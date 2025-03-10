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Програмне забезпечення для живого чату дозволяє компаніям спілкуватися з відвідувачами веб-сайту в режимі реального часу через вікна чату. Представники служби підтримки клієнтів можуть використовувати це програмне забезпечення, щоб допомогти користувачам із запитаннями про продукти або навігацію сайтом. Агенти служби підтримки можуть ініціювати взаємодію за допомогою спливаючих вікон чату або чекати, доки відвідувачі звернуться зі своїми запитами. Основні функції включають звіти та аналітику, сповіщення в інтерактивному чаті та архівування розмов. Цей інструмент допомагає командам обслуговування клієнтів швидко реагувати на запити, дозволяє співробітникам з розвитку бізнесу залучати потенційних клієнтів, з якими важко зв’язатися по телефону чи електронною поштою, і дає змогу адміністративному персоналу в освітньому секторі спілкуватися з майбутніми студентами. Крім того, функції живого чату можна інтегрувати в інші типи програмного забезпечення, такі як платформи електронної комерції та рішення служби підтримки.
Запит на новий застосунок
MindBehind
mindbehind.com
MindBehind — це розмовна платформа керування штучним інтелектом, яка допомагає нетехнічним командам створювати, запускати та розвивати свої чат-боти та віртуальних помічників на одній платформі. MindBehind постачає прості у використанні рішення для брендів усіх розмірів і різних галузей, таких як Avis, Budget, Phillip Morris International, Renault, які допомагають покращити взаємодію з клієнтами. Чат-ботів або віртуальних помічників, створених за допомогою MindBehind, можна буде додавати на веб-сайти, мобільні програми, інтерфейси соціальних мереж, як-от Facebook Messenger і WhatsApp, а незабаром і розумних помічників, як-от Amazon Alexa та Google Assistant.
Enablex.ai
enablex.io
Enablex.ai- це платформа для інтеграції голосових, відео та текстових можливостей в додатки, що забезпечує багатоканальне спілкування для бізнесу.
Glassix
glassix.com
Glassix прагне розширити доступ до розмовного штучного інтелекту та багатоканального спілкування з клієнтами, дозволяючи компаніям розкрити свій невикористаний потенціал і досягти неперевершеної масштабованості. Завдяки можливостям AI Omnichannel Glassix змінює шляхи клієнта. Ми долаємо часові межі, задовольняючи потреби клієнтів у кожній точці контакту, навіть у години бездіяльності. Кому довіряють Nike, Avis, Nintendo, Domino's і Dyson, Glassix просуває місії вперед завдяки своїй трансформаційній технології. З Glassix керування взаємодією з клієнтами ніколи не було таким простим. Наша об’єднана папка «Вхідні» усуває потребу в кількох інструментах, спрощуючи керування робочим процесом і скорочуючи витрати. Від чат-ботів на основі штучного інтелекту до персоналізованих привітань – тримайте своїх клієнтів в одному місці. Glassix — це уніфікована платформа обміну повідомленнями на основі штучного інтелекту, яка забезпечує зв’язок між вашими клієнтами через будь-який цифровий канал — програми миттєвого обміну повідомленнями та текст SMS, розмови електронною поштою, чат на вашому веб-сайті чи в додатку та повідомлення в соціальних мережах. Захищена платформа пропонує надійний набір функцій, що надається як послуга передплати, разом із візуальними інструментами чат-ботів без чи малого коду, які не потребують технічних знань, щоб розпочати роботу. Клієнти можуть розпочати роботу за допомогою розмовних можливостей AI на базі GPT-4 або використовувати Glassix API для створення надзвичайно персоналізованого досвіду. Працюючи разом із глобальною мережею партнерів з інтеграції, Glassix обслуговує зростаючу клієнтську базу відомих брендів, швидкозростаючих підприємств і малого бізнесу. Відчуйте силу Glassix, оскільки він удосконалює взаємодію, дозволяючи забезпечувати виняткову взаємодію з клієнтами. Попрощайтеся з ручними завданнями та відновіть свій дорогоцінний час. Завдяки нашим можливостям автоматизації розмови протікають без зусиль, залишаючи ваших клієнтів у захваті.
Gladly
gladly.com
Gladly - програма для обслуговування клієнтів, що централізує взаємодію на всіх каналах, дозволяючи компаніям надавати персоналізовані послуги.
ADLN
adln.io
ADLN.io - це інструмент для оптимізації підтримки клієнтів та інтеграції додатків з Telegram і автоматизованими повідомленнями в єдиній платформі.
Watermelon
watermelon.ai
Watermelon - платформа для автоматизації спілкування з клієнтами за допомогою AI чат-ботів, не вимагає програмування.
