Програмне забезпечення для живого чату - Найпопулярніші застосунки - Росія

Знайдіть правильне програмне забезпечення та послуги.
Перетворюйте вебсайти на десктопні застосунки за допомогою WebCatalog Desktop та отримуйте доступ до безлічі ексклюзивних застосунків для Mac, Windows. Використовуйте простори для впорядкування застосунків, легкого перемикання між багатьма акаунтами та максимальної продуктивності.
Програмне забезпечення для живого чату дозволяє компаніям спілкуватися з відвідувачами веб-сайту в режимі реального часу через вікна чату. Представники служби підтримки клієнтів можуть використовувати це програмне забезпечення, щоб допомогти користувачам із запитаннями про продукти або навігацію сайтом. Агенти служби підтримки можуть ініціювати взаємодію за допомогою спливаючих вікон чату або чекати, доки відвідувачі звернуться зі своїми запитами. Основні функції включають звіти та аналітику, сповіщення в інтерактивному чаті та архівування розмов. Цей інструмент допомагає командам обслуговування клієнтів швидко реагувати на запити, дозволяє співробітникам з розвитку бізнесу залучати потенційних клієнтів, з якими важко зв’язатися по телефону чи електронною поштою, і дає змогу адміністративному персоналу в освітньому секторі спілкуватися з майбутніми студентами. Крім того, функції живого чату можна інтегрувати в інші типи програмного забезпечення, такі як платформи електронної комерції та рішення служби підтримки.
Запит на новий застосунок
Intercom
intercom.com
Intercom — це єдине комплексне рішення для обслуговування клієнтів, яке забезпечує безперебійну взаємодію з клієнтами за допомогою автоматизації та підтримки персоналом, забезпечуючи підвищену задоволеність клієнтів при зниженні витрат. Ми будуємо майбутнє, у якому більшість розмов із клієнтами успішно вирішуються без потреби людської підтримки, що звільняє команду для роботи над розмовами з клієнтами більшої цінності. Понад 25 000 глобальних організацій, у тому числі Atlassian, Amazon і Lyft Business, покладаються на Intercom, щоб забезпечити неперевершений досвід користувачів у будь-якому масштабі. Платформа Intercom використовується для надсилання понад 500 мільйонів повідомлень на місяць і забезпечує взаємодію з понад 600 мільйонами активних кінцевих користувачів щомісяця. Intercom, заснована в 2011 році за підтримки провідних венчурних капіталістів, зокрема Kleiner Perkins, Bessemer Venture Partners і Social Capital, прагне зробити інтернет-бізнес персональним.
JivoChat
jivochat.com
JivoChat — це безкоштовний чат для онлайн-бізнесу, який дозволяє спілкуватися зі своїми клієнтами в режимі реального часу. Він пропонує вам побудувати 360° систему підтримки клієнтів і підключати воронки повідомлень, пропонувати дзвінки, вільно конфігурувати та налаштовувати.
Podium
podium.com
Podium — це універсальна платформа для перетворення потенційних клієнтів і комунікацій на основі штучного інтелекту, готова до інтеграції з інструментами, які ви вже використовуєте. Понад 100 000 компаній використовують Podium, щоб виділитися серед конкурентів. * Podium — це комунікаційний інструмент, який допомагає компаніям здійснювати конверсії веб-сайтів і взаємодіяти з клієнтами. * Рецензенти часто відзначають зручність доступу до програми з будь-якого пристрою, простоту використання та позитивний вплив на спілкування з клієнтами та конверсії веб-сайту. * Користувачі згадували про проблеми з часом відповіді служби підтримки клієнтів, труднощі з певними функціями та незадоволення цінами та умовами контракту.
Zendesk
zendesk.com
Zendesk — це сервісне рішення на основі ШІ, яке легко налаштувати, використовувати та масштабувати. Рішення Zendesk працює нестандартно, і його легко модифікувати у разі змін, що дозволяє бізнесу рухатися швидше. Zendesk також допомагає компаніям використовувати найсучасніший ШІ для команд обслуговування, щоб швидше й точніше вирішувати проблеми клієнтів. Створений на основі мільярдів взаємодій CX, штучний інтелект Zendesk можна використовувати в усіх сервісах, від самообслуговування до агентів і адміністраторів, щоб допомогти вам розвиватися та ефективно працювати в масштабі. Zendesk надає агентам інструменти, аналітику та контекст, необхідні для надання персоналізованих послуг на будь-якому каналі, будь то соціальні повідомлення, телефон чи електронна пошта. Zendesk об’єднує все, що потрібно групі обслуговування – від персоналізованих розмов і багатоканального керування справами до робочих процесів на базі штучного інтелекту та інструментів агентів, автоматизації та Marketplace із понад 1200 додатків – усе це захищено під одним дахом. А наше рішення легко впроваджувати та налаштовувати на ходу, звільняючи команди від необхідності вносити поточні зміни в ІТ, розробників і дорогих партнерів. Ми в Zendesk прагнемо спростити складний бізнес і полегшити компаніям встановлення значущих зв’язків із клієнтами. Від стартапів до великих підприємств ми віримо, що інтелектуальний, інноваційний досвід роботи з клієнтами має бути доступним для кожної компанії, незалежно від розміру, галузі чи амбіцій. Zendesk обслуговує понад 130 тисяч світових брендів у багатьох галузях більш ніж 30 мовами. Штаб-квартира Zendesk розташована в Сан-Франциско, а офіси є по всьому світу.
ZoomInfo
zoominfo.com
ZoomInfo (NASDAQ: ZI) — це платформа для виходу на ринок, яка допомагає компаніям знаходити, залучати та розвивати своїх клієнтів. ZoomInfo надає точні дані в режимі реального часу, статистику та технології більш ніж 35 000 компаній у всьому світі. Підприємства використовують його дані та платформу для підвищення ефективності, узгодження відділів продажів і маркетингу та консолідації наборів технологій. Це визнаний лідер у сфері конфіденційності даних, який відповідає найкращим у галузі вимогам GDPR і CCPA та має численні сертифікати безпеки та конфіденційності даних. Спеціалізації: платформа GTM, стратегія GTM, аналітика продажів, розвідка розмов, маркетингова розвідка, залучення до продажів, контактні дані, дані про наміри, формування потенційних клієнтів, покращене пошук потенційних клієнтів, бізнес-інформація, ділові контакти, маркетинг на основі облікових записів (ABM), точність даних, база даних гігієни та організації даних.
Sobot
sobot.io
Ми пропонуємо рішення контакт-центру, включаючи обслуговування клієнтів і маркетинг. Наш асортимент продукції включає AI Chatbot, Live Chat, Voice, Ticketing. Ми зобов’язуємося надавати багатоканальне та інтелектуальне рішення, забезпечуючи безперебійну взаємодію з клієнтами через різні канали. У нас є відомі клієнти, такі як Samsung, OPPO, DFS, Philips, J&T і Air Liquide. Крім того, ми встановили партнерські відносини з такими гігантами галузі, як AWS, Alibaba Cloud і Meta. Ми хочемо надати підприємствам змогу покращити взаємодію з клієнтами та підвищити рівень задоволеності. Надаючи передові рішення, ми сподіваємося досягти успіху для наших клієнтів у всьому світі.
