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Програмне забезпечення для живого чату дозволяє компаніям спілкуватися з відвідувачами веб-сайту в режимі реального часу через вікна чату. Представники служби підтримки клієнтів можуть використовувати це програмне забезпечення, щоб допомогти користувачам із запитаннями про продукти або навігацію сайтом. Агенти служби підтримки можуть ініціювати взаємодію за допомогою спливаючих вікон чату або чекати, доки відвідувачі звернуться зі своїми запитами. Основні функції включають звіти та аналітику, сповіщення в інтерактивному чаті та архівування розмов. Цей інструмент допомагає командам обслуговування клієнтів швидко реагувати на запити, дозволяє співробітникам з розвитку бізнесу залучати потенційних клієнтів, з якими важко зв’язатися по телефону чи електронною поштою, і дає змогу адміністративному персоналу в освітньому секторі спілкуватися з майбутніми студентами. Крім того, функції живого чату можна інтегрувати в інші типи програмного забезпечення, такі як платформи електронної комерції та рішення служби підтримки.
Запит на новий застосунок
Intercom
intercom.com
Intercom - платформа для обслуговування клієнтів, що забезпечує автоматизацію комунікацій та підтримку через чат. Підтримує інтеграцію і управління даними клієнтів.
Podium
podium.com
Podium - це платформа для комунікації з клієнтами, що допомагає бізнесу здійснювати конверсію на сайті та покращувати взаємодію з клієнтами.
Zendesk
zendesk.com
Zendesk - це платформа для обслуговування клієнтів, яка об'єднує різні канали комунікації та автоматизує робочі процеси за допомогою AI.
Zoho Desk
zoho.com
Zoho Desk - це програма для управління підтримкою клієнтів через різні канали зв'язку, включаючи телефон, електронну пошту та соціальні мережі.
Freshdesk
freshdesk.com
Freshdesk - це платформа підтримки клієнтів, що консолідує запити з різних каналів та автоматизує процеси для покращення обслуговування.
Brevo
brevo.com
Brevo - це платформа для управління клієнтською підтримкою, що об'єднує електронну пошту, чат та соціальні мережі, покращуючи взаємодію з клієнтами.
Smartsupp
smartsupp.com
Smartsupp – платформа для онлайн-чату і чат-ботів, що допомагає підприємствам взаємодіяти з клієнтами та автоматизувати процеси продажів.
CallRail
callrail.com
CallRail - платформа для відстеження дзвінків та аналітики, яка допомагає бізнесам аналізувати та оптимізувати маркетингові кампанії.
Gorgias
gorgias.com
Gorgias- це платформа обслуговування клієнтів для електронної комерції, що інтегрує кілька каналів зв'язку та автоматизує процеси підтримки.
Webex
webex.com
Webex Webinars — це платформа для вебінарів, яка дозволяє організовувати заходи для різної аудиторії з можливістю інтерактивності та багатомовності.
RingCentral
ringcentral.com
RingCentral Contact Center — це багатоканальне рішення для взаємодії з клієнтами, що включає голосовий зв'язок та понад 30 цифрових каналів.
Chatwoot
chatwoot.com
Chatwoot - це рішення з відкритим кодом для підтримки клієнтів, що дозволяє взаємодіяти з ними через різні канали з єдиного інтерфейсу.
Help Scout
helpscout.com
Help Scout - це програмне забезпечення для підтримки клієнтів, яке об'єднує електронну пошту та онлайн-чат, спрощуючи взаємодію команд з клієнтами.
JustCall
justcall.io
JustCall - платформа для бізнес-комунікацій, що дозволяє здійснювати дзвінки, надсилати SMS, автоматизувати процеси та інтегруватися з CRM в 70+ країнах.
Zoho SalesIQ
zoho.com
Zoho SalesIQ — платформа для взаємодії з клієнтами, що підтримує чат, аналітику та відстеження відвідувачів веб-сайту в реальному часі.
