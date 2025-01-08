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Програмне забезпечення для живого чату - Найпопулярніші застосунки - Французька Полінезія
Програмне забезпечення для живого чату дозволяє компаніям спілкуватися з відвідувачами веб-сайту в режимі реального часу через вікна чату. Представники служби підтримки клієнтів можуть використовувати це програмне забезпечення, щоб допомогти користувачам із запитаннями про продукти або навігацію сайтом. Агенти служби підтримки можуть ініціювати взаємодію за допомогою спливаючих вікон чату або чекати, доки відвідувачі звернуться зі своїми запитами. Основні функції включають звіти та аналітику, сповіщення в інтерактивному чаті та архівування розмов. Цей інструмент допомагає командам обслуговування клієнтів швидко реагувати на запити, дозволяє співробітникам з розвитку бізнесу залучати потенційних клієнтів, з якими важко зв’язатися по телефону чи електронною поштою, і дає змогу адміністративному персоналу в освітньому секторі спілкуватися з майбутніми студентами. Крім того, функції живого чату можна інтегрувати в інші типи програмного забезпечення, такі як платформи електронної комерції та рішення служби підтримки.
Запит на новий застосунок
Zendesk
zendesk.com
Zendesk — це сервісне рішення на основі ШІ, яке легко налаштувати, використовувати та масштабувати. Рішення Zendesk працює нестандартно, і його легко модифікувати у разі змін, що дозволяє бізнесу рухатися швидше. Zendesk також допомагає компаніям використовувати найсучасніший ШІ для команд обслуговування, щоб швидше й точніше вирішувати проблеми клієнтів. Створений на основі мільярдів взаємодій CX, штучний інтелект Zendesk можна використовувати в усіх сервісах, від самообслуговування до агентів і адміністраторів, щоб допомогти вам розвиватися та ефективно працювати в масштабі. Zendesk надає агентам інструменти, аналітику та контекст, необхідні для надання персоналізованих послуг на будь-якому каналі, будь то соціальні повідомлення, телефон чи електронна пошта. Zendesk об’єднує все, що потрібно групі обслуговування – від персоналізованих розмов і багатоканального керування справами до робочих процесів на базі штучного інтелекту та інструментів агентів, автоматизації та Marketplace із понад 1200 додатків – усе це захищено під одним дахом. А наше рішення легко впроваджувати та налаштовувати на ходу, звільняючи команди від необхідності вносити поточні зміни в ІТ, розробників і дорогих партнерів. Ми в Zendesk прагнемо спростити складний бізнес і полегшити компаніям встановлення значущих зв’язків із клієнтами. Від стартапів до великих підприємств ми віримо, що інтелектуальний, інноваційний досвід роботи з клієнтами має бути доступним для кожної компанії, незалежно від розміру, галузі чи амбіцій. Zendesk обслуговує понад 130 тисяч світових брендів у багатьох галузях більш ніж 30 мовами. Штаб-квартира Zendesk розташована в Сан-Франциско, а офіси є по всьому світу.
Intercom
intercom.com
Intercom — це єдине комплексне рішення для обслуговування клієнтів, яке забезпечує безперебійну взаємодію з клієнтами за допомогою автоматизації та підтримки персоналом, забезпечуючи підвищену задоволеність клієнтів при зниженні витрат. Ми будуємо майбутнє, у якому більшість розмов із клієнтами успішно вирішуються без потреби людської підтримки, що звільняє команду для роботи над розмовами з клієнтами більшої цінності. Понад 25 000 глобальних організацій, у тому числі Atlassian, Amazon і Lyft Business, покладаються на Intercom, щоб забезпечити неперевершений досвід користувачів у будь-якому масштабі. Платформа Intercom використовується для надсилання понад 500 мільйонів повідомлень на місяць і забезпечує взаємодію з понад 600 мільйонами активних кінцевих користувачів щомісяця. Intercom, заснована в 2011 році за підтримки провідних венчурних капіталістів, зокрема Kleiner Perkins, Bessemer Venture Partners і Social Capital, прагне зробити інтернет-бізнес персональним.
Podium
podium.com
Podium — це універсальна платформа для перетворення потенційних клієнтів і комунікацій на основі штучного інтелекту, готова до інтеграції з інструментами, які ви вже використовуєте. Понад 100 000 компаній використовують Podium, щоб виділитися серед конкурентів. * Podium — це комунікаційний інструмент, який допомагає компаніям здійснювати конверсії веб-сайтів і взаємодіяти з клієнтами. * Рецензенти часто відзначають зручність доступу до програми з будь-якого пристрою, простоту використання та позитивний вплив на спілкування з клієнтами та конверсії веб-сайту. * Користувачі згадували про проблеми з часом відповіді служби підтримки клієнтів, труднощі з певними функціями та незадоволення цінами та умовами контракту.
Freshdesk
freshdesk.com
Freshdesk (продукт Freshworks Inc.) допомагає підприємствам без зусиль радувати своїх клієнтів сучасним та інтуїтивно зрозумілим програмним забезпеченням для підтримки клієнтів. Freshdesk перетворює запити, що надходять через електронну пошту, Інтернет, телефон, чат, обмін повідомленнями та соціальні мережі, у заявки та уніфікує вирішення заявок у всіх каналах. Крім того, потужні можливості автоматизації та штучного інтелекту, такі як автоматичне призначення заявок, пріоритетність заявок, допомога агента та навіть надсилання стандартних відповідей, допомагають спростити процес підтримки. Freshdesk також покращує командну співпрацю, інтегрується з низкою інструментів сторонніх розробників, пропонує можливості прогнозованої підтримки та керування обслуговуванням на місцях. Функції звітності та аналітики надають інформацію, необхідну для розвитку бізнесу.
Zoho Desk
zoho.com
Zoho Desk може допомогти компаніям керувати спілкуванням з клієнтами по телефону, електронною поштою, чатом, SMS-повідомленнями, соціальними мережами тощо. Це також допомагає призначати дзвінки вашим агентам на основі їхнього відділу чи команди, автоматично направляти дзвінки агентам, з якими клієнт знайомий, і дає змогу підтримувати послідовність обслуговування для побудови значущих стосунків із клієнтами. Підключіть свій номер служби підтримки клієнтів до Zoho Desk і телефонуйте/приймайте дзвінки в додатку.
Brevo
brevo.com
У сучасному конкурентному діловому середовищі надання виняткового рівня обслуговування клієнтів має першочергове значення для створення процвітаючого бренду. За допомогою Conversations від Brevo ви можете підняти підтримку клієнтів на новий рівень, збільшуючи продажі та розвиваючи тривалі стосунки з клієнтами. Наша потужна платформа «все в одному» дає змогу вашій команді надавати першокласну підтримку та оптимізувати роботу з обслуговування клієнтів. Справжня розмова в режимі реального часу Розмови включають електронну пошту, живий чат і канали соціальних мереж, як-от Facebook, WhatsApp і Instagram. Більше жодного перетасування вкладок чи копіювання. Централізуйте всі взаємодії з клієнтами в одній зручній стрічці. Перетворіть відвідувачів на клієнтів і заблокуйте зростання доходу Залучайте потенційних клієнтів за допомогою нашого віджета чату та чат-ботів, гарантуючи, що вони здійснять конверсію, перш ніж покинуть ваш сайт. Утримуйте та підтримуйте існуючих клієнтів, щоб максимізувати дохід у сучасному конкурентному середовищі. Ефективність у вас під рукою Економте час за допомогою готових відповідей із актуальними змінними. Створіть комплексний довідковий центр для відповідей на поширені запитання та зменшення кількості повторюваних запитів. Використовуйте інструменти самообслуговування та автоматизації для більш змістовних розмов. Використовуйте мобільну програму Brevo Conversations для Android або iOS у дорозі. Повна інтеграція та консолідація даних Розмови від Brevo легко інтегруються в продукти Brevo та не тільки, надаючи вам уніфікований центр керування клієнтами. Без зусиль керуйте своїми маркетинговими потоками тощо завдяки глибокій інтеграції з WordPress, Shopify, WooCommerce та іншими. Оптимізуйте доставку, повернення, огляди, програми лояльності та інші важливі бізнес-функції. Отримайте повне уявлення про кожного клієнта, збираючи та консолідуючи всі відповідні дані в одному місці. Приєднуйтеся до понад 500 000 компаній, які вибрали Brevo, і відчуйте силу та простоту Conversations від Brevo. Незалежно від того, чи є ви малим бізнесом чи підприємством, у нас є індивідуальні плани для задоволення ваших потреб.
