Магазин вебзастосунків
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Програмне забезпечення для живого чату - Найпопулярніші застосунки - Філіппіни
Програмне забезпечення для живого чату дозволяє компаніям спілкуватися з відвідувачами веб-сайту в режимі реального часу через вікна чату. Представники служби підтримки клієнтів можуть використовувати це програмне забезпечення, щоб допомогти користувачам із запитаннями про продукти або навігацію сайтом. Агенти служби підтримки можуть ініціювати взаємодію за допомогою спливаючих вікон чату або чекати, доки відвідувачі звернуться зі своїми запитами. Основні функції включають звіти та аналітику, сповіщення в інтерактивному чаті та архівування розмов. Цей інструмент допомагає командам обслуговування клієнтів швидко реагувати на запити, дозволяє співробітникам з розвитку бізнесу залучати потенційних клієнтів, з якими важко зв’язатися по телефону чи електронною поштою, і дає змогу адміністративному персоналу в освітньому секторі спілкуватися з майбутніми студентами. Крім того, функції живого чату можна інтегрувати в інші типи програмного забезпечення, такі як платформи електронної комерції та рішення служби підтримки.
Запит на новий застосунок
Podium
podium.com
Podium — це універсальна платформа для перетворення потенційних клієнтів і комунікацій на основі штучного інтелекту, готова до інтеграції з інструментами, які ви вже використовуєте. Понад 100 000 компаній використовують Podium, щоб виділитися серед конкурентів. * Podium — це комунікаційний інструмент, який допомагає компаніям здійснювати конверсії веб-сайтів і взаємодіяти з клієнтами. * Рецензенти часто відзначають зручність доступу до програми з будь-якого пристрою, простоту використання та позитивний вплив на спілкування з клієнтами та конверсії веб-сайту. * Користувачі згадували про проблеми з часом відповіді служби підтримки клієнтів, труднощі з певними функціями та незадоволення цінами та умовами контракту.
CallRail
callrail.com
CallRail дозволяє компаніям будь-якого розміру легко перетворити більше потенційних клієнтів на кращих клієнтів. CallRail — це провідна інтелектуальна платформа, яка дозволяє компаніям будь-якого розміру легко виходити на ринок з упевненістю. Рішення CallRail, які обслуговують понад 200 000 компаній у всьому світі, допомагають компаніям відстежувати та прив’язувати кожен потенційний клієнт до їхньої маркетингової подорожі, фіксувати та керувати кожним дзвінком, текстовим повідомленням, чатом і формою, а також використовувати статистичні дані в реальному часі для оптимізації свого маркетингу.
Gorgias
gorgias.com
Gorgias — це єдина в своєму роді платформа обслуговування клієнтів, спеціально розроблена для компаній електронної комерції, щоб надавати без зусиль обслуговування клієнтів на кожному етапі розвитку. Використовуючи передову автоматизацію та можливості штучного інтелекту, Gorgias революційно змінює те, як онлайн-магазини оптимізують шлях клієнта за допомогою багатоканальної підтримки, чату, макросів, правил, ефективності підтримки та статистики доходу. Зараз Gorgias обслуговує понад 13 000 продавців у сфері електронної комерції, зокрема Steve Madden, Glossier, BrüMate та TUSHY. Gorgias пишається тим, що є сертифікованою корпорацією B і є лідером у сфері стійких і справедливих практик на робочому місці.
Intercom
intercom.com
Intercom — це єдине комплексне рішення для обслуговування клієнтів, яке забезпечує безперебійну взаємодію з клієнтами за допомогою автоматизації та підтримки персоналом, забезпечуючи підвищену задоволеність клієнтів при зниженні витрат. Ми будуємо майбутнє, у якому більшість розмов із клієнтами успішно вирішуються без потреби людської підтримки, що звільняє команду для роботи над розмовами з клієнтами більшої цінності. Понад 25 000 глобальних організацій, у тому числі Atlassian, Amazon і Lyft Business, покладаються на Intercom, щоб забезпечити неперевершений досвід користувачів у будь-якому масштабі. Платформа Intercom використовується для надсилання понад 500 мільйонів повідомлень на місяць і забезпечує взаємодію з понад 600 мільйонами активних кінцевих користувачів щомісяця. Intercom, заснована в 2011 році за підтримки провідних венчурних капіталістів, зокрема Kleiner Perkins, Bessemer Venture Partners і Social Capital, прагне зробити інтернет-бізнес персональним.
Zendesk
zendesk.com
Zendesk — це сервісне рішення на основі ШІ, яке легко налаштувати, використовувати та масштабувати. Рішення Zendesk працює нестандартно, і його легко модифікувати у разі змін, що дозволяє бізнесу рухатися швидше. Zendesk також допомагає компаніям використовувати найсучасніший ШІ для команд обслуговування, щоб швидше й точніше вирішувати проблеми клієнтів. Створений на основі мільярдів взаємодій CX, штучний інтелект Zendesk можна використовувати в усіх сервісах, від самообслуговування до агентів і адміністраторів, щоб допомогти вам розвиватися та ефективно працювати в масштабі. Zendesk надає агентам інструменти, аналітику та контекст, необхідні для надання персоналізованих послуг на будь-якому каналі, будь то соціальні повідомлення, телефон чи електронна пошта. Zendesk об’єднує все, що потрібно групі обслуговування – від персоналізованих розмов і багатоканального керування справами до робочих процесів на базі штучного інтелекту та інструментів агентів, автоматизації та Marketplace із понад 1200 додатків – усе це захищено під одним дахом. А наше рішення легко впроваджувати та налаштовувати на ходу, звільняючи команди від необхідності вносити поточні зміни в ІТ, розробників і дорогих партнерів. Ми в Zendesk прагнемо спростити складний бізнес і полегшити компаніям встановлення значущих зв’язків із клієнтами. Від стартапів до великих підприємств ми віримо, що інтелектуальний, інноваційний досвід роботи з клієнтами має бути доступним для кожної компанії, незалежно від розміру, галузі чи амбіцій. Zendesk обслуговує понад 130 тисяч світових брендів у багатьох галузях більш ніж 30 мовами. Штаб-квартира Zendesk розташована в Сан-Франциско, а офіси є по всьому світу.
JustCall
justcall.io
JustCall: універсальна платформа бізнес-комунікації. Спілкуйтеся з потенційними клієнтами за допомогою голосового зв’язку, SMS, електронної пошти та WhatsApp. Автоматизуйте робочі процеси за допомогою понад 100 інтеграцій і магії штучного інтелекту та спостерігайте, як ваш бізнес розвивається на автопілоті. JustCall, якій довіряють понад 6000 компаній у всьому світі, надає команди, які працюють із клієнтами, для бездоганної взаємодії з клієнтами на основі інформації штучного інтелекту в режимі реального часу та після виклику. Основні функції JustCall, на які варто звернути увагу: * Вхідні та вихідні дзвінки * Надсилайте та отримуйте SMS і MMS * Продажі дозвону (автоматичні, прогнозні та потужні дозвони) * Робочі процеси SMS * СМС-боти * Багаторівневий IVR * Допомога агента в реальному часі * SMS Copilot на основі AI * Коучинг ШІ * Аналіз настроїв * Підрахунок дзвінків AI * Живий моніторинг викликів * Спільна папка вхідних повідомлень WhatsApp * Автоматичний розподіл викликів (ACD) * 100+ інтеграцій CRM * Телефонні номери компаній у понад 70 країнах
RingCentral
ringcentral.com
RingCentral Contact Center — це багатоканальне рішення для залучення клієнтів із голосовими та понад 30 цифровими каналами, розширеними опціями штучного інтелекту для самообслуговування, такими як боти, проактивними інструментами для роботи з клієнтами та інтелектуальними віртуальними агентами, які розуміють наміри клієнта. Він пропонує понад 300 готових інтеграцій (включно з провідними CRM) і повністю інтегроване рішення для управління залученням персоналу та аналітики на основі ШІ. RingCentral Contact Center тісно інтегрований з рішенням RingCentral MVP, пропонуючи клієнтам переваги голосової інфраструктури корпоративного рівня та інтегрованих уніфікованих комунікацій, які забезпечують безперебійну міжфункціональну співпрацю.
