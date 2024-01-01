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Програмне забезпечення для живої торгівлі - Найпопулярніші застосунки - Американське Самоа
Програмне забезпечення для живої торгівлі дозволяє компаніям просувати та продавати продукти за допомогою потокового відео в реальному часі. Такий підхід до покупок більш привабливий, ніж традиційна електронна комерція, покращуючи взаємодію між покупцями та продавцями. Поліпшення залучення часто призводить до вищих коефіцієнтів конверсії та зростання онлайн-продажів. Фахівці з маркетингу та продажів, впливові особи та споживачі, які надають відгуки або демонструють продукт, можуть скористатися цим програмним забезпеченням. Для максимальної ефективності платформи живої торгівлі повинні бути легко доступними для покупців і всіх, хто зацікавлений у представлених продуктах. Ця доступність дозволяє продавцям відстежувати потенційних майбутніх клієнтів, допомагаючи в цілеспрямованих маркетингових зусиллях.
Запит на новий застосунок
Klarna
klarna.com
Розділіть будь-яку покупку на 4 безвідсоткові платежі. В Інтернеті чи в магазині це легко з додатком Klarna.
Skeepers
octoly.com
Провідна маркетингова платформа для впливових людей Octoly допомагає брендам підвищити свою помітність, зміцнити довіру та підвищити продажі, об’єднуючи перевірених мікроінфлюенсерів і споживачів у масштабі. Бренди використовують нашу підібрану спільноту, щоб створювати публікації в соціальних мере...
Emplifi
emplifi.io
Emplifi — це провідна уніфікована платформа CX, створена для об’єднання маркетингу, обслуговування та комерції, щоб допомогти компаніям усунути прогалину в клієнтському досвіді. Emplifi є міжнародною компанією з більш ніж 20-річним досвідом роботи в галузі, яка допомагає більш ніж 20 000 брендам, та...
Dacast
dacast.com
Dacast пропонує повністю інтегровану відеоплатформу самообслуговування для потокового відео в реальному часі та на вимогу (VOD). Dacast OVP дозволяє мовникам розміщувати відеовміст і починати трансляцію за лічені хвилини. Його рішення white-label дозволяє користувачам контролювати свої прямі трансля...
EasyStore
easystore.co
Уніфікована комерційна платформа, яка допомагає вам продавати як онлайн, так і особисто (в роздріб). Ми спрощуємо ваш процес продажів у всіх каналах, включаючи інтернет-магазин, Shopee, Lazada, TikTok, Facebook, Instagram, реферальну програму тощо. Ви можете керувати всіма продуктами, замовленнями, ...
Syte
syte.ai
Syte — це платформа пошуку продуктів, спеціально розроблена для додатків електронної комерції. Він використовує візуальний штучний інтелект для покращення різноманітних дій електронної комерції, включаючи візуальний пошук, персоналізацію та автоматичне тегування продуктів. Сайт має на меті зв’язати...
Plobal Apps
plobalapps.com
Plobal Apps — це комплексна платформа мобільної торгівлі на базі штучного інтелекту, яка дозволяє онлайн-магазинам збільшувати доходи від мобільних пристроїв, збільшувати конверсії та підвищувати рівень утримання за допомогою повністю власних мобільних програм. Ми віримо в автоматизацію всієї мобіль...
CommentSold
try.commentsold.com
CommentSold є північноамериканським лідером у сфері живих продажів із більш ніж 4000 роздрібними торговцями, понад 150 млн. проданих товарів і понад 3,5 млрд. дол. Технологія CommentSold продовжує надавати підприємствам будь-якого розміру найкращі в своєму класі рішення для створення захоплюючих ком...
