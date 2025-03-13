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Програмне забезпечення для живого чату
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Програмне забезпечення для живого чату - Найпопулярніші застосунки

Програмне забезпечення для живого чату дозволяє компаніям спілкуватися з відвідувачами веб-сайту в режимі реального часу через вікна чату. Представники служби підтримки клієнтів можуть використовувати це програмне забезпечення, щоб допомогти користувачам із запитаннями про продукти або навігацію сайтом. Агенти служби підтримки можуть ініціювати взаємодію за допомогою спливаючих вікон чату або чекати, доки відвідувачі звернуться зі своїми запитами. Основні функції включають звіти та аналітику, сповіщення в інтерактивному чаті та архівування розмов. Цей інструмент допомагає командам обслуговування клієнтів швидко реагувати на запити, дозволяє співробітникам з розвитку бізнесу залучати потенційних клієнтів, з якими важко зв’язатися по телефону чи електронною поштою, і дає змогу адміністративному персоналу в освітньому секторі спілкуватися з майбутніми студентами. Крім того, функції живого чату можна інтегрувати в інші типи програмного забезпечення, такі як платформи електронної комерції та рішення служби підтримки.

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Intercom

Intercom

intercom.com

Intercom - платформа для обслуговування клієнтів, що забезпечує автоматизацію комунікацій та підтримку через чат. Підтримує інтеграцію і управління даними клієнтів.

Podium

Podium

podium.com

Podium - це платформа для комунікації з клієнтами, що допомагає бізнесу здійснювати конверсію на сайті та покращувати взаємодію з клієнтами.

Zendesk

Zendesk

zendesk.com

Zendesk - це платформа для обслуговування клієнтів, яка об'єднує різні канали комунікації та автоматизує робочі процеси за допомогою AI.

Zoho Desk

Zoho Desk

zoho.com

Zoho Desk - це програма для управління підтримкою клієнтів через різні канали зв'язку, включаючи телефон, електронну пошту та соціальні мережі.

Freshdesk

Freshdesk

freshdesk.com

Freshdesk - це платформа підтримки клієнтів, що консолідує запити з різних каналів та автоматизує процеси для покращення обслуговування.

Brevo

Brevo

brevo.com

Brevo - це платформа для управління клієнтською підтримкою, що об'єднує електронну пошту, чат та соціальні мережі, покращуючи взаємодію з клієнтами.

Smartsupp

Smartsupp

smartsupp.com

Smartsupp – платформа для онлайн-чату і чат-ботів, що допомагає підприємствам взаємодіяти з клієнтами та автоматизувати процеси продажів.

CallRail

CallRail

callrail.com

CallRail - платформа для відстеження дзвінків та аналітики, яка допомагає бізнесам аналізувати та оптимізувати маркетингові кампанії.

Gorgias

Gorgias

gorgias.com

Gorgias- це платформа обслуговування клієнтів для електронної комерції, що інтегрує кілька каналів зв'язку та автоматизує процеси підтримки.

Webex

Webex

webex.com

Webex Webinars — це платформа для вебінарів, яка дозволяє організовувати заходи для різної аудиторії з можливістю інтерактивності та багатомовності.

RingCentral

RingCentral

ringcentral.com

RingCentral Contact Center — це багатоканальне рішення для взаємодії з клієнтами, що включає голосовий зв'язок та понад 30 цифрових каналів.

Chatwoot

Chatwoot

chatwoot.com

Chatwoot - це рішення з відкритим кодом для підтримки клієнтів, що дозволяє взаємодіяти з ними через різні канали з єдиного інтерфейсу.

Help Scout

Help Scout

helpscout.com

Help Scout - це програмне забезпечення для підтримки клієнтів, яке об'єднує електронну пошту та онлайн-чат, спрощуючи взаємодію команд з клієнтами.

JustCall

JustCall

justcall.io

JustCall - платформа для бізнес-комунікацій, що дозволяє здійснювати дзвінки, надсилати SMS, автоматизувати процеси та інтегруватися з CRM в 70+ країнах.

Zoho SalesIQ

Zoho SalesIQ

zoho.com

Zoho SalesIQ — платформа для взаємодії з клієнтами, що підтримує чат, аналітику та відстеження відвідувачів веб-сайту в реальному часі.