Zoho SalesIQ
zoho.com
Zoho SalesIQ — це платформа для залучення клієнтів із чатом у реальному часі, відстеженням відвідувачів веб-сайту та аналітичними можливостями, яка допомагає вам знати своїх відвідувачів, залучати їх і підтримувати клієнтів у режимі реального часу. Завантажений усіма функціями, які очікує клієнт, і багатьма іншими, включаючи відстеження відвідувачів у реальному часі, переклад чату в режимі реального часу, чат у прямому ефірі, автоматичні тригери чату, підрахунок потенційних клієнтів, аудіодзвінок, показ екрана, керування нецензурною лексикою, попередній перегляд чату, бот без коду, бот для відповідей, маршрутизація чату, внутрішній чат, мобільний додаток агента, SDK для iOS і Android, а також інтеграція з популярними каналами обміну миттєвими повідомленнями, такими як Whatsapp, Instagram, FB Messenger і Telegram. Все це на одній платформі.
Zoho Desk
zoho.com
Zoho Desk може допомогти компаніям керувати спілкуванням з клієнтами по телефону, електронною поштою, чатом, SMS-повідомленнями, соціальними мережами тощо. Це також допомагає призначати дзвінки вашим агентам на основі їхнього відділу чи команди, автоматично направляти дзвінки агентам, з якими клієнт знайомий, і дає змогу підтримувати послідовність обслуговування для побудови значущих стосунків із клієнтами. Підключіть свій номер служби підтримки клієнтів до Zoho Desk і телефонуйте/приймайте дзвінки в додатку.
Freshdesk
freshdesk.com
Freshdesk (продукт Freshworks Inc.) допомагає підприємствам без зусиль радувати своїх клієнтів сучасним та інтуїтивно зрозумілим програмним забезпеченням для підтримки клієнтів. Freshdesk перетворює запити, що надходять через електронну пошту, Інтернет, телефон, чат, обмін повідомленнями та соціальні мережі, у заявки та уніфікує вирішення заявок у всіх каналах. Крім того, потужні можливості автоматизації та штучного інтелекту, такі як автоматичне призначення заявок, пріоритетність заявок, допомога агента та навіть надсилання стандартних відповідей, допомагають спростити процес підтримки. Freshdesk також покращує командну співпрацю, інтегрується з низкою інструментів сторонніх розробників, пропонує можливості прогнозованої підтримки та керування обслуговуванням на місцях. Функції звітності та аналітики надають інформацію, необхідну для розвитку бізнесу.
Five9
five9.com
Платформа Five9 Intelligent CX Platform надає комплексний набір рішень для взаємодії з клієнтами через їхній обраний канал, надає менеджерам можливості розуміння та інтелектуальних даних щодо продуктивності контакт-центру, а також покращує ваш бізнес, щоб досягти кращих бізнес-результатів і принести радість CX™. Наша хмарна, масштабована та безпечна платформа включає контакт-центр; багатоканальне залучення; Управління залученням робочої сили; можливість розширення через понад 1400 партнерів; а також інноваційний, практичний штучний інтелект, автоматизація та аналітика подорожей, які є частиною платформи. Five9 надає можливості людей, технологій і партнерів більш ніж 2500 організаціям по всьому світу.
Freshchat
freshchat.com
Freshchat (продукт Freshworks Inc.) — це рішення для спілкування, яке допомагає компаніям взаємодіяти з клієнтами через різні канали, такі як веб-чат, електронна пошта, телефон і соціальні канали, як-от WhatsApp, Instagram та iMessage. Freshchat також пропонує власні чат-боти на базі штучного інтелекту, які можна легко створити за допомогою конструктора без коду, який допомагає компаніям надавати персоналізоване самообслуговування в масштабі. Завдяки конструктору подорожей Freshchat і готовим посібникам компанії можуть випереджати потреби своїх клієнтів і підтримувати їх на випередження, коли це необхідно. Freshchat також надає повний огляд історії розмов клієнта та іншої відповідної інформації, що робить агентів більш продуктивними та дозволяє їм надавати персоналізований досвід.
ActiveCampaign
activecampaign.com
ActiveCampaign for Marketing об’єднує всі інструменти та канали, які ви використовуєте у своєму бізнесі, щоб залучати клієнтів на кожному етапі життєвого циклу клієнта. Використовуйте дані маркетингу електронною поштою, соціальних медіа, цифрової реклами та свого веб-сайту, щоб адаптувати персоналізовані точки взаємодії з вашими контактами, щоб ваш маркетинг був ефективним, привабливим і таким, що запам’ятовувався, не витрачаючи ваш час. Ми використовуємо автоматизацію для вас, щоб ви могли зосередитися на особистих моментах, які відрізняють ваш бізнес, і гарантувати, що ви не пропустите жодного кроку з жодним із своїх клієнтів. Які речі ви можете робити з ActiveCampaign? -Автоматизуйте персоналізований досвід для всіх ваших точок взаємодії з клієнтами -Відстежуйте вподобання покупців, поведінку та багато користувацьких атрибутів протягом усього життєвого циклу клієнта для глибшої сегментації та ефективнішого охоплення -Налаштуйте надсилання на основі майже будь-якого параметра, щоб ваші повідомлення завжди були націленими на потрібну адресу. аудиторія - Використовуйте дані з усього життєвого циклу клієнта, щоб вибрати найкращий вміст, час надсилання та канал доставки для кожного клієнта - Створюйте повністю індивідуальні кампанії з мінімальними зусиллями, а потім покращуйте свою стратегію надсилання у режимі реального часу на основі поведінки клієнтів - Відтворюйте особистий досвід 1-1 для кожного клієнта, незалежно від того, наскільки великим стає ваш бізнес
ZoomInfo
zoominfo.com
ZoomInfo (NASDAQ: ZI) — це платформа для виходу на ринок, яка допомагає компаніям знаходити, залучати та розвивати своїх клієнтів. ZoomInfo надає точні дані в режимі реального часу, статистику та технології більш ніж 35 000 компаній у всьому світі. Підприємства використовують його дані та платформу для підвищення ефективності, узгодження відділів продажів і маркетингу та консолідації наборів технологій. Це визнаний лідер у сфері конфіденційності даних, який відповідає найкращим у галузі вимогам GDPR і CCPA та має численні сертифікати безпеки та конфіденційності даних. Спеціалізації: платформа GTM, стратегія GTM, аналітика продажів, розвідка розмов, маркетингова розвідка, залучення до продажів, контактні дані, дані про наміри, формування потенційних клієнтів, покращене пошук потенційних клієнтів, бізнес-інформація, ділові контакти, маркетинг на основі облікових записів (ABM), точність даних, база даних гігієни та організації даних.
Help Scout
helpscout.net
Help Scout — глобальна дистанційна компанія, яка надає програмне забезпечення служби підтримки та має штаб-квартиру в Бостоні, штат Массачусетс. Компанія надає платформу підтримки клієнтів на основі електронної пошти, інструмент бази знань і вбудований пошуковий/контактний віджет для спеціалістів із обслуговування клієнтів. Основним продуктом Help Scout (також називається Help Scout) є веб-довідкова служба SaaS (програмне забезпечення як послуга), сумісна з HIPAA. Заснована в 2011 році компанія обслуговує понад 10 000 клієнтів у понад 140 країнах, включаючи Buffer, Basecamp, Trello, Reddit і AngelList. Окрім розташування в Бостоні, компанія має віддалену робочу силу з понад 100 співробітниками, які проживають у понад 80 містах світу.
Chatwoot
chatwoot.com
Chatwoot — це рішення для підтримки клієнтів із відкритим вихідним кодом, яке допомагає компаніям залучати своїх клієнтів на їхній веб-сайт, сторінку у Facebook, Twitter, Whatsapp, SMS, електронну пошту тощо. Це альтернатива з відкритим кодом Intercom, Drift, Freshchat тощо. Підключіть свого клієнта канали спілкування та спілкуйтеся зі своїми клієнтами з одного місця. Легко додавайте нових агентів до вашої системи та з легкістю вирішуйте розмови. Chatwoot також надає вам звіти в реальному часі для вимірювання продуктивності вашої команди, стандартні відповіді, щоб легко відповідати на поширені запитання, і приватні нотатки для співпраці агентів між собою.
