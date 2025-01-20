Магазин вебзастосунків
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Програмне забезпечення для живого чату - Найпопулярніші застосунки - Румунія
Програмне забезпечення для живого чату дозволяє компаніям спілкуватися з відвідувачами веб-сайту в режимі реального часу через вікна чату. Представники служби підтримки клієнтів можуть використовувати це програмне забезпечення, щоб допомогти користувачам із запитаннями про продукти або навігацію сайтом. Агенти служби підтримки можуть ініціювати взаємодію за допомогою спливаючих вікон чату або чекати, доки відвідувачі звернуться зі своїми запитами. Основні функції включають звіти та аналітику, сповіщення в інтерактивному чаті та архівування розмов. Цей інструмент допомагає командам обслуговування клієнтів швидко реагувати на запити, дозволяє співробітникам з розвитку бізнесу залучати потенційних клієнтів, з якими важко зв’язатися по телефону чи електронною поштою, і дає змогу адміністративному персоналу в освітньому секторі спілкуватися з майбутніми студентами. Крім того, функції живого чату можна інтегрувати в інші типи програмного забезпечення, такі як платформи електронної комерції та рішення служби підтримки.
Запит на новий застосунок
ServiceNow
servicenow.com
ServiceNow (NYSE: NOW) робить світ кращим для всіх. Наша хмарна платформа та рішення допомагають оцифрувати й уніфікувати організації, щоб вони могли знаходити розумніші, швидші та кращі способи організації роботи. Таким чином, співробітники та клієнти можуть бути більш зв’язаними, більш інноваційними та більш гнучкими. І ми всі можемо створити майбутнє, яке ми собі уявляємо. Світ працює з ServiceNow.
Olark
olark.com
Онлайн-чат Olark — це найпростіший спосіб збільшити продажі, допомогти вирішити проблеми та зрозуміти своїх клієнтів. Негайно надайте своїм клієнтам відповіді, які їм потрібні, і отримайте важливу інформацію про те, чого вони хочуть для довготривалих стосунків. Olark відповідає вимогам WCAG 2.0 AA, доступний і готовий до GDPR.
Zendesk
zendesk.com
Zendesk — це сервісне рішення на основі ШІ, яке легко налаштувати, використовувати та масштабувати. Рішення Zendesk працює нестандартно, і його легко модифікувати у разі змін, що дозволяє бізнесу рухатися швидше. Zendesk також допомагає компаніям використовувати найсучасніший ШІ для команд обслуговування, щоб швидше й точніше вирішувати проблеми клієнтів. Створений на основі мільярдів взаємодій CX, штучний інтелект Zendesk можна використовувати в усіх сервісах, від самообслуговування до агентів і адміністраторів, щоб допомогти вам розвиватися та ефективно працювати в масштабі. Zendesk надає агентам інструменти, аналітику та контекст, необхідні для надання персоналізованих послуг на будь-якому каналі, будь то соціальні повідомлення, телефон чи електронна пошта. Zendesk об’єднує все, що потрібно групі обслуговування – від персоналізованих розмов і багатоканального керування справами до робочих процесів на базі штучного інтелекту та інструментів агентів, автоматизації та Marketplace із понад 1200 додатків – усе це захищено під одним дахом. А наше рішення легко впроваджувати та налаштовувати на ходу, звільняючи команди від необхідності вносити поточні зміни в ІТ, розробників і дорогих партнерів. Ми в Zendesk прагнемо спростити складний бізнес і полегшити компаніям встановлення значущих зв’язків із клієнтами. Від стартапів до великих підприємств ми віримо, що інтелектуальний, інноваційний досвід роботи з клієнтами має бути доступним для кожної компанії, незалежно від розміру, галузі чи амбіцій. Zendesk обслуговує понад 130 тисяч світових брендів у багатьох галузях більш ніж 30 мовами. Штаб-квартира Zendesk розташована в Сан-Франциско, а офіси є по всьому світу.
Intercom
intercom.com
Intercom — це єдине комплексне рішення для обслуговування клієнтів, яке забезпечує безперебійну взаємодію з клієнтами за допомогою автоматизації та підтримки персоналом, забезпечуючи підвищену задоволеність клієнтів при зниженні витрат. Ми будуємо майбутнє, у якому більшість розмов із клієнтами успішно вирішуються без потреби людської підтримки, що звільняє команду для роботи над розмовами з клієнтами більшої цінності. Понад 25 000 глобальних організацій, у тому числі Atlassian, Amazon і Lyft Business, покладаються на Intercom, щоб забезпечити неперевершений досвід користувачів у будь-якому масштабі. Платформа Intercom використовується для надсилання понад 500 мільйонів повідомлень на місяць і забезпечує взаємодію з понад 600 мільйонами активних кінцевих користувачів щомісяця. Intercom, заснована в 2011 році за підтримки провідних венчурних капіталістів, зокрема Kleiner Perkins, Bessemer Venture Partners і Social Capital, прагне зробити інтернет-бізнес персональним.
Brevo
brevo.com
У сучасному конкурентному діловому середовищі надання виняткового рівня обслуговування клієнтів має першочергове значення для створення процвітаючого бренду. За допомогою Conversations від Brevo ви можете підняти підтримку клієнтів на новий рівень, збільшуючи продажі та розвиваючи тривалі стосунки з клієнтами. Наша потужна платформа «все в одному» дає змогу вашій команді надавати першокласну підтримку та оптимізувати роботу з обслуговування клієнтів. Справжня розмова в режимі реального часу Розмови включають електронну пошту, живий чат і канали соціальних мереж, як-от Facebook, WhatsApp і Instagram. Більше жодного перетасування вкладок чи копіювання. Централізуйте всі взаємодії з клієнтами в одній зручній стрічці. Перетворіть відвідувачів на клієнтів і заблокуйте зростання доходу Залучайте потенційних клієнтів за допомогою нашого віджета чату та чат-ботів, гарантуючи, що вони здійснять конверсію, перш ніж покинуть ваш сайт. Утримуйте та підтримуйте існуючих клієнтів, щоб максимізувати дохід у сучасному конкурентному середовищі. Ефективність у вас під рукою Економте час за допомогою готових відповідей із актуальними змінними. Створіть комплексний довідковий центр для відповідей на поширені запитання та зменшення кількості повторюваних запитів. Використовуйте інструменти самообслуговування та автоматизації для більш змістовних розмов. Використовуйте мобільну програму Brevo Conversations для Android або iOS у дорозі. Повна інтеграція та консолідація даних Розмови від Brevo легко інтегруються в продукти Brevo та не тільки, надаючи вам уніфікований центр керування клієнтами. Без зусиль керуйте своїми маркетинговими потоками тощо завдяки глибокій інтеграції з WordPress, Shopify, WooCommerce та іншими. Оптимізуйте доставку, повернення, огляди, програми лояльності та інші важливі бізнес-функції. Отримайте повне уявлення про кожного клієнта, збираючи та консолідуючи всі відповідні дані в одному місці. Приєднуйтеся до понад 500 000 компаній, які вибрали Brevo, і відчуйте силу та простоту Conversations від Brevo. Незалежно від того, чи є ви малим бізнесом чи підприємством, у нас є індивідуальні плани для задоволення ваших потреб.
