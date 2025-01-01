Магазин вебзастосунків

Знайдіть правильне програмне забезпечення та послуги.

WebCatalog Desktop

Перетворюйте вебсайти на десктопні застосунки за допомогою WebCatalog Desktop та отримуйте доступ до безлічі ексклюзивних застосунків для Mac, Windows. Використовуйте простори для впорядкування застосунків, легкого перемикання між багатьма акаунтами та максимальної продуктивності.

Завантажити WebCatalog Desktop
Дізнатися більше
Усі
Книги
Бізнес
Освіта
Розваги
Фінанси
Їжа і напої
Графіка та дизайн
Здоровʼя та фітнес
Стиль життя
Медицина
Музика та аудіо
Новини
Фото і відео
Продуктивність
Посилання
Покупки
Соціальні мережі
Розробка програмного забезпечення
Спорт
Подорожі
Утиліти
Погода
Програмне забезпечення Lifestyle Spending Account (LSA).
Категорії
Найпопулярніші
Нещодавно додані

Програмне забезпечення Lifestyle Spending Account (LSA). - Найпопулярніші застосунки

Програмне забезпечення Lifestyle Spending Account (LSA) дозволяє компаніям створювати персоналізований ринок, орієнтований на оздоровлення, де працівники можуть використовувати визначений бюджет для придбання професійних медичних послуг у вибраних постачальників. Роботодавці виділяють місячний бюджет, який працівники можуть витрачати виключно на цьому спеціальному ринку. Співробітники мають доступ до різноманітних заходів і послуг, які сприяють психічному та фізичному благополуччю, наприклад, уроки танців, уроки тенісу або спа-дні. Компанії можуть адаптувати платформу, щоб визначити, які послуги кваліфікуються як пов’язані зі здоров’ям, підвищуючи інклюзивність. Цей підхід приносить користь підприємствам, оскільки підвищує моральний дух співробітників, зменшує стрес, скорочує витрати на охорону здоров’я, сприяє згуртованості команди та підтримує продуктивність. Хоча програмне забезпечення LSA схоже на корпоративне програмне забезпечення для оздоровлення, воно пропонує унікальний підхід, дозволяючи працівникам персоналізувати свої переваги відповідно до їхніх індивідуальних потреб. Ці платформи часто інтегруються з програмним забезпеченням для залучення працівників, щоб відстежувати корпоративну культуру та задоволеність працівників, а також із програмним забезпеченням для адміністрування переваг, щоб відстежувати використання коштів і типи послуг або продуктів, придбаних для оздоровлення працівників.

Запит на новий застосунок


Forma

Forma

joinforma.com

Forma - це платформа для гнучкого управління перевагами, яка допомагає компаніям створювати налаштовані пакети пільг для співробітників.

Awardco

Awardco

award.co

Awardco - платформа для визнання працівників та винагороди, що підтримує інтеграцію з інструментами та забезпечує безпеку даних.

Compt

Compt

compt.io

Compt - це програмне забезпечення для управління пільгами, що дозволяє налаштовувати пільгові фонди для співробітників, забезпечуючи дотримання податкових норм.

ThrivePass

ThrivePass

thrivepass.com

ThrivePass — платформа для управління пільгами працівників, що пропонує відшкодування, освітні послуги та інші фінансові переваги в одному місці.

Espresa

Espresa

espresa.com

Espresa - це платформа для управління пільгами працівників, що пропонує гнучкі рішення та підтримує їх залученість і добробут.

Benepass

Benepass

getbenepass.com

Benepass - платформа для налаштування гнучких пільг працівників, що відповідає потребам компаній та підтримує їхнє благополуччя.

Переглянути

Desktop

Підтримка

Компанія

Юридична інформація

© 2025 WebCatalog, Inc.