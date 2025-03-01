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Програмне забезпечення для живого чату дозволяє компаніям спілкуватися з відвідувачами веб-сайту в режимі реального часу через вікна чату. Представники служби підтримки клієнтів можуть використовувати це програмне забезпечення, щоб допомогти користувачам із запитаннями про продукти або навігацію сайтом. Агенти служби підтримки можуть ініціювати взаємодію за допомогою спливаючих вікон чату або чекати, доки відвідувачі звернуться зі своїми запитами. Основні функції включають звіти та аналітику, сповіщення в інтерактивному чаті та архівування розмов. Цей інструмент допомагає командам обслуговування клієнтів швидко реагувати на запити, дозволяє співробітникам з розвитку бізнесу залучати потенційних клієнтів, з якими важко зв’язатися по телефону чи електронною поштою, і дає змогу адміністративному персоналу в освітньому секторі спілкуватися з майбутніми студентами. Крім того, функції живого чату можна інтегрувати в інші типи програмного забезпечення, такі як платформи електронної комерції та рішення служби підтримки.
Запит на новий застосунок
Sprinklr
sprinklr.com
Sprinklr Service — це хмарна уніфікована платформа обслуговування клієнтів на базі штучного інтелекту, яка забезпечує безперебійну взаємодію з клієнтами та агентами через 30+ цифрових, соціальних і голосових каналів, а також надає практичну та масштабовану статистику в реальному часі, усуваючи потребу в будь-якому іншому точковому рішенні. * Дозволяє клієнтам взаємодіяти з вашим брендом на бажаному каналі для стабільного досвіду бренду, що приносить задоволення клієнтам. * Надає агентам уніфіковане/360 перегляд клієнтів і рекомендує найбільш релевантні відповіді за допомогою потужності штучного інтелекту для підвищення продуктивності та досвіду агентів. * Надає значущу та дієву інформацію керівникам для стимулювання зростання та операційної досконалості * Допомагає керівникам розкрити можливості для зростання, трансформації та інновацій за допомогою статистичних даних контакт-центру в реальному часі, які масштабуються в межах підприємства.
Five9
five9.com
Платформа Five9 Intelligent CX Platform надає комплексний набір рішень для взаємодії з клієнтами через їхній обраний канал, надає менеджерам можливості розуміння та інтелектуальних даних щодо продуктивності контакт-центру, а також покращує ваш бізнес, щоб досягти кращих бізнес-результатів і принести радість CX™. Наша хмарна, масштабована та безпечна платформа включає контакт-центр; багатоканальне залучення; Управління залученням робочої сили; можливість розширення через понад 1400 партнерів; а також інноваційний, практичний штучний інтелект, автоматизація та аналітика подорожей, які є частиною платформи. Five9 надає можливості людей, технологій і партнерів більш ніж 2500 організаціям по всьому світу.
Signals
getsignals.ai
Signals – це платформа для створення потенційних клієнтів і штучного інтелекту, яка допомагає вам знати, хто на вашому веб-сайті, і використовувати їхню поведінку для взаємодії з відвідувачами, які готові купувати. Ми вже допомогли компаніям знайти тисячі нових кваліфікованих контактів, відвідувачам не потрібно було заповнювати форму.
ActiveCampaign
activecampaign.com
ActiveCampaign for Marketing об’єднує всі інструменти та канали, які ви використовуєте у своєму бізнесі, щоб залучати клієнтів на кожному етапі життєвого циклу клієнта. Використовуйте дані маркетингу електронною поштою, соціальних медіа, цифрової реклами та свого веб-сайту, щоб адаптувати персоналізовані точки взаємодії з вашими контактами, щоб ваш маркетинг був ефективним, привабливим і таким, що запам’ятовувався, не витрачаючи ваш час. Ми використовуємо автоматизацію для вас, щоб ви могли зосередитися на особистих моментах, які відрізняють ваш бізнес, і гарантувати, що ви не пропустите жодного кроку з жодним із своїх клієнтів. Які речі ви можете робити з ActiveCampaign? -Автоматизуйте персоналізований досвід для всіх ваших точок взаємодії з клієнтами -Відстежуйте вподобання покупців, поведінку та багато користувацьких атрибутів протягом усього життєвого циклу клієнта для глибшої сегментації та ефективнішого охоплення -Налаштуйте надсилання на основі майже будь-якого параметра, щоб ваші повідомлення завжди були націленими на потрібну адресу. аудиторія - Використовуйте дані з усього життєвого циклу клієнта, щоб вибрати найкращий вміст, час надсилання та канал доставки для кожного клієнта - Створюйте повністю індивідуальні кампанії з мінімальними зусиллями, а потім покращуйте свою стратегію надсилання у режимі реального часу на основі поведінки клієнтів - Відтворюйте особистий досвід 1-1 для кожного клієнта, незалежно від того, наскільки великим стає ваш бізнес
GetResponse
getresponse.com
GetResponse - це всеосяжна платформа маркетингу електронної пошти, яка забезпечує малий бізнес, сопренери, тренери та маркетологи з потужними та доступними інструментами для розширення своєї аудиторії, взаємодії зі своїми абонентами та перетворення абонентів на оплачуваних клієнтів. Маючи понад 25 років досвіду, наші клієнти вибирають GetResponse для нашого зручного для користувача рішення, нагородами 24/7 підтримки клієнтів та потужних інструментів, що виходять за рамки маркетингу електронної пошти-з автоматизацією, зростанням списку та додатковими інструментами зв'язку, такими як Webinars та Live Live Чат, щоб допомогти підприємствам будувати свій особистий бренд, продати свою продукцію та послуги та створити громаду. Потрібна більш вдосконалена платформа? GetResponse Max та Max² - це рішення для вимогливих користувачів, які шукають розширені функції маркетингу та надійну підтримку.
Emplifi
emplifi.io
Emplifi — це провідна уніфікована платформа CX, створена для об’єднання маркетингу, обслуговування та комерції, щоб допомогти компаніям усунути прогалину в клієнтському досвіді. Emplifi є міжнародною компанією з більш ніж 20-річним досвідом роботи в галузі, яка допомагає більш ніж 20 000 брендам, таким як Delta Air Lines, Samsung і Ford Motor Company, надавати своїм клієнтам винятковий досвід у кожній точці контакту на шляху клієнта. Хмара соціального маркетингу Emplifi дозволяє брендам спілкуватися, спілкуватися, створювати та адаптуватися до динамічного світу соціальних мереж. Інтуїтивно зрозуміла, зручна платформа Teams швидко ввімкнеться та почне працювати з відзначеним нагородами зручним інтерфейсом користувача та всіма інструментами та робочими процесами, необхідними для планування, планування, публікації та вимірювання результатів у кожному соціальному каналі. Потужні інструменти прослуховування вимірюють пульс управління спільнотою на основі штучного інтелекту, а інструменти прослуховування генерують уявлення про конкуренцію, тенденції, впливових осіб, підписників і поведінку, щоб маркетологи використовували правильний контент для потрібної аудиторії. Найкраща у своєму класі аналітика та аналітика Соціальні команди Rockstar з легкістю доводять свої результати завдяки глибоким уявленням, які надходять від потужної аналітики та неперевершеної спеціальної звітності, щоб вийти за рамки основ до реальних бізнес-результатів. Інтегроване обслуговування та допомога в соціальних мережах. Інтуїтивно зрозумілі, без навчання, інтегровані соціальні інструменти обслуговування клієнтів допомагають командам краще допомагати клієнтам, коли вони стоять у черзі, маршрутизують, миттєво вирішують проблеми в соціальних мережах. Інтегрована пряма трансляція ShopStream з відеопокупками. Здивуйте своїх клієнтів відеопокупками в прямому ефірі. Розширюйте свою цифрову подорож до покупок, щоб спонукати клієнтів від перегляду до покупки.