Freshdesk
freshdesk.com
Freshdesk (продукт Freshworks Inc.) допомагає підприємствам без зусиль радувати своїх клієнтів сучасним та інтуїтивно зрозумілим програмним забезпеченням для підтримки клієнтів. Freshdesk перетворює запити, що надходять через електронну пошту, Інтернет, телефон, чат, обмін повідомленнями та соціальні мережі, у заявки та уніфікує вирішення заявок у всіх каналах. Крім того, потужні можливості автоматизації та штучного інтелекту, такі як автоматичне призначення заявок, пріоритетність заявок, допомога агента та навіть надсилання стандартних відповідей, допомагають спростити процес підтримки. Freshdesk також покращує командну співпрацю, інтегрується з низкою інструментів сторонніх розробників, пропонує можливості прогнозованої підтримки та керування обслуговуванням на місцях. Функції звітності та аналітики надають інформацію, необхідну для розвитку бізнесу.
BirdEye
birdeye.com
Birdeye — це найвища рейтингова платформа для управління репутацією та цифрової взаємодії з клієнтами для місцевих брендів і компаній, що працюють у кількох місцях. Понад 100 000 компаній використовують платформу Birdeye на базі штучного інтелекту, щоб безперебійно взаємодіяти з клієнтами, підвищувати лояльність і досягати успіху на своїх місцевих ринках.
CallRail
callrail.com
CallRail дозволяє компаніям будь-якого розміру легко перетворити більше потенційних клієнтів на кращих клієнтів. CallRail — це провідна інтелектуальна платформа, яка дозволяє компаніям будь-якого розміру легко виходити на ринок з упевненістю. Рішення CallRail, які обслуговують понад 200 000 компаній у всьому світі, допомагають компаніям відстежувати та прив’язувати кожен потенційний клієнт до їхньої маркетингової подорожі, фіксувати та керувати кожним дзвінком, текстовим повідомленням, чатом і формою, а також використовувати статистичні дані в реальному часі для оптимізації свого маркетингу.
Smartsupp
smartsupp.com
Smartsupp – стимулюйте свої онлайн-продажі за допомогою розмов! Автоматизуйте продажі за допомогою Smartsupp. Ми пропонуємо все, що вам потрібно, щоб збільшити ваші онлайн-продажі: штучний інтелект, чат-боти LeadGen, живий чат та багато іншого, за допомогою якого можна залучити відвідувачів у потрібний час. І миттєво перетворите їх на постійних клієнтів. Smartsupp — одне з провідних і найбільш надійних рішень для чату та чат-ботів у світі, яке наразі підтримує понад 100 000 веб-магазинів і веб-сайтів.
Chatwoot
chatwoot.com
Chatwoot — це рішення для підтримки клієнтів із відкритим вихідним кодом, яке допомагає компаніям залучати своїх клієнтів на їхній веб-сайт, сторінку у Facebook, Twitter, Whatsapp, SMS, електронну пошту тощо. Це альтернатива з відкритим кодом Intercom, Drift, Freshchat тощо. Підключіть свого клієнта канали спілкування та спілкуйтеся зі своїми клієнтами з одного місця. Легко додавайте нових агентів до вашої системи та з легкістю вирішуйте розмови. Chatwoot також надає вам звіти в реальному часі для вимірювання продуктивності вашої команди, стандартні відповіді, щоб легко відповідати на поширені запитання, і приватні нотатки для співпраці агентів між собою.
Rocket.Chat
rocket.chat
Rocket.Chat – безпечна співпраця для суворо регульованих організацій Створений для організацій, яким потрібен більший контроль над своїми комунікаціями, він забезпечує співпрацю між колегами, партнерами, клієнтами, спільнотами та навіть платформами без компромісів щодо власності на дані, налаштувань чи інтеграції. Десятки мільйонів користувачів у більш ніж 150 країнах і організаціях, таких як Deutsche Bahn, ВМС США та Credit Suisse, щодня довіряють Rocket.Chat, щоб забезпечити повну конфіденційність і безпеку їх спілкування.
Zoho SalesIQ
zoho.com
Zoho SalesIQ — це платформа для залучення клієнтів із чатом у реальному часі, відстеженням відвідувачів веб-сайту та аналітичними можливостями, яка допомагає вам знати своїх відвідувачів, залучати їх і підтримувати клієнтів у режимі реального часу. Завантажений усіма функціями, які очікує клієнт, і багатьма іншими, включаючи відстеження відвідувачів у реальному часі, переклад чату в режимі реального часу, чат у прямому ефірі, автоматичні тригери чату, підрахунок потенційних клієнтів, аудіодзвінок, показ екрана, керування нецензурною лексикою, попередній перегляд чату, бот без коду, бот для відповідей, маршрутизація чату, внутрішній чат, мобільний додаток агента, SDK для iOS і Android, а також інтеграція з популярними каналами обміну миттєвими повідомленнями, такими як Whatsapp, Instagram, FB Messenger і Telegram. Все це на одній платформі.
ZoomInfo
zoominfo.com
ZoomInfo (NASDAQ: ZI) — це платформа для виходу на ринок, яка допомагає компаніям знаходити, залучати та розвивати своїх клієнтів. ZoomInfo надає точні дані в режимі реального часу, статистику та технології більш ніж 35 000 компаній у всьому світі. Підприємства використовують його дані та платформу для підвищення ефективності, узгодження відділів продажів і маркетингу та консолідації наборів технологій. Це визнаний лідер у сфері конфіденційності даних, який відповідає найкращим у галузі вимогам GDPR і CCPA та має численні сертифікати безпеки та конфіденційності даних. Спеціалізації: платформа GTM, стратегія GTM, аналітика продажів, розвідка розмов, маркетингова розвідка, залучення до продажів, контактні дані, дані про наміри, формування потенційних клієнтів, покращене пошук потенційних клієнтів, бізнес-інформація, ділові контакти, маркетинг на основі облікових записів (ABM), точність даних, база даних гігієни та організації даних.
Five9
five9.com
Платформа Five9 Intelligent CX Platform надає комплексний набір рішень для взаємодії з клієнтами через їхній обраний канал, надає менеджерам можливості розуміння та інтелектуальних даних щодо продуктивності контакт-центру, а також покращує ваш бізнес, щоб досягти кращих бізнес-результатів і принести радість CX™. Наша хмарна, масштабована та безпечна платформа включає контакт-центр; багатоканальне залучення; Управління залученням робочої сили; можливість розширення через понад 1400 партнерів; а також інноваційний, практичний штучний інтелект, автоматизація та аналітика подорожей, які є частиною платформи. Five9 надає можливості людей, технологій і партнерів більш ніж 2500 організаціям по всьому світу.
eDesk
edesk.com
eDesk допомагає онлайн-продавцям і торговим маркам забезпечувати виняткове обслуговування клієнтів усюди, де вони продають. eDesk пропонує цілий набір відзначених нагородами інструментів електронної комерції для оптимізації процесів підтримки клієнтів і звітності для швидшого часу відповіді для значного підвищення продуктивності та прибутковості. Його програмне забезпечення для підтримки клієнтів було розроблено спеціально, щоб надати компаніям електронної комерції уніфікований перегляд усіх запитів клієнтів, централізуючи всі їхні канали підтримки, повідомлення в соціальних мережах, веб-магазині та на торговому майданчику за допомогою Smart Inbox. Він автоматично визначає пріоритетність повідомлень на основі потреб вашого бізнесу та призначає їх за допомогою правил на основі ролей, щоб ваша команда могла відповідати клієнтам у 5 разів швидше, зміцнювати лояльність і стимулювати повторну покупку. Під час обробки запитів клієнтів його автоматизований штучний інтелект пропонує найкращі відповіді та переклади, щоб ваші агенти могли легко відповісти будь-якою місцевою мовою. Підприємства, які серйозно займаються продажем онлайн, можуть розширити рівень обслуговування клієнтів, упевнено виходячи на нові ринки. eDesk інтегрується та об’єднує дані з понад 200 торговельних майданчиків, веб-магазинів, соціальних мереж, каналів зв’язку та логістики – більше, ніж будь-який інший постачальник програмного забезпечення для підтримки клієнтів – тому ви можете отримати доступ до наскрізної інформації про замовлення одним натисканням кнопки. eDesk також є єдиним рішенням для підтримки клієнтів у радах розробників Amazon і Walmart, яке допомагає онлайн-магазинам і брендам розвивати свій бізнес за допомогою нових каналів продажів, добре пов’язаних із інструментами та процесами підтримки клієнтів.
