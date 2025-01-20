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Програмне забезпечення для живого чату - Найпопулярніші застосунки - Реюньйон
Програмне забезпечення для живого чату дозволяє компаніям спілкуватися з відвідувачами веб-сайту в режимі реального часу через вікна чату. Представники служби підтримки клієнтів можуть використовувати це програмне забезпечення, щоб допомогти користувачам із запитаннями про продукти або навігацію сайтом. Агенти служби підтримки можуть ініціювати взаємодію за допомогою спливаючих вікон чату або чекати, доки відвідувачі звернуться зі своїми запитами. Основні функції включають звіти та аналітику, сповіщення в інтерактивному чаті та архівування розмов. Цей інструмент допомагає командам обслуговування клієнтів швидко реагувати на запити, дозволяє співробітникам з розвитку бізнесу залучати потенційних клієнтів, з якими важко зв’язатися по телефону чи електронною поштою, і дає змогу адміністративному персоналу в освітньому секторі спілкуватися з майбутніми студентами. Крім того, функції живого чату можна інтегрувати в інші типи програмного забезпечення, такі як платформи електронної комерції та рішення служби підтримки.
Запит на новий застосунок
Freshdesk
freshdesk.com
Freshdesk (продукт Freshworks Inc.) допомагає підприємствам без зусиль радувати своїх клієнтів сучасним та інтуїтивно зрозумілим програмним забезпеченням для підтримки клієнтів. Freshdesk перетворює запити, що надходять через електронну пошту, Інтернет, телефон, чат, обмін повідомленнями та соціальні мережі, у заявки та уніфікує вирішення заявок у всіх каналах. Крім того, потужні можливості автоматизації та штучного інтелекту, такі як автоматичне призначення заявок, пріоритетність заявок, допомога агента та навіть надсилання стандартних відповідей, допомагають спростити процес підтримки. Freshdesk також покращує командну співпрацю, інтегрується з низкою інструментів сторонніх розробників, пропонує можливості прогнозованої підтримки та керування обслуговуванням на місцях. Функції звітності та аналітики надають інформацію, необхідну для розвитку бізнесу.
MindBehind
mindbehind.com
MindBehind — це розмовна платформа керування штучним інтелектом, яка допомагає нетехнічним командам створювати, запускати та розвивати свої чат-боти та віртуальних помічників на одній платформі. MindBehind постачає прості у використанні рішення для брендів усіх розмірів і різних галузей, таких як Avis, Budget, Phillip Morris International, Renault, які допомагають покращити взаємодію з клієнтами. Чат-ботів або віртуальних помічників, створених за допомогою MindBehind, можна буде додавати на веб-сайти, мобільні програми, інтерфейси соціальних мереж, як-от Facebook Messenger і WhatsApp, а незабаром і розумних помічників, як-от Amazon Alexa та Google Assistant.
Enablex.ai
enablex.io
EnableX.io — це сінгапурська глобальна повноцінна комунікаційна платформа та постачальник рішень, який дозволяє розробникам і компаніям надавати своїм споживачам цілісний багатоканальний досвід, використовуючи відео, голос, SMS і WhatsApp API, SDK і рішення з низьким кодом. Підтримуючи команду з понад 50 захоплених технологіями, він розширює можливості компаній зі списку Fortune 500, а також стартапів у всьому світі через свою інтерактивну та дуже привабливу платформу для взаємодії з клієнтами. Заснована в 2017 році, компанія встановила потужну присутність в Азіатсько-Тихоокеанському регіоні, США та Європі, обслуговуючи клієнтів із різних галузей, включаючи охорону здоров’я, телекомунікації, BFSI, освіту, роздрібну торгівлю та електронну комерцію. Вперше в галузі EnableX.io пропонується як хмарна, так і локальна платформа CPaaS. Ця можливість гнучкого розгортання дозволяє нам працювати з телекомунікаційними компаніями та постачальниками послуг, які хочуть запустити CPaaS під своїми брендами як повністю білу пропозицію. Він також задовольняє потреби підприємств, які планують приватне розгортання CPaaS через нормативні вимоги та вимоги до конфіденційності даних, і спільноти розробників у цілому. EnableX.io — це повна служба CPaaS, яка дає можливість компаніям розгортати багатоканальний зв’язок (відео, голос, SMS і обмін повідомленнями) на різних пристроях і платформах. Від особистих чатів до широкомасштабних трансляцій ми робимо комунікації розумнішими, гнучкими та більш особистими, допомагаючи підприємствам залишатися попереду в цифровому світі.
Glassix
glassix.com
Glassix прагне розширити доступ до розмовного штучного інтелекту та багатоканального спілкування з клієнтами, дозволяючи компаніям розкрити свій невикористаний потенціал і досягти неперевершеної масштабованості. Завдяки можливостям AI Omnichannel Glassix змінює шляхи клієнта. Ми долаємо часові межі, задовольняючи потреби клієнтів у кожній точці контакту, навіть у години бездіяльності. Кому довіряють Nike, Avis, Nintendo, Domino's і Dyson, Glassix просуває місії вперед завдяки своїй трансформаційній технології. З Glassix керування взаємодією з клієнтами ніколи не було таким простим. Наша об’єднана папка «Вхідні» усуває потребу в кількох інструментах, спрощуючи керування робочим процесом і скорочуючи витрати. Від чат-ботів на основі штучного інтелекту до персоналізованих привітань – тримайте своїх клієнтів в одному місці. Glassix — це уніфікована платформа обміну повідомленнями на основі штучного інтелекту, яка забезпечує зв’язок між вашими клієнтами через будь-який цифровий канал — програми миттєвого обміну повідомленнями та текст SMS, розмови електронною поштою, чат на вашому веб-сайті чи в додатку та повідомлення в соціальних мережах. Захищена платформа пропонує надійний набір функцій, що надається як послуга передплати, разом із візуальними інструментами чат-ботів без чи малого коду, які не потребують технічних знань, щоб розпочати роботу. Клієнти можуть розпочати роботу за допомогою розмовних можливостей AI на базі GPT-4 або використовувати Glassix API для створення надзвичайно персоналізованого досвіду. Працюючи разом із глобальною мережею партнерів з інтеграції, Glassix обслуговує зростаючу клієнтську базу відомих брендів, швидкозростаючих підприємств і малого бізнесу. Відчуйте силу Glassix, оскільки він удосконалює взаємодію, дозволяючи забезпечувати виняткову взаємодію з клієнтами. Попрощайтеся з ручними завданнями та відновіть свій дорогоцінний час. Завдяки нашим можливостям автоматизації розмови протікають без зусиль, залишаючи ваших клієнтів у захваті.