Certainly
certainly.io
Безумовно, має на меті допомогти компаніям створювати неймовірні умови для користувачів електронної комерції, замінюючи кліки розмовами. Програмне забезпечення Certainly Conversational AI легко підключається до всіх платформ, на яких ви ведете свій бізнес, і ми маємо клієнтів і партнерів у понад 20 країнах світу. Платформа Certainly Conversational AI Platform Chatbot Builder без коду пропонує цікавий і простий досвід створення. Продукт пропонує високоякісну взаємодію з користувачами в різних каналах, повну інтеграцію з десятками бізнес-систем і потужний власний штучний інтелект, який визначає будь-яку мову та пропонує готовий до використання вміст понад 14 мовами. Звичайно, йому довіряють такі бренди, як Carlsberg, Tiger of Sweden, Booking.com, Rockwool, Trustpilot, Siksilk, Deloitte, Zendesk і AKQA.
Signals
getsignals.ai
Signals - платформа для генерації лідів, яка допомагає виявити відвідувачів сайту і взаємодіяти з ними без заповнення форм.
Provide Support
providesupport.com
Додаток Provide Support Live Chat дозволяє бізнесам спілкуватися з клієнтами в режимі реального часу та покращувати їхнє обслуговування через різні канали.
CINNOX
cinnox.com
CINNOX - це всебічна платформа для залучення, яка об'єднує телефонію, цифрові та соціальні канали. Вони допомагають підприємствам конкурувати та перемогти, гуманізуючи досвід клієнтів та команди через одну єдину платформу: Підвищити досвід клієнтів: - Безперешкодно перемикайтеся між чатом, голосом та відео на будь -якому каналі - Дайте резолюцію вперше, підключивши питання до правильного досвіду - скоротити час очікування клієнтів за допомогою прогнозного аналізу даних Оптимізуйте досвід працівників: - підвищити ефективність команди шляхом автоматизації повторюваних завдань - Торкніться досвіду різних команд для вирішення складних проблем - покращити продуктивність команди за допомогою даних, орієнтованих на розуміння Вони досягають цього через три ключові стовпи чудового обслуговування клієнтів, де підприємства можуть насолоджуватися однією постійною петлею вдосконалення досвіду: підключитися, оркеструвати та оцінювати.
Deskpro
deskpro.com
Deskpro - програмне забезпечення для служби підтримки клієнтів, що об'єднує електронну пошту, чат, телефон і соціальні медіа для ефективного управління запитами.
GoSite
gosite.com
GoSite створює спрощену технологію для малих підприємств, які рухають економіку Америки. Наше програмне забезпечення дає їм змогу мати все необхідне в одному місці для зв’язку зі своїми клієнтами в цифрову еру. Наш хмарний набір мобільних і веб-інструментів змінює те, як наші клієнти ведуть свій бізнес у дорозі та будь-де.
OneHash
onehash.ai
OneHash CRM — це хмарне, надійне, масштабоване, гнучке, доступне та повнофункціональне рішення FaaS із CRM, ERP, HCM, управлінням проектами, службою підтримки та іншими SaaS, які потрібні вашій компанії, за цінами FOSS для експоненційного зростання та розвитку. Ми сповнені рішучості обслуговувати 95% малих і середніх підприємств у всьому світі розумним, доступним, гнучким і безпечним рішенням CRM, яке забезпечить стабільне зростання. Обслуговування світового класу за прийнятними цінами є нашим USP, і ми дотримуємося своїх обіцянок.
Signpost
signpost.com
Signpost — автоматизоване рішення для збору відгуків клієнтів, отримання кращих рецензій, залучення нових клієнтів та підвищення повторних продажів.
Serviceform
serviceform.com
Serviceform – це програмне забезпечення для покращення продажів, підтримки та маркетингу, що допомагає перетворювати відвідувачів веб-сайту на клієнтів.
LiveCaller
livecaller.io
LiveCaller — це платформа, яка об'єднує різні канали зв'язку (веб-дзвінки, чат, зворотний дзвінок, месенджери) для покращення комунікації з клієнтами.
Pega
pega.com
Pega — це потужна платформа з низьким кодом, яка забезпечує гнучкість провідних організацій світу, щоб вони могли адаптуватися до змін. Клієнти використовують нашу автоматизацію прийняття рішень і робочих процесів на базі штучного інтелекту, щоб вирішити найактуальніші бізнес-завдання – від персоналізації взаємодії до автоматизації обслуговування та оптимізації операцій. Починаючи з 1983 року, ми створили нашу масштабовану та гнучку архітектуру, щоб допомогти людям зосередитися на найважливішому, щоб вони могли задовольняти сьогоднішні вимоги клієнтів, постійно трансформуючись у майбутнє.
Oct8ne
oct8ne.com
Oct8ne - це візуальний чат, що поєднує живе спілкування, чат-боти та каталог для реального часу підтримки клієнтів у бізнесі.
Sprinklr
sprinklr.com
Sprinklr - це платформа для управління взаємодією з клієнтами через 30+ цифрових каналів, яка використовує AI для підвищення продуктивності агентів та аналітики.
