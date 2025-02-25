Платформи досвіду навчання (LXP) - Найпопулярніші застосунки - Тимор-Лешті

Знайдіть правильне програмне забезпечення та послуги.
Перетворюйте вебсайти на десктопні застосунки за допомогою WebCatalog Desktop та отримуйте доступ до безлічі ексклюзивних застосунків для Mac, Windows. Використовуйте простори для впорядкування застосунків, легкого перемикання між багатьма акаунтами та максимальної продуктивності.
Платформи Learning Experience Platforms (LXP), також відомі як LXP або LEP, використовуються відділами кадрів і навчання та розвитку (L&D) у корпораціях. Ці платформи пропонують настроювані рішення, спрямовані на надання співробітникам персоналізованого та зручного навчання. LXP, які часто називають навчанням у стилі Netflix, полегшують доступ до відповідного вмісту за допомогою комп’ютерів і мобільних пристроїв. LEP надають компаніям широкі навчальні бібліотеки, що містять внутрішні та зовнішні каталоги курсів, відео, подкасти, блоги, статті тощо. LXP дають змогу працівникам йти за адаптивними шляхами навчання, адаптованими до їхніх індивідуальних потреб у розвитку навичок. Важливо відрізняти LXP від систем управління навчанням (LMS). У той час як LMS зазвичай зосереджені на управлінні каталогами для цілей відповідності та корпоративного навчання, LXP надають компаніям різноманітні бібліотеки вмісту, які можна використовувати як є, налаштовувати або створювати заново. Деякі LEP навіть допомагають компаніям у виявленні внутрішньої експертизи та куруванні власних сховищ знань. Компанії можуть інтегрувати інструменти LXP і LMS для ефективного створення, керування та моніторингу всіх можливостей для навчання у своїй організації.
Запит на новий застосунок
Howspace
howspace.com
Howspace - це програмне забезпечення для навчання та розробки для працівників знань у підприємницьких компаніях, навчальних службах та асоціаціях. За допомогою Howspace ви можете покращити вплив своїх ініціатив щодо навчання та розвитку - в масштабах, не жертвуючи залученням. HowSpace дає можливість організаціям об'єднати своїх людей, щоб навчитися, співпрацювати та приймати рішення, що сприяють впливу. Його платформа керує спільними подорожами, має сенс масштабних розмов з AI, і гарантує, що кожен має роль у створенні впливу. Howspace ідеально підходить для: - Віддалена, гібридна та асинхронна співпраця - Ідея та мозковий штурм - Стратегічне планування та консалтинг - Семінари та події - Навчальні програми - На борту та розвиток працівника - Організаційна трансформація та управління змінами - Будівництво мережі та спільноти - і багато іншого!
CircleHD
circlehd.com
CircleHD — це відеонавчальна платформа для підприємств, створена для більшої залученості співробітників, кращого залучення потенційних клієнтів і більшого заклику до дії.
NovoEd
novoed.com
Заснована в Стенфордській лабораторії соціальних алгоритмів у 2012 році, NovoEd є платформою для нарощування можливостей, яка поєднує соціальне та спільне навчання для розкриття людського потенціалу в масштабі та з вимірним впливом. Великі підприємства, такі як 3M, GE та Nestle, співпрацюють з NovoEd, щоб прискорити свої критично важливі бізнес-ініціативи за допомогою згуртованого та захоплюючого навчального досвіду, який ставить кожного учня на перетин точки зору, застосування та досвіду. Ідеально підходить для контекстно-керованих і міжфункціональних областей, які вимагають поєднання людських і технічних навичок, NovoEd забезпечує навчання, яке глибоко відчувається та переживається та швидко трансформується у вплив.