Gladly
gladly.com
Gladly — це єдине програмне забезпечення для обслуговування клієнтів, створене для людей, а не для квитків. AI революціонізує те, як ми працюємо та спілкуємося. Очікування споживачів щодо того, як їх знають і ставляться до брендів, ніколи не були такими високими. У той же час бренди змушені робити більше з меншими витратами, і вони повинні балансувати між економією грошей за допомогою штучного інтелекту та автоматизацією, водночас забезпечуючи споживачам досвід світового рівня. Правильний досвід створює зв’язок, лояльність і цінність клієнтів протягом усього життя. Програмне забезпечення для обслуговування клієнтів, створене на основі квитків, не справляється з цією напругою. І бренди, які покладаються на програмне забезпечення для продажу квитків, зазнають поразки в цій новій економіці. Роздуті стеки технологій. Дублікати квитків. Повторення та розчарування споживачів. Метушливі та збентежені агенти. Два невдалих досвіду обслуговування втратять клієнта на все життя. З радістю застосовує штучний інтелект по-іншому, щоб допомогти комерційним брендам забезпечувати індивідуальне обслуговування клієнтів на рівні консьєржа. За допомогою Gladly споживачі допомагають собі самі, коли вони хочуть, а агенти з обслуговування клієнтів перетворюються на супергероїв, досягаючи ефективності та продуктивності. Кожна розмова в Gladly починається з розуміння клієнта в реальному часі — хто він, його вподобання, історія розмов і покупок із брендом, кожна взаємодія в одному місці. І з кожним вбудованим каналом — VOICE, електронна пошта, SMS, чат, соціальні повідомлення, самообслуговування — бренди мають єдиний потік розмов зі своїми клієнтами протягом усього життя. Клієнтами Gladly є найулюбленіші бренди світу — Allbirds, Bombas, Crate & Barrel, Deckers, Eddie Bauer, FTD, Nordstrom, REI, Ulta Beauty і Warby Parker. Ці бренди та сотні інших використовують Gladly для створення лояльних клієнтів на все життя через глибокі зв’язки.
ADLN
adln.io
Adln.io — це потужний інструмент робочого процесу для оптимізації вашої підтримки клієнтів і бездоганної інтеграції додатків із Telegram і автоматичними повідомленнями, і все це в межах однієї платформи. Ми тут, щоб допомогти вам змінити спосіб ведення бізнесу.
Watermelon
watermelon.ai
Watermelon — це найзручніша розмовна платформа для автоматизації розмов, кодування не потрібне. Зменште робоче навантаження, підключивши канали обслуговування, інтегруйте своє програмне забезпечення та почніть автоматизувати обслуговування клієнтів за допомогою чат-бота AI. Чат-бот гарантує, що ви доступні для своїх клієнтів цілодобово та без вихідних, на кожному етапі їхнього клієнтського шляху.
Certainly
certainly.io
Безумовно, має на меті допомогти компаніям створювати неймовірні умови для користувачів електронної комерції, замінюючи кліки розмовами. Програмне забезпечення Certainly Conversational AI легко підключається до всіх платформ, на яких ви ведете свій бізнес, і ми маємо клієнтів і партнерів у понад 20 країнах світу. Платформа Certainly Conversational AI Platform Chatbot Builder без коду пропонує цікавий і простий досвід створення. Продукт пропонує високоякісну взаємодію з користувачами в різних каналах, повну інтеграцію з десятками бізнес-систем і потужний власний штучний інтелект, який визначає будь-яку мову та пропонує готовий до використання вміст понад 14 мовами. Звичайно, йому довіряють такі бренди, як Carlsberg, Tiger of Sweden, Booking.com, Rockwool, Trustpilot, Siksilk, Deloitte, Zendesk і AKQA.
Signals
getsignals.ai
Signals – це платформа для створення потенційних клієнтів і штучного інтелекту, яка допомагає вам знати, хто на вашому веб-сайті, і використовувати їхню поведінку для взаємодії з відвідувачами, які готові купувати. Ми вже допомогли компаніям знайти тисячі нових кваліфікованих контактів, відвідувачам не потрібно було заповнювати форму.
Provide Support
providesupport.com
Надайте підтримку Live Chat — це потужний інструмент підтримки клієнтів. Це дозволяє вам миттєво допомагати клієнтам через живий чат, бачити їх навігацію на вашому веб-сайті в режимі реального часу, направляти їх і пропонувати допомогу на випередження. Provide Support пропонує одну з найнадійніших послуг чату на ринку. Компанія була заснована в 2003 році і довела свою надійність. Завдяки живому чату Provide Support ви отримуєте: усі функції, включені в будь-який план, необмежену кількість чатів, підтримку кількох доменів без додаткової оплати, гнучке налаштування вікна та кнопки чату, вбудоване або спливаюче вікно чату, групування операторів і необмежену кількість відділів, передачу файлів, гнучкі обмеження доступу до чату, потужний чат. статистика Програми для агентів чату, включені у вартість. Необмежена цілодобова підтримка продукту в реальному часі та багато іншого.
CINNOX
cinnox.com
CINNOX — це комплексна платформа взаємодії, яка об’єднує телефонію, цифрові та соціальні канали. Вони допомагають компаніям конкурувати та перемагати, гуманізуючи досвід клієнтів і команд за допомогою єдиної платформи: Підвищення якості обслуговування клієнтів: - Легко перемикайтеся між чатом, голосом і відео на будь-якому каналі - Дайте першочергове рішення, пов’язавши запитання з відповідним досвідом - Скоротіть час очікування клієнтів за допомогою прогнозного аналізу даних Оптимізація досвіду співробітників: - Підвищення ефективності команди шляхом автоматизації повторюваних завдань - Використовуйте досвід різних команд для вирішення складних проблем - Покращуйте продуктивність команди за допомогою даних, що керуються аналітичною інформацією Вони досягають цього завдяки трьом ключовим принципам чудового обслуговування клієнтів, де компанії можуть насолоджуватися єдиним безперервним циклом покращення досвіду: підключення, оркестровка та оцінка.
Deskpro
deskpro.com
Deskpro створює програмне забезпечення служби підтримки, яке забезпечує виняткову підтримку для компаній у всьому світі, маючи свободу розміщення вашої служби підтримки в хмарі або локально. Заснована в 2001 році, Deskpro допомогла тисячам компаній оптимізувати свої операції з обслуговування клієнтів і скоротити час відповіді, що призвело до кращого обслуговування клієнтів. Програмне забезпечення служби підтримки Deskpro включає електронну пошту, чат, телефон і соціальні мережі, а також базу знань для самообслуговування. Ви також можете використовувати інструменти аналітики та звітності, які дозволяють компаніям відстежувати продуктивність і приймати рішення на основі даних. Deskpro розроблено для покращення зв’язку між компаніями та кінцевими користувачами, щоб забезпечити чудове обслуговування клієнтів. Приєднуйтеся до тисяч компаній, які вирішили змінити свою підтримку, зокрема Sony, Apple, Microsoft, Vodafone, Aon, Intel, P&G, Airbus тощо.
GoSite
gosite.com
GoSite створює спрощену технологію для малих підприємств, які рухають економіку Америки. Наше програмне забезпечення дає їм змогу мати все необхідне в одному місці для зв’язку зі своїми клієнтами в цифрову еру. Наш хмарний набір мобільних і веб-інструментів змінює те, як наші клієнти ведуть свій бізнес у дорозі та будь-де.