Podium
podium.com
Podium — це універсальна платформа для перетворення потенційних клієнтів і комунікацій на основі штучного інтелекту, готова до інтеграції з інструментами, які ви вже використовуєте. Понад 100 000 компаній використовують Podium, щоб виділитися серед конкурентів. * Podium — це комунікаційний інструмент, який допомагає компаніям здійснювати конверсії веб-сайтів і взаємодіяти з клієнтами. * Рецензенти часто відзначають зручність доступу до програми з будь-якого пристрою, простоту використання та позитивний вплив на спілкування з клієнтами та конверсії веб-сайту. * Користувачі згадували про проблеми з часом відповіді служби підтримки клієнтів, труднощі з певними функціями та незадоволення цінами та умовами контракту.
HappyFox
happyfox.com
HappyFox — це практичне програмне забезпечення служби підтримки, яке забезпечує багатоканальне обслуговування запитів клієнтів, що надходять з електронної пошти, Інтернету, телефону та соціальних мереж. HappyFox інтегрується з бізнес-додатками для бухгалтерії, відгуків клієнтів, CRM, комерції тощо. Версії програми для iOS, Android і Windows дозволяють надавати підтримку через смартфони та планшети. Форуми спільноти та база знань допомагають клієнтам надавати миттєву підтримку та спілкуватися один з одним.
Help Scout
helpscout.net
Help Scout — глобальна дистанційна компанія, яка надає програмне забезпечення служби підтримки та має штаб-квартиру в Бостоні, штат Массачусетс. Компанія надає платформу підтримки клієнтів на основі електронної пошти, інструмент бази знань і вбудований пошуковий/контактний віджет для спеціалістів із обслуговування клієнтів. Основним продуктом Help Scout (також називається Help Scout) є веб-довідкова служба SaaS (програмне забезпечення як послуга), сумісна з HIPAA. Заснована в 2011 році компанія обслуговує понад 10 000 клієнтів у понад 140 країнах, включаючи Buffer, Basecamp, Trello, Reddit і AngelList. Окрім розташування в Бостоні, компанія має віддалену робочу силу з понад 100 співробітниками, які проживають у понад 80 містах світу.
Chatway
chatway.app
Chatway трансформує онлайн-взаємодію клієнтів за допомогою свого продукту живого чату для веб-сайтів. Пропонуючи спілкування в режимі реального часу, настроювані віджети та інтелектуальні чат-боти, він покращує взаємодію з користувачем. Чуйний на різних пристроях, Chatway дає можливість компаніям взаємодіяти, вирішувати проблеми та ефективно конвертувати потенційних клієнтів. Розвивайте свою онлайн-присутність і будуйте довгострокові відносини з клієнтами за допомогою Chatway.
JustCall
justcall.io
JustCall: універсальна платформа бізнес-комунікації. Спілкуйтеся з потенційними клієнтами за допомогою голосового зв’язку, SMS, електронної пошти та WhatsApp. Автоматизуйте робочі процеси за допомогою понад 100 інтеграцій і магії штучного інтелекту та спостерігайте, як ваш бізнес розвивається на автопілоті. JustCall, якій довіряють понад 6000 компаній у всьому світі, надає команди, які працюють із клієнтами, для бездоганної взаємодії з клієнтами на основі інформації штучного інтелекту в режимі реального часу та після виклику. Основні функції JustCall, на які варто звернути увагу: * Вхідні та вихідні дзвінки * Надсилайте та отримуйте SMS і MMS * Продажі дозвону (автоматичні, прогнозні та потужні дозвони) * Робочі процеси SMS * СМС-боти * Багаторівневий IVR * Допомога агента в реальному часі * SMS Copilot на основі AI * Коучинг ШІ * Аналіз настроїв * Підрахунок дзвінків AI * Живий моніторинг викликів * Спільна папка вхідних повідомлень WhatsApp * Автоматичний розподіл викликів (ACD) * 100+ інтеграцій CRM * Телефонні номери компаній у понад 70 країнах
ThumbCrowd
thumb-crowd.com
ThumbCrowd – це платформа, що сприяє розширенню можливостей, яка допомагає компаніям створювати інтелектуальних ботів для взаємодії зі своїми клієнтами через живий чат на веб-сайті, каналах соціальних мереж і додатках. Він також надає готові шаблони для бізнесу, щоб розпочати роботу. Для свого Ai/ML-бота створіть робочий процес за лічені хвилини та підключіться до каналу зв’язку вашого бізнесу. Щоб отримати відповіді на основні поширені запитання, створіть свого «бота на основі правил», просто скориставшись опцією безперешкодного перетягування. Як працює ThumbCrowd? Крок 1. Виберіть відповідного готового бота з шаблону або створіть нового бота для свого бізнесу. Крок 2. Спроектуйте бесіди. Навчіть бота за допомогою власних даних. Крок 3. Бездоганно підключіть свого навченого бота до відповідного каналу бізнес-зв’язку, напр. Facebook Messenger, SMS, Live Chat, WeChat, Viber, Line тощо. Інтерфейс ThumbCrowd (www.thumb-crowd.com) допоможе вам розробити та оптимізувати весь процес обслуговування клієнтів. Ви можете навчити своїх ботів зі штучним інтелектом спілкуватися з клієнтами в узгодженому потоці, орієнтованому на людську особистість. Ще однією особливістю ThumbCrowd є поєднання рішень чат-ботів із різними опціями для кращої взаємодії та розуміння людей. Встановіть правильний баланс, і ви отримаєте користь від щасливіших і зацікавленіших клієнтів.
Deskpro
deskpro.com
Deskpro створює програмне забезпечення служби підтримки, яке забезпечує виняткову підтримку для компаній у всьому світі, маючи свободу розміщення вашої служби підтримки в хмарі або локально. Заснована в 2001 році, Deskpro допомогла тисячам компаній оптимізувати свої операції з обслуговування клієнтів і скоротити час відповіді, що призвело до кращого обслуговування клієнтів. Програмне забезпечення служби підтримки Deskpro включає електронну пошту, чат, телефон і соціальні мережі, а також базу знань для самообслуговування. Ви також можете використовувати інструменти аналітики та звітності, які дозволяють компаніям відстежувати продуктивність і приймати рішення на основі даних. Deskpro розроблено для покращення зв’язку між компаніями та кінцевими користувачами, щоб забезпечити чудове обслуговування клієнтів. Приєднуйтеся до тисяч компаній, які вирішили змінити свою підтримку, зокрема Sony, Apple, Microsoft, Vodafone, Aon, Intel, P&G, Airbus тощо.