OneRange
onerange.co
OneRange є піонером нової ери програмного забезпечення для професійного розвитку, спрямованого на усунення перешкод для безперервного навчання. Наша інноваційна платформа дає змогу користувачам без зусиль досліджувати, отримувати доступ і контролювати зусилля з підвищення кваліфікації через широкий ринок підібраних ресурсів. Ми виконуємо свою місію шляхом: ● Створення зручного користувальницького досвіду за допомогою даних і передових технологій ● Надання персоналізованого преміум-контенту кожному користувачу, незалежно від постачальників ● Розширення можливостей компаній для розробки стратегій, контролю та покращення розвитку навичок за допомогою комплексної аналітики Ми ведемо революцію підвищення кваліфікації шляхом узгодження корпоративних цілей, індивідуальних прагнень і пропозицій постачальників навчання. Зосереджуючись на використанні й автоматизації робочого процесу, ми оптимізуємо інвестиції в навчання, заощаджуючи час і гроші наших клієнтів.
5Mins AI
5mins.ai
5Mins — це гейміфікована платформа електронного навчання в стилі TikTok, яку люблять тисячі команд у понад 80 країнах. Ми допомагаємо співробітникам за лічені хвилини розвинути необхідні жорсткі, м’які та життєві навички за допомогою мікронавчання на основі штучного інтелекту, персоналізованого відповідно до ролі, функції та прагнень кожного користувача. Велика бібліотека з 15 000+ мікрокурсів охоплює ключові теми галузі та 200+ жорстких, м’яких і життєвих навичок, щоб побудувати всебічну робочу силу з усіма необхідними талантами та досвідом. Наші невеликі уроки ретельно підбираються та проводяться понад 150 галузевими експертами, професорами, університетами та провідними компаніями. Отримайте ключові навички в London Business School, Ahrefs, Gong, Terminus та сотнях інших. Доступний багатьма мовами та стилями навчання. Ми забезпечуємо в 6 разів більше залучення, ніж традиційні платформи електронного навчання. Для отримання додаткової інформації відвідайте: www.5mins.ai
Learnerbly
learnerbly.com
Learnerbly — це відзначений нагородами ринок L&D, який надає співробітникам доступ до експертно підібраного контенту від понад 200 найкращих постачальників навчального контенту (включаючи курси, книги, тренерів, підписки на електронне навчання та багато іншого). Це дає можливість співробітникам контролювати свій навчальний шлях відповідно до їхніх уподобань щодо навчання та вимог до ролі. Роботодавці платять лише за спожитий вміст, а не підписують співробітників на корпоративний вміст, який не використовується. Завдяки Learnerbly лідери навчання зазвичай бачать вищу рентабельність інвестицій у галузевих рівнях у 3 рази більше (при 40-60% на місяць), що підтверджено сотнями клієнтів, зокрема Flutter, Ocado, King.com і HelloFresh.
BigSpring
bigspring.ai
BigSpring — це платформа для роботи на основі ШІ. Наш орієнтований на людей підхід до продажів everboards, партнерів, команд та всіх інших у темпі інновацій. Ми допомагаємо швидко продемонструвати релевантний вміст потрібним людям, підтримуємо коучинг, а також надаємо статистику, щоб ви могли масштабувати найкращі практики, щоб кожна особа сподобалася вашій найкращій. Охоплення BigSpring поширюється по всьому світу завдяки таким клієнтам, як Google, Cisco, Pfizer, HSBC та інші.
GoSkills
goskills.com
GoSkills — це провідна навчальна онлайн-платформа, яка надає інтерактивні, персоналізовані та непереборні враження від навчання. Об’єднавши потужну систему управління навчанням (LMS) і передову платформу навчання (LXP) в єдиний центр, GoSkills дає організаціям можливість створювати та керувати захоплюючими навчальними програмами, які покращують їхні навчальні програми. Використовуючи можливості штучного інтелекту (AI), GoSkills полегшує пошук і створення персоналізованого навчального контенту. Вбудований у платформу Конструктор курсів і помічник зі штучним інтелектом, Genie, спрощують створення курсів, дозволяючи будь-кому швидко й ефективно створювати досконалі курси. GoSkills може похвалитися відзначеною нагородами бібліотекою з понад 100 бізнес-курсів, які проводять відомі експерти галузі. Курси створюються на замовлення, куруються, створюються власними силами та регулярно оновлюються, щоб забезпечити відповідність стандартам високої якості на кожному рівні. У кожному курсі використовується гейміфікований підхід до мікронавчання, який гарантує, що навчання буде приємним і ефективним, тим самим підвищуючи залученість і утримування навчання.
