Програмне забезпечення для живого чату - Найпопулярніші застосунки - Швеція

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Програмне забезпечення для живого чату дозволяє компаніям спілкуватися з відвідувачами веб-сайту в режимі реального часу через вікна чату. Представники служби підтримки клієнтів можуть використовувати це програмне забезпечення, щоб допомогти користувачам із запитаннями про продукти або навігацію сайтом. Агенти служби підтримки можуть ініціювати взаємодію за допомогою спливаючих вікон чату або чекати, доки відвідувачі звернуться зі своїми запитами. Основні функції включають звіти та аналітику, сповіщення в інтерактивному чаті та архівування розмов. Цей інструмент допомагає командам обслуговування клієнтів швидко реагувати на запити, дозволяє співробітникам з розвитку бізнесу залучати потенційних клієнтів, з якими важко зв’язатися по телефону чи електронною поштою, і дає змогу адміністративному персоналу в освітньому секторі спілкуватися з майбутніми студентами. Крім того, функції живого чату можна інтегрувати в інші типи програмного забезпечення, такі як платформи електронної комерції та рішення служби підтримки.
Запит на новий застосунок
Intercom
intercom.com
Intercom — це єдине комплексне рішення для обслуговування клієнтів, яке забезпечує безперебійну взаємодію з клієнтами за допомогою автоматизації та підтримки персоналом, забезпечуючи підвищену задоволеність клієнтів при зниженні витрат. Ми будуємо майбутнє, у якому більшість розмов із клієнтами успішно вирішуються без потреби людської підтримки, що звільняє команду для роботи над розмовами з клієнтами більшої цінності. Понад 25 000 глобальних організацій, у тому числі Atlassian, Amazon і Lyft Business, покладаються на Intercom, щоб забезпечити неперевершений досвід користувачів у будь-якому масштабі. Платформа Intercom використовується для надсилання понад 500 мільйонів повідомлень на місяць і забезпечує взаємодію з понад 600 мільйонами активних кінцевих користувачів щомісяця. Intercom, заснована в 2011 році за підтримки провідних венчурних капіталістів, зокрема Kleiner Perkins, Bessemer Venture Partners і Social Capital, прагне зробити інтернет-бізнес персональним.
Freshdesk
freshdesk.com
Freshdesk (продукт Freshworks Inc.) допомагає підприємствам без зусиль радувати своїх клієнтів сучасним та інтуїтивно зрозумілим програмним забезпеченням для підтримки клієнтів. Freshdesk перетворює запити, що надходять через електронну пошту, Інтернет, телефон, чат, обмін повідомленнями та соціальні мережі, у заявки та уніфікує вирішення заявок у всіх каналах. Крім того, потужні можливості автоматизації та штучного інтелекту, такі як автоматичне призначення заявок, пріоритетність заявок, допомога агента та навіть надсилання стандартних відповідей, допомагають спростити процес підтримки. Freshdesk також покращує командну співпрацю, інтегрується з низкою інструментів сторонніх розробників, пропонує можливості прогнозованої підтримки та керування обслуговуванням на місцях. Функції звітності та аналітики надають інформацію, необхідну для розвитку бізнесу.
Userlike
userlike.com
Userlike є провідним програмним рішенням для автоматизації обміну повідомленнями та підтримки клієнтів у Німеччині. Це уніфіковане рішення для обміну повідомленнями, яке дозволяє компаніям отримувати повідомлення з різних каналів в одній центральній скриньці вхідних повідомлень. Усі запити, отримані через чат веб-сайту, WhatsApp, Facebook Messenger, Telegram тощо, потрапляють безпосередньо в центр повідомлень Userlike. Userlike пропонує сучасний веб-месенджер для генерації потенційних клієнтів і зв’язку з клієнтами. Групи обслуговування клієнтів підтримуються професійними функціями обслуговування, такими як голосові повідомлення, переклади в реальному часі та інтелектуальна маршрутизація. Для складних запитів агенти служби можуть зручно переключитися з чату на відеодзвінок у браузері, який включає спільний доступ до екрана. За допомогою Центру автоматизації штучного інтелекту Userlike ви можете створювати чат-боти на основі штучного інтелекту, розумні сторінки поширених запитань та інтерактивні контактні форми всього за кілька кроків, щоб автоматизувати близько 70% вашого цифрового обслуговування клієнтів. Щоб отримати ще кращі результати, виберіть нашу інтеграцію GTP-4, яка додає навички найпотужнішої у світі великої мовної моделі до вашої підтримки клієнтів. Це дозволяє чат-боту творчо поєднувати відповіді з вашої бази знань і надавати клієнтам індивідуальні відповіді. Бот підтримки штучного інтелекту навіть запам’ятовує контекст чату, щоб подальші запитання класифікувалися та відповідали правильно. API чат-ботів Userlike також дозволяє інтегрувати наявні чат-боти в програмне забезпечення. З моменту заснування Userlike понад 10 років тому захист даних завжди був головним пріоритетом. Усі дані безпечно зберігаються на німецьких серверах, що робить Userlike сумісним із GDPR рішенням для обміну повідомленнями клієнтів. Завдяки захищеній інфраструктурі даних і спеціальним функціям Userlike гарантує захист даних і безпеку для ваших клієнтів, ваших співробітників і вашої компанії в цілому. Userlike підходить для компаній будь-якого розміру, оскільки програмне забезпечення є гнучким і адаптується до ваших потреб і цілей. Малі та середні компанії, а також великі корпорації, такі як Toyota і Hermes, вже покладаються на Userlike.
Rocket.Chat
rocket.chat
Rocket.Chat – безпечна співпраця для суворо регульованих організацій Створений для організацій, яким потрібен більший контроль над своїми комунікаціями, він забезпечує співпрацю між колегами, партнерами, клієнтами, спільнотами та навіть платформами без компромісів щодо власності на дані, налаштувань чи інтеграції. Десятки мільйонів користувачів у більш ніж 150 країнах і організаціях, таких як Deutsche Bahn, ВМС США та Credit Suisse, щодня довіряють Rocket.Chat, щоб забезпечити повну конфіденційність і безпеку їх спілкування.
Chatwoot
chatwoot.com
Chatwoot — це рішення для підтримки клієнтів із відкритим вихідним кодом, яке допомагає компаніям залучати своїх клієнтів на їхній веб-сайт, сторінку у Facebook, Twitter, Whatsapp, SMS, електронну пошту тощо. Це альтернатива з відкритим кодом Intercom, Drift, Freshchat тощо. Підключіть свого клієнта канали спілкування та спілкуйтеся зі своїми клієнтами з одного місця. Легко додавайте нових агентів до вашої системи та з легкістю вирішуйте розмови. Chatwoot також надає вам звіти в реальному часі для вимірювання продуктивності вашої команди, стандартні відповіді, щоб легко відповідати на поширені запитання, і приватні нотатки для співпраці агентів між собою.
