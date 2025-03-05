Програмне забезпечення для живого чату - Найпопулярніші застосунки - Україна

Знайдіть правильне програмне забезпечення та послуги.
Перетворюйте вебсайти на десктопні застосунки за допомогою WebCatalog Desktop та отримуйте доступ до безлічі ексклюзивних застосунків для Mac, Windows. Використовуйте простори для впорядкування застосунків, легкого перемикання між багатьма акаунтами та максимальної продуктивності.
Програмне забезпечення для живого чату дозволяє компаніям спілкуватися з відвідувачами веб-сайту в режимі реального часу через вікна чату. Представники служби підтримки клієнтів можуть використовувати це програмне забезпечення, щоб допомогти користувачам із запитаннями про продукти або навігацію сайтом. Агенти служби підтримки можуть ініціювати взаємодію за допомогою спливаючих вікон чату або чекати, доки відвідувачі звернуться зі своїми запитами. Основні функції включають звіти та аналітику, сповіщення в інтерактивному чаті та архівування розмов. Цей інструмент допомагає командам обслуговування клієнтів швидко реагувати на запити, дозволяє співробітникам з розвитку бізнесу залучати потенційних клієнтів, з якими важко зв’язатися по телефону чи електронною поштою, і дає змогу адміністративному персоналу в освітньому секторі спілкуватися з майбутніми студентами. Крім того, функції живого чату можна інтегрувати в інші типи програмного забезпечення, такі як платформи електронної комерції та рішення служби підтримки.
Запит на новий застосунок
HelpCrunch
helpcrunch.com
HelpCrunch — це універсальна платформа спілкування з клієнтами для підтримки, маркетингу та продажів. Він поєднує в собі набір інструментів, які допоможуть вам розвивати свій бізнес: 👉 Багатоканальний чат 👉 Чат-боти 👉 Спільна папка "Вхідні". 👉 База знань 👉 Електронний маркетинг 👉 Спливаючі вікна 👉 CRM
Podium
podium.com
Podium — це універсальна платформа для перетворення потенційних клієнтів і комунікацій на основі штучного інтелекту, готова до інтеграції з інструментами, які ви вже використовуєте. Понад 100 000 компаній використовують Podium, щоб виділитися серед конкурентів. * Podium — це комунікаційний інструмент, який допомагає компаніям здійснювати конверсії веб-сайтів і взаємодіяти з клієнтами. * Рецензенти часто відзначають зручність доступу до програми з будь-якого пристрою, простоту використання та позитивний вплив на спілкування з клієнтами та конверсії веб-сайту. * Користувачі згадували про проблеми з часом відповіді служби підтримки клієнтів, труднощі з певними функціями та незадоволення цінами та умовами контракту.
Intercom
intercom.com
Домофон - єдине повне рішення щодо обслуговування клієнтів, яке забезпечує безперебійний досвід клієнтів у автоматизації та підтримці людини, забезпечуючи підвищення задоволеності клієнтів, зменшуючи витрати. Ми будуємо майбутнє, де більшість розмов клієнтів успішно вирішуються, не потребуючи підтримки людини, звільняючи команду, щоб працювати над розмовами з клієнтами з більш високою цінністю. Понад 25 000 глобальних організацій, включаючи Atlassian, Amazon та Lyft Business, покладаються на домофон, щоб забезпечити неперевершений досвід користувачів у будь -якому масштабі. Платформа Intercom використовується для надсилання понад 500 мільйонів повідомлень на місяць і забезпечує взаємодію з понад 600 мільйонами щомісячних активних кінцевих користувачів. Заснований у 2011 році та підтриманий провідними венчурними капіталістами, включаючи Клейнера Перкінса, Bessemer Venture Partners та соціальний капітал, домофон виконує місію зробити Інтернет -бізнес особистим.
JustCall
justcall.io
Justcall: Платформа бізнес-комунікацій "все в одному" з'єднується з потенційними клієнтами та клієнтами через голос, SMS, електронну пошту та WhatsApp. Автоматизуйте робочі процеси зі 100+ інтеграцією та магією AI, і спостерігайте, як ваш бізнес росте на автопілоті. Довіра 6000+ підприємств у всьому світі, JustCall оснащує команд, орієнтовані на клієнтів, щоб забезпечити бездоганні взаємодії з клієнтами, що підживлюються в режимі реального часу та після виклику AI Insights. Топ -функції JustCall, на які слід стежити: * Вхідні та вихідні дзвінки * Надіслати та отримувати SMS & MMS * Діалер продажів (автоматичний, прогнозний та силовий набори) * Робочі процеси SMS * SMS -боти * Багаторівневий IVR * Агент в режимі реального часу * SMS, що працює на AI, копілот * Тренер AI * Аналіз настроїв * AI CALL RING * Моніторинг живих дзвінків * Спільний вхідна скринька WhatsApp * Автоматичний розподіл викликів (ACD) * 100+ CRM інтеграції * Номери бізнес -телефонів у 70+ країнах
SendPulse
sendpulse.com
SendPulse — це багатоканальна платформа автоматизації маркетингу для багатогранного просування бізнесу та утримання клієнтів. SendPulse дозволяє надсилати електронні листи та SMS-кампанії, працювати з клієнтами за допомогою чат-ботів для Telegram, Facebook Messenger, WhatsApp та Instagram, а також створювати цільові сторінки всього за 15 хвилин. SendPulse також пропонує платформу для створення онлайн-курсів. Ви можете легко відстежувати всі свої маркетингові дії та інформацію про клієнтів за допомогою безкоштовної CRM від SendPulse.
Re:amaze
reamaze.com
Re:amaze — це служба підтримки та платформа обміну повідомленнями, розроблена для веб-сайтів, магазинів і програм. Використовуйте Re:amaze, щоб забезпечити виняткову підтримку клієнтів через чат, електронну пошту, соціальні мережі, мобільні SMS/MMS, VOIP та бази знань із поширеними запитаннями. Компанії всіх форм і розмірів також покладаються на Re:amaze для автоматизації продажів і маркетингу за допомогою таких функцій, як Re:amaze Cues (спосіб автоматичного надсилання повідомлень онлайн-клієнтам), Re:amaze Chatbots, Re:amaze Live Dashboard (для моніторингу онлайн-клієнтів). активності в режимі реального часу), а також надсилати опитування про задоволеність клієнтів (щоб оцінити якість обслуговування та отримати відгуки). Re:amaze пропонує вбудовану інтеграцію з багатьма популярними програмами сторонніх розробників, такими як Slack, Shopify, BigCommerce, Stripe, MailChimp, Google (Analytics, Tag Manager, Suite), ShipStation, Klaviyo та багато інших. Підприємства також можуть використовувати один обліковий запис Re:amaze для керування обслуговуванням клієнтів кількох компаній або магазинів із функцією Multi-Brand.
Webex
webex.com
Вебінари Webex (раніше Webex Events) — це масштабована платформа вебінарів, яка може створювати цікаві та вражаючі враження для всіх, від невеликих сесій до великої глобальної аудиторії. Зробіть вебінари інклюзивними, захоплюючими та інтерактивними: • Заохочуйте активну участь за допомогою модерованих запитань і відповідей, живих опитувань, чату, реакцій emoji та розпізнавання жестів • Дозвольте учасникам слухати їхньою мовою з живими перекладачами, які включені до сеансу • Занурюйтеся глибше в теми або заохочуйте зв’язки із секційними сесіями Проводьте професійні та спеціальні вебінари в масштабі • Керуйте сценою та вмістом, який бачить ваша аудиторія до, під час і після події • Керуйте реєстрацією відвідувачів за допомогою індивідуальних варіантів брендингу та тем • Відрепетируйте всю презентацію зі співучасниками перед прямим ефіром • Приймайте до 100 000 відвідувачів • Охоплюйте глобальну аудиторію за допомогою перекладів у режимі реального часу на понад 100 мов
Emplifi
emplifi.io
Emplifi — це провідна уніфікована платформа CX, створена для об’єднання маркетингу, обслуговування та комерції, щоб допомогти компаніям усунути прогалину в клієнтському досвіді. Emplifi є міжнародною компанією з більш ніж 20-річним досвідом роботи в галузі, яка допомагає більш ніж 20 000 брендам, таким як Delta Air Lines, Samsung і Ford Motor Company, надавати своїм клієнтам винятковий досвід у кожній точці контакту на шляху клієнта. Хмара соціального маркетингу Emplifi дозволяє брендам спілкуватися, спілкуватися, створювати та адаптуватися до динамічного світу соціальних мереж. Інтуїтивно зрозуміла, зручна платформа Teams швидко ввімкнеться та почне працювати з відзначеним нагородами зручним інтерфейсом користувача та всіма інструментами та робочими процесами, необхідними для планування, планування, публікації та вимірювання результатів у кожному соціальному каналі. Потужні інструменти прослуховування вимірюють пульс управління спільнотою на основі штучного інтелекту, а інструменти прослуховування генерують уявлення про конкуренцію, тенденції, впливових осіб, підписників і поведінку, щоб маркетологи використовували правильний контент для потрібної аудиторії. Найкраща у своєму класі аналітика та аналітика Соціальні команди Rockstar з легкістю доводять свої результати завдяки глибоким уявленням, які надходять від потужної аналітики та неперевершеної спеціальної звітності, щоб вийти за рамки основ до реальних бізнес-результатів. Інтегроване обслуговування та допомога в соціальних мережах. Інтуїтивно зрозумілі, без навчання, інтегровані соціальні інструменти обслуговування клієнтів допомагають командам краще допомагати клієнтам, коли вони стоять у черзі, маршрутизують, миттєво вирішують проблеми в соціальних мережах. Інтегрована пряма трансляція ShopStream з відеопокупками. Здивуйте своїх клієнтів відеопокупками в прямому ефірі. Розширюйте свою цифрову подорож до покупок, щоб спонукати клієнтів від перегляду до покупки.
