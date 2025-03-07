CLASSUM

classum.com

Через хмарну платформу, де учасники курсу можуть підключатися через публікації, життєві сесії, чати та унікальні взаємодії, classum пропонує безперебійне спілкування для покращення всіх навчальних середовищ, онлайн чи особистості. --- Classum був заснований у 2018 році Чаеріном Лі та Youjin Choi, двома студентами Корейського просунутого інституту науки та техніки (Kaist), щоб вирішити проблеми, з якими вони стикалися як учні. Через 3 роки Classum зараз використовується понад 3700 установ у 23 країнах світу, і продовжує порушувати бар'єри комунікації та будувати навчальні середовища, що сприяють зростанню та співпраці. Користувачі включають такі установи, як Каїст, Університет Йонсей та Університет EWHA Womans, а також глобальні корпорації, включаючи LG, Samsung Electronics, Shiseido, Hyundai, World Vision та Prudential. Наша мета - зібрати учнів та педагогів у просторі, де вони можуть вільно та комфортно спілкуватися. Ми хочемо створити та розширити простори, де здорові взаємодії та співпраця можуть відбуватися природним шляхом всередині та поза класом. Учні можуть вільно взаємодіяти з Classum, займаючись питаннями та питаннями та дискусіями через текст та інші засоби масової інформації, які відповідають їхнім потребам комунікації в цю цифрову епоху. Педагоги, які використовують classum для спілкування зі своїми учнями, зазнали посилення залучення студентів та зменшення роботи адміністратора. У квітні 2021 року Classum зібрав 6 мільйонів доларів серії A на чолі з Pearl Abyss Capital та Storm Ventures, а також існуючими інвесторами Big Basin Capital та інвестиціями Smilegate. Наш засновник і генеральний директор, Шерін Лі, нещодавно був визнаний членом класу Forbes 30 до 30 Азіатських класів 2021 року для інноваційного підходу Classum до комунікаційних проблем у освіті. Classum також був обраний одним із Кубка GSV ще в 2020 році, який висвітлює натхнення стартапів Edtech та Talent Technology на шести континентах.