Zendesk
zendesk.com
Zendesk — це сервісне рішення на основі ШІ, яке легко налаштувати, використовувати та масштабувати. Рішення Zendesk працює нестандартно, і його легко модифікувати у разі змін, що дозволяє бізнесу рухатися швидше. Zendesk також допомагає компаніям використовувати найсучасніший ШІ для команд обслуговування, щоб швидше й точніше вирішувати проблеми клієнтів. Створений на основі мільярдів взаємодій CX, штучний інтелект Zendesk можна використовувати в усіх сервісах, від самообслуговування до агентів і адміністраторів, щоб допомогти вам розвиватися та ефективно працювати в масштабі. Zendesk надає агентам інструменти, аналітику та контекст, необхідні для надання персоналізованих послуг на будь-якому каналі, будь то соціальні повідомлення, телефон чи електронна пошта. Zendesk об’єднує все, що потрібно групі обслуговування – від персоналізованих розмов і багатоканального керування справами до робочих процесів на базі штучного інтелекту та інструментів агентів, автоматизації та Marketplace із понад 1200 додатків – усе це захищено під одним дахом. А наше рішення легко впроваджувати та налаштовувати на ходу, звільняючи команди від необхідності вносити поточні зміни в ІТ, розробників і дорогих партнерів. Ми в Zendesk прагнемо спростити складний бізнес і полегшити компаніям встановлення значущих зв’язків із клієнтами. Від стартапів до великих підприємств ми віримо, що інтелектуальний, інноваційний досвід роботи з клієнтами має бути доступним для кожної компанії, незалежно від розміру, галузі чи амбіцій. Zendesk обслуговує понад 130 тисяч світових брендів у багатьох галузях більш ніж 30 мовами. Штаб-квартира Zendesk розташована в Сан-Франциско, а офіси є по всьому світу.
Smartsupp
smartsupp.com
Smartsupp – стимулюйте свої онлайн-продажі за допомогою розмов! Автоматизуйте продажі за допомогою Smartsupp. Ми пропонуємо все, що вам потрібно, щоб збільшити ваші онлайн-продажі: штучний інтелект, чат-боти LeadGen, живий чат та багато іншого, за допомогою якого можна залучити відвідувачів у потрібний час. І миттєво перетворите їх на постійних клієнтів. Smartsupp — одне з провідних і найбільш надійних рішень для чату та чат-ботів у світі, яке наразі підтримує понад 100 000 веб-магазинів і веб-сайтів.
Zoho SalesIQ
zoho.com
Zoho SalesIQ — це платформа для залучення клієнтів із чатом у реальному часі, відстеженням відвідувачів веб-сайту та аналітичними можливостями, яка допомагає вам знати своїх відвідувачів, залучати їх і підтримувати клієнтів у режимі реального часу. Завантажений усіма функціями, які очікує клієнт, і багатьма іншими, включаючи відстеження відвідувачів у реальному часі, переклад чату в режимі реального часу, чат у прямому ефірі, автоматичні тригери чату, підрахунок потенційних клієнтів, аудіодзвінок, показ екрана, керування нецензурною лексикою, попередній перегляд чату, бот без коду, бот для відповідей, маршрутизація чату, внутрішній чат, мобільний додаток агента, SDK для iOS і Android, а також інтеграція з популярними каналами обміну миттєвими повідомленнями, такими як Whatsapp, Instagram, FB Messenger і Telegram. Все це на одній платформі.
JustCall
justcall.io
JustCall: універсальна платформа бізнес-комунікації. Спілкуйтеся з потенційними клієнтами за допомогою голосового зв’язку, SMS, електронної пошти та WhatsApp. Автоматизуйте робочі процеси за допомогою понад 100 інтеграцій і магії штучного інтелекту та спостерігайте, як ваш бізнес розвивається на автопілоті. JustCall, якій довіряють понад 6000 компаній у всьому світі, надає команди, які працюють із клієнтами, для бездоганної взаємодії з клієнтами на основі інформації штучного інтелекту в режимі реального часу та після виклику. Основні функції JustCall, на які варто звернути увагу: * Вхідні та вихідні дзвінки * Надсилайте та отримуйте SMS і MMS * Продажі дозвону (автоматичні, прогнозні та потужні дозвони) * Робочі процеси SMS * СМС-боти * Багаторівневий IVR * Допомога агента в реальному часі * SMS Copilot на основі AI * Коучинг ШІ * Аналіз настроїв * Підрахунок дзвінків AI * Живий моніторинг викликів * Спільна папка вхідних повідомлень WhatsApp * Автоматичний розподіл викликів (ACD) * 100+ інтеграцій CRM * Телефонні номери компаній у понад 70 країнах
Tidio
tidio.com
Tidio є світовим лідером програмного забезпечення для обслуговування клієнтів. Зручна платформа Tidio дозволяє більш ніж 300 000 компаніям у всьому світі надавати розумнішу та швидшу підтримку своїм клієнтам. Завдяки повному набору рішень для обслуговування клієнтів Tidio пропонує живий чат, чат-ботів, продаж квитків і віртуальних агентів підтримки на основі штучного інтелекту, які допоможуть вам вирішити проблеми клієнтів і підвищити рівень конверсії. Програмне забезпечення Tidio працює в усіх основних системах керування вмістом, платформах електронної комерції та каналах соціальних мереж. Заснована в 2013 році компанія Tidio виросла до 180+ співробітників і має офіси в Сан-Франциско, Щецині та Варшаві. Tidio обслуговує клієнтів будь-якого розміру з 205+ країн, включаючи Mercedes, Shell і Praktiker. Щомісяця віджет чату Tidio переглядають 510 мільйонів унікальних користувачів.
tawk.to
tawk.to
tawk.to — це безкоштовна програма для чату в режимі реального часу, яка дозволяє контролювати та спілкуватися з відвідувачами на вашому веб-сайті або з безкоштовної настроюваної сторінки. Ви можете мати необмежену кількість агентів і додавати їх до необмеженої кількості сайтів, щоб вони могли спілкуватися з вашими відвідувачами без будь-яких обмежень. Ваша історія чату зберігається назавжди, доки ви її не видалите. tawk.to дозволяє понад шести мільйонам людей легко спілкуватися та здійснювати транзакції з мільярдами клієнтів — незалежно від того, де вони знаходяться та як платять. Будьте поруч, коли ви їм потрібні, завдяки необмеженій кількості повідомлень, продажу квитків і вашій власній базі знань — усе це на 100% БЕЗКОШТОВНО. Програмне забезпечення для обміну повідомленнями та керування клієнтами tawk.to легко використовувати на всіх пристроях і інтегрується з усіма вашими веб-сайтами та цільовими сторінками. tawk.to пропонує додатки для iOS, Android, Windows і Mac OSX, щоб залишатися на зв’язку, де б ви не були. tawk.to пропонує підтримку в реальному часі 24x7-365.
Chatway
chatway.app
Chatway трансформує онлайн-взаємодію клієнтів за допомогою свого продукту живого чату для веб-сайтів. Пропонуючи спілкування в режимі реального часу, настроювані віджети та інтелектуальні чат-боти, він покращує взаємодію з користувачем. Чуйний на різних пристроях, Chatway дає можливість компаніям взаємодіяти, вирішувати проблеми та ефективно конвертувати потенційних клієнтів. Розвивайте свою онлайн-присутність і будуйте довгострокові відносини з клієнтами за допомогою Chatway.
Signals
getsignals.ai
Signals – це платформа для створення потенційних клієнтів і штучного інтелекту, яка допомагає вам знати, хто на вашому веб-сайті, і використовувати їхню поведінку для взаємодії з відвідувачами, які готові купувати. Ми вже допомогли компаніям знайти тисячі нових кваліфікованих контактів, відвідувачам не потрібно було заповнювати форму.