Helpwise
helpwise.io
Утримувати клієнтів так само важливо, як і залучати нових. Постійні клієнти отримують більше доходу та пропонують вам рефералів за нульовою ціною. Надання якісного обслуговування клієнтів є невід’ємною частиною утримання клієнтів. З Helpwise керувати обслуговуванням клієнтів легко. 1. Налаштуйте свій центр обслуговування клієнтів буквально за лічені хвилини. 2. Спілкуйтеся з клієнтами через усі канали та співпрацюйте зі своєю командою. 3. Встановіть підзвітність без більше спільних паролів. 4. Налаштування самообслуговування та автоматизації. 5. Отримайте корисну інформацію щодо підвищення продуктивності команди та задоволеності клієнтів. Helpwise інтегрується з електронною поштою (наприклад, support@, sales@, careers@ тощо), чатом, WhatsApp, SMS, соціальними мережами тощо. Почніть роботу з Helpwise, рішенням для обслуговування клієнтів, яке приносить прибуток вашому бізнесу.
ZoomInfo
zoominfo.com
ZoomInfo (NASDAQ: ZI) — це платформа для виходу на ринок, яка допомагає компаніям знаходити, залучати та розвивати своїх клієнтів. ZoomInfo надає точні дані в режимі реального часу, статистику та технології більш ніж 35 000 компаній у всьому світі. Підприємства використовують його дані та платформу для підвищення ефективності, узгодження відділів продажів і маркетингу та консолідації наборів технологій. Це визнаний лідер у сфері конфіденційності даних, який відповідає найкращим у галузі вимогам GDPR і CCPA та має численні сертифікати безпеки та конфіденційності даних. Спеціалізації: платформа GTM, стратегія GTM, аналітика продажів, розвідка розмов, маркетингова розвідка, залучення до продажів, контактні дані, дані про наміри, формування потенційних клієнтів, покращене пошук потенційних клієнтів, бізнес-інформація, ділові контакти, маркетинг на основі облікових записів (ABM), точність даних, база даних гігієни та організації даних.
Crisp
crisp.chat
Crisp — це найкраща універсальна багатоканальна платформа підтримки клієнтів, яка допомагає компаніям миттєво зв’язуватися зі своїми клієнтами або потенційними клієнтами, які очікують на підтримку. Завдяки набору інструментів, який швидко розвивається, Crisp веде компанії через революцію, орієнтовану на клієнтів, використовуючи бесіди для розблокування гіперзростання. Клієнти використовують Crisp, щоб надати потенційним клієнтам сучасний досвід життєвого циклу, залучити більше кваліфікованих потенційних клієнтів, покращити допомогу клієнтам і підвищити рівень задоволеності клієнтів, що призводить до глобального збільшення доходу. Почніть роботу безкоштовно сьогодні та приєднайтеся до 400 000 компаній за допомогою Crisp на crisp.chat Завдяки простому UX компанії можуть створити спільну скриньку для всіх у компанії. Crisp — це єдине місце для керування стратегією багатоканальної підтримки клієнтів. Використовуючи Crisp, ви матимете доступ до наступного: - Віджет чату веб-сайту - Програмне забезпечення AI Chatbot і конструктор чат-ботів зі сценарієм - База знань програмного забезпечення - Програмне забезпечення для крапельної кампанії - програмне забезпечення CRM - Перекладач у реальному часі (розмовляйте як рідна мова ваших клієнтів) - MagicType (перегляньте, що вводять ваші клієнти в реальному часі) - Спільний доступ до екрана (без необхідності додаткового плагіна) - Кілька інтеграцій (Slack, WordPress, Shopify, WooCommerce, Adobe Commerce, Zapier, Hubspot, Salesforce, Jira, Trello, ...) - багато інших функцій
RingCentral
ringcentral.com
Контактний центр RingCentral-це рішення для залучення клієнтів із всюдичанентом з голосовими та 30+ цифровими каналами, вдосконаленими варіантами AI для самообслуговування, таких як боти, проактивні інструменти пропаганди та інтелектуальні віртуальні агенти, які розуміють наміри клієнтів. Він пропонує понад 300 попередньо вбудованих інтеграції (включаючи провідні CRM) та повністю інтегроване, AI-силове управління робочою силою та аналітичне рішення. Контактний центр Ringcentral щільно інтегрований з рішенням MVP RingCentral, пропонуючи клієнтам переваги голосової інфраструктури підприємства та інтегрованих єдиних комунікацій, що дозволяють безперебійній міжфункціональній співпраці.
Zendesk
zendesk.com
Zendesk-це сервісне рішення, що працює на AI, яке легко налаштувати, використовувати та масштабувати. Zendesk Solution працює поза коробкою, і його легко змінити у випадку змін, що дозволяє бізнесу рухатися швидше. Zendesk також допомагає підприємствам використовувати передовий AI для сервісних команд для вирішення питань клієнтів швидше та точніше. Побудований на мільярдах взаємодій CX, Zendesk AI може бути використаний у всьому досвіді послуги від самообслуговування, до агентів, адміністраторів, щоб допомогти вам розвиватися та працювати в масштабі. Zendesk надає можливість агентам інструментами, розумінням та контекстом, який їм потрібен для надання персоналізованого досвіду обслуговування на будь -якому каналі, будь то соціальні повідомлення, телефон чи електронна пошта. Zendesk об'єднує все, що потрібно сервісній команді - від персоналізованих розмов та управління міждиканальними справами, до робочих процесів, що працюють на AI, та інструментам агента, автоматизації та ринку 1200+ додатків - усі захищені під одним дахом. І наше рішення легко впровадити та коригується на льоту, звільняючи команди, які потребують цього, розробників та дорогих партнерів, щоб внести постійні зміни. У Zendesk ми виконуємо місію, щоб спростити складність бізнесу та полегшити компаніям створювати змістовні зв’язки з клієнтами. Від стартапів до великих підприємств, ми вважаємо, що розумний, інноваційний досвід клієнтів повинен бути в межах досяжності для кожної компанії, незалежно від розміру, галузі чи амбіцій. Zendesk обслуговує понад 130 тис. Глобальних брендів у безлічі галузей на понад 30 мовах. Zendesk знаходиться в штаб -квартирі в Сан -Франциско і працює офіси по всьому світу.
Appy Pie
appypie.com
Одна всеохоплююча платформа з усіма AI та рішеннями без коду, щоб розпочати, керувати та розвивати свій бізнес. Appy Pie має набір продуктів і послуг, які можуть допомогти будь-якому бізнесу досягти успіху в комплексній манері, використовуючи найновіші безкодові технології для мобільних додатків, веб-сайтів, чат-ботів, автоматизації, дизайну, бази знань, служби підтримки та багато іншого.
DialShree
webrtc.elisiontec.com
DialShree — популярне рішення колл-центру, яке підтримує уніфіковані канали зв’язку. Він має широкий набір функцій. Він відомий тим, що безвідмовна робота за угодою про рівень обслуговування становить 99,99%. Це масштабоване, надійне, безпечне та багатофункціональне рішення, яке ідеально підходить для будь-якого масштабного бізнесу та кол-центрів. Експерти DialShree з VoIP і телефонії впровадили понад 900 багатоканальних комунікаційних рішень у понад 10 галузях. BPO, KPO, корпоративні компанії, колекторські агентства, підприємства, компанії телемаркетингу, кол-центри, банки, охорона здоров’я, електронна комерція, автомобільна промисловість, уряд
Zowie
getzowie.com
Zowie дає змогу компаніям, які продають онлайн, відхиляти квитки за допомогою потужної технології автоматизації, піклуватися про клієнтів за допомогою багатоканальної папки вхідних повідомлень і продавати більше, використовуючи покращений клієнтський контекст. Zowie може діяти як ваша автономна система обслуговування клієнтів або вдосконалювати ваші поточні інструменти, такі як Zendesk, Intercom, Gorgias та багато інших, за допомогою технології автоматизації. * Безкоштовний аналіз вашого потенціалу автоматизації | Знайте, що ви купуєте! * Безкоштовна багатоканальна скринька вхідних | Заощаджуйте на техніці. * Тонни інтеграції | Підключіться до Shopify, Magento, Klaviyo, Zapier і виведіть свою автоматизацію на новий рівень. Використовуйте Zowie і... 1. Відхиляйте до 60% повторюваних запитань за 4 тижні та скорочуйте час вирішення на 67%. 2. Догляд – дозволяє агентам вирішувати складні справи та підвищувати CSAT на 12%. 3. Продавайте – виявляйте намір купувати та залучайте до 40% більше клієнтів.