Leadoo
leadoo.com
Leadoo — це конверсійна платформа, яка перетворює пасивний трафік веб-сайту на активних потенційних клієнтів і відчутні бізнес-результати. З огляду на те, що 83% рішень про купівлю приймаються в Інтернеті, можливості конверсії на веб-сайті ніколи не були такими високими. Але більшість відвідувачів сайту пасивні і не готові до покупки. У середньому 98% відвідувачів залишають сайт без конверсії. Ці низькі коефіцієнти конверсії можуть погіршити продуктивність. Тож вони виконують місію — об’єднати та розширити можливості команд маркетингу та продажів, щоб разом покращити конверсію та створити нову комерційну ефективність. Вони роблять це через: * Залучення локальних ботів для стимулювання конверсій * Потужна персоналізація для покращення взаємодії з користувачем * Ідентифікація компанії для виявлення перспектив * Відображення шляху користувача для відображення циклів продажів * Аналітика для розуміння користувачів * AI для автоматичних відповідей на запитання користувачів на основі вмісту сайту * Сповіщення про продажі для підтримки комерційних команд * Інтеграція CRM, щоб об’єднати все це разом * Leadoo також має спеціальну команду експертів з конверсії, які налаштовують і постійно оптимізують шляхи конверсії через сайт. Для 800 клієнтів Leadoo протягом перших 12 місяців роботи з ними вони виявили, що середнє збільшення базового коефіцієнта конверсії становило 74%. Простими словами, Leadoo надає всі інструменти та інформацію, необхідні для: * Ідентифікація відвідувачів веб-сайту * Активуйте їх на місці * Виховуйте їх під час їхніх подорожей за покупкою * Зрештою перетворите більше їх на клієнтів
Chekkit
chekkit.io
Chekkit — це платформа, розроблена для підвищення заряду місцевого бізнесу. Це значно підвищує залучення клієнтів і конверсію, перевершуючи конкурентів. Програмне забезпечення пропонує комплексне рішення для керування оглядами, ділового обміну текстовими повідомленнями, текстового чату, централізованої папки вхідних повідомлень, текстових стаціонарних телефонів, опитувань клієнтів, порівняльного аналізу конкурентів тощо! Цей комплексний підхід спрощує взаємодію з клієнтами, покращує бізнес-операції та стимулює зростання.
LiveAgent
liveagent.com
LiveAgent – програмне забезпечення для підтримки клієнтів, яке об'єднує живий чат, електронну пошту і соціальні медіа в одному інтерфейсі.
giosg
giosg.com
Giosg — це платформа прискорення продажів, яка поєднує живий чат, чат-ботів, штучний інтелект та інтерактивний вміст, щоб допомогти компаніям створювати захоплюючі онлайн-досвіди, які швидко перетворюють відвідувачів веб-сайту на продавців. Ми хочемо переосмислити, переосмислити та переоцінити взаємодію між організаціями та людьми в цифровому світі. Сьогодні понад 1200 компаній у всьому світі, серед інших, які займаються роздрібною торгівлею, автомобілем та нерухомістю, приєдналися до нас у наших пошуках.
Rasayel
rasayel.io
Rasayel - платформа для B2B продажів через WhatsApp, що надає інструменти для управління повідомленнями, автоматизації та інтеграції з CRM.
Kindly
kindly.ai
Kindly - чат-боти на основі AI для автоматизації підтримки клієнтів і продажів, підтримує понад 100 мов та інтегрується з різними CRM-системами.
Futr
futr.ai
Futr — це платформа чату як послуги, яка розширює можливості обслуговування клієнтів за допомогою автоматичного, живого, відео та соціального чату будь-якою мовою та на будь-якому каналі. Завдяки клієнтам, зокрема поліцейським, провідним роздрібним торговцям і благодійним організаціям, Futr допомагає інтелектуальним організаціям зв’язуватися зі своєю аудиторією за допомогою постійно активних, миттєвих і інформативних служб чату. Не вірте нам на слово. Спробуйте платформу Futr безкоштовно за допомогою одномісячної пробної версії! - Миттєве розгортання автоматичного чату - Відстеження використання та рентабельність інвестицій - Спеціалізована підтримка з запланованою реєстрацією - Кінець судового розгляду справи - Без зобов'язань - кредитна картка не потрібна
Table Duck
tableduck.com
Table Duck — це хмарна платформа для керування та автоматизації розмов із клієнтами з однієї папки «Вхідні». Це дозволяє компаніям надавати підтримку клієнтів 24/7 і підвищувати бали CSAT. Канали обміну повідомленнями, такі як чат, електронна пошта та канали соціальних повідомлень, такі як Facebook Messenger, об’єднані в одному місці. Чат-бот без скриптів, керований штучним інтелектом, забезпечує природну, схожу на людину взаємодію з клієнтами. Попередньо навчені моделі дозволяють легко впровадити за лічені хвилини. Підтримувані мови: англійська, іспанська, французька, німецька, голландська та шведська.
