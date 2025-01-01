Програмне забезпечення для живої торгівлі - Найпопулярніші застосунки

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Програмне забезпечення для живої торгівлі дозволяє компаніям просувати та продавати продукти за допомогою потокового відео в реальному часі. Такий підхід до покупок більш привабливий, ніж традиційна електронна комерція, покращуючи взаємодію між покупцями та продавцями. Поліпшення залучення часто призводить до вищих коефіцієнтів конверсії та зростання онлайн-продажів. Фахівці з маркетингу та продажів, впливові особи та споживачі, які надають відгуки або демонструють продукт, можуть скористатися цим програмним забезпеченням. Для максимальної ефективності платформи живої торгівлі повинні бути легко доступними для покупців і всіх, хто зацікавлений у представлених продуктах. Ця доступність дозволяє продавцям відстежувати потенційних майбутніх клієнтів, допомагаючи в цілеспрямованих маркетингових зусиллях.
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Klarna
klarna.com
Klarna - додаток для покупок, що дозволяє розділяти оплату на 4 безпроцентних внески, затримувати платежі до 30 днів і управляти фінансами під час покупок.
Emplifi
emplifi.io
Emplifi — це платформа для управління досвідом клієнтів, яка об'єднує маркетинг, обслуговування та електронну торгівлю через різні канали комунікації.
Skeepers
octoly.com
Skeepers - це платформа для управління контентом, що створюється користувачами, яка допомагає брендам взаємодіяти з клієнтами через соціальні мережі.
Dacast
dacast.com
Dacast - це платформа для потокового відео, що дозволяє підприємствам транслювати, монетизувати та управляти контентом без посередників.
EasyStore
easystore.co
EasyStore - це платформа для електронної комерції, що допомагає продавати онлайн та в роздріб, дозволяючи управляти товарами, замовленнями та клієнтами з одного місця.
Brandlive
brandlive.com
Brandlive - це платформа для створення високоякісного відео для вебінарів, подій та зустрічей, яка спрощує процес виробництва контенту та взаємодію з аудиторією.
Syte
syte.ai
Syte - платформа для виявлення продуктів в eCommerce, що використовує візуальний AI для пошуку, персоналізації та автоматичного тегування товарів.
StoryStream
storystream.ai
StoryStream - платформа для генерації контенту користувачами і соціального шопінгу, що допомагає брендам залучати споживачів через автентичний контент.
Plobal Apps
plobalapps.com
Plobal Apps - це платформа для створення нативних мобільних додатків для магазинів Shopify, що підвищує залучення користувачів і продажі.
Bambuser
bambuser.com
Bambuser - це платформа для потокового відео, яка дозволяє брендам вести живі трансляції та інтегрувати відео у свої стратегії електронної комерції.
Immerss
immerss.live
Immerss - платформа для онлайн-продажів через живе відео та чат, що дозволяє торгівцям ефективно взаємодіяти з клієнтами.
MikMak
mikmak.com
MikMak – платформа для прискорення електронної комерції, що надає аналітику та програмне забезпечення для брендів для покращення онлайн-продажів та розуміння поведінки споживачів.
CommentSold
try.commentsold.com
CommentSold - платформа для онлайн-продажів, що дозволяє підприємствам продавати товари через відео-трансляції на соціальних медіа.
Whisbi
whisbi.com
Whisbi - мобільна платформа для продажів та маркетингу, що об'єднує канали зв'язку для підвищення конверсії та покращення взаємодії з клієнтами.
degpeg
degpeg.com
Degpeg - це хмарна платформа для комерції в прямому ефірі, що підтримує багатопотокове мовлення та взаємодію з клієнтами через аудіо- та відеозв’язок.
Livescale
livescale.tv
Livescale — платформа соціальної комерції для ефективних прямих продажів через трансляцію, що підтримує інтерактивність між продавцями та покупцями.
eStreamly
get.estreamly.com
eStreamly — це платформа для відеопокупок. Відео на вашому сайті, блозі, у SMS та соцмережах можна купувати з можливістю оплати під час перегляду.
Toolio
toolio.com
Toolio-це хмарна платформа для планування товарів, що автоматизує робочі процеси та забезпечує аналітику для оптимізації запасів у роздрібній торгівлі.
Pixyle.ai
pixyle.ai
Pixyle.ai генерує дані про продукти для електронної комерції, покращуючи пошук та рекомендації на сайтах брендів і ритейлерів.
Lengow
lengow.com
Lengow - це рішення для автоматизації електронної комерції, яке допомагає підприємствам оптимізувати розподіл продуктів через різні канали.
giosg
giosg.com
Giosg - платформа для прискорення продажів, що поєднує живий чат, чат-боти та AI, допомагаючи компаніям покращити взаємодію з клієнтами та збільшити продажі.
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