Sprinklr
sprinklr.com
Sprinklr Service — це хмарна уніфікована платформа обслуговування клієнтів на базі штучного інтелекту, яка забезпечує безперебійну взаємодію з клієнтами та агентами через 30+ цифрових, соціальних і голосових каналів, а також надає практичну та масштабовану статистику в реальному часі, усуваючи потребу в будь-якому іншому точковому рішенні. * Дозволяє клієнтам взаємодіяти з вашим брендом на бажаному каналі для стабільного досвіду бренду, що приносить задоволення клієнтам. * Надає агентам уніфіковане/360 перегляд клієнтів і рекомендує найбільш релевантні відповіді за допомогою потужності штучного інтелекту для підвищення продуктивності та досвіду агентів. * Надає значущу та дієву інформацію керівникам для стимулювання зростання та операційної досконалості * Допомагає керівникам розкрити можливості для зростання, трансформації та інновацій за допомогою статистичних даних контакт-центру в реальному часі, які масштабуються в межах підприємства.
Deskpro
deskpro.com
Deskpro створює програмне забезпечення служби підтримки, яке забезпечує виняткову підтримку для компаній у всьому світі, маючи свободу розміщення вашої служби підтримки в хмарі або локально. Заснована в 2001 році, Deskpro допомогла тисячам компаній оптимізувати свої операції з обслуговування клієнтів і скоротити час відповіді, що призвело до кращого обслуговування клієнтів. Програмне забезпечення служби підтримки Deskpro включає електронну пошту, чат, телефон і соціальні мережі, а також базу знань для самообслуговування. Ви також можете використовувати інструменти аналітики та звітності, які дозволяють компаніям відстежувати продуктивність і приймати рішення на основі даних. Deskpro розроблено для покращення зв’язку між компаніями та кінцевими користувачами, щоб забезпечити чудове обслуговування клієнтів. Приєднуйтеся до тисяч компаній, які вирішили змінити свою підтримку, зокрема Sony, Apple, Microsoft, Vodafone, Aon, Intel, P&G, Airbus тощо.
Qualified
qualified.com
Кваліфіковано - це платформа для генерації трубопроводів для команд доходу, які використовують Salesforce. Провідні бренди B2B, такі як Adobe, LaunchDarkly, SurveyMonkey, ThoughtPot та VMware Trust, кваліфіковані для вирощування свого трубопроводу, використовуючи свої найбільші активи з продажу та маркетингу - корпоративний веб -сайт - для визначення найцінніших покупців, виявлення сигналів про наміри покупця та миттєво Почати розмови про продаж. Клієнти, які використовують кваліфіковані, повідомляють про збільшення зустрічей на 10 разів, 4 -кратне збільшення перетворення свинцю та збільшення трубопроводу на 6 разів. Кваліфікована, побудована на Salesforce, з'єднує веб-сайт із даними Salesforce для виявлення намірів покупця на основі рахунків та полегшення розмови про продаж у режимі реального часу. Кваліфіковано займає №1 на Salesforce AppExchange і займає №1 на понад 20 категорій на G2. Штаб -квартира в Сан -Франциско, кваліфікована, очолюють колишній Salesforce CMO Kraig Swensrud та колишній продукт Salesforce SVP Sean Whiteley та фінансуються Norwest Venture Partners, Redpoint Ventures та Salesforce Ventures. Щоб дізнатися більше, відвідайте Qualified.com.
typedesk
typedesk.com
Стандартні відповіді, суперзаряджені! typedesk — це провідна програма, яка заощаджує час, витрачений на введення одних і тих же речей знову і знову! Створюйте текстові шаблони ваших щоденних речень і повідомлень, а Typedesk спрощує їх повторне використання швидким і легким. ➤ Як це працює. Щоб швидко вставити відповідь, використовуйте символ /, а потім ваші спеціальні комбінації клавіш. Наприклад, typedesk може трансформуватися
Trengo
trengo.com
Trengo — це всеосяжна платформа для залучення клієнтів, розроблена для оптимізації спілкування за кількома каналами, покращення взаємодії з клієнтами та командної співпраці. З акцентом на ефективність і автоматизацію Trengo дозволяє підприємствам легко керувати взаємодією з клієнтами з єдиного інтерфейсу.
Tidio
tidio.com
Tidio є світовим лідером програмного забезпечення для обслуговування клієнтів. Зручна платформа Tidio дозволяє більш ніж 300 000 компаніям у всьому світі надавати розумнішу та швидшу підтримку своїм клієнтам. Завдяки повному набору рішень для обслуговування клієнтів Tidio пропонує живий чат, чат-ботів, продаж квитків і віртуальних агентів підтримки на основі штучного інтелекту, які допоможуть вам вирішити проблеми клієнтів і підвищити рівень конверсії. Програмне забезпечення Tidio працює в усіх основних системах керування вмістом, платформах електронної комерції та каналах соціальних мереж. Заснована в 2013 році компанія Tidio виросла до 180+ співробітників і має офіси в Сан-Франциско, Щецині та Варшаві. Tidio обслуговує клієнтів будь-якого розміру з 205+ країн, включаючи Mercedes, Shell і Praktiker. Щомісяця віджет чату Tidio переглядають 510 мільйонів унікальних користувачів.
Stonly
stonly.com
Stonly — це сучасна платформа знань для обслуговування клієнтів. Ми допомагаємо компаніям досягати швидких і точних рішень за допомогою покрокових посібників, дерев рішень, відповідей штучного інтелекту, автоматизації, покрокових інструкцій, контрольних списків і баз знань для агентів і клієнтів. На відміну від інших платформ знань, знання Stonly є інтерактивними (замість статичних) і надаються тоді та куди людям це потрібно. Це означає, що він використовується набагато частіше і може впоратися з будь-якою справою, яка трапляється на його шляху. Використовуйте штучний інтелект, щоб використовувати свої знання, щоб відповідати на кожен запит ідеальним рішенням — легкою відповіддю чи детальними інструкціями. Ви можете контролювати відповіді та добре справлятися з кожним питанням, навіть із найбільш критичними та складними. Легко створюйте чудові знання та підтримуйте їх актуальними та точними. Ми надамо вам інструменти для збору відгуків, вимірювання та покращення впливу знань на ваш бізнес. Інтегруйте всі свої інструменти та процеси, зокрема Zendesk, Salesforce Service Cloud, Freshworks, HubSpot тощо.
Gorgias
gorgias.com
Gorgias-це унікальна платформа обслуговування клієнтів, спеціально розроблена для бізнесу з електронною комерцією, щоб забезпечити легке обслуговування клієнтів на кожному етапі зростання. Використовуючи передову автоматизацію та можливості AI, Gorgias революціонує, як інтернет-магазини впорядковують подорож клієнта за допомогою підтримки Omnichannel, чатів, макросів, правил, ефективності підтримки та статистики доходу. В даний час Горджіас обслуговує 13 000+ купців у просторі електронної комерції, включаючи Стіва Маддена, Глоссьє, Брюмей та Туші. Gorgias пишається тим, що є сертифікованою корпорацією B і є лідером у сталому та справедливій практиці на робочому місці.
ActiveCampaign
activecampaign.com
ActiveCampaign for Marketing об’єднує всі інструменти та канали, які ви використовуєте у своєму бізнесі, щоб залучати клієнтів на кожному етапі життєвого циклу клієнта. Використовуйте дані маркетингу електронною поштою, соціальних медіа, цифрової реклами та свого веб-сайту, щоб адаптувати персоналізовані точки взаємодії з вашими контактами, щоб ваш маркетинг був ефективним, привабливим і таким, що запам’ятовувався, не витрачаючи ваш час. Ми використовуємо автоматизацію для вас, щоб ви могли зосередитися на особистих моментах, які відрізняють ваш бізнес, і гарантувати, що ви не пропустите жодного кроку з жодним із своїх клієнтів. Які речі ви можете робити з ActiveCampaign? -Автоматизуйте персоналізований досвід для всіх ваших точок взаємодії з клієнтами -Відстежуйте вподобання покупців, поведінку та багато користувацьких атрибутів протягом усього життєвого циклу клієнта для глибшої сегментації та ефективнішого охоплення -Налаштуйте надсилання на основі майже будь-якого параметра, щоб ваші повідомлення завжди були націленими на потрібну адресу. аудиторія - Використовуйте дані з усього життєвого циклу клієнта, щоб вибрати найкращий вміст, час надсилання та канал доставки для кожного клієнта - Створюйте повністю індивідуальні кампанії з мінімальними зусиллями, а потім покращуйте свою стратегію надсилання у режимі реального часу на основі поведінки клієнтів - Відтворюйте особистий досвід 1-1 для кожного клієнта, незалежно від того, наскільки великим стає ваш бізнес
Front
front.com
Front — це сучасна платформа обслуговування клієнтів, яка допомагає компаніям радувати своїх клієнтів, залучати свої команди та будувати міцніший бізнес. Вони переосмислили службу підтримки для командної співпраці в реальному часі по кожному каналу зв’язку з клієнтами, а потім доповнили її штучним інтелектом і автоматизацією, щоб вирішувати проблеми та допомагати командам працювати швидше. Клієнти отримують винятковий сервіс, незалежно від того, чи шукають вони просту, миттєву відповідь або персоналізовану допомогу з найскладніших питань, — і вони отримують аналітику й уявлення, необхідні їхньому бізнесу для оптимізації взаємодії з клієнтами. Понад 8500 компаній усіх форм і розмірів, від ClickUp до Branch Insurance, Echo Global Logistics до Reed & Mackay, покладаються на Front, щоб надати кардинальні послуги, які завойовують і утримують клієнтів на все життя.