RingCentral
ringcentral.com
RingCentral Contact Center — це багатоканальне рішення для залучення клієнтів із голосовими та понад 30 цифровими каналами, розширеними опціями штучного інтелекту для самообслуговування, такими як боти, проактивними інструментами для роботи з клієнтами та інтелектуальними віртуальними агентами, які розуміють наміри клієнта. Він пропонує понад 300 готових інтеграцій (включно з провідними CRM) і повністю інтегроване рішення для управління залученням персоналу та аналітики на основі ШІ. RingCentral Contact Center тісно інтегрований з рішенням RingCentral MVP, пропонуючи клієнтам переваги голосової інфраструктури корпоративного рівня та інтегрованих уніфікованих комунікацій, які забезпечують безперебійну міжфункціональну співпрацю.
Tidio
tidio.com
Tidio є світовим лідером програмного забезпечення для обслуговування клієнтів. Зручна платформа Tidio дозволяє більш ніж 300 000 компаніям у всьому світі надавати розумнішу та швидшу підтримку своїм клієнтам. Завдяки повному набору рішень для обслуговування клієнтів Tidio пропонує живий чат, чат-ботів, продаж квитків і віртуальних агентів підтримки на основі штучного інтелекту, які допоможуть вам вирішити проблеми клієнтів і підвищити рівень конверсії. Програмне забезпечення Tidio працює в усіх основних системах керування вмістом, платформах електронної комерції та каналах соціальних мереж. Заснована в 2013 році компанія Tidio виросла до 180+ співробітників і має офіси в Сан-Франциско, Щецині та Варшаві. Tidio обслуговує клієнтів будь-якого розміру з 205+ країн, включаючи Mercedes, Shell і Praktiker. Щомісяця віджет чату Tidio переглядають 510 мільйонів унікальних користувачів.
Chatwoot
chatwoot.com
Chatwoot — це рішення для підтримки клієнтів із відкритим вихідним кодом, яке допомагає компаніям залучати своїх клієнтів на їхній веб-сайт, сторінку у Facebook, Twitter, Whatsapp, SMS, електронну пошту тощо. Це альтернатива з відкритим кодом Intercom, Drift, Freshchat тощо. Підключіть свого клієнта канали спілкування та спілкуйтеся зі своїми клієнтами з одного місця. Легко додавайте нових агентів до вашої системи та з легкістю вирішуйте розмови. Chatwoot також надає вам звіти в реальному часі для вимірювання продуктивності вашої команди, стандартні відповіді, щоб легко відповідати на поширені запитання, і приватні нотатки для співпраці агентів між собою.
Smartsupp
smartsupp.com
Smartsupp – стимулюйте свої онлайн-продажі за допомогою розмов! Автоматизуйте продажі за допомогою Smartsupp. Ми пропонуємо все, що вам потрібно, щоб збільшити ваші онлайн-продажі: штучний інтелект, чат-боти LeadGen, живий чат та багато іншого, за допомогою якого можна залучити відвідувачів у потрібний час. І миттєво перетворите їх на постійних клієнтів. Smartsupp — одне з провідних і найбільш надійних рішень для чату та чат-ботів у світі, яке наразі підтримує понад 100 000 веб-магазинів і веб-сайтів.
Zoho SalesIQ
zoho.com
Zoho SalesIQ — це платформа для залучення клієнтів із чатом у реальному часі, відстеженням відвідувачів веб-сайту та аналітичними можливостями, яка допомагає вам знати своїх відвідувачів, залучати їх і підтримувати клієнтів у режимі реального часу. Завантажений усіма функціями, які очікує клієнт, і багатьма іншими, включаючи відстеження відвідувачів у реальному часі, переклад чату в режимі реального часу, чат у прямому ефірі, автоматичні тригери чату, підрахунок потенційних клієнтів, аудіодзвінок, показ екрана, керування нецензурною лексикою, попередній перегляд чату, бот без коду, бот для відповідей, маршрутизація чату, внутрішній чат, мобільний додаток агента, SDK для iOS і Android, а також інтеграція з популярними каналами обміну миттєвими повідомленнями, такими як Whatsapp, Instagram, FB Messenger і Telegram. Все це на одній платформі.
JustCall
justcall.io
JustCall: універсальна платформа бізнес-комунікації. Спілкуйтеся з потенційними клієнтами за допомогою голосового зв’язку, SMS, електронної пошти та WhatsApp. Автоматизуйте робочі процеси за допомогою понад 100 інтеграцій і магії штучного інтелекту та спостерігайте, як ваш бізнес розвивається на автопілоті. JustCall, якій довіряють понад 6000 компаній у всьому світі, надає команди, які працюють із клієнтами, для бездоганної взаємодії з клієнтами на основі інформації штучного інтелекту в режимі реального часу та після виклику. Основні функції JustCall, на які варто звернути увагу: * Вхідні та вихідні дзвінки * Надсилайте та отримуйте SMS і MMS * Продажі дозвону (автоматичні, прогнозні та потужні дозвони) * Робочі процеси SMS * СМС-боти * Багаторівневий IVR * Допомога агента в реальному часі * SMS Copilot на основі AI * Коучинг ШІ * Аналіз настроїв * Підрахунок дзвінків AI * Живий моніторинг викликів * Спільна папка вхідних повідомлень WhatsApp * Автоматичний розподіл викликів (ACD) * 100+ інтеграцій CRM * Телефонні номери компаній у понад 70 країнах
tawk.to
tawk.to
tawk.to — це безкоштовна програма для чату в режимі реального часу, яка дозволяє контролювати та спілкуватися з відвідувачами на вашому веб-сайті або з безкоштовної настроюваної сторінки. Ви можете мати необмежену кількість агентів і додавати їх до необмеженої кількості сайтів, щоб вони могли спілкуватися з вашими відвідувачами без будь-яких обмежень. Ваша історія чату зберігається назавжди, доки ви її не видалите. tawk.to дозволяє понад шести мільйонам людей легко спілкуватися та здійснювати транзакції з мільярдами клієнтів — незалежно від того, де вони знаходяться та як платять. Будьте поруч, коли ви їм потрібні, завдяки необмеженій кількості повідомлень, продажу квитків і вашій власній базі знань — усе це на 100% БЕЗКОШТОВНО. Програмне забезпечення для обміну повідомленнями та керування клієнтами tawk.to легко використовувати на всіх пристроях і інтегрується з усіма вашими веб-сайтами та цільовими сторінками. tawk.to пропонує додатки для iOS, Android, Windows і Mac OSX, щоб залишатися на зв’язку, де б ви не були. tawk.to пропонує підтримку в реальному часі 24x7-365.
CallRail
callrail.com
CallRail дозволяє компаніям будь-якого розміру легко перетворити більше потенційних клієнтів на кращих клієнтів. CallRail — це провідна інтелектуальна платформа, яка дозволяє компаніям будь-якого розміру легко виходити на ринок з упевненістю. Рішення CallRail, які обслуговують понад 200 000 компаній у всьому світі, допомагають компаніям відстежувати та прив’язувати кожен потенційний клієнт до їхньої маркетингової подорожі, фіксувати та керувати кожним дзвінком, текстовим повідомленням, чатом і формою, а також використовувати статистичні дані в реальному часі для оптимізації свого маркетингу.