SendPulse
sendpulse.com
SendPulse — це багатоканальна платформа автоматизації маркетингу для багатогранного просування бізнесу та утримання клієнтів. SendPulse дозволяє надсилати електронні листи та SMS-кампанії, працювати з клієнтами за допомогою чат-ботів для Telegram, Facebook Messenger, WhatsApp та Instagram, а також створювати цільові сторінки всього за 15 хвилин. SendPulse також пропонує платформу для створення онлайн-курсів. Ви можете легко відстежувати всі свої маркетингові дії та інформацію про клієнтів за допомогою безкоштовної CRM від SendPulse.
Webex
webex.com
Вебінари Webex (раніше Webex Events) — це масштабована платформа вебінарів, яка може створювати цікаві та вражаючі враження для всіх, від невеликих сесій до великої глобальної аудиторії. Зробіть вебінари інклюзивними, захоплюючими та інтерактивними: • Заохочуйте активну участь за допомогою модерованих запитань і відповідей, живих опитувань, чату, реакцій emoji та розпізнавання жестів • Дозвольте учасникам слухати їхньою мовою з живими перекладачами, які включені до сеансу • Занурюйтеся глибше в теми або заохочуйте зв’язки із секційними сесіями Проводьте професійні та спеціальні вебінари в масштабі • Керуйте сценою та вмістом, який бачить ваша аудиторія до, під час і після події • Керуйте реєстрацією відвідувачів за допомогою індивідуальних варіантів брендингу та тем • Відрепетируйте всю презентацію зі співучасниками перед прямим ефіром • Приймайте до 100 000 відвідувачів • Охоплюйте глобальну аудиторію за допомогою перекладів у режимі реального часу на понад 100 мов
Brevo
brevo.com
У сучасному конкурентному діловому середовищі надання виняткового рівня обслуговування клієнтів має першочергове значення для створення процвітаючого бренду. За допомогою Conversations від Brevo ви можете підняти підтримку клієнтів на новий рівень, збільшуючи продажі та розвиваючи тривалі стосунки з клієнтами. Наша потужна платформа «все в одному» дає змогу вашій команді надавати першокласну підтримку та оптимізувати роботу з обслуговування клієнтів. Справжня розмова в режимі реального часу Розмови включають електронну пошту, живий чат і канали соціальних мереж, як-от Facebook, WhatsApp і Instagram. Більше жодного перетасування вкладок чи копіювання. Централізуйте всі взаємодії з клієнтами в одній зручній стрічці. Перетворіть відвідувачів на клієнтів і заблокуйте зростання доходу Залучайте потенційних клієнтів за допомогою нашого віджета чату та чат-ботів, гарантуючи, що вони здійснять конверсію, перш ніж покинуть ваш сайт. Утримуйте та підтримуйте існуючих клієнтів, щоб максимізувати дохід у сучасному конкурентному середовищі. Ефективність у вас під рукою Економте час за допомогою готових відповідей із актуальними змінними. Створіть комплексний довідковий центр для відповідей на поширені запитання та зменшення кількості повторюваних запитів. Використовуйте інструменти самообслуговування та автоматизації для більш змістовних розмов. Використовуйте мобільну програму Brevo Conversations для Android або iOS у дорозі. Повна інтеграція та консолідація даних Розмови від Brevo легко інтегруються в продукти Brevo та не тільки, надаючи вам уніфікований центр керування клієнтами. Без зусиль керуйте своїми маркетинговими потоками тощо завдяки глибокій інтеграції з WordPress, Shopify, WooCommerce та іншими. Оптимізуйте доставку, повернення, огляди, програми лояльності та інші важливі бізнес-функції. Отримайте повне уявлення про кожного клієнта, збираючи та консолідуючи всі відповідні дані в одному місці. Приєднуйтеся до понад 500 000 компаній, які вибрали Brevo, і відчуйте силу та простоту Conversations від Brevo. Незалежно від того, чи є ви малим бізнесом чи підприємством, у нас є індивідуальні плани для задоволення ваших потреб.
Genesys Cloud
genesys.com
Платформі Genesys Cloud CX™ довіряють тисячі малих, середніх і великих підприємств, і вона визнана в усьому світі як провідне в галузі рішення для хмарного колл-центру та платформа взаємодії з клієнтами (CX). Незалежно від того, де починається або закінчується розмова з клієнтом, Genesys Cloud CX змінює ваш досвід роботи з клієнтами. Він об’єднує статистичні дані між командами, інструментами та взаємодіями, щоб у вас були дані для легкого вирішення проблем клієнтів. Зустрічайте своїх клієнтів будь-де, будь-коли, на будь-якому каналі за допомогою набору цифрових каналів. * Автоматизуйте успішні результати Спростіть зв’язок із клієнтами через різні канали. Завдяки інтелектуальній автоматизації на всьому шляху клієнта ви можете використовувати отримані дані та статистику, щоб вживати правильних дій у потрібний час і досягати найкращих результатів. * Масштабні інновації Надайте своїм співробітникам і агентам колл-центру необхідну інформацію за допомогою інструменту, створеного для заохочення, покращення взаємодії з клієнтами та підвищення продуктивності вашої команди. * Переосмисліть досвід, який має значення Використовуйте Genesys Cloud CX як універсальну програму хмарного колл-центру та легко розширюйте набір сотнями пакетних інтеграцій. Скористайтеся всіма перевагами платформи взаємодії з клієнтами зі сторонніми інтеграціями та програмами, щоб ви могли охопити клієнтів будь-якої миті та будь-яким каналом. Завдяки комплексному набору цифрових можливостей у Genesys Cloud CX працівники кол-центру та клієнти можуть безперебійно спілкуватися в цифрових каналах, таких як чат, електронна пошта, текстові повідомлення та соціальні мережі. Покращуйте взаємодію з клієнтами за допомогою ботів і інтелектуального штучного інтелекту (ШІ) і звертайтеся до агента колл-центру, коли клієнти мають складніші потреби. Genesys переосмислює досвід клієнтів за допомогою інноваційного програмного забезпечення кол-центру. Наш відзначений нагородами Genesys Cloud CX розгортається за кілька днів, інтуїтивно зрозумілий у використанні та щотижня оновлюється. Завдяки інформаційним панелям у реальному часі, простим інструментам керування та аналітиці Genesys Cloud CX надає інформацію, необхідну для ведення вашого бізнесу. І ви перенесете свій контакт-центр і стратегію CX на завтра — незалежно від того, де знаходяться ваші агенти чи які канали вони обслуговують.