Webex
webex.com
Webex Webinars — це платформа для вебінарів, яка дозволяє організовувати заходи для різної аудиторії з можливістю інтерактивності та багатомовності.
Arena
arena.im
Arena розробляє інструменти для живого спілкування на основі даних, щоб залучати аудиторії через чат, блоги та персоналізацію.
Customers.ai
customers.ai
Customers.ai є провідною у світі платформою для автоматизації продажів зі штучним інтелектом і пошуку даних B2C. Основні функції включають: ідентифікацію анонімних відвідувачів веб-сайту за допомогою електронної пошти, шаблонні інструменти автоматизації охоплення продажів, інтеграцію з тисячами інструментів підвищення продуктивності бізнесу, сотні мільйонів записів споживачів для створення кампаній охоплення електронною поштою для будь-якої аудиторії. Автоматизація продажів Customers.ai використовується більш ніж мільйонами компаній у всьому світі, у всіх бізнес-вертикалях і країнах світу.
Whisbi
whisbi.com
Whisbi надає перш за все мобільну платформу для продажу та маркетингу для компаній B2C. Наше рішення створює можливість для професіоналів із продажу та маркетингу збільшити конверсію продажів, покращити взаємодію з клієнтами в реальному часі та забезпечити унікальний досвід онлайн-клієнтів. Whisbi об’єднує всі контактні канали, такі як відеодзвінки, чати, чат-боти, дзвінки за кнопкою миші або традиційні телефонні дзвінки, в один централізований інтерфейс користувача на основі даних для ваших клієнтів. Удосконалений механізмом BI, Whisbi забезпечує потрібний канал для потрібного клієнта в потрібний час. Рішення Whisbi легко інтегрується з існуючою інфраструктурою, починаючи від кол-центрів і закінчуючи фізичними магазинами та віртуальними салонами. Просте розміщення рішення на веб-сайтах дає можливість створити справді багатоканальний клієнтський досвід, що значно підвищує коефіцієнт онлайн-конверсії. Ми пропонуємо платформу спілкування світового рівня для продажів і маркетингу та можемо ділитися галузевими ідеями та досвідом. Ми маємо неперевершений досвід тісної співпраці з глобальними підприємствами у сфері телекомунікацій, автомобілебудування, подорожей, страхування та банківської справи. Наші рішення впоралися з: * 700 мільйонів показів, * 47 мільйонів кліків, * 18 мільйонів запитів на дзвінки, * 10 мільйонів розмов На сьогоднішній день ми здійснили понад 1,5 млн продажів нашим клієнтам у всьому світі. А ми тільки починаємо! Whisbi ставить людську взаємодію в центр взаємодії з клієнтами в Інтернеті та підвищує рентабельність інвестицій цифрових маркетингових кампаній. Це дозволяє брендам краще заробляти на трафіку свого веб-сайту, підвищувати показник NPS, диференціюватись завдяки CX і продавати більше онлайн. Ми інтегруємося з найкращими рішеннями для маркетингу та продажів, включаючи Salesforce, Google Adwords, Google Analytics і Adobe Marketing Cloud, допомагаючи надавати більш ефективну інформацію про повний шлях клієнта. По суті, Whisbi дозволяє сучасним командам маркетингу та продажів надавати багатоканальний досвід, який підтримує та доповнює існуючі системи цифрової торгівлі.
Twixor
twixor.com
Twixor переосмислює CX за допомогою Generative AI & NLP, створюючи динамічні шляхи клієнта в каналах обміну повідомленнями. Платформа Twixor CX з низьким кодом/без коду поєднує Digital Assistant і Intelligent Process Automation, пропонуючи персоналізовану, цілеспрямовану взаємодію. Це виходить за рамки сценарних відповідей, генеруючи чуйні, персоналізовані рекомендації та рішення, підвищуючи задоволеність клієнтів у сфері маркетингу, ділових операцій і операцій підтримки. * Доведений успіх: завдяки 400+ клієнтам у всьому світі, включно з компаніями зі списку Fortune 500, і понад 1 мільярду взаємодій щокварталу, Twixor також користується довірою та має 7 патентів. * Трансформаційні переваги: за допомогою Twixor досягайте 25%+ частоти розмов, зменште операційні витрати на 15-25% і підвищте зацікавленість брендом на 80%. * Основні характеристики: наша платформа пропонує Journey Builder Studio з функцією перетягування, систему розмов на основі штучного інтелекту та НЛП, живих і віртуальних агентів, інтелектуальне керування кампаніями, багатоканальну підтримку 120 мов і аналітичну інформаційну панель на основі штучного інтелекту. * Ми визнані найкращою платформою для підтримки клієнтів у сфері роздрібної торгівлі та електронної комерції в Індії, а також отримали визнання як новий постачальник розмовного штучного інтелекту в регіоні MEA. Серед обраних партнерів Twixor – одна з найбільших у світі банківських платформ і гравців CPaaS, а також багато інших у країнах Близького Сходу, Африки та Азіатсько-Тихоокеанського регіону, які довіряють нашим білим рішенням. Коротше кажучи, Twixor дає можливість компаніям створювати динамічні шляхи клієнта, забезпечуючи винятковий CX, який виділяє вас у вашій галузі.