Tidio

Tidio

tidio.com

Tidio — платформа для обслуговування клієнтів, що пропонує чат, чат-ботів та підтримку AI для бізнесу різного розміру.

tawk.to

tawk.to

tawk.to

tawk.to — безкоштовний додаток для живого чату, що дозволяє ефективно спілкуватися з відвідувачами веб-сайту в реальному часі.

ZoomInfo

ZoomInfo

zoominfo.com

ZoomInfo – платформа для бізнесу, що надає дані, аналітику та технології для покращення продажів, маркетингу та управління контактами.

ServiceNow

ServiceNow

servicenow.com

ServiceNow - хмарна платформа для управління бізнес-процесами, що автоматизує обслуговування ІТ, клієнтів та HR, адаптуючись до потреб організацій.

Appy Pie

Appy Pie

appypie.com

Appy Pie - це платформа без коду для створення додатків, веб-сайтів, чат-ботів та автоматизації бізнес-процесів з використанням інтерфейсу перетягування.

Freshchat

Freshchat

freshchat.com

Freshchat — це рішення для взаємодії з клієнтами через різні канали, включаючи чат, електронну пошту та соціальні мережі, з підтримкою AI-ботів для автоматизації.

ActiveCampaign

ActiveCampaign

activecampaign.com

ActiveCampaign — це платформа для автоматизації маркетингу, яка допомагає підприємствам взаємодіяти з клієнтами через персоналізовані кампанії та управління відносинами.

Five9

Five9

five9.com

Five9 - хмарна платформа для управління контактними центрами, що покращує обслуговування клієнтів через аналітику та інтеграцію з CRM-системами.

Chatway

Chatway

chatway.app

Chatway — це додаток для живого чату, який полегшує взаємодію підприємств з клієнтами на веб-сайтах у режимі реального часу.

Crisp

Crisp

crisp.chat

Crisp — платформа для багатоканальної підтримки клієнтів, яка дозволяє бізнесам взаємодіяти з клієнтами через чат, CRM та автоматизацію.

GetResponse

GetResponse

getresponse.com

GetResponse - це платформа для електронного маркетингу, яка надає інструменти для управління підписками, автоматизації та аналітики кампань.

Rocket.Chat

Rocket.Chat

rocket.chat

Rocket.Chat — платформа для командної комунікації з функціями обміну повідомленнями, голосового та відеозв'язку, що забезпечує безпеку та контроль за даними.

BirdEye

BirdEye

birdeye.com

Birdeye - платформа для управління репутацією, взаємодією з клієнтами та соціальними медіа для місцевих бізнесів.

LiveChat

LiveChat

livechat.com

LiveChat - платформа для обслуговування клієнтів, яка дозволяє вести онлайн-чат, аналізувати дані та інтегруватися з іншими інструментами для покращення комунікації.

Signals

Signals

getsignals.ai

Signals - платформа для генерації лідів, яка допомагає виявити відвідувачів сайту і взаємодіяти з ними без заповнення форм.

Chative

Chative

chative.io

Chative — платформа для спілкування, що об'єднує канали та автоматизує підтримку клієнтів з використанням AI, дозволяючи бізнесам продавати через соціальні мережі.

SendPulse

SendPulse

sendpulse.com

SendPulse - це платформа для автоматизації маркетингу, яка дозволяє надсилати email та SMS кампанії, використовувати чат-ботів і створювати цільові сторінки.

Helpwise

Helpwise

helpwise.io

Helpwise - платформа для управління обслуговуванням клієнтів через різні канали комунікації, включаючи електронну пошту, чат та соціальні мережі.

Sprinklr

Sprinklr

sprinklr.com

Sprinklr - це платформа для управління взаємодією з клієнтами через 30+ цифрових каналів, яка використовує AI для підвищення продуктивності агентів та аналітики.

SALESmanago

SALESmanago

salesmanago.com

SALESmanago - платформа автоматизації маркетингу для оптимізації взаємодії з клієнтами, персоналізації та підвищення показників електронної комерції.

Missive

Missive

missiveapp.com

Missive – це додаток для спільної роботи, який об'єднує вхідні скриньки команди та чат, спрощуючи управління комунікацією та завданнями.

WebinarJam

WebinarJam

home.webinarjam.com

WebinarJam - це платформа для проведення вебінарів, що підтримує живі трансляції з інтерактивними функціями, такими як чат, опитування та повторні вебінари.

