Платформи досвіду навчання (LXP) - Найпопулярніші застосунки - Ватикан

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Платформи Learning Experience Platforms (LXP), також відомі як LXP або LEP, використовуються відділами кадрів і навчання та розвитку (L&D) у корпораціях. Ці платформи пропонують настроювані рішення, спрямовані на надання співробітникам персоналізованого та зручного навчання. LXP, які часто називають навчанням у стилі Netflix, полегшують доступ до відповідного вмісту за допомогою комп’ютерів і мобільних пристроїв. LEP надають компаніям широкі навчальні бібліотеки, що містять внутрішні та зовнішні каталоги курсів, відео, подкасти, блоги, статті тощо. LXP дають змогу працівникам йти за адаптивними шляхами навчання, адаптованими до їхніх індивідуальних потреб у розвитку навичок. Важливо відрізняти LXP від систем управління навчанням (LMS). У той час як LMS зазвичай зосереджені на управлінні каталогами для цілей відповідності та корпоративного навчання, LXP надають компаніям різноманітні бібліотеки вмісту, які можна використовувати як є, налаштовувати або створювати заново. Деякі LEP навіть допомагають компаніям у виявленні внутрішньої експертизи та куруванні власних сховищ знань. Компанії можуть інтегрувати інструменти LXP і LMS для ефективного створення, керування та моніторингу всіх можливостей для навчання у своїй організації.
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Howspace
howspace.com
Howspace - це програмне забезпечення для навчання та розробки для працівників знань у підприємницьких компаніях, навчальних службах та асоціаціях. За допомогою Howspace ви можете покращити вплив своїх ініціатив щодо навчання та розвитку - в масштабах, не жертвуючи залученням. HowSpace дає можливість організаціям об'єднати своїх людей, щоб навчитися, співпрацювати та приймати рішення, що сприяють впливу. Його платформа керує спільними подорожами, має сенс масштабних розмов з AI, і гарантує, що кожен має роль у створенні впливу. Howspace ідеально підходить для: - Віддалена, гібридна та асинхронна співпраця - Ідея та мозковий штурм - Стратегічне планування та консалтинг - Семінари та події - Навчальні програми - На борту та розвиток працівника - Організаційна трансформація та управління змінами - Будівництво мережі та спільноти - і багато іншого!
CircleHD
circlehd.com
CircleHD - це платформа для вивчення відео для підприємств, розроблена для забезпечення більшої участі працівників, кращого генерації свинцю та більш високого заклику до дії.
NovoEd
novoed.com
Заснована в Стенфордській лабораторії соціальних алгоритмів у 2012 році, NovoEd є платформою для нарощування можливостей, яка поєднує соціальне та спільне навчання для розкриття людського потенціалу в масштабі та з вимірним впливом. Великі підприємства, такі як 3M, GE та Nestle, співпрацюють з NovoEd, щоб прискорити свої критично важливі бізнес-ініціативи за допомогою згуртованого та захоплюючого навчального досвіду, який ставить кожного учня на перетин точки зору, застосування та досвіду. Ідеально підходить для контекстно-керованих і міжфункціональних областей, які вимагають поєднання людських і технічних навичок, NovoEd забезпечує навчання, яке глибоко відчувається та переживається та швидко трансформується у вплив.
OneRange
onerange.co
OneRange є піонером нової ери програмного забезпечення для професійного розвитку, спрямованого на усунення перешкод для безперервного навчання. Наша інноваційна платформа дає змогу користувачам без зусиль досліджувати, отримувати доступ і контролювати зусилля з підвищення кваліфікації через широкий ринок підібраних ресурсів. Ми виконуємо свою місію шляхом: ● Створення зручного користувальницького досвіду за допомогою даних і передових технологій ● Надання персоналізованого преміум-контенту кожному користувачу, незалежно від постачальників ● Розширення можливостей компаній для розробки стратегій, контролю та покращення розвитку навичок за допомогою комплексної аналітики Ми ведемо революцію підвищення кваліфікації шляхом узгодження корпоративних цілей, індивідуальних прагнень і пропозицій постачальників навчання. Зосереджуючись на використанні й автоматизації робочого процесу, ми оптимізуємо інвестиції в навчання, заощаджуючи час і гроші наших клієнтів.
5Mins AI
5mins.ai
5Mins AI - платформа для навчання, що пропонує персоналізовані мікро-уроки для розвитку навичок працівників за допомогою штучного інтелекту.
