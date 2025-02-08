Платформи досвіду навчання (LXP) - Найпопулярніші застосунки - Сьєрра-Леоне

Mentessa

mentessa.com

Ви шукаєте рішення, щоб інтегрувати нових співробітників, щоб об’єднати їх, а також покращити добробут і продуктивність – даючи кожному можливість для успішної кар’єри? Mentessa — це платформа для спільного навчання, яка допомагає співробітникам навчатися та працювати разом — на основі навичок. Це перетворює робоче місце на спільноту, створюючи міцніші зв’язки у вашій команді, вітаючи новачків і допомагаючи кожному відчути себе частиною сім’ї. Інвестуйте в навчання та розвиток співробітників, щоб стимулювати залученість, інновації та благополуччя за допомогою ШІ. Розкрийте силу Mentessa та відчуйте абсолютно новий рівень навчання співробітників за допомогою технології на основі ШІ. Перетворіть своє робоче місце на процвітаючу спільноту, яка відзначає співпрацю, вітає новачків і підтримує кожного в повній реалізації свого потенціалу шляхом змістовного обміну знаннями – усе це розроблено для максимальної взаємодії та інновацій! Mentessa запрошує колег зібратися разом і поділитися своїми знаннями на благо кожного на будь-якому етапі кар’єри співробітника! Це робить командоутворення, співпрацю та підвищення ефективності простими та приємними - що може бути краще? Підтримуйте культуру пов’язаного навчання за допомогою: - щасливих годин нетворкінгу (таємничі обіди, віртуальний кавовий чат, матчі з охолоджувачами води) - наставництва однолітків - підбору наставників - обміну навичками - програм обміну DEI - процедур формування звичок - підбору фітнесу друзів - дат генерального директора У Mentessa ми зробіть спільну роботу легшою, ніж будь-коли, завдяки нашим технологіям на основі ШІ. Зв’язувати колег із різних команд і місць ще ніколи не було так просто – чи шукаєте ви індивідуальний чат чи більшу групову зустріч, усе це організовано у вашому календарі, не вимагаючи від вас додаткових зусиль! Давайте вип’ємо чашку віртуальної кави та наздоженемо! Наша програма наставництва – ідеальний спосіб зібратися разом і обмінятися ідеями. І давайте не забувати про нашу інноваційну ініціативу підбору співробітників між командами, яка допомагає інженерам і відділу продажів і відділу кадрів — маркетингу, як ніколи раніше. Новим працівникам також сподобається їхня програма для друзів – будьте готові до чудових знайомств, коли вони прибудуть на борт! У нас також є освіжаючі