Rocket.Chat
rocket.chat
Rocket.Chat – безпечна співпраця для суворо регульованих організацій Створений для організацій, яким потрібен більший контроль над своїми комунікаціями, він забезпечує співпрацю між колегами, партнерами, клієнтами, спільнотами та навіть платформами без компромісів щодо власності на дані, налаштувань чи інтеграції. Десятки мільйонів користувачів у більш ніж 150 країнах і організаціях, таких як Deutsche Bahn, ВМС США та Credit Suisse, щодня довіряють Rocket.Chat, щоб забезпечити повну конфіденційність і безпеку їх спілкування.
Gorgias
gorgias.com
Gorgias — це єдина в своєму роді платформа обслуговування клієнтів, спеціально розроблена для компаній електронної комерції, щоб надавати без зусиль обслуговування клієнтів на кожному етапі розвитку. Використовуючи передову автоматизацію та можливості штучного інтелекту, Gorgias революційно змінює те, як онлайн-магазини оптимізують шлях клієнта за допомогою багатоканальної підтримки, чату, макросів, правил, ефективності підтримки та статистики доходу. Зараз Gorgias обслуговує понад 13 000 продавців у сфері електронної комерції, зокрема Steve Madden, Glossier, BrüMate та TUSHY. Gorgias пишається тим, що є сертифікованою корпорацією B і є лідером у сфері стійких і справедливих практик на робочому місці.
Help Scout
helpscout.net
Help Scout — глобальна дистанційна компанія, яка надає програмне забезпечення служби підтримки та має штаб-квартиру в Бостоні, штат Массачусетс. Компанія надає платформу підтримки клієнтів на основі електронної пошти, інструмент бази знань і вбудований пошуковий/контактний віджет для спеціалістів із обслуговування клієнтів. Основним продуктом Help Scout (також називається Help Scout) є веб-довідкова служба SaaS (програмне забезпечення як послуга), сумісна з HIPAA. Заснована в 2011 році компанія обслуговує понад 10 000 клієнтів у понад 140 країнах, включаючи Buffer, Basecamp, Trello, Reddit і AngelList. Окрім розташування в Бостоні, компанія має віддалену робочу силу з понад 100 співробітниками, які проживають у понад 80 містах світу.
Freshchat
freshchat.com
Freshchat (продукт Freshworks Inc.) — це рішення для спілкування, яке допомагає компаніям взаємодіяти з клієнтами через різні канали, такі як веб-чат, електронна пошта, телефон і соціальні канали, як-от WhatsApp, Instagram та iMessage. Freshchat також пропонує власні чат-боти на базі штучного інтелекту, які можна легко створити за допомогою конструктора без коду, який допомагає компаніям надавати персоналізоване самообслуговування в масштабі. Завдяки конструктору подорожей Freshchat і готовим посібникам компанії можуть випереджати потреби своїх клієнтів і підтримувати їх на випередження, коли це необхідно. Freshchat також надає повний огляд історії розмов клієнта та іншої відповідної інформації, що робить агентів більш продуктивними та дозволяє їм надавати персоналізований досвід.
ZoomInfo
zoominfo.com
ZoomInfo (NASDAQ: ZI) — це платформа для виходу на ринок, яка допомагає компаніям знаходити, залучати та розвивати своїх клієнтів. ZoomInfo надає точні дані в режимі реального часу, статистику та технології більш ніж 35 000 компаній у всьому світі. Підприємства використовують його дані та платформу для підвищення ефективності, узгодження відділів продажів і маркетингу та консолідації наборів технологій. Це визнаний лідер у сфері конфіденційності даних, який відповідає найкращим у галузі вимогам GDPR і CCPA та має численні сертифікати безпеки та конфіденційності даних. Спеціалізації: платформа GTM, стратегія GTM, аналітика продажів, розвідка розмов, маркетингова розвідка, залучення до продажів, контактні дані, дані про наміри, формування потенційних клієнтів, покращене пошук потенційних клієнтів, бізнес-інформація, ділові контакти, маркетинг на основі облікових записів (ABM), точність даних, база даних гігієни та організації даних.
Five9
five9.com
Платформа Five9 Intelligent CX Platform надає комплексний набір рішень для взаємодії з клієнтами через їхній обраний канал, надає менеджерам можливості розуміння та інтелектуальних даних щодо продуктивності контакт-центру, а також покращує ваш бізнес, щоб досягти кращих бізнес-результатів і принести радість CX™. Наша хмарна, масштабована та безпечна платформа включає контакт-центр; багатоканальне залучення; Управління залученням робочої сили; можливість розширення через понад 1400 партнерів; а також інноваційний, практичний штучний інтелект, автоматизація та аналітика подорожей, які є частиною платформи. Five9 надає можливості людей, технологій і партнерів більш ніж 2500 організаціям по всьому світу.
ActiveCampaign
activecampaign.com
ActiveCampaign for Marketing об’єднує всі інструменти та канали, які ви використовуєте у своєму бізнесі, щоб залучати клієнтів на кожному етапі життєвого циклу клієнта. Використовуйте дані маркетингу електронною поштою, соціальних медіа, цифрової реклами та свого веб-сайту, щоб адаптувати персоналізовані точки взаємодії з вашими контактами, щоб ваш маркетинг був ефективним, привабливим і таким, що запам’ятовувався, не витрачаючи ваш час. Ми використовуємо автоматизацію для вас, щоб ви могли зосередитися на особистих моментах, які відрізняють ваш бізнес, і гарантувати, що ви не пропустите жодного кроку з жодним із своїх клієнтів. Які речі ви можете робити з ActiveCampaign? -Автоматизуйте персоналізований досвід для всіх ваших точок взаємодії з клієнтами -Відстежуйте вподобання покупців, поведінку та багато користувацьких атрибутів протягом усього життєвого циклу клієнта для глибшої сегментації та ефективнішого охоплення -Налаштуйте надсилання на основі майже будь-якого параметра, щоб ваші повідомлення завжди були націленими на потрібну адресу. аудиторія - Використовуйте дані з усього життєвого циклу клієнта, щоб вибрати найкращий вміст, час надсилання та канал доставки для кожного клієнта - Створюйте повністю індивідуальні кампанії з мінімальними зусиллями, а потім покращуйте свою стратегію надсилання у режимі реального часу на основі поведінки клієнтів - Відтворюйте особистий досвід 1-1 для кожного клієнта, незалежно від того, наскільки великим стає ваш бізнес
Webex
webex.com
Вебінари Webex (раніше Webex Events) — це масштабована платформа вебінарів, яка може створювати цікаві та вражаючі враження для всіх, від невеликих сесій до великої глобальної аудиторії. Зробіть вебінари інклюзивними, захоплюючими та інтерактивними: • Заохочуйте активну участь за допомогою модерованих запитань і відповідей, живих опитувань, чату, реакцій emoji та розпізнавання жестів • Дозвольте учасникам слухати їхньою мовою з живими перекладачами, які включені до сеансу • Занурюйтеся глибше в теми або заохочуйте зв’язки із секційними сесіями Проводьте професійні та спеціальні вебінари в масштабі • Керуйте сценою та вмістом, який бачить ваша аудиторія до, під час і після події • Керуйте реєстрацією відвідувачів за допомогою індивідуальних варіантів брендингу та тем • Відрепетируйте всю презентацію зі співучасниками перед прямим ефіром • Приймайте до 100 000 відвідувачів • Охоплюйте глобальну аудиторію за допомогою перекладів у режимі реального часу на понад 100 мов
Chative
chative.io
Chative.IO — це багатоканальна платформа для обміну повідомленнями на основі ШІ. Ми дозволяємо компаніям продавати безпосередньо через соціальні канали за допомогою ШІ та автоматизації. Чому варто використовувати Chative.IO? - Chative має готове рішення для обслуговування клієнтів зі штучним інтелектом, яке адаптується до будь-якого бізнесу та працює за декілька кліків! - Необмежена кількість каналів і повідомлень безкоштовно, а ціноутворення є повністю прозорим і зручним для запуску. Він також постачається з безкоштовним мобільним додатком! - Безкоштовний план для малого бізнесу з доступною підтримкою в програмі. - Chative пропонує відзначений нагородами UI & UX, який поєднує в собі мистецтво конденсації інформації з легкою навігацією! - Протягом останніх 6 років ми були піонерами в області штучного інтелекту, чат-ботів і автоматизації обміну повідомленнями. Що Chative.IO робить для вас? - Об’єднайте всі розмови, клієнтів, замовлення та каталоги продуктів, щоб прискорити зростання за рахунок задоволених клієнтів. - Отримайте доступ до повної інформації про клієнта, історії замовлень і відомостей про діяльність, забезпечуючи індивідуальну підтримку для лояльності та повторних покупок. - Увімкніть прямі продажі через щоденні додатки для обміну повідомленнями, перетворюючи відвідувачів на потенційних клієнтів. - Забезпечте своєчасне персоналізоване обслуговування клієнтів і підвищте продуктивність завдяки ШІ та автоматизації.