JustCall
justcall.io
Justcall: Платформа бізнес-комунікацій "все в одному" з'єднується з потенційними клієнтами та клієнтами через голос, SMS, електронну пошту та WhatsApp. Автоматизуйте робочі процеси зі 100+ інтеграцією та магією AI, і спостерігайте, як ваш бізнес росте на автопілоті. Довіра 6000+ підприємств у всьому світі, JustCall оснащує команд, орієнтовані на клієнтів, щоб забезпечити бездоганні взаємодії з клієнтами, що підживлюються в режимі реального часу та після виклику AI Insights. Топ -функції JustCall, на які слід стежити: * Вхідні та вихідні дзвінки * Надіслати та отримувати SMS & MMS * Діалер продажів (автоматичний, прогнозний та силовий набори) * Робочі процеси SMS * SMS -боти * Багаторівневий IVR * Агент в режимі реального часу * SMS, що працює на AI, копілот * Тренер AI * Аналіз настроїв * AI CALL RING * Моніторинг живих дзвінків * Спільний вхідна скринька WhatsApp * Автоматичний розподіл викликів (ACD) * 100+ CRM інтеграції * Номери бізнес -телефонів у 70+ країнах
ZoomInfo
zoominfo.com
ZoomInfo (NASDAQ: ZI) — це платформа для виходу на ринок, яка допомагає компаніям знаходити, залучати та розвивати своїх клієнтів. ZoomInfo надає точні дані в режимі реального часу, статистику та технології більш ніж 35 000 компаній у всьому світі. Підприємства використовують його дані та платформу для підвищення ефективності, узгодження відділів продажів і маркетингу та консолідації наборів технологій. Це визнаний лідер у сфері конфіденційності даних, який відповідає найкращим у галузі вимогам GDPR і CCPA та має численні сертифікати безпеки та конфіденційності даних. Спеціалізації: платформа GTM, стратегія GTM, аналітика продажів, розвідка розмов, маркетингова розвідка, залучення до продажів, контактні дані, дані про наміри, формування потенційних клієнтів, покращене пошук потенційних клієнтів, бізнес-інформація, ділові контакти, маркетинг на основі облікових записів (ABM), точність даних, база даних гігієни та організації даних.
Smartsupp
smartsupp.com
Smartsupp – стимулюйте свої онлайн-продажі за допомогою розмов! Автоматизуйте продажі за допомогою Smartsupp. Ми пропонуємо все, що вам потрібно, щоб збільшити ваші онлайн-продажі: штучний інтелект, чат-боти LeadGen, живий чат та багато іншого, за допомогою якого можна залучити відвідувачів у потрібний час. І миттєво перетворите їх на постійних клієнтів. Smartsupp — одне з провідних і найбільш надійних рішень для чату та чат-ботів у світі, яке наразі підтримує понад 100 000 веб-магазинів і веб-сайтів.
Freshdesk
freshdesk.com
FreshDesk (продукт FreePworks Inc.) допомагає бізнесу без зусиль радувати своїм клієнтам сучасним та інтуїтивно зрозумілим програмним забезпеченням для підтримки клієнтів. FreshDesk перетворює запити, що надходять електронною поштою, веб -сайтом, телефоном, чатом, обміном повідомленнями та соціальними в квитки та об'єднують роздільну здатність квитків по каналах. Крім того, сильна автоматизація та можливості AI, такі як автоматизація призначення квитків, пріоритетні квитки, допомога агентом та навіть надсилання консервів, допомагають впорядкувати процес підтримки. FreshDesk також покращує співпрацю в команді, інтегрується з низкою сторонніх інструментів, пропонує можливості прогнозної підтримки та управління на місцях. Особливості звітності та аналітики забезпечують розуміння, необхідні для розвитку бізнесу.
Sendbird
sendbird.com
Sendbird вважає, що розмови є основою побудови відносин із клієнтами. Таким чином, ми створили найбільш перевірену в світі платформу розмов для мобільних додатків у чаті, голосі та відео. Лідери галузі, як-от Virgin Mobile, Hinge і Paytm, використовують Sendbird для збільшення кількості транзакцій і лояльності сотень мільйонів користувачів щомісяця. Насправді Sendbird підтримує розмови в програмі понад 300 мільйонів активних користувачів щомісяця, надсилаючи понад 7 мільярдів повідомлень на місяць 1200 клієнтам у всьому світі. Демонстрація Sendbird у дії тут: https://sendbird.com/products/demos Sendbird зі штаб-квартирою в Сан-Матео, Каліфорнія, підтримується re ICONIQ Growth, STEADFAST Capital Ventures, Tiger Global Management, Meritech Capital, Emergence Capital, Shasta Ventures, серпень Capital, Funders Club, World Innovation Lab та Y Combinator.
LiveChat
livechat.com
LiveChat — це повна платформа обслуговування клієнтів із можливостями онлайн-чату та веб-аналітики. Він розроблений спеціально для забезпечення чудового обслуговування клієнтів і продажу пального. Цю комплексну платформу обслуговування клієнтів використовують понад 38 000 клієнтів у 150 країнах. Він виділяється своїм простим та інтуїтивно зрозумілим дизайном, завдяки чому як агентам служби підтримки, так і клієнтам легко користуватися ним одразу. LiveChat дозволяє налаштувати спілкування з клієнтами, щоб відповідати та перевершувати їхні очікування. Він зосереджений на забезпеченні безперебійного обслуговування з потужними функціями, які підтримують команди обслуговування клієнтів. Його можна використовувати на мобільних пристроях, тому ви можете бути впевнені, що ніколи не втратите потенційних клієнтів, навіть коли ви в дорозі. Мобільний чат також може працювати у фоновому режимі, тож незалежно від того, що ви робите на своєму телефоні, програма продовжуватиме запрошувати потенційних відвідувачів і сповіщати вас про вхідні чати. Віджет чату LiveChat повністю налаштовується, тому він виглядає та відчувається як природна частина вашого веб-сайту. Однією з найпотужніших функцій для залучення потенційних клієнтів є автоматичні привітання, які дозволяють запропонувати відвідувачам допомогу ще до того, як вони звернуться до служби підтримки. Автоматичні запрошення до чату також можна налаштувати на основі поведінки клієнта, покращуючи загальний досвід клієнтів із брендом. За допомогою LiveChat служби підтримки клієнтів можуть запускати кілька сеансів чату одночасно. Агенти можуть використовувати швидкий огляд, щоб побачити, що клієнти вводять, перш ніж натиснути кнопку «Надіслати», і використовувати стандартні відповіді, які допомагають їм скоротити середній час обробки та порадувати клієнтів. Щоб зробити свої послуги дружніми та персоналізованими, агенти можуть використовувати дані клієнта, які відображаються на бічній панелі під час розмови. Це дає таку необхідну інформацію про найважливіші дані про клієнта. Агенти можуть позначати кожен сеанс чату, що дозволяє їм пізніше виявляти популярні запити та покращувати свій продукт чи послугу. Завдяки розширеним можливостям звітності LiveChat служби підтримки та продажів можуть відстежувати свою продуктивність, помічати покращення, підвищувати продуктивність і, як наслідок, отримувати задоволених клієнтів і отримувати більше продажів. LiveChat допомагає керувати повідомленнями клієнтів, автоматизувати робочий процес і співпрацювати в командах. Він підтримує чат-боти, дозволяючи брендам створювати та запускати чат-боти для розмови без програмування та виділятися завдяки обслуговуванню клієнтів. Він також пропонує базу самопізнання для швидкого та легкого самообслуговування. LiveChat надає понад 200 потужних інтеграцій, які дозволяють компаніям розширити цінність наявних інструментів. Він легко інтегрується з популярними рішеннями CRM, такими як Hubspot і Pipedrive, службами електронної комерції, такими як Shopify і BigCommerce, і програмами обміну повідомленнями, такими як WhatsApp і Facebook, дозволяючи легко синхронізувати дані клієнтів і підтримувати спілкування в одному місці. Він підтримує платіжні сервіси, такі як PayPal або Stripe, що дозволяє клієнтам робити замовлення та здійснювати платежі безпосередньо з чату. Він працює з такими службами електронної пошти, як Mailchimp, допомагаючи збирати та розвивати потенційних клієнтів після чату. Існує багато інших доступних інтеграцій, які допомагають підприємствам надавати відмінне обслуговування клієнтів і збільшувати їхні продажі. Команда LiveChat завжди готова допомогти у будь-якому випадку 24/7/365. Герої підтримки LiveChat забезпечують найкраще обслуговування клієнтів, швидко відповідаючи на запитання, вирішуючи проблеми та надаючи рішення.