Brevo
brevo.com
У сучасному конкурентному діловому середовищі надання виняткового рівня обслуговування клієнтів має першочергове значення для створення процвітаючого бренду. За допомогою Conversations від Brevo ви можете підняти підтримку клієнтів на новий рівень, збільшуючи продажі та розвиваючи тривалі стосунки з клієнтами. Наша потужна платформа «все в одному» дає змогу вашій команді надавати першокласну підтримку та оптимізувати роботу з обслуговування клієнтів. Справжня розмова в режимі реального часу Розмови включають електронну пошту, живий чат і канали соціальних мереж, як-от Facebook, WhatsApp і Instagram. Більше жодного перетасування вкладок чи копіювання. Централізуйте всі взаємодії з клієнтами в одній зручній стрічці. Перетворіть відвідувачів на клієнтів і заблокуйте зростання доходу Залучайте потенційних клієнтів за допомогою нашого віджета чату та чат-ботів, гарантуючи, що вони здійснять конверсію, перш ніж покинуть ваш сайт. Утримуйте та підтримуйте існуючих клієнтів, щоб максимізувати дохід у сучасному конкурентному середовищі. Ефективність у вас під рукою Економте час за допомогою готових відповідей із актуальними змінними. Створіть комплексний довідковий центр для відповідей на поширені запитання та зменшення кількості повторюваних запитів. Використовуйте інструменти самообслуговування та автоматизації для більш змістовних розмов. Використовуйте мобільну програму Brevo Conversations для Android або iOS у дорозі. Повна інтеграція та консолідація даних Розмови від Brevo легко інтегруються в продукти Brevo та не тільки, надаючи вам уніфікований центр керування клієнтами. Без зусиль керуйте своїми маркетинговими потоками тощо завдяки глибокій інтеграції з WordPress, Shopify, WooCommerce та іншими. Оптимізуйте доставку, повернення, огляди, програми лояльності та інші важливі бізнес-функції. Отримайте повне уявлення про кожного клієнта, збираючи та консолідуючи всі відповідні дані в одному місці. Приєднуйтеся до понад 500 000 компаній, які вибрали Brevo, і відчуйте силу та простоту Conversations від Brevo. Незалежно від того, чи є ви малим бізнесом чи підприємством, у нас є індивідуальні плани для задоволення ваших потреб.
Appy Pie
appypie.com
Одна всеохоплююча платформа з усіма AI та рішеннями без коду, щоб розпочати, керувати та розвивати свій бізнес. Appy Pie має набір продуктів і послуг, які можуть допомогти будь-якому бізнесу досягти успіху в комплексній манері, використовуючи найновіші безкодові технології для мобільних додатків, веб-сайтів, чат-ботів, автоматизації, дизайну, бази знань, служби підтримки та багато іншого.
Chatwoot
chatwoot.com
Chatwoot — це рішення для підтримки клієнтів із відкритим вихідним кодом, яке допомагає компаніям залучати своїх клієнтів на їхній веб-сайт, сторінку у Facebook, Twitter, Whatsapp, SMS, електронну пошту тощо. Це альтернатива з відкритим кодом Intercom, Drift, Freshchat тощо. Підключіть свого клієнта канали спілкування та спілкуйтеся зі своїми клієнтами з одного місця. Легко додавайте нових агентів до вашої системи та з легкістю вирішуйте розмови. Chatwoot також надає вам звіти в реальному часі для вимірювання продуктивності вашої команди, стандартні відповіді, щоб легко відповідати на поширені запитання, і приватні нотатки для співпраці агентів між собою.
Tidio
tidio.com
Tidio є світовим лідером програмного забезпечення для обслуговування клієнтів. Зручна платформа Tidio дозволяє більш ніж 300 000 компаніям у всьому світі надавати розумнішу та швидшу підтримку своїм клієнтам. Завдяки повному набору рішень для обслуговування клієнтів Tidio пропонує живий чат, чат-ботів, продаж квитків і віртуальних агентів підтримки на основі штучного інтелекту, які допоможуть вам вирішити проблеми клієнтів і підвищити рівень конверсії. Програмне забезпечення Tidio працює в усіх основних системах керування вмістом, платформах електронної комерції та каналах соціальних мереж. Заснована в 2013 році компанія Tidio виросла до 180+ співробітників і має офіси в Сан-Франциско, Щецині та Варшаві. Tidio обслуговує клієнтів будь-якого розміру з 205+ країн, включаючи Mercedes, Shell і Praktiker. Щомісяця віджет чату Tidio переглядають 510 мільйонів унікальних користувачів.
Smartsupp
smartsupp.com
Smartsupp – стимулюйте свої онлайн-продажі за допомогою розмов! Автоматизуйте продажі за допомогою Smartsupp. Ми пропонуємо все, що вам потрібно, щоб збільшити ваші онлайн-продажі: штучний інтелект, чат-боти LeadGen, живий чат та багато іншого, за допомогою якого можна залучити відвідувачів у потрібний час. І миттєво перетворите їх на постійних клієнтів. Smartsupp — одне з провідних і найбільш надійних рішень для чату та чат-ботів у світі, яке наразі підтримує понад 100 000 веб-магазинів і веб-сайтів.
SendPulse
sendpulse.com
SendPulse — це багатоканальна платформа автоматизації маркетингу для багатогранного просування бізнесу та утримання клієнтів. SendPulse дозволяє надсилати електронні листи та SMS-кампанії, працювати з клієнтами за допомогою чат-ботів для Telegram, Facebook Messenger, WhatsApp та Instagram, а також створювати цільові сторінки всього за 15 хвилин. SendPulse також пропонує платформу для створення онлайн-курсів. Ви можете легко відстежувати всі свої маркетингові дії та інформацію про клієнтів за допомогою безкоштовної CRM від SendPulse.
Gist
getgist.com
Gist — це набір інструментів, які компанії використовують для маркетингу, продажу та спілкування зі своїми клієнтами. Їхня місія полягає в тому, щоб допомогти командам маркетингу, продажів і підтримки створити чудовий досвід клієнтів під час кожної взаємодії протягом життєвого циклу клієнта в масштабі. Сьогодні понад 10 000 компаній використовують Gist, і вони тільки починають роботу. Клієнти використовують їх, щоб спілкуватися зі своїми потенційними клієнтами та клієнтами та бути головним джерелом правди. Вони вважають, що перебувають у середині величезного переходу в просторі SaaS до універсальних платформ, і їм потрібна їхня допомога.