Juno Journey
junojourney.com
Juno Pray - це персоналізована платформа для розвитку працівників, що надає бізнесу інструментами для залучення своїх людей та надання їм можливостей професійно зростати, як вони - на борту, вмикають, розвивають та зберігають їх протягом усього життєвого циклу працівників. Juno Mourne-це LMS, які найшвидше зростаючі компанії використовують для створення програм навчання та розвитку, які люблять працівники та партнери-і які сприяють впливу нижньої лінії. Лише Juno Moary дозволяє командам L+ D безперешкодно інтегрувати відповідний зовнішній вміст із 100+ платформ у шляхи розвитку для кожного окремого працівника та легко відстежувати та керувати навчальними подорожами в цілому. Результатом цього є команди L+D, які витрачають менше часу на управління програмним забезпеченням, працівники, які більше займаються, та компанії, які виграють у глобальній технічній економіці. Компанії з високим зростанням співпрацюють з Juno Mraine для розвитку, залучення, підвищення кваліфікації та зберігають свою робочу силу за частку часу та вартості традиційних навчальних рішень.
GlassFrog
glassfrog.com
GlassFrog, найсучасніший веб-пакет програмного забезпечення, революціонізує гнучкість і організаційну ясність. Це не просто ще один інструмент, а зазир у майбутнє роботи. Відчуйте силу гнучкого програмного забезпечення, ретельно розробленого для сучасної епохи управління людьми, проектами та нарадами. Завдяки платформі GlassFrog кожен співробітник може використати навички керівника світового рівня. Наші консультанти зі штучного інтелекту, адаптовані до контексту, політики та цілей вашої компанії, надають безцінні поради. Ми розширюємо можливості організацій шляхом: Уточнення ролей і відповідальності: GlassFrog дозволяє організаціям визначати та документувати ролі, відповідальність і домени, уточнюючи, хто за що відповідає і хто приймає які рішення. Візуалізація організаційної структури: GlassFrog надає візуальне представлення кіл і ролей організації, що полегшує розуміння ієрархії та зв’язків між різними частинами організації. Полегшення співпраці та спілкування: GlassFrog забезпечує безперебійну співпрацю, надаючи просту у використанні платформу для проведення ефективних зустрічей і обміну інформацією, діями та обговореннями між командами та ролями. Підтримка процесів управління: GlassFrog допомагає організаціям запровадити процес гнучкого управління, який дає змогу будь-кому пропонувати зміни до ролей, відповідальності та політики, щоб команди могли знайти мінімально достатні політики та засоби контролю, необхідні для забезпечення узгодження без зайвої бюрократії. Відстеження прогресу та продуктивності: GlassFrog дозволяє організаціям встановлювати цілі, визначати показники та відстежувати прогрес у досягненні цілей. Він забезпечує прозорість роботи команд, ролей і окремих осіб. Сприяння підзвітності та автономії: GlassFrog заохочує підзвітність, допомагаючи керівникам і командам чітко визначити ролі, очікування та права прийняття рішень, а потім роблячи їх видимими для всіх в організації. Це дає можливість людям брати на себе відповідальність за свою роботу та приймати самостійні рішення, коли це можливо, менше покладаючись на менеджерів і зустрічі. Для отримання додаткової інформації відвідайте https://www.glassfrog.com/
CLASSUM
classum.com