LiveChat
livechat.com
LiveChat — це повна платформа обслуговування клієнтів із можливостями онлайн-чату та веб-аналітики. Він розроблений спеціально для забезпечення чудового обслуговування клієнтів і продажу пального. Цю комплексну платформу обслуговування клієнтів використовують понад 38 000 клієнтів у 150 країнах. Він виділяється своїм простим та інтуїтивно зрозумілим дизайном, завдяки чому як агентам служби підтримки, так і клієнтам легко користуватися ним одразу. LiveChat дозволяє налаштувати спілкування з клієнтами, щоб відповідати та перевершувати їхні очікування. Він зосереджений на забезпеченні безперебійного обслуговування з потужними функціями, які підтримують команди обслуговування клієнтів. Його можна використовувати на мобільних пристроях, тому ви можете бути впевнені, що ніколи не втратите потенційних клієнтів, навіть коли ви в дорозі. Мобільний чат також може працювати у фоновому режимі, тож незалежно від того, що ви робите на своєму телефоні, програма продовжуватиме запрошувати потенційних відвідувачів і сповіщати вас про вхідні чати. Віджет чату LiveChat повністю налаштовується, тому він виглядає та відчувається як природна частина вашого веб-сайту. Однією з найпотужніших функцій для залучення потенційних клієнтів є автоматичні привітання, які дозволяють запропонувати відвідувачам допомогу ще до того, як вони звернуться до служби підтримки. Автоматичні запрошення до чату також можна налаштувати на основі поведінки клієнта, покращуючи загальний досвід клієнтів із брендом. За допомогою LiveChat служби підтримки клієнтів можуть запускати кілька сеансів чату одночасно. Агенти можуть використовувати швидкий огляд, щоб побачити, що клієнти вводять, перш ніж натиснути кнопку «Надіслати», і використовувати стандартні відповіді, які допомагають їм скоротити середній час обробки та порадувати клієнтів. Щоб зробити свої послуги дружніми та персоналізованими, агенти можуть використовувати дані клієнта, які відображаються на бічній панелі під час розмови. Це дає таку необхідну інформацію про найважливіші дані про клієнта. Агенти можуть позначати кожен сеанс чату, що дозволяє їм пізніше виявляти популярні запити та покращувати свій продукт чи послугу. Завдяки розширеним можливостям звітності LiveChat служби підтримки та продажів можуть відстежувати свою продуктивність, помічати покращення, підвищувати продуктивність і, як наслідок, отримувати задоволених клієнтів і отримувати більше продажів. LiveChat допомагає керувати повідомленнями клієнтів, автоматизувати робочий процес і співпрацювати в командах. Він підтримує чат-боти, дозволяючи брендам створювати та запускати чат-боти для розмови без програмування та виділятися завдяки обслуговуванню клієнтів. Він також пропонує базу самопізнання для швидкого та легкого самообслуговування. LiveChat надає понад 200 потужних інтеграцій, які дозволяють компаніям розширити цінність наявних інструментів. Він легко інтегрується з популярними рішеннями CRM, такими як Hubspot і Pipedrive, службами електронної комерції, такими як Shopify і BigCommerce, і програмами обміну повідомленнями, такими як WhatsApp і Facebook, дозволяючи легко синхронізувати дані клієнтів і підтримувати спілкування в одному місці. Він підтримує платіжні сервіси, такі як PayPal або Stripe, що дозволяє клієнтам робити замовлення та здійснювати платежі безпосередньо з чату. Він працює з такими службами електронної пошти, як Mailchimp, допомагаючи збирати та розвивати потенційних клієнтів після чату. Існує багато інших доступних інтеграцій, які допомагають підприємствам надавати відмінне обслуговування клієнтів і збільшувати їхні продажі. Команда LiveChat завжди готова допомогти у будь-якому випадку 24/7/365. Герої підтримки LiveChat забезпечують найкраще обслуговування клієнтів, швидко відповідаючи на запитання, вирішуючи проблеми та надаючи рішення.
Appy Pie
appypie.com
Одна всеохоплююча платформа з усіма AI та рішеннями без коду, щоб розпочати, керувати та розвивати свій бізнес. Appy Pie має набір продуктів і послуг, які можуть допомогти будь-якому бізнесу досягти успіху в комплексній манері, використовуючи найновіші безкодові технології для мобільних додатків, веб-сайтів, чат-ботів, автоматизації, дизайну, бази знань, служби підтримки та багато іншого.
ServiceNow
servicenow.com
ServiceNow (NYSE: NOW) робить світ кращим для всіх. Наша хмарна платформа та рішення допомагають оцифрувати й уніфікувати організації, щоб вони могли знаходити розумніші, швидші та кращі способи організації роботи. Таким чином, співробітники та клієнти можуть бути більш зв’язаними, більш інноваційними та більш гнучкими. І ми всі можемо створити майбутнє, яке ми собі уявляємо. Світ працює з ServiceNow.
Crisp
crisp.chat
Crisp — це найкраща універсальна багатоканальна платформа підтримки клієнтів, яка допомагає компаніям миттєво зв’язуватися зі своїми клієнтами або потенційними клієнтами, які очікують на підтримку. Завдяки набору інструментів, який швидко розвивається, Crisp веде компанії через революцію, орієнтовану на клієнтів, використовуючи бесіди для розблокування гіперзростання. Клієнти використовують Crisp, щоб надати потенційним клієнтам сучасний досвід життєвого циклу, залучити більше кваліфікованих потенційних клієнтів, покращити допомогу клієнтам і підвищити рівень задоволеності клієнтів, що призводить до глобального збільшення доходу. Почніть роботу безкоштовно сьогодні та приєднайтеся до 400 000 компаній за допомогою Crisp на crisp.chat Завдяки простому UX компанії можуть створити спільну скриньку для всіх у компанії. Crisp — це єдине місце для керування стратегією багатоканальної підтримки клієнтів. Використовуючи Crisp, ви матимете доступ до наступного: - Віджет чату веб-сайту - Програмне забезпечення AI Chatbot і конструктор чат-ботів зі сценарієм - База знань програмного забезпечення - Програмне забезпечення для крапельної кампанії - програмне забезпечення CRM - Перекладач у реальному часі (розмовляйте як рідна мова ваших клієнтів) - MagicType (перегляньте, що вводять ваші клієнти в реальному часі) - Спільний доступ до екрана (без необхідності додаткового плагіна) - Кілька інтеграцій (Slack, WordPress, Shopify, WooCommerce, Adobe Commerce, Zapier, Hubspot, Salesforce, Jira, Trello, ...) - багато інших функцій
Front
front.com
Front — це сучасна платформа обслуговування клієнтів, яка допомагає компаніям радувати своїх клієнтів, залучати свої команди та будувати міцніший бізнес. Вони переосмислили службу підтримки для командної співпраці в реальному часі по кожному каналу зв’язку з клієнтами, а потім доповнили її штучним інтелектом і автоматизацією, щоб вирішувати проблеми та допомагати командам працювати швидше. Клієнти отримують винятковий сервіс, незалежно від того, чи шукають вони просту, миттєву відповідь або персоналізовану допомогу з найскладніших питань, — і вони отримують аналітику й уявлення, необхідні їхньому бізнесу для оптимізації взаємодії з клієнтами. Понад 8500 компаній усіх форм і розмірів, від ClickUp до Branch Insurance, Echo Global Logistics до Reed & Mackay, покладаються на Front, щоб надати кардинальні послуги, які завойовують і утримують клієнтів на все життя.