BirdEye
birdeye.com
Birdeye-це найвища рейтингова репутація та цифрова платформа для клієнтів для місцевих брендів та підприємства з багатокласовими. Понад 100 000 підприємств використовують платформу Birdeye, що працює на AI, щоб безперешкодно спілкуватися з клієнтами, керувати лояльністю та успішністю на своїх місцевих ринках.
CallRail
callrail.com
CallRail дозволяє компаніям будь-якого розміру легко перетворити більше потенційних клієнтів на кращих клієнтів. CallRail — це провідна інтелектуальна платформа, яка дозволяє компаніям будь-якого розміру легко виходити на ринок з упевненістю. Рішення CallRail, які обслуговують понад 200 000 компаній у всьому світі, допомагають компаніям відстежувати та прив’язувати кожен потенційний клієнт до їхньої маркетингової подорожі, фіксувати та керувати кожним дзвінком, текстовим повідомленням, чатом і формою, а також використовувати статистичні дані в реальному часі для оптимізації свого маркетингу.
Chatwoot
chatwoot.com
Chatwoot — це рішення для підтримки клієнтів із відкритим вихідним кодом, яке допомагає компаніям залучати своїх клієнтів на їхній веб-сайт, сторінку у Facebook, Twitter, Whatsapp, SMS, електронну пошту тощо. Це альтернатива з відкритим кодом Intercom, Drift, Freshchat тощо. Підключіть свого клієнта канали спілкування та спілкуйтеся зі своїми клієнтами з одного місця. Легко додавайте нових агентів до вашої системи та з легкістю вирішуйте розмови. Chatwoot також надає вам звіти в реальному часі для вимірювання продуктивності вашої команди, стандартні відповіді, щоб легко відповідати на поширені запитання, і приватні нотатки для співпраці агентів між собою.
Help Scout
helpscout.com
Допомога розвідника розроблена з урахуванням ваших клієнтів. Надайте електронну пошту та в прямому ефірі з особистим дотиком та надайте вміст довідки саме там, де потрібні ваші клієнти, все в одному місці, все за одну низьку ціну. Досвід клієнтів простий, а навчальний персонал безболісно, але допомога скаута все ще має всі потужні функції, необхідні для надання великої підтримки в масштабі. Завдяки найкращому звіту в класі, інтегрованою базою знань, 50+ інтеграцією та надійним API, допомога скаута дозволяє вашій команді зосередитись на тому, що насправді має значення: ваші клієнти. До допомоги розвіднику довіряють 12 000+ клієнтів у понад 140 країнах, включаючи буфер, grubhub, angellist та timbuk2.
eDesk
edesk.com
eDesk допомагає онлайн-продавцям і торговим маркам забезпечувати виняткове обслуговування клієнтів усюди, де вони продають. eDesk пропонує цілий набір відзначених нагородами інструментів електронної комерції для оптимізації процесів підтримки клієнтів і звітності для швидшого часу відповіді для значного підвищення продуктивності та прибутковості. Його програмне забезпечення для підтримки клієнтів було розроблено спеціально, щоб надати компаніям електронної комерції уніфікований перегляд усіх запитів клієнтів, централізуючи всі їхні канали підтримки, повідомлення в соціальних мережах, веб-магазині та на торговому майданчику за допомогою Smart Inbox. Він автоматично визначає пріоритетність повідомлень на основі потреб вашого бізнесу та призначає їх за допомогою правил на основі ролей, щоб ваша команда могла відповідати клієнтам у 5 разів швидше, зміцнювати лояльність і стимулювати повторну покупку. Під час обробки запитів клієнтів його автоматизований штучний інтелект пропонує найкращі відповіді та переклади, щоб ваші агенти могли легко відповісти будь-якою місцевою мовою. Підприємства, які серйозно займаються продажем онлайн, можуть розширити рівень обслуговування клієнтів, упевнено виходячи на нові ринки. eDesk інтегрується та об’єднує дані з понад 200 торговельних майданчиків, веб-магазинів, соціальних мереж, каналів зв’язку та логістики – більше, ніж будь-який інший постачальник програмного забезпечення для підтримки клієнтів – тому ви можете отримати доступ до наскрізної інформації про замовлення одним натисканням кнопки. eDesk також є єдиним рішенням для підтримки клієнтів у радах розробників Amazon і Walmart, яке допомагає онлайн-магазинам і брендам розвивати свій бізнес за допомогою нових каналів продажів, добре пов’язаних із інструментами та процесами підтримки клієнтів.
CommBox
commbox.io
CommBox — це корпоративна багатоканальна платформа взаємодії зі штучним інтелектом, яка дозволяє брендам залучати клієнтів через усі канали за допомогою єдиного інтерфейсу, використовуючи багатоканальний зв’язок, цифрове залучення, автоматизацію бізнесу, розмовний ШІ та генеративні чат-боти ШІ. CommBox допомагає організаціям автоматизувати повторювану роботу, оптимізувати шляхи клієнтів, підвищити продуктивність команд обслуговування клієнтів і випереджати очікування клієнтів, що розвиваються, у цифровому ландшафті. CommBox дає змогу командам підтримки та продажів краще взаємодіяти з клієнтами через їхні улюблені канали обміну повідомленнями, такі як SMS, Messenger, WhatsApp, Google Business Messages тощо, за допомогою єдиної автономної комунікаційної платформи. Понад 350 корпоративних клієнтів CommBox отримують переваги від зниження операційних витрат у кол-центрах, підвищення задоволеності клієнтів і підвищення продуктивності агентів. Відкрийте для себе досвід CommBox: відвідайте www.commbox.io
Futr
futr.ai
Futr — це платформа чату як послуги, яка розширює можливості обслуговування клієнтів за допомогою автоматичного, живого, відео та соціального чату будь-якою мовою та на будь-якому каналі. Завдяки клієнтам, зокрема поліцейським, провідним роздрібним торговцям і благодійним організаціям, Futr допомагає інтелектуальним організаціям зв’язуватися зі своєю аудиторією за допомогою постійно активних, миттєвих і інформативних служб чату. Не вірте нам на слово. Спробуйте платформу Futr безкоштовно за допомогою одномісячної пробної версії! - Миттєве розгортання автоматичного чату - Відстеження використання та рентабельність інвестицій - Спеціалізована підтримка з запланованою реєстрацією - Кінець судового розгляду справи - Без зобов'язань - кредитна картка не потрібна
Rasayel
rasayel.io
Rasayel — це ваша універсальна платформа продажів B2B для WhatsApp. Завдяки: - Спільна папка "Вхідні" для команди з двостороннім обміном повідомленнями - Конструктор чат-ботів WhatsApp без коду - Трансляції WhatsApp і масові повідомлення - Відкриті API та веб-хуки - Автоматизація - Інтеграції (HubSpot CRM, Pipedrive, Salesforce (незабаром), 5000+ програм із Zapier тощо) - Мобільні додатки для iOS та Android Rasayel швидкий, надійний та інтуїтивно зрозумілий. Використовуючи спільну папку «Вхідні» команди Rasayel, ви можете керувати розмовами з клієнтами через WhatsApp, забезпечувати високу якість розмов про продажі та надавати клієнтам винятковий досвід. Ваша команда може відповідати клієнтам на ходу за допомогою мобільного додатку Rasayel. Ви ніколи не пропустите жодної можливості чи не втратите клієнта. Rasayel інтегрується з рештою вашого набору інструментів, щоб забезпечити вашу команду повним контекстом у будь-який час, зменшуючи людські помилки та заощаджуючи ваш час: - HubSpot: автоматично зіставляйте контакти Rasayel з наявними контактами в HubSpot. Реєструйте всі свої дії та створюйте власні звіти HubSpot із даних WhatsApp. - Pipedrive: реєструйте всі дії, автоматично зіставляйте контакти та створюйте звіти. - Salesforce: незабаром. Зверніться до нас, щоб приєднатися до бета-версії. - Zapier: підключіть Rasayel до понад 5000 програм і систем. Для розширених випадків використання API Rasayel відкриває потужність платформи Rasayel, дозволяючи вбудовувати її у ваші існуючі системи, процеси тощо.