Front
front.com
Front — це сучасна платформа обслуговування клієнтів, яка допомагає компаніям радувати своїх клієнтів, залучати свої команди та будувати міцніший бізнес. Вони переосмислили службу підтримки для командної співпраці в реальному часі по кожному каналу зв’язку з клієнтами, а потім доповнили її штучним інтелектом і автоматизацією, щоб вирішувати проблеми та допомагати командам працювати швидше. Клієнти отримують винятковий сервіс, незалежно від того, чи шукають вони просту, миттєву відповідь або персоналізовану допомогу з найскладніших питань, — і вони отримують аналітику й уявлення, необхідні їхньому бізнесу для оптимізації взаємодії з клієнтами. Понад 8500 компаній усіх форм і розмірів, від ClickUp до Branch Insurance, Echo Global Logistics до Reed & Mackay, покладаються на Front, щоб надати кардинальні послуги, які завойовують і утримують клієнтів на все життя.
Trengo
trengo.com
Trengo — це всеосяжна платформа для залучення клієнтів, розроблена для оптимізації спілкування за кількома каналами, покращення взаємодії з клієнтами та командної співпраці. З акцентом на ефективність і автоматизацію Trengo дозволяє підприємствам легко керувати взаємодією з клієнтами з єдиного інтерфейсу.
Re:amaze
reamaze.com
Re:amaze — це служба підтримки та платформа обміну повідомленнями, розроблена для веб-сайтів, магазинів і програм. Використовуйте Re:amaze, щоб забезпечити виняткову підтримку клієнтів через чат, електронну пошту, соціальні мережі, мобільні SMS/MMS, VOIP та бази знань із поширеними запитаннями. Компанії всіх форм і розмірів також покладаються на Re:amaze для автоматизації продажів і маркетингу за допомогою таких функцій, як Re:amaze Cues (спосіб автоматичного надсилання повідомлень онлайн-клієнтам), Re:amaze Chatbots, Re:amaze Live Dashboard (для моніторингу онлайн-клієнтів). активності в режимі реального часу), а також надсилати опитування про задоволеність клієнтів (щоб оцінити якість обслуговування та отримати відгуки). Re:amaze пропонує вбудовану інтеграцію з багатьма популярними програмами сторонніх розробників, такими як Slack, Shopify, BigCommerce, Stripe, MailChimp, Google (Analytics, Tag Manager, Suite), ShipStation, Klaviyo та багато інших. Підприємства також можуть використовувати один обліковий запис Re:amaze для керування обслуговуванням клієнтів кількох компаній або магазинів із функцією Multi-Brand.
Signals
getsignals.ai
Signals – це платформа для створення потенційних клієнтів і штучного інтелекту, яка допомагає вам знати, хто на вашому веб-сайті, і використовувати їхню поведінку для взаємодії з відвідувачами, які готові купувати. Ми вже допомогли компаніям знайти тисячі нових кваліфікованих контактів, відвідувачам не потрібно було заповнювати форму.
Tidio
tidio.com
Tidio є світовим лідером програмного забезпечення для обслуговування клієнтів. Зручна платформа Tidio дозволяє більш ніж 300 000 компаніям у всьому світі надавати розумнішу та швидшу підтримку своїм клієнтам. Завдяки повному набору рішень для обслуговування клієнтів Tidio пропонує живий чат, чат-ботів, продаж квитків і віртуальних агентів підтримки на основі штучного інтелекту, які допоможуть вам вирішити проблеми клієнтів і підвищити рівень конверсії. Програмне забезпечення Tidio працює в усіх основних системах керування вмістом, платформах електронної комерції та каналах соціальних мереж. Заснована в 2013 році компанія Tidio виросла до 180+ співробітників і має офіси в Сан-Франциско, Щецині та Варшаві. Tidio обслуговує клієнтів будь-якого розміру з 205+ країн, включаючи Mercedes, Shell і Praktiker. Щомісяця віджет чату Tidio переглядають 510 мільйонів унікальних користувачів.
Crisp
crisp.chat
Crisp — це найкраща універсальна багатоканальна платформа підтримки клієнтів, яка допомагає компаніям миттєво зв’язуватися зі своїми клієнтами або потенційними клієнтами, які очікують на підтримку. Завдяки набору інструментів, який швидко розвивається, Crisp веде компанії через революцію, орієнтовану на клієнтів, використовуючи бесіди для розблокування гіперзростання. Клієнти використовують Crisp, щоб надати потенційним клієнтам сучасний досвід життєвого циклу, залучити більше кваліфікованих потенційних клієнтів, покращити допомогу клієнтам і підвищити рівень задоволеності клієнтів, що призводить до глобального збільшення доходу. Почніть роботу безкоштовно сьогодні та приєднайтеся до 400 000 компаній за допомогою Crisp на crisp.chat Завдяки простому UX компанії можуть створити спільну скриньку для всіх у компанії. Crisp — це єдине місце для керування стратегією багатоканальної підтримки клієнтів. Використовуючи Crisp, ви матимете доступ до наступного: - Віджет чату веб-сайту - Програмне забезпечення AI Chatbot і конструктор чат-ботів зі сценарієм - База знань програмного забезпечення - Програмне забезпечення для крапельної кампанії - програмне забезпечення CRM - Перекладач у реальному часі (розмовляйте як рідна мова ваших клієнтів) - MagicType (перегляньте, що вводять ваші клієнти в реальному часі) - Спільний доступ до екрана (без необхідності додаткового плагіна) - Кілька інтеграцій (Slack, WordPress, Shopify, WooCommerce, Adobe Commerce, Zapier, Hubspot, Salesforce, Jira, Trello, ...) - багато інших функцій
LiveChat
livechat.com
LiveChat — це повна платформа обслуговування клієнтів із можливостями онлайн-чату та веб-аналітики. Він розроблений спеціально для забезпечення чудового обслуговування клієнтів і продажу пального. Цю комплексну платформу обслуговування клієнтів використовують понад 38 000 клієнтів у 150 країнах. Він виділяється своїм простим та інтуїтивно зрозумілим дизайном, завдяки чому як агентам служби підтримки, так і клієнтам легко користуватися ним одразу. LiveChat дозволяє налаштувати спілкування з клієнтами, щоб відповідати та перевершувати їхні очікування. Він зосереджений на забезпеченні безперебійного обслуговування з потужними функціями, які підтримують команди обслуговування клієнтів. Його можна використовувати на мобільних пристроях, тому ви можете бути впевнені, що ніколи не втратите потенційних клієнтів, навіть коли ви в дорозі. Мобільний чат також може працювати у фоновому режимі, тож незалежно від того, що ви робите на своєму телефоні, програма продовжуватиме запрошувати потенційних відвідувачів і сповіщати вас про вхідні чати. Віджет чату LiveChat повністю налаштовується, тому він виглядає та відчувається як природна частина вашого веб-сайту. Однією з найпотужніших функцій для залучення потенційних клієнтів є автоматичні привітання, які дозволяють запропонувати відвідувачам допомогу ще до того, як вони звернуться до служби підтримки. Автоматичні запрошення до чату також можна налаштувати на основі поведінки клієнта, покращуючи загальний досвід клієнтів із брендом. За допомогою LiveChat служби підтримки клієнтів можуть запускати кілька сеансів чату одночасно. Агенти можуть використовувати швидкий огляд, щоб побачити, що клієнти вводять, перш ніж натиснути кнопку «Надіслати», і використовувати стандартні відповіді, які допомагають їм скоротити середній час обробки та порадувати клієнтів. Щоб зробити свої послуги дружніми та персоналізованими, агенти можуть використовувати дані клієнта, які відображаються на бічній панелі під час розмови. Це дає таку необхідну інформацію про найважливіші дані про клієнта. Агенти можуть позначати кожен сеанс чату, що дозволяє їм пізніше виявляти популярні запити та покращувати свій продукт чи послугу. Завдяки розширеним можливостям звітності LiveChat служби підтримки та продажів можуть відстежувати свою продуктивність, помічати покращення, підвищувати продуктивність і, як наслідок, отримувати задоволених клієнтів і отримувати більше продажів. LiveChat допомагає керувати повідомленнями клієнтів, автоматизувати робочий процес і співпрацювати в командах. Він підтримує чат-боти, дозволяючи брендам створювати та запускати чат-боти для розмови без програмування та виділятися завдяки обслуговуванню клієнтів. Він також пропонує базу самопізнання для швидкого та легкого самообслуговування. LiveChat надає понад 200 потужних інтеграцій, які дозволяють компаніям розширити цінність наявних інструментів. Він легко інтегрується з популярними рішеннями CRM, такими як Hubspot і Pipedrive, службами електронної комерції, такими як Shopify і BigCommerce, і програмами обміну повідомленнями, такими як WhatsApp і Facebook, дозволяючи легко синхронізувати дані клієнтів і підтримувати спілкування в одному місці. Він підтримує платіжні сервіси, такі як PayPal або Stripe, що дозволяє клієнтам робити замовлення та здійснювати платежі безпосередньо з чату. Він працює з такими службами електронної пошти, як Mailchimp, допомагаючи збирати та розвивати потенційних клієнтів після чату. Існує багато інших доступних інтеграцій, які допомагають підприємствам надавати відмінне обслуговування клієнтів і збільшувати їхні продажі. Команда LiveChat завжди готова допомогти у будь-якому випадку 24/7/365. Герої підтримки LiveChat забезпечують найкраще обслуговування клієнтів, швидко відповідаючи на запитання, вирішуючи проблеми та надаючи рішення.