Завдяки хмарній платформі, де учасники курсу можуть спілкуватися за допомогою публікацій, живих сеансів, чатів і унікальних взаємодій, CLASSUM пропонує безперебійне спілкування для покращення всіх навчальних середовищ, онлайн або особисто. --- CLASSUM був заснований у 2018 році Черін Лі та Юджін Чой, двома студентками Корейського передового інституту науки і технологій (KAIST), щоб вирішити проблеми, з якими вони стикалися, будучи учнями. Лише через 3 роки CLASSUM використовується понад 3700 установами в 23 країнах світу, і він продовжує долати комунікаційні бар’єри та створювати навчальні середовища, які сприяють зростанню та співпраці. Серед користувачів – такі установи, як KAIST, Університет Йонсей та Жіночий університет Ewha, а також глобальні корпорації, зокрема LG, Samsung Electronics, Shiseido, Hyundai, World Vision і Prudential. Наша мета — об’єднати учнів і викладачів у простір, де вони зможуть вільно та комфортно спілкуватися. Ми хочемо створити та розширити простір, де здорова взаємодія та співпраця можуть відбуватися природним шляхом у класі та поза ним. Учні можуть вільно взаємодіяти в CLASSUM, беручи участь у запитаннях і відповідях та обговореннях за допомогою тексту та інших засобів масової інформації, які відповідають їхнім комунікаційним потребам у цю цифрову епоху. Педагоги, які використовують CLASSUM для спілкування зі своїми учнями, відчули збільшення залучення студентів і зменшення роботи адміністратора. У квітні 2021 року CLASSUM залучив 6 мільйонів доларів Серії А під керівництвом Pearl Abyss Capital і Storm Ventures разом із існуючими інвесторами Big Basin Capital і Smilegate Investment. Наш засновник і генеральний директор Черін Лі нещодавно був визнаний членом Forbes 30 Under 30 Asia Class of 2021 за інноваційний підхід CLASSUM до проблем комунікації в освіті. CLASSUM також був обраний одним із учасників GSV Cup ще у 2020 році, де висвітлюються надихаючі стартапи EdTech і технології талантів на шести континентах.
Thriving Springs
thrivingsprings.ai
Thriving Springs — це платформа для навчання та залучення працівників на базі штучного інтелекту покоління, яка допомагає компаніям адаптуватися, підвищувати кваліфікацію та утримувати співробітників за допомогою інтерактивних навчальних модулів, курсів програмного забезпечення на основі EQ та опитувань щодо залучення. Платформа може зменшити витрати на навчання на одного працівника та підвищити відсотки завершення курсу, допомагаючи компаніям будувати персоналізовані навчальні подорожі в масштабі за допомогою генеративного ШІ.
Auzmor Learn
auzmor.com
Auzmor Learn - це надійне рішення щодо управління навчанням, яке дозволяє легко призначити навчання та відстежувати прогрес працівника. Його інтуїтивно зрозумілий конструктор курсу спрощує створення контенту, а бібліотека попередньо вбудованих курсів пропонує навчання та підвищення кваліфікації ваших потреб у робочій силі. https://auzmor.com/
BizLibrary
bizlibrary.com
Ми в BizLibrary прагнемо підвищити кваліфікацію співробітників, створити кращі місця для роботи та зробити свій внесок у побудову більш співчутливого та компетентного майбутнього. Ми щодня досягаємо цих цілей, підтримуючи потреби організацій у навчанні та розвитку за допомогою наших інноваційних платформ, найкращого у своєму класі контенту та неперевершеної стратегічної підтримки. Завдяки L&D на базі BizLibrary співробітники мають навички, необхідні для роботи сьогодні, і готові братися за нові виклики завтра.
Eduflow
eduflow.com
Eduflow — це універсальна платформа для спільного навчання, ідеальна для корпоративного навчання та вищої освіти. Завдяки сучасному інтуїтивно зрозумілому інтерфейсу ви зможете запускати соціальні та спільні навчальні програми, які залучають учнів і покращують збереження знань. Eduflow може працювати як ваша LMS або його можна інтегрувати з наявною LMS.