Haptik
haptik.ai
Haptik допомагає брендам залучати, конвертувати, залучати та захоплювати користувачів завдяки персоналізованому розмовному досвіду, керованому штучним інтелектом, на 20 каналах і понад 100 мовами. З баченням створення найпривабливішої платформи розмовної торгівлі 21-го століття платформа Conversational Commerce від Haptik дозволяє брендам створювати чудові враження, які покращують коефіцієнти конверсії на кожному етапі подорожі клієнта. Серед провідних клієнтів і партнерів Haptik – KFC, Whirlpool, Starhub, HP, Reliance Jio, CEAT, Disney Hotstar, OLA та Zurich Insurance.
Channel.io
channel.io
Channel Talk — це комплексний месенджер штучного інтелекту, який допоможе вам надати клієнтам VIP-рівень обслуговування. Ми надаємо живий чат, командний чат, CRM, маркетинг і функції чат-бота, які розроблені, щоб допомогти вам розпізнати ключових клієнтів і підвищити якість взаємодії з клієнтами на кожному етапі клієнтської послідовності. Це найближче до взаємодії з клієнтами в магазині для онлайн-середовища, допомагаючи вам перетворити відвідувачів, які вперше прийшли, на постійних клієнтів вашого бренду протягом усього життя.
Customerly
customerly.io
Надайте своїм клієнтам підтримку, на яку вони заслуговують. Customer дозволяє легко й надалі пропонувати своїм клієнтам підтримку світового рівня, поки ви розвиваєте та масштабуєте свій бізнес
Reply.io
reply.io
Reply — це платформа для залучення продажів, яка допомагає вам автоматизувати та масштабувати багатоканальне охоплення, щоб ви могли залучати більше потенційних клієнтів, залучати нових клієнтів і швидше збільшувати дохід.
Signpost
signpost.com
Signpost — це комплексне й автоматизоване рішення для збору відгуків клієнтів, отримання більшої кількості та кращих відгуків, залучення нових клієнтів, отримання рекомендацій і збільшення повторного бізнесу.
Intercom
intercom.com
Домофон - єдине повне рішення щодо обслуговування клієнтів, яке забезпечує безперебійний досвід клієнтів у автоматизації та підтримці людини, забезпечуючи підвищення задоволеності клієнтів, зменшуючи витрати. Ми будуємо майбутнє, де більшість розмов клієнтів успішно вирішуються, не потребуючи підтримки людини, звільняючи команду, щоб працювати над розмовами з клієнтами з більш високою цінністю. Понад 25 000 глобальних організацій, включаючи Atlassian, Amazon та Lyft Business, покладаються на домофон, щоб забезпечити неперевершений досвід користувачів у будь -якому масштабі. Платформа Intercom використовується для надсилання понад 500 мільйонів повідомлень на місяць і забезпечує взаємодію з понад 600 мільйонами щомісячних активних кінцевих користувачів. Заснований у 2011 році та підтриманий провідними венчурними капіталістами, включаючи Клейнера Перкінса, Bessemer Venture Partners та соціальний капітал, домофон виконує місію зробити Інтернет -бізнес особистим.
Clickatell
clickatell.com
Clickatell є піонером у сфері мобільних повідомлень та інновацій Chat Commerce. Платформа Clickatell Chat Commerce Platform дозволяє брендам підключатися, взаємодіяти та здійснювати транзакції зі споживачами, надаючи інноваційні, інтуїтивно зрозумілі комерційні подорожі через зручність обміну повідомленнями, безпечно та в масштабі. Глобальні бренди використовують перевірену платформу Chat Commerce від Clickatell, щоб зменшити витрати, максимізуючи цінність і підвищуючи якість обслуговування клієнтів на всіх етапах життєвого циклу споживача. Штаб-квартира Clickatell знаходиться в районі затоки та має офіси в Канаді, Південній Африці та Нігерії. Дізнайтесь більше на www.clickatell.com.
Zendesk
zendesk.com
Zendesk-це сервісне рішення, що працює на AI, яке легко налаштувати, використовувати та масштабувати. Zendesk Solution працює поза коробкою, і його легко змінити у випадку змін, що дозволяє бізнесу рухатися швидше. Zendesk також допомагає підприємствам використовувати передовий AI для сервісних команд для вирішення питань клієнтів швидше та точніше. Побудований на мільярдах взаємодій CX, Zendesk AI може бути використаний у всьому досвіді послуги від самообслуговування, до агентів, адміністраторів, щоб допомогти вам розвиватися та працювати в масштабі. Zendesk надає можливість агентам інструментами, розумінням та контекстом, який їм потрібен для надання персоналізованого досвіду обслуговування на будь -якому каналі, будь то соціальні повідомлення, телефон чи електронна пошта. Zendesk об'єднує все, що потрібно сервісній команді - від персоналізованих розмов та управління міждиканальними справами, до робочих процесів, що працюють на AI, та інструментам агента, автоматизації та ринку 1200+ додатків - усі захищені під одним дахом. І наше рішення легко впровадити та коригується на льоту, звільняючи команди, які потребують цього, розробників та дорогих партнерів, щоб внести постійні зміни. У Zendesk ми виконуємо місію, щоб спростити складність бізнесу та полегшити компаніям створювати змістовні зв’язки з клієнтами. Від стартапів до великих підприємств, ми вважаємо, що розумний, інноваційний досвід клієнтів повинен бути в межах досяжності для кожної компанії, незалежно від розміру, галузі чи амбіцій. Zendesk обслуговує понад 130 тис. Глобальних брендів у безлічі галузей на понад 30 мовах. Zendesk знаходиться в штаб -квартирі в Сан -Франциско і працює офіси по всьому світу.