LiveAgent
liveagent.com
LiveAgent — це повнофункціональна служба підтримки та програмне забезпечення для спілкування в режимі реального часу, яке допомагає персоналізувати взаємодію з клієнтами за допомогою комплексного рішення служби підтримки. LiveAgent може похвалитися найшвидшим віджетом для чату на ринку, а також є найбільш перевіреним програмним забезпеченням для чату в прямому ефірі для малого та середнього бізнесу в 2024 році. Приєднуйтесь до таких компаній, як BMW, Yamaha, Huawei та Оксфордського університету, у наданні послуг клієнтам світового рівня. LiveAgent використовує потужність багатоканальної універсальної скриньки вхідних повідомлень, чату в режимі реального часу, вбудованого кол-центру та надійного порталу обслуговування клієнтів. Персоналізуйте своє спілкування, скориставшись перевагами нашої сегментації клієнтів, автоматизації, вбудованої CRM, потужного пакету аналітики, а також нашої бази знань клієнтів. Відкрийте для себе понад 175 функцій служби підтримки та понад 200 інтеграцій. Почніть свій безкоштовний 1-місячний пробний період, кредитна картка не потрібна. Включено понад 200 функцій: - Облікові записи POP3 -Конвеєр електронної пошти -Пересилання -Відділи -Пріоритети -Статуси - Теги -Правила - Маршрутизація квитків -Заготовлені/заздалегідь визначені повідомлення - Шаблони електронної пошти -Голосова інтеграція - Моніторинг веб-сайту та статистика в режимі реального часу -Чати -Facebook/Twitter/Instagram/Slack інтеграція -База знань - Живі пропозиції під час введення - Форми зворотного зв'язку та контактів -Агентський рейтинг, гейміфікація -Багатомовний -Фільтри квитків - Обмін файлами та вкладеннями - Шаблони кнопок чату та багато іншого. LiveAgent для стартапів: Програма стартапів безкоштовна протягом перших 6 місяців для стартапів, які подали заявку. Це ексклюзивна можливість для стартапів отримати доступ до найкращого програмного забезпечення для підтримки клієнтів на ринку без жодних попередніх витрат. Після перших 6 місяців стартапи можуть продовжувати використовувати LiveAgent за зниженою ціною.
Locobuzz
locobuzz.com
Locobuzz — це відзначена нагородами платформа для аналітики та взаємодії в соціальних мережах, яка може бути ефективно розгорнута, щоб слухати та реагувати на онлайн-гучіння, створене брендом, і оцінювати ефективність конкретної маркетингової кампанії. Locobuzz не лише допомагає «прослуховувати» соціальні медіа, але й «взаємодіяти» з користувачами на персоналізованій основі за допомогою вбудованих функцій CRM. Потужне групування даних генерує аналітичну інформацію та надає корисні дані. Ми створюємо універсальний цифровий інтелектуальний центр для вашого бренду. Це спрощує зусилля, спрямовані на розвиток вашої цифрової стратегії та ідентифікації бренду за допомогою структурованої та потужної аналітики та візуалізації, вільної від надлишку складних соціальних даних. Ми допоможемо вам з досвідом у реальному часі, інтелектуальним лідерством і управлінням у кризових ситуаціях. Locobuzz також дозволяє компаніям використовувати потужність машинного навчання та НЛП для створення інтерактивного досвіду за допомогою багатомовних чат-ботів. Ми віримо, що потенціал розмовної комерції може підвищити продуктивність шляхом включення людського інтелекту в машину за допомогою ШІ.
Agile CRM
agilecrm.com
Agile CRM — це повністю інтегрована система CRM із відстеженням продажів, керуванням контактами, автоматизацією маркетингу, веб-аналітикою, двосторонньою електронною поштою, телефонією, службою підтримки з чистим сучасним інтерфейсом. Завдяки Agile CRM SMB тепер можуть: * Автоматизуйте процес маркетингу, продажів і утримання клієнтів за допомогою простого та потужного редактора перетягування * Перетворюйте відвідувачів веб-сайту безпосередньо на потенційних клієнтів у CRM - виховуйте, відстежуйте та оцінюйте потенційних клієнтів автоматично на основі активності в Інтернеті чи електронної пошти * Увімкніть багатоканальний зв’язок із можливістю телефонувати, надсилати електронного листа чи твіту контакту з тієї ж сторінки * Відстежуйте поведінку клієнтів і отримуйте сповіщення в реальному часі про дії клієнтів * Керуйте заявками служби підтримки з усією історією клієнтів в одному місці * Майте детальний запис усіх деталей клієнта та історії спілкування на одній сторінці, відсортовані в хронологічному порядку * Переглядайте дані клієнтів із різноманітних інших бізнес-додатків на одній сторінці за допомогою широкої інтеграції
Pega
pega.com
Pega — це потужна платформа з низьким кодом, яка забезпечує гнучкість провідних організацій світу, щоб вони могли адаптуватися до змін. Клієнти використовують нашу автоматизацію прийняття рішень і робочих процесів на базі штучного інтелекту, щоб вирішити найактуальніші бізнес-завдання – від персоналізації взаємодії до автоматизації обслуговування та оптимізації операцій. Починаючи з 1983 року, ми створили нашу масштабовану та гнучку архітектуру, щоб допомогти людям зосередитися на найважливішому, щоб вони могли задовольняти сьогоднішні вимоги клієнтів, постійно трансформуючись у майбутнє.
Certainly
certainly.io
Безумовно, має на меті допомогти компаніям створювати неймовірні умови для користувачів електронної комерції, замінюючи кліки розмовами. Програмне забезпечення Certainly Conversational AI легко підключається до всіх платформ, на яких ви ведете свій бізнес, і ми маємо клієнтів і партнерів у понад 20 країнах світу. Платформа Certainly Conversational AI Platform Chatbot Builder без коду пропонує цікавий і простий досвід створення. Продукт пропонує високоякісну взаємодію з користувачами в різних каналах, повну інтеграцію з десятками бізнес-систем і потужний власний штучний інтелект, який визначає будь-яку мову та пропонує готовий до використання вміст понад 14 мовами. Звичайно, йому довіряють такі бренди, як Carlsberg, Tiger of Sweden, Booking.com, Rockwool, Trustpilot, Siksilk, Deloitte, Zendesk і AKQA.
Watermelon
watermelon.ai
Watermelon — це найзручніша розмовна платформа для автоматизації розмов, кодування не потрібне. Зменште робоче навантаження, підключивши канали обслуговування, інтегруйте своє програмне забезпечення та почніть автоматизувати обслуговування клієнтів за допомогою чат-бота AI. Чат-бот гарантує, що ви доступні для своїх клієнтів цілодобово та без вихідних, на кожному етапі їхнього клієнтського шляху.
Gladly
gladly.com
Gladly — це єдине програмне забезпечення для обслуговування клієнтів, створене для людей, а не для квитків. AI революціонізує те, як ми працюємо та спілкуємося. Очікування споживачів щодо того, як їх знають і ставляться до брендів, ніколи не були такими високими. У той же час бренди змушені робити більше з меншими витратами, і вони повинні балансувати між економією грошей за допомогою штучного інтелекту та автоматизацією, водночас забезпечуючи споживачам досвід світового рівня. Правильний досвід створює зв’язок, лояльність і цінність клієнтів протягом усього життя. Програмне забезпечення для обслуговування клієнтів, створене на основі квитків, не справляється з цією напругою. І бренди, які покладаються на програмне забезпечення для продажу квитків, зазнають поразки в цій новій економіці. Роздуті стеки технологій. Дублікати квитків. Повторення та розчарування споживачів. Метушливі та збентежені агенти. Два невдалих досвіду обслуговування втратять клієнта на все життя. З радістю застосовує штучний інтелект по-іншому, щоб допомогти комерційним брендам забезпечувати індивідуальне обслуговування клієнтів на рівні консьєржа. За допомогою Gladly споживачі допомагають собі самі, коли вони хочуть, а агенти з обслуговування клієнтів перетворюються на супергероїв, досягаючи ефективності та продуктивності. Кожна розмова в Gladly починається з розуміння клієнта в реальному часі — хто він, його вподобання, історія розмов і покупок із брендом, кожна взаємодія в одному місці. І з кожним вбудованим каналом — VOICE, електронна пошта, SMS, чат, соціальні повідомлення, самообслуговування — бренди мають єдиний потік розмов зі своїми клієнтами протягом усього життя. Клієнтами Gladly є найулюбленіші бренди світу — Allbirds, Bombas, Crate & Barrel, Deckers, Eddie Bauer, FTD, Nordstrom, REI, Ulta Beauty і Warby Parker. Ці бренди та сотні інших використовують Gladly для створення лояльних клієнтів на все життя через глибокі зв’язки.