Crisp
crisp.chat
Crisp — це найкраща універсальна багатоканальна платформа підтримки клієнтів, яка допомагає компаніям миттєво зв’язуватися зі своїми клієнтами або потенційними клієнтами, які очікують на підтримку. Завдяки набору інструментів, який швидко розвивається, Crisp веде компанії через революцію, орієнтовану на клієнтів, використовуючи бесіди для розблокування гіперзростання. Клієнти використовують Crisp, щоб надати потенційним клієнтам сучасний досвід життєвого циклу, залучити більше кваліфікованих потенційних клієнтів, покращити допомогу клієнтам і підвищити рівень задоволеності клієнтів, що призводить до глобального збільшення доходу. Почніть роботу безкоштовно сьогодні та приєднайтеся до 400 000 компаній за допомогою Crisp на crisp.chat Завдяки простому UX компанії можуть створити спільну скриньку для всіх у компанії. Crisp — це єдине місце для керування стратегією багатоканальної підтримки клієнтів. Використовуючи Crisp, ви матимете доступ до наступного: - Віджет чату веб-сайту - Програмне забезпечення AI Chatbot і конструктор чат-ботів зі сценарієм - База знань програмного забезпечення - Програмне забезпечення для крапельної кампанії - програмне забезпечення CRM - Перекладач у реальному часі (розмовляйте як рідна мова ваших клієнтів) - MagicType (перегляньте, що вводять ваші клієнти в реальному часі) - Спільний доступ до екрана (без необхідності додаткового плагіна) - Кілька інтеграцій (Slack, WordPress, Shopify, WooCommerce, Adobe Commerce, Zapier, Hubspot, Salesforce, Jira, Trello, ...) - багато інших функцій
Brevo
brevo.com
У сучасному конкурентному діловому середовищі надання виняткового рівня обслуговування клієнтів має першочергове значення для створення процвітаючого бренду. За допомогою Conversations від Brevo ви можете підняти підтримку клієнтів на новий рівень, збільшуючи продажі та розвиваючи тривалі стосунки з клієнтами. Наша потужна платформа «все в одному» дає змогу вашій команді надавати першокласну підтримку та оптимізувати роботу з обслуговування клієнтів. Справжня розмова в режимі реального часу Розмови включають електронну пошту, живий чат і канали соціальних мереж, як-от Facebook, WhatsApp і Instagram. Більше жодного перетасування вкладок чи копіювання. Централізуйте всі взаємодії з клієнтами в одній зручній стрічці. Перетворіть відвідувачів на клієнтів і заблокуйте зростання доходу Залучайте потенційних клієнтів за допомогою нашого віджета чату та чат-ботів, гарантуючи, що вони здійснять конверсію, перш ніж покинуть ваш сайт. Утримуйте та підтримуйте існуючих клієнтів, щоб максимізувати дохід у сучасному конкурентному середовищі. Ефективність у вас під рукою Економте час за допомогою готових відповідей із актуальними змінними. Створіть комплексний довідковий центр для відповідей на поширені запитання та зменшення кількості повторюваних запитів. Використовуйте інструменти самообслуговування та автоматизації для більш змістовних розмов. Використовуйте мобільну програму Brevo Conversations для Android або iOS у дорозі. Повна інтеграція та консолідація даних Розмови від Brevo легко інтегруються в продукти Brevo та не тільки, надаючи вам уніфікований центр керування клієнтами. Без зусиль керуйте своїми маркетинговими потоками тощо завдяки глибокій інтеграції з WordPress, Shopify, WooCommerce та іншими. Оптимізуйте доставку, повернення, огляди, програми лояльності та інші важливі бізнес-функції. Отримайте повне уявлення про кожного клієнта, збираючи та консолідуючи всі відповідні дані в одному місці. Приєднуйтеся до понад 500 000 компаній, які вибрали Brevo, і відчуйте силу та простоту Conversations від Brevo. Незалежно від того, чи є ви малим бізнесом чи підприємством, у нас є індивідуальні плани для задоволення ваших потреб.
Chative
chative.io
Chative.IO — це багатоканальна платформа для обміну повідомленнями на основі ШІ. Ми дозволяємо компаніям продавати безпосередньо через соціальні канали за допомогою ШІ та автоматизації. Чому варто використовувати Chative.IO? - Chative має готове рішення для обслуговування клієнтів зі штучним інтелектом, яке адаптується до будь-якого бізнесу та працює за декілька кліків! - Необмежена кількість каналів і повідомлень безкоштовно, а ціноутворення є повністю прозорим і зручним для запуску. Він також постачається з безкоштовним мобільним додатком! - Безкоштовний план для малого бізнесу з доступною підтримкою в програмі. - Chative пропонує відзначений нагородами UI & UX, який поєднує в собі мистецтво конденсації інформації з легкою навігацією! - Протягом останніх 6 років ми були піонерами в області штучного інтелекту, чат-ботів і автоматизації обміну повідомленнями. Що Chative.IO робить для вас? - Об’єднайте всі розмови, клієнтів, замовлення та каталоги продуктів, щоб прискорити зростання за рахунок задоволених клієнтів. - Отримайте доступ до повної інформації про клієнта, історії замовлень і відомостей про діяльність, забезпечуючи індивідуальну підтримку для лояльності та повторних покупок. - Увімкніть прямі продажі через щоденні додатки для обміну повідомленнями, перетворюючи відвідувачів на потенційних клієнтів. - Забезпечте своєчасне персоналізоване обслуговування клієнтів і підвищте продуктивність завдяки ШІ та автоматизації.
MinChat
minchat.io
API/SDK для чату, який дає змогу створювати функції чату у вашій програмі чи на веб-сайті за лічені хвилини, заощаджуючи місяці часу на розробку. MinChat також постачається з попередньо створеним інтерфейсом користувача, що спрощує налаштування функцій чату у вашій програмі чи веб-сайті.
Help Scout
helpscout.net
Help Scout — глобальна дистанційна компанія, яка надає програмне забезпечення служби підтримки та має штаб-квартиру в Бостоні, штат Массачусетс. Компанія надає платформу підтримки клієнтів на основі електронної пошти, інструмент бази знань і вбудований пошуковий/контактний віджет для спеціалістів із обслуговування клієнтів. Основним продуктом Help Scout (також називається Help Scout) є веб-довідкова служба SaaS (програмне забезпечення як послуга), сумісна з HIPAA. Заснована в 2011 році компанія обслуговує понад 10 000 клієнтів у понад 140 країнах, включаючи Buffer, Basecamp, Trello, Reddit і AngelList. Окрім розташування в Бостоні, компанія має віддалену робочу силу з понад 100 співробітниками, які проживають у понад 80 містах світу.
Watermelon
watermelon.ai
Watermelon — це найзручніша розмовна платформа для автоматизації розмов, кодування не потрібне. Зменште робоче навантаження, підключивши канали обслуговування, інтегруйте своє програмне забезпечення та почніть автоматизувати обслуговування клієнтів за допомогою чат-бота AI. Чат-бот гарантує, що ви доступні для своїх клієнтів цілодобово та без вихідних, на кожному етапі їхнього клієнтського шляху.
Podium
podium.com
Podium — це універсальна платформа для перетворення потенційних клієнтів і комунікацій на основі штучного інтелекту, готова до інтеграції з інструментами, які ви вже використовуєте. Понад 100 000 компаній використовують Podium, щоб виділитися серед конкурентів. * Podium — це комунікаційний інструмент, який допомагає компаніям здійснювати конверсії веб-сайтів і взаємодіяти з клієнтами. * Рецензенти часто відзначають зручність доступу до програми з будь-якого пристрою, простоту використання та позитивний вплив на спілкування з клієнтами та конверсії веб-сайту. * Користувачі згадували про проблеми з часом відповіді служби підтримки клієнтів, труднощі з певними функціями та незадоволення цінами та умовами контракту.