Tidio
tidio.com
Tidio — платформа для обслуговування клієнтів, що пропонує чат, чат-ботів та підтримку AI для бізнесу різного розміру.
tawk.to
tawk.to
tawk.to — безкоштовний додаток для живого чату, що дозволяє ефективно спілкуватися з відвідувачами веб-сайту в реальному часі.
ZoomInfo
zoominfo.com
ZoomInfo – платформа для бізнесу, що надає дані, аналітику та технології для покращення продажів, маркетингу та управління контактами.
ServiceNow
servicenow.com
ServiceNow - хмарна платформа для управління бізнес-процесами, що автоматизує обслуговування ІТ, клієнтів та HR, адаптуючись до потреб організацій.
Appy Pie
appypie.com
Appy Pie - це платформа без коду для створення додатків, веб-сайтів, чат-ботів та автоматизації бізнес-процесів з використанням інтерфейсу перетягування.
Freshchat
freshchat.com
Freshchat — це рішення для взаємодії з клієнтами через різні канали, включаючи чат, електронну пошту та соціальні мережі, з підтримкою AI-ботів для автоматизації.
ActiveCampaign
activecampaign.com
ActiveCampaign — це платформа для автоматизації маркетингу, яка допомагає підприємствам взаємодіяти з клієнтами через персоналізовані кампанії та управління відносинами.
Five9
five9.com
Five9 - хмарна платформа для управління контактними центрами, що покращує обслуговування клієнтів через аналітику та інтеграцію з CRM-системами.
Chatway
chatway.app
Chatway — це додаток для живого чату, який полегшує взаємодію підприємств з клієнтами на веб-сайтах у режимі реального часу.
Crisp
crisp.chat
Crisp — платформа для багатоканальної підтримки клієнтів, яка дозволяє бізнесам взаємодіяти з клієнтами через чат, CRM та автоматизацію.
GetResponse
getresponse.com
GetResponse - це платформа для електронного маркетингу, яка надає інструменти для управління підписками, автоматизації та аналітики кампань.
Rocket.Chat
rocket.chat
Rocket.Chat — платформа для командної комунікації з функціями обміну повідомленнями, голосового та відеозв'язку, що забезпечує безпеку та контроль за даними.
BirdEye
birdeye.com
Birdeye - платформа для управління репутацією, взаємодією з клієнтами та соціальними медіа для місцевих бізнесів.
LiveChat
livechat.com
LiveChat - платформа для обслуговування клієнтів, яка дозволяє вести онлайн-чат, аналізувати дані та інтегруватися з іншими інструментами для покращення комунікації.
Signals
getsignals.ai
Signals - платформа для генерації лідів, яка допомагає виявити відвідувачів сайту і взаємодіяти з ними без заповнення форм.
Chative
chative.io
Chative — платформа для спілкування, що об'єднує канали та автоматизує підтримку клієнтів з використанням AI, дозволяючи бізнесам продавати через соціальні мережі.
SendPulse
sendpulse.com
SendPulse - це платформа для автоматизації маркетингу, яка дозволяє надсилати email та SMS кампанії, використовувати чат-ботів і створювати цільові сторінки.
Helpwise
helpwise.io
Helpwise - платформа для управління обслуговуванням клієнтів через різні канали комунікації, включаючи електронну пошту, чат та соціальні мережі.
Sprinklr
sprinklr.com
Sprinklr - це платформа для управління взаємодією з клієнтами через 30+ цифрових каналів, яка використовує AI для підвищення продуктивності агентів та аналітики.
SALESmanago
salesmanago.com
SALESmanago - платформа автоматизації маркетингу для оптимізації взаємодії з клієнтами, персоналізації та підвищення показників електронної комерції.
Missive
missiveapp.com
Missive – це додаток для спільної роботи, який об'єднує вхідні скриньки команди та чат, спрощуючи управління комунікацією та завданнями.
WebinarJam
home.webinarjam.com
WebinarJam - це платформа для проведення вебінарів, що підтримує живі трансляції з інтерактивними функціями, такими як чат, опитування та повторні вебінари.