RingCentral
ringcentral.com
Контактний центр RingCentral-це рішення для залучення клієнтів із всюдичанентом з голосовими та 30+ цифровими каналами, вдосконаленими варіантами AI для самообслуговування, таких як боти, проактивні інструменти пропаганди та інтелектуальні віртуальні агенти, які розуміють наміри клієнтів. Він пропонує понад 300 попередньо вбудованих інтеграції (включаючи провідні CRM) та повністю інтегроване, AI-силове управління робочою силою та аналітичне рішення. Контактний центр Ringcentral щільно інтегрований з рішенням MVP RingCentral, пропонуючи клієнтам переваги голосової інфраструктури підприємства та інтегрованих єдиних комунікацій, що дозволяють безперебійній міжфункціональній співпраці.
Chatwoot
chatwoot.com
Chatwoot — це рішення для підтримки клієнтів із відкритим вихідним кодом, яке допомагає компаніям залучати своїх клієнтів на їхній веб-сайт, сторінку у Facebook, Twitter, Whatsapp, SMS, електронну пошту тощо. Це альтернатива з відкритим кодом Intercom, Drift, Freshchat тощо. Підключіть свого клієнта канали спілкування та спілкуйтеся зі своїми клієнтами з одного місця. Легко додавайте нових агентів до вашої системи та з легкістю вирішуйте розмови. Chatwoot також надає вам звіти в реальному часі для вимірювання продуктивності вашої команди, стандартні відповіді, щоб легко відповідати на поширені запитання, і приватні нотатки для співпраці агентів між собою.
OnceHub
oncehub.com
Один раз допомагає організаціям великим та малим для швидких продажів та впорядкувати надання послуг із плануванням призначення та цифровими рішеннями, які адаптуються до уподобань своїх клієнтів у режимі реального часу. Раніше відомий як HadeOnce, ми широко визнані лідером в онлайн-бронюваннях та календарі, але наша пропозиція виходить далеко за рамки цього на провідний ринок інструментів, призначених для захоплення, кваліфікації, залучення та конвертування потенційних клієнтів з максимальною ефективністю та регуляторним- сумісна безпека. Фрілансери, власники-оператори, агенти, філії та власні команди в кожній галузі покладаються на нас, щоб збільшити свої цифрові продажі та маркетинг, досягти своїх цілей набору та надання якісних послуг, один на один або в команді, особисто , віддалено, або обидва. Можливості екрану та ваги, автоматично направляйте їх до відповідного персоналу, керувати ресурсними басейнами для співпраці в команді, а також резервні кімнати чи обладнання, коли ви їдете. Коли час підходить, стрибайте на дзвінок, перейдіть на відео або поспілкуйтеся в прямому ефірі. Почніть безкоштовно, потім оновіть свій план. Почати просте. Близький неймовірний.
eDesk
edesk.com
eDesk допомагає онлайн-продавцям і торговим маркам забезпечувати виняткове обслуговування клієнтів усюди, де вони продають. eDesk пропонує цілий набір відзначених нагородами інструментів електронної комерції для оптимізації процесів підтримки клієнтів і звітності для швидшого часу відповіді для значного підвищення продуктивності та прибутковості. Його програмне забезпечення для підтримки клієнтів було розроблено спеціально, щоб надати компаніям електронної комерції уніфікований перегляд усіх запитів клієнтів, централізуючи всі їхні канали підтримки, повідомлення в соціальних мережах, веб-магазині та на торговому майданчику за допомогою Smart Inbox. Він автоматично визначає пріоритетність повідомлень на основі потреб вашого бізнесу та призначає їх за допомогою правил на основі ролей, щоб ваша команда могла відповідати клієнтам у 5 разів швидше, зміцнювати лояльність і стимулювати повторну покупку. Під час обробки запитів клієнтів його автоматизований штучний інтелект пропонує найкращі відповіді та переклади, щоб ваші агенти могли легко відповісти будь-якою місцевою мовою. Підприємства, які серйозно займаються продажем онлайн, можуть розширити рівень обслуговування клієнтів, упевнено виходячи на нові ринки. eDesk інтегрується та об’єднує дані з понад 200 торговельних майданчиків, веб-магазинів, соціальних мереж, каналів зв’язку та логістики – більше, ніж будь-який інший постачальник програмного забезпечення для підтримки клієнтів – тому ви можете отримати доступ до наскрізної інформації про замовлення одним натисканням кнопки. eDesk також є єдиним рішенням для підтримки клієнтів у радах розробників Amazon і Walmart, яке допомагає онлайн-магазинам і брендам розвивати свій бізнес за допомогою нових каналів продажів, добре пов’язаних із інструментами та процесами підтримки клієнтів.
Podium
podium.com
Podium — це універсальна платформа для перетворення потенційних клієнтів і комунікацій на основі штучного інтелекту, готова до інтеграції з інструментами, які ви вже використовуєте. Понад 100 000 компаній використовують Podium, щоб виділитися серед конкурентів. * Podium — це комунікаційний інструмент, який допомагає компаніям здійснювати конверсії веб-сайтів і взаємодіяти з клієнтами. * Рецензенти часто відзначають зручність доступу до програми з будь-якого пристрою, простоту використання та позитивний вплив на спілкування з клієнтами та конверсії веб-сайту. * Користувачі згадували про проблеми з часом відповіді служби підтримки клієнтів, труднощі з певними функціями та незадоволення цінами та умовами контракту.
Chatify
chatify.com
До побачення, гонорари агентів, привіт клієнти. Кращий, дешевший і розумніший спосіб спілкування в прямому ефірі з клієнтами. Більшість клієнтів, які потребують підтримки, не хочуть вам телефонувати, вони хочуть з вами поспілкуватися. Чому живий чат? 9/10 відвідувачів вашого сайту
Freshchat
freshchat.com
Freshchat (продукт Freshworks Inc.) — це рішення для спілкування, яке допомагає компаніям взаємодіяти з клієнтами через різні канали, такі як веб-чат, електронна пошта, телефон і соціальні канали, як-от WhatsApp, Instagram та iMessage. Freshchat також пропонує власні чат-боти на базі штучного інтелекту, які можна легко створити за допомогою конструктора без коду, який допомагає компаніям надавати персоналізоване самообслуговування в масштабі. Завдяки конструктору подорожей Freshchat і готовим посібникам компанії можуть випереджати потреби своїх клієнтів і підтримувати їх на випередження, коли це необхідно. Freshchat також надає повний огляд історії розмов клієнта та іншої відповідної інформації, що робить агентів більш продуктивними та дозволяє їм надавати персоналізований досвід.