JustCall
justcall.io
JustCall: універсальна платформа бізнес-комунікації. Спілкуйтеся з потенційними клієнтами за допомогою голосового зв’язку, SMS, електронної пошти та WhatsApp. Автоматизуйте робочі процеси за допомогою понад 100 інтеграцій і магії штучного інтелекту та спостерігайте, як ваш бізнес розвивається на автопілоті. JustCall, якій довіряють понад 6000 компаній у всьому світі, надає команди, які працюють із клієнтами, для бездоганної взаємодії з клієнтами на основі інформації штучного інтелекту в режимі реального часу та після виклику. Основні функції JustCall, на які варто звернути увагу: * Вхідні та вихідні дзвінки * Надсилайте та отримуйте SMS і MMS * Продажі дозвону (автоматичні, прогнозні та потужні дозвони) * Робочі процеси SMS * СМС-боти * Багаторівневий IVR * Допомога агента в реальному часі * SMS Copilot на основі AI * Коучинг ШІ * Аналіз настроїв * Підрахунок дзвінків AI * Живий моніторинг викликів * Спільна папка вхідних повідомлень WhatsApp * Автоматичний розподіл викликів (ACD) * 100+ інтеграцій CRM * Телефонні номери компаній у понад 70 країнах
Agile CRM
agilecrm.com
Agile CRM — це повністю інтегрована система CRM із відстеженням продажів, керуванням контактами, автоматизацією маркетингу, веб-аналітикою, двосторонньою електронною поштою, телефонією, службою підтримки з чистим сучасним інтерфейсом. Завдяки Agile CRM SMB тепер можуть: * Автоматизуйте процес маркетингу, продажів і утримання клієнтів за допомогою простого та потужного редактора перетягування * Перетворюйте відвідувачів веб-сайту безпосередньо на потенційних клієнтів у CRM - виховуйте, відстежуйте та оцінюйте потенційних клієнтів автоматично на основі активності в Інтернеті чи електронної пошти * Увімкніть багатоканальний зв’язок із можливістю телефонувати, надсилати електронного листа чи твіту контакту з тієї ж сторінки * Відстежуйте поведінку клієнтів і отримуйте сповіщення в реальному часі про дії клієнтів * Керуйте заявками служби підтримки з усією історією клієнтів в одному місці * Майте детальний запис усіх деталей клієнта та історії спілкування на одній сторінці, відсортовані в хронологічному порядку * Переглядайте дані клієнтів із різноманітних інших бізнес-додатків на одній сторінці за допомогою широкої інтеграції
CallRail
callrail.com
CallRail дозволяє компаніям будь-якого розміру легко перетворити більше потенційних клієнтів на кращих клієнтів. CallRail — це провідна інтелектуальна платформа, яка дозволяє компаніям будь-якого розміру легко виходити на ринок з упевненістю. Рішення CallRail, які обслуговують понад 200 000 компаній у всьому світі, допомагають компаніям відстежувати та прив’язувати кожен потенційний клієнт до їхньої маркетингової подорожі, фіксувати та керувати кожним дзвінком, текстовим повідомленням, чатом і формою, а також використовувати статистичні дані в реальному часі для оптимізації свого маркетингу.
eDesk
edesk.com
eDesk допомагає онлайн-продавцям і торговим маркам забезпечувати виняткове обслуговування клієнтів усюди, де вони продають. eDesk пропонує цілий набір відзначених нагородами інструментів електронної комерції для оптимізації процесів підтримки клієнтів і звітності для швидшого часу відповіді для значного підвищення продуктивності та прибутковості. Його програмне забезпечення для підтримки клієнтів було розроблено спеціально, щоб надати компаніям електронної комерції уніфікований перегляд усіх запитів клієнтів, централізуючи всі їхні канали підтримки, повідомлення в соціальних мережах, веб-магазині та на торговому майданчику за допомогою Smart Inbox. Він автоматично визначає пріоритетність повідомлень на основі потреб вашого бізнесу та призначає їх за допомогою правил на основі ролей, щоб ваша команда могла відповідати клієнтам у 5 разів швидше, зміцнювати лояльність і стимулювати повторну покупку. Під час обробки запитів клієнтів його автоматизований штучний інтелект пропонує найкращі відповіді та переклади, щоб ваші агенти могли легко відповісти будь-якою місцевою мовою. Підприємства, які серйозно займаються продажем онлайн, можуть розширити рівень обслуговування клієнтів, упевнено виходячи на нові ринки. eDesk інтегрується та об’єднує дані з понад 200 торговельних майданчиків, веб-магазинів, соціальних мереж, каналів зв’язку та логістики – більше, ніж будь-який інший постачальник програмного забезпечення для підтримки клієнтів – тому ви можете отримати доступ до наскрізної інформації про замовлення одним натисканням кнопки. eDesk також є єдиним рішенням для підтримки клієнтів у радах розробників Amazon і Walmart, яке допомагає онлайн-магазинам і брендам розвивати свій бізнес за допомогою нових каналів продажів, добре пов’язаних із інструментами та процесами підтримки клієнтів.
Landbot
landbot.io
Landbot.io — це платформа для чат-ботів без використання коду, яка дозволяє компаніям створювати безпроблемний досвід спілкування від кінця до кінця. Перетворюючи розмови на прибуткові результати, Landbot допомагає командам маркетингу, операцій і обслуговування клієнтів потроїти ефективність і скоротити операційні витрати на 30% або більше. Незалежно від того, чи йдеться про WhatsApp, Web чи Messenger, будь-хто може створити автоматизовані потоки чат-ботів, щоб краще залучати клієнтів і підвищувати коефіцієнт конверсії. Landbot також використовує останні досягнення в GPT та AI, щоб зробити процес створення чат-ботів ще доступнішим, поєднуючи можливості Landbot без використання коду з іншими моделями великої мови.
Rocket.Chat
rocket.chat
Rocket.Chat – безпечна співпраця для суворо регульованих організацій Створений для організацій, яким потрібен більший контроль над своїми комунікаціями, він забезпечує співпрацю між колегами, партнерами, клієнтами, спільнотами та навіть платформами без компромісів щодо власності на дані, налаштувань чи інтеграції. Десятки мільйонів користувачів у більш ніж 150 країнах і організаціях, таких як Deutsche Bahn, ВМС США та Credit Suisse, щодня довіряють Rocket.Chat, щоб забезпечити повну конфіденційність і безпеку їх спілкування.
RingCentral
ringcentral.com
RingCentral Contact Center — це багатоканальне рішення для залучення клієнтів із голосовими та понад 30 цифровими каналами, розширеними опціями штучного інтелекту для самообслуговування, такими як боти, проактивними інструментами для роботи з клієнтами та інтелектуальними віртуальними агентами, які розуміють наміри клієнта. Він пропонує понад 300 готових інтеграцій (включно з провідними CRM) і повністю інтегроване рішення для управління залученням персоналу та аналітики на основі ШІ. RingCentral Contact Center тісно інтегрований з рішенням RingCentral MVP, пропонуючи клієнтам переваги голосової інфраструктури корпоративного рівня та інтегрованих уніфікованих комунікацій, які забезпечують безперебійну міжфункціональну співпрацю.
Signals
getsignals.ai
Signals – це платформа для створення потенційних клієнтів і штучного інтелекту, яка допомагає вам знати, хто на вашому веб-сайті, і використовувати їхню поведінку для взаємодії з відвідувачами, які готові купувати. Ми вже допомогли компаніям знайти тисячі нових кваліфікованих контактів, відвідувачам не потрібно було заповнювати форму.
yellow.ai
yellow.ai
Yellow.ai дає можливість підприємствам створювати незабутні розмови з клієнтами за допомогою нашої генеративної платформи автоматизації обслуговування клієнтів на основі штучного інтелекту. Наше бачення полягає в тому, щоб рухатися до майбутнього повністю автономної підтримки клієнтів, яка відкриває неперевершену ефективність і значно знижує операційні витрати. Yellow.ai зі штаб-квартирою в Сан-Матео обслуговує понад 1000 підприємств, у тому числі Sony, Domino's, Hyundai, Ferrellgas, Waste Connections, Randstad, Tiket.com, Lulu Group International, Arabic Radio Network, Papa Johns, Hyundai, Volkswagen, ITC Ltd, OYO , Skoda Auto, у 85+ країнах. Наша платформа побудована на архітектурі з кількома LLM і постійно навчається понад 16 мільярдів бесід на рік, що дозволяє компаніям забезпечувати покращений досвід і будувати тривалі відносини з клієнтами. Yellow.ai, заснований у 2016 році з офісами в шести країнах, залучив понад 102 мільйони доларів США від інвесторів-блакитних фішок.