Glassix
glassix.com
Glassix прагне розширити доступ до розмовного штучного інтелекту та багатоканального спілкування з клієнтами, дозволяючи компаніям розкрити свій невикористаний потенціал і досягти неперевершеної масштабованості. Завдяки можливостям AI Omnichannel Glassix змінює шляхи клієнта. Ми долаємо часові межі, задовольняючи потреби клієнтів у кожній точці контакту, навіть у години бездіяльності. Кому довіряють Nike, Avis, Nintendo, Domino's і Dyson, Glassix просуває місії вперед завдяки своїй трансформаційній технології. З Glassix керування взаємодією з клієнтами ніколи не було таким простим. Наша об’єднана папка «Вхідні» усуває потребу в кількох інструментах, спрощуючи керування робочим процесом і скорочуючи витрати. Від чат-ботів на основі штучного інтелекту до персоналізованих привітань – тримайте своїх клієнтів в одному місці. Glassix — це уніфікована платформа обміну повідомленнями на основі штучного інтелекту, яка забезпечує зв’язок між вашими клієнтами через будь-який цифровий канал — програми миттєвого обміну повідомленнями та текст SMS, розмови електронною поштою, чат на вашому веб-сайті чи в додатку та повідомлення в соціальних мережах. Захищена платформа пропонує надійний набір функцій, що надається як послуга передплати, разом із візуальними інструментами чат-ботів без чи малого коду, які не потребують технічних знань, щоб розпочати роботу. Клієнти можуть розпочати роботу за допомогою розмовних можливостей AI на базі GPT-4 або використовувати Glassix API для створення надзвичайно персоналізованого досвіду. Працюючи разом із глобальною мережею партнерів з інтеграції, Glassix обслуговує зростаючу клієнтську базу відомих брендів, швидкозростаючих підприємств і малого бізнесу. Відчуйте силу Glassix, оскільки він удосконалює взаємодію, дозволяючи забезпечувати виняткову взаємодію з клієнтами. Попрощайтеся з ручними завданнями та відновіть свій дорогоцінний час. Завдяки нашим можливостям автоматизації розмови протікають без зусиль, залишаючи ваших клієнтів у захваті.
Desku
desku.io
Desku є лідером у сфері підтримки клієнтів на основі штучного інтелекту та спеціалізується на рішеннях, розроблених для галузей електронної комерції та SaaS. Компанія прагне трансформувати сектор обслуговування клієнтів, зосередившись на підвищенні ефективності, розширеному досвіді користувачів і надійності корпоративного рівня. Пропозиції від Desku * Автоматизація на основі штучного інтелекту: керовані AI чат-боти Desku та утиліти автоматизації значно зменшують навантаження на підтримку. * Спільна папка вхідних повідомлень: Desku пропонує блискавичну, зручну папку вхідних повідомлень із підтримкою штучного інтелекту, оптимізовану для сучасних команд підтримки. * База знань: Desku надає просту у створенні базу знань, щоб надати клієнтам можливості самообслуговування. * Чат у реальному часі: функція чату в реальному часі Desku дозволяє безперебійно спілкуватися з клієнтами в реальному часі. Чому компанії довіряють Desku * Платформі довіряють понад 1000 агентів підтримки та 350 компаній. * Desku допомагає зменшити кількість запитів у службу підтримки до 50%. * Компанія сприяє зниженню витрат на підтримку на 40%. Можливості інтеграції – Desku дозволяє безперешкодно інтегрувати існуючі інструменти для підвищення продуктивності команди. Платформа підтримує понад 30 інтегрованих додатків і пропонує спеціальні дії на основі даних клієнтів у реальному часі.
Heyday AI
app.heyday.ai
Heyday — це рішення для живого чату наступного покоління, яке поєднує в собі потужність штучного та людського інтелекту, щоб забезпечити найвищий рівень взаємодії з клієнтами, забезпечуючи персоналізовані розмови з клієнтами. Наш розмовний штучний інтелект діє як консьєрж першої лінії самообслуговування, який допомагає клієнтам допомогти самим собі, і як чудовий віртуальний помічник, який допомагає підвищити ефективність роботи агентів з обслуговування клієнтів. Інтуїтивно зрозумілий агентський центр Heyday доступний на будь-якому пристрої, тож ви можете радувати клієнтів незалежно від того, перебуваєте ви за робочим столом чи в дорозі. З Heyday ви можете: * Автоматизуйте відповіді на запити першої лінії обслуговування клієнтів, кваліфікуйте клієнтів і автоматично сортуйте більш складні питання, щоб передавати їх потрібному агенту * Співпрацюйте з уніфікованою групою вхідних повідомлень, щоб забезпечити чудовий досвід роботи з клієнтами * Створюйте візки для покупок на льоту безпосередньо в чаті завдяки потужній інтеграції електронної комерції * Збирайте цінну інформацію про клієнтів, щоб збагатити свою CRM * Створюйте шаблони або використовуйте швидкі відповіді, рекомендовані штучним інтелектом, щоб підвищити ефективність і заощадити час * Перенацілюйте клієнтів на високоперсоніфікований рівень за допомогою сповіщень про відстеження замовлень, додаткових продажів продуктів, опитувань щодо задоволеності клієнтів тощо. * Налаштуйте сповіщення агента, щоб ніколи не пропустити жодного моменту * І більше! Heyday відкриває нову еру живого чату. Завантажте сьогодні, щоб надати своїй команді обслуговування клієнтів надздібності ШІ.
ServiceNow
servicenow.com
ServiceNow (NYSE: NOW) робить світ кращим для всіх. Наша хмарна платформа та рішення допомагають оцифрувати й уніфікувати організації, щоб вони могли знаходити розумніші, швидші та кращі способи організації роботи. Таким чином, співробітники та клієнти можуть бути більш зв’язаними, більш інноваційними та більш гнучкими. І ми всі можемо створити майбутнє, яке ми собі уявляємо. Світ працює з ServiceNow.
Omnichat
omnichat.ai
Omnichat надає професійні рішення для торгівлі в чаті для широкого кола роздрібних торговців у Гонконгу, Тайвані, Сінгапурі, Малайзії та Азіатсько-Тихоокеанському регіоні. Як офіційний постачальник бізнес-рішень WhatsApp і офіційний партнер Meta та LINE, ми пропонуємо передові бізнес-рішення в каналах соціальних повідомлень (WhatsApp, Facebook, Instagram, LINE і чат на веб-сайті) із підвищеною ефективністю, аналізом поведінки користувачів і, таким чином, розробкою стратегії ремаркетингу. З метою розкриття потенціалу чат-комерції за допомогою багатоканального обміну повідомленнями, автоматизації маркетингу, роздрібної торгівлі онлайн-об’єднання та офлайн-торгівлі, соціальної платформи даних клієнтів, «Omni AI», який інтегрований із ChatGPT, а також каталогу та платежів WhatsApp, Omnichat оснащує компанії щоб забезпечити безперебійну подорож клієнта, щоб отримати можливості, які виникають у середовищі багатоканальної роздрібної торгівлі. Функція онлайн-злиття-офлайн-продажів може легко скеровувати відвідувачів з онлайн-каналів до продавців у звичайних магазинах для подальшої роботи, полегшуючи конверсії та відстеження доходу в Інтернеті та офлайн. Використовуючи ChatGPT, наш чат-бот «Omni AI» на основі штучного інтелекту служить цифровим помічником для роздрібних продавців, щоб обробляти запити клієнтів, рекомендувати продукти та полегшувати планування маркетингових кампаній. Каталог і оплата WhatsApp дозволяє роздрібним торговцям завершити шлях клієнта в WhatsApp, від перегляду продуктів, спілкування з призначеними продавцями до здійснення покупок, скорочення прийняття рішень і прискорення процесу купівлі покупцями, а також отримання миттєвого доходу продавцям. Досягнувши 300% річного поточного доходу (ARR) протягом останніх трьох років поспіль, Omnichat надає можливості понад 5000 компаніям роздрібної торгівлі та електронної комерції, включаючи Watsons, Fortress, Sasa Cosmetic, Lukfook Jewellery, LVMH Group, Mannings, Swire Resources, OSIM, Logitech, Timberland, Tom Lee Music, Віта Грін та державні департаменти.
Richpanel
richpanel.com
Обслуговування клієнтів може збільшити або порушити довіру клієнтів до вашого магазину електронної комерції. З Richpanel на вашому боці ваша команда підтримки: а) реагуватиме швидше; б) завжди надаватиме точні відповіді; в) легко керуватиме великими обсягами та г) завойовуватиме довіру клієнтів. * Портал самообслуговування для автоматизації повторюваних запитань. * Багатоканальна довідкова служба та чат. * Відповідайте швидше з контекстом. * Отримайте продажі через живий чат. * Вичерпні звіти про обслуговування клієнтів.