HelpCrunch
helpcrunch.com
HelpCrunch — це універсальна платформа спілкування з клієнтами для підтримки, маркетингу та продажів. Він поєднує в собі набір інструментів, які допоможуть вам розвивати свій бізнес: 👉 Багатоканальний чат 👉 Чат-боти 👉 Спільна папка "Вхідні". 👉 База знань 👉 Електронний маркетинг 👉 Спливаючі вікна 👉 CRM
tawk.to
tawk.to
tawk.to — це безкоштовна програма для чату в режимі реального часу, яка дозволяє контролювати та спілкуватися з відвідувачами на вашому веб-сайті або з безкоштовної настроюваної сторінки. Ви можете мати необмежену кількість агентів і додавати їх до необмеженої кількості сайтів, щоб вони могли спілкуватися з вашими відвідувачами без будь-яких обмежень. Ваша історія чату зберігається назавжди, доки ви її не видалите. tawk.to дозволяє понад шести мільйонам людей легко спілкуватися та здійснювати транзакції з мільярдами клієнтів — незалежно від того, де вони знаходяться та як платять. Будьте поруч, коли ви їм потрібні, завдяки необмеженій кількості повідомлень, продажу квитків і вашій власній базі знань — усе це на 100% БЕЗКОШТОВНО. Програмне забезпечення для обміну повідомленнями та керування клієнтами tawk.to легко використовувати на всіх пристроях і інтегрується з усіма вашими веб-сайтами та цільовими сторінками. tawk.to пропонує додатки для iOS, Android, Windows і Mac OSX, щоб залишатися на зв’язку, де б ви не були. tawk.to пропонує підтримку в реальному часі 24x7-365.
Arena
arena.im
Arena розробляє наступне покоління інструментів залучення в реальному часі, що працюють від даних першої сторони, для побудови довіреної, живої аудиторії скрізь. Наші рішення - живий чат, блог у прямому ефірі, арена персонал) використовують найпопулярніші функції соціальних медіа, щоб швидко створити глибоке залучення на будь -якій платформі, якою ви керуєте. Понад 20 000 клієнтів довіряють Arena, щоб об'єднати свою аудиторію в Інтернеті, в додатках або на подій наживо (або всіх трьох), щоб спілкуватися із вмістом, спільнотою та торгівлею.
WebinarJam
home.webinarjam.com
Збільште свої продажі та відвідуваність за допомогою єдиної системи вебінарів, яка створює повну пряму трансляцію події від реєстрації до повтору. WebinarJam має більше можливостей, не потребує завантажень і є найзначнішим удосконаленням трансляції в прямому ефірі, потокової трансляції подій і трансляції вебінарів, коли-небудь доступних для громадськості. Довіряють понад 50 000 клієнтів.
Zoho Desk
zoho.com
Zoho Desk може допомогти підприємствам керувати комунікацією клієнтів по телефону, електронною поштою, чатом у прямому ефірі, SMS -текстом, соціальними медіа тощо. Це також допомагає вам призначити дзвінки своїм агентам на основі їх відділу чи команди, автоматично направляйте дзвінки агентам, з якими знайомий клієнт, і дозволяє вам підтримувати послідовність служби для формування значущих відносин з клієнтами. Підключіть номер обслуговування клієнтів за допомогою столу Zoho та здійснюйте/отримувати дзвінки в додатку.
NovoChat
novochat.co
NovoChat — це багатоканальна платформа чату, яка дозволяє компаніям спілкуватися з клієнтами через WhatsApp, Telegram, Messenger і LINE.
LivePerson
liveperson.com
LivePerson є світовим лідером корпоративних розмов. Сотні провідних світових брендів, включаючи HSBC, Chipotle і Virgin Media, використовують нашу платформу Conversational Cloud, щоб безпечно та відповідально спілкуватися з мільйонами споживачів. Ми забезпечуємо мільярд розмовних взаємодій щомісяця, надаючи унікальний багатий набір даних і інструменти безпеки, щоб розблокувати потужність Generative AI і Large Language Models для кращих бізнес-результатів. Завдяки рішенням LivePerson ви можете зрозуміти, чого хочуть клієнти, підключитися до потрібних каналів, допомогти своїм агентам і застосувати автоматизацію на основі штучного інтелекту — усе для вашого бізнесу та клієнтів. Ми називаємо цей дієвий цикл розмовним маховиком, і він лежить в основі всього, що ми робимо.
Appy Pie
appypie.com
Одна всеохоплююча платформа з усіма AI та рішеннями без коду, щоб розпочати, керувати та розвивати свій бізнес. Appy Pie має набір продуктів і послуг, які можуть допомогти будь-якому бізнесу досягти успіху в комплексній манері, використовуючи найновіші безкодові технології для мобільних додатків, веб-сайтів, чат-ботів, автоматизації, дизайну, бази знань, служби підтримки та багато іншого.
Social Intents
socialintents.com
Зустрічайте онлайн-чат №1 для Microsoft Teams, Slack і ChatGPT. Спілкуватися з клієнтами має бути легко. Спілкуйтеся з ними за допомогою інструментів співпраці, які ви вже використовуєте: Teams і Slack. Створіть чат-ботів на базі ChatGPT, навчених на даних вашого веб-сайту. Легко передавати чати між ChatGPT і людьми-агентами.
BirdEye
birdeye.com
Birdeye-це найвища рейтингова репутація та цифрова платформа для клієнтів для місцевих брендів та підприємства з багатокласовими. Понад 100 000 підприємств використовують платформу Birdeye, що працює на AI, щоб безперешкодно спілкуватися з клієнтами, керувати лояльністю та успішністю на своїх місцевих ринках.
Rake
rake.ai
Rake включає віджет чату для залучення відвідувачів веб-сайту - функції командного спілкування за допомогою прямих повідомлень, бесіди в каналах - багатоканальні чат-з'єднання на різних платформах - моніторинг відвідувачів веб-сайту в реальному часі проста версія Google Analytics - керування завданнями для подальших розмов
Charla
getcharla.com
Миттєво зв’яжіться зі своїми живими відвідувачами та забезпечте найкращі продажі та підтримку. Charla Live Chat надає вам усе необхідне для створення найкращої подорожі клієнта. ✔️ Залучайте своїх відвідувачів за допомогою живого чату та проактивних бесід ✔️ Керуйте своїми запитами на підтримку за допомогою служби підтримки та Tickets ✔️ Розширюйте можливості своїх клієнтів за допомогою бази знань ✔️ Збирайте та аналізуйте відгуки клієнтів ✔️ Відстежуйте свою ефективність за допомогою інформаційної панелі та статистики відвідувачів ✔️ Залишайтеся на зв’язку за допомогою мобільних програм для iOS та Android ✔️ Легко інтегруйте з WordPress, Shopify і Magento
onWebChat
onwebchat.com
onWebChat поєднує в собі потужність чат-ботів штучного інтелекту з програмним забезпеченням для живого чату, забезпечуючи 24/7 миттєву підтримку для відвідувачів веб-сайту, сприяючи залученню користувачів і збільшуючи бізнес-конверсії.
pagealive
pagealive.com
Pagealive — це віджет для відеочату в режимі реального часу, який дає можливість компаніям пропонувати клієнтам персоналізовану підтримку та взаємодію в реальному часі. Наша місія полягає в тому, щоб змінити взаємодію з клієнтами, забезпечивши зручне рішення для живого відеочату, яке сприяє значущим зв’язкам і підвищує рівень конверсії. У цьому плані маркетингу та продажів описано наші стратегії для підвищення обізнаності, стимулювання попиту та збільшення продажів pagealive. Наш підхід передбачає цільові маркетингові кампанії, стратегічні партнерства та спеціальну команду продажів, щоб максимізувати охоплення та вплив.