Chaport
chaport.com
Chaport — це універсальна платформа обміну повідомленнями, яка надає багатоканальний чат, чат-ботів, базу знань тощо. Він допомагає підприємствам розвиватися та процвітати, надаючи їм простий спосіб взаємодії з відвідувачами веб-сайту, отримання більш кваліфікованих потенційних клієнтів, збільшення продажів та покращення обслуговування клієнтів. Сьогодні Chaport використовують понад 30 000 команд по всьому світу. Чому Чапорт? Chaport пропонує вам набір потужних функцій, які допоможуть вам перетворити відвідувачів веб-сайту на лояльних клієнтів. Проте він залишається зручним і робить спілкування з клієнтами таким же простим і приємним, як спілкування з друзями. Процес установки простий і займає не більше 5 хвилин. Просто додайте віджет чату на свій веб-сайт і почніть відповідати на запитання клієнтів. Якщо вам також потрібен чат-бот, ви можете створити його за лічені хвилини завдяки конструктору чат-ботів WYSIWYG від Chaport. Ключові особливості: – Живий чат: спілкуйтеся зі своїми клієнтами в реальному часі. – Чат-боти: дозвольте чат-ботам відповідати на поширені запитання та кваліфікувати потенційних клієнтів. Запропонуйте миттєву допомогу 24/7, навіть коли ваша команда офлайн. – База знань + бот FAQ: надайте своїм клієнтам базу знань і активуйте бота FAQ, щоб автоматично пропонувати статті у віджеті чату. – Інтеграція з Facebook, Viber, Telegram тощо: відповідайте на запитання з усіх каналів в одному місці. – Автоматичні запрошення: ініціюйте більше чатів із відвідувачами вашого сайту. – Збережені відповіді: підготуйте шаблони відповідей на поширені запитання, відповідайте кількома клацаннями миші та заощаджуйте час. – Статистика введення тексту: читайте повідомлення ще до їх надсилання та відповідайте швидше. – Веб-програми, програми для настільних комп’ютерів і мобільні пристрої: спілкуйтеся з клієнтами, де б ви не були. – Zapier і API: тісніше інтегруйте Chaport зі своїм веб-сайтом або підключіть його до програм сторонніх розробників. – І багато іншого... Зареєструйтеся сьогодні та збільште свої продажі! Доступна безкоштовна пробна версія.
DevRev
devrev.ai
DevRev — це платформа, спеціально створена для SaaS і технологічних компаній, яка допомагає розвитку бек-офісу відповідати швидким темпам взаємодії з клієнтами фронт-офісу. Наша місія полягає в тому, щоб об’єднати кінцевих користувачів, інженерів підтримки, менеджерів із продуктів і розробників, щоб зробити те, що найважливіше, без особливих зусиль, і створити культуру орієнтації на продукт і клієнта в масштабах усієї компанії. На відміну від загальних інструментів, DevRev застосував чистий підхід до співпраці, пошуку, GenAI та аналітики, дозволяючи SaaS-компаніям швидше постачати для досягнення найбільшого впливу на бізнес — із постійним розвитком, плануванням, пріоритезацією, розробкою клієнтів тощо. DevRev використовується департаментами тисяч компаній і може співіснувати з вашими інструментами або замінювати їх, забезпечуючи симетрію інформації, оптимізуючи співпрацю та об’єднуючи команди. DevRev було засновано в жовтні 2020 року та залучило понад 85 мільйонів доларів початкового капіталу від таких інвесторів, як Khosla Ventures і Mayfield, що зробило його найбільшим в історії Кремнієвої долини. Його очолює співзасновник і генеральний директор Дхірадж Панді, який раніше був співзасновником і генеральним директором Nutanix, а також Манодж Агарвал, співзасновник DevRev і колишній старший віце-президент з інженерії в Nutanix. Штаб-квартира DevRev знаходиться в Пало-Альто, штат Каліфорнія, і має офіси в семи місцях по всьому світу.
Chative
chative.io
Chative.IO — це багатоканальна платформа для обміну повідомленнями на основі ШІ. Ми дозволяємо компаніям продавати безпосередньо через соціальні канали за допомогою ШІ та автоматизації. Чому варто використовувати Chative.IO? - Chative має готове рішення для обслуговування клієнтів зі штучним інтелектом, яке адаптується до будь-якого бізнесу та працює за декілька кліків! - Необмежена кількість каналів і повідомлень безкоштовно, а ціноутворення є повністю прозорим і зручним для запуску. Він також постачається з безкоштовним мобільним додатком! - Безкоштовний план для малого бізнесу з доступною підтримкою в програмі. - Chative пропонує відзначений нагородами UI & UX, який поєднує в собі мистецтво конденсації інформації з легкою навігацією! - Протягом останніх 6 років ми були піонерами в області штучного інтелекту, чат-ботів і автоматизації обміну повідомленнями. Що Chative.IO робить для вас? - Об’єднайте всі розмови, клієнтів, замовлення та каталоги продуктів, щоб прискорити зростання за рахунок задоволених клієнтів. - Отримайте доступ до повної інформації про клієнта, історії замовлень і відомостей про діяльність, забезпечуючи індивідуальну підтримку для лояльності та повторних покупок. - Увімкніть прямі продажі через щоденні додатки для обміну повідомленнями, перетворюючи відвідувачів на потенційних клієнтів. - Забезпечте своєчасне персоналізоване обслуговування клієнтів і підвищте продуктивність завдяки ШІ та автоматизації.
Zoho SalesIQ
zoho.com
Zoho SalesIQ — це платформа для залучення клієнтів із чатом у реальному часі, відстеженням відвідувачів веб-сайту та аналітичними можливостями, яка допомагає вам знати своїх відвідувачів, залучати їх і підтримувати клієнтів у режимі реального часу. Завантажений усіма функціями, які очікує клієнт, і багатьма іншими, включаючи відстеження відвідувачів у реальному часі, переклад чату в режимі реального часу, чат у прямому ефірі, автоматичні тригери чату, підрахунок потенційних клієнтів, аудіодзвінок, показ екрана, керування нецензурною лексикою, попередній перегляд чату, бот без коду, бот для відповідей, маршрутизація чату, внутрішній чат, мобільний додаток агента, SDK для iOS і Android, а також інтеграція з популярними каналами обміну миттєвими повідомленнями, такими як Whatsapp, Instagram, FB Messenger і Telegram. Все це на одній платформі.
Zoho Desk
zoho.com
Zoho Desk може допомогти компаніям керувати спілкуванням з клієнтами по телефону, електронною поштою, чатом, SMS-повідомленнями, соціальними мережами тощо. Це також допомагає призначати дзвінки вашим агентам на основі їхнього відділу чи команди, автоматично направляти дзвінки агентам, з якими клієнт знайомий, і дає змогу підтримувати послідовність обслуговування для побудови значущих стосунків із клієнтами. Підключіть свій номер служби підтримки клієнтів до Zoho Desk і телефонуйте/приймайте дзвінки в додатку.
WotNot
wotnot.io
WotNot автоматизує вашу взаємодію з клієнтами в масштабі за допомогою чат-ботів. Вирішуйте бізнес-завдання, наприклад залучайте більше потенційних клієнтів, бронюйте більше зустрічей, масштабуйте підтримку клієнтів за допомогою передових чат-ботів. Клієнти використовують WotNot, щоб забезпечити персоналізований досвід для своїх поточних або майбутніх клієнтів, який доступний 24/7, відповідає миттєво, повністю надійний і розмовляє мовою клієнта. Додайте чат-бота в будь-яку галузь, як-от нерухомість, страхування, фінанси, охорона здоров’я, автомобільна промисловість, SaaS, банківська справа, споживчі товари, виробництво та освіта, щоб задовольнити різноманітні випадки використання. За допомогою No-code Bot Builder від WotNot ви можете досить легко створювати ботів за допомогою інтуїтивно зрозумілого візуального конструктора. Керуйте кількома ботами для різних дій на основі тригерів і умов, визначених вами. Крім того, WotNot пропонує послугу «зроблено для вас», у якій наша команда досвідчених експертів з дизайну розмов розуміє ваші потреби та ретельно створює потік розмов, який відповідає потребам вашого бізнесу, і продовжує оптимізувати потік, переглядаючи результати. Приєднуйтесь до понад 3000 компаній у всьому світі, які довіряють WotNot взаємодію з клієнтами.