MindBehind
mindbehind.com
MindBehind — це розмовна платформа керування штучним інтелектом, яка допомагає нетехнічним командам створювати, запускати та розвивати свої чат-боти та віртуальних помічників на одній платформі. MindBehind постачає прості у використанні рішення для брендів усіх розмірів і різних галузей, таких як Avis, Budget, Phillip Morris International, Renault, які допомагають покращити взаємодію з клієнтами. Чат-ботів або віртуальних помічників, створених за допомогою MindBehind, можна буде додавати на веб-сайти, мобільні програми, інтерфейси соціальних мереж, як-от Facebook Messenger і WhatsApp, а незабаром і розумних помічників, як-от Amazon Alexa та Google Assistant.
Atlas
atlas.so
Atlas — це універсальний інструмент підтримки клієнтів, який допоможе вам перетворити вашу команду підтримки клієнтів із центру витрат на двигун інноваційної продукції. Ми об’єднуємо ключову інформацію з усього шляху ваших клієнтів в єдиному місці, щоб ви могли надавати швидші та ефективніші відповіді та аналізувати цілісні потреби своїх клієнтів і вчитися на них. Ось уявлення про те, як можна вдесятеро збільшити підтримку клієнтів за допомогою Atlas: * Хронологічна шкала клієнта: переглядайте весь шлях клієнта в одній хронологічній шкалі, яку легко стежити. * Запис сеансу: відео варте тисячі слів. Дозвольте своїм клієнтам показувати вам, а не розповідати, записуючи сеанс. * Чат-бот: проведіть своїх клієнтів у їхній подорожі, створюючи корисні та захоплюючі робочі процеси чат-бота для будь-якого досвіду. * Довідковий центр: скоротіть робоче навантаження вдвічі, надаючи клієнтам відповіді на їхні найпоширеніші запитання через довідковий центр самообслуговування. * Омніканальність: чат, електронна пошта, SMS, Whatsapp, Slack: спілкуйтеся зі своїми клієнтами там, де вони вже є, за допомогою одного простого уніфікованого інтерфейсу. * Звіти: відстежуйте якість вашої підтримки клієнтів за допомогою зручних для читання діаграм, які надсилаються безпосередньо на вашу поштову скриньку. * Спершу клавіатура: виконуйте будь-які дії та переміщуйтесь у програмі лише кількома натисканнями клавіш.
Verloop.io
verloop.io
Verloop.io — провідна у світі платформа автоматизації підтримки клієнтів. Це допомагає компаніям надавати чудову підтримку своїм клієнтам через різні канали. Платформа Verloop.io безперебійно надає підтримку по різних каналах, починаючи від веб-сайтів і WhatsApp до взаємодії в програмі та голосової взаємодії. Завдяки міжнародній довірі понад 5000 брендів, у тому числі таких відомих імен, як Decathlon, Cleartrip і Nykaa, Verloop.io обслуговує як підприємства, так і малого та середнього бізнесу. Наскрізне рішення Verloop.io вирізняє нас, пропонуючи потрійний підхід: 1. Початкове вирішення запитів: на першому етапі взаємодії контакт-центру Verloop.io використовує підтримку ШІ через чат і голос. Розмовні рішення AI Verloop.io ефективно обробляють більшість запитів клієнтів. 2. Підтримка агентів-людей: оскільки запити надходять до агентів-людей, Verloop.io представляє Co-pilot для підтримки — потужний інструмент штучного інтелекту, який допомагає агентам-людям надавати точні відповіді. Інструмент пропонує відповіді для підвищення ефективності агента. Використовуючи перетворення мовлення в текст і AnswerFlow на основі розпізнавання документів, агенти також можуть використовувати наші генеративні інструменти на основі штучного інтелекту, такі як AI-summary, AI-Rephrase, AI-Expand і AI-Tone Adjustment, щоб забезпечити найкращі відповіді та підвищити рівень задоволеності клієнтів. 3. Аналіз якості (QA) на основі AI: Sparks від Verloop.io пропонує найкраще рішення для аналітиків якості, автоматизуючи аналіз дзвінків за допомогою Generative AI. Це забезпечує спрощений процес постійного вдосконалення. На додаток до зазначених вище інструментів, компанії можуть використовувати конструктор ботів Verloop.io – Recipes разом із Smart block, щоб легко розпочати свій шлях до надання найкращих послуг клієнтам. Коротше кажучи, Verloop.io прагне спростити та покращити процес підтримки клієнтів за допомогою інноваційної автоматизації та рішень на основі штучного інтелекту.
Sociocs
sociocs.com
Sociocs — це інструмент спілкування з клієнтами для вашого бізнесу. Це допомагає вам залучати й утримувати клієнтів, створювати репутацію в Інтернеті, забезпечувати чудовий досвід обслуговування клієнтів і розвивати свій бізнес. Ділові текстові повідомлення, чат Google Maps і WhatsApp, керування онлайн-оглядами, веб-чат, онлайн-форми та SMS-повідомлення за допомогою єдиного інструменту, яким користується ваша команда. Підтримувані канали на Sociocs: Facebook Messenger, Facebook Post Comments, огляди мобільних додатків, Google Business Reviews, Google Business Messaging, SMS/SMS, Telegram Messaging, Web Chat, WhatsApp Messaging, Website Forms.
Swell
swellcx.com
Swell автоматично збирає приватні та публічні відгуки пацієнтів і співробітників. Завдяки кращому зворотному зв’язку лікарні можуть підвищити свою онлайн-репутацію, покращити досвід пацієнтів і підвищити рівень задоволеності працівників.
Redtie
getredtie.com
Redtie дозволяє власникам малого бізнесу обмінюватися маркетинговими матеріалами, такими як документи, зображення, аудіо та відео, за допомогою простого текстового повідомлення. Redtie — це просунуте рішення для обміну текстовими повідомленнями, яке дозволяє надсилати вкладення так само, як і в електронному листі. Текстові повідомлення надсилаються з посиланням для доступу до вкладених файлів, які зберігаються в безпечній хмарі. Redtie також масштабується для надсилання повідомлень і вкладень одному або сотням користувачів одночасно.
Dialogview
dialogview.com
Розмовна платформа ШІ | Омніканальна інтеграція | Віртуальний агент на основі AI Dialogview — це розмовна платформа штучного інтелекту, яка допомагає підприємствам досягти потужної багатоканальної взаємодії з клієнтами за допомогою інструментів спілкування та співпраці. Dialogview забезпечить єдиний інтерфейс перегляду для різних взаємодій каналу, включаючи веб-чат, SMS та інші популярні програми обміну повідомленнями. За допомогою інструментів для співпраці в режимі реального часу Dialogview може гуманізувати клієнтський досвід. Dialogview допомагає вашому бізнесу досягти покращеного досвіду клієнтів, подорожі клієнтів і відгуків клієнтів, таким чином забезпечуючи 360-градусний зв’язок з агентом.
Orlo
orlo.tech
З цілим набором каналів для перемикання та громадськістю, яка постійно спостерігає, надання послуг клієнтам і комунікацій, що збиває з ніг ваших громадян, нелегке завдання! Orlo дає вам змогу керувати вашими цифровими розмовами з однієї платформи, тож ви можете зосередитися на тому, що справді важливо – залученні, покращенні досвіду та керуванні репутацією. Нам довіряють понад 100 національних рад, три чверті поліцейських Великобританії та багато інших організацій державного сектору по всій країні, ми пишаємося тим, що народилися та виросли в поганому місці, і всі наші сервери також знаходяться на британській землі! Прості у впровадженні, безпечні та масштабовані рішення на основі технології ШІ? Передай привіт Orlo та почни створювати спільноти за допомогою блискучих розмов!