Locobuzz
locobuzz.com
Locobuzz — це відзначена нагородами платформа для аналітики та взаємодії в соціальних мережах, яка може бути ефективно розгорнута, щоб слухати та реагувати на онлайн-гучіння, створене брендом, і оцінювати ефективність конкретної маркетингової кампанії. Locobuzz не лише допомагає «прослуховувати» соціальні медіа, але й «взаємодіяти» з користувачами на персоналізованій основі за допомогою вбудованих функцій CRM. Потужне групування даних генерує аналітичну інформацію та надає корисні дані. Ми створюємо універсальний цифровий інтелектуальний центр для вашого бренду. Це спрощує зусилля, спрямовані на розвиток вашої цифрової стратегії та ідентифікації бренду за допомогою структурованої та потужної аналітики та візуалізації, вільної від надлишку складних соціальних даних. Ми допоможемо вам з досвідом у реальному часі, інтелектуальним лідерством і управлінням у кризових ситуаціях. Locobuzz також дозволяє компаніям використовувати потужність машинного навчання та НЛП для створення інтерактивного досвіду за допомогою багатомовних чат-ботів. Ми віримо, що потенціал розмовної комерції може підвищити продуктивність шляхом включення людського інтелекту в машину за допомогою ШІ.
Upsellit
us.upsellit.com
UpSellit забезпечує керовану оптимізацію конверсій, яка допомагає найбільшим інтернет-брендам збільшити продажі, залучити нових потенційних клієнтів, зупинити відмову та збільшити залучення нових клієнтів. Внутрішні творчі групи та команди розробників ідеально узгоджують технології UpSellit на цільових етапах конверсії, служачи продовженням вашої маркетингової групи. Гнучкі моделі ціноутворення UpSellit підходять для задоволення потреб будь-якого бізнесу та дозволяють роздрібним торговцям будь-якого розміру побачити справжній вплив оптимізації коефіцієнта конверсії. Набір послуг для керування UpSellit включає: - Ремаркетинг електронною поштою - Стимулювані стратегії - SMS-кампанії - Стратегії, орієнтовані на цінності - Технологію перебудови кошиків - Контрольні групи - Розширені тести AB - Поведінковий аналіз - Захист від помилок
AiTrillion
aitrillion.com
Відчуйте автоматизацію маркетингу на основі дієвого штучного інтелекту – отримайте AiTrillion! AiTrillion — це перша в історії підтримка штучного інтелекту на основі SaaS — комплексна маркетингова платформа для продавців електронної комерції. Це 11+ каналів залучення клієнтів, інтегрованих із аналітикою, створеною для галузі електронної комерції. Ми в AiTrillion спеціалізуємося на з’єднанні між мільйонами клієнтів у 175+ країнах. Усе, що ви шукаєте, зібрано під одним дахом завдяки інтегрованим та інноваційним функціям. Автоматизація електронного маркетингу Програма винагороди за лояльність Відгуки про продукти + запитання й відповіді Веб-повідомлення Push-повідомлення Партнерський маркетинг Регулярне членство Конструктор форм Автоматизація робочих процесів штучного інтелекту Інтелектуальні спливаючі вікна Панель повідомлень Рекомендації щодо продукту
FreshLime
freshlime.com
FreshLime — це платформа взаємодії з клієнтами для місцевого бізнесу, яка робить взаємодію з потенційними клієнтами та клієнтами зручною за допомогою текстових повідомлень, чату та електронної пошти — і все це організовано в одному місці. Ми робимо ваш бізнес клієнтом готовим до будь-якої взаємодії 24/7/365.
Pulsate
pulsatehq.com
Pulsate Locate – це рішення для маркетингу місцезнаходження, яке дозволяє маркетологам залучати користувачів на основі їх точного місцезнаходження.
OutboundEngine
outboundengine.com
OutboundEngine допомагає підприємствам розвиватися, роблячи онлайн-маркетинг простим і легким для всіх. Ми створюємо гарні, ефективні маркетингові кампанії, проводимо їх автоматично та відстежуємо залучення, щоб показати, хто готовий до розмови. Наша платформа зміцнює відносини з клієнтами, партнерами та потенційними клієнтами, щоб відкрити більше можливостей із меншими зусиллями.