OneHash
onehash.ai
OneHash CRM — це хмарне, надійне, масштабоване, гнучке, доступне та повнофункціональне рішення FaaS із CRM, ERP, HCM, управлінням проектами, службою підтримки та іншими SaaS, які потрібні вашій компанії, за цінами FOSS для експоненційного зростання та розвитку. Ми сповнені рішучості обслуговувати 95% малих і середніх підприємств у всьому світі розумним, доступним, гнучким і безпечним рішенням CRM, яке забезпечить стабільне зростання. Обслуговування світового класу за прийнятними цінами є нашим USP, і ми дотримуємося своїх обіцянок.
Signpost
signpost.com
Signpost — це комплексне й автоматизоване рішення для збору відгуків клієнтів, отримання більшої кількості та кращих відгуків, залучення нових клієнтів, отримання рекомендацій і збільшення повторного бізнесу.
Serviceform
serviceform.com
Serviceform – єдине програмне забезпечення, яке потрібне вашому бізнесу для продажу, підтримки та маркетингу Маєте відвідувачів веб-сайту, але не перетворюєте їх на клієнтів? Давайте змінимо це! Serviceform допомагає компаніям у всьому світі перетворювати відвідувачів веб-сайту на дохід. Це досягається шляхом поєднання інструментів для створення потенційних клієнтів, аналітики для визначення поведінки відвідувачів веб-сайту та CRM, щоб забезпечити єдине рішення для конверсії веб-сайту та керування клієнтами. Наше бачення полягає в тому, щоб бути провідною компанією в усьому світі, яка зосереджена на розширенні меж онлайн-залучення потенційних клієнтів і спілкування. Ми хочемо бути єдиним програмним забезпеченням, яке потрібне вашому бізнесу для продажів, підтримки та маркетингу. Serviceform – фінська компанія SaaS. Ми прагнемо розвивати найкращі інструменти для генерації потенційних клієнтів і інструменти аналітики. Ми хочемо дозволити власникам бізнесу приймати обґрунтовані рішення та передбачувано розвивати свій бізнес. Щодо нашої технології, ми надаємо комплексну програмну платформу, яка допомагає компаніям спростити продажі, маркетинг і процес підтримки клієнтів. • Лише 6 інструментів для перетворення веб-сайтів, які вам знадобляться: чат-бот, чат у реальному часі, динамічна форма, цільова сторінка для розмови, чат-бот для взаємодії, спливаюче вікно та плаваюча панель. • Інструменти керування: Flex xRM, планувальник зустрічей Ourly, аналітика веб-сайту та банер із файлами cookie. • Інструменти комунікації: Соціальна скринька вхідних повідомлень, конструктор кампаній електронною поштою та SMS.
LiveCaller
livecaller.io
Відсутність каналів зв’язку на веб-сайтах призводить до відтоку клієнтів, низького рівня задоволеності та мінімального або нульового успіху клієнтів, крім того, потенційна цінність голосових дзвінків одним клацанням миші для компаній у різних галузях величезна, тому LiveCaller в основному вирішує ці проблеми, пропонуючи все в одному рішенні. , який об’єднує різні канали зв’язку (веб-дзвінок, чат, зворотній дзвінок, програми для обміну соціальними повідомленнями) в єдину платформу.
Pega
pega.com
Pega — це потужна платформа з низьким кодом, яка забезпечує гнучкість провідних організацій світу, щоб вони могли адаптуватися до змін. Клієнти використовують нашу автоматизацію прийняття рішень і робочих процесів на базі штучного інтелекту, щоб вирішити найактуальніші бізнес-завдання – від персоналізації взаємодії до автоматизації обслуговування та оптимізації операцій. Починаючи з 1983 року, ми створили нашу масштабовану та гнучку архітектуру, щоб допомогти людям зосередитися на найважливішому, щоб вони могли задовольняти сьогоднішні вимоги клієнтів, постійно трансформуючись у майбутнє.
Oct8ne
oct8ne.com
Oct8ne — це єдиний візуальний чат (прямий чат, чат-бот і обмін повідомленнями) з інтегрованим каталогом для показу та рекомендації продуктів у режимі реального часу вашим клієнтам. Пропонуйте цілодобову персоналізовану допомогу через агентів або чат-бота через ваші соціальні канали, а також у вашому електронному магазині. Інтеграція з chatGPT для більш гуманізованого досвіду роботи з нашим чат-ботом.
Sprinklr
sprinklr.com
Sprinklr Service — це хмарна уніфікована платформа обслуговування клієнтів на базі штучного інтелекту, яка забезпечує безперебійну взаємодію з клієнтами та агентами через 30+ цифрових, соціальних і голосових каналів, а також надає практичну та масштабовану статистику в реальному часі, усуваючи потребу в будь-якому іншому точковому рішенні. * Дозволяє клієнтам взаємодіяти з вашим брендом на бажаному каналі для стабільного досвіду бренду, що приносить задоволення клієнтам. * Надає агентам уніфіковане/360 перегляд клієнтів і рекомендує найбільш релевантні відповіді за допомогою потужності штучного інтелекту для підвищення продуктивності та досвіду агентів. * Надає значущу та дієву інформацію керівникам для стимулювання зростання та операційної досконалості * Допомагає керівникам розкрити можливості для зростання, трансформації та інновацій за допомогою статистичних даних контакт-центру в реальному часі, які масштабуються в межах підприємства.
Leadoo
leadoo.com
Leadoo — це конверсійна платформа, яка перетворює пасивний трафік веб-сайту на активних потенційних клієнтів і відчутні бізнес-результати. З огляду на те, що 83% рішень про купівлю приймаються в Інтернеті, можливості конверсії на веб-сайті ніколи не були такими високими. Але більшість відвідувачів сайту пасивні і не готові до покупки. У середньому 98% відвідувачів залишають сайт без конверсії. Ці низькі коефіцієнти конверсії можуть погіршити продуктивність. Тож вони виконують місію — об’єднати та розширити можливості команд маркетингу та продажів, щоб разом покращити конверсію та створити нову комерційну ефективність. Вони роблять це через: * Залучення локальних ботів для стимулювання конверсій * Потужна персоналізація для покращення взаємодії з користувачем * Ідентифікація компанії для виявлення перспектив * Відображення шляху користувача для відображення циклів продажів * Аналітика для розуміння користувачів * AI для автоматичних відповідей на запитання користувачів на основі вмісту сайту * Сповіщення про продажі для підтримки комерційних команд * Інтеграція CRM, щоб об’єднати все це разом * Leadoo також має спеціальну команду експертів з конверсії, які налаштовують і постійно оптимізують шляхи конверсії через сайт. Для 800 клієнтів Leadoo протягом перших 12 місяців роботи з ними вони виявили, що середнє збільшення базового коефіцієнта конверсії становило 74%. Простими словами, Leadoo надає всі інструменти та інформацію, необхідні для: * Ідентифікація відвідувачів веб-сайту * Активуйте їх на місці * Виховуйте їх під час їхніх подорожей за покупкою * Зрештою перетворите більше їх на клієнтів
Chekkit
chekkit.io
Chekkit — це платформа, розроблена для підвищення заряду місцевого бізнесу. Це значно підвищує залучення клієнтів і конверсію, перевершуючи конкурентів. Програмне забезпечення пропонує комплексне рішення для керування оглядами, ділового обміну текстовими повідомленнями, текстового чату, централізованої папки вхідних повідомлень, текстових стаціонарних телефонів, опитувань клієнтів, порівняльного аналізу конкурентів тощо! Цей комплексний підхід спрощує взаємодію з клієнтами, покращує бізнес-операції та стимулює зростання.