Learnerbly
learnerbly.com
Learnerbly — це відзначений нагородами ринок L&D, який надає співробітникам доступ до експертно підібраного контенту від понад 200 найкращих постачальників навчального контенту (включаючи курси, книги, тренерів, підписки на електронне навчання та багато іншого). Це дає можливість співробітникам контролювати свій навчальний шлях відповідно до їхніх уподобань щодо навчання та вимог до ролі. Роботодавці платять лише за спожитий вміст, а не підписують співробітників на корпоративний вміст, який не використовується. Завдяки Learnerbly лідери навчання зазвичай бачать вищу рентабельність інвестицій у галузевих рівнях у 3 рази більше (при 40-60% на місяць), що підтверджено сотнями клієнтів, зокрема Flutter, Ocado, King.com і HelloFresh.
BigSpring
bigspring.ai
BigSpring — це платформа для роботи на основі ШІ. Наш орієнтований на людей підхід до продажів everboards, партнерів, команд та всіх інших у темпі інновацій. Ми допомагаємо швидко продемонструвати релевантний вміст потрібним людям, підтримуємо коучинг, а також надаємо статистику, щоб ви могли масштабувати найкращі практики, щоб кожна особа сподобалася вашій найкращій. Охоплення BigSpring поширюється по всьому світу завдяки таким клієнтам, як Google, Cisco, Pfizer, HSBC та інші.
GoSkills
goskills.com
GoSkills — це провідна навчальна онлайн-платформа, яка надає інтерактивні, персоналізовані та непереборні враження від навчання. Об’єднавши потужну систему управління навчанням (LMS) і передову платформу навчання (LXP) в єдиний центр, GoSkills дає організаціям можливість створювати та керувати захоплюючими навчальними програмами, які покращують їхні навчальні програми. Використовуючи можливості штучного інтелекту (AI), GoSkills полегшує пошук і створення персоналізованого навчального контенту. Вбудований у платформу Конструктор курсів і помічник зі штучним інтелектом, Genie, спрощують створення курсів, дозволяючи будь-кому швидко й ефективно створювати досконалі курси. GoSkills може похвалитися відзначеною нагородами бібліотекою з понад 100 бізнес-курсів, які проводять відомі експерти галузі. Курси створюються на замовлення, куруються, створюються власними силами та регулярно оновлюються, щоб забезпечити відповідність стандартам високої якості на кожному рівні. У кожному курсі використовується гейміфікований підхід до мікронавчання, який гарантує, що навчання буде приємним і ефективним, тим самим підвищуючи залученість і утримування навчання.
Juno Journey
junojourney.com
Juno Pray - це персоналізована платформа для розвитку працівників, що надає бізнесу інструментами для залучення своїх людей та надання їм можливостей професійно зростати, як вони - на борту, вмикають, розвивають та зберігають їх протягом усього життєвого циклу працівників. Juno Mourne-це LMS, які найшвидше зростаючі компанії використовують для створення програм навчання та розвитку, які люблять працівники та партнери-і які сприяють впливу нижньої лінії. Лише Juno Moary дозволяє командам L+ D безперешкодно інтегрувати відповідний зовнішній вміст із 100+ платформ у шляхи розвитку для кожного окремого працівника та легко відстежувати та керувати навчальними подорожами в цілому. Результатом цього є команди L+D, які витрачають менше часу на управління програмним забезпеченням, працівники, які більше займаються, та компанії, які виграють у глобальній технічній економіці. Компанії з високим зростанням співпрацюють з Juno Mraine для розвитку, залучення, підвищення кваліфікації та зберігають свою робочу силу за частку часу та вартості традиційних навчальних рішень.
GlassFrog
glassfrog.com
GlassFrog – це веб-додаток для управління ролями, обов'язками та процесами прийняття рішень в організаціях, підтримуючи принципи Holacracy.
CLASSUM
classum.com
CLASSUM - це платформа для інтерактивного навчання, що забезпечує зв'язок між учасниками через пости, чати та прямі трансляції.
Thriving Springs
thrivingsprings.ai
Thriving Springs — це платформа для навчання працівників, що використовує ШІ для підвищення ефективності onboarding, розвитку навичок та залучення через інтерактивні модулі.
Auzmor Learn
auzmor.com
Auzmor Learn - це рішення для управління навчанням, яке спрощує призначення навчання та відстеження прогресу працівників.
BizLibrary
bizlibrary.com
BizLibrary - це система управління навчанням, що допомагає підприємствам створювати та управлінню програмами навчання для працівників.