OneDesk
onedesk.com
OneDesk поєднує програмне забезпечення служби підтримки та керування проектами в одній програмі. OneDesk також містить додатки для клієнтів: чат у реальному часі, настроювані веб-форми та портал для клієнтів. Ці інтегровані додатки дозволяють обслуговувати клієнтів, зручно працюючи над проектами на одній платформі.
Olark
olark.com
Онлайн-чат Olark — це найпростіший спосіб збільшити продажі, допомогти вирішити проблеми та зрозуміти своїх клієнтів. Негайно надайте своїм клієнтам відповіді, які їм потрібні, і отримайте важливу інформацію про те, чого вони хочуть для довготривалих стосунків. Olark відповідає вимогам WCAG 2.0 AA, доступний і готовий до GDPR.
Serviceform
serviceform.com
Serviceform – єдине програмне забезпечення, яке потрібне вашому бізнесу для продажу, підтримки та маркетингу Маєте відвідувачів веб-сайту, але не перетворюєте їх на клієнтів? Давайте змінимо це! Serviceform допомагає компаніям у всьому світі перетворювати відвідувачів веб-сайту на дохід. Це досягається шляхом поєднання інструментів для створення потенційних клієнтів, аналітики для визначення поведінки відвідувачів веб-сайту та CRM, щоб забезпечити єдине рішення для конверсії веб-сайту та керування клієнтами. Наше бачення полягає в тому, щоб бути провідною компанією в усьому світі, яка зосереджена на розширенні меж онлайн-залучення потенційних клієнтів і спілкування. Ми хочемо бути єдиним програмним забезпеченням, яке потрібне вашому бізнесу для продажів, підтримки та маркетингу. Serviceform – фінська компанія SaaS. Ми прагнемо розвивати найкращі інструменти для генерації потенційних клієнтів і інструменти аналітики. Ми хочемо дозволити власникам бізнесу приймати обґрунтовані рішення та передбачувано розвивати свій бізнес. Щодо нашої технології, ми надаємо комплексну програмну платформу, яка допомагає компаніям спростити продажі, маркетинг і процес підтримки клієнтів. • Лише 6 інструментів для перетворення веб-сайтів, які вам знадобляться: чат-бот, чат у реальному часі, динамічна форма, цільова сторінка для розмови, чат-бот для взаємодії, спливаюче вікно та плаваюча панель. • Інструменти керування: Flex xRM, планувальник зустрічей Ourly, аналітика веб-сайту та банер із файлами cookie. • Інструменти комунікації: Соціальна скринька вхідних повідомлень, конструктор кампаній електронною поштою та SMS.
GoSite
gosite.com
GoSite створює спрощену технологію для малих підприємств, які рухають економіку Америки. Наше програмне забезпечення дає їм змогу мати все необхідне в одному місці для зв’язку зі своїми клієнтами в цифрову еру. Наш хмарний набір мобільних і веб-інструментів змінює те, як наші клієнти ведуть свій бізнес у дорозі та будь-де.
Sprinklr
sprinklr.com
Sprinklr Service — це хмарна уніфікована платформа обслуговування клієнтів на базі штучного інтелекту, яка забезпечує безперебійну взаємодію з клієнтами та агентами через 30+ цифрових, соціальних і голосових каналів, а також надає практичну та масштабовану статистику в реальному часі, усуваючи потребу в будь-якому іншому точковому рішенні. * Дозволяє клієнтам взаємодіяти з вашим брендом на бажаному каналі для стабільного досвіду бренду, що приносить задоволення клієнтам. * Надає агентам уніфіковане/360 перегляд клієнтів і рекомендує найбільш релевантні відповіді за допомогою потужності штучного інтелекту для підвищення продуктивності та досвіду агентів. * Надає значущу та дієву інформацію керівникам для стимулювання зростання та операційної досконалості * Допомагає керівникам розкрити можливості для зростання, трансформації та інновацій за допомогою статистичних даних контакт-центру в реальному часі, які масштабуються в межах підприємства.
MindBehind
mindbehind.com
MindBehind — це розмовна платформа керування штучним інтелектом, яка допомагає нетехнічним командам створювати, запускати та розвивати свої чат-боти та віртуальних помічників на одній платформі. MindBehind постачає прості у використанні рішення для брендів усіх розмірів і різних галузей, таких як Avis, Budget, Phillip Morris International, Renault, які допомагають покращити взаємодію з клієнтами. Чат-ботів або віртуальних помічників, створених за допомогою MindBehind, можна буде додавати на веб-сайти, мобільні програми, інтерфейси соціальних мереж, як-от Facebook Messenger і WhatsApp, а незабаром і розумних помічників, як-от Amazon Alexa та Google Assistant.
DialShree
webrtc.elisiontec.com
DialShree — популярне рішення колл-центру, яке підтримує уніфіковані канали зв’язку. Він має широкий набір функцій. Він відомий тим, що безвідмовна робота за угодою про рівень обслуговування становить 99,99%. Це масштабоване, надійне, безпечне та багатофункціональне рішення, яке ідеально підходить для будь-якого масштабного бізнесу та кол-центрів. Експерти DialShree з VoIP і телефонії впровадили понад 900 багатоканальних комунікаційних рішень у понад 10 галузях. BPO, KPO, корпоративні компанії, колекторські агентства, підприємства, компанії телемаркетингу, кол-центри, банки, охорона здоров’я, електронна комерція, автомобільна промисловість, уряд
Atlas
atlas.so
Atlas — це універсальний інструмент підтримки клієнтів, який допоможе вам перетворити вашу команду підтримки клієнтів із центру витрат на двигун інноваційної продукції. Ми об’єднуємо ключову інформацію з усього шляху ваших клієнтів в єдиному місці, щоб ви могли надавати швидші та ефективніші відповіді та аналізувати цілісні потреби своїх клієнтів і вчитися на них. Ось уявлення про те, як можна вдесятеро збільшити підтримку клієнтів за допомогою Atlas: * Хронологічна шкала клієнта: переглядайте весь шлях клієнта в одній хронологічній шкалі, яку легко стежити. * Запис сеансу: відео варте тисячі слів. Дозвольте своїм клієнтам показувати вам, а не розповідати, записуючи сеанс. * Чат-бот: проведіть своїх клієнтів у їхній подорожі, створюючи корисні та захоплюючі робочі процеси чат-бота для будь-якого досвіду. * Довідковий центр: скоротіть робоче навантаження вдвічі, надаючи клієнтам відповіді на їхні найпоширеніші запитання через довідковий центр самообслуговування. * Омніканальність: чат, електронна пошта, SMS, Whatsapp, Slack: спілкуйтеся зі своїми клієнтами там, де вони вже є, за допомогою одного простого уніфікованого інтерфейсу. * Звіти: відстежуйте якість вашої підтримки клієнтів за допомогою зручних для читання діаграм, які надсилаються безпосередньо на вашу поштову скриньку. * Спершу клавіатура: виконуйте будь-які дії та переміщуйтесь у програмі лише кількома натисканнями клавіш.
OneHash
onehash.ai
OneHash CRM — це хмарне, надійне, масштабоване, гнучке, доступне та повнофункціональне рішення FaaS із CRM, ERP, HCM, управлінням проектами, службою підтримки та іншими SaaS, які потрібні вашій компанії, за цінами FOSS для експоненційного зростання та розвитку. Ми сповнені рішучості обслуговувати 95% малих і середніх підприємств у всьому світі розумним, доступним, гнучким і безпечним рішенням CRM, яке забезпечить стабільне зростання. Обслуговування світового класу за прийнятними цінами є нашим USP, і ми дотримуємося своїх обіцянок.