Missive
missiveapp.com
Missive був запущений у 2015 році з міста Квебек, Канада. На даний момент вона складається з 3 співзасновників і 2 співробітників. Missive — це програма, яка об’єднує вхідні та чат команди під одним дахом. Його створено з урахуванням співпраці, щоб централізувати спілкування вашої команди. Серед багатьох функцій Missive пропонує чотири ключові: - Вхідні команди. - Внутрішній командний чат. - Правила автоматизації робочих процесів. - Інтеграції.
GetResponse
getresponse.com
GetResponse — це комплексна маркетингова платформа електронної пошти, яка надає малим підприємствам, соло-підприємцям, тренерам і маркетологам потужні та доступні інструменти для розширення аудиторії, взаємодії з передплатниками та перетворення передплатників на платоспроможних клієнтів. Завдяки більш ніж 25-річному досвіду наші клієнти обирають GetResponse за наше зручне рішення, відзначену нагородами цілодобову підтримку клієнтів і потужні інструменти, які виходять за межі маркетингу електронною поштою – з автоматизацією, розширенням списку та додатковими інструментами спілкування, такими як вебінари та прямі трансляції. чати, щоб допомогти компаніям створити свій особистий бренд, продавати свої продукти та послуги та створювати спільноту. Потрібна більш просунута платформа? GetResponse MAX і MAX² — це рішення для вимогливих користувачів, яким потрібні розширені маркетингові функції та надійна підтримка.
Helpwise
helpwise.io
Утримувати клієнтів так само важливо, як і залучати нових. Постійні клієнти отримують більше доходу та пропонують вам рефералів за нульовою ціною. Надання якісного обслуговування клієнтів є невід’ємною частиною утримання клієнтів. З Helpwise керувати обслуговуванням клієнтів легко. 1. Налаштуйте свій центр обслуговування клієнтів буквально за лічені хвилини. 2. Спілкуйтеся з клієнтами через усі канали та співпрацюйте зі своєю командою. 3. Встановіть підзвітність без більше спільних паролів. 4. Налаштування самообслуговування та автоматизації. 5. Отримайте корисну інформацію щодо підвищення продуктивності команди та задоволеності клієнтів. Helpwise інтегрується з електронною поштою (наприклад, support@, sales@, careers@ тощо), чатом, WhatsApp, SMS, соціальними мережами тощо. Почніть роботу з Helpwise, рішенням для обслуговування клієнтів, яке приносить прибуток вашому бізнесу.
Drift
drift.com
Drift®, компанія, що займається розмовним штучним інтелектом і розмовами, надихає компанії створювати привабливіший досвід для клієнтів, розмовляючи по одній розмові. Його орієнтована на людину платформа на основі штучного інтелекту слухає, розуміє та вчиться у покупців, щоб надавати персоналізований досвід і рекомендації в кожній точці взаємодії. Drift створює світ, де штучний інтелект працює для людей, перетворюючи розмови на стосунки. Drift допомагає тисячам клієнтів по всьому світу перетворити дані розмови та поведінку покупців у глибші стосунки, більше конвеєрів і більший дохід. Піонер у сфері розмовного маркетингу, компанія була заснована в 2015 році, щоб допомогти усунути тертя в процесі купівлі B2B. Оскільки очікування покупців продовжують зростати, а штучний інтелект стає центральним у забезпеченні значущої подорожі клієнтів у масштабі, Drift руйнує створену ним категорію.
BirdEye
birdeye.com
Birdeye — це найвища рейтингова платформа для управління репутацією та цифрової взаємодії з клієнтами для місцевих брендів і компаній, що працюють у кількох місцях. Понад 100 000 компаній використовують платформу Birdeye на базі штучного інтелекту, щоб безперебійно взаємодіяти з клієнтами, підвищувати лояльність і досягати успіху на своїх місцевих ринках.
SendPulse
sendpulse.com
SendPulse — це багатоканальна платформа автоматизації маркетингу для багатогранного просування бізнесу та утримання клієнтів. SendPulse дозволяє надсилати електронні листи та SMS-кампанії, працювати з клієнтами за допомогою чат-ботів для Telegram, Facebook Messenger, WhatsApp та Instagram, а також створювати цільові сторінки всього за 15 хвилин. SendPulse також пропонує платформу для створення онлайн-курсів. Ви можете легко відстежувати всі свої маркетингові дії та інформацію про клієнтів за допомогою безкоштовної CRM від SendPulse.
Signals
getsignals.ai
Signals – це платформа для створення потенційних клієнтів і штучного інтелекту, яка допомагає вам знати, хто на вашому веб-сайті, і використовувати їхню поведінку для взаємодії з відвідувачами, які готові купувати. Ми вже допомогли компаніям знайти тисячі нових кваліфікованих контактів, відвідувачам не потрібно було заповнювати форму.
JivoChat
jivochat.com
JivoChat — це безкоштовний чат для онлайн-бізнесу, який дозволяє спілкуватися зі своїми клієнтами в режимі реального часу. Він пропонує вам побудувати 360° систему підтримки клієнтів і підключати воронки повідомлень, пропонувати дзвінки, вільно конфігурувати та налаштовувати.
Social Intents
socialintents.com
Зустрічайте онлайн-чат №1 для Microsoft Teams, Slack і ChatGPT. Спілкуватися з клієнтами має бути легко. Спілкуйтеся з ними за допомогою інструментів співпраці, які ви вже використовуєте: Teams і Slack. Створіть чат-ботів на базі ChatGPT, навчених на даних вашого веб-сайту. Легко передавати чати між ChatGPT і людьми-агентами.
WebinarJam
home.webinarjam.com
Збільште свої продажі та відвідуваність за допомогою єдиної системи вебінарів, яка створює повну пряму трансляцію події від реєстрації до повтору. WebinarJam має більше можливостей, не потребує завантажень і є найзначнішим удосконаленням трансляції в прямому ефірі, потокової трансляції подій і трансляції вебінарів, коли-небудь доступних для громадськості. Довіряють понад 50 000 клієнтів.
Engati
engati.com
Чат-бот і платформа живого чату Engati є переможцем нагороди CODiE Award 2021. Це дає вам змогу створювати інтелектуальних ботів за лічені хвилини без програмування. Створіть один раз і опублікуйте в 15 каналах – WhatsApp, Messenger, Instagram, Kik, Telegram, Line, Viber, Skype, Slack, WeChat, Twitter, Skype для бізнесу, ваш веб-сайт і мобільний додаток. Підтримує інтелектуальні шляхи, навчання, копіювання, аналітику та приватне маркування. Використовуючи Engati, ви можете використовувати потужність машинного навчання, NLP/NLU, щоб розробити власного чат-бота та залучати своїх клієнтів понад 50 мовами.