Eduflow
eduflow.com
Eduflow - це платформа для соціального навчання, що підтримує онлайн-освіту та корпоративне навчання з можливістю інтеграції з LMS.
Mentessa
mentessa.com
Ви шукаєте рішення, щоб інтегрувати нових співробітників, щоб об’єднати їх, а також покращити добробут і продуктивність – даючи кожному можливість для успішної кар’єри? Mentessa — це платформа для спільного навчання, яка допомагає співробітникам навчатися та працювати разом — на основі навичок. Це перетворює робоче місце на спільноту, створюючи міцніші зв’язки у вашій команді, вітаючи новачків і допомагаючи кожному відчути себе частиною сім’ї. Інвестуйте в навчання та розвиток співробітників, щоб стимулювати залученість, інновації та благополуччя за допомогою ШІ. Розкрийте силу Mentessa та відчуйте абсолютно новий рівень навчання співробітників за допомогою технології на основі ШІ. Перетворіть своє робоче місце на процвітаючу спільноту, яка відзначає співпрацю, вітає новачків і підтримує кожного в повній реалізації свого потенціалу шляхом змістовного обміну знаннями – усе це розроблено для максимальної взаємодії та інновацій! Mentessa запрошує колег зібратися разом і поділитися своїми знаннями на благо кожного на будь-якому етапі кар’єри співробітника! Це робить командоутворення, співпрацю та підвищення ефективності простими та приємними - що може бути краще? Підтримуйте культуру пов’язаного навчання за допомогою: - щасливих годин нетворкінгу (таємничі обіди, віртуальний кавовий чат, матчі з охолоджувачами води) - наставництва однолітків - підбору наставників - обміну навичками - програм обміну DEI - процедур формування звичок - підбору фітнесу друзів - дат генерального директора У Mentessa ми зробіть спільну роботу легшою, ніж будь-коли, завдяки нашим технологіям на основі ШІ. Зв’язувати колег із різних команд і місць ще ніколи не було так просто – чи шукаєте ви індивідуальний чат чи більшу групову зустріч, усе це організовано у вашому календарі, не вимагаючи від вас додаткових зусиль! Давайте вип’ємо чашку віртуальної кави та наздоженемо! Наша програма наставництва – ідеальний спосіб зібратися разом і обмінятися ідеями. І давайте не забувати про нашу інноваційну ініціативу підбору співробітників між командами, яка допомагає інженерам і відділу продажів і відділу кадрів — маркетингу, як ніколи раніше. Новим працівникам також сподобається їхня програма для друзів – будьте готові до чудових знайомств, коли вони прибудуть на борт! У нас також є освіжаючі
360Learning
360learning.com
360Learning – це LMS для спільного навчання, що допомагає компаніям навчати працівників, клієнтів та партнерів завдяки експертам організації.
Udemy Business
business.udemy.com
Udemy Business – це платформа для навчання співробітників компаній, яка пропонує курси з різних дисциплін для професійного розвитку та вдосконалення навичок.
Skillsoft
skillsoft.com
Skillsoft - платформа для корпоративного навчання, що пропонує ресурси для розвитку навичок працівників та закриття прогалин у знаннях.
OpenSesame
opensesame.com
OpenSesame - платформа eLearning з великою бібліотекою курсів для розвитку навичок в організаціях та інтеграцією з LMS.
LinkedIn Learning
linkedin.com
LinkedIn Learning - це онлайн-платформа для навчання, що пропонує курси з бізнесу, технологій та креативності, допомагаючи користувачам розвивати навички та кар'єру.
Go1
go1.com
Go1 - це глобальна платформа, що надає доступ до великої бібліотеки курсів і навчальних матеріалів для професійного розвитку.
edX
edx.org
EDX - платформа для онлайн-навчання, що пропонує доступ до безкоштовних курсів від провідних університетів та можливість отримання сертифікатів.
Docebo
docebo.com
Docebo — хмарна платформа управління навчанням, що дозволяє створювати, виконувати та відстежувати навчальні програми для працівників, клієнтів і партнерів.
Degreed
degreed.com
Degreed - платформа для навчання і розвитку кар'єри, що допомагає користувачам створювати профілі навичок та інтегрувати навчальні ресурси.
BrainStorm
brainstorminc.com
BrainStorm - платформа навчання, що допомагає прискорити впровадження програмного забезпечення та навчання кінцевих користувачів.
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