Verloop.io
verloop.io
Verloop.io — провідна у світі платформа автоматизації підтримки клієнтів. Це допомагає компаніям надавати чудову підтримку своїм клієнтам через різні канали. Платформа Verloop.io безперебійно надає підтримку по різних каналах, починаючи від веб-сайтів і WhatsApp до взаємодії в програмі та голосової взаємодії. Завдяки міжнародній довірі понад 5000 брендів, у тому числі таких відомих імен, як Decathlon, Cleartrip і Nykaa, Verloop.io обслуговує як підприємства, так і малого та середнього бізнесу. Наскрізне рішення Verloop.io вирізняє нас, пропонуючи потрійний підхід: 1. Початкове вирішення запитів: на першому етапі взаємодії контакт-центру Verloop.io використовує підтримку ШІ через чат і голос. Розмовні рішення AI Verloop.io ефективно обробляють більшість запитів клієнтів. 2. Підтримка агентів-людей: оскільки запити надходять до агентів-людей, Verloop.io представляє Co-pilot для підтримки — потужний інструмент штучного інтелекту, який допомагає агентам-людям надавати точні відповіді. Інструмент пропонує відповіді для підвищення ефективності агента. Використовуючи перетворення мовлення в текст і AnswerFlow на основі розпізнавання документів, агенти також можуть використовувати наші генеративні інструменти на основі штучного інтелекту, такі як AI-summary, AI-Rephrase, AI-Expand і AI-Tone Adjustment, щоб забезпечити найкращі відповіді та підвищити рівень задоволеності клієнтів. 3. Аналіз якості (QA) на основі AI: Sparks від Verloop.io пропонує найкраще рішення для аналітиків якості, автоматизуючи аналіз дзвінків за допомогою Generative AI. Це забезпечує спрощений процес постійного вдосконалення. На додаток до зазначених вище інструментів, компанії можуть використовувати конструктор ботів Verloop.io – Recipes разом із Smart block, щоб легко розпочати свій шлях до надання найкращих послуг клієнтам. Коротше кажучи, Verloop.io прагне спростити та покращити процес підтримки клієнтів за допомогою інноваційної автоматизації та рішень на основі штучного інтелекту.
Sociocs
sociocs.com
Sociocs — це інструмент спілкування з клієнтами для вашого бізнесу. Це допомагає вам залучати й утримувати клієнтів, створювати репутацію в Інтернеті, забезпечувати чудовий досвід обслуговування клієнтів і розвивати свій бізнес. Ділові текстові повідомлення, чат Google Maps і WhatsApp, керування онлайн-оглядами, веб-чат, онлайн-форми та SMS-повідомлення за допомогою єдиного інструменту, яким користується ваша команда. Підтримувані канали на Sociocs: Facebook Messenger, Facebook Post Comments, огляди мобільних додатків, Google Business Reviews, Google Business Messaging, SMS/SMS, Telegram Messaging, Web Chat, WhatsApp Messaging, Website Forms.
Signpost
signpost.com
Signpost — це комплексне й автоматизоване рішення для збору відгуків клієнтів, отримання більшої кількості та кращих відгуків, залучення нових клієнтів, отримання рекомендацій і збільшення повторного бізнесу.
Swell
swellcx.com
Swell автоматично збирає приватні та публічні відгуки пацієнтів і співробітників. Завдяки кращому зворотному зв’язку лікарні можуть підвищити свою онлайн-репутацію, покращити досвід пацієнтів і підвищити рівень задоволеності працівників.
Redtie
getredtie.com
Redtie дозволяє власникам малого бізнесу обмінюватися маркетинговими матеріалами, такими як документи, зображення, аудіо та відео, за допомогою простого текстового повідомлення. Redtie — це просунуте рішення для обміну текстовими повідомленнями, яке дозволяє надсилати вкладення так само, як і в електронному листі. Текстові повідомлення надсилаються з посиланням для доступу до вкладених файлів, які зберігаються в безпечній хмарі. Redtie також масштабується для надсилання повідомлень і вкладень одному або сотням користувачів одночасно.
Dialogview
dialogview.com
Розмовна платформа ШІ | Омніканальна інтеграція | Віртуальний агент на основі AI Dialogview — це розмовна платформа штучного інтелекту, яка допомагає підприємствам досягти потужної багатоканальної взаємодії з клієнтами за допомогою інструментів спілкування та співпраці. Dialogview забезпечить єдиний інтерфейс перегляду для різних взаємодій каналу, включаючи веб-чат, SMS та інші популярні програми обміну повідомленнями. За допомогою інструментів для співпраці в режимі реального часу Dialogview може гуманізувати клієнтський досвід. Dialogview допомагає вашому бізнесу досягти покращеного досвіду клієнтів, подорожі клієнтів і відгуків клієнтів, таким чином забезпечуючи 360-градусний зв’язок з агентом.
Orlo
orlo.tech
З цілим набором каналів для перемикання та громадськістю, яка постійно спостерігає, надання послуг клієнтам і комунікацій, що збиває з ніг ваших громадян, нелегке завдання! Orlo дає вам змогу керувати вашими цифровими розмовами з однієї платформи, тож ви можете зосередитися на тому, що справді важливо – залученні, покращенні досвіду та керуванні репутацією. Нам довіряють понад 100 національних рад, три чверті поліцейських Великобританії та багато інших організацій державного сектору по всій країні, ми пишаємося тим, що народилися та виросли в поганому місці, і всі наші сервери також знаходяться на британській землі! Прості у впровадженні, безпечні та масштабовані рішення на основі технології ШІ? Передай привіт Orlo та почни створювати спільноти за допомогою блискучих розмов!
SleekFlow
sleekflow.io
SleekFlow — це набір багатоканальних розмов на основі ШІ для залучення клієнтів. Універсальна платформа SleekFlow створює безперебійні та персоналізовані подорожі клієнтів через доступні для кожного канали обміну повідомленнями, включаючи WhatsApp, Instagram, живий чат тощо. SleekFlow присвячений формуванню майбутнього комунікації, надаючи можливість компаніям зосередити всі свої робочі процеси навколо змістовних розмов. Від маркетингу та продажів до команд підтримки, SleekFlow оптимізує бізнес-операції, використовуючи свої передові можливості розмовного штучного інтелекту. Автоматизуючи рутинні завдання, оптимізуючи взаємодію з клієнтами та надаючи безпрецедентну підтримку, рішення, орієнтоване на клієнта, дає компаніям змогу досягти безпрецедентної масштабованості та зростання. SleekFlow знаходиться в Сінгапурі, Гонконгу, Малайзії, Індонезії, Бразилії та ОАЕ. У 2022 році стартап отримав раунд фінансування в розмірі 8 мільйонів доларів США під керівництвом Tiger Global за участі AEF Greater Bay Area Fund і Transcend Capital Partners.
