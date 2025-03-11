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Програмне забезпечення Lifestyle Spending Account (LSA) дозволяє компаніям створювати персоналізований ринок, орієнтований на оздоровлення, де працівники можуть використовувати визначений бюджет для придбання професійних медичних послуг у вибраних постачальників. Роботодавці виділяють місячний бюджет, який працівники можуть витрачати виключно на цьому спеціальному ринку. Співробітники мають доступ до різноманітних заходів і послуг, які сприяють психічному та фізичному благополуччю, наприклад, уроки танців, уроки тенісу або спа-дні. Компанії можуть адаптувати платформу, щоб визначити, які послуги кваліфікуються як пов’язані зі здоров’ям, підвищуючи інклюзивність. Цей підхід приносить користь підприємствам, оскільки підвищує моральний дух співробітників, зменшує стрес, скорочує витрати на охорону здоров’я, сприяє згуртованості команди та підтримує продуктивність. Хоча програмне забезпечення LSA схоже на корпоративне програмне забезпечення для оздоровлення, воно пропонує унікальний підхід, дозволяючи працівникам персоналізувати свої переваги відповідно до їхніх індивідуальних потреб. Ці платформи часто інтегруються з програмним забезпеченням для залучення працівників, щоб відстежувати корпоративну культуру та задоволеність працівників, а також із програмним забезпеченням для адміністрування переваг, щоб відстежувати використання коштів і типи послуг або продуктів, придбаних для оздоровлення працівників.
Запит на новий застосунок
Forma
joinforma.com
Forma - це платформа для гнучкого управління перевагами, яка допомагає компаніям створювати налаштовані пакети пільг для співробітників.
Awardco
award.co
Awardco - платформа для визнання працівників та винагороди, що підтримує інтеграцію з інструментами та забезпечує безпеку даних.
Compt
compt.io
Compt - це програмне забезпечення для управління пільгами, що дозволяє налаштовувати пільгові фонди для співробітників, забезпечуючи дотримання податкових норм.
ThrivePass
thrivepass.com
ThrivePass — платформа для управління пільгами працівників, що пропонує відшкодування, освітні послуги та інші фінансові переваги в одному місці.
Espresa
espresa.com
Програми досвіду роботи та залучення працівників по -новому та змістовно з провідним продуктом ESPRESA, глобальними обліковими записами витрат на спосіб життя (LSA). І, за допомогою LSA Plus, у вас є ще більше способів потужності гнучкості з інтегрованою загальною добробутом, визнанням та спільнотою. Дайте своїм працівникам свободу вибору під час використання технологічного двигуна з персоналу, який підтримує людям команди з атракціоном та утриманням, мінімальним адміністрацією та з різноманітністю, справедливістю та включенням (DEI). ESPRESA - це програмна платформа та мережа постачальників для надання послуг на робочому місці, які допомагають компаніям залучати та утримувати найкращих людей, одночасно підвищуючи їх продуктивність.
Benepass
getbenepass.com
Платформа гнучких переваг для людей-перших компаній. Вигоди для працівників, що відповідають за розміром, не працюють на сьогоднішню глобальну робочу силу. Дайте своїм працівникам вигоди, що пристосовуються до їхнього способу життя.
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