Helpwise
helpwise.io
Утримувати клієнтів так само важливо, як і залучати нових. Постійні клієнти отримують більше доходу та пропонують вам рефералів за нульовою ціною. Надання якісного обслуговування клієнтів є невід’ємною частиною утримання клієнтів. З Helpwise керувати обслуговуванням клієнтів легко. 1. Налаштуйте свій центр обслуговування клієнтів буквально за лічені хвилини. 2. Спілкуйтеся з клієнтами через усі канали та співпрацюйте зі своєю командою. 3. Встановіть підзвітність без більше спільних паролів. 4. Налаштування самообслуговування та автоматизації. 5. Отримайте корисну інформацію щодо підвищення продуктивності команди та задоволеності клієнтів. Helpwise інтегрується з електронною поштою (наприклад, support@, sales@, careers@ тощо), чатом, WhatsApp, SMS, соціальними мережами тощо. Почніть роботу з Helpwise, рішенням для обслуговування клієнтів, яке приносить прибуток вашому бізнесу.
Smartsupp
smartsupp.com
Smartsupp – стимулюйте свої онлайн-продажі за допомогою розмов! Автоматизуйте продажі за допомогою Smartsupp. Ми пропонуємо все, що вам потрібно, щоб збільшити ваші онлайн-продажі: штучний інтелект, чат-боти LeadGen, живий чат та багато іншого, за допомогою якого можна залучити відвідувачів у потрібний час. І миттєво перетворите їх на постійних клієнтів. Smartsupp — одне з провідних і найбільш надійних рішень для чату та чат-ботів у світі, яке наразі підтримує понад 100 000 веб-магазинів і веб-сайтів.
Brevo
brevo.com
У сучасному конкурентному діловому середовищі надання виняткового рівня обслуговування клієнтів має першочергове значення для створення процвітаючого бренду. За допомогою Conversations від Brevo ви можете підняти підтримку клієнтів на новий рівень, збільшуючи продажі та розвиваючи тривалі стосунки з клієнтами. Наша потужна платформа «все в одному» дає змогу вашій команді надавати першокласну підтримку та оптимізувати роботу з обслуговування клієнтів. Справжня розмова в режимі реального часу Розмови включають електронну пошту, живий чат і канали соціальних мереж, як-от Facebook, WhatsApp і Instagram. Більше жодного перетасування вкладок чи копіювання. Централізуйте всі взаємодії з клієнтами в одній зручній стрічці. Перетворіть відвідувачів на клієнтів і заблокуйте зростання доходу Залучайте потенційних клієнтів за допомогою нашого віджета чату та чат-ботів, гарантуючи, що вони здійснять конверсію, перш ніж покинуть ваш сайт. Утримуйте та підтримуйте існуючих клієнтів, щоб максимізувати дохід у сучасному конкурентному середовищі. Ефективність у вас під рукою Економте час за допомогою готових відповідей із актуальними змінними. Створіть комплексний довідковий центр для відповідей на поширені запитання та зменшення кількості повторюваних запитів. Використовуйте інструменти самообслуговування та автоматизації для більш змістовних розмов. Використовуйте мобільну програму Brevo Conversations для Android або iOS у дорозі. Повна інтеграція та консолідація даних Розмови від Brevo легко інтегруються в продукти Brevo та не тільки, надаючи вам уніфікований центр керування клієнтами. Без зусиль керуйте своїми маркетинговими потоками тощо завдяки глибокій інтеграції з WordPress, Shopify, WooCommerce та іншими. Оптимізуйте доставку, повернення, огляди, програми лояльності та інші важливі бізнес-функції. Отримайте повне уявлення про кожного клієнта, збираючи та консолідуючи всі відповідні дані в одному місці. Приєднуйтеся до понад 500 000 компаній, які вибрали Brevo, і відчуйте силу та простоту Conversations від Brevo. Незалежно від того, чи є ви малим бізнесом чи підприємством, у нас є індивідуальні плани для задоволення ваших потреб.
Gladly
gladly.com
Gladly — це єдине програмне забезпечення для обслуговування клієнтів, створене для людей, а не для квитків. AI революціонізує те, як ми працюємо та спілкуємося. Очікування споживачів щодо того, як їх знають і ставляться до брендів, ніколи не були такими високими. У той же час бренди змушені робити більше з меншими витратами, і вони повинні балансувати між економією грошей за допомогою штучного інтелекту та автоматизацією, водночас забезпечуючи споживачам досвід світового рівня. Правильний досвід створює зв’язок, лояльність і цінність клієнтів протягом усього життя. Програмне забезпечення для обслуговування клієнтів, створене на основі квитків, не справляється з цією напругою. І бренди, які покладаються на програмне забезпечення для продажу квитків, зазнають поразки в цій новій економіці. Роздуті стеки технологій. Дублікати квитків. Повторення та розчарування споживачів. Метушливі та збентежені агенти. Два невдалі умови обслуговування призведуть до втрати клієнта на все життя. З радістю застосовує штучний інтелект по-іншому, щоб допомогти комерційним брендам забезпечувати індивідуальне обслуговування клієнтів на рівні консьєржа. За допомогою Gladly споживачі допомагають собі самі, коли вони хочуть, а агенти з обслуговування клієнтів перетворюються на супергероїв, досягаючи ефективності та продуктивності. Кожна розмова в Gladly починається з розуміння клієнта в реальному часі — хто він, його вподобання, історія розмов і покупок із брендом, кожна взаємодія в одному місці. І з кожним вбудованим каналом — VOICE, електронна пошта, SMS, чат, соціальні повідомлення, самообслуговування — бренди мають єдиний потік розмов зі своїми клієнтами протягом усього життя. Клієнтами Gladly є найулюбленіші бренди світу — Allbirds, Bombas, Crate & Barrel, Deckers, Eddie Bauer, FTD, Nordstrom, REI, Ulta Beauty і Warby Parker. Ці бренди та сотні інших використовують Gladly для створення лояльних клієнтів на все життя через глибокі зв’язки.