Sprinklr
sprinklr.com
Sprinklr Service — це хмарна уніфікована платформа обслуговування клієнтів на базі штучного інтелекту, яка забезпечує безперебійну взаємодію з клієнтами та агентами через 30+ цифрових, соціальних і голосових каналів, а також надає практичну та масштабовану статистику в реальному часі, усуваючи потребу в будь-якому іншому точковому рішенні. * Дозволяє клієнтам взаємодіяти з вашим брендом на бажаному каналі для стабільного досвіду бренду, що приносить задоволення клієнтам. * Надає агентам уніфіковане/360 перегляд клієнтів і рекомендує найбільш релевантні відповіді за допомогою потужності штучного інтелекту для підвищення продуктивності та досвіду агентів. * Надає значущу та дієву інформацію керівникам для стимулювання зростання та операційної досконалості * Допомагає керівникам розкрити можливості для зростання, трансформації та інновацій за допомогою статистичних даних контакт-центру в реальному часі, які масштабуються в межах підприємства.
SALESmanago
salesmanago.com
SALESmanago — це платформа для залучення клієнтів для маркетингових команд електронної комерції, які прагнуть до впливу, які хочуть бути економними, але потужними, надійними партнерами для зростання доходів для генеральних директорів. Наші рішення на основі штучного інтелекту вже використали понад 2000 компаній середнього розміру в 50 країнах, а також багато відомих світових брендів, таких як Vodafone, Lacoste, New Balance і Victoria’s Secret. SALESmanago виконує свою обіцянку максимізувати зростання доходів і покращити ключові показники ефективності електронної комерції, використовуючи три принципи: (1) Інтимність із клієнтом для створення автентичних відносин із клієнтами на основі нульових і власних даних; (2) Precision Execution, щоб забезпечити чудову взаємодію з омніканальністю клієнтів завдяки гіперперсоналізації; і (3) Growth Intelligence, що поєднує вказівки на основі людини та штучного інтелекту, що забезпечує прагматичне та швидке прийняття рішень для досягнення максимального ефекту. Більше інформації: www.salesmanago.com
Gallabox
gallabox.com
Gallabox — це комплексне комунікаційне рішення, призначене для покращення взаємодії з клієнтами та оптимізації процесів продажів за допомогою API WhatsApp Business. Ця платформа дозволяє компаніям перетворювати взаємодію з клієнтами в практичну інформацію, використовуючи вдосконалені чат-боти WhatsApp для безперебійного спілкування. Використовуючи ці інструменти, організації можуть ефективно керувати запитами клієнтів, залучати потенційних клієнтів і, зрештою, стимулювати зростання продажів. Націлений головним чином на підприємства, які прагнуть оптимізувати свої стратегії спілкування з клієнтами, Gallabox обслуговує різноманітні галузі. Його зручний інтерфейс і спільна папка «Вхідні» для кількох агентів дозволяють командам ефективно співпрацювати, гарантуючи, що жоден запит клієнта не залишиться без відповіді. Платформа особливо корисна для підприємств, які значною мірою покладаються на взаємодію з клієнтами, наприклад для електронної комерції, постачальників послуг і команд підтримки клієнтів. За допомогою Gallabox компанії можуть впроваджувати крапельні кампанії WhatsApp і транслювати повідомлення, адаптовані до певних сегментів аудиторії, посилюючи свої маркетингові зусилля та покращуючи утримання клієнтів. Однією з видатних особливостей Gallabox є його можливості інтеграції. Платформа пропонує прості параметри plug-and-play, які дозволяють компаніям підключатися до існуючих систем і інструментів управління взаємовідносинами з клієнтами (CRM). Це включає такі популярні платформи, як Zoho, Shopify, WooCommerce, Wix, WebEngage, Razorpay і Shiprocket. Інтегрувавши WhatsApp у свої поточні робочі процеси, компанії можуть оптимізувати роботу та забезпечити цілісну взаємодію з клієнтами в усіх точках взаємодії. Крім того, чат-боти WhatsApp Gallabox відіграють вирішальну роль в автоматизації взаємодії з клієнтами. Ці інтелектуальні боти можуть виконувати різноманітні завдання, від відповідей на поширені запитання до супроводу клієнтів у процесі покупки. Це не тільки зменшує робоче навантаження на людей, а й гарантує, що клієнти отримають своєчасні відповіді, підвищуючи загальне задоволення. Можливість перетворювати розмови на розумні дії ще більше дає можливість компаніям приймати рішення на основі даних і адаптувати свої пропозиції відповідно до потреб клієнтів. Загалом Gallabox надає надійне рішення для компаній, які хочуть використовувати потужність WhatsApp для залучення клієнтів. Завдяки простоті використання, гнучкості інтеграції та можливостям автоматизації Gallabox є цінним інструментом для організацій, які прагнуть покращити свої комунікаційні стратегії та стимулювати зростання продажів.
Agile CRM
agilecrm.com
Agile CRM — це повністю інтегрована система CRM із відстеженням продажів, керуванням контактами, автоматизацією маркетингу, веб-аналітикою, двосторонньою електронною поштою, телефонією, службою підтримки з чистим сучасним інтерфейсом. Завдяки Agile CRM SMB тепер можуть: * Автоматизуйте процес маркетингу, продажів і утримання клієнтів за допомогою простого та потужного редактора перетягування * Перетворюйте відвідувачів веб-сайту безпосередньо на потенційних клієнтів у CRM - виховуйте, відстежуйте та оцінюйте потенційних клієнтів автоматично на основі активності в Інтернеті чи електронної пошти * Увімкніть багатоканальний зв’язок із можливістю телефонувати, надсилати електронного листа чи твіту контакту з тієї ж сторінки * Відстежуйте поведінку клієнтів і отримуйте сповіщення в реальному часі про дії клієнтів * Керуйте заявками служби підтримки з усією історією клієнтів в одному місці * Майте детальний запис усіх деталей клієнта та історії спілкування на одній сторінці, відсортовані в хронологічному порядку * Переглядайте дані клієнтів із різноманітних інших бізнес-додатків на одній сторінці за допомогою широкої інтеграції
Consolto
consolto.com
Consolto сподівається, що завдяки їх орієнтованому на малий і середній бізнес конференц-рішенню будь-хто може запропонувати ефективні цифрові послуги «один-на-один», які не поступаються й навіть перевершують ті, що надаються більшими організаціями. Проблема Згідно з Consolto.com, на даний момент налаштування відеочату з клієнтом може бути дещо незручним процесом із поточними рішеннями, такими як Zoom, Skype або Google Hangouts, які не створені для сценаріїв «бізнес-клієнт». Вони вимагають або: Якоїсь інсталяції клієнта - облом. Облікові дані користувача/паролю – де той клятий пароль? Надсилати посилання або електронний лист для зв’язку з потенційними клієнтами – це втомливо. Додавання до контактів - конфіденційність когось? Можливості бек-офісу майже відсутні. Як можна вести будь-яку справу? Ще один важливий аспект, який погано враховується цими рішеннями, — це їх здатність керувати сеансами. Наприклад, Zoom не зберігає тексти з чатів, тому важливі нотатки та ідеї, написані під час сеансів, втрачаються. Такі рішення ускладнюють керування продажами чи консультаціями. Consolto розглядає своє рішення як VCRM — платформу керування стосунками з клієнтами на основі відеочату, розроблену для покращення ділової взаємодії. Це забезпечує анонімне, безконтактне (без обміну контактними даними), зручне (без завантажень, без облікових даних) спілкування в реальному часі через відео. Їхній продукт доступний або як віджет веб-сайту, або за прямим посиланням на особистій сторінці. Повністю оптимізоване для потреб малого та середнього бізнесу та фрілансерів, просте в установці рішення Consolto (лише один рядок коду) розгортає вражаючий перелік потужних функцій, які спрощують керування бізнес-взаємодіями у відеочаті. Ці функції включають планування зустрічей, виставлення рахунків і платежів у додатку, нагадування, транскрипцію сеансу (незабаром), сповіщення про подальші дії, схожі на CRM, аналітику клієнта та постійний обмін повідомленнями, і це лише деякі з них.
