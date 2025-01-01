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Програмне забезпечення Lifestyle Spending Account (LSA). - Найпопулярніші застосунки - Норвегія
Програмне забезпечення Lifestyle Spending Account (LSA) дозволяє компаніям створювати персоналізований ринок, орієнтований на оздоровлення, де працівники можуть використовувати визначений бюджет для придбання професійних медичних послуг у вибраних постачальників. Роботодавці виділяють місячний бюджет, який працівники можуть витрачати виключно на цьому спеціальному ринку. Співробітники мають доступ до різноманітних заходів і послуг, які сприяють психічному та фізичному благополуччю, наприклад, уроки танців, уроки тенісу або спа-дні. Компанії можуть адаптувати платформу, щоб визначити, які послуги кваліфікуються як пов’язані зі здоров’ям, підвищуючи інклюзивність. Цей підхід приносить користь підприємствам, оскільки підвищує моральний дух співробітників, зменшує стрес, скорочує витрати на охорону здоров’я, сприяє згуртованості команди та підтримує продуктивність. Хоча програмне забезпечення LSA схоже на корпоративне програмне забезпечення для оздоровлення, воно пропонує унікальний підхід, дозволяючи працівникам персоналізувати свої переваги відповідно до їхніх індивідуальних потреб. Ці платформи часто інтегруються з програмним забезпеченням для залучення працівників, щоб відстежувати корпоративну культуру та задоволеність працівників, а також із програмним забезпеченням для адміністрування переваг, щоб відстежувати використання коштів і типи послуг або продуктів, придбаних для оздоровлення працівників.
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