SleekFlow
sleekflow.io
SleekFlow — це набір багатоканальних розмов на основі ШІ для залучення клієнтів. Універсальна платформа SleekFlow створює безперебійні та персоналізовані подорожі клієнтів через доступні для кожного канали обміну повідомленнями, включаючи WhatsApp, Instagram, живий чат тощо. SleekFlow присвячений формуванню майбутнього комунікації, надаючи можливість компаніям зосередити всі свої робочі процеси навколо змістовних розмов. Від маркетингу та продажів до команд підтримки, SleekFlow оптимізує бізнес-операції, використовуючи свої передові можливості розмовного штучного інтелекту. Автоматизуючи рутинні завдання, оптимізуючи взаємодію з клієнтами та надаючи безпрецедентну підтримку, рішення, орієнтоване на клієнта, дає компаніям змогу досягти безпрецедентної масштабованості та зростання. SleekFlow знаходиться в Сінгапурі, Гонконгу, Малайзії, Індонезії, Бразилії та ОАЕ. У 2022 році стартап отримав раунд фінансування в розмірі 8 мільйонів доларів США під керівництвом Tiger Global за участі AEF Greater Bay Area Fund і Transcend Capital Partners.
erxes
erxes.io
Ласкаво просимо до erxes, альтернативи Hubspot/Qualtrics з відкритим кодом. erxes — це операційна система з відкритим вихідним кодом (XOS), яка дозволяє постачальникам SaaS і агентствам/розробникам цифрового маркетингу створювати унікальні можливості, які підходять для всіх видів бізнесу. Ми змінимо розвиток бізнесу, забезпечивши проривну цінність нашій спільноті. Подорожуйте з нами в цю подорож! Досягнення зростання та єдності у вашій компанії можливе з erxes, тому що він: - 100% безкоштовний і стійкий: erxes пропонує стійку бізнес-модель, у якій виграють і розробники, і користувачі. Це програмне забезпечення з відкритим кодом, але навіть краще. - 100% настроюваність: наша архітектура на основі плагінів забезпечує необмежену кількість налаштувань і дозволяє задовольнити всі ваші потреби, незалежно від того, наскільки вони специфічні. - 100% конфіденційність: ми розробили платформу erxes, щоб зберегти повний контроль над конфіденційними даними вашої компанії без стороннього моніторингу. - 100% контроль: ви можете створити будь-який досвід, який забажаєте, де всі канали, на яких працює ваш бізнес, пов’язані та інтегровані. Ознайомтеся з вашими можливостями: автономний AGPLv3 з альтернативою Hubspot з відкритим вихідним кодом Enterprise Edition. Він написаний на Node.js, GraphQL і React. Самообслуговування Почніть безкоштовно та розблокуйте розширені функції, додаткові послуги та налаштовані параметри за допомогою наших бонусів і доповнень. Підприємство Безпечне, сумісне програмне забезпечення з відкритим кодом для підприємств. Допоможіть своїй команді рухатися швидше. Вставте Інтегруйте основні плагіни, компоненти та SDK erxes у свою платформу, щоб розширити її можливості та оптимізувати роботу. Platform Leverage об’єднує основні плагіни, компоненти та корпоративні функції, щоб забезпечити роботу всього вашого платформного бізнесу. Інфраструктура Покращуйте свій SaaS за допомогою інфраструктури erxes і власних плагінів. Давайте втілимо ваше бачення в життя разом із нашою командою експертів.
OutboundEngine
outboundengine.com
OutboundEngine допомагає підприємствам розвиватися, роблячи онлайн-маркетинг простим і легким для всіх. Ми створюємо гарні, ефективні маркетингові кампанії, проводимо їх автоматично та відстежуємо залучення, щоб показати, хто готовий до розмови. Наша платформа зміцнює відносини з клієнтами, партнерами та потенційними клієнтами, щоб відкрити більше можливостей із меншими зусиллями.
Pulsate
pulsatehq.com
Pulsate Locate – це рішення для маркетингу місцезнаходження, яке дозволяє маркетологам залучати користувачів на основі їх точного місцезнаходження.
FreshLime
freshlime.com
FreshLime — це платформа взаємодії з клієнтами для місцевого бізнесу, яка робить взаємодію з потенційними клієнтами та клієнтами зручною за допомогою текстових повідомлень, чату та електронної пошти — і все це організовано в одному місці. Ми робимо ваш бізнес клієнтом готовим до будь-якої взаємодії 24/7/365.
AiTrillion
aitrillion.com
Відчуйте автоматизацію маркетингу на основі дієвого штучного інтелекту – отримайте AiTrillion! AiTrillion — це перша в історії підтримка штучного інтелекту на основі SaaS — комплексна маркетингова платформа для продавців електронної комерції. Це 11+ каналів залучення клієнтів, інтегрованих із аналітикою, створеною для галузі електронної комерції. Ми в AiTrillion спеціалізуємося на з’єднанні між мільйонами клієнтів у 175+ країнах. Усе, що ви шукаєте, зібрано під одним дахом завдяки інтегрованим та інноваційним функціям. Автоматизація електронного маркетингу Програма винагороди за лояльність Відгуки про продукти + запитання й відповіді Веб-повідомлення Push-повідомлення Партнерський маркетинг Регулярне членство Конструктор форм Автоматизація робочих процесів штучного інтелекту Інтелектуальні спливаючі вікна Панель повідомлень Рекомендації щодо продукту
LiveAgent
liveagent.com
LiveAgent — це повнофункціональна служба підтримки та програмне забезпечення для спілкування в режимі реального часу, яке допомагає персоналізувати взаємодію з клієнтами за допомогою комплексного рішення служби підтримки. LiveAgent може похвалитися найшвидшим віджетом для чату на ринку, а також є найбільш перевіреним програмним забезпеченням для чату в прямому ефірі для малого та середнього бізнесу в 2024 році. Приєднуйтесь до таких компаній, як BMW, Yamaha, Huawei та Оксфордського університету, у наданні послуг клієнтам світового рівня. LiveAgent використовує потужність багатоканальної універсальної скриньки вхідних повідомлень, чату в режимі реального часу, вбудованого кол-центру та надійного порталу обслуговування клієнтів. Персоналізуйте своє спілкування, скориставшись перевагами нашої сегментації клієнтів, автоматизації, вбудованої CRM, потужного пакету аналітики, а також нашої бази знань клієнтів. Відкрийте для себе понад 175 функцій служби підтримки та понад 200 інтеграцій. Почніть свій безкоштовний 1-місячний пробний період, кредитна картка не потрібна. Включено понад 200 функцій: - Облікові записи POP3 -Конвеєр електронної пошти -Пересилання -Відділи -Пріоритети -Статуси - Теги -Правила - Маршрутизація квитків -Заготовлені/заздалегідь визначені повідомлення - Шаблони електронної пошти -Голосова інтеграція - Моніторинг веб-сайту та статистика в режимі реального часу -Чати -Facebook/Twitter/Instagram/Slack інтеграція -База знань - Живі пропозиції під час введення - Форми зворотного зв'язку та контактів -Агентський рейтинг, гейміфікація -Багатомовний -Фільтри квитків - Обмін файлами та вкладеннями - Шаблони кнопок чату та багато іншого. LiveAgent для стартапів: Програма стартапів безкоштовна протягом перших 6 місяців для стартапів, які подали заявку. Це ексклюзивна можливість для стартапів отримати доступ до найкращого програмного забезпечення для підтримки клієнтів на ринку без жодних попередніх витрат. Після перших 6 місяців стартапи можуть продовжувати використовувати LiveAgent за зниженою ціною.