Qualified
qualified.com
Qualified — це платформа створення конвеєрів для команд, які використовують Salesforce. Провідні бренди B2B, такі як Adobe, LaunchDarkly, SurveyMonkey, ThoughtSpot і VMWare, довіряють Кваліфікованим, щоб розширити свій конвеєр, використовуючи свій найбільший актив у сфері продажів і маркетингу — корпоративний веб-сайт — щоб визначити найцінніших покупців, виявити сигнали намірів покупців і миттєво почати розмови про продажі. Клієнти, які використовують кваліфікацію, повідомляють про 10-кратне збільшення кількості зустрічей з продажу, 4-кратне збільшення кількості потенційних клієнтів і 6-кратне збільшення конверсії. Qualified, створений на основі Salesforce, пов’язує веб-сайт із даними Salesforce, щоб визначити наміри покупців на основі облікового запису та сприяти розмовам про продажі в реальному часі. Qualified займає перше місце на Salesforce AppExchange і займає перше місце в понад 20 категоріях на G2. Штаб-квартира Qualified розташована в Сан-Франциско, очолюється колишнім директором з маркетингу Salesforce Крейгом Свенсрудом і колишнім старшим віце-президентом із продуктів Salesforce Шоном Уайтлі. Її фінансують Norwest Venture Partners, Redpoint Ventures і Salesforce Ventures. Щоб дізнатися більше, відвідайте qualified.com.
Missive
missiveapp.com
Missive був запущений у 2015 році з міста Квебек, Канада. На даний момент вона складається з 3 співзасновників і 2 співробітників. Missive — це програма, яка об’єднує вхідні та чат команди під одним дахом. Його створено з урахуванням співпраці, щоб централізувати спілкування вашої команди. Серед багатьох функцій Missive пропонує чотири ключові: - Вхідні команди. - Внутрішній командний чат. - Правила автоматизації робочих процесів. - Інтеграції.
Webex
webex.com
Вебінари Webex (раніше Webex Events) — це масштабована платформа вебінарів, яка може створювати цікаві та вражаючі враження для всіх, від невеликих сесій до великої глобальної аудиторії. Зробіть вебінари інклюзивними, захоплюючими та інтерактивними: • Заохочуйте активну участь за допомогою модерованих запитань і відповідей, живих опитувань, чату, реакцій emoji та розпізнавання жестів • Дозвольте учасникам слухати їхньою мовою з живими перекладачами, які включені до сеансу • Занурюйтеся глибше в теми або заохочуйте зв’язки із секційними сесіями Проводьте професійні та спеціальні вебінари в масштабі • Керуйте сценою та вмістом, який бачить ваша аудиторія до, під час і після події • Керуйте реєстрацією відвідувачів за допомогою індивідуальних варіантів брендингу та тем • Відрепетируйте всю презентацію зі співучасниками перед прямим ефіром • Приймайте до 100 000 відвідувачів • Охоплюйте глобальну аудиторію за допомогою перекладів у режимі реального часу на понад 100 мов
Chaport
chaport.com
Chaport — це універсальна платформа обміну повідомленнями, яка надає багатоканальний чат, чат-ботів, базу знань тощо. Він допомагає підприємствам розвиватися та процвітати, надаючи їм простий спосіб взаємодії з відвідувачами веб-сайту, отримання більш кваліфікованих потенційних клієнтів, збільшення продажів та покращення обслуговування клієнтів. Сьогодні Chaport використовують понад 30 000 команд по всьому світу. Чому Чапорт? Chaport пропонує вам набір потужних функцій, які допоможуть вам перетворити відвідувачів веб-сайту на лояльних клієнтів. Проте він залишається зручним і робить спілкування з клієнтами таким же простим і приємним, як спілкування з друзями. Процес установки простий і займає не більше 5 хвилин. Просто додайте віджет чату на свій веб-сайт і почніть відповідати на запитання клієнтів. Якщо вам також потрібен чат-бот, ви можете створити його за лічені хвилини завдяки конструктору чат-ботів WYSIWYG від Chaport. Ключові особливості: – Живий чат: спілкуйтеся зі своїми клієнтами в реальному часі. – Чат-боти: дозвольте чат-ботам відповідати на поширені запитання та кваліфікувати потенційних клієнтів. Запропонуйте миттєву допомогу 24/7, навіть коли ваша команда офлайн. – База знань + бот FAQ: надайте своїм клієнтам базу знань і активуйте бота FAQ, щоб автоматично пропонувати статті у віджеті чату. – Інтеграція з Facebook, Viber, Telegram тощо: відповідайте на запитання з усіх каналів в одному місці. – Автоматичні запрошення: ініціюйте більше чатів із відвідувачами вашого сайту. – Збережені відповіді: підготуйте шаблони відповідей на поширені запитання, відповідайте кількома клацаннями миші та заощаджуйте час. – Статистика введення тексту: читайте повідомлення ще до їх надсилання та відповідайте швидше. – Веб-програми, програми для настільних комп’ютерів і мобільні пристрої: спілкуйтеся з клієнтами, де б ви не були. – Zapier і API: тісніше інтегруйте Chaport зі своїм веб-сайтом або підключіть його до програм сторонніх розробників. – І багато іншого... Зареєструйтеся сьогодні та збільште свої продажі! Доступна безкоштовна пробна версія.
HelpCrunch
helpcrunch.com
HelpCrunch — це універсальна платформа спілкування з клієнтами для підтримки, маркетингу та продажів. Він поєднує в собі набір інструментів, які допоможуть вам розвивати свій бізнес: 👉 Багатоканальний чат 👉 Чат-боти 👉 Спільна папка "Вхідні". 👉 База знань 👉 Електронний маркетинг 👉 Спливаючі вікна 👉 CRM
Chatway
chatway.app
Chatway трансформує онлайн-взаємодію клієнтів за допомогою свого продукту живого чату для веб-сайтів. Пропонуючи спілкування в режимі реального часу, настроювані віджети та інтелектуальні чат-боти, він покращує взаємодію з користувачем. Чуйний на різних пристроях, Chatway дає можливість компаніям взаємодіяти, вирішувати проблеми та ефективно конвертувати потенційних клієнтів. Розвивайте свою онлайн-присутність і будуйте довгострокові відносини з клієнтами за допомогою Chatway.
tawk.to
tawk.to
tawk.to — це безкоштовна програма для чату в режимі реального часу, яка дозволяє контролювати та спілкуватися з відвідувачами на вашому веб-сайті або з безкоштовної настроюваної сторінки. Ви можете мати необмежену кількість агентів і додавати їх до необмеженої кількості сайтів, щоб вони могли спілкуватися з вашими відвідувачами без будь-яких обмежень. Ваша історія чату зберігається назавжди, доки ви її не видалите. tawk.to дозволяє понад шести мільйонам людей легко спілкуватися та здійснювати транзакції з мільярдами клієнтів — незалежно від того, де вони знаходяться та як платять. Будьте поруч, коли ви їм потрібні, завдяки необмеженій кількості повідомлень, продажу квитків і вашій власній базі знань — усе це на 100% БЕЗКОШТОВНО. Програмне забезпечення для обміну повідомленнями та керування клієнтами tawk.to легко використовувати на всіх пристроях і інтегрується з усіма вашими веб-сайтами та цільовими сторінками. tawk.to пропонує додатки для iOS, Android, Windows і Mac OSX, щоб залишатися на зв’язку, де б ви не були. tawk.to пропонує підтримку в реальному часі 24x7-365.
Rasayel
rasayel.io
Rasayel — це ваша універсальна платформа продажів B2B для WhatsApp. Завдяки: - Спільна папка "Вхідні" для команди з двостороннім обміном повідомленнями - Конструктор чат-ботів WhatsApp без коду - Трансляції WhatsApp і масові повідомлення - Відкриті API та веб-хуки - Автоматизація - Інтеграції (HubSpot CRM, Pipedrive, Salesforce (незабаром), 5000+ програм із Zapier тощо) - Мобільні додатки для iOS та Android Rasayel швидкий, надійний та інтуїтивно зрозумілий. Використовуючи спільну папку «Вхідні» команди Rasayel, ви можете керувати розмовами з клієнтами через WhatsApp, забезпечувати високу якість розмов про продажі та надавати клієнтам винятковий досвід. Ваша команда може відповідати клієнтам на ходу за допомогою мобільного додатку Rasayel. Ви ніколи не пропустите жодної можливості чи не втратите клієнта. Rasayel інтегрується з рештою вашого набору інструментів, щоб забезпечити вашу команду повним контекстом у будь-який час, зменшуючи людські помилки та заощаджуючи ваш час: - HubSpot: автоматично зіставляйте контакти Rasayel з наявними контактами в HubSpot. Реєструйте всі свої дії та створюйте власні звіти HubSpot із даних WhatsApp. - Pipedrive: реєструйте всі дії, автоматично зіставляйте контакти та створюйте звіти. - Salesforce: незабаром. Зверніться до нас, щоб приєднатися до бета-версії. - Zapier: підключіть Rasayel до понад 5000 програм і систем. Для розширених випадків використання API Rasayel відкриває потужність платформи Rasayel, дозволяючи вбудовувати її у ваші існуючі системи, процеси тощо.