Engati

Engati

engati.com

Engati - платформа для створення чат-ботів і живих чатів без програмування, підтримує 15 каналів і 50+ мов для взаємодії з клієнтами.

SaleSmartly

SaleSmartly

salesmartly.com

SaleSmartly - платформа для обслуговування клієнтів з інтеграцією Live Chat, WhatsApp, Facebook Messenger та інших каналів комунікації.

Consolto

Consolto

consolto.com

Consolto - платформа для відеозв'язку, що полегшує одноразові цифрові послуги між підприємствами та клієнтами, без обміну контактами та складних налаштувань.

Social Intents

Social Intents

socialintents.com

Соціальні наміри - це платформа для чату в реальному часі, інтегрована з Microsoft Teams, Slack і ChatGPT, забезпечує підтримку і комунікацію з клієнтами.

LiveCaller

LiveCaller

livecaller.io

LiveCaller — це платформа, яка об'єднує різні канали зв'язку (веб-дзвінки, чат, зворотний дзвінок, месенджери) для покращення комунікації з клієнтами.

JivoChat

JivoChat

jivochat.com

JivoChat — безкоштовний додаток для чату в прямому ефірі, що об'єднує комунікацію з клієнтами на різних платформах.

Emplifi

Emplifi

emplifi.io

Emplifi — це платформа для управління досвідом клієнтів, яка об'єднує маркетинг, обслуговування та електронну торгівлю через різні канали комунікації.

Gallabox

Gallabox

gallabox.com

Gallabox - це платформа для автоматизації комунікації з клієнтами через WhatsApp, що спрощує управління запитами та продажами.

Haptik

Haptik

haptik.ai

Haptik - платформа для автоматизації роботи з клієнтами, що використовує штучний інтелект для поліпшення обслуговування через різні канали.

Qualified

Qualified

qualified.com

Qualified — платформа для генерації угод для команд продажів, що використовують Salesforce, яка допомагає знаходити потенційних покупців через веб-сайт компанії.

yellow.ai

yellow.ai

yellow.ai

Yellow.ai - платформа автоматизації обслуговування клієнтів на базі AI, яка допомагає підприємствам вести ефективні розмови з клієнтами без потреби в програмуванні.

Chaport

Chaport

chaport.com

Chaport - це платформа для спілкування, яка пропонує чат в реальному часі, чат-ботів та знань для покращення взаємодії між підприємствами та клієнтами.

TeamSupport

TeamSupport

teamsupport.com

TeamSupport - це програмне забезпечення для управління обслуговуванням клієнтів після продажу, яке покращує задоволеність клієнтів і знижує відтік.

Charla

Charla

getcharla.com

Charla – це додаток для спілкування з відвідувачами в реальному часі, керування запитами підтримки та збору відгуків клієнтів.

Front

Front

front.com

Front - це платформа обслуговування клієнтів, що централізує комунікацію та співпрацю команд, полегшуючи вирішення запитів та аналітику взаємодій.

HelpCrunch

HelpCrunch

helpcrunch.com

HelpCrunch — це платформа для спілкування з клієнтами, яка об'єднує інструменти для підтримки, маркетингу та продажів у різних каналах.

Agile CRM

Agile CRM

agilecrm.com

Agile CRM - це інтегрована платформа управління клієнтами, яка автоматизує маркетинг, продажі та обслуговування, спрощуючи взаємодію з клієнтами.

Kindly

Kindly

kindly.ai

Kindly - чат-боти на основі AI для автоматизації підтримки клієнтів і продажів, підтримує понад 100 мов та інтегрується з різними CRM-системами.

SleekFlow

SleekFlow

sleekflow.io

SleekFlow - платформа для управління багатоканальним спілкуванням з клієнтами, яка оптимізує взаємодії та автоматизує бізнес-процеси.

Rake

Rake

rake.ai

Rake - це додаток для спілкування з відвідувачами сайту, включаючи чат, управління завданнями та моніторинг відвідувачів.

Drift

Drift

drift.com

Drift - це платформа для комунікації з клієнтами, що автоматизує відповіді на запити та допомагає бізнесу взаємодіяти з відвідувачами сайтів.

Userlike

Userlike

userlike.com

Userlike – це програмне забезпечення для управління комунікацією з клієнтами через різні канали, забезпечуючи автоматизацію обслуговування та підтримку GDPR.

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