DialShree
webrtc.elisiontec.com
DialShree — популярне рішення колл-центру, яке підтримує уніфіковані канали зв’язку. Він має широкий набір функцій. Він відомий тим, що безвідмовна робота за угодою про рівень обслуговування становить 99,99%. Це масштабоване, надійне, безпечне та багатофункціональне рішення, яке ідеально підходить для будь-якого масштабного бізнесу та кол-центрів. Експерти DialShree з VoIP і телефонії впровадили понад 900 багатоканальних комунікаційних рішень у понад 10 галузях. BPO, KPO, корпоративні компанії, колекторські агентства, підприємства, компанії телемаркетингу, кол-центри, банки, охорона здоров’я, електронна комерція, автомобільна промисловість, уряд
GoSite
gosite.com
GoSite створює спрощену технологію для малих підприємств, які рухають економіку Америки. Наше програмне забезпечення дає їм змогу мати все необхідне в одному місці для зв’язку зі своїми клієнтами в цифрову еру. Наш хмарний набір мобільних і веб-інструментів змінює те, як наші клієнти ведуть свій бізнес у дорозі та будь-де.
OneHash
onehash.ai
OneHash CRM — це хмарне, надійне, масштабоване, гнучке, доступне та повнофункціональне рішення FaaS із CRM, ERP, HCM, управлінням проектами, службою підтримки та іншими SaaS, які потрібні вашій компанії, за цінами FOSS для експоненційного зростання та розвитку. Ми сповнені рішучості обслуговувати 95% малих і середніх підприємств у всьому світі розумним, доступним, гнучким і безпечним рішенням CRM, яке забезпечить стабільне зростання. Обслуговування світового класу за прийнятними цінами є нашим USP, і ми дотримуємося своїх обіцянок.
Signpost
signpost.com
Signpost — це комплексне й автоматизоване рішення для збору відгуків клієнтів, отримання більшої кількості та кращих відгуків, залучення нових клієнтів, отримання рекомендацій і збільшення повторного бізнесу.
Serviceform
serviceform.com
Serviceform – єдине програмне забезпечення, яке потрібне вашому бізнесу для продажу, підтримки та маркетингу Маєте відвідувачів веб-сайту, але не перетворюєте їх на клієнтів? Давайте змінимо це! Serviceform допомагає компаніям у всьому світі перетворювати відвідувачів веб-сайту на дохід. Це досягається шляхом поєднання інструментів для створення потенційних клієнтів, аналітики для визначення поведінки відвідувачів веб-сайту та CRM, щоб забезпечити єдине рішення для конверсії веб-сайту та керування клієнтами. Наше бачення полягає в тому, щоб бути провідною компанією в усьому світі, яка зосереджена на розширенні меж онлайн-залучення потенційних клієнтів і спілкування. Ми хочемо бути єдиним програмним забезпеченням, яке потрібне вашому бізнесу для продажів, підтримки та маркетингу. Serviceform – фінська компанія SaaS. Ми прагнемо розвивати найкращі інструменти для генерації потенційних клієнтів і інструменти аналітики. Ми хочемо дозволити власникам бізнесу приймати обґрунтовані рішення та передбачувано розвивати свій бізнес. Щодо нашої технології, ми надаємо комплексну програмну платформу, яка допомагає компаніям спростити продажі, маркетинг і процес підтримки клієнтів. • Лише 6 інструментів для перетворення веб-сайтів, які вам знадобляться: чат-бот, чат у реальному часі, динамічна форма, цільова сторінка для розмови, чат-бот для взаємодії, спливаюче вікно та плаваюча панель. • Інструменти керування: Flex xRM, планувальник зустрічей Ourly, аналітика веб-сайту та банер із файлами cookie. • Інструменти комунікації: Соціальна скринька вхідних повідомлень, конструктор кампаній електронною поштою та SMS.
LiveCaller
livecaller.io
Відсутність каналів зв’язку на веб-сайтах призводить до відтоку клієнтів, низького рівня задоволеності та мінімального або нульового успіху клієнтів, крім того, потенційна цінність голосових дзвінків одним клацанням миші для компаній у різних галузях величезна, тому LiveCaller в основному вирішує ці проблеми, пропонуючи все в одному рішенні. , який об’єднує різні канали зв’язку (веб-дзвінок, чат, зворотній дзвінок, програми для обміну соціальними повідомленнями) в єдину платформу.
Pega
pega.com
Pega — це потужна платформа з низьким кодом, яка забезпечує гнучкість провідних організацій світу, щоб вони могли адаптуватися до змін. Клієнти використовують нашу автоматизацію прийняття рішень і робочих процесів на базі штучного інтелекту, щоб вирішити найактуальніші бізнес-завдання – від персоналізації взаємодії до автоматизації обслуговування та оптимізації операцій. Починаючи з 1983 року, ми створили нашу масштабовану та гнучку архітектуру, щоб допомогти людям зосередитися на найважливішому, щоб вони могли задовольняти сьогоднішні вимоги клієнтів, постійно трансформуючись у майбутнє.
Oct8ne
oct8ne.com
Oct8ne — це єдиний візуальний чат (прямий чат, чат-бот і обмін повідомленнями) з інтегрованим каталогом для показу та рекомендації продуктів у режимі реального часу вашим клієнтам. Пропонуйте цілодобову персоналізовану допомогу через агентів або чат-бота через ваші соціальні канали, а також у вашому електронному магазині. Інтеграція з chatGPT для більш гуманізованого досвіду роботи з нашим чат-ботом.
Sprinklr
sprinklr.com
Sprinklr Service — це хмарна уніфікована платформа обслуговування клієнтів на базі штучного інтелекту, яка забезпечує безперебійну взаємодію з клієнтами та агентами через 30+ цифрових, соціальних і голосових каналів, а також надає практичну та масштабовану статистику в реальному часі, усуваючи потребу в будь-якому іншому точковому рішенні. * Дозволяє клієнтам взаємодіяти з вашим брендом на бажаному каналі для стабільного досвіду бренду, що приносить задоволення клієнтам. * Надає агентам уніфіковане/360 перегляд клієнтів і рекомендує найбільш релевантні відповіді за допомогою потужності штучного інтелекту для підвищення продуктивності та досвіду агентів. * Надає значущу та дієву інформацію керівникам для стимулювання зростання та операційної досконалості * Допомагає керівникам розкрити можливості для зростання, трансформації та інновацій за допомогою статистичних даних контакт-центру в реальному часі, які масштабуються в межах підприємства.