Kartra
home.kartra.com
Kartra — це більше, ніж просто платформа; це партнер у вашій підприємницькій подорожі, надаючи все: від цільових сторінок і веб-сайтів із високою кількістю конверсій до складних маркетингових рішень електронною поштою, сайтів членства тощо. Платформа Kartra створена для стимулювання продажів, пропонуючи потужне комплексне рішення, яке спрощує процеси цифрового маркетингу та продажів, дозволяючи вам зосередитися на тому, що ви вмієте найкраще – створенні та забезпеченні цінності для вашої аудиторії. * Створюйте з легкістю: залучайте свою аудиторію за допомогою захоплюючих веб-сайтів, відео та вебінарів. Пропонуйте трансформаційне членство або онлайн-курси та керуйте своїм розкладом і виставленням рахунків за допомогою інтегрованих інструментів. * Ринок із точністю: розширюйте охоплення за допомогою вдосконалених методів захоплення потенційних клієнтів і заохочуйте потенційних клієнтів за допомогою цільових кампаній і послідовностей. Ефективно надсилайте свої пропозиції електронною поштою чи SMS і обробляйте платежі за допомогою настроюваних кас. * Масштабуйте своє бачення: використовуйте розширені теги та повідомлення на основі поведінки, щоб удосконалити свої маркетингові стратегії. Автоматизуйте свій розвиток і приймайте обґрунтовані рішення за допомогою глибокої аналітики.
typedesk
typedesk.com
Стандартні відповіді, суперзаряджені! typedesk — це провідна програма, яка заощаджує час, витрачений на введення одних і тих же речей знову і знову! Створюйте текстові шаблони ваших щоденних речень і повідомлень, а Typedesk спрощує їх повторне використання швидким і легким. ➤ Як це працює. Щоб швидко вставити відповідь, використовуйте символ /, а потім ваші спеціальні комбінації клавіш. Наприклад, typedesk може трансформуватися
Social Intents
socialintents.com
Зустрічайте онлайн-чат №1 для Microsoft Teams, Slack і ChatGPT. Спілкуватися з клієнтами має бути легко. Спілкуйтеся з ними за допомогою інструментів співпраці, які ви вже використовуєте: Teams і Slack. Створіть чат-ботів на базі ChatGPT, навчених на даних вашого веб-сайту. Легко передавати чати між ChatGPT і людьми-агентами.
Swell
swellcx.com
Swell автоматично збирає приватні та публічні відгуки пацієнтів і співробітників. Завдяки кращому зворотному зв’язку лікарні можуть підвищити свою онлайн-репутацію, покращити досвід пацієнтів і підвищити рівень задоволеності працівників.
SleekFlow
sleekflow.io
SleekFlow — це набір багатоканальних розмов на основі ШІ для залучення клієнтів. Універсальна платформа SleekFlow створює безперебійні та персоналізовані подорожі клієнтів через доступні для кожного канали обміну повідомленнями, включаючи WhatsApp, Instagram, живий чат тощо. SleekFlow присвячений формуванню майбутнього комунікації, надаючи можливість компаніям зосередити всі свої робочі процеси навколо змістовних розмов. Від маркетингу та продажів до команд підтримки, SleekFlow оптимізує бізнес-операції, використовуючи свої передові можливості розмовного штучного інтелекту. Автоматизуючи рутинні завдання, оптимізуючи взаємодію з клієнтами та надаючи безпрецедентну підтримку, рішення, орієнтоване на клієнта, дає компаніям змогу досягти безпрецедентної масштабованості та зростання. SleekFlow знаходиться в Сінгапурі, Гонконгу, Малайзії, Індонезії, Бразилії та ОАЕ. У 2022 році стартап отримав раунд фінансування в розмірі 8 мільйонів доларів США під керівництвом Tiger Global за участі AEF Greater Bay Area Fund і Transcend Capital Partners.
ProProfs
proprofs.com
ProProfs є провідним постачальником програмного забезпечення SaaS, призначеного для створення розумніших співробітників і щасливіших клієнтів. Завдяки повному набору інструментів, включаючи Training Maker, Knowledge Base, Quiz Maker, Survey Maker, CRM тощо, ProProfs дає змогу організаціям покращити навчання, оптимізувати підтримку та підвищити задоволеність клієнтів. Відданий 100-річній місії задоволення клієнтів, ProProfs обслуговує понад 15 мільйонів користувачів у 150+ країнах. Продукти ProProfs включають: - Training Maker - Quiz Maker - Опитувач - Статистика Qualaroo - Живий чат - Довідкова служба - База знань - Управління проектами - Picreel Popups - BIGContacts CRM - ВебінарНіндзя - Курс ніндзя Інструменти ProProfs Smart використовуються багатьма компаніями зі списку Fortune 500, такими як Sony, Acer, Adobe, Accenture, Cisco та Dell, а також користувачами провідних навчальних закладів, таких як Phoenix, Harvard та Yale. На сайті розміщено понад мільйон одиниць вмісту понад 70 мовами. Це провідна онлайн-платформа для навчання та оцінювання з найбільшою у світі бібліотекою професійних тестів і вікторин.
MinChat
minchat.io
API/SDK для чату, який дає змогу створювати функції чату у вашій програмі чи на веб-сайті за лічені хвилини, заощаджуючи місяці часу на розробку. MinChat також постачається з попередньо створеним інтерфейсом користувача, що спрощує налаштування функцій чату у вашій програмі чи веб-сайті.