LiveAgent
liveagent.com
LiveAgent — це повнофункціональна служба підтримки та програмне забезпечення для спілкування в режимі реального часу, яке допомагає персоналізувати взаємодію з клієнтами за допомогою комплексного рішення служби підтримки. LiveAgent може похвалитися найшвидшим віджетом для чату на ринку, а також є найбільш перевіреним програмним забезпеченням для чату в прямому ефірі для малого та середнього бізнесу в 2024 році. Приєднуйтесь до таких компаній, як BMW, Yamaha, Huawei та Оксфордського університету, у наданні послуг клієнтам світового рівня. LiveAgent використовує потужність багатоканальної універсальної скриньки вхідних повідомлень, чату в режимі реального часу, вбудованого кол-центру та надійного порталу обслуговування клієнтів. Персоналізуйте своє спілкування, скориставшись перевагами нашої сегментації клієнтів, автоматизації, вбудованої CRM, потужного пакету аналітики, а також нашої бази знань клієнтів. Відкрийте для себе понад 175 функцій служби підтримки та понад 200 інтеграцій. Почніть свій безкоштовний 1-місячний пробний період, кредитна картка не потрібна. Включено понад 200 функцій: - Облікові записи POP3 -Конвеєр електронної пошти -Пересилання -Відділи -Пріоритети -Статуси - Теги -Правила - Маршрутизація квитків -Заготовлені/заздалегідь визначені повідомлення - Шаблони електронної пошти -Голосова інтеграція - Моніторинг веб-сайту та статистика в режимі реального часу -Чати -Facebook/Twitter/Instagram/Slack інтеграція -База знань - Живі пропозиції під час введення - Форми зворотного зв'язку та контактів -Агентський рейтинг, гейміфікація -Багатомовний -Фільтри квитків - Обмін файлами та вкладеннями - Шаблони кнопок чату та багато іншого. LiveAgent для стартапів: Програма стартапів безкоштовна протягом перших 6 місяців для стартапів, які подали заявку. Це ексклюзивна можливість для стартапів отримати доступ до найкращого програмного забезпечення для підтримки клієнтів на ринку без жодних попередніх витрат. Після перших 6 місяців стартапи можуть продовжувати використовувати LiveAgent за зниженою ціною.
Upsellit
us.upsellit.com
UpSellit забезпечує керовану оптимізацію конверсій, яка допомагає найбільшим інтернет-брендам збільшити продажі, залучити нових потенційних клієнтів, зупинити відмову та збільшити залучення нових клієнтів. Внутрішні творчі групи та команди розробників ідеально узгоджують технології UpSellit на цільових етапах конверсії, служачи продовженням вашої маркетингової групи. Гнучкі моделі ціноутворення UpSellit підходять для задоволення потреб будь-якого бізнесу та дозволяють роздрібним торговцям будь-якого розміру побачити справжній вплив оптимізації коефіцієнта конверсії. Набір послуг для керування UpSellit включає: - Ремаркетинг електронною поштою - Стимулювані стратегії - SMS-кампанії - Стратегії, орієнтовані на цінності - Технологію перебудови кошиків - Контрольні групи - Розширені тести AB - Поведінковий аналіз - Захист від помилок
Chative
chative.io
Chative.IO — це багатоканальна платформа для обміну повідомленнями на основі ШІ. Ми дозволяємо компаніям продавати безпосередньо через соціальні канали за допомогою ШІ та автоматизації. Чому варто використовувати Chative.IO? - Chative має готове рішення для обслуговування клієнтів зі штучним інтелектом, яке адаптується до будь-якого бізнесу та працює за декілька кліків! - Необмежена кількість каналів і повідомлень безкоштовно, а ціноутворення є повністю прозорим і зручним для запуску. Він також постачається з безкоштовним мобільним додатком! - Безкоштовний план для малого бізнесу з доступною підтримкою в програмі. - Chative пропонує відзначений нагородами UI & UX, який поєднує в собі мистецтво конденсації інформації з легкою навігацією! - Протягом останніх 6 років ми були піонерами в області штучного інтелекту, чат-ботів і автоматизації обміну повідомленнями. Що Chative.IO робить для вас? - Об’єднайте всі розмови, клієнтів, замовлення та каталоги продуктів, щоб прискорити зростання за рахунок задоволених клієнтів. - Отримайте доступ до повної інформації про клієнта, історії замовлень і відомостей про діяльність, забезпечуючи індивідуальну підтримку для лояльності та повторних покупок. - Увімкніть прямі продажі через щоденні додатки для обміну повідомленнями, перетворюючи відвідувачів на потенційних клієнтів. - Забезпечте своєчасне персоналізоване обслуговування клієнтів і підвищте продуктивність завдяки ШІ та автоматизації.
Engati
engati.com
Чат-бот і платформа живого чату Engati є переможцем нагороди CODiE Award 2021. Це дає вам змогу створювати інтелектуальних ботів за лічені хвилини без програмування. Створіть один раз і опублікуйте в 15 каналах – WhatsApp, Messenger, Instagram, Kik, Telegram, Line, Viber, Skype, Slack, WeChat, Twitter, Skype для бізнесу, ваш веб-сайт і мобільний додаток. Підтримує інтелектуальні шляхи, навчання, копіювання, аналітику та приватне маркування. Використовуючи Engati, ви можете використовувати потужність машинного навчання, NLP/NLU, щоб розробити власного чат-бота та залучати своїх клієнтів понад 50 мовами.
eDesk
edesk.com
eDesk допомагає онлайн-продавцям і торговим маркам забезпечувати виняткове обслуговування клієнтів усюди, де вони продають. eDesk пропонує цілий набір відзначених нагородами інструментів електронної комерції для оптимізації процесів підтримки клієнтів і звітності для швидшого часу відповіді для значного підвищення продуктивності та прибутковості. Його програмне забезпечення для підтримки клієнтів було розроблено спеціально, щоб надати компаніям електронної комерції уніфікований перегляд усіх запитів клієнтів, централізуючи всі їхні канали підтримки, повідомлення в соціальних мережах, веб-магазині та на торговому майданчику за допомогою Smart Inbox. Він автоматично визначає пріоритетність повідомлень на основі потреб вашого бізнесу та призначає їх за допомогою правил на основі ролей, щоб ваша команда могла відповідати клієнтам у 5 разів швидше, зміцнювати лояльність і стимулювати повторну покупку. Під час обробки запитів клієнтів його автоматизований штучний інтелект пропонує найкращі відповіді та переклади, щоб ваші агенти могли легко відповісти будь-якою місцевою мовою. Підприємства, які серйозно займаються продажем онлайн, можуть розширити рівень обслуговування клієнтів, упевнено виходячи на нові ринки. eDesk інтегрується та об’єднує дані з понад 200 торговельних майданчиків, веб-магазинів, соціальних мереж, каналів зв’язку та логістики – більше, ніж будь-який інший постачальник програмного забезпечення для підтримки клієнтів – тому ви можете отримати доступ до наскрізної інформації про замовлення одним натисканням кнопки. eDesk також є єдиним рішенням для підтримки клієнтів у радах розробників Amazon і Walmart, яке допомагає онлайн-магазинам і брендам розвивати свій бізнес за допомогою нових каналів продажів, добре пов’язаних із інструментами та процесами підтримки клієнтів.