Leadoo
leadoo.com
Leadoo — це конверсійна платформа, яка перетворює пасивний трафік веб-сайту на активних потенційних клієнтів і відчутні бізнес-результати. З огляду на те, що 83% рішень про купівлю приймаються в Інтернеті, можливості конверсії на веб-сайті ніколи не були такими високими. Але більшість відвідувачів сайту пасивні і не готові до покупки. У середньому 98% відвідувачів залишають сайт без конверсії. Ці низькі коефіцієнти конверсії можуть погіршити продуктивність. Тож вони виконують місію — об’єднати та розширити можливості команд маркетингу та продажів, щоб разом покращити конверсію та створити нову комерційну ефективність. Вони роблять це через: * Залучення локальних ботів для стимулювання конверсій * Потужна персоналізація для покращення взаємодії з користувачем * Ідентифікація компанії для виявлення перспектив * Відображення шляху користувача для відображення циклів продажів * Аналітика для розуміння користувачів * AI для автоматичних відповідей на запитання користувачів на основі вмісту сайту * Сповіщення про продажі для підтримки комерційних команд * Інтеграція CRM, щоб об’єднати все це разом * Leadoo також має спеціальну команду експертів з конверсії, які налаштовують і постійно оптимізують шляхи конверсії через сайт. Для 800 клієнтів Leadoo протягом перших 12 місяців роботи з ними вони виявили, що середнє збільшення базового коефіцієнта конверсії становило 74%. Простими словами, Leadoo надає всі інструменти та інформацію, необхідні для: * Ідентифікація відвідувачів веб-сайту * Активуйте їх на місці * Виховуйте їх під час їхніх подорожей за покупкою * Зрештою перетворите більше їх на клієнтів
Chekkit
chekkit.io
Chekkit — це платформа, розроблена для підвищення заряду місцевого бізнесу. Це значно підвищує залучення клієнтів і конверсію, перевершуючи конкурентів. Програмне забезпечення пропонує комплексне рішення для керування оглядами, ділового обміну текстовими повідомленнями, текстового чату, централізованої папки вхідних повідомлень, текстових стаціонарних телефонів, опитувань клієнтів, порівняльного аналізу конкурентів тощо! Цей комплексний підхід спрощує взаємодію з клієнтами, покращує бізнес-операції та стимулює зростання.
Webex
webex.com
Вебінари Webex (раніше Webex Events) — це масштабована платформа вебінарів, яка може створювати цікаві та вражаючі враження для всіх, від невеликих сесій до великої глобальної аудиторії. Зробіть вебінари інклюзивними, захоплюючими та інтерактивними: • Заохочуйте активну участь за допомогою модерованих запитань і відповідей, живих опитувань, чату, реакцій emoji та розпізнавання жестів • Дозвольте учасникам слухати їхньою мовою з живими перекладачами, які включені до сеансу • Занурюйтеся глибше в теми або заохочуйте зв’язки із секційними сесіями Проводьте професійні та спеціальні вебінари в масштабі • Керуйте сценою та вмістом, який бачить ваша аудиторія до, під час і після події • Керуйте реєстрацією відвідувачів за допомогою індивідуальних варіантів брендингу та тем • Відрепетируйте всю презентацію зі співучасниками перед прямим ефіром • Приймайте до 100 000 відвідувачів • Охоплюйте глобальну аудиторію за допомогою перекладів у режимі реального часу на понад 100 мов
Locobuzz
locobuzz.com
Locobuzz — це відзначена нагородами платформа для аналітики та взаємодії в соціальних мережах, яка може бути ефективно розгорнута, щоб слухати та реагувати на онлайн-гучіння, створене брендом, і оцінювати ефективність конкретної маркетингової кампанії. Locobuzz не лише допомагає «прослуховувати» соціальні медіа, але й «взаємодіяти» з користувачами на персоналізованій основі за допомогою вбудованих функцій CRM. Потужне групування даних генерує аналітичну інформацію та надає корисні дані. Ми створюємо універсальний цифровий інтелектуальний центр для вашого бренду. Це спрощує зусилля, спрямовані на розвиток вашої цифрової стратегії та ідентифікації бренду за допомогою структурованої та потужної аналітики та візуалізації, вільної від надлишку складних соціальних даних. Ми допоможемо вам з досвідом у реальному часі, інтелектуальним лідерством і управлінням у кризових ситуаціях. Locobuzz також дозволяє компаніям використовувати потужність машинного навчання та НЛП для створення інтерактивного досвіду за допомогою багатомовних чат-ботів. Ми віримо, що потенціал розмовної комерції може підвищити продуктивність шляхом включення людського інтелекту в машину за допомогою ШІ.
Twixor
twixor.com
Twixor переосмислює CX за допомогою Generative AI & NLP, створюючи динамічні шляхи клієнта в каналах обміну повідомленнями. Платформа Twixor CX з низьким кодом/без коду поєднує Digital Assistant і Intelligent Process Automation, пропонуючи персоналізовану, цілеспрямовану взаємодію. Це виходить за рамки сценарних відповідей, генеруючи чуйні, персоналізовані рекомендації та рішення, підвищуючи задоволеність клієнтів у сфері маркетингу, ділових операцій і операцій підтримки. * Доведений успіх: завдяки 400+ клієнтам у всьому світі, включно з компаніями зі списку Fortune 500, і понад 1 мільярду взаємодій щокварталу, Twixor також користується довірою та має 7 патентів. * Трансформаційні переваги: за допомогою Twixor досягайте 25%+ частоти розмов, зменште операційні витрати на 15-25% і підвищте зацікавленість брендом на 80%. * Основні характеристики: наша платформа пропонує Journey Builder Studio з функцією перетягування, систему розмов на основі штучного інтелекту та НЛП, живих і віртуальних агентів, інтелектуальне керування кампаніями, багатоканальну підтримку 120 мов і аналітичну інформаційну панель на основі штучного інтелекту. * Ми визнані найкращою платформою для підтримки клієнтів у сфері роздрібної торгівлі та електронної комерції в Індії, а також отримали визнання як новий постачальник розмовного штучного інтелекту в регіоні MEA. Серед обраних партнерів Twixor – одна з найбільших у світі банківських платформ і гравців CPaaS, а також багато інших у країнах Близького Сходу, Африки та Азіатсько-Тихоокеанського регіону, які довіряють нашим білим рішенням. Коротше кажучи, Twixor дає можливість компаніям створювати динамічні шляхи клієнта, забезпечуючи винятковий CX, який виділяє вас у вашій галузі.
Whisbi
whisbi.com
Whisbi надає перш за все мобільну платформу для продажу та маркетингу для компаній B2C. Наше рішення створює можливість для професіоналів із продажу та маркетингу збільшити конверсію продажів, покращити взаємодію з клієнтами в реальному часі та забезпечити унікальний досвід онлайн-клієнтів. Whisbi об’єднує всі контактні канали, такі як відеодзвінки, чати, чат-боти, дзвінки за кнопкою миші або традиційні телефонні дзвінки, в один централізований інтерфейс користувача на основі даних для ваших клієнтів. Удосконалений механізмом BI, Whisbi забезпечує потрібний канал для потрібного клієнта в потрібний час. Рішення Whisbi легко інтегрується з існуючою інфраструктурою, починаючи від кол-центрів і закінчуючи фізичними магазинами та віртуальними салонами. Просте розміщення рішення на веб-сайтах дає можливість створити справді багатоканальний клієнтський досвід, що значно підвищує коефіцієнт онлайн-конверсії. Ми пропонуємо платформу спілкування світового рівня для продажів і маркетингу та можемо ділитися галузевими ідеями та досвідом. Ми маємо неперевершений досвід тісної співпраці з глобальними підприємствами у сфері телекомунікацій, автомобілебудування, подорожей, страхування та банківської справи. Наші рішення впоралися з: * 700 мільйонів показів, * 47 мільйонів кліків, * 18 мільйонів запитів на дзвінки, * 10 мільйонів розмов На сьогоднішній день ми здійснили понад 1,5 млн продажів нашим клієнтам у всьому світі. А ми тільки починаємо! Whisbi ставить людську взаємодію в центр взаємодії з клієнтами в Інтернеті та підвищує рентабельність інвестицій цифрових маркетингових кампаній. Це дозволяє брендам краще заробляти на трафіку свого веб-сайту, підвищувати показник NPS, диференціюватись завдяки CX і продавати більше онлайн. Ми інтегруємося з найкращими рішеннями для маркетингу та продажів, включаючи Salesforce, Google Adwords, Google Analytics і Adobe Marketing Cloud, допомагаючи надавати більш ефективну інформацію про повний шлях клієнта. По суті, Whisbi дозволяє сучасним командам маркетингу та продажів надавати багатоканальний досвід, який підтримує та доповнює існуючі системи цифрової торгівлі.