Whisbi
whisbi.com
Whisbi надає перш за все мобільну платформу для продажу та маркетингу для компаній B2C. Наше рішення створює можливість для професіоналів із продажу та маркетингу збільшити конверсію продажів, покращити взаємодію з клієнтами в реальному часі та забезпечити унікальний досвід онлайн-клієнтів. Whisbi...
degpeg
degpeg.com
Degpeg — це хмарна платформа живої торгівлі, яка додає й покращує онлайн-продаж і маркетинг будь-яких продуктів/послуг за рахунок покращення взаємодії з клієнтами завдяки багатопотоковій передачі як в Інтернеті, так і на мобільних пристроях, підтримуючи 30+ соціальних платформ одночасно. Продукти: П...
Brandlive
brandlive.com
Додайте магію телебачення на свої вебінари, події та зустрічі за допомогою Brandlive, вашої платформи для створення чудових відеовражень. Незалежно від того, чи це щомісячні вебінари, презентації продуктів, зустрічі з інвесторами чи найбільша подія року, ми допомагаємо компаніям реалізовувати проект...
MikMak
mikmak.com
MikMak є провідною глобальною платформою для прискорення електронної комерції для багатоканальних брендів і надає аналітику та програмне забезпечення для підтримки електронної комерції, щоб допомогти виробникам продуктів і компаніям CPG зрозуміти поведінку своїх споживачів в Інтернеті, визначити най...
Livescale
livescale.tv
Збільште продажі, залучіть клієнтів і стрімко збільште конверсію за допомогою Livescale, соціальної комерційної платформи. Приєднуйтесь до динамічної революції.
Immerss
immerss.live
Immerss — це SaaS-платформа для онлайн-відео та чату, яка дозволяє продавцям будь-якого розміру безперешкодно спілкуватися безпосередньо зі своїми онлайн-клієнтами. Продавці, які використовують Immerss, насолоджуються неперевершеним залученням клієнтів і бачать вимірні результати в конверсіях, AOVs ...
Lengow
lengow.com
Lengow — це рішення для автоматизації електронної комерції, яке допомагає брендам і дистриб’юторам підвищувати продуктивність, автоматизувати бізнес-процеси та розвиватися на міжнародному рівні. Платформа Lengow є ключем до високої прибутковості та помітності продуктів, які продаються онлайн-магазин...
eStreamly
get.estreamly.com
eStreamly — це SaaS для прямого ефіру та покупки відео. Ваш відеоконтент можна придбати на вашому сайті, у блозі, електронною поштою, через SMS, на сторонній веб-сторінці, а тепер також можна придбати в соціальних мережах (Instagram, Facebook, Youtube)! Це ваші дані, ваша електронна комерція. Кожне ...
StoryStream
storystream.ai
StoryStream — це платформа візуальної комерції, яка спеціалізується на контенті, створеному користувачами, посиланням у біографії та покупці відео в реальному часі. StoryStream використовується брендами та роздрібними торговцями, щоб надати своїм клієнтам більш привабливі, автентичні та захоплюючі с...
Toolio
toolio.com
Toolio — це хмарна платформа мерчандайзингу, яка автоматизує важливі робочі процеси, надає статистику в реальному часі та забезпечує віддалену співпрацю. Ми надаємо роздрібним торговцям можливість економити час і швидше приймати рішення щодо мерчандайзингу на основі даних, що веде до оптимізації зап...
Bambuser
bambuser.com
Ми є платформою номер 1 для відеокомерції, яка надає брендам можливості миттєвої конверсії, зворотного зв’язку та залучення аудиторії завдяки магії відеовмісту.
Pixyle.ai
pixyle.ai
Pixyle AI генерує дані про продукти електронної комерції, які дають змогу брендам, роздрібним торговцям і торговим майданчикам надавати винятковий досвід пошуку продуктів. Завдяки багатим і детальним атрибутам Pixyle компанії вдосконалюють свої пошукові системи та системи рекомендацій, допомагаючи п...
giosg
giosg.com
Giosg — це платформа прискорення продажів, яка поєднує живий чат, чат-ботів, штучний інтелект та інтерактивний вміст, щоб допомогти компаніям створювати захоплюючі онлайн-досвіди, які швидко перетворюють відвідувачів веб-сайту на продавців. Ми хочемо переосмислити, переосмислити та переоцінити взаєм...