Mentessa
mentessa.com
Ви шукаєте рішення, щоб інтегрувати нових співробітників, щоб об’єднати їх, а також покращити добробут і продуктивність – даючи кожному можливість для успішної кар’єри? Mentessa — це платформа для спільного навчання, яка допомагає співробітникам навчатися та працювати разом — на основі навичок. Це перетворює робоче місце на спільноту, створюючи міцніші зв’язки у вашій команді, вітаючи новачків і допомагаючи кожному відчути себе частиною сім’ї. Інвестуйте в навчання та розвиток співробітників, щоб стимулювати залученість, інновації та благополуччя за допомогою ШІ. Розкрийте силу Mentessa та відчуйте абсолютно новий рівень навчання співробітників за допомогою технології на основі ШІ. Перетворіть своє робоче місце на процвітаючу спільноту, яка відзначає співпрацю, вітає новачків і підтримує кожного в повній реалізації свого потенціалу шляхом змістовного обміну знаннями – усе це розроблено для максимальної взаємодії та інновацій! Mentessa запрошує колег зібратися разом і поділитися своїми знаннями на благо кожного на будь-якому етапі кар’єри співробітника! Це робить командоутворення, співпрацю та підвищення ефективності простими та приємними - що може бути краще? Підтримуйте культуру пов’язаного навчання за допомогою: - щасливих годин нетворкінгу (таємничі обіди, віртуальний кавовий чат, матчі з охолоджувачами води) - наставництва однолітків - підбору наставників - обміну навичками - програм обміну DEI - процедур формування звичок - підбору фітнесу друзів - дат генерального директора У Mentessa ми зробіть спільну роботу легшою, ніж будь-коли, завдяки нашим технологіям на основі ШІ. Зв’язувати колег із різних команд і місць ще ніколи не було так просто – чи шукаєте ви індивідуальний чат чи більшу групову зустріч, усе це організовано у вашому календарі, не вимагаючи від вас додаткових зусиль! Давайте вип’ємо чашку віртуальної кави та наздоженемо! Наша програма наставництва – ідеальний спосіб зібратися разом і обмінятися ідеями. І давайте не забувати про нашу інноваційну ініціативу підбору співробітників між командами, яка допомагає інженерам і відділу продажів і відділу кадрів — маркетингу, як ніколи раніше. Новим працівникам також сподобається їхня програма для друзів – будьте готові до чудових знайомств, коли вони прибудуть на борт! У нас також є освіжаючі
360Learning
360learning.com
360Learning — це LMS для спільного навчання. Ми дозволяємо компаніям підвищувати кваліфікацію зсередини, перетворюючи їхніх експертів на чемпіонів для зростання співробітників, клієнтів і партнерів.
Udemy Business
business.udemy.com
Компанія Udemy допомагає компаніям залишатися конкурентоспроможними в сучасному робочому місці, що швидко змінюється, пропонуючи свіжий вміст, що навчається на вимогу за допомогою потужного ринку контенту. Наша місія полягає в тому, щоб допомогти працівникам робити все, що настане далі - будь то наступний проект для вирішення, майстерності навчання чи ролі для освоєння. Ми робимо це, кураючи колекцію з 15 000+ курсів вищої оцінки Udemy (все ще лише частка відсотків повної колекції курсів Udemy). Наш вміст охоплює різноманітні ключові ділові та технічні теми, починаючи від розвитку та ІТ до лідерства, маркетингу, Прем'єр -міністра, дизайну та управління стресами. Udemy Business прагне забезпечити справжній досвід навчання для всіх працівників-глобально-і господарів, що вимагають попиту на 10 мовах, які викладають експерти з питань тематики в їхній рідній мові (поза традиційним підходом до змісту та відеозаписів). Окрім кураторного збору контенту, організації також можуть приймати та розповсюджувати власний фірмовий контент на Udemy.