LiveChat
livechat.com
LiveChat — це повна платформа обслуговування клієнтів із можливостями онлайн-чату та веб-аналітики. Він розроблений спеціально для забезпечення чудового обслуговування клієнтів і продажу пального. Цю комплексну платформу обслуговування клієнтів використовують понад 38 000 клієнтів у 150 країнах. Він виділяється своїм простим та інтуїтивно зрозумілим дизайном, завдяки чому як агентам служби підтримки, так і клієнтам легко користуватися ним одразу. LiveChat дозволяє налаштувати спілкування з клієнтами, щоб відповідати та перевершувати їхні очікування. Він зосереджений на забезпеченні безперебійного обслуговування з потужними функціями, які підтримують команди обслуговування клієнтів. Його можна використовувати на мобільних пристроях, тому ви можете бути впевнені, що ніколи не втратите потенційних клієнтів, навіть коли ви в дорозі. Мобільний чат також може працювати у фоновому режимі, тож незалежно від того, що ви робите на своєму телефоні, програма продовжуватиме запрошувати потенційних відвідувачів і сповіщати вас про вхідні чати. Віджет чату LiveChat повністю налаштовується, тому він виглядає та відчувається як природна частина вашого веб-сайту. Однією з найпотужніших функцій для залучення потенційних клієнтів є автоматичні привітання, які дозволяють запропонувати відвідувачам допомогу ще до того, як вони звернуться до служби підтримки. Автоматичні запрошення до чату також можна налаштувати на основі поведінки клієнта, покращуючи загальний досвід клієнтів із брендом. За допомогою LiveChat служби підтримки клієнтів можуть запускати кілька сеансів чату одночасно. Агенти можуть використовувати швидкий огляд, щоб побачити, що клієнти вводять, перш ніж натиснути кнопку «Надіслати», і використовувати стандартні відповіді, які допомагають їм скоротити середній час обробки та порадувати клієнтів. Щоб зробити свої послуги дружніми та персоналізованими, агенти можуть використовувати дані клієнта, які відображаються на бічній панелі під час розмови. Це дає таку необхідну інформацію про найважливіші дані про клієнта. Агенти можуть позначати кожен сеанс чату, що дозволяє їм пізніше виявляти популярні запити та покращувати свій продукт чи послугу. Завдяки розширеним можливостям звітності LiveChat служби підтримки та продажів можуть відстежувати свою продуктивність, помічати покращення, підвищувати продуктивність і, як наслідок, отримувати задоволених клієнтів і отримувати більше продажів. LiveChat допомагає керувати повідомленнями клієнтів, автоматизувати робочий процес і співпрацювати в командах. Він підтримує чат-боти, дозволяючи брендам створювати та запускати чат-боти для розмови без програмування та виділятися завдяки обслуговуванню клієнтів. Він також пропонує базу самопізнання для швидкого та легкого самообслуговування. LiveChat надає понад 200 потужних інтеграцій, які дозволяють компаніям розширити цінність наявних інструментів. Він легко інтегрується з популярними рішеннями CRM, такими як Hubspot і Pipedrive, службами електронної комерції, такими як Shopify і BigCommerce, і програмами обміну повідомленнями, такими як WhatsApp і Facebook, дозволяючи легко синхронізувати дані клієнтів і підтримувати спілкування в одному місці. Він підтримує платіжні сервіси, такі як PayPal або Stripe, що дозволяє клієнтам робити замовлення та здійснювати платежі безпосередньо з чату. Він працює з такими службами електронної пошти, як Mailchimp, допомагаючи збирати та розвивати потенційних клієнтів після чату. Існує багато інших доступних інтеграцій, які допомагають підприємствам надавати відмінне обслуговування клієнтів і збільшувати їхні продажі. Команда LiveChat завжди готова допомогти у будь-якому випадку 24/7/365. Герої підтримки LiveChat забезпечують найкраще обслуговування клієнтів, швидко відповідаючи на запитання, вирішуючи проблеми та надаючи рішення.
Chatra
chatra.io
Багатоканальна платформа підтримки, створена для великих і малих компаній. Допомагайте своїм клієнтам краще за допомогою Chatra!
Sprinklr
sprinklr.com
Sprinklr Service — це хмарна уніфікована платформа обслуговування клієнтів на базі штучного інтелекту, яка забезпечує безперебійну взаємодію з клієнтами та агентами через 30+ цифрових, соціальних і голосових каналів, а також надає практичну та масштабовану статистику в реальному часі, усуваючи потребу в будь-якому іншому точковому рішенні. * Дозволяє клієнтам взаємодіяти з вашим брендом на бажаному каналі для стабільного досвіду бренду, що приносить задоволення клієнтам. * Надає агентам уніфіковане/360 перегляд клієнтів і рекомендує найбільш релевантні відповіді за допомогою потужності штучного інтелекту для підвищення продуктивності та досвіду агентів. * Надає значущу та дієву інформацію керівникам для стимулювання зростання та операційної досконалості * Допомагає керівникам розкрити можливості для зростання, трансформації та інновацій за допомогою статистичних даних контакт-центру в реальному часі, які масштабуються в межах підприємства.
Drift
drift.com
Drift®, компанія, що займається розмовним штучним інтелектом і розмовами, надихає компанії створювати привабливіший досвід для клієнтів, розмовляючи по одній розмові. Його орієнтована на людину платформа на основі штучного інтелекту слухає, розуміє та вчиться у покупців, щоб надавати персоналізований досвід і рекомендації в кожній точці взаємодії. Drift створює світ, де штучний інтелект працює для людей, перетворюючи розмови на стосунки. Drift допомагає тисячам клієнтів по всьому світу перетворити дані розмови та поведінку покупців у глибші стосунки, більше конвеєрів і більший дохід. Піонер у сфері розмовного маркетингу, компанія була заснована в 2015 році, щоб допомогти усунути тертя в процесі купівлі B2B. Оскільки очікування покупців продовжують зростати, а штучний інтелект стає центральним у забезпеченні значущої подорожі клієнтів у масштабі, Drift руйнує створену ним категорію.
Five9
five9.com
Платформа Five9 Intelligent CX Platform надає комплексний набір рішень для взаємодії з клієнтами через їхній обраний канал, надає менеджерам можливості розуміння та інтелектуальних даних щодо продуктивності контакт-центру, а також покращує ваш бізнес, щоб досягти кращих бізнес-результатів і принести радість CX™. Наша хмарна, масштабована та безпечна платформа включає контакт-центр; багатоканальне залучення; Управління залученням робочої сили; можливість розширення через понад 1400 партнерів; а також інноваційний, практичний штучний інтелект, автоматизація та аналітика подорожей, які є частиною платформи. Five9 надає можливості людей, технологій і партнерів більш ніж 2500 організаціям по всьому світу.
Webex
webex.com
Вебінари Webex (раніше Webex Events) — це масштабована платформа вебінарів, яка може створювати цікаві та вражаючі враження для всіх, від невеликих сесій до великої глобальної аудиторії. Зробіть вебінари інклюзивними, захоплюючими та інтерактивними: • Заохочуйте активну участь за допомогою модерованих запитань і відповідей, живих опитувань, чату, реакцій emoji та розпізнавання жестів • Дозвольте учасникам слухати їхньою мовою з живими перекладачами, які включені до сеансу • Занурюйтеся глибше в теми або заохочуйте зв’язки із секційними сесіями Проводьте професійні та спеціальні вебінари в масштабі • Керуйте сценою та вмістом, який бачить ваша аудиторія до, під час і після події • Керуйте реєстрацією відвідувачів за допомогою індивідуальних варіантів брендингу та тем • Відрепетируйте всю презентацію зі співучасниками перед прямим ефіром • Приймайте до 100 000 відвідувачів • Охоплюйте глобальну аудиторію за допомогою перекладів у режимі реального часу на понад 100 мов
Freshdesk
freshdesk.com
Freshdesk (продукт Freshworks Inc.) допомагає підприємствам без зусиль радувати своїх клієнтів сучасним та інтуїтивно зрозумілим програмним забезпеченням для підтримки клієнтів. Freshdesk перетворює запити, що надходять через електронну пошту, Інтернет, телефон, чат, обмін повідомленнями та соціальні мережі, у заявки та уніфікує вирішення заявок у всіх каналах. Крім того, потужні можливості автоматизації та штучного інтелекту, такі як автоматичне призначення заявок, пріоритетність заявок, допомога агента та навіть надсилання стандартних відповідей, допомагають спростити процес підтримки. Freshdesk також покращує командну співпрацю, інтегрується з низкою інструментів сторонніх розробників, пропонує можливості прогнозованої підтримки та керування обслуговуванням на місцях. Функції звітності та аналітики надають інформацію, необхідну для розвитку бізнесу.
Arena
arena.im
Arena розробляє наступне покоління інструментів для спілкування в прямому ефірі на основі даних першої сторони, щоб створити довірену аудиторію в прямому ефірі всюди. Наші рішення (чат, живий блог, Arena Personas) використовують найпопулярніші функції соціальних медіа, щоб швидко створити глибоку взаємодію на будь-якій платформі, якою ви керуєте. Понад 20 000 клієнтів довіряють Arena об’єднувати свою аудиторію в Інтернеті, у додатках або на подіях у прямому ефірі (або на всіх трьох) для взаємодії з контентом, спільнотою та комерцією.