Chatway
chatway.app
Chatway трансформує онлайн-взаємодію клієнтів за допомогою свого продукту живого чату для веб-сайтів. Пропонуючи спілкування в режимі реального часу, настроювані віджети та інтелектуальні чат-боти, він покращує взаємодію з користувачем. Чуйний на різних пристроях, Chatway дає можливість компаніям взаємодіяти, вирішувати проблеми та ефективно конвертувати потенційних клієнтів. Розвивайте свою онлайн-присутність і будуйте довгострокові відносини з клієнтами за допомогою Chatway.
Comm10
comm100.com
Comm100 є глобальним постачальником цифрового багатоканального програмного забезпечення для залучення клієнтів для освітніх, державних і комерційних організацій будь-якого розміру. За допомогою Comm100 організації можуть забезпечити чудовий цифровий досвід для клієнтів за допомогою настроюваного, орієнтованого на цінності чату в реальному часі, безпечного обміну повідомленнями, ботів на основі штучного інтелекту та автоматизації в одній інтегрованій консолі. Comm100 забезпечує нульовий час простою, найвищі стандарти безпеки та автоматизацію штучного інтелекту, що гарантує клієнтам отримання відповідей у будь-який час і в будь-якому місці.
Trengo
trengo.com
Trengo — це всеосяжна платформа для залучення клієнтів, розроблена для оптимізації спілкування за кількома каналами, покращення взаємодії з клієнтами та командної співпраці. З акцентом на ефективність і автоматизацію Trengo дозволяє підприємствам легко керувати взаємодією з клієнтами з єдиного інтерфейсу.
Rasayel
rasayel.io
Rasayel — це ваша універсальна платформа продажів B2B для WhatsApp. Завдяки: - Спільна папка "Вхідні" для команди з двостороннім обміном повідомленнями - Конструктор чат-ботів WhatsApp без коду - Трансляції WhatsApp і масові повідомлення - Відкриті API та веб-хуки - Автоматизація - Інтеграції (HubSpot CRM, Pipedrive, Salesforce (незабаром), 5000+ програм із Zapier тощо) - Мобільні додатки для iOS та Android Rasayel швидкий, надійний та інтуїтивно зрозумілий. Використовуючи спільну папку «Вхідні» команди Rasayel, ви можете керувати розмовами з клієнтами через WhatsApp, забезпечувати високу якість розмов про продажі та надавати клієнтам винятковий досвід. Ваша команда може відповідати клієнтам на ходу за допомогою мобільного додатку Rasayel. Ви ніколи не пропустите жодної можливості чи не втратите клієнта. Rasayel інтегрується з рештою вашого набору інструментів, щоб забезпечити вашу команду повним контекстом у будь-який час, зменшуючи людські помилки та заощаджуючи ваш час: - HubSpot: автоматично зіставляйте контакти Rasayel з наявними контактами в HubSpot. Реєструйте всі свої дії та створюйте власні звіти HubSpot із даних WhatsApp. - Pipedrive: реєструйте всі дії, автоматично зіставляйте контакти та створюйте звіти. - Salesforce: незабаром. Зверніться до нас, щоб приєднатися до бета-версії. - Zapier: підключіть Rasayel до понад 5000 програм і систем. Для розширених випадків використання API Rasayel відкриває потужність платформи Rasayel, дозволяючи вбудовувати її у ваші існуючі системи, процеси тощо.
Tidio
tidio.com
Tidio є світовим лідером програмного забезпечення для обслуговування клієнтів. Зручна платформа Tidio дозволяє більш ніж 300 000 компаніям у всьому світі надавати розумнішу та швидшу підтримку своїм клієнтам. Завдяки повному набору рішень для обслуговування клієнтів Tidio пропонує живий чат, чат-ботів, продаж квитків і віртуальних агентів підтримки на основі штучного інтелекту, які допоможуть вам вирішити проблеми клієнтів і підвищити рівень конверсії. Програмне забезпечення Tidio працює в усіх основних системах керування вмістом, платформах електронної комерції та каналах соціальних мереж. Заснована в 2013 році компанія Tidio виросла до 180+ співробітників і має офіси в Сан-Франциско, Щецині та Варшаві. Tidio обслуговує клієнтів будь-якого розміру з 205+ країн, включаючи Mercedes, Shell і Praktiker. Щомісяця віджет чату Tidio переглядають 510 мільйонів унікальних користувачів.
Acquire
acquire.io
Acquire забезпечує корпоративні команди цифровими інструментами, необхідними для створення найкращої взаємодії з клієнтами. Завдяки таким функціям, як безпечний спільний перегляд, чат-боти зі штучним інтелектом, живий чат і відеодзвінки, Acquire дає змогу командам завчасно вирішувати складні проблеми з продажами, обслуговуванням і підтримкою в режимі реального часу по всіх каналах. За допомогою Acquire компанії можуть постійно залучати клієнтів, мінімізуючи час вирішення та резервування. Гнучкий і масштабований пакет програмного забезпечення Acquire відповідає потребам будь-якого бізнесу в обслуговуванні клієнтів, продажах і підтримці — на будь-якому пристрої. Штаб-квартира Acquire знаходиться в Сан-Франциско. Клієнти компанії по всьому світу включають кілька брендів зі списку Fortune 500. Acquire підтримується такими групами, як Base10, S28 Capital і Fathom Capital.
Gorgias
gorgias.com
Gorgias-це унікальна платформа обслуговування клієнтів, спеціально розроблена для бізнесу з електронною комерцією, щоб забезпечити легке обслуговування клієнтів на кожному етапі зростання. Використовуючи передову автоматизацію та можливості AI, Gorgias революціонує, як інтернет-магазини впорядковують подорож клієнта за допомогою підтримки Omnichannel, чатів, макросів, правил, ефективності підтримки та статистики доходу. В даний час Горджіас обслуговує 13 000+ купців у просторі електронної комерції, включаючи Стіва Маддена, Глоссьє, Брюмей та Туші. Gorgias пишається тим, що є сертифікованою корпорацією B і є лідером у сталому та справедливій практиці на робочому місці.
Missive
missiveapp.com
Missive був запущений у 2015 році з міста Квебек, Канада. На даний момент вона складається з 3 співзасновників і 2 співробітників. Missive — це програма, яка об’єднує вхідні та чат команди під одним дахом. Його створено з урахуванням співпраці, щоб централізувати спілкування вашої команди. Серед багатьох функцій Missive пропонує чотири ключові: - Вхідні команди. - Внутрішній командний чат. - Правила автоматизації робочих процесів. - Інтеграції.