OvationCXM
ovationcxm.com
OvationCXM – це компанія з управління клієнтським досвідом (CXM), яка допомагає компаніям та їхнім партнерським екосистемам забезпечувати винятковий досвід роботи з клієнтами з повною видимістю та точним контролем, щоб вони могли керувати процесом, керувати досвідом і розкривати переваги. Платформа OvationCXM, CXMEngine, включає в себе готові CRM-з’єднувачі, оркестровку шляху клієнта та інструменти автоматизації, агрегацію екосистеми, а також доставку знань та інтегровані комунікаційні рішення в одній бездоганній платформі. Фахівці з обслуговування клієнтів обирають OvationCXM, оскільки технологія CXM забезпечує простоту у величезному масштабі, оптимізуючи зусилля CXM у кожній точці контакту з клієнтом. Штаб-квартира OvationCXM знаходиться в Тібуроні, Каліфорнія, з національною віддаленою робочою силою, яку підтримують Nyca Partners, Telstra Ventures, KeyBank, JobsOhio Growth Capital Fund, JumpStart Ventures, Savano Capital Partners, Capital One Ventures і Commerce Ventures.
User.com
user.com
User.com — це комплексна платформа автоматизації маркетингу, спрямована на посилення взаємодії та покращення конверсії за допомогою єдиного джерела даних для ваших клієнтів. Охоплюйте клієнтів за допомогою широкого спектру каналів зв’язку: електронної пошти, чату, чат-бота, push-сповіщень, динамічного вмісту сторінки та багато іншого – все це доступно в одному місці. Вас цікавить автоматизація маркетингу? Скористайтеся нашою безкоштовною 14-денною пробною версією без попередньої оплати: http://bit.ly/2wrc3Ax Ми пропонуємо різноманітні інтеграції – легко підключайтеся до Google Tag Manager, Zapier, Segment, Google Analytics, Wordpress, Magento, PrestaShop, JavaScript, CSV, Gmail, Freshmail, Email Labs, а також багато іншого! Щоб отримати повний список, дивіться нашу сторінку інтеграції тут: http://bit.ly/38Dsxn2 Як інструмент для залучення клієнтів і залучення клієнтів у реальному часі як для малого, так і для великого бізнесу, User.com розроблено для максимізації коефіцієнтів конверсії та підвищення задоволеності користувачів. За допомогою інтуїтивно зрозумілих інструментів перетягування ви можете будувати процеси автоматизації маркетингу, маркетингові кампанії та створювати автоматизовані шляхи дій, які постійно залучатимуть ваших клієнтів. Використовуйте тригери, умови та дії, щоб доставляти персоналізовані повідомлення своїм користувачам у потрібний час. Ми розуміємо, наскільки важливо мати постійну взаємодію з вашими користувачами в режимі реального часу. Завдяки інтеграції нашого інструменту живого чату ви можете спілкуватися в режимі реального часу та по всьому світу. Усі розмови зберігаються та підключаються. У будь-який час шукайте останні повідомлення та надсилайте оновлення користувачам електронною поштою за допомогою простих з’єднань між ними.
Charla
getcharla.com
Миттєво зв’яжіться зі своїми живими відвідувачами та забезпечте найкращі продажі та підтримку. Charla Live Chat надає вам усе необхідне для створення найкращої подорожі клієнта. ✔️ Залучайте своїх відвідувачів за допомогою живого чату та проактивних бесід ✔️ Керуйте своїми запитами на підтримку за допомогою служби підтримки та Tickets ✔️ Розширюйте можливості своїх клієнтів за допомогою бази знань ✔️ Збирайте та аналізуйте відгуки клієнтів ✔️ Відстежуйте свою ефективність за допомогою інформаційної панелі та статистики відвідувачів ✔️ Залишайтеся на зв’язку за допомогою мобільних програм для iOS та Android ✔️ Легко інтегруйте з WordPress, Shopify і Magento
TeamSupport
teamsupport.com
TeamSupport — це комплексне програмне рішення, яке керує всім післяпродажним обслуговуванням клієнтів, що призводить до зростання доходів, зменшення відтоку та підвищення рівня задоволеності клієнтів. Набір проактивного програмного забезпечення для обслуговування клієнтів від TeamSupport дозволяє вам визначити пріоритетність ваших клієнтів, дійсно знаючи, хто вони, ефективно підтримувати їх і розвиватися разом з ними. Система TeamSupport допомагає зробити клієнтів щасливішими, що призводить до збільшення прибутку для вашого бізнесу. Програмне забезпечення служби підтримки клієнтів TeamSupport включає: - Підтримка: відзначена нагородами система керування квитками - Обмін повідомленнями та чат: цифрові розмови в реальному часі - Успіх: покращуйте відносини з клієнтами для успіху - Статистика: дані клієнтів і аналітика
Brevo
brevo.com
У сучасному конкурентному діловому середовищі надання виняткового рівня обслуговування клієнтів має першочергове значення для створення процвітаючого бренду. За допомогою Conversations від Brevo ви можете підняти підтримку клієнтів на новий рівень, збільшуючи продажі та розвиваючи тривалі стосунки з клієнтами. Наша потужна платформа «все в одному» дає змогу вашій команді надавати першокласну підтримку та оптимізувати роботу з обслуговування клієнтів. Справжня розмова в режимі реального часу Розмови включають електронну пошту, живий чат і канали соціальних мереж, як-от Facebook, WhatsApp і Instagram. Більше жодного перетасування вкладок чи копіювання. Централізуйте всі взаємодії з клієнтами в одній зручній стрічці. Перетворіть відвідувачів на клієнтів і заблокуйте зростання доходу Залучайте потенційних клієнтів за допомогою нашого віджета чату та чат-ботів, гарантуючи, що вони здійснять конверсію, перш ніж покинуть ваш сайт. Утримуйте та підтримуйте існуючих клієнтів, щоб максимізувати дохід у сучасному конкурентному середовищі. Ефективність у вас під рукою Економте час за допомогою готових відповідей із актуальними змінними. Створіть комплексний довідковий центр для відповідей на поширені запитання та зменшення кількості повторюваних запитів. Використовуйте інструменти самообслуговування та автоматизації для більш змістовних розмов. Використовуйте мобільну програму Brevo Conversations для Android або iOS у дорозі. Повна інтеграція та консолідація даних Розмови від Brevo легко інтегруються в продукти Brevo та не тільки, надаючи вам уніфікований центр керування клієнтами. Без зусиль керуйте своїми маркетинговими потоками тощо завдяки глибокій інтеграції з WordPress, Shopify, WooCommerce та іншими. Оптимізуйте доставку, повернення, огляди, програми лояльності та інші важливі бізнес-функції. Отримайте повне уявлення про кожного клієнта, збираючи та консолідуючи всі відповідні дані в одному місці. Приєднуйтеся до понад 500 000 компаній, які вибрали Brevo, і відчуйте силу та простоту Conversations від Brevo. Незалежно від того, чи є ви малим бізнесом чи підприємством, у нас є індивідуальні плани для задоволення ваших потреб.
LiveChat
livechat.com
LiveChat — це повна платформа обслуговування клієнтів із можливостями онлайн-чату та веб-аналітики. Він розроблений спеціально для забезпечення чудового обслуговування клієнтів і продажу пального. Цю комплексну платформу обслуговування клієнтів використовують понад 38 000 клієнтів у 150 країнах. Він виділяється своїм простим та інтуїтивно зрозумілим дизайном, завдяки чому як агентам служби підтримки, так і клієнтам легко користуватися ним одразу. LiveChat дозволяє налаштувати спілкування з клієнтами, щоб відповідати та перевершувати їхні очікування. Він зосереджений на забезпеченні безперебійного обслуговування з потужними функціями, які підтримують команди обслуговування клієнтів. Його можна використовувати на мобільних пристроях, тому ви можете бути впевнені, що ніколи не втратите потенційних клієнтів, навіть коли ви в дорозі. Мобільний чат також може працювати у фоновому режимі, тож незалежно від того, що ви робите на своєму телефоні, програма продовжуватиме запрошувати потенційних відвідувачів і сповіщати вас про вхідні чати. Віджет чату LiveChat повністю налаштовується, тому він виглядає та відчувається як природна частина вашого веб-сайту. Однією з найпотужніших функцій для залучення потенційних клієнтів є автоматичні привітання, які дозволяють запропонувати відвідувачам допомогу ще до того, як вони звернуться до служби підтримки. Автоматичні запрошення до чату також можна налаштувати на основі поведінки клієнта, покращуючи загальний досвід клієнтів із брендом. За допомогою LiveChat служби підтримки клієнтів можуть запускати кілька сеансів чату одночасно. Агенти можуть використовувати швидкий огляд, щоб побачити, що клієнти вводять, перш ніж натиснути кнопку «Надіслати», і використовувати стандартні відповіді, які допомагають їм скоротити середній час обробки та порадувати клієнтів. Щоб зробити свої послуги дружніми та персоналізованими, агенти можуть використовувати дані клієнта, які відображаються на бічній панелі під час розмови. Це дає таку необхідну інформацію про найважливіші дані про клієнта. Агенти можуть позначати кожен сеанс чату, що дозволяє їм пізніше виявляти популярні запити та покращувати свій продукт чи послугу. Завдяки розширеним можливостям звітності LiveChat служби підтримки та продажів можуть відстежувати свою продуктивність, помічати покращення, підвищувати продуктивність і, як наслідок, отримувати задоволених клієнтів і отримувати більше продажів. LiveChat допомагає керувати повідомленнями клієнтів, автоматизувати робочий процес і співпрацювати в командах. Він підтримує чат-боти, дозволяючи брендам створювати та запускати чат-боти для розмови без програмування та виділятися завдяки обслуговуванню клієнтів. Він також пропонує базу самопізнання для швидкого та легкого самообслуговування. LiveChat надає понад 200 потужних інтеграцій, які дозволяють компаніям розширити цінність наявних інструментів. Він легко інтегрується з популярними рішеннями CRM, такими як Hubspot і Pipedrive, службами електронної комерції, такими як Shopify і BigCommerce, і програмами обміну повідомленнями, такими як WhatsApp і Facebook, дозволяючи легко синхронізувати дані клієнтів і підтримувати спілкування в одному місці. Він підтримує платіжні сервіси, такі як PayPal або Stripe, що дозволяє клієнтам робити замовлення та здійснювати платежі безпосередньо з чату. Він працює з такими службами електронної пошти, як Mailchimp, допомагаючи збирати та розвивати потенційних клієнтів після чату. Існує багато інших доступних інтеграцій, які допомагають підприємствам надавати відмінне обслуговування клієнтів і збільшувати їхні продажі. Команда LiveChat завжди готова допомогти у будь-якому випадку 24/7/365. Герої підтримки LiveChat забезпечують найкраще обслуговування клієнтів, швидко відповідаючи на запитання, вирішуючи проблеми та надаючи рішення.