LiveAgent
liveagent.com
LiveAgent — це повнофункціональна служба підтримки та програмне забезпечення для спілкування в режимі реального часу, яке допомагає персоналізувати взаємодію з клієнтами за допомогою комплексного рішення служби підтримки. LiveAgent може похвалитися найшвидшим віджетом для чату на ринку, а також є найбільш перевіреним програмним забезпеченням для чату в прямому ефірі для малого та середнього бізнесу в 2024 році. Приєднуйтесь до таких компаній, як BMW, Yamaha, Huawei та Оксфордського університету, у наданні послуг клієнтам світового рівня. LiveAgent використовує потужність багатоканальної універсальної скриньки вхідних повідомлень, чату в режимі реального часу, вбудованого кол-центру та надійного порталу обслуговування клієнтів. Персоналізуйте своє спілкування, скориставшись перевагами нашої сегментації клієнтів, автоматизації, вбудованої CRM, потужного пакету аналітики, а також нашої бази знань клієнтів. Відкрийте для себе понад 175 функцій служби підтримки та понад 200 інтеграцій. Почніть свій безкоштовний 1-місячний пробний період, кредитна картка не потрібна. Включено понад 200 функцій: - Облікові записи POP3 -Конвеєр електронної пошти -Пересилання -Відділи -Пріоритети -Статуси - Теги -Правила - Маршрутизація квитків -Заготовлені/заздалегідь визначені повідомлення - Шаблони електронної пошти -Голосова інтеграція - Моніторинг веб-сайту та статистика в режимі реального часу -Чати -Facebook/Twitter/Instagram/Slack інтеграція -База знань - Живі пропозиції під час введення - Форми зворотного зв'язку та контактів -Агентський рейтинг, гейміфікація -Багатомовний -Фільтри квитків - Обмін файлами та вкладеннями - Шаблони кнопок чату та багато іншого. LiveAgent для стартапів: Програма стартапів безкоштовна протягом перших 6 місяців для стартапів, які подали заявку. Це ексклюзивна можливість для стартапів отримати доступ до найкращого програмного забезпечення для підтримки клієнтів на ринку без жодних попередніх витрат. Після перших 6 місяців стартапи можуть продовжувати використовувати LiveAgent за зниженою ціною.
giosg
giosg.com
Giosg — це платформа прискорення продажів, яка поєднує живий чат, чат-ботів, штучний інтелект та інтерактивний вміст, щоб допомогти компаніям створювати захоплюючі онлайн-досвіди, які швидко перетворюють відвідувачів веб-сайту на продавців. Ми хочемо переосмислити, переосмислити та переоцінити взаємодію між організаціями та людьми в цифровому світі. Сьогодні понад 1200 компаній у всьому світі, серед інших, які займаються роздрібною торгівлею, автомобілем та нерухомістю, приєдналися до нас у наших пошуках.
Rasayel
rasayel.io
Rasayel — це ваша універсальна платформа продажів B2B для WhatsApp. Завдяки: - Спільна папка "Вхідні" для команди з двостороннім обміном повідомленнями - Конструктор чат-ботів WhatsApp без коду - Трансляції WhatsApp і масові повідомлення - Відкриті API та веб-хуки - Автоматизація - Інтеграції (HubSpot CRM, Pipedrive, Salesforce (незабаром), 5000+ програм із Zapier тощо) - Мобільні додатки для iOS та Android Rasayel швидкий, надійний та інтуїтивно зрозумілий. Використовуючи спільну папку «Вхідні» команди Rasayel, ви можете керувати розмовами з клієнтами через WhatsApp, забезпечувати високу якість розмов про продажі та надавати клієнтам винятковий досвід. Ваша команда може відповідати клієнтам на ходу за допомогою мобільного додатку Rasayel. Ви ніколи не пропустите жодної можливості чи не втратите клієнта. Rasayel інтегрується з рештою вашого набору інструментів, щоб забезпечити вашу команду повним контекстом у будь-який час, зменшуючи людські помилки та заощаджуючи ваш час: - HubSpot: автоматично зіставляйте контакти Rasayel з наявними контактами в HubSpot. Реєструйте всі свої дії та створюйте власні звіти HubSpot із даних WhatsApp. - Pipedrive: реєструйте всі дії, автоматично зіставляйте контакти та створюйте звіти. - Salesforce: незабаром. Зверніться до нас, щоб приєднатися до бета-версії. - Zapier: підключіть Rasayel до понад 5000 програм і систем. Для розширених випадків використання API Rasayel відкриває потужність платформи Rasayel, дозволяючи вбудовувати її у ваші існуючі системи, процеси тощо.
Kindly
kindly.ai
Генеративні чат-боти на основі штучного інтелекту створені для автоматизації підтримки та збільшення продажів. Ми є одним із провідних постачальників чат-ботів преміум-класу в Європі, який спеціалізується на розробці рішень штучного інтелекту та автоматизації для обслуговування клієнтів і комунікації. Ми пропонуємо платформу, яка поєднує передові методи машинного навчання та обробку природної мови (NLP), щоб покращити взаємодію з клієнтами та підвищити ефективність процесів обслуговування клієнтів. Чим відрізняється Kindly? Менше обслуговування та більше виробництва контенту! ШІ від Kindly запропонує нові навчальні дані, які ви зможете прийняти одним натисканням кнопки. Легко налаштувати Не потрібно кодувати, щоб чат-бот відповідав вашому бренду! Більше ніж кнопки Чат-боти Kindly можуть відповідати на конкретні запитання замість того, щоб змушувати користувачів натискати кнопки, які можуть бути навіть нерелевантними. Багатомовний Навчіть чат-бота одній мові, і він буде розуміти запити більш ніж на сотні! Серед наших клієнтів Adecco, VOI, Norwegian Air, Lindex, Hertz, Comviq, Schibsted, Jotun і Kahoot. Легко інтегруйтеся з такими провідними постачальниками CRM, як Dixa, Salesforce, Freshdesk, Zendesk і Hubspot.