OneDesk
onedesk.com
Onedesk поєднує програмне забезпечення довідки та управління проектами в єдину програму. Обслуговуйте своїх клієнтів та керуйте командними проектами за допомогою однієї програми. Onedesk також включає програми, орієнтовані на клієнтів: чат в режимі реального часу, налаштовані веб-форми та портал клієнтів. Ці інтегровані програми дозволяють вам обслуговувати своїх клієнтів, зручно працювати над своїми проектами на одній платформі.
Crisp
crisp.chat
Crisp — це найкраща універсальна багатоканальна платформа підтримки клієнтів, яка допомагає компаніям миттєво зв’язуватися зі своїми клієнтами або потенційними клієнтами, які очікують на підтримку. Завдяки набору інструментів, який швидко розвивається, Crisp веде компанії через революцію, орієнтовану на клієнтів, використовуючи бесіди для розблокування гіперзростання. Клієнти використовують Crisp, щоб надати потенційним клієнтам сучасний досвід життєвого циклу, залучити більше кваліфікованих потенційних клієнтів, покращити допомогу клієнтам і підвищити рівень задоволеності клієнтів, що призводить до глобального збільшення доходу. Почніть роботу безкоштовно сьогодні та приєднайтеся до 400 000 компаній за допомогою Crisp на crisp.chat Завдяки простому UX компанії можуть створити спільну скриньку для всіх у компанії. Crisp — це єдине місце для керування стратегією багатоканальної підтримки клієнтів. Використовуючи Crisp, ви матимете доступ до наступного: - Віджет чату веб-сайту - Програмне забезпечення AI Chatbot і конструктор чат-ботів зі сценарієм - База знань програмного забезпечення - Програмне забезпечення для крапельної кампанії - програмне забезпечення CRM - Перекладач у реальному часі (розмовляйте як рідна мова ваших клієнтів) - MagicType (перегляньте, що вводять ваші клієнти в реальному часі) - Спільний доступ до екрана (без необхідності додаткового плагіна) - Кілька інтеграцій (Slack, WordPress, Shopify, WooCommerce, Adobe Commerce, Zapier, Hubspot, Salesforce, Jira, Trello, ...) - багато інших функцій
Zoho SalesIQ
zoho.com
Zoho SalesIQ — це платформа для залучення клієнтів із чатом у реальному часі, відстеженням відвідувачів веб-сайту та аналітичними можливостями, яка допомагає вам знати своїх відвідувачів, залучати їх і підтримувати клієнтів у режимі реального часу. Завантажений усіма функціями, які очікує клієнт, і багатьма іншими, включаючи відстеження відвідувачів у реальному часі, переклад чату в режимі реального часу, чат у прямому ефірі, автоматичні тригери чату, підрахунок потенційних клієнтів, аудіодзвінок, показ екрана, керування нецензурною лексикою, попередній перегляд чату, бот без коду, бот для відповідей, маршрутизація чату, внутрішній чат, мобільний додаток агента, SDK для iOS і Android, а також інтеграція з популярними каналами обміну миттєвими повідомленнями, такими як Whatsapp, Instagram, FB Messenger і Telegram. Все це на одній платформі.
JivoChat
jivochat.com
JivoChat — це безкоштовний чат для онлайн-бізнесу, який дозволяє спілкуватися зі своїми клієнтами в режимі реального часу. Він пропонує вам побудувати 360° систему підтримки клієнтів і підключати воронки повідомлень, пропонувати дзвінки, вільно конфігурувати та налаштовувати.
Reve Chat
revechat.com
REVE Chat — це багатоканальна платформа для залучення споживачів на базі штучного інтелекту, яка пропонує живі продажі та підтримку. Автоматизована платформа живого чату допомагає вам залучати клієнтів 24 години на добу, залучати потенційних клієнтів у різних каналах і збільшувати кількість конверсій. Це платформа для спілкування з клієнтами, яка оптимізує кожну взаємодію між клієнтами та компаніями. REVE Chat надає повний набір функцій візуальної взаємодії, таких як чат-бот, чат, спільний перегляд і відеочат, щоб забезпечити швидше вирішення за допомогою індивідуальної взаємодії. Ви можете легко залучити своїх клієнтів через їхні улюблені канали за допомогою REVE Chat, щоб забезпечити багатоканальний досвід обміну повідомленнями. REVE Chat також включає розширену маршрутизацію, чергування, автоматичні тригери та аналітику відвідувачів. Компанії залучають клієнтів за допомогою різноманітних каналів, включаючи веб-сайти, WhatsApp, Facebook, Instagram, Viber, Telegram, App та інші. REVE Chat робить спілкування з ними з однієї платформи надзвичайно ефективним. Чат-бот може автоматизувати допомогу та взаємодію з клієнтами, рішення для чату в режимі реального часу може вивести налаштування на новий рівень за допомогою людського дотику. Потужна платформа допомагає компаніям у всьому взаємодіяти з клієнтами, від створення потенційних клієнтів до задоволення та утримання клієнтів.
Heyday AI
app.heyday.ai
Heyday — це рішення для живого чату наступного покоління, яке поєднує в собі потужність штучного та людського інтелекту, щоб забезпечити найвищий рівень взаємодії з клієнтами, забезпечуючи персоналізовані розмови з клієнтами. Наш розмовний штучний інтелект діє як консьєрж першої лінії самообслуговування, який допомагає клієнтам допомогти самим собі, і як чудовий віртуальний помічник, який допомагає підвищити ефективність роботи агентів з обслуговування клієнтів. Інтуїтивно зрозумілий агентський центр Heyday доступний на будь-якому пристрої, тож ви можете радувати клієнтів незалежно від того, перебуваєте ви за робочим столом чи в дорозі. З Heyday ви можете: * Автоматизуйте відповіді на запити першої лінії обслуговування клієнтів, кваліфікуйте клієнтів і автоматично сортуйте більш складні питання, щоб передавати їх потрібному агенту * Співпрацюйте з уніфікованою групою вхідних повідомлень, щоб забезпечити чудовий досвід роботи з клієнтами * Створюйте візки для покупок на льоту безпосередньо в чаті завдяки потужній інтеграції електронної комерції * Збирайте цінну інформацію про клієнтів, щоб збагатити свою CRM * Створюйте шаблони або використовуйте швидкі відповіді, рекомендовані штучним інтелектом, щоб підвищити ефективність і заощадити час * Перенацілюйте клієнтів на високоперсоніфікований рівень за допомогою сповіщень про відстеження замовлень, додаткових продажів продуктів, опитувань щодо задоволеності клієнтів тощо. * Налаштуйте сповіщення агента, щоб ніколи не пропустити жодного моменту * І більше! Heyday відкриває нову еру живого чату. Завантажте сьогодні, щоб надати своїй команді обслуговування клієнтів надздібності ШІ.
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