erxes
erxes.io
Ласкаво просимо до erxes, альтернативи Hubspot/Qualtrics з відкритим кодом. erxes — це операційна система з відкритим вихідним кодом (XOS), яка дозволяє постачальникам SaaS і агентствам/розробникам цифрового маркетингу створювати унікальні можливості, які підходять для всіх видів бізнесу. Ми змінимо розвиток бізнесу, забезпечивши проривну цінність нашій спільноті. Подорожуйте з нами в цю подорож! Досягнення зростання та єдності у вашій компанії можливе з erxes, тому що він: - 100% безкоштовний і стійкий: erxes пропонує стійку бізнес-модель, у якій виграють і розробники, і користувачі. Це програмне забезпечення з відкритим кодом, але навіть краще. - 100% настроюваність: наша архітектура на основі плагінів забезпечує необмежену кількість налаштувань і дозволяє задовольнити всі ваші потреби, незалежно від того, наскільки вони специфічні. - 100% конфіденційність: ми розробили платформу erxes, щоб зберегти повний контроль над конфіденційними даними вашої компанії без стороннього моніторингу. - 100% контроль: ви можете створити будь-який досвід, який забажаєте, де всі канали, на яких працює ваш бізнес, пов’язані та інтегровані. Ознайомтеся з вашими можливостями: автономний AGPLv3 з альтернативою Hubspot з відкритим вихідним кодом Enterprise Edition. Він написаний на Node.js, GraphQL і React. Самообслуговування Почніть безкоштовно та розблокуйте розширені функції, додаткові послуги та налаштовані параметри за допомогою наших бонусів і доповнень. Підприємство Безпечне, сумісне програмне забезпечення з відкритим кодом для підприємств. Допоможіть своїй команді рухатися швидше. Вставте Інтегруйте основні плагіни, компоненти та SDK erxes у свою платформу, щоб розширити її можливості та оптимізувати роботу. Platform Leverage об’єднує основні плагіни, компоненти та корпоративні функції, щоб забезпечити роботу всього вашого платформного бізнесу. Інфраструктура Покращуйте свій SaaS за допомогою інфраструктури erxes і власних плагінів. Давайте втілимо ваше бачення в життя разом із нашою командою експертів.
SleekFlow
sleekflow.io
SleekFlow - платформа для управління багатоканальним спілкуванням з клієнтами, яка оптимізує взаємодії та автоматизує бізнес-процеси.
Orlo
orlo.tech
З цілим набором каналів для перемикання та громадськістю, яка постійно спостерігає, надання послуг клієнтам і комунікацій, що збиває з ніг ваших громадян, нелегке завдання! Orlo дає вам змогу керувати вашими цифровими розмовами з однієї платформи, тож ви можете зосередитися на тому, що справді важливо – залученні, покращенні досвіду та керуванні репутацією. Нам довіряють понад 100 національних рад, три чверті поліцейських Великобританії та багато інших організацій державного сектору по всій країні, ми пишаємося тим, що народилися та виросли в поганому місці, і всі наші сервери також знаходяться на британській землі! Прості у впровадженні, безпечні та масштабовані рішення на основі технології ШІ? Передай привіт Orlo та почни створювати спільноти за допомогою блискучих розмов!
Dialogview
dialogview.com
Розмовна платформа ШІ | Омніканальна інтеграція | Віртуальний агент на основі AI Dialogview — це розмовна платформа штучного інтелекту, яка допомагає підприємствам досягти потужної багатоканальної взаємодії з клієнтами за допомогою інструментів спілкування та співпраці. Dialogview забезпечить єдиний інтерфейс перегляду для різних взаємодій каналу, включаючи веб-чат, SMS та інші популярні програми обміну повідомленнями. За допомогою інструментів для співпраці в режимі реального часу Dialogview може гуманізувати клієнтський досвід. Dialogview допомагає вашому бізнесу досягти покращеного досвіду клієнтів, подорожі клієнтів і відгуків клієнтів, таким чином забезпечуючи 360-градусний зв’язок з агентом.
Redtie
getredtie.com
Redtie дозволяє власникам малого бізнесу обмінюватися маркетинговими матеріалами, такими як документи, зображення, аудіо та відео, за допомогою простого текстового повідомлення. Redtie — це просунуте рішення для обміну текстовими повідомленнями, яке дозволяє надсилати вкладення так само, як і в електронному листі. Текстові повідомлення надсилаються з посиланням для доступу до вкладених файлів, які зберігаються в безпечній хмарі. Redtie також масштабується для надсилання повідомлень і вкладень одному або сотням користувачів одночасно.
Swell
swellcx.com
Swell автоматично збирає приватні та публічні відгуки пацієнтів і співробітників. Завдяки кращому зворотному зв’язку лікарні можуть підвищити свою онлайн-репутацію, покращити досвід пацієнтів і підвищити рівень задоволеності працівників.