Futr
futr.ai
Futr — це платформа чату як послуги, яка розширює можливості обслуговування клієнтів за допомогою автоматичного, живого, відео та соціального чату будь-якою мовою та на будь-якому каналі. Завдяки клієнтам, зокрема поліцейським, провідним роздрібним торговцям і благодійним організаціям, Futr допомагає інтелектуальним організаціям зв’язуватися зі своєю аудиторією за допомогою постійно активних, миттєвих і інформативних служб чату. Не вірте нам на слово. Спробуйте платформу Futr безкоштовно за допомогою одномісячної пробної версії! - Миттєве розгортання автоматичного чату - Відстеження використання та рентабельність інвестицій - Спеціалізована підтримка з запланованою реєстрацією - Кінець судового розгляду справи - Без зобов'язань - кредитна картка не потрібна
Table Duck
tableduck.com
Table Duck — це хмарна платформа для керування та автоматизації розмов із клієнтами з однієї папки «Вхідні». Це дозволяє компаніям надавати підтримку клієнтів 24/7 і підвищувати бали CSAT. Канали обміну повідомленнями, такі як чат, електронна пошта та канали соціальних повідомлень, такі як Facebook Messenger, об’єднані в одному місці. Чат-бот без скриптів, керований штучним інтелектом, забезпечує природну, схожу на людину взаємодію з клієнтами. Попередньо навчені моделі дозволяють легко впровадити за лічені хвилини. Підтримувані мови: англійська, іспанська, французька, німецька, голландська та шведська.
Webex
webex.com
Вебінари Webex (раніше Webex Events) — це масштабована платформа вебінарів, яка може створювати цікаві та вражаючі враження для всіх, від невеликих сесій до великої глобальної аудиторії. Зробіть вебінари інклюзивними, захоплюючими та інтерактивними: • Заохочуйте активну участь за допомогою модерованих запитань і відповідей, живих опитувань, чату, реакцій emoji та розпізнавання жестів • Дозвольте учасникам слухати їхньою мовою з живими перекладачами, які включені до сеансу • Занурюйтеся глибше в теми або заохочуйте зв’язки із секційними сесіями Проводьте професійні та спеціальні вебінари в масштабі • Керуйте сценою та вмістом, який бачить ваша аудиторія до, під час і після події • Керуйте реєстрацією відвідувачів за допомогою індивідуальних варіантів брендингу та тем • Відрепетируйте всю презентацію зі співучасниками перед прямим ефіром • Приймайте до 100 000 відвідувачів • Охоплюйте глобальну аудиторію за допомогою перекладів у режимі реального часу на понад 100 мов
Arena
arena.im
Arena розробляє наступне покоління інструментів для спілкування в прямому ефірі на основі даних першої сторони, щоб створити довірену аудиторію в прямому ефірі всюди. Наші рішення (чат, живий блог, Arena Personas) використовують найпопулярніші функції соціальних медіа, щоб швидко створити глибоку взаємодію на будь-якій платформі, якою ви керуєте. Понад 20 000 клієнтів довіряють Arena об’єднувати свою аудиторію в Інтернеті, у додатках або на подіях у прямому ефірі (або на всіх трьох) для взаємодії з контентом, спільнотою та комерцією.
Customers.ai
customers.ai
Customers.ai є провідною у світі платформою для автоматизації продажів зі штучним інтелектом і пошуку даних B2C. Основні функції включають: ідентифікацію анонімних відвідувачів веб-сайту за допомогою електронної пошти, шаблонні інструменти автоматизації охоплення продажів, інтеграцію з тисячами інструментів підвищення продуктивності бізнесу, сотні мільйонів записів споживачів для створення кампаній охоплення електронною поштою для будь-якої аудиторії. Автоматизація продажів Customers.ai використовується більш ніж мільйонами компаній у всьому світі, у всіх бізнес-вертикалях і країнах світу.
Whisbi
whisbi.com
Whisbi надає перш за все мобільну платформу для продажу та маркетингу для компаній B2C. Наше рішення створює можливість для професіоналів із продажу та маркетингу збільшити конверсію продажів, покращити взаємодію з клієнтами в реальному часі та забезпечити унікальний досвід онлайн-клієнтів. Whisbi об’єднує всі контактні канали, такі як відеодзвінки, чати, чат-боти, дзвінки за кнопкою миші або традиційні телефонні дзвінки, в один централізований інтерфейс користувача на основі даних для ваших клієнтів. Удосконалений механізмом BI, Whisbi забезпечує потрібний канал для потрібного клієнта в потрібний час. Рішення Whisbi легко інтегрується з існуючою інфраструктурою, починаючи від кол-центрів і закінчуючи фізичними магазинами та віртуальними салонами. Просте розміщення рішення на веб-сайтах дає можливість створити справді багатоканальний клієнтський досвід, що значно підвищує коефіцієнт онлайн-конверсії. Ми пропонуємо платформу спілкування світового рівня для продажів і маркетингу та можемо ділитися галузевими ідеями та досвідом. Ми маємо неперевершений досвід тісної співпраці з глобальними підприємствами у сфері телекомунікацій, автомобілебудування, подорожей, страхування та банківської справи. Наші рішення впоралися з: * 700 мільйонів показів, * 47 мільйонів кліків, * 18 мільйонів запитів на дзвінки, * 10 мільйонів розмов На сьогоднішній день ми здійснили понад 1,5 млн продажів нашим клієнтам у всьому світі. А ми тільки починаємо! Whisbi ставить людську взаємодію в центр взаємодії з клієнтами в Інтернеті та підвищує рентабельність інвестицій цифрових маркетингових кампаній. Це дозволяє брендам краще заробляти на трафіку свого веб-сайту, підвищувати показник NPS, диференціюватись завдяки CX і продавати більше онлайн. Ми інтегруємося з найкращими рішеннями для маркетингу та продажів, включаючи Salesforce, Google Adwords, Google Analytics і Adobe Marketing Cloud, допомагаючи надавати більш ефективну інформацію про повний шлях клієнта. По суті, Whisbi дозволяє сучасним командам маркетингу та продажів надавати багатоканальний досвід, який підтримує та доповнює існуючі системи цифрової торгівлі.
Twixor
twixor.com
Twixor переосмислює CX за допомогою Generative AI & NLP, створюючи динамічні шляхи клієнта в каналах обміну повідомленнями. Платформа Twixor CX з низьким кодом/без коду поєднує Digital Assistant і Intelligent Process Automation, пропонуючи персоналізовану, цілеспрямовану взаємодію. Це виходить за рамки сценарних відповідей, генеруючи чуйні, персоналізовані рекомендації та рішення, підвищуючи задоволеність клієнтів у сфері маркетингу, ділових операцій і операцій підтримки. * Доведений успіх: завдяки 400+ клієнтам у всьому світі, включно з компаніями зі списку Fortune 500, і понад 1 мільярду взаємодій щокварталу, Twixor також користується довірою та має 7 патентів. * Трансформаційні переваги: за допомогою Twixor досягайте 25%+ частоти розмов, зменште операційні витрати на 15-25% і підвищте зацікавленість брендом на 80%. * Основні характеристики: наша платформа пропонує Journey Builder Studio з функцією перетягування, систему розмов на основі штучного інтелекту та НЛП, живих і віртуальних агентів, інтелектуальне керування кампаніями, багатоканальну підтримку 120 мов і аналітичну інформаційну панель на основі штучного інтелекту. * Ми визнані найкращою платформою для підтримки клієнтів у сфері роздрібної торгівлі та електронної комерції в Індії, а також отримали визнання як новий постачальник розмовного штучного інтелекту в регіоні MEA. Серед обраних партнерів Twixor – одна з найбільших у світі банківських платформ і гравців CPaaS, а також багато інших у країнах Близького Сходу, Африки та Азіатсько-Тихоокеанського регіону, які довіряють нашим білим рішенням. Коротше кажучи, Twixor дає можливість компаніям створювати динамічні шляхи клієнта, забезпечуючи винятковий CX, який виділяє вас у вашій галузі.
