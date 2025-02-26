Програмне забезпечення Lifestyle Spending Account (LSA). - Найпопулярніші застосунки - Туркменістан

Forma

joinforma.com

Компанії щорічно витрачають мільйони на виплати працівникам, які працівники не цінують і не використовують регулярно. Forma, заснована в 2017 році, намагалася створити кращу модель, кинувши виклик традиційним універсальним підходам. Гнучке програмне забезпечення Forma допомагає компаніям пропонувати конкурентоспроможні пакети пільг, одночасно знижуючи витрати та неефективність, надаючи працівникам більше вибору та гнучкості у тому, як вони витрачають свої пільги. Платформа також економить спеціалістам з управління персоналом незліченні години на керування та підтримку різноманітних точкових рішень. Використовуючи Forma, компанії можуть вибирати з набору продуктів, які включають рахунки витрат на спосіб життя, рахунки витрат на охорону здоров’я, угоди про відшкодування витрат на охорону здоров’я, гнучкі рахунки витрат тощо, щоб розробляти та надавати персоналізовані програми пільг – і все це через єдину платформу. Тоді співробітники мають три варіанти, як витратити кошти на рахунку: Forma Store зі знижками на продукти та послуги, Forma Visa Card або вимагати відшкодування за підтримки команди підтримки учасників Forma світового рівня. Forma допомогла сотням найвідоміших компаній у світі, включаючи Stripe, Zoom, Lululemon і Affirm, розробити та підтримати гнучкі, інклюзивні програми пільг для майже мільйона співробітників. І ми бачимо великий успіх із 98% утримання клієнтів, 75 NPS і 98 оцінками CSAT від учасників. Forma підтримується Emergence Capital і Ribbit Capital і отримала численні нагороди за експоненційне зростання, інноваційне програмне забезпечення та як «Чудове місце для роботи».