Програмне забезпечення Lifestyle Spending Account (LSA). - Найпопулярніші застосунки

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Програмне забезпечення Lifestyle Spending Account (LSA) дозволяє компаніям створювати персоналізований ринок, орієнтований на оздоровлення, де працівники можуть використовувати визначений бюджет для придбання професійних медичних послуг у вибраних постачальників. Роботодавці виділяють місячний бюджет, який працівники можуть витрачати виключно на цьому спеціальному ринку. Співробітники мають доступ до різноманітних заходів і послуг, які сприяють психічному та фізичному благополуччю, наприклад, уроки танців, уроки тенісу або спа-дні. Компанії можуть адаптувати платформу, щоб визначити, які послуги кваліфікуються як пов’язані зі здоров’ям, підвищуючи інклюзивність. Цей підхід приносить користь підприємствам, оскільки підвищує моральний дух співробітників, зменшує стрес, скорочує витрати на охорону здоров’я, сприяє згуртованості команди та підтримує продуктивність. Хоча програмне забезпечення LSA схоже на корпоративне програмне забезпечення для оздоровлення, воно пропонує унікальний підхід, дозволяючи працівникам персоналізувати свої переваги відповідно до їхніх індивідуальних потреб. Ці платформи часто інтегруються з програмним забезпеченням для залучення працівників, щоб відстежувати корпоративну культуру та задоволеність працівників, а також із програмним забезпеченням для адміністрування переваг, щоб відстежувати використання коштів і типи послуг або продуктів, придбаних для оздоровлення працівників.
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Forma
joinforma.com
Forma - це платформа для гнучкого управління перевагами, яка допомагає компаніям створювати налаштовані пакети пільг для співробітників.
Awardco
award.co
Awardco - платформа для визнання працівників та винагороди, що підтримує інтеграцію з інструментами та забезпечує безпеку даних.
Compt
compt.io
Compt - це програмне забезпечення для управління пільгами, що дозволяє налаштовувати пільгові фонди для співробітників, забезпечуючи дотримання податкових норм.
ThrivePass
thrivepass.com
ThrivePass — платформа для управління пільгами працівників, що пропонує відшкодування, освітні послуги та інші фінансові переваги в одному місці.
Espresa
espresa.com
Espresa - це платформа для управління пільгами працівників, що пропонує гнучкі рішення та підтримує їх залученість і добробут.
Benepass
getbenepass.com
Benepass - платформа для налаштування гнучких пільг працівників, що відповідає потребам компаній та підтримує їхнє благополуччя.
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