Locobuzz
locobuzz.com
Locobuzz — це відзначена нагородами платформа для аналітики та взаємодії в соціальних мережах, яка може бути ефективно розгорнута, щоб слухати та реагувати на онлайн-гучіння, створене брендом, і оцінювати ефективність конкретної маркетингової кампанії. Locobuzz не лише допомагає «прослуховувати» соціальні медіа, але й «взаємодіяти» з користувачами на персоналізованій основі за допомогою вбудованих функцій CRM. Потужне групування даних генерує аналітичну інформацію та надає корисні дані. Ми створюємо універсальний цифровий інтелектуальний центр для вашого бренду. Це спрощує зусилля, спрямовані на розвиток вашої цифрової стратегії та ідентифікації бренду за допомогою структурованої та потужної аналітики та візуалізації, вільної від надлишку складних соціальних даних. Ми допоможемо вам з досвідом у реальному часі, інтелектуальним лідерством і управлінням у кризових ситуаціях. Locobuzz також дозволяє компаніям використовувати потужність машинного навчання та НЛП для створення інтерактивного досвіду за допомогою багатомовних чат-ботів. Ми віримо, що потенціал розмовної комерції може підвищити продуктивність шляхом включення людського інтелекту в машину за допомогою ШІ.
Upsellit
us.upsellit.com
UpSellit забезпечує керовану оптимізацію конверсій, яка допомагає найбільшим інтернет-брендам збільшити продажі, залучити нових потенційних клієнтів, зупинити відмову та збільшити залучення нових клієнтів. Внутрішні творчі групи та команди розробників ідеально узгоджують технології UpSellit на цільових етапах конверсії, служачи продовженням вашої маркетингової групи. Гнучкі моделі ціноутворення UpSellit підходять для задоволення потреб будь-якого бізнесу та дозволяють роздрібним торговцям будь-якого розміру побачити справжній вплив оптимізації коефіцієнта конверсії. Набір послуг для керування UpSellit включає: - Ремаркетинг електронною поштою - Стимулювані стратегії - SMS-кампанії - Стратегії, орієнтовані на цінності - Технологію перебудови кошиків - Контрольні групи - Розширені тести AB - Поведінковий аналіз - Захист від помилок
AiTrillion
aitrillion.com
Відчуйте автоматизацію маркетингу на основі дієвого штучного інтелекту – отримайте AiTrillion! AiTrillion — це перша в історії підтримка штучного інтелекту на основі SaaS — комплексна маркетингова платформа для продавців електронної комерції. Це 11+ каналів залучення клієнтів, інтегрованих із аналітикою, створеною для галузі електронної комерції. Ми в AiTrillion спеціалізуємося на з’єднанні між мільйонами клієнтів у 175+ країнах. Усе, що ви шукаєте, зібрано під одним дахом завдяки інтегрованим та інноваційним функціям. Автоматизація електронного маркетингу Програма винагороди за лояльність Відгуки про продукти + запитання й відповіді Веб-повідомлення Push-повідомлення Партнерський маркетинг Регулярне членство Конструктор форм Автоматизація робочих процесів штучного інтелекту Інтелектуальні спливаючі вікна Панель повідомлень Рекомендації щодо продукту
FreshLime
freshlime.com
FreshLime — це платформа взаємодії з клієнтами для місцевого бізнесу, яка робить взаємодію з потенційними клієнтами та клієнтами зручною за допомогою текстових повідомлень, чату та електронної пошти — і все це організовано в одному місці. Ми робимо ваш бізнес клієнтом готовим до будь-якої взаємодії 24/7/365.
Pulsate
pulsatehq.com
Pulsate Locate – це рішення для маркетингу місцезнаходження, яке дозволяє маркетологам залучати користувачів на основі їх точного місцезнаходження.
OutboundEngine
outboundengine.com
OutboundEngine допомагає підприємствам розвиватися, роблячи онлайн-маркетинг простим і легким для всіх. Ми створюємо гарні, ефективні маркетингові кампанії, проводимо їх автоматично та відстежуємо залучення, щоб показати, хто готовий до розмови. Наша платформа зміцнює відносини з клієнтами, партнерами та потенційними клієнтами, щоб відкрити більше можливостей із меншими зусиллями.
erxes
erxes.io
Ласкаво просимо до erxes, альтернативи Hubspot/Qualtrics з відкритим кодом. erxes — це операційна система з відкритим вихідним кодом (XOS), яка дозволяє постачальникам SaaS і агентствам/розробникам цифрового маркетингу створювати унікальні можливості, які підходять для всіх видів бізнесу. Ми змінимо розвиток бізнесу, забезпечивши проривну цінність нашій спільноті. Подорожуйте з нами в цю подорож! Досягнення зростання та єдності у вашій компанії можливе з erxes, тому що він: - 100% безкоштовний і стійкий: erxes пропонує стійку бізнес-модель, у якій виграють і розробники, і користувачі. Це програмне забезпечення з відкритим кодом, але навіть краще. - 100% настроюваність: наша архітектура на основі плагінів забезпечує необмежену кількість налаштувань і дозволяє задовольнити всі ваші потреби, незалежно від того, наскільки вони специфічні. - 100% конфіденційність: ми розробили платформу erxes, щоб зберегти повний контроль над конфіденційними даними вашої компанії без стороннього моніторингу. - 100% контроль: ви можете створити будь-який досвід, який забажаєте, де всі канали, на яких працює ваш бізнес, пов’язані та інтегровані. Ознайомтеся з вашими можливостями: автономний AGPLv3 з альтернативою Hubspot з відкритим вихідним кодом Enterprise Edition. Він написаний на Node.js, GraphQL і React. Самообслуговування Почніть безкоштовно та розблокуйте розширені функції, додаткові послуги та налаштовані параметри за допомогою наших бонусів і доповнень. Підприємство Безпечне, сумісне програмне забезпечення з відкритим кодом для підприємств. Допоможіть своїй команді рухатися швидше. Вставте Інтегруйте основні плагіни, компоненти та SDK erxes у свою платформу, щоб розширити її можливості та оптимізувати роботу. Platform Leverage об’єднує основні плагіни, компоненти та корпоративні функції, щоб забезпечити роботу всього вашого платформного бізнесу. Інфраструктура Покращуйте свій SaaS за допомогою інфраструктури erxes і власних плагінів. Давайте втілимо ваше бачення в життя разом із нашою командою експертів.