Sociocs
sociocs.com
Sociocs - це інструмент комунікації для клієнтів для вашого бізнесу. Це допомагає вам придбати та утримувати клієнтів, будувати репутацію в Інтернеті, забезпечити приголомшливий досвід обслуговування клієнтів та розвивати свій бізнес. Ділові текстові повідомлення, чат Google Maps & WhatsApp, управління оглядами в Інтернеті, веб -чат, онлайн -форми та SMS -сповіщення за допомогою одного інструменту, яким ділиться ваша команда. Підтримувані канали на Sociocs: Facebook Messenger, коментарі до публікацій у Facebook, огляди мобільних додатків, огляди бізнесу Google, обмін повідомленнями Google, повідомлення про текстові повідомлення/SMS, повідомлення про телеграму, веб -чат, обмін повідомленнями WhatsApp, форми веб -сайтів.
Verloop.io
verloop.io
Verloop.io — провідна у світі платформа автоматизації підтримки клієнтів. Це допомагає компаніям надавати чудову підтримку своїм клієнтам через різні канали. Платформа Verloop.io безперебійно надає підтримку по різних каналах, починаючи від веб-сайтів і WhatsApp до взаємодії в програмі та голосової взаємодії. Завдяки міжнародній довірі понад 5000 брендів, у тому числі таких відомих імен, як Decathlon, Cleartrip і Nykaa, Verloop.io обслуговує як підприємства, так і малого та середнього бізнесу. Наскрізне рішення Verloop.io вирізняє нас, пропонуючи потрійний підхід: 1. Початкове вирішення запитів: на першому етапі взаємодії контакт-центру Verloop.io використовує підтримку ШІ через чат і голос. Розмовні рішення AI Verloop.io ефективно обробляють більшість запитів клієнтів. 2. Підтримка агентів-людей: оскільки запити надходять до агентів-людей, Verloop.io представляє Co-pilot для підтримки — потужний інструмент штучного інтелекту, який допомагає агентам-людям надавати точні відповіді. Інструмент пропонує відповіді для підвищення ефективності агента. Використовуючи перетворення мовлення в текст і AnswerFlow на основі розпізнавання документів, агенти також можуть використовувати наші генеративні інструменти на основі штучного інтелекту, такі як AI-summary, AI-Rephrase, AI-Expand і AI-Tone Adjustment, щоб забезпечити найкращі відповіді та підвищити рівень задоволеності клієнтів. 3. Аналіз якості (QA) на основі AI: Sparks від Verloop.io пропонує найкраще рішення для аналітиків якості, автоматизуючи аналіз дзвінків за допомогою Generative AI. Це забезпечує спрощений процес постійного вдосконалення. На додаток до зазначених вище інструментів, компанії можуть використовувати конструктор ботів Verloop.io – Recipes разом із Smart block, щоб легко розпочати свій шлях до надання найкращих послуг клієнтам. Коротше кажучи, Verloop.io прагне спростити та покращити процес підтримки клієнтів за допомогою інноваційної автоматизації та рішень на основі штучного інтелекту.
Atlas
atlas.so
Atlas - це інструмент підтримки клієнтів, що об'єднує інформацію про їхній шлях, дозволяє вести спілкування через різні канали та аналізувати дані для покращення сервісу.
NovoChat
novochat.co
NovoChat - це багатоканальна платформа для обміну повідомленнями, яка дозволяє бізнесу спілкуватися з клієнтами через WhatsApp, Telegram, Messenger та LINE.
Charla
getcharla.com
Charla – це додаток для спілкування з відвідувачами в реальному часі, керування запитами підтримки та збору відгуків клієнтів.
MinChat
minchat.io
MinChat — API/sdk для інтеграції функції чату в додатки або вебсайти за лічені хвилини з готовими елементами інтерфейсу.
SignalZen
signalzen.com
SignalZen — це рішення для живого чату для вашого веб-сайту, яке дозволяє спілкуватися з відвідувачами вашого веб-сайту безпосередньо зі Slack. Створивши обліковий запис у SignalZen і вставивши невеликий фрагмент HTML-коду в код свого веб-сайту, ви почнете отримувати сеанси чату від своїх клієнтів онлайн на Slack. Ця програма Slack дає змогу спілкуватися з відвідувачами вашого веб-сайту в режимі реального часу та двома способами інтеграції – за допомогою спеціальних каналів чату або потоків в одному каналі.
Supsis
supsis.com
Supsis Live Support System — це комплексне програмне забезпечення, призначене для трансформації спілкування з клієнтами вашого бізнесу. Завдяки функції інтеграції різних каналів зв’язку ваші клієнти можуть взаємодіяти з вами за допомогою живої підтримки, чат-бота та інших інтеграцій. Ця універсальна платформа виділяється своєю здатністю автоматизувати ваші бізнес-процеси. Завдяки функціям чат-бота ви можете швидко відповідати на повторювані запитання, класифікувати запити та підвищувати рівень задоволеності клієнтів. Крім того, можливість надавати цілодобову підтримку та обслуговування в реальному часі забезпечує безперебійний досвід для відвідувачів. Supsis не тільки підвищує задоволеність клієнтів, але й сприяє успіху вашого бізнесу, дозволяючи вам ефективніше та швидше керувати бізнес-процесами.
Teamplate
teamplate.io
Підвищте продуктивність своєї команди за допомогою teamplate, комплексного рішення для ефективної співпраці. Teamplate об’єднує основні функції, такі як чат, відео/конференц-дзвінки, дошка, календар, кімната даних і простори, на одній платформі, спрощуючи ваш робочий процес. Мінімізуйте перемикання програм і максимізуйте ефективність за допомогою teamplate – вашого доступного, зручного та потужного інструменту для бездоганної співпраці. Ключові характеристики: CHAT Teamplate перетворює функцію чату на унікальний інструмент інтеграції. Це дозволяє конвертувати повідомлення в завдання, події або нотатки одним клацанням миші. Ця функція значно спрощує ваш робочий процес і допомагає відстежувати важливу інформацію без необхідності перемикатися між кількома програмами. ДОШКА Окрім завдань і контрольних списків, наша дошка також містить функції Epics і Sprint. Epics — ідеальний спосіб згрупувати пов’язані завдання разом, щоб ви могли бачити загальну картину свого проекту. Спринти, з іншого боку, дозволяють зручно розбити роботу на керовані частини та зосередитися на виконанні конкретних завдань у встановлений проміжок часу. Ці функції допомагають надзвичайно оптимізувати вашу роботу, забезпечуючи чітку структуру та спрощуючи відстеження прогресу та коригування планів за потреби. ОСОБИСТИЙ ПРОСТІР У вашому особистому просторі ви маєте власну дошку, календар і кімнату даних. Дозволяючи вам створювати та організовувати свою роботу так, як ви хочете. Це простий та інтуїтивно зрозумілий спосіб керувати своєю роботою та відстежувати свої завдання. КІМНАТА ДАНИХ З нашою кімнатою даних ви та ваша команда можете отримати доступ до своїх файлів з будь-якого місця, у будь-який час, використовуючи будь-який пристрій. Отримайте переваги акуратно організованого робочого простору та насолоджуйтеся безперебійною співпрацею, оскільки ваша команда ефективно ділиться, редагує та отримує доступ до важливих документів. Переваги: Уніфікований центр співпраці: централізуйте спілкування та завдання вашої команди в одному інтегрованому середовищі, сприяючи єдності та ефективності роботи. Оптимізований робочий процес: усуньте складність використання кількох програм. Teamplate пропонує комплексне рішення, яке забезпечує безперервну концентрацію та підвищену продуктивність.
Askly
askly.me
Askly — зручна платформа підтримки клієнтів, що забезпечує миттєвий переклад, покращує SEO і допомагає будувати відносини з клієнтами.
Blinger.io
blinger.io
Платформа багатоканальної підтримки клієнтів і продажів, що об’єднує всі програми обміну повідомленнями, чат і електронну пошту в інтерфейсі служби підтримки. Blinger.io — найкраща багатоканальна програмна платформа. Отримайте доступ до месенджерів, електронної пошти та чату за допомогою єдиного API, інтерфейсу або інтеграції зі службами підтримки.
Chatchamp
chatchamp.com
Chatchamp дозволяє компаніям електронної комерції збільшити конверсії веб-сайтів, дохід і підвищити рівень задоволеності клієнтів за допомогою масштабованих цифрових агентів з продажу. У будь-який час консультанти з цифрових продуктів Chatchamp – чат-боти – надають клієнтам професійні, автоматизовані поради щодо веб-сайтів і захоплюючий клієнтський досвід. За лічені хвилини рішення легко інтегрується в магазин, і разом з командою Chatchamp продукти впроваджуються в найкоротші терміни.
Chatify
chatify.com
До побачення, гонорари агентів, привіт клієнти. Кращий, дешевший і розумніший спосіб спілкування в прямому ефірі з клієнтами. Більшість клієнтів, які потребують підтримки, не хочуть вам телефонувати, вони хочуть з вами поспілкуватися. Чому живий чат? 9/10 відвідувачів вашого сайту
Formilla
formilla.com
Formilla.com є провідним постачальником програмного забезпечення для обміну повідомленнями з клієнтами для продажу, маркетингу та підтримки. Завдяки поєднанню інструментів живого чату, електронної пошти та обміну повідомленнями в програмі на одній потужній платформі понад 12 000 компаній у всьому світі використовують наше програмне забезпечення для створення потенційних клієнтів, автоматизації маркетингу та покращення підтримки клієнтів.
Hyversa
hyversa.com
GooChat — це потужне програмне забезпечення для підтримки клієнтів, яке оптимізує підтримку та покращує взаємодію з клієнтами. Завдяки живому чату, поширеним запитанням, чат-боту та відеоурокам на одній зручній платформі ви можете заощадити час і ресурси, забезпечуючи першокласну підтримку. GooChat, який підходить для підприємств будь-якого розміру та галузей, є ідеальним рішенням для підвищення рівня задоволеності клієнтів і досягнення успіху в бізнесі.
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