системи та системи рекомендацій, допомагаючи покупцям знаходити саме те, що вони шукають. Компанії, зокрема ESPRIT, Otrium, Depop і Shoptrue, заохочують конверсії та лояльність завдяки рішенням Pixyle для додавання тегів до продуктів, створення тексту, модерації зображень і рекомендацій на основі штучного інтелекту.
degpeg
degpeg.com
Degpeg — це хмарна платформа живої торгівлі, яка додає й покращує онлайн-продаж і маркетинг будь-яких продуктів/послуг за рахунок покращення взаємодії з клієнтами завдяки багатопотоковій передачі як в Інтернеті, так і на мобільних пристроях, підтримуючи 30+ соціальних платформ одночасно. Продукти: Платформа живого спілкування Платформа живого спілкування допомагає компаніям спілкуватися з потенційними клієнтами в режимі реального часу за допомогою аудіо- та відеовзаємодії. Він ефективно перетворює потенційних клієнтів на продажі, створюючи персоналізовану взаємодію, яка зміцнює довіру. Подолаючи розрив між офлайн-магазинами та онлайн-споживачами, він забезпечує безперебійне підключення та зручність. Крім того, платформа підвищує операційну ефективність завдяки відеодзвінкам між клієнтами та сервісними центрами, оптимізуючи процеси та підвищуючи рівень задоволеності клієнтів. Функції: Поштова скринька чату Маршрутизація викликів Відстеження розташування Додавання учасників виклику Запис викликів Інтеграція з Інтернетом і додатком Спільне використання екрана Телебачення в прямому ефірі Degpeg дає змогу брендам запускати телевізійні програми в прямому ефірі, забезпечуючи багатопотокове передавання на різних платформах з однієї панелі інструментів. Крім того, бренди можуть легко додавати CTA на свій веб-сайт під час прямої трансляції на кількох платформах соціальних мереж. Особливості: Багатопотокова інтегрована торгівля Організація подій Чат у прямому ефірі Відео з можливістю покупки Це дозволяє глядачам безпосередньо купувати продукти чи послуги, представлені у відео, покращуючи враження від покупки. Функції: Покупки у відео Інтерактивні посилання на продукти Кнопки заклику до дії
Brandlive
brandlive.com
Додайте магію телебачення на свої вебінари, події та зустрічі за допомогою Brandlive, вашої платформи для створення чудових відеовражень. Незалежно від того, чи це щомісячні вебінари, презентації продуктів, зустрічі з інвесторами чи найбільша подія року, ми допомагаємо компаніям реалізовувати проекти будь-якого масштабу та складності – від нудних до захоплюючих. Brandlive пропонує унікальне поєднання програмного забезпечення та послуг, що дає змогу нашим клієнтам створювати неймовірний вміст, уважних постачальників і зменшувати витрати, водночас спонукаючи їхню найважливішу аудиторію до дії. Відвідайте brandlive.com, щоб дізнатися більше.
giosg
giosg.com
Giosg — це платформа прискорення продажів, яка поєднує живий чат, чат-ботів, штучний інтелект та інтерактивний вміст, щоб допомогти компаніям створювати захоплюючі онлайн-досвіди, які швидко перетворюють відвідувачів веб-сайту на продавців. Ми хочемо переосмислити, переосмислити та переоцінити взаємодію між організаціями та людьми в цифровому світі. Сьогодні понад 1200 компаній у всьому світі, серед інших, які займаються роздрібною торгівлею, автомобілем та нерухомістю, приєдналися до нас у наших пошуках.
EasyStore
easystore.co
Уніфікована комерційна платформа, яка допомагає вам продавати як онлайн, так і особисто (в роздріб). Ми спрощуємо ваш процес продажів у всіх каналах, включаючи інтернет-магазин, Shopee, Lazada, TikTok, Facebook, Instagram, реферальну програму тощо. Ви можете керувати всіма продуктами, замовленнями, запасами, клієнтами з єдиного сервера, що полегшує ведення вашого бізнесу та оптимізацію операцій.
Syte
syte.ai
Syte — це платформа пошуку продуктів, спеціально розроблена для додатків електронної комерції. Він використовує візуальний штучний інтелект для покращення різноманітних дій електронної комерції, включаючи візуальний пошук, персоналізацію та автоматичне тегування продуктів. Сайт має на меті зв’язати покупців із продуктами, забезпечуючи візуальний пошук, який підвищує ефективність, підтримує стійкість і усуває тупикові ситуації. Він відображає візуально схожі та додаткові рекомендації щодо продуктів, щоб надихнути та звернути покупців різних типів. Він також оснащений автоматичною системою позначення продукту, яка економить час, оптимізує процеси мерчандайзингу та підвищує точність даних про продукт. Ці рішення можна адаптувати до різних реалій ринку та масштабувати для задоволення конкретних потреб різних галузей промисловості, таких як мода, домашній декор та ювелірні вироби. Він обслуговує підприємства різних розмірів, від підприємств, що розвиваються, до великих підприємств.
Dacast
dacast.com
Dacast пропонує повністю інтегровану відеоплатформу самообслуговування для потокового відео в реальному часі та на вимогу (VOD). Dacast OVP дозволяє мовникам розміщувати відеовміст і починати трансляцію за лічені хвилини. Його рішення white-label дозволяє користувачам контролювати свої прямі трансляції та вміст на вимогу. Ми допомагаємо понад 300 000 організацій транслювати відео в прямому ефірі, зменшувати витрати на смугу пропускання та покращувати якість трансляції за допомогою нашої простої у користуванні платформи з повним набором послуг або через наш Broadcaster API.
MikMak
mikmak.com
MikMak є провідною глобальною платформою для прискорення електронної комерції для багатоканальних брендів і надає аналітику та програмне забезпечення для підтримки електронної комерції, щоб допомогти виробникам продуктів і компаніям CPG зрозуміти поведінку своїх споживачів в Інтернеті, визначити найкраще використання маркетингових доларів і стимулювати онлайн-продажі.