SaleSmartly
salesmartly.com
Багатоканальна платформа спілкування з клієнтами, яка об’єднує живий чат, WhatsApp, Facebook Messenger, Instagram, Telegram, Line, електронну пошту, WeChat. Усі функції, які допоможуть вам надавати швидшу та кращу підтримку: * Централізуйте всі ваші багатоканальні повідомлення в одному місці - плавно займайтеся продажами, маркетингом або обслуговуванням через Live Chat, Messenger, WhatsApp, Telegram, Instagram, Line, Email, WeChat тощо, забезпечуючи єдину взаємодію з клієнтами. * Повна підтримка клієнтів за секунди, а не за години. Скоротіть час відповіді та підвищте ефективність, усунувши повторювані завдання за допомогою нашої вбудованої автоматизації. Працюйте розумніше, а не більше, щоб ви могли зосередитися на розвитку свого бізнесу. * Спільний чат дозволяє командам ефективно співпрацювати, дотримуючись дисципліни та планування. Об’єднайте всі канали обміну повідомленнями в один сервер і ефективно співпрацюйте між командами за допомогою автоматичного розподілу чатів і внутрішнього розподілу сеансів. * Ефективно та зручно сегментуйте, відстежуйте та аналізуйте своїх клієнтів в одному місці - створюйте бази даних контактів, отримуйте доступ до повної історії активності контактів, історії перегляду та синхронізуйте свої дані з вашою інформаційною системою. * Відстеження ключових показників і тенденцій. Багатовимірні візуальні показники чітко показують зв’язки між типами запитів, каналами, клієнтами, продуктами, продажами тощо. Зробіть дані легкими для вимірювання та обміну, щоб допомогти вам розробити бізнес-плани. * Розмовляйте мовою клієнта, навіть якщо це не ваша рідна мова. Наші переклади в реальному часі дозволяють вам впевнено спілкуватися зі своїми клієнтами та виходити на міжнародні ринки.
WotNot
wotnot.io
WotNot автоматизує вашу взаємодію з клієнтами в масштабі за допомогою чат-ботів. Вирішуйте бізнес-завдання, наприклад залучайте більше потенційних клієнтів, бронюйте більше зустрічей, масштабуйте підтримку клієнтів за допомогою передових чат-ботів. Клієнти використовують WotNot, щоб забезпечити персоналізований досвід для своїх поточних або майбутніх клієнтів, який доступний 24/7, відповідає миттєво, повністю надійний і розмовляє мовою клієнта. Додайте чат-бота в будь-яку галузь, як-от нерухомість, страхування, фінанси, охорона здоров’я, автомобільна промисловість, SaaS, банківська справа, споживчі товари, виробництво та освіта, щоб задовольнити різноманітні випадки використання. За допомогою No-code Bot Builder від WotNot ви можете досить легко створювати ботів за допомогою інтуїтивно зрозумілого візуального конструктора. Керуйте кількома ботами для різних дій на основі тригерів і умов, визначених вами. Крім того, WotNot пропонує послугу «зроблено для вас», у якій наша команда досвідчених експертів з дизайну розмов розуміє ваші потреби та ретельно створює потік розмов, який відповідає потребам вашого бізнесу, і продовжує оптимізувати потік, переглядаючи результати. Приєднуйтесь до понад 3000 компаній у всьому світі, які довіряють WotNot взаємодію з клієнтами.
WebinarJam
home.webinarjam.com
Збільште свої продажі та відвідуваність за допомогою єдиної системи вебінарів, яка створює повну пряму трансляцію події від реєстрації до повтору. WebinarJam має більше можливостей, не потребує завантажень і є найзначнішим удосконаленням трансляції в прямому ефірі, потокової трансляції подій і трансляції вебінарів, коли-небудь доступних для громадськості. Довіряють понад 50 000 клієнтів.
Callbell
callbell.eu
Callbell допомагає компаніям B2C краще обслуговувати своїх клієнтів через їхні улюблені канали, зокрема Whatsapp Business, Facebook Messenger, Instagram Direct і Telegram.
SALESmanago
salesmanago.com
SALESmanago — це платформа для залучення клієнтів для маркетингових команд електронної комерції, які прагнуть до впливу, які хочуть бути економними, але потужними, надійними партнерами для зростання доходів для генеральних директорів. Наші рішення на основі штучного інтелекту вже використали понад 2000 компаній середнього розміру в 50 країнах, а також багато відомих світових брендів, таких як Vodafone, Lacoste, New Balance і Victoria’s Secret. SALESmanago виконує свою обіцянку максимізувати зростання доходів і покращити ключові показники ефективності електронної комерції, використовуючи три принципи: (1) Інтимність із клієнтом для створення автентичних відносин із клієнтами на основі нульових і власних даних; (2) Precision Execution, щоб забезпечити чудову взаємодію з омніканальністю клієнтів завдяки гіперперсоналізації; і (3) Growth Intelligence, що поєднує вказівки на основі людини та штучного інтелекту, що забезпечує прагматичне та швидке прийняття рішень для досягнення максимального ефекту. Більше інформації: www.salesmanago.com
Rocket.Chat
rocket.chat
Rocket.Chat – безпечна співпраця для суворо регульованих організацій Створений для організацій, яким потрібен більший контроль над своїми комунікаціями, він забезпечує співпрацю між колегами, партнерами, клієнтами, спільнотами та навіть платформами без компромісів щодо власності на дані, налаштувань чи інтеграції. Десятки мільйонів користувачів у більш ніж 150 країнах і організаціях, таких як Deutsche Bahn, ВМС США та Credit Suisse, щодня довіряють Rocket.Chat, щоб забезпечити повну конфіденційність і безпеку їх спілкування.
Reply.io
reply.io
Reply — це платформа для залучення продажів, яка допомагає вам автоматизувати та масштабувати багатоканальне охоплення, щоб ви могли залучати більше потенційних клієнтів, залучати нових клієнтів і швидше збільшувати дохід.
ProProfs
proprofs.com
ProProfs є провідним постачальником програмного забезпечення SaaS, призначеного для створення розумніших співробітників і щасливіших клієнтів. Завдяки повному набору інструментів, включаючи Training Maker, Knowledge Base, Quiz Maker, Survey Maker, CRM тощо, ProProfs дає змогу організаціям покращити навчання, оптимізувати підтримку та підвищити задоволеність клієнтів. Відданий 100-річній місії задоволення клієнтів, ProProfs обслуговує понад 15 мільйонів користувачів у 150+ країнах. Продукти ProProfs включають: - Training Maker - Quiz Maker - Опитувач - Статистика Qualaroo - Живий чат - Довідкова служба - База знань - Управління проектами - Picreel Popups - BIGContacts CRM - ВебінарНіндзя - Курс ніндзя Інструменти ProProfs Smart використовуються багатьма компаніями зі списку Fortune 500, такими як Sony, Acer, Adobe, Accenture, Cisco та Dell, а також користувачами провідних навчальних закладів, таких як Phoenix, Harvard та Yale. На сайті розміщено понад мільйон одиниць вмісту понад 70 мовами. Це провідна онлайн-платформа для навчання та оцінювання з найбільшою у світі бібліотекою професійних тестів і вікторин.
Chatchamp
chatchamp.com
Chatchamp дозволяє компаніям електронної комерції збільшити конверсії веб-сайтів, дохід і підвищити рівень задоволеності клієнтів за допомогою масштабованих цифрових агентів з продажу. У будь-який час консультанти з цифрових продуктів Chatchamp – чат-боти – надають клієнтам професійні, автоматизовані поради щодо веб-сайтів і захоплюючий клієнтський досвід. За лічені хвилини рішення легко інтегрується в магазин, і разом з командою Chatchamp продукти впроваджуються в найкоротші терміни.
JivoChat
jivochat.com
JivoChat — це безкоштовний чат для онлайн-бізнесу, який дозволяє спілкуватися зі своїми клієнтами в режимі реального часу. Він пропонує вам побудувати 360° систему підтримки клієнтів і підключати воронки повідомлень, пропонувати дзвінки, вільно конфігурувати та налаштовувати.