SleekFlow
sleekflow.io
SleekFlow — це набір багатоканальних розмов на основі ШІ для залучення клієнтів. Універсальна платформа SleekFlow створює безперебійні та персоналізовані подорожі клієнтів через доступні для кожного канали обміну повідомленнями, включаючи WhatsApp, Instagram, живий чат тощо. SleekFlow присвячений формуванню майбутнього комунікації, надаючи можливість компаніям зосередити всі свої робочі процеси навколо змістовних розмов. Від маркетингу та продажів до команд підтримки, SleekFlow оптимізує бізнес-операції, використовуючи свої передові можливості розмовного штучного інтелекту. Автоматизуючи рутинні завдання, оптимізуючи взаємодію з клієнтами та надаючи безпрецедентну підтримку, рішення, орієнтоване на клієнта, дає компаніям змогу досягти безпрецедентної масштабованості та зростання. SleekFlow знаходиться в Сінгапурі, Гонконгу, Малайзії, Індонезії, Бразилії та ОАЕ. У 2022 році стартап отримав раунд фінансування в розмірі 8 мільйонів доларів США під керівництвом Tiger Global за участі AEF Greater Bay Area Fund і Transcend Capital Partners.
Orlo
orlo.tech
З цілим набором каналів для перемикання та громадськістю, яка постійно спостерігає, надання послуг клієнтам і комунікацій, що збиває з ніг ваших громадян, нелегке завдання! Orlo дає вам змогу керувати вашими цифровими розмовами з однієї платформи, тож ви можете зосередитися на тому, що справді важливо – залученні, покращенні досвіду та керуванні репутацією. Нам довіряють понад 100 національних рад, три чверті поліцейських Великобританії та багато інших організацій державного сектору по всій країні, ми пишаємося тим, що народилися та виросли в поганому місці, і всі наші сервери також знаходяться на британській землі! Прості у впровадженні, безпечні та масштабовані рішення на основі технології ШІ? Передай привіт Orlo та почни створювати спільноти за допомогою блискучих розмов!
Dialogview
dialogview.com
Розмовна платформа ШІ | Омніканальна інтеграція | Віртуальний агент на основі AI Dialogview — це розмовна платформа штучного інтелекту, яка допомагає підприємствам досягти потужної багатоканальної взаємодії з клієнтами за допомогою інструментів спілкування та співпраці. Dialogview забезпечить єдиний інтерфейс перегляду для різних взаємодій каналу, включаючи веб-чат, SMS та інші популярні програми обміну повідомленнями. За допомогою інструментів для співпраці в режимі реального часу Dialogview може гуманізувати клієнтський досвід. Dialogview допомагає вашому бізнесу досягти покращеного досвіду клієнтів, подорожі клієнтів і відгуків клієнтів, таким чином забезпечуючи 360-градусний зв’язок з агентом.
Redtie
getredtie.com
Redtie дозволяє власникам малого бізнесу обмінюватися маркетинговими матеріалами, такими як документи, зображення, аудіо та відео, за допомогою простого текстового повідомлення. Redtie — це просунуте рішення для обміну текстовими повідомленнями, яке дозволяє надсилати вкладення так само, як і в електронному листі. Текстові повідомлення надсилаються з посиланням для доступу до вкладених файлів, які зберігаються в безпечній хмарі. Redtie також масштабується для надсилання повідомлень і вкладень одному або сотням користувачів одночасно.
Swell
swellcx.com
Swell автоматично збирає приватні та публічні відгуки пацієнтів і співробітників. Завдяки кращому зворотному зв’язку лікарні можуть підвищити свою онлайн-репутацію, покращити досвід пацієнтів і підвищити рівень задоволеності працівників.
Sociocs
sociocs.com
Sociocs — це інструмент спілкування з клієнтами для вашого бізнесу. Це допомагає вам залучати й утримувати клієнтів, створювати репутацію в Інтернеті, забезпечувати чудовий досвід обслуговування клієнтів і розвивати свій бізнес. Ділові текстові повідомлення, чат Google Maps і WhatsApp, керування онлайн-оглядами, веб-чат, онлайн-форми та SMS-повідомлення за допомогою єдиного інструменту, яким користується ваша команда. Підтримувані канали на Sociocs: Facebook Messenger, Facebook Post Comments, огляди мобільних додатків, Google Business Reviews, Google Business Messaging, SMS/SMS, Telegram Messaging, Web Chat, WhatsApp Messaging, Website Forms.
Verloop.io
verloop.io
Verloop.io — провідна у світі платформа автоматизації підтримки клієнтів. Це допомагає компаніям надавати чудову підтримку своїм клієнтам через різні канали. Платформа Verloop.io безперебійно надає підтримку по різних каналах, починаючи від веб-сайтів і WhatsApp до взаємодії в програмі та голосової взаємодії. Завдяки міжнародній довірі понад 5000 брендів, у тому числі таких відомих імен, як Decathlon, Cleartrip і Nykaa, Verloop.io обслуговує як підприємства, так і малого та середнього бізнесу. Наскрізне рішення Verloop.io вирізняє нас, пропонуючи потрійний підхід: 1. Початкове вирішення запитів: на першому етапі взаємодії контакт-центру Verloop.io використовує підтримку ШІ через чат і голос. Розмовні рішення AI Verloop.io ефективно обробляють більшість запитів клієнтів. 2. Підтримка агентів-людей: оскільки запити надходять до агентів-людей, Verloop.io представляє Co-pilot для підтримки — потужний інструмент штучного інтелекту, який допомагає агентам-людям надавати точні відповіді. Інструмент пропонує відповіді для підвищення ефективності агента. Використовуючи перетворення мовлення в текст і AnswerFlow на основі розпізнавання документів, агенти також можуть використовувати наші генеративні інструменти на основі штучного інтелекту, такі як AI-summary, AI-Rephrase, AI-Expand і AI-Tone Adjustment, щоб забезпечити найкращі відповіді та підвищити рівень задоволеності клієнтів. 3. Аналіз якості (QA) на основі AI: Sparks від Verloop.io пропонує найкраще рішення для аналітиків якості, автоматизуючи аналіз дзвінків за допомогою Generative AI. Це забезпечує спрощений процес постійного вдосконалення. На додаток до зазначених вище інструментів, компанії можуть використовувати конструктор ботів Verloop.io – Recipes разом із Smart block, щоб легко розпочати свій шлях до надання найкращих послуг клієнтам. Коротше кажучи, Verloop.io прагне спростити та покращити процес підтримки клієнтів за допомогою інноваційної автоматизації та рішень на основі штучного інтелекту.