TeamSupport
teamsupport.com
TeamSupport — це комплексне програмне рішення, яке керує всім післяпродажним обслуговуванням клієнтів, що призводить до зростання доходів, зменшення відтоку та підвищення рівня задоволеності клієнтів. Набір проактивного програмного забезпечення для обслуговування клієнтів від TeamSupport дозволяє вам визначити пріоритетність ваших клієнтів, дійсно знаючи, хто вони, ефективно підтримувати їх і розвиватися разом з ними. Система TeamSupport допомагає зробити клієнтів щасливішими, що призводить до збільшення прибутку для вашого бізнесу. Програмне забезпечення служби підтримки клієнтів TeamSupport включає: - Підтримка: відзначена нагородами система керування квитками - Обмін повідомленнями та чат: цифрові розмови в реальному часі - Успіх: покращуйте відносини з клієнтами для успіху - Статистика: дані клієнтів і аналітика
Qualified
qualified.com
Qualified — це платформа створення конвеєрів для команд, які використовують Salesforce. Провідні бренди B2B, такі як Adobe, LaunchDarkly, SurveyMonkey, ThoughtSpot і VMWare, довіряють Кваліфікованим, щоб розширити свій конвеєр, використовуючи свій найбільший актив у сфері продажів і маркетингу — корпоративний веб-сайт — щоб визначити найцінніших покупців, виявити сигнали намірів покупців і миттєво почати розмови про продажі. Клієнти, які використовують кваліфікацію, повідомляють про 10-кратне збільшення кількості зустрічей з продажу, 4-кратне збільшення кількості потенційних клієнтів і 6-кратне збільшення конверсії. Qualified, створений на основі Salesforce, пов’язує веб-сайт із даними Salesforce, щоб визначити наміри покупців на основі облікового запису та сприяти розмовам про продажі в реальному часі. Qualified займає перше місце на Salesforce AppExchange і займає перше місце в понад 20 категоріях на G2. Штаб-квартира Qualified розташована в Сан-Франциско, очолюється колишнім директором з маркетингу Salesforce Крейгом Свенсрудом і колишнім старшим віце-президентом із продуктів Salesforce Шоном Уайтлі. Її фінансують Norwest Venture Partners, Redpoint Ventures і Salesforce Ventures. Щоб дізнатися більше, відвідайте qualified.com.
Chatway
chatway.app
Chatway трансформує онлайн-взаємодію клієнтів за допомогою свого продукту живого чату для веб-сайтів. Пропонуючи спілкування в режимі реального часу, настроювані віджети та інтелектуальні чат-боти, він покращує взаємодію з користувачем. Чуйний на різних пристроях, Chatway дає можливість компаніям взаємодіяти, вирішувати проблеми та ефективно конвертувати потенційних клієнтів. Розвивайте свою онлайн-присутність і будуйте довгострокові відносини з клієнтами за допомогою Chatway.
LiveCaller
livecaller.io
Відсутність каналів зв’язку на веб-сайтах призводить до відтоку клієнтів, низького рівня задоволеності та мінімального або нульового успіху клієнтів, крім того, потенційна цінність голосових дзвінків одним клацанням миші для компаній у різних галузях величезна, тому LiveCaller в основному вирішує ці проблеми, пропонуючи все в одному рішенні. , який об’єднує різні канали зв’язку (веб-дзвінок, чат, зворотній дзвінок, програми для обміну соціальними повідомленнями) в єдину платформу.
Haptik
haptik.ai
Haptik допомагає брендам залучати, конвертувати, залучати та захоплювати користувачів завдяки персоналізованому розмовному досвіду, керованому штучним інтелектом, на 20 каналах і понад 100 мовами. З баченням створення найпривабливішої платформи розмовної торгівлі 21-го століття платформа Conversational Commerce від Haptik дозволяє брендам створювати чудові враження, які покращують коефіцієнти конверсії на кожному етапі подорожі клієнта. Серед провідних клієнтів і партнерів Haptik – KFC, Whirlpool, Starhub, HP, Reliance Jio, CEAT, Disney Hotstar, OLA та Zurich Insurance.
Gist
getgist.com
Gist — це набір інструментів, які компанії використовують для маркетингу, продажу та спілкування зі своїми клієнтами. Їхня місія полягає в тому, щоб допомогти командам маркетингу, продажів і підтримки створити чудовий досвід клієнтів під час кожної взаємодії протягом життєвого циклу клієнта в масштабі. Сьогодні понад 10 000 компаній використовують Gist, і вони тільки починають роботу. Клієнти використовують їх, щоб спілкуватися зі своїми потенційними клієнтами та клієнтами та бути головним джерелом правди. Вони вважають, що перебувають у середині величезного переходу в просторі SaaS до універсальних платформ, і їм потрібна їхня допомога.
HelpCrunch
helpcrunch.com
HelpCrunch — це універсальна платформа спілкування з клієнтами для підтримки, маркетингу та продажів. Він поєднує в собі набір інструментів, які допоможуть вам розвивати свій бізнес: 👉 Багатоканальний чат 👉 Чат-боти 👉 Спільна папка "Вхідні". 👉 База знань 👉 Електронний маркетинг 👉 Спливаючі вікна 👉 CRM
Emplifi
emplifi.io
Emplifi — це провідна уніфікована платформа CX, створена для об’єднання маркетингу, обслуговування та комерції, щоб допомогти компаніям усунути прогалину в клієнтському досвіді. Emplifi є міжнародною компанією з більш ніж 20-річним досвідом роботи в галузі, яка допомагає більш ніж 20 000 брендам, таким як Delta Air Lines, Samsung і Ford Motor Company, надавати своїм клієнтам винятковий досвід у кожній точці контакту на шляху клієнта. Хмара соціального маркетингу Emplifi дозволяє брендам спілкуватися, спілкуватися, створювати та адаптуватися до динамічного світу соціальних мереж. Інтуїтивно зрозуміла, зручна платформа Teams швидко ввімкнеться та почне працювати з відзначеним нагородами зручним інтерфейсом користувача та всіма інструментами та робочими процесами, необхідними для планування, планування, публікації та вимірювання результатів у кожному соціальному каналі. Потужні інструменти прослуховування вимірюють пульс управління спільнотою на основі штучного інтелекту, а інструменти прослуховування генерують уявлення про конкуренцію, тенденції, впливових осіб, підписників і поведінку, щоб маркетологи використовували правильний контент для потрібної аудиторії. Найкраща у своєму класі аналітика та аналітика Соціальні команди Rockstar з легкістю доводять свої результати завдяки глибоким уявленням, які надходять від потужної аналітики та неперевершеної спеціальної звітності, щоб вийти за рамки основ до реальних бізнес-результатів. Інтегроване обслуговування та допомога в соціальних мережах. Інтуїтивно зрозумілі, без навчання, інтегровані соціальні інструменти обслуговування клієнтів допомагають командам краще допомагати клієнтам, коли вони стоять у черзі, маршрутизують, миттєво вирішують проблеми в соціальних мережах. Інтегрована пряма трансляція ShopStream з відеопокупками. Здивуйте своїх клієнтів відеопокупками в прямому ефірі. Розширюйте свою цифрову подорож до покупок, щоб спонукати клієнтів від перегляду до покупки.
