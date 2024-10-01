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Платформи досвіду навчання (LXP) - Найпопулярніші застосунки - Алжир
Платформи Learning Experience Platforms (LXP), також відомі як LXP або LEP, використовуються відділами кадрів і навчання та розвитку (L&D) у корпораціях. Ці платформи пропонують настроювані рішення, спрямовані на надання співробітникам персоналізованого та зручного навчання. LXP, які часто називають навчанням у стилі Netflix, полегшують доступ до відповідного вмісту за допомогою комп’ютерів і мобільних пристроїв. LEP надають компаніям широкі навчальні бібліотеки, що містять внутрішні та зовнішні каталоги курсів, відео, подкасти, блоги, статті тощо. LXP дають змогу працівникам йти за адаптивними шляхами навчання, адаптованими до їхніх індивідуальних потреб у розвитку навичок. Важливо відрізняти LXP від систем управління навчанням (LMS). У той час як LMS зазвичай зосереджені на управлінні каталогами для цілей відповідності та корпоративного навчання, LXP надають компаніям різноманітні бібліотеки вмісту, які можна використовувати як є, налаштовувати або створювати заново. Деякі LEP навіть допомагають компаніям у виявленні внутрішньої експертизи та куруванні власних сховищ знань. Компанії можуть інтегрувати інструменти LXP і LMS для ефективного створення, керування та моніторингу всіх можливостей для навчання у своїй організації.
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edX
edx.org
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LinkedIn Learning
linkedin.com
LinkedIn Learning, провідна платформа онлайн-навчання, допомагає організаціям підвищити рівень залучення учнів і розвинути навички, необхідні їм сьогодні та завтра. Завдяки понад 16 000 курсів, які викладають реальні експерти з Lynda.com, і понад 50 нових курсів, що додаються щотижня, бібліотека зав...
Udemy Business
business.udemy.com
Udemy Business допомагає компаніям залишатися конкурентоспроможними в сучасному робочому середовищі, що швидко змінюється, пропонуючи свіжий навчальний контент на вимогу через потужний ринок контенту. Наша місія полягає в тому, щоб допомогти співробітникам зробити все, що буде далі: чи то наступний ...
Skillsoft
skillsoft.com
Про Skillsoft Skillsoft (NYSE: SKIL) забезпечує трансформаційний досвід навчання, який спонукає організації та людей рости разом. Компанія співпрацює з корпоративними організаціями та обслуговує глобальну спільноту учнів, щоб підготувати сьогоднішніх працівників до економіки завтрашнього дня. Завдяк...
360Learning
360learning.com
360Learning — це LMS для спільного навчання. Ми дозволяємо компаніям підвищувати кваліфікацію зсередини, перетворюючи їхніх експертів на чемпіонів для зростання співробітників, клієнтів і партнерів.
Degreed
degreed.com
Чи є у вас навички, щоб взятися завтра? Degreed поєднує навчання та кар’єрне зростання з бізнес-можливостями за допомогою єдиного плавного досвіду розвитку навичок, тому ваша організація та ваші співробітники завжди готові подолати наступну велику перешкоду.
Docebo
docebo.com
Docebo — це найпотужніша у світі навчальна платформа, розроблена так, щоб бути інтуїтивно зрозумілою для адміністраторів, захоплювати учнів і трансформувати бізнес. Основні відмінності включають: - Можливість надавати гіперперсоналізований досвід навчання багатьом аудиторіям, включаючи співробітникі...
BrainStorm
brainstorminc.com
Оснастіть свою команду єдиною навчальною платформою, спеціально розробленою для впровадження програмного забезпечення. Прискорення адаптації, зменшення підтримки, поглиблення взаємодії та збільшення використання. Незалежно від того, чи є ви постачальником рішень, який займається впровадженням нових ...
Eduflow
eduflow.com
Eduflow — це універсальна платформа для спільного навчання, ідеальна для корпоративного навчання та вищої освіти. Завдяки сучасному інтуїтивно зрозумілому інтерфейсу ви зможете запускати соціальні та спільні навчальні програми, які залучають учнів і покращують збереження знань. Eduflow може працюват...
Thriving Springs
thrivingsprings.ai
Thriving Springs — це платформа для навчання та залучення працівників на базі штучного інтелекту покоління, яка допомагає компаніям адаптуватися, підвищувати кваліфікацію та утримувати співробітників за допомогою інтерактивних навчальних модулів, курсів програмного забезпечення на основі EQ та