Skillsoft
skillsoft.com
Про Skillsoft Skillsoft (NYSE: SKIL) забезпечує трансформаційний досвід навчання, який спонукає організації та людей рости разом. Компанія співпрацює з корпоративними організаціями та обслуговує глобальну спільноту учнів, щоб підготувати сьогоднішніх працівників до економіки завтрашнього дня. Завдяки Skillsoft клієнти отримують доступ до змішаного мультимодального навчання, яке не лише розвиває навички, але й створює більш здібну, адаптивну та активну робочу силу. Завдяки портфоліо найкращого у своєму класі контенту, платформі, яка персоналізована та пов’язана з потребами клієнтів, технологіям світового класу та широкій екосистемі партнерів, Skillsoft забезпечує безперервне зростання та продуктивність для працівників та їхніх організацій, долаючи критичні прогалини в навичках та розкриття людського потенціалу. Дізнайтесь більше на www.skillsoft.com
OpenSesame
opensesame.com
Ми допомагаємо розвивати найпродуктивнішу та найпопулярнішу робочу силу у світі. Маючи найповніший каталог курсів електронного навчання від провідних світових видавців, ми тут, щоб допомогти вам на кожному кроці: від пошуку курсів, зіставлення їх із вашими основними компетенціями, синхронізації з вашою LMS до збільшення використання та вдосконалення ваших програм L&D . Ви не тільки матимете гнучкість різноманітних варіантів придбання в OpenSesame, ви побачите, що курси електронного навчання прості у використанні та адмініструванні. Наш професійно підібраний каталог містить тисячі курсів, які охоплюють ділові навички, відповідність вимогам, безпеку, технології, сертифікації та галузеві теми. Деякі ключові теми включають: Бізнес-навички - Комунікація - Менеджмент - Лідерство - Управління проектами - Дотримання вимог щодо обслуговування клієнтів - Відповідність кадровим вимогам - Робоче місце та сексуальні домагання - Конфіденційність - HIPAA - GDPR Лідерство та управління - Коучинг - Надихаюче лідерство - Місія, бачення та Налаштування цінностей - Делегування - Відповідність управлінню змінами - Відповідність людським ресурсам - Робоче місце та сексуальні домагання - Конфіденційність - HIPAA - GDPR Різноманітність, справедливість та інтеграція - Створення різноманітних команд - Міжкультурна компетентність - Інклюзивне лідерство - Несвідоме упередження - Повага до безпеки - Безпека на робочому місці - OSHA - Екологічна безпека - Небезпечні матеріали - Технології засобів індивідуального захисту (ЗІЗ) - Програмне забезпечення - Програмування - Інформаційна безпека - Машинне навчання - Аналіз даних Wellness - Управління стресом - Особистий розвиток - Корпоративне здоров'я - Психічне здоров'я - Сертифікати усвідомленості та медитації - CompTIA® - Microsoft ® - PMI® - Agile - Six Sigma
LinkedIn Learning
linkedin.com
LinkedIn Learning, провідна онлайн -платформа навчання, допомагає організаціям збільшувати залучення учнів та розвивати необхідні навички сьогодні та завтра. Маючи понад 16 000 курсів, які навчали експерти з реального світу з Lynda.com-і щотижня додається понад 50 нових курсів-бібліотека завжди в курсі найпопулярнішого бізнесу, технічного та креативного контенту. Спираючись на розуміння від 600 мільйонів членів LinkedIn, LinkedIn Learning також надає персоналізовані рекомендації, які з'єднують учнів з найбільш релевантними інтернет -ресурсами навчання. Для отримання додаткової інформації відвідайте http://learning.linkedin.com.