Engati
engati.com
Engati - платформа для створення чат-ботів і живих чатів без програмування, підтримує 15 каналів і 50+ мов для взаємодії з клієнтами.
SaleSmartly
salesmartly.com
SaleSmartly - платформа для обслуговування клієнтів з інтеграцією Live Chat, WhatsApp, Facebook Messenger та інших каналів комунікації.
Consolto
consolto.com
Consolto - платформа для відеозв'язку, що полегшує одноразові цифрові послуги між підприємствами та клієнтами, без обміну контактами та складних налаштувань.
Social Intents
socialintents.com
Соціальні наміри - це платформа для чату в реальному часі, інтегрована з Microsoft Teams, Slack і ChatGPT, забезпечує підтримку і комунікацію з клієнтами.
LiveCaller
livecaller.io
LiveCaller — це платформа, яка об'єднує різні канали зв'язку (веб-дзвінки, чат, зворотний дзвінок, месенджери) для покращення комунікації з клієнтами.
JivoChat
jivochat.com
JivoChat — безкоштовний додаток для чату в прямому ефірі, що об'єднує комунікацію з клієнтами на різних платформах.
Emplifi
emplifi.io
Emplifi — це платформа для управління досвідом клієнтів, яка об'єднує маркетинг, обслуговування та електронну торгівлю через різні канали комунікації.
Gallabox
gallabox.com
Gallabox - це платформа для автоматизації комунікації з клієнтами через WhatsApp, що спрощує управління запитами та продажами.
Haptik
haptik.ai
Haptik - платформа для автоматизації роботи з клієнтами, що використовує штучний інтелект для поліпшення обслуговування через різні канали.
Qualified
qualified.com
Qualified — платформа для генерації угод для команд продажів, що використовують Salesforce, яка допомагає знаходити потенційних покупців через веб-сайт компанії.
yellow.ai
yellow.ai
Yellow.ai - платформа автоматизації обслуговування клієнтів на базі AI, яка допомагає підприємствам вести ефективні розмови з клієнтами без потреби в програмуванні.
Chaport
chaport.com
Chaport - це платформа для спілкування, яка пропонує чат в реальному часі, чат-ботів та знань для покращення взаємодії між підприємствами та клієнтами.
TeamSupport
teamsupport.com
TeamSupport - це програмне забезпечення для управління обслуговуванням клієнтів після продажу, яке покращує задоволеність клієнтів і знижує відтік.
Charla
getcharla.com
Charla – це додаток для спілкування з відвідувачами в реальному часі, керування запитами підтримки та збору відгуків клієнтів.
Front
front.com
Front - це платформа обслуговування клієнтів, що централізує комунікацію та співпрацю команд, полегшуючи вирішення запитів та аналітику взаємодій.
HelpCrunch
helpcrunch.com
HelpCrunch — це платформа для спілкування з клієнтами, яка об'єднує інструменти для підтримки, маркетингу та продажів у різних каналах.
Agile CRM
agilecrm.com
Agile CRM - це інтегрована платформа управління клієнтами, яка автоматизує маркетинг, продажі та обслуговування, спрощуючи взаємодію з клієнтами.
Kindly
kindly.ai
Kindly - чат-боти на основі AI для автоматизації підтримки клієнтів і продажів, підтримує понад 100 мов та інтегрується з різними CRM-системами.
SleekFlow
sleekflow.io
SleekFlow - платформа для управління багатоканальним спілкуванням з клієнтами, яка оптимізує взаємодії та автоматизує бізнес-процеси.
Rake
rake.ai
Rake - це додаток для спілкування з відвідувачами сайту, включаючи чат, управління завданнями та моніторинг відвідувачів.
Drift
drift.com
Drift - це платформа для комунікації з клієнтами, що автоматизує відповіді на запити та допомагає бізнесу взаємодіяти з відвідувачами сайтів.
Userlike
userlike.com
Userlike – це програмне забезпечення для управління комунікацією з клієнтами через різні канали, забезпечуючи автоматизацію обслуговування та підтримку GDPR.
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