Continually
continual.ly
Безкоштовні чат-боти та живий чат для вашого сайту. Перетягніть конструктор чат-ботів, навички кодування не потрібні. Ми гарантуємо, що ви ніколи не пропустите жодного потенційного клієнта з вашого сайту. Сьогодні, коли люди відвідують ваш сайт, скажімо, щоб подати запит на демонстрацію продукту, вони очікують, що ви негайно відповісте. Навіть у неробочий час або якщо вони в іншому часовому поясі. Більшість веб-сайтів просять клієнтів заповнити довгі форми та надають багато інформації. Це безособовий і недружній досвід. І як клієнт, ви не знаєте, коли отримаєте відповідь. Дослідження, проведене insidesales.com, показує, що очікування навіть 5 хвилин, щоб відповісти клієнту, різко зменшує ваші шанси закрити бізнес. Ми надаємо вам один рядок коду, який ви можете додати на свій сайт, щоб автоматично відповідати потенційним клієнтам і залучати більш кваліфікованих потенційних клієнтів без витрат на додаткових продавців. Постійно дає змогу замінювати форми простими повідомленнями, що полегшує клієнтам отримання необхідної інформації якомога швидше. Деякі приклади того, що ми можемо зробити, щоб допомогти вам перетворити відвідувачів веб-сайту на клієнтів: * вітайте нових відвідувачів і запитуйте, чи їм потрібна допомога в чомусь * використовуйте запитання для виявлення, щоб кваліфікувати потенційних клієнтів * швидко бронюйте зустріч для гарячих потенційних клієнтів * створюйте свій список розсилок, запитуючи для реєстрації в потрібний час * покажчик корисного вмісту, як-от статті в блогах, відео чи електронні книги
GetResponse
getresponse.com
GetResponse — це комплексна маркетингова платформа електронної пошти, яка надає малим підприємствам, соло-підприємцям, тренерам і маркетологам потужні та доступні інструменти для розширення аудиторії, взаємодії з передплатниками та перетворення передплатників на платоспроможних клієнтів. Завдяки більш ніж 25-річному досвіду наші клієнти обирають GetResponse за наше зручне рішення, відзначену нагородами цілодобову підтримку клієнтів і потужні інструменти, які виходять за межі маркетингу електронною поштою – з автоматизацією, розширенням списку та додатковими інструментами спілкування, такими як вебінари та прямі трансляції. чати, щоб допомогти компаніям створити свій особистий бренд, продавати свої продукти та послуги та створювати спільноту. Потрібна більш просунута платформа? GetResponse MAX і MAX² — це рішення для вимогливих користувачів, яким потрібні розширені маркетингові функції та надійна підтримка.
ThriveDesk
thrivedesk.com
Програмне забезпечення для обслуговування клієнтів для людей, які небайдужі, від людей, які небайдужі. За допомогою ThriveDesk легко керуйте всіма вашими запитами на підтримку клієнтів в одному місці, щоб ви могли зосередитися на розвитку бізнесу.
Deskpro
deskpro.com
Deskpro створює програмне забезпечення служби підтримки, яке забезпечує виняткову підтримку для компаній у всьому світі, маючи свободу розміщення вашої служби підтримки в хмарі або локально. Заснована в 2001 році, Deskpro допомогла тисячам компаній оптимізувати свої операції з обслуговування клієнтів і скоротити час відповіді, що призвело до кращого обслуговування клієнтів. Програмне забезпечення служби підтримки Deskpro включає електронну пошту, чат, телефон і соціальні мережі, а також базу знань для самообслуговування. Ви також можете використовувати інструменти аналітики та звітності, які дозволяють компаніям відстежувати продуктивність і приймати рішення на основі даних. Deskpro розроблено для покращення зв’язку між компаніями та кінцевими користувачами, щоб забезпечити чудове обслуговування клієнтів. Приєднуйтеся до тисяч компаній, які вирішили змінити свою підтримку, зокрема Sony, Apple, Microsoft, Vodafone, Aon, Intel, P&G, Airbus тощо.
HelpCrunch
helpcrunch.com
HelpCrunch — це універсальна платформа спілкування з клієнтами для підтримки, маркетингу та продажів. Він поєднує в собі набір інструментів, які допоможуть вам розвивати свій бізнес: 👉 Багатоканальний чат 👉 Чат-боти 👉 Спільна папка "Вхідні". 👉 База знань 👉 Електронний маркетинг 👉 Спливаючі вікна 👉 CRM
Helpmonks
helpmonks.com
Helpmonks — це комплексна платформа для залучення клієнтів. Такі функції, як «To-Do» для команд, можливості керування клієнтами, створення автоматизованих робочих процесів, призначення електронних листів, позначення електронних листів, щоб залишатися впорядкованими, і додавання внутрішніх приміток допомагають зменшити робоче навантаження електронної пошти та полегшити навантаження на електронні листи вашої команди. Крім того, у Helpmonks є опція Live-Chat, включена в кожен план, і потужна маркетингова платформа електронної пошти для кампаній електронною поштою та автоматичних тригерів електронної пошти. Крім того, Helpmonks — це єдиний спільний інструмент для вхідних повідомлень, який пропонує кілька моделей розгортання — SaaS (хостинг), виділені хмарні сервери та локальні (самостійно розміщені) варіанти, і вартість якого здійснюється за поштову скриньку, а НЕ за користувача. Helpmonks — це програмне забезпечення для спільної поштової скриньки, яке дає змогу вашій команді співпрацювати в розмовах електронною поштою. Helpmonks робить усі ваші спільні поштові скриньки доступними в централізованому місці, тож ваша організація отримує прозорість і розуміння всіх електронних листів вашої команди. Для кожного члена команди. В офісі, вдома або для віддалених команд. Крім того, Helpmonks працює з усіма постачальниками послуг електронної пошти, тому ви можете продовжувати використовувати інструменти, які вже знаєте та використовуєте.
BirdEye
birdeye.com
Birdeye — це найвища рейтингова платформа для управління репутацією та цифрової взаємодії з клієнтами для місцевих брендів і компаній, що працюють у кількох місцях. Понад 100 000 компаній використовують платформу Birdeye на базі штучного інтелекту, щоб безперебійно взаємодіяти з клієнтами, підвищувати лояльність і досягати успіху на своїх місцевих ринках.
Locobuzz
locobuzz.com
Locobuzz — це відзначена нагородами платформа для аналітики та взаємодії в соціальних мережах, яка може бути ефективно розгорнута, щоб слухати та реагувати на онлайн-гучіння, створене брендом, і оцінювати ефективність конкретної маркетингової кампанії. Locobuzz не лише допомагає «прослуховувати» соціальні медіа, але й «взаємодіяти» з користувачами на персоналізованій основі за допомогою вбудованих функцій CRM. Потужне групування даних генерує аналітичну інформацію та надає корисні дані. Ми створюємо універсальний цифровий інтелектуальний центр для вашого бренду. Це спрощує зусилля, спрямовані на розвиток вашої цифрової стратегії та ідентифікації бренду за допомогою структурованої та потужної аналітики та візуалізації, вільної від надлишку складних соціальних даних. Ми допоможемо вам з досвідом у реальному часі, інтелектуальним лідерством і управлінням у кризових ситуаціях. Locobuzz також дозволяє компаніям використовувати потужність машинного навчання та НЛП для створення інтерактивного досвіду за допомогою багатомовних чат-ботів. Ми віримо, що потенціал розмовної комерції може підвищити продуктивність шляхом включення людського інтелекту в машину за допомогою ШІ.