Atlas
atlas.so
Atlas — це універсальний інструмент підтримки клієнтів, який допоможе вам перетворити вашу команду підтримки клієнтів із центру витрат на двигун інноваційної продукції. Ми об’єднуємо ключову інформацію з усього шляху ваших клієнтів в єдиному місці, щоб ви могли надавати швидші та ефективніші відповіді та аналізувати цілісні потреби своїх клієнтів і вчитися на них. Ось уявлення про те, як можна вдесятеро збільшити підтримку клієнтів за допомогою Atlas: * Хронологічна шкала клієнта: переглядайте весь шлях клієнта в одній хронологічній шкалі, яку легко стежити. * Запис сеансу: відео варте тисячі слів. Дозвольте своїм клієнтам показувати вам, а не розповідати, записуючи сеанс. * Чат-бот: проведіть своїх клієнтів у їхній подорожі, створюючи корисні та захоплюючі робочі процеси чат-бота для будь-якого досвіду. * Довідковий центр: скоротіть робоче навантаження вдвічі, надаючи клієнтам відповіді на їхні найпоширеніші запитання через довідковий центр самообслуговування. * Омніканальність: чат, електронна пошта, SMS, Whatsapp, Slack: спілкуйтеся зі своїми клієнтами там, де вони вже є, за допомогою одного простого уніфікованого інтерфейсу. * Звіти: відстежуйте якість вашої підтримки клієнтів за допомогою зручних для читання діаграм, які надсилаються безпосередньо на вашу поштову скриньку. * Спершу клавіатура: виконуйте будь-які дії та переміщуйтесь у програмі лише кількома натисканнями клавіш.
Askly
askly.me
Найзручніша платформа підтримки клієнтів «все в одному» без мовних бар’єрів. Безпроблемний переклад у реальному часі, щоб перетворити на 24% більше відвідувачів сайту на постійних клієнтів. Утримуйте клієнтів на своєму сайті вдвічі довше. Покращте SEO. Побудуйте міцні відносини з клієнтами та масштабовану підтримку.
Hyversa
hyversa.com
GooChat — це потужне програмне забезпечення для підтримки клієнтів, яке оптимізує підтримку та покращує взаємодію з клієнтами. Завдяки живому чату, поширеним запитанням, чат-боту та відеоурокам на одній зручній платформі ви можете заощадити час і ресурси, забезпечуючи першокласну підтримку. GooChat, який підходить для підприємств будь-якого розміру та галузей, є ідеальним рішенням для підвищення рівня задоволеності клієнтів і досягнення успіху в бізнесі.
Formilla
formilla.com
Formilla.com є провідним постачальником програмного забезпечення для обміну повідомленнями з клієнтами для продажу, маркетингу та підтримки. Завдяки поєднанню інструментів живого чату, електронної пошти та обміну повідомленнями в програмі на одній потужній платформі понад 12 000 компаній у всьому світі використовують наше програмне забезпечення для створення потенційних клієнтів, автоматизації маркетингу та покращення підтримки клієнтів.
Chatify
chatify.com
До побачення, гонорари агентів, привіт клієнти. Кращий, дешевший і розумніший спосіб спілкування в прямому ефірі з клієнтами. Більшість клієнтів, які потребують підтримки, не хочуть вам телефонувати, вони хочуть з вами поспілкуватися. Чому живий чат? 9/10 відвідувачів вашого сайту
Chatchamp
chatchamp.com
Chatchamp дозволяє компаніям електронної комерції збільшити конверсії веб-сайтів, дохід і підвищити рівень задоволеності клієнтів за допомогою масштабованих цифрових агентів з продажу. У будь-який час консультанти з цифрових продуктів Chatchamp – чат-боти – надають клієнтам професійні, автоматизовані поради щодо веб-сайтів і захоплюючий клієнтський досвід. За лічені хвилини рішення легко інтегрується в магазин, і разом з командою Chatchamp продукти впроваджуються в найкоротші терміни.
Blinger.io
blinger.io
Платформа багатоканальної підтримки клієнтів і продажів, що об’єднує всі програми обміну повідомленнями, чат і електронну пошту в інтерфейсі служби підтримки. Blinger.io — найкраща багатоканальна програмна платформа. Отримайте доступ до месенджерів, електронної пошти та чату за допомогою єдиного API, інтерфейсу або інтеграції зі службами підтримки.
SignalZen
signalzen.com
SignalZen — це рішення для живого чату для вашого веб-сайту, яке дозволяє спілкуватися з відвідувачами вашого веб-сайту безпосередньо зі Slack. Створивши обліковий запис у SignalZen і вставивши невеликий фрагмент HTML-коду в код свого веб-сайту, ви почнете отримувати сеанси чату від своїх клієнтів онлайн на Slack. Ця програма Slack дає змогу спілкуватися з відвідувачами вашого веб-сайту в режимі реального часу та двома способами інтеграції – за допомогою спеціальних каналів чату або потоків в одному каналі.
Charla
getcharla.com
Миттєво зв’яжіться зі своїми живими відвідувачами та забезпечте найкращі продажі та підтримку. Charla Live Chat надає вам усе необхідне для створення найкращої подорожі клієнта. ✔️ Залучайте своїх відвідувачів за допомогою живого чату та проактивних бесід ✔️ Керуйте своїми запитами на підтримку за допомогою служби підтримки та Tickets ✔️ Розширюйте можливості своїх клієнтів за допомогою бази знань ✔️ Збирайте та аналізуйте відгуки клієнтів ✔️ Відстежуйте свою ефективність за допомогою інформаційної панелі та статистики відвідувачів ✔️ Залишайтеся на зв’язку за допомогою мобільних програм для iOS та Android ✔️ Легко інтегруйте з WordPress, Shopify і Magento
MinChat
minchat.io
API/SDK для чату, який дає змогу створювати функції чату у вашій програмі чи на веб-сайті за лічені хвилини, заощаджуючи місяці часу на розробку. MinChat також постачається з попередньо створеним інтерфейсом користувача, що спрощує налаштування функцій чату у вашій програмі чи веб-сайті.
NovoChat
novochat.co
NovoChat — це багатоканальна платформа чату, яка дозволяє компаніям спілкуватися з клієнтами через WhatsApp, Telegram, Messenger і LINE.
Supsis
supsis.com
Supsis Live Support System — це комплексне програмне забезпечення, призначене для трансформації спілкування з клієнтами вашого бізнесу. Завдяки функції інтеграції різних каналів зв’язку ваші клієнти можуть взаємодіяти з вами за допомогою живої підтримки, чат-бота та інших інтеграцій. Ця універсальна платформа виділяється своєю здатністю автоматизувати ваші бізнес-процеси. Завдяки функціям чат-бота ви можете швидко відповідати на повторювані запитання, класифікувати запити та підвищувати рівень задоволеності клієнтів. Крім того, можливість надавати цілодобову підтримку та обслуговування в реальному часі забезпечує безперебійний досвід для відвідувачів. Supsis не тільки підвищує задоволеність клієнтів, але й сприяє успіху вашого бізнесу, дозволяючи вам ефективніше та швидше керувати бізнес-процесами.