Kustomer
kustomer.com
Kustomer — це перша у своєму роді CRM-платформа для обслуговування клієнтів, створена для керування великим обсягом підтримки шляхом оптимізації роботи на всьому шляху обслуговування клієнтів. Kustomer допомагає брендам швидко вирішувати розмови на всіх цифрових каналах, автоматизуючи 40% взаємодій через самообслуговування, розв’язуючи перший контакт за допомогою інтелектуальної маршрутизації та заохочуючи багатоканальний досвід між клієнтами та агентами. Наша відкрита платформа CRM мінімізує витрати, діючи як єдиний запис правди, керуючи даними та контекстуалізуючи їх, щоб керувати розумнішими процесами, які масштабують бізнес. Kustomer IQ використовує штучний інтелект на всій платформі, щоб усунути повторювані завдання, відхилити легкі запитання та забезпечити ефективну підтримку, яка задовольняє клієнтів. Сьогодні Kustomer є основною платформою деяких провідних брендів обслуговування клієнтів, таких як Ring, Glovo, Glossier і Sweetgreen. Компанія Kustomer зі штаб-квартирою в Нью-Йорку була заснована в 2015 році серійними підприємцями Бредом Бірнбаумом і Джеремі Суріелом, залучила понад 174 мільйони доларів венчурного фінансування та підтримується провідними венчурними капіталістами, зокрема: Coatue, Tiger Global Management, Battery Ventures, Redpoint Ventures, Cisco Investments, Canaan Partners, Boldstart Ventures і Social Кредитне плече.
Messagely
messagely.com
Програмне забезпечення для підтримки клієнтів і платформа обміну повідомленнями від Messagely. Ведіть змістовніші розмови із щасливішими клієнтами та швидше розвивайте свій бізнес.
SleekFlow
sleekflow.io
SleekFlow — це набір багатоканальних розмов на основі ШІ для залучення клієнтів. Універсальна платформа SleekFlow створює безперебійні та персоналізовані подорожі клієнтів через доступні для кожного канали обміну повідомленнями, включаючи WhatsApp, Instagram, живий чат тощо. SleekFlow присвячений формуванню майбутнього комунікації, надаючи можливість компаніям зосередити всі свої робочі процеси навколо змістовних розмов. Від маркетингу та продажів до команд підтримки, SleekFlow оптимізує бізнес-операції, використовуючи свої передові можливості розмовного штучного інтелекту. Автоматизуючи рутинні завдання, оптимізуючи взаємодію з клієнтами та надаючи безпрецедентну підтримку, рішення, орієнтоване на клієнта, дає компаніям змогу досягти безпрецедентної масштабованості та зростання. SleekFlow знаходиться в Сінгапурі, Гонконгу, Малайзії, Індонезії, Бразилії та ОАЕ. У 2022 році стартап отримав раунд фінансування в розмірі 8 мільйонів доларів США під керівництвом Tiger Global за участі AEF Greater Bay Area Fund і Transcend Capital Partners.
Dialogview
dialogview.com
Розмовна платформа ШІ | Омніканальна інтеграція | Віртуальний агент на основі AI Dialogview — це розмовна платформа штучного інтелекту, яка допомагає підприємствам досягти потужної багатоканальної взаємодії з клієнтами за допомогою інструментів спілкування та співпраці. Dialogview забезпечить єдиний інтерфейс перегляду для різних взаємодій каналу, включаючи веб-чат, SMS та інші популярні програми обміну повідомленнями. За допомогою інструментів для співпраці в режимі реального часу Dialogview може гуманізувати клієнтський досвід. Dialogview допомагає вашому бізнесу досягти покращеного досвіду клієнтів, подорожі клієнтів і відгуків клієнтів, таким чином забезпечуючи 360-градусний зв’язок з агентом.
Orlo
orlo.tech
З цілим набором каналів для перемикання та громадськістю, яка постійно спостерігає, надання послуг клієнтам і комунікацій, що збиває з ніг ваших громадян, нелегке завдання! Orlo дає вам змогу керувати вашими цифровими розмовами з однієї платформи, тож ви можете зосередитися на тому, що справді важливо – залученні, покращенні досвіду та керуванні репутацією. Нам довіряють понад 100 національних рад, три чверті поліцейських Великобританії та багато інших організацій державного сектору по всій країні, ми пишаємося тим, що народилися та виросли в поганому місці, і всі наші сервери також знаходяться на британській землі! Прості у впровадженні, безпечні та масштабовані рішення на основі технології ШІ? Передай привіт Orlo та почни створювати спільноти за допомогою блискучих розмов!
SharurAI
sharurai.com
SharurAI — це динамічний гравець на арені створення додатків штучного інтелекту, який пропонує послуги чат-ботів штучного інтелекту на вимогу, які змінюють спосіб взаємодії компаній зі своїми клієнтами. Зосереджуючись на передових технологіях штучного інтелекту, SharurAI спеціалізується на створенні індивідуальних чат-ботів штучного інтелекту, адаптованих до унікальних потреб підприємств у різних галузях. Наша місія полягає в тому, щоб використовувати можливості штучного інтелекту для покращення взаємодії з клієнтами, підвищення ефективності та стимулювання зростання. Ми пишаємося нашою здатністю створювати чат-боти зі штучним інтелектом, які легко інтегруються у ваші існуючі системи та процеси, забезпечуючи персоналізовану та ефективну підтримку клієнтів, допомогу в продажах тощо. У SharurAI ми розуміємо, що кожен бізнес унікальний, і тому ми тісно співпрацюємо з нашими клієнтами, щоб розробити чат-ботів штучного інтелекту, які відповідають їхнім конкретним цілям і завданням. Незалежно від того, чи хочете ви оптимізувати роботу, підвищити рівень задоволеності клієнтів або збільшити продажі, наша команда експертів зі штучного інтелекту готова втілити ваше бачення в життя.
Zowie
getzowie.com
Zowie дає змогу компаніям, які продають онлайн, відхиляти квитки за допомогою потужної технології автоматизації, піклуватися про клієнтів за допомогою багатоканальної папки вхідних повідомлень і продавати більше, використовуючи покращений клієнтський контекст. Zowie може діяти як ваша автономна система обслуговування клієнтів або вдосконалювати ваші поточні інструменти, такі як Zendesk, Intercom, Gorgias та багато інших, за допомогою технології автоматизації. * Безкоштовний аналіз вашого потенціалу автоматизації | Знайте, що ви купуєте! * Безкоштовна багатоканальна скринька вхідних | Заощаджуйте на техніці. * Тонни інтеграції | Підключіться до Shopify, Magento, Klaviyo, Zapier і виведіть свою автоматизацію на новий рівень. Використовуйте Zowie і... 1. Відхиляйте до 60% повторюваних запитань за 4 тижні та скорочуйте час вирішення на 67%. 2. Догляд – дозволяє агентам вирішувати складні справи та підвищувати CSAT на 12%. 3. Продавайте – виявляйте намір купувати та залучайте до 40% більше клієнтів.
OutboundEngine
outboundengine.com
OutboundEngine допомагає підприємствам розвиватися, роблячи онлайн-маркетинг простим і легким для всіх. Ми створюємо гарні, ефективні маркетингові кампанії, проводимо їх автоматично та відстежуємо залучення, щоб показати, хто готовий до розмови. Наша платформа зміцнює відносини з клієнтами, партнерами та потенційними клієнтами, щоб відкрити більше можливостей із меншими зусиллями.
Redtie
getredtie.com
Redtie дозволяє власникам малого бізнесу обмінюватися маркетинговими матеріалами, такими як документи, зображення, аудіо та відео, за допомогою простого текстового повідомлення. Redtie — це просунуте рішення для обміну текстовими повідомленнями, яке дозволяє надсилати вкладення так само, як і в електронному листі. Текстові повідомлення надсилаються з посиланням для доступу до вкладених файлів, які зберігаються в безпечній хмарі. Redtie також масштабується для надсилання повідомлень і вкладень одному або сотням користувачів одночасно.