erxes
erxes.io
Ласкаво просимо до erxes, альтернативи Hubspot/Qualtrics з відкритим кодом. erxes — це операційна система з відкритим вихідним кодом (XOS), яка дозволяє постачальникам SaaS і агентствам/розробникам цифрового маркетингу створювати унікальні можливості, які підходять для всіх видів бізнесу. Ми змінимо розвиток бізнесу, забезпечивши проривну цінність нашій спільноті. Подорожуйте з нами в цю подорож! Досягнення зростання та єдності у вашій компанії можливе з erxes, тому що він: - 100% безкоштовний і стійкий: erxes пропонує стійку бізнес-модель, у якій виграють і розробники, і користувачі. Це програмне забезпечення з відкритим кодом, але навіть краще. - 100% настроюваність: наша архітектура на основі плагінів забезпечує необмежену кількість налаштувань і дозволяє задовольнити всі ваші потреби, незалежно від того, наскільки вони специфічні. - 100% конфіденційність: ми розробили платформу erxes, щоб зберегти повний контроль над конфіденційними даними вашої компанії без стороннього моніторингу. - 100% контроль: ви можете створити будь-який досвід, який забажаєте, де всі канали, на яких працює ваш бізнес, пов’язані та інтегровані. Ознайомтеся з вашими можливостями: автономний AGPLv3 з альтернативою Hubspot з відкритим вихідним кодом Enterprise Edition. Він написаний на Node.js, GraphQL і React. Самообслуговування Почніть безкоштовно та розблокуйте розширені функції, додаткові послуги та налаштовані параметри за допомогою наших бонусів і доповнень. Підприємство Безпечне, сумісне програмне забезпечення з відкритим кодом для підприємств. Допоможіть своїй команді рухатися швидше. Вставте Інтегруйте основні плагіни, компоненти та SDK erxes у свою платформу, щоб розширити її можливості та оптимізувати роботу. Platform Leverage об’єднує основні плагіни, компоненти та корпоративні функції, щоб забезпечити роботу всього вашого платформного бізнесу. Інфраструктура Покращуйте свій SaaS за допомогою інфраструктури erxes і власних плагінів. Давайте втілимо ваше бачення в життя разом із нашою командою експертів.
OutboundEngine
outboundengine.com
OutboundEngine допомагає підприємствам розвиватися, роблячи онлайн-маркетинг простим і легким для всіх. Ми створюємо гарні, ефективні маркетингові кампанії, проводимо їх автоматично та відстежуємо залучення, щоб показати, хто готовий до розмови. Наша платформа зміцнює відносини з клієнтами, партнерами та потенційними клієнтами, щоб відкрити більше можливостей із меншими зусиллями.
Arena
arena.im
Arena розробляє наступне покоління інструментів для спілкування в прямому ефірі на основі даних першої сторони, щоб створити довірену аудиторію в прямому ефірі всюди. Наші рішення (чат, живий блог, Arena Personas) використовують найпопулярніші функції соціальних медіа, щоб швидко створити глибоку взаємодію на будь-якій платформі, якою ви керуєте. Понад 20 000 клієнтів довіряють Arena об’єднувати свою аудиторію в Інтернеті, у додатках або на подіях у прямому ефірі (або на всіх трьох) для взаємодії з контентом, спільнотою та комерцією.
Leadoo
leadoo.com
Leadoo — це конверсійна платформа, яка перетворює пасивний трафік веб-сайту на активних потенційних клієнтів і відчутні бізнес-результати. З огляду на те, що 83% рішень про купівлю приймаються в Інтернеті, можливості конверсії на веб-сайті ніколи не були такими високими. Але більшість відвідувачів сайту пасивні і не готові до покупки. У середньому 98% відвідувачів залишають сайт без конверсії. Ці низькі коефіцієнти конверсії можуть погіршити продуктивність. Тож вони виконують місію — об’єднати та розширити можливості команд маркетингу та продажів, щоб разом покращити конверсію та створити нову комерційну ефективність. Вони роблять це через: * Залучення локальних ботів для стимулювання конверсій * Потужна персоналізація для покращення взаємодії з користувачем * Ідентифікація компанії для виявлення перспектив * Відображення шляху користувача для відображення циклів продажів * Аналітика для розуміння користувачів * AI для автоматичних відповідей на запитання користувачів на основі вмісту сайту * Сповіщення про продажі для підтримки комерційних команд * Інтеграція CRM, щоб об’єднати все це разом * Leadoo також має спеціальну команду експертів з конверсії, які налаштовують і постійно оптимізують шляхи конверсії через сайт. Для 800 клієнтів Leadoo протягом перших 12 місяців роботи з ними вони виявили, що середнє збільшення базового коефіцієнта конверсії становило 74%. Простими словами, Leadoo надає всі інструменти та інформацію, необхідні для: * Ідентифікація відвідувачів веб-сайту * Активуйте їх на місці * Виховуйте їх під час їхніх подорожей за покупкою * Зрештою перетворите більше їх на клієнтів
Chekkit
chekkit.io
Chekkit — це платформа, розроблена для підвищення заряду місцевого бізнесу. Це значно підвищує залучення клієнтів і конверсію, перевершуючи конкурентів. Програмне забезпечення пропонує комплексне рішення для керування оглядами, ділового обміну текстовими повідомленнями, текстового чату, централізованої папки вхідних повідомлень, текстових стаціонарних телефонів, опитувань клієнтів, порівняльного аналізу конкурентів тощо! Цей комплексний підхід спрощує взаємодію з клієнтами, покращує бізнес-операції та стимулює зростання.
LiveAgent
liveagent.com
LiveAgent — це повнофункціональна служба підтримки та програмне забезпечення для спілкування в режимі реального часу, яке допомагає персоналізувати взаємодію з клієнтами за допомогою комплексного рішення служби підтримки. LiveAgent може похвалитися найшвидшим віджетом для чату на ринку, а також є найбільш перевіреним програмним забезпеченням для чату в прямому ефірі для малого та середнього бізнесу в 2024 році. Приєднуйтесь до таких компаній, як BMW, Yamaha, Huawei та Оксфордського університету, у наданні послуг клієнтам світового рівня. LiveAgent використовує потужність багатоканальної універсальної скриньки вхідних повідомлень, чату в режимі реального часу, вбудованого кол-центру та надійного порталу обслуговування клієнтів. Персоналізуйте своє спілкування, скориставшись перевагами нашої сегментації клієнтів, автоматизації, вбудованої CRM, потужного пакету аналітики, а також нашої бази знань клієнтів. Відкрийте для себе понад 175 функцій служби підтримки та понад 200 інтеграцій. Почніть свій безкоштовний 1-місячний пробний період, кредитна картка не потрібна. Включено понад 200 функцій: - Облікові записи POP3 -Конвеєр електронної пошти -Пересилання -Відділи -Пріоритети -Статуси - Теги -Правила - Маршрутизація квитків -Заготовлені/заздалегідь визначені повідомлення - Шаблони електронної пошти -Голосова інтеграція - Моніторинг веб-сайту та статистика в режимі реального часу -Чати -Facebook/Twitter/Instagram/Slack інтеграція -База знань - Живі пропозиції під час введення - Форми зворотного зв'язку та контактів -Агентський рейтинг, гейміфікація -Багатомовний -Фільтри квитків - Обмін файлами та вкладеннями - Шаблони кнопок чату та багато іншого. LiveAgent для стартапів: Програма стартапів безкоштовна протягом перших 6 місяців для стартапів, які подали заявку. Це ексклюзивна можливість для стартапів отримати доступ до найкращого програмного забезпечення для підтримки клієнтів на ринку без жодних попередніх витрат. Після перших 6 місяців стартапи можуть продовжувати використовувати LiveAgent за зниженою ціною.
giosg
giosg.com
Giosg — це платформа прискорення продажів, яка поєднує живий чат, чат-ботів, штучний інтелект та інтерактивний вміст, щоб допомогти компаніям створювати захоплюючі онлайн-досвіди, які швидко перетворюють відвідувачів веб-сайту на продавців. Ми хочемо переосмислити, переосмислити та переоцінити взаємодію між організаціями та людьми в цифровому світі. Сьогодні понад 1200 компаній у всьому світі, серед інших, які займаються роздрібною торгівлею, автомобілем та нерухомістю, приєдналися до нас у наших пошуках.
