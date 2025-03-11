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Платформи досвіду навчання (LXP)
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Платформи досвіду навчання (LXP) - Найпопулярніші застосунки

Платформи Learning Experience Platforms (LXP), також відомі як LXP або LEP, використовуються відділами кадрів і навчання та розвитку (L&D) у корпораціях. Ці платформи пропонують настроювані рішення, спрямовані на надання співробітникам персоналізованого та зручного навчання. LXP, які часто називають навчанням у стилі Netflix, полегшують доступ до відповідного вмісту за допомогою комп’ютерів і мобільних пристроїв. LEP надають компаніям широкі навчальні бібліотеки, що містять внутрішні та зовнішні каталоги курсів, відео, подкасти, блоги, статті тощо. LXP дають змогу працівникам йти за адаптивними шляхами навчання, адаптованими до їхніх індивідуальних потреб у розвитку навичок. Важливо відрізняти LXP від ​​систем управління навчанням (LMS). У той час як LMS зазвичай зосереджені на управлінні каталогами для цілей відповідності та корпоративного навчання, LXP надають компаніям різноманітні бібліотеки вмісту, які можна використовувати як є, налаштовувати або створювати заново. Деякі LEP навіть допомагають компаніям у виявленні внутрішньої експертизи та куруванні власних сховищ знань. Компанії можуть інтегрувати інструменти LXP і LMS для ефективного створення, керування та моніторингу всіх можливостей для навчання у своїй організації.

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edX

edX

edx.org

EDX - платформа для онлайн-навчання, що пропонує доступ до безкоштовних курсів від провідних університетів та можливість отримання сертифікатів.

LinkedIn Learnin‪g

LinkedIn Learnin‪g

linkedin.com

LinkedIn Learning - це онлайн-платформа для навчання, що пропонує курси з бізнесу, технологій та креативності, допомагаючи користувачам розвивати навички та кар'єру.

Udemy Business

Udemy Business

business.udemy.com

Udemy Business – це платформа для навчання співробітників компаній, яка пропонує курси з різних дисциплін для професійного розвитку та вдосконалення навичок.

Skillsoft

Skillsoft

skillsoft.com

Skillsoft - платформа для корпоративного навчання, що пропонує ресурси для розвитку навичок працівників та закриття прогалин у знаннях.

360Learning

360Learning

360learning.com

360Learning – це LMS для спільного навчання, що допомагає компаніям навчати працівників, клієнтів та партнерів завдяки експертам організації.

Degreed

Degreed

degreed.com

Degreed - платформа для навчання і розвитку кар'єри, що допомагає користувачам створювати профілі навичок та інтегрувати навчальні ресурси.

Docebo

Docebo

docebo.com

Docebo — хмарна платформа управління навчанням, що дозволяє створювати, виконувати та відстежувати навчальні програми для працівників, клієнтів і партнерів.

OpenSesame

OpenSesame

opensesame.com

OpenSesame - платформа eLearning з великою бібліотекою курсів для розвитку навичок в організаціях та інтеграцією з LMS.

Thriving Springs

Thriving Springs

thrivingsprings.ai

Thriving Springs — це платформа для навчання працівників, що використовує ШІ для підвищення ефективності onboarding, розвитку навичок та залучення через інтерактивні модулі.

5Mins AI

5Mins AI

5mins.ai

5Mins AI - платформа для навчання, що пропонує персоналізовані мікро-уроки для розвитку навичок працівників за допомогою штучного інтелекту.

BrainStorm

BrainStorm

brainstorminc.com

BrainStorm - платформа навчання, що допомагає прискорити впровадження програмного забезпечення та навчання кінцевих користувачів.

Auzmor Learn

Auzmor Learn

auzmor.com

Auzmor Learn - це рішення для управління навчанням, яке спрощує призначення навчання та відстеження прогресу працівників.

Eduflow

Eduflow

eduflow.com

Eduflow - це платформа для соціального навчання, що підтримує онлайн-освіту та корпоративне навчання з можливістю інтеграції з LMS.

Go1

Go1

go1.com

Go1 - це глобальна платформа, що надає доступ до великої бібліотеки курсів і навчальних матеріалів для професійного розвитку.

CLASSUM

CLASSUM

classum.com

CLASSUM - це платформа для інтерактивного навчання, що забезпечує зв'язок між учасниками через пости, чати та прямі трансляції.

GlassFrog

GlassFrog

glassfrog.com

GlassFrog – це веб-додаток для управління ролями, обов'язками та процесами прийняття рішень в організаціях, підтримуючи принципи Holacracy.

BizLibrary

BizLibrary

bizlibrary.com

BizLibrary - це система управління навчанням, що допомагає підприємствам створювати та управлінню програмами навчання для працівників.

NovoEd

NovoEd

novoed.com

NovoEd - платформа для спільного онлайн-навчання, яка поєднує різні формати контенту та підтримує інтерактивні проекти і обмін знаннями.

GoSkills

GoSkills

goskills.com

GoSkills - платформа для онлайн-навчання, що дозволяє створювати та управляти курсами, забезпечуючи доступ до навчальних матеріалів на будь-якому пристрої.

Howspace

Howspace

howspace.com

Howspace – це програмне забезпечення для спільного навчання та розвитку, що підтримує організації у навчанні, співпраці та прийнятті рішень.

Learnerbly

Learnerbly

learnerbly.com

Learnerbly - це платформа, що надає доступ до контролю над навчальним контентом для працівників, дозволяючи їм вибирати курси та ресурси відповідно до їх потреб.

OneRange

OneRange

onerange.co

OneRange - це платформа для професійного розвитку, що забезпечує доступ до ресурсів для навчання та підвищення кваліфікації через зручний інтерфейс.

BigSpring

BigSpring

bigspring.ai

BigSpring - це платформа для підвищення продуктивності з використанням ШІ, яка допомагає організувати роботу та оптимізувати процеси для користувачів та команд.

Juno Journey

Juno Journey

junojourney.com

Juno Journey – це платформа для розвитку працівників, що пропонує інструменти для навчання, розвитку та утримання співробітників у компаніях.

Mentessa

Mentessa

mentessa.com

Mentessa - платформа для спільного навчання, що допомагає співробітникам співпрацювати, ділитися знаннями та інтегрувати нових працівників у команду.

CircleHD

CircleHD

circlehd.com

CircleHD - це платформа для вивчення відео для підприємств, розроблена для забезпечення більшої участі працівників, кращого генерації свинцю та більш високого заклику до дії.

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