Trengo
trengo.com
Trengo — це всеосяжна платформа для залучення клієнтів, розроблена для оптимізації спілкування за кількома каналами, покращення взаємодії з клієнтами та командної співпраці. З акцентом на ефективність і автоматизацію Trengo дозволяє підприємствам легко керувати взаємодією з клієнтами з єдиного інтерфейсу.
yellow.ai
yellow.ai
Yellow.ai дає можливість підприємствам створювати незабутні розмови з клієнтами за допомогою нашої генеративної платформи автоматизації обслуговування клієнтів на основі штучного інтелекту. Наше бачення полягає в тому, щоб рухатися до майбутнього повністю автономної підтримки клієнтів, яка відкриває неперевершену ефективність і значно знижує операційні витрати. Yellow.ai зі штаб-квартирою в Сан-Матео обслуговує понад 1000 підприємств, у тому числі Sony, Domino's, Hyundai, Ferrellgas, Waste Connections, Randstad, Tiket.com, Lulu Group International, Arabic Radio Network, Papa Johns, Hyundai, Volkswagen, ITC Ltd, OYO , Skoda Auto, у 85+ країнах. Наша платформа побудована на архітектурі з кількома LLM і постійно навчається понад 16 мільярдів бесід на рік, що дозволяє компаніям забезпечувати покращений досвід і будувати тривалі відносини з клієнтами. Yellow.ai, заснований у 2016 році з офісами в шести країнах, залучив понад 102 мільйони доларів США від інвесторів-блакитних фішок.
Continually
continual.ly
Безкоштовні чат-боти та живий чат для вашого сайту. Перетягніть конструктор чат-ботів, навички кодування не потрібні. Ми гарантуємо, що ви ніколи не пропустите жодного потенційного клієнта з вашого сайту. Сьогодні, коли люди відвідують ваш сайт, скажімо, щоб подати запит на демонстрацію продукту, вони очікують, що ви негайно відповісте. Навіть у неробочий час або якщо вони в іншому часовому поясі. Більшість веб-сайтів просять клієнтів заповнити довгі форми та надають багато інформації. Це безособовий і недружній досвід. І як клієнт, ви не знаєте, коли отримаєте відповідь. Дослідження, проведене insidesales.com, показує, що очікування навіть 5 хвилин, щоб відповісти клієнту, різко зменшує ваші шанси закрити бізнес. Ми надаємо вам один рядок коду, який ви можете додати на свій сайт, щоб автоматично відповідати потенційним клієнтам і залучати більш кваліфікованих потенційних клієнтів без витрат на додаткових продавців. Постійно дає змогу замінювати форми простими повідомленнями, що полегшує клієнтам отримання необхідної інформації якомога швидше. Деякі приклади того, що ми можемо зробити, щоб допомогти вам перетворити відвідувачів веб-сайту на клієнтів: * вітайте нових відвідувачів і запитуйте, чи їм потрібна допомога в чомусь * використовуйте запитання для виявлення, щоб кваліфікувати потенційних клієнтів * швидко бронюйте зустріч для гарячих потенційних клієнтів * створюйте свій список розсилок, запитуючи для реєстрації в потрібний час * покажчик корисного вмісту, як-от статті в блогах, відео чи електронні книги
SaleSmartly
salesmartly.com
Багатоканальна платформа спілкування з клієнтами, яка об’єднує живий чат, WhatsApp, Facebook Messenger, Instagram, Telegram, Line, електронну пошту, WeChat. Усі функції, які допоможуть вам надавати швидшу та кращу підтримку: * Централізуйте всі ваші багатоканальні повідомлення в одному місці - плавно займайтеся продажами, маркетингом або обслуговуванням через Live Chat, Messenger, WhatsApp, Telegram, Instagram, Line, Email, WeChat тощо, забезпечуючи єдину взаємодію з клієнтами. * Повна підтримка клієнтів за секунди, а не за години. Скоротіть час відповіді та підвищте ефективність, усунувши повторювані завдання за допомогою нашої вбудованої автоматизації. Працюйте розумніше, а не більше, щоб ви могли зосередитися на розвитку свого бізнесу. * Спільний чат дозволяє командам ефективно співпрацювати, дотримуючись дисципліни та планування. Об’єднайте всі канали обміну повідомленнями в один сервер і ефективно співпрацюйте між командами за допомогою автоматичного розподілу чатів і внутрішнього розподілу сеансів. * Ефективно та зручно сегментуйте, відстежуйте та аналізуйте своїх клієнтів в одному місці - створюйте бази даних контактів, отримуйте доступ до повної історії активності контактів, історії перегляду та синхронізуйте свої дані з вашою інформаційною системою. * Відстеження ключових показників і тенденцій. Багатовимірні візуальні показники чітко показують зв’язки між типами запитів, каналами, клієнтами, продуктами, продажами тощо. Зробіть дані легкими для вимірювання та обміну, щоб допомогти вам розробити бізнес-плани. * Розмовляйте мовою клієнта, навіть якщо це не ваша рідна мова. Наші переклади в реальному часі дозволяють вам впевнено спілкуватися зі своїми клієнтами та виходити на міжнародні ринки.
Re:amaze
reamaze.com
Re:amaze — це служба підтримки та платформа обміну повідомленнями, розроблена для веб-сайтів, магазинів і програм. Використовуйте Re:amaze, щоб забезпечити виняткову підтримку клієнтів через чат, електронну пошту, соціальні мережі, мобільні SMS/MMS, VOIP та бази знань із поширеними запитаннями. Компанії всіх форм і розмірів також покладаються на Re:amaze для автоматизації продажів і маркетингу за допомогою таких функцій, як Re:amaze Cues (спосіб автоматичного надсилання повідомлень онлайн-клієнтам), Re:amaze Chatbots, Re:amaze Live Dashboard (для моніторингу онлайн-клієнтів). активності в режимі реального часу), а також надсилати опитування про задоволеність клієнтів (щоб оцінити якість обслуговування та отримати відгуки). Re:amaze пропонує вбудовану інтеграцію з багатьма популярними програмами сторонніх розробників, такими як Slack, Shopify, BigCommerce, Stripe, MailChimp, Google (Analytics, Tag Manager, Suite), ShipStation, Klaviyo та багато інших. Підприємства також можуть використовувати один обліковий запис Re:amaze для керування обслуговуванням клієнтів кількох компаній або магазинів із функцією Multi-Brand.
Reply.io
reply.io
Reply — це платформа для залучення продажів, яка допомагає вам автоматизувати та масштабувати багатоканальне охоплення, щоб ви могли залучати більше потенційних клієнтів, залучати нових клієнтів і швидше збільшувати дохід.
Kustomer
kustomer.com
Kustomer — це перша у своєму роді CRM-платформа для обслуговування клієнтів, створена для керування великим обсягом підтримки шляхом оптимізації роботи на всьому шляху обслуговування клієнтів. Kustomer допомагає брендам швидко вирішувати розмови на всіх цифрових каналах, автоматизуючи 40% взаємодій через самообслуговування, розв’язуючи перший контакт за допомогою інтелектуальної маршрутизації та заохочуючи багатоканальний досвід між клієнтами та агентами. Наша відкрита платформа CRM мінімізує витрати, діючи як єдиний запис правди, керуючи даними та контекстуалізуючи їх, щоб керувати розумнішими процесами, які масштабують бізнес. Kustomer IQ використовує штучний інтелект на всій платформі, щоб усунути повторювані завдання, відхилити легкі запитання та забезпечити ефективну підтримку, яка задовольняє клієнтів. Сьогодні Kustomer є основною платформою деяких провідних брендів обслуговування клієнтів, таких як Ring, Glovo, Glossier і Sweetgreen. Компанія Kustomer зі штаб-квартирою в Нью-Йорку була заснована в 2015 році серійними підприємцями Бредом Бірнбаумом і Джеремі Суріелом, залучила понад 174 мільйони доларів венчурного фінансування та підтримується провідними венчурними капіталістами, зокрема: Coatue, Tiger Global Management, Battery Ventures, Redpoint Ventures, Cisco Investments, Canaan Partners, Boldstart Ventures і Social Кредитне плече.