Rasayel
rasayel.io
Rasayel — це ваша універсальна платформа продажів B2B для WhatsApp. Завдяки: - Спільна папка "Вхідні" для команди з двостороннім обміном повідомленнями - Конструктор чат-ботів WhatsApp без коду - Трансляції WhatsApp і масові повідомлення - Відкриті API та веб-хуки - Автоматизація - Інтеграції (HubSpot CRM, Pipedrive, Salesforce (незабаром), 5000+ програм із Zapier тощо) - Мобільні додатки для iOS та Android Rasayel швидкий, надійний та інтуїтивно зрозумілий. Використовуючи спільну папку «Вхідні» команди Rasayel, ви можете керувати розмовами з клієнтами через WhatsApp, забезпечувати високу якість розмов про продажі та надавати клієнтам винятковий досвід. Ваша команда може відповідати клієнтам на ходу за допомогою мобільного додатку Rasayel. Ви ніколи не пропустите жодної можливості чи не втратите клієнта. Rasayel інтегрується з рештою вашого набору інструментів, щоб забезпечити вашу команду повним контекстом у будь-який час, зменшуючи людські помилки та заощаджуючи ваш час: - HubSpot: автоматично зіставляйте контакти Rasayel з наявними контактами в HubSpot. Реєструйте всі свої дії та створюйте власні звіти HubSpot із даних WhatsApp. - Pipedrive: реєструйте всі дії, автоматично зіставляйте контакти та створюйте звіти. - Salesforce: незабаром. Зверніться до нас, щоб приєднатися до бета-версії. - Zapier: підключіть Rasayel до понад 5000 програм і систем. Для розширених випадків використання API Rasayel відкриває потужність платформи Rasayel, дозволяючи вбудовувати її у ваші існуючі системи, процеси тощо.
Kindly
kindly.ai
Генеративні чат-боти на основі штучного інтелекту створені для автоматизації підтримки та збільшення продажів. Ми є одним із провідних постачальників чат-ботів преміум-класу в Європі, який спеціалізується на розробці рішень штучного інтелекту та автоматизації для обслуговування клієнтів і комунікації. Ми пропонуємо платформу, яка поєднує передові методи машинного навчання та обробку природної мови (NLP), щоб покращити взаємодію з клієнтами та підвищити ефективність процесів обслуговування клієнтів. Чим відрізняється Kindly? Менше обслуговування та більше виробництва контенту! ШІ від Kindly запропонує нові навчальні дані, які ви зможете прийняти одним натисканням кнопки. Легко налаштувати Не потрібно кодувати, щоб чат-бот відповідав вашому бренду! Більше ніж кнопки Чат-боти Kindly можуть відповідати на конкретні запитання замість того, щоб змушувати користувачів натискати кнопки, які можуть бути навіть нерелевантними. Багатомовний Навчіть чат-бота одній мові, і він буде розуміти запити більш ніж на сотні! Серед наших клієнтів Adecco, VOI, Norwegian Air, Lindex, Hertz, Comviq, Schibsted, Jotun і Kahoot. Легко інтегруйтеся з такими провідними постачальниками CRM, як Dixa, Salesforce, Freshdesk, Zendesk і Hubspot.
Futr
futr.ai
Futr — це платформа чату як послуги, яка розширює можливості обслуговування клієнтів за допомогою автоматичного, живого, відео та соціального чату будь-якою мовою та на будь-якому каналі. Завдяки клієнтам, зокрема поліцейським, провідним роздрібним торговцям і благодійним організаціям, Futr допомагає інтелектуальним організаціям зв’язуватися зі своєю аудиторією за допомогою постійно активних, миттєвих і інформативних служб чату. Не вірте нам на слово. Спробуйте платформу Futr безкоштовно за допомогою одномісячної пробної версії! - Миттєве розгортання автоматичного чату - Відстеження використання та рентабельність інвестицій - Спеціалізована підтримка з запланованою реєстрацією - Кінець судового розгляду справи - Без зобов'язань - кредитна картка не потрібна
Oct8ne
oct8ne.com
Oct8ne — це єдиний візуальний чат (прямий чат, чат-бот і обмін повідомленнями) з інтегрованим каталогом для показу та рекомендації продуктів у режимі реального часу вашим клієнтам. Пропонуйте цілодобову персоналізовану допомогу через агентів або чат-бота через ваші соціальні канали, а також у вашому електронному магазині. Інтеграція з chatGPT для більш гуманізованого досвіду роботи з нашим чат-ботом.
Table Duck
tableduck.com
Table Duck — це хмарна платформа для керування та автоматизації розмов із клієнтами з однієї папки «Вхідні». Це дозволяє компаніям надавати підтримку клієнтів 24/7 і підвищувати бали CSAT. Канали обміну повідомленнями, такі як чат, електронна пошта та канали соціальних повідомлень, такі як Facebook Messenger, об’єднані в одному місці. Чат-бот без скриптів, керований штучним інтелектом, забезпечує природну, схожу на людину взаємодію з клієнтами. Попередньо навчені моделі дозволяють легко впровадити за лічені хвилини. Підтримувані мови: англійська, іспанська, французька, німецька, голландська та шведська.
Webex
webex.com
Вебінари Webex (раніше Webex Events) — це масштабована платформа вебінарів, яка може створювати цікаві та вражаючі враження для всіх, від невеликих сесій до великої глобальної аудиторії. Зробіть вебінари інклюзивними, захоплюючими та інтерактивними: • Заохочуйте активну участь за допомогою модерованих запитань і відповідей, живих опитувань, чату, реакцій emoji та розпізнавання жестів • Дозвольте учасникам слухати їхньою мовою з живими перекладачами, які включені до сеансу • Занурюйтеся глибше в теми або заохочуйте зв’язки із секційними сесіями Проводьте професійні та спеціальні вебінари в масштабі • Керуйте сценою та вмістом, який бачить ваша аудиторія до, під час і після події • Керуйте реєстрацією відвідувачів за допомогою індивідуальних варіантів брендингу та тем • Відрепетируйте всю презентацію зі співучасниками перед прямим ефіром • Приймайте до 100 000 відвідувачів • Охоплюйте глобальну аудиторію за допомогою перекладів у режимі реального часу на понад 100 мов
Pega
pega.com
Pega — це потужна платформа з низьким кодом, яка забезпечує гнучкість провідних організацій світу, щоб вони могли адаптуватися до змін. Клієнти використовують нашу автоматизацію прийняття рішень і робочих процесів на базі штучного інтелекту, щоб вирішити найактуальніші бізнес-завдання – від персоналізації взаємодії до автоматизації обслуговування та оптимізації операцій. Починаючи з 1983 року, ми створили нашу масштабовану та гнучку архітектуру, щоб допомогти людям зосередитися на найважливішому, щоб вони могли задовольняти сьогоднішні вимоги клієнтів, постійно трансформуючись у майбутнє.
FreshLime
freshlime.com
FreshLime — це платформа взаємодії з клієнтами для місцевого бізнесу, яка робить взаємодію з потенційними клієнтами та клієнтами зручною за допомогою текстових повідомлень, чату та електронної пошти — і все це організовано в одному місці. Ми робимо ваш бізнес клієнтом готовим до будь-якої взаємодії 24/7/365.