Acquire
acquire.io
Acquire забезпечує корпоративні команди цифровими інструментами, необхідними для створення найкращої взаємодії з клієнтами. Завдяки таким функціям, як безпечний спільний перегляд, чат-боти зі штучним інтелектом, живий чат і відеодзвінки, Acquire дає змогу командам завчасно вирішувати складні проблеми з продажами, обслуговуванням і підтримкою в режимі реального часу по всіх каналах. За допомогою Acquire компанії можуть постійно залучати клієнтів, мінімізуючи час вирішення та резервування. Гнучкий і масштабований пакет програмного забезпечення Acquire відповідає потребам будь-якого бізнесу в обслуговуванні клієнтів, продажах і підтримці — на будь-якому пристрої. Штаб-квартира Acquire знаходиться в Сан-Франциско. Клієнти компанії по всьому світу включають кілька брендів зі списку Fortune 500. Acquire підтримується такими групами, як Base10, S28 Capital і Fathom Capital.
ActiveCampaign
activecampaign.com
ActiveCampaign for Marketing об’єднує всі інструменти та канали, які ви використовуєте у своєму бізнесі, щоб залучати клієнтів на кожному етапі життєвого циклу клієнта. Використовуйте дані маркетингу електронною поштою, соціальних медіа, цифрової реклами та свого веб-сайту, щоб адаптувати персоналізовані точки взаємодії з вашими контактами, щоб ваш маркетинг був ефективним, привабливим і таким, що запам’ятовувався, не витрачаючи ваш час. Ми використовуємо автоматизацію для вас, щоб ви могли зосередитися на особистих моментах, які відрізняють ваш бізнес, і гарантувати, що ви не пропустите жодного кроку з жодним із своїх клієнтів. Які речі ви можете робити з ActiveCampaign? -Автоматизуйте персоналізований досвід для всіх ваших точок взаємодії з клієнтами -Відстежуйте вподобання покупців, поведінку та багато користувацьких атрибутів протягом усього життєвого циклу клієнта для глибшої сегментації та ефективнішого охоплення -Налаштуйте надсилання на основі майже будь-якого параметра, щоб ваші повідомлення завжди були націленими на потрібну адресу. аудиторія - Використовуйте дані з усього життєвого циклу клієнта, щоб вибрати найкращий вміст, час надсилання та канал доставки для кожного клієнта - Створюйте повністю індивідуальні кампанії з мінімальними зусиллями, а потім покращуйте свою стратегію надсилання у режимі реального часу на основі поведінки клієнтів - Відтворюйте особистий досвід 1-1 для кожного клієнта, незалежно від того, наскільки великим стає ваш бізнес
Zowie
getzowie.com
Zowie дає змогу компаніям, які продають онлайн, відхиляти квитки за допомогою потужної технології автоматизації, піклуватися про клієнтів за допомогою багатоканальної папки вхідних повідомлень і продавати більше, використовуючи покращений клієнтський контекст. Zowie може діяти як ваша автономна система обслуговування клієнтів або вдосконалювати ваші поточні інструменти, такі як Zendesk, Intercom, Gorgias та багато інших, за допомогою технології автоматизації. * Безкоштовний аналіз вашого потенціалу автоматизації | Знайте, що ви купуєте! * Безкоштовна багатоканальна скринька вхідних | Заощаджуйте на техніці. * Тонни інтеграції | Підключіться до Shopify, Magento, Klaviyo, Zapier і виведіть свою автоматизацію на новий рівень. Використовуйте Zowie і... 1. Відхиляйте до 60% повторюваних запитань за 4 тижні та скорочуйте час вирішення на 67%. 2. Догляд – дозволяє агентам вирішувати складні справи та підвищувати CSAT на 12%. 3. Продавайте – виявляйте намір купувати та залучайте до 40% більше клієнтів.
MindBehind
mindbehind.com
MindBehind — це розмовна платформа керування штучним інтелектом, яка допомагає нетехнічним командам створювати, запускати та розвивати свої чат-боти та віртуальних помічників на одній платформі. MindBehind постачає прості у використанні рішення для брендів усіх розмірів і різних галузей, таких як Avis, Budget, Phillip Morris International, Renault, які допомагають покращити взаємодію з клієнтами. Чат-ботів або віртуальних помічників, створених за допомогою MindBehind, можна буде додавати на веб-сайти, мобільні програми, інтерфейси соціальних мереж, як-от Facebook Messenger і WhatsApp, а незабаром і розумних помічників, як-от Amazon Alexa та Google Assistant.
AiTrillion
aitrillion.com
Відчуйте автоматизацію маркетингу на основі дієвого штучного інтелекту – отримайте AiTrillion! AiTrillion — це перша в історії підтримка штучного інтелекту на основі SaaS — комплексна маркетингова платформа для продавців електронної комерції. Це 11+ каналів залучення клієнтів, інтегрованих із аналітикою, створеною для галузі електронної комерції. Ми в AiTrillion спеціалізуємося на з’єднанні між мільйонами клієнтів у 175+ країнах. Усе, що ви шукаєте, зібрано під одним дахом завдяки інтегрованим та інноваційним функціям. Автоматизація електронного маркетингу Програма винагороди за лояльність Відгуки про продукти + запитання й відповіді Веб-повідомлення Push-повідомлення Партнерський маркетинг Регулярне членство Конструктор форм Автоматизація робочих процесів штучного інтелекту Інтелектуальні спливаючі вікна Панель повідомлень Рекомендації щодо продукту
Table Duck
tableduck.com
Table Duck — це хмарна платформа для керування та автоматизації розмов із клієнтами з однієї папки «Вхідні». Це дозволяє компаніям надавати підтримку клієнтів 24/7 і підвищувати бали CSAT. Канали обміну повідомленнями, такі як чат, електронна пошта та канали соціальних повідомлень, такі як Facebook Messenger, об’єднані в одному місці. Чат-бот без скриптів, керований штучним інтелектом, забезпечує природну, схожу на людину взаємодію з клієнтами. Попередньо навчені моделі дозволяють легко впровадити за лічені хвилини. Підтримувані мови: англійська, іспанська, французька, німецька, голландська та шведська.
iAdvize
iadvize.com
iAdvize — це провідна розмовна платформа на базі Generative AI для електронної комерції. iAdvize, провідна платформа спілкування, дозволяє більш ніж 2000 брендам електронної комерції розгортати захоплюючу взаємодію з клієнтами на основі Trusted Generative AI, сприяючи спілкуванню за допомогою обміну повідомленнями протягом усього шляху клієнта. Надаючи комплексне рішення для передпродажної роботи та підтримки клієнтів, iAdvize має одну місію — об’єднати бренди та їхніх клієнтів за допомогою змістовних розмов. Такі провідні бренди, як Samsung, Nespresso, OtterBox, Hyundai і Decathlon, розгорнули платформу, щоб збільшити свій онлайн-дохід, зменшити свої операційні витрати та підвищити лояльність клієнтів і залучити їх. Компанія iAdvize, заснована в 2010 році, налічує 230 співробітників у Бостоні, Парижі, Дюссельдорфі та Нанті (штаб-квартира).
DialShree
webrtc.elisiontec.com
DialShree — популярне рішення колл-центру, яке підтримує уніфіковані канали зв’язку. Він має широкий набір функцій. Він відомий тим, що безвідмовна робота за угодою про рівень обслуговування становить 99,99%. Це масштабоване, надійне, безпечне та багатофункціональне рішення, яке ідеально підходить для будь-якого масштабного бізнесу та кол-центрів. Експерти DialShree з VoIP і телефонії впровадили понад 900 багатоканальних комунікаційних рішень у понад 10 галузях. BPO, KPO, корпоративні компанії, колекторські агентства, підприємства, компанії телемаркетингу, кол-центри, банки, охорона здоров’я, електронна комерція, автомобільна промисловість, уряд
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