Customers.ai
customers.ai
Customers.ai є провідною у світі платформою для автоматизації продажів зі штучним інтелектом і пошуку даних B2C. Основні функції включають: ідентифікацію анонімних відвідувачів веб-сайту за допомогою електронної пошти, шаблонні інструменти автоматизації охоплення продажів, інтеграцію з тисячами інструментів підвищення продуктивності бізнесу, сотні мільйонів записів споживачів для створення кампаній охоплення електронною поштою для будь-якої аудиторії. Автоматизація продажів Customers.ai використовується більш ніж мільйонами компаній у всьому світі, у всіх бізнес-вертикалях і країнах світу.
Arena
arena.im
Arena розробляє наступне покоління інструментів для спілкування в прямому ефірі на основі даних першої сторони, щоб створити довірену аудиторію в прямому ефірі всюди. Наші рішення (чат, живий блог, Arena Personas) використовують найпопулярніші функції соціальних медіа, щоб швидко створити глибоку взаємодію на будь-якій платформі, якою ви керуєте. Понад 20 000 клієнтів довіряють Arena об’єднувати свою аудиторію в Інтернеті, у додатках або на подіях у прямому ефірі (або на всіх трьох) для взаємодії з контентом, спільнотою та комерцією.
Kindly
kindly.ai
Генеративні чат-боти на основі штучного інтелекту створені для автоматизації підтримки та збільшення продажів. Ми є одним із провідних постачальників чат-ботів преміум-класу в Європі, який спеціалізується на розробці рішень штучного інтелекту та автоматизації для обслуговування клієнтів і комунікації. Ми пропонуємо платформу, яка поєднує передові методи машинного навчання та обробку природної мови (NLP), щоб покращити взаємодію з клієнтами та підвищити ефективність процесів обслуговування клієнтів. Чим відрізняється Kindly? Менше обслуговування та більше виробництва контенту! ШІ від Kindly запропонує нові навчальні дані, які ви зможете прийняти одним натисканням кнопки. Легко налаштувати Не потрібно кодувати, щоб чат-бот відповідав вашому бренду! Більше ніж кнопки Чат-боти Kindly можуть відповідати на конкретні запитання замість того, щоб змушувати користувачів натискати кнопки, які можуть бути навіть нерелевантними. Багатомовний Навчіть чат-бота одній мові, і він буде розуміти запити більш ніж на сотні! Серед наших клієнтів Adecco, VOI, Norwegian Air, Lindex, Hertz, Comviq, Schibsted, Jotun і Kahoot. Легко інтегруйтеся з такими провідними постачальниками CRM, як Dixa, Salesforce, Freshdesk, Zendesk і Hubspot.
giosg
giosg.com
Giosg — це платформа прискорення продажів, яка поєднує живий чат, чат-ботів, штучний інтелект та інтерактивний вміст, щоб допомогти компаніям створювати захоплюючі онлайн-досвіди, які швидко перетворюють відвідувачів веб-сайту на продавців. Ми хочемо переосмислити, переосмислити та переоцінити взаємодію між організаціями та людьми в цифровому світі. Сьогодні понад 1200 компаній у всьому світі, серед інших, які займаються роздрібною торгівлею, автомобілем та нерухомістю, приєдналися до нас у наших пошуках.
Rasayel
rasayel.io
Rasayel — це ваша універсальна платформа продажів B2B для WhatsApp. Завдяки: - Спільна папка "Вхідні" для команди з двостороннім обміном повідомленнями - Конструктор чат-ботів WhatsApp без коду - Трансляції WhatsApp і масові повідомлення - Відкриті API та веб-хуки - Автоматизація - Інтеграції (HubSpot CRM, Pipedrive, Salesforce (незабаром), 5000+ програм із Zapier тощо) - Мобільні додатки для iOS та Android Rasayel швидкий, надійний та інтуїтивно зрозумілий. Використовуючи спільну папку «Вхідні» команди Rasayel, ви можете керувати розмовами з клієнтами через WhatsApp, забезпечувати високу якість розмов про продажі та надавати клієнтам винятковий досвід. Ваша команда може відповідати клієнтам на ходу за допомогою мобільного додатку Rasayel. Ви ніколи не пропустите жодної можливості чи не втратите клієнта. Rasayel інтегрується з рештою вашого набору інструментів, щоб забезпечити вашу команду повним контекстом у будь-який час, зменшуючи людські помилки та заощаджуючи ваш час: - HubSpot: автоматично зіставляйте контакти Rasayel з наявними контактами в HubSpot. Реєструйте всі свої дії та створюйте власні звіти HubSpot із даних WhatsApp. - Pipedrive: реєструйте всі дії, автоматично зіставляйте контакти та створюйте звіти. - Salesforce: незабаром. Зверніться до нас, щоб приєднатися до бета-версії. - Zapier: підключіть Rasayel до понад 5000 програм і систем. Для розширених випадків використання API Rasayel відкриває потужність платформи Rasayel, дозволяючи вбудовувати її у ваші існуючі системи, процеси тощо.
Upsellit
us.upsellit.com
UpSellit забезпечує керовану оптимізацію конверсій, яка допомагає найбільшим інтернет-брендам збільшити продажі, залучити нових потенційних клієнтів, зупинити відмову та збільшити залучення нових клієнтів. Внутрішні творчі групи та команди розробників ідеально узгоджують технології UpSellit на цільових етапах конверсії, служачи продовженням вашої маркетингової групи. Гнучкі моделі ціноутворення UpSellit підходять для задоволення потреб будь-якого бізнесу та дозволяють роздрібним торговцям будь-якого розміру побачити справжній вплив оптимізації коефіцієнта конверсії. Набір послуг для керування UpSellit включає: - Ремаркетинг електронною поштою - Стимулювані стратегії - SMS-кампанії - Стратегії, орієнтовані на цінності - Технологію перебудови кошиків - Контрольні групи - Розширені тести AB - Поведінковий аналіз - Захист від помилок
Futr
futr.ai
Futr — це платформа чату як послуги, яка розширює можливості обслуговування клієнтів за допомогою автоматичного, живого, відео та соціального чату будь-якою мовою та на будь-якому каналі. Завдяки клієнтам, зокрема поліцейським, провідним роздрібним торговцям і благодійним організаціям, Futr допомагає інтелектуальним організаціям зв’язуватися зі своєю аудиторією за допомогою постійно активних, миттєвих і інформативних служб чату. Не вірте нам на слово. Спробуйте платформу Futr безкоштовно за допомогою одномісячної пробної версії! - Миттєве розгортання автоматичного чату - Відстеження використання та рентабельність інвестицій - Спеціалізована підтримка з запланованою реєстрацією - Кінець судового розгляду справи - Без зобов'язань - кредитна картка не потрібна