ProProfs
proprofs.com
Proprofs - провідний постачальник програмного забезпечення SaaS, призначеного для створення розумніших працівників та щасливіших клієнтів. Завдяки комплексному набору інструментів, включаючи виробника навчання, базу знань, виробник вікторини, виробник опитування, CRM тощо, Proprofs надає можливість організаціям покращити навчання, впорядкувати підтримку та сприяти задоволенню клієнтів. Прагнувши на 100-річну місію захоплення клієнтів, Proprofs обслуговує понад 15 мільйонів користувачів у 150+ країнах. Продукти Proprofs включають: - Тренувальник - виробник вікторини - Виробник опитування - Qualaroo Insights - Чат у прямому ефірі - Служба довідки - база знань - Управління проектами - Picreel Popups - BigContacts CRM - WebInarninja - Курсенінджа Розумні інструменти Proprofs використовуються багатьма компаніями Fortune 500, такими як Sony, Acer, Adobe, Accenture, Cisco & Dell, та користувачі з провідних навчальних інститутів, таких як Phoenix, Harvard & Yale. На сайті розміщено понад мільйон фрагментів вмісту на 70+ мовах. Це провідна платформа онлайн -навчання та оцінювання з найбільшою у світі бібліотекою професійних тестів та вікторин.
Khoros
khoros.com
Khoros Marketing дозволяє клієнтам спростити складну операцію соціального маркетингу, щоб побудувати та захистити свій бренд. Хорос Маркетинг пропонує клієнтам: * Соціальний маркетинг: оркеструйте, керуйте, залучайте та оцінюйте інтегровані соціальні кампанії на простій у налаштуванні та адаптивній платформі. * Розвідка: будьте попереду свого ринку, конкурентів і своєї аудиторії завдяки потужній, але доступній статистиці на основі необмеженого пошуку в реальному часі в загальнодоступних соціальних каналах. * Сейф: захистіть свій бренд у соціальних мережах за допомогою керування доступом і обліковими даними. * Досвід: надихайте аудиторію на участь у своїх цифрових об’єктах за допомогою потужності соціальних UGC. * Основні переваги: Масштабуйте свою взаємодію: об’єднайте всі свої команди, канали та вміст на одній платформі для керування інтегрованими соціальними кампаніями. * Захистіть свій бренд: централізована видимість і контроль над доступом до облікового запису, затвердженням вмісту та командами означає захист капіталу бренду в масштабі. * Вимірюйте те, що важливо: переведіть свою соціальну ефективність у показники, важливі для вашого бізнесу, за допомогою настроюваних інформаційних панелей і експорту даних. * Управління кризою: будьте в курсі будь-якої кризи, розуміючи, коли виникають кризи, а також як і коли задіяти, використовуючи дані в реальному часі та спеціальні сповіщення. * Конкурентна розвідка: розробіть конкурентні тести та відстежуйте кампанії своїх конкурентів, щоб забезпечити значущу диференціацію бренду.
Pulsedesk
pulsedesk.com
Універсальна система HelpDesk - збирайте, керувати та аналізувати запити клієнтів з усіх каналів у одному "вікні" IMPEDESK - це гнучка, надійна HelpDesk, яка забезпечує багатоканальну підтримку клієнтів. Користувачі отримують широкий спектр інструментів для автоматизації звичайних процесів та дотримання вимог до SLA, а також високогранної технічної підтримки. Також легко інтегрувати стороннє програмне забезпечення, створити базу знань, запустити клієнтський портал та налаштувати власний веб-віджет у системі Pumsedesk.
Kustomer
kustomer.com
Kustomer — це перша у своєму роді CRM-платформа для обслуговування клієнтів, створена для керування великим обсягом підтримки шляхом оптимізації роботи на всьому шляху обслуговування клієнтів. Kustomer допомагає брендам швидко вирішувати розмови на всіх цифрових каналах, автоматизуючи 40% взаємодій через самообслуговування, розв’язуючи перший контакт за допомогою інтелектуальної маршрутизації та заохочуючи багатоканальний досвід між клієнтами та агентами. Наша відкрита платформа CRM мінімізує витрати, діючи як єдиний запис правди, керуючи даними та контекстуалізуючи їх, щоб керувати розумнішими процесами, які масштабують бізнес. Kustomer IQ використовує штучний інтелект на всій платформі, щоб усунути повторювані завдання, відхилити легкі запитання та забезпечити ефективну підтримку, яка задовольняє клієнтів. Сьогодні Kustomer є основною платформою деяких провідних брендів обслуговування клієнтів, таких як Ring, Glovo, Glossier і Sweetgreen. Компанія Kustomer зі штаб-квартирою в Нью-Йорку була заснована в 2015 році серійними підприємцями Бредом Бірнбаумом і Джеремі Суріелом, залучила понад 174 мільйони доларів венчурного фінансування та підтримується провідними венчурними капіталістами, зокрема: Coatue, Tiger Global Management, Battery Ventures, Redpoint Ventures, Cisco Investments, Canaan Partners, Boldstart Ventures і Social Кредитне плече.
Freshdesk
freshdesk.com
FreshDesk (продукт FreePworks Inc.) допомагає бізнесу без зусиль радувати своїм клієнтам сучасним та інтуїтивно зрозумілим програмним забезпеченням для підтримки клієнтів. FreshDesk перетворює запити, що надходять електронною поштою, веб -сайтом, телефоном, чатом, обміном повідомленнями та соціальними в квитки та об'єднують роздільну здатність квитків по каналах. Крім того, сильна автоматизація та можливості AI, такі як автоматизація призначення квитків, пріоритетні квитки, допомога агентом та навіть надсилання консервів, допомагають впорядкувати процес підтримки. FreshDesk також покращує співпрацю в команді, інтегрується з низкою сторонніх інструментів, пропонує можливості прогнозної підтримки та управління на місцях. Особливості звітності та аналітики забезпечують розуміння, необхідні для розвитку бізнесу.
Helpmonks
helpmonks.com
Helpmonks — це комплексна платформа для залучення клієнтів. Такі функції, як «To-Do» для команд, можливості керування клієнтами, створення автоматизованих робочих процесів, призначення електронних листів, позначення електронних листів, щоб залишатися впорядкованими, і додавання внутрішніх приміток допомагають зменшити робоче навантаження електронної пошти та полегшити навантаження на електронні листи вашої команди. Крім того, у Helpmonks є опція Live-Chat, включена в кожен план, і потужна маркетингова платформа електронної пошти для кампаній електронною поштою та автоматичних тригерів електронної пошти. Крім того, Helpmonks — це єдиний спільний інструмент для вхідних повідомлень, який пропонує кілька моделей розгортання — SaaS (хостинг), виділені хмарні сервери та локальні (самостійно розміщені) варіанти, і вартість якого здійснюється за поштову скриньку, а НЕ за користувача. Helpmonks — це програмне забезпечення для спільної поштової скриньки, яке дає змогу вашій команді співпрацювати в розмовах електронною поштою. Helpmonks робить усі ваші спільні поштові скриньки доступними в централізованому місці, тож ваша організація отримує прозорість і розуміння всіх електронних листів вашої команди. Для кожного члена команди. В офісі, вдома або для віддалених команд. Крім того, Helpmonks працює з усіма постачальниками послуг електронної пошти, тому ви можете продовжувати використовувати інструменти, які вже знаєте та використовуєте.
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