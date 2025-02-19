Програмне забезпечення Lifestyle Spending Account (LSA). - Найпопулярніші застосунки - Чад

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Програмне забезпечення Lifestyle Spending Account (LSA) дозволяє компаніям створювати персоналізований ринок, орієнтований на оздоровлення, де працівники можуть використовувати визначений бюджет для придбання професійних медичних послуг у вибраних постачальників. Роботодавці виділяють місячний бюджет, який працівники можуть витрачати виключно на цьому спеціальному ринку. Співробітники мають доступ до різноманітних заходів і послуг, які сприяють психічному та фізичному благополуччю, наприклад, уроки танців, уроки тенісу або спа-дні. Компанії можуть адаптувати платформу, щоб визначити, які послуги кваліфікуються як пов’язані зі здоров’ям, підвищуючи інклюзивність. Цей підхід приносить користь підприємствам, оскільки підвищує моральний дух співробітників, зменшує стрес, скорочує витрати на охорону здоров’я, сприяє згуртованості команди та підтримує продуктивність. Хоча програмне забезпечення LSA схоже на корпоративне програмне забезпечення для оздоровлення, воно пропонує унікальний підхід, дозволяючи працівникам персоналізувати свої переваги відповідно до їхніх індивідуальних потреб. Ці платформи часто інтегруються з програмним забезпеченням для залучення працівників, щоб відстежувати корпоративну культуру та задоволеність працівників, а також із програмним забезпеченням для адміністрування переваг, щоб відстежувати використання коштів і типи послуг або продуктів, придбаних для оздоровлення працівників.
Запит на новий застосунок
Awardco
award.co
Awardco підвищує продуктивність, зменшує витрати та розвиває культуру завдяки визнанню та винагородам, які орієнтуються на цінності. Отримайте доступ до найбільшої мережі винагород на планеті та отримайте підтримку щодо дотримання податкового законодавства для винагород своїх працівників через унікальні партнерські відносини Awardco з Amazon Business і Deloitte. Насолоджуйтесь будь-якими програмами розпізнавання «долар за долар» на одній простій і легкій у використанні платформі.
Forma
joinforma.com
Компанії щорічно витрачають мільйони на виплати працівникам, які працівники не цінують і не використовують регулярно. Forma, заснована в 2017 році, намагалася створити кращу модель, кинувши виклик традиційним універсальним підходам. Гнучке програмне забезпечення Forma допомагає компаніям пропонувати конкурентоспроможні пакети пільг, одночасно знижуючи витрати та неефективність, надаючи працівникам більше вибору та гнучкості у тому, як вони витрачають свої пільги. Платформа також економить спеціалістам з управління персоналом незліченні години на керування та підтримку різноманітних точкових рішень. Використовуючи Forma, компанії можуть вибирати з набору продуктів, які включають рахунки витрат на спосіб життя, рахунки витрат на охорону здоров’я, угоди про відшкодування витрат на охорону здоров’я, гнучкі рахунки витрат тощо, щоб розробляти та надавати персоналізовані програми пільг – і все це через єдину платформу. Тоді співробітники мають три варіанти, як витратити кошти на рахунку: Forma Store зі знижками на продукти та послуги, Forma Visa Card або вимагати відшкодування за підтримки команди підтримки учасників Forma світового рівня. Forma допомогла сотням найвідоміших компаній у світі, включаючи Stripe, Zoom, Lululemon і Affirm, розробити та підтримати гнучкі, інклюзивні програми пільг для майже мільйона співробітників. І ми бачимо великий успіх із 98% утримання клієнтів, 75 NPS і 98 оцінками CSAT від учасників. Forma підтримується Emergence Capital і Ribbit Capital і отримала численні нагороди за експоненційне зростання, інноваційне програмне забезпечення та як «Чудове місце для роботи».
Compt
compt.io
Compt — це програмне забезпечення для отримання стипендій № 1, яке повністю адаптується до потреб вашої компанії, на 100% сумісно з IRS і може підтримувати глобальні команди. За допомогою Compt ви можете легко запропонувати готові та спеціальні стипендії, які принесуть задоволення вашим співробітникам, без адміністративного тягаря, який зазвичай вимагає керування програмою пільг або стипендій. Вибирайте з 25 основних категорій витрат (наприклад, охорона здоров’я та самопочуття, навчання та розвиток, харчування, мобільний телефон) і запрошуйте своїх людей використовувати їхні кошти, а наше програмне забезпечення керує іншим. Compt регулярно оновлює інформацію про баланс і використання ваших співробітників, забезпечує повне дотримання податкового законодавства та гарантує, що ваша команда відділу кадрів має центральну та просту у використанні платформу для керування бонусами, яка є комплексною та гнучкою відповідно до потреб вашого бізнесу. На додаток до стипендій за бонуси та бонусів, Compt пропонує інструмент керування витратами. Співробітники можуть надсилати дані про витрати та додавати будь-яку необхідну документацію на одній платформі, що робить його справді комплексним рішенням для відшкодування витрат працівникам. Compt було засновано в січні 2018 року зі штаб-квартирою в Бостоні, Массачусетс. Дізнайтесь більше на www.compt.io.
Benepass
getbenepass.com
Гнучка платформа переваг для компаній, орієнтованих на людей. Універсальні виплати працівникам не працюють для сучасної глобальної робочої сили. Надайте своїм співробітникам гнучкі переваги, які адаптуються до їх способу життя.
Espresa
espresa.com
Epresa — це програмна платформа та мережа постачальників для надання послуг на робочому місці, які допомагають компаніям залучати й утримувати найкращих людей, одночасно підвищуючи продуктивність.
ThrivePass
thrivepass.com
ThrivePass — це швидкозростаюча технологічна компанія, яка займається інноваціями у світі пільг для працівників. Їх цілісний пакет переваг створює досвід, який підтримує благополуччя співробітників протягом усього життєвого циклу роботи. З цією метою компанія надає працівникам можливість процвітати за допомогою виняткових послуг та інноваційних технологій. Низку їхніх переваг можна персоналізувати для задоволення потреб усіх працівників. Lifestyle Spending Accounts: The Thrive Account – це онлайн-платформа для відшкодування витрат працівникам. Співробітники можуть переглядати понад 100 категорій для відшкодування або застосовувати кошти безпосередньо на інтегрованому ринку електронної комерції. Відшкодування витрат на навчання: ThrivePass Tuition Reimbursement — це онлайн-платформа для допомоги та погашення плати за навчання, на якій працівники можуть зареєструватися та отримати відшкодування за прискорене навчання або професійне навчання. Облікові записи до сплати податків: ThrivePass керує усім, починаючи від HSA, HRA, FSA та пільг для пасажирів.
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