AiTrillion
aitrillion.com
Відчуйте автоматизацію маркетингу на основі дієвого штучного інтелекту – отримайте AiTrillion! AiTrillion — це перша в історії підтримка штучного інтелекту на основі SaaS — комплексна маркетингова платформа для продавців електронної комерції. Це 11+ каналів залучення клієнтів, інтегрованих із аналітикою, створеною для галузі електронної комерції. Ми в AiTrillion спеціалізуємося на з’єднанні між мільйонами клієнтів у 175+ країнах. Усе, що ви шукаєте, зібрано під одним дахом завдяки інтегрованим та інноваційним функціям. Автоматизація електронного маркетингу Програма винагороди за лояльність Відгуки про продукти + запитання й відповіді Веб-повідомлення Push-повідомлення Партнерський маркетинг Регулярне членство Конструктор форм Автоматизація робочих процесів штучного інтелекту Інтелектуальні спливаючі вікна Панель повідомлень Рекомендації щодо продукту
LiveCaller
livecaller.io
Відсутність каналів зв’язку на веб-сайтах призводить до відтоку клієнтів, низького рівня задоволеності та мінімального або нульового успіху клієнтів, крім того, потенційна цінність голосових дзвінків одним клацанням миші для компаній у різних галузях величезна, тому LiveCaller в основному вирішує ці проблеми, пропонуючи все в одному рішенні. , який об’єднує різні канали зв’язку (веб-дзвінок, чат, зворотній дзвінок, програми для обміну соціальними повідомленнями) в єдину платформу.
Upsellit
us.upsellit.com
UpSellit забезпечує керовану оптимізацію конверсій, яка допомагає найбільшим інтернет-брендам збільшити продажі, залучити нових потенційних клієнтів, зупинити відмову та збільшити залучення нових клієнтів. Внутрішні творчі групи та команди розробників ідеально узгоджують технології UpSellit на цільових етапах конверсії, служачи продовженням вашої маркетингової групи. Гнучкі моделі ціноутворення UpSellit підходять для задоволення потреб будь-якого бізнесу та дозволяють роздрібним торговцям будь-якого розміру побачити справжній вплив оптимізації коефіцієнта конверсії. Набір послуг для керування UpSellit включає: - Ремаркетинг електронною поштою - Стимулювані стратегії - SMS-кампанії - Стратегії, орієнтовані на цінності - Технологію перебудови кошиків - Контрольні групи - Розширені тести AB - Поведінковий аналіз - Захист від помилок
Twixor
twixor.com
Twixor переосмислює CX за допомогою Generative AI & NLP, створюючи динамічні шляхи клієнта в каналах обміну повідомленнями. Платформа Twixor CX з низьким кодом/без коду поєднує Digital Assistant і Intelligent Process Automation, пропонуючи персоналізовану, цілеспрямовану взаємодію. Це виходить за рамки сценарних відповідей, генеруючи чуйні, персоналізовані рекомендації та рішення, підвищуючи задоволеність клієнтів у сфері маркетингу, ділових операцій і операцій підтримки. * Доведений успіх: завдяки 400+ клієнтам у всьому світі, включно з компаніями зі списку Fortune 500, і понад 1 мільярду взаємодій щокварталу, Twixor також користується довірою та має 7 патентів. * Трансформаційні переваги: за допомогою Twixor досягайте 25%+ частоти розмов, зменште операційні витрати на 15-25% і підвищте зацікавленість брендом на 80%. * Основні характеристики: наша платформа пропонує Journey Builder Studio з функцією перетягування, систему розмов на основі штучного інтелекту та НЛП, живих і віртуальних агентів, інтелектуальне керування кампаніями, багатоканальну підтримку 120 мов і аналітичну інформаційну панель на основі штучного інтелекту. * Ми визнані найкращою платформою для підтримки клієнтів у сфері роздрібної торгівлі та електронної комерції в Індії, а також отримали визнання як новий постачальник розмовного штучного інтелекту в регіоні MEA. Серед обраних партнерів Twixor – одна з найбільших у світі банківських платформ і гравців CPaaS, а також багато інших у країнах Близького Сходу, Африки та Азіатсько-Тихоокеанського регіону, які довіряють нашим білим рішенням. Коротше кажучи, Twixor дає можливість компаніям створювати динамічні шляхи клієнта, забезпечуючи винятковий CX, який виділяє вас у вашій галузі.
Customers.ai
customers.ai
Customers.ai є провідною у світі платформою для автоматизації продажів зі штучним інтелектом і пошуку даних B2C. Основні функції включають: ідентифікацію анонімних відвідувачів веб-сайту за допомогою електронної пошти, шаблонні інструменти автоматизації охоплення продажів, інтеграцію з тисячами інструментів підвищення продуктивності бізнесу, сотні мільйонів записів споживачів для створення кампаній охоплення електронною поштою для будь-якої аудиторії. Автоматизація продажів Customers.ai використовується більш ніж мільйонами компаній у всьому світі, у всіх бізнес-вертикалях і країнах світу.
Whisbi
whisbi.com
Whisbi надає перш за все мобільну платформу для продажу та маркетингу для компаній B2C. Наше рішення створює можливість для професіоналів із продажу та маркетингу збільшити конверсію продажів, покращити взаємодію з клієнтами в реальному часі та забезпечити унікальний досвід онлайн-клієнтів. Whisbi об’єднує всі контактні канали, такі як відеодзвінки, чати, чат-боти, дзвінки за кнопкою миші або традиційні телефонні дзвінки, в один централізований інтерфейс користувача на основі даних для ваших клієнтів. Удосконалений механізмом BI, Whisbi забезпечує потрібний канал для потрібного клієнта в потрібний час. Рішення Whisbi легко інтегрується з існуючою інфраструктурою, починаючи від кол-центрів і закінчуючи фізичними магазинами та віртуальними салонами. Просте розміщення рішення на веб-сайтах дає можливість створити справді багатоканальний клієнтський досвід, що значно підвищує коефіцієнт онлайн-конверсії. Ми пропонуємо платформу спілкування світового рівня для продажів і маркетингу та можемо ділитися галузевими ідеями та досвідом. Ми маємо неперевершений досвід тісної співпраці з глобальними підприємствами у сфері телекомунікацій, автомобілебудування, подорожей, страхування та банківської справи. Наші рішення впоралися з: * 700 мільйонів показів, * 47 мільйонів кліків, * 18 мільйонів запитів на дзвінки, * 10 мільйонів розмов На сьогоднішній день ми здійснили понад 1,5 млн продажів нашим клієнтам у всьому світі. А ми тільки починаємо! Whisbi ставить людську взаємодію в центр взаємодії з клієнтами в Інтернеті та підвищує рентабельність інвестицій цифрових маркетингових кампаній. Це дозволяє брендам краще заробляти на трафіку свого веб-сайту, підвищувати показник NPS, диференціюватись завдяки CX і продавати більше онлайн. Ми інтегруємося з найкращими рішеннями для маркетингу та продажів, включаючи Salesforce, Google Adwords, Google Analytics і Adobe Marketing Cloud, допомагаючи надавати більш ефективну інформацію про повний шлях клієнта. По суті, Whisbi дозволяє сучасним командам маркетингу та продажів надавати багатоканальний досвід, який підтримує та доповнює існуючі системи цифрової торгівлі.
Pulsate
pulsatehq.com
Pulsate Locate – це рішення для маркетингу місцезнаходження, яке дозволяє маркетологам залучати користувачів на основі їх точного місцезнаходження.
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