Go1
go1.com
Go1 — це глобальний агрегатор контенту з найрізноманітнішою у світі бібліотекою курсів розвитку та тренінгів для професіоналів. За допомогою однієї підписки лідери L&D можуть надавати потрібний вміст потрібному працівнику в потрібний час за допомогою розширених ШІ інструментів виявлення та контролю від 250+ провідних постачальників контенту. Наша інтеграція з понад 70 провідними навчальними платформами та додатками на робочому місці дозволяє вашим командам використовувати переваги Go1 за допомогою наявних рішень.
edX
edx.org
Доступ до 2000 безкоштовних онлайн -курсів від 140 провідних установ у всьому світі. Отримайте нові навички та заробіть сертифікат про завершення. Приєднуйтесь сьогодні.
Docebo
docebo.com
Docebo - це найпотужніша навчальна платформа у світі, розроблена як інтуїтивна для адміністраторів, залучення до учнів та трансформаційна для бізнесу. Ключові диференціатори включають: - Можливість доставки гіперпаралізованого досвіду навчання для кількох аудиторій, включаючи працівників, клієнтів та партнерів. Усі ці враження можуть бути однозначно фірмові та централізованими з однієї платформи. - Найсучасніші можливості AI в галузі. Клієнти можуть автоматизувати ручні завдання, такі як зарахування, переклади та категоризація контенту. Завдяки генеративному AI, побудованому для навчання, клієнти можуть створювати ефективні курсові матеріали всього за кілька кліків. - Сила масштабувати свою організацію в міру розширення нових і більших навчальних аудиторій, географії, мови тощо. - Мобільний додаток та інтеграція з усім основним програмним забезпеченням, включаючи команди Salesforce та Microsoft.
Degreed
degreed.com
Чи є у вас навички, щоб взятися завтра? Degreed поєднує навчання та кар’єрне зростання з бізнес-можливостями за допомогою єдиного плавного досвіду розвитку навичок, тому ваша організація та ваші співробітники завжди готові подолати наступну велику перешкоду.
BrainStorm
brainstorminc.com
Оснастіть свою команду єдиною навчальною платформою, спеціально розробленою для впровадження програмного забезпечення. Прискорення адаптації, зменшення підтримки, поглиблення взаємодії та збільшення використання. Незалежно від того, чи є ви постачальником рішень, який займається впровадженням нових клієнтів, ІТ-командою, якій потрібен більш масштабований спосіб керування навчанням кінцевих користувачів, чи командою L&D, яка зосереджена на адаптації співробітників до технічної групи компанії, BrainStorm полегшить вашу роботу та ваші результати краще. Активуйте темних користувачів – BrainStorm – це єдина навчальна платформа, яка проактивно націлена на ліцензованих користувачів, які ще не ввійшли в систему. Коли ви перетворюєте темних користувачів, ваш вплив на використання змінюється від інкрементального до експоненціального. Прискорення впровадження – не просто навчайте користувачів, як, навчіть їх, коли і навіщо використовувати функції та програми. BrainStorm створено для автоматизації навчання, яке змушує людей змінити спосіб роботи. Розширте використання функцій – сприяйте глибшому та ширшому застосуванню функцій. Допоможіть більшій кількості користувачів вийти за межі основ і інтегрувати свої інструменти в щоденні робочі процеси. Особливості BrainStorm: * Цільова комунікація: залучайте та активізуйте незаангажованих учнів за допомогою своєчасної комунікації, яка надихає користувачів на дії. * Рольове навчання: потоки спеціального вмісту, організовані групами, гарантують, що потрібний вміст підбирається для потрібної аудиторії. * Розробка курсу: завантажуйте та збирайте свої навчальні ресурси в BrainStorm Flows™, адаптивні робочі процеси, які забезпечують релевантне та своєчасне навчання кожному учню. * Розгалуження: додайте розгалуження до будь-якого потоку, щоб створити персоналізований навчальний досвід, який узгоджується з тим, що користувач хоче вивчити далі. * Пакети вмісту: у BrainStorm є сотні готових навчальних програм, якими ви можете скористатися або змінити, щоб ви могли почати працювати. Звітування: подивіться, що спонукає до зміни поведінки за допомогою динамічного звітування.
Desktop
Підтримка
Юридична інформація
© 2025 WebCatalog, Inc.