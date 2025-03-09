erxes

erxes.io

Ласкаво просимо до erxes, альтернативи Hubspot/Qualtrics з відкритим кодом. erxes — це операційна система з відкритим вихідним кодом (XOS), яка дозволяє постачальникам SaaS і агентствам/розробникам цифрового маркетингу створювати унікальні можливості, які підходять для всіх видів бізнесу. Ми змінимо розвиток бізнесу, забезпечивши проривну цінність нашій спільноті. Подорожуйте з нами в цю подорож! Досягнення зростання та єдності у вашій компанії можливе з erxes, тому що він: - 100% безкоштовний і стійкий: erxes пропонує стійку бізнес-модель, у якій виграють і розробники, і користувачі. Це програмне забезпечення з відкритим кодом, але навіть краще. - 100% настроюваність: наша архітектура на основі плагінів забезпечує необмежену кількість налаштувань і дозволяє задовольнити всі ваші потреби, незалежно від того, наскільки вони специфічні. - 100% конфіденційність: ми розробили платформу erxes, щоб зберегти повний контроль над конфіденційними даними вашої компанії без стороннього моніторингу. - 100% контроль: ви можете створити будь-який досвід, який забажаєте, де всі канали, на яких працює ваш бізнес, пов’язані та інтегровані. Ознайомтеся з вашими можливостями: автономний AGPLv3 з альтернативою Hubspot з відкритим вихідним кодом Enterprise Edition. Він написаний на Node.js, GraphQL і React. Самообслуговування Почніть безкоштовно та розблокуйте розширені функції, додаткові послуги та налаштовані параметри за допомогою наших бонусів і доповнень. Підприємство Безпечне, сумісне програмне забезпечення з відкритим кодом для підприємств. Допоможіть своїй команді рухатися швидше. Вставте Інтегруйте основні плагіни, компоненти та SDK erxes у свою платформу, щоб розширити її можливості та оптимізувати роботу. Platform Leverage об’єднує основні плагіни, компоненти та корпоративні функції, щоб забезпечити роботу всього вашого платформного бізнесу. Інфраструктура Покращуйте свій SaaS за допомогою інфраструктури erxes і власних плагінів. Давайте втілимо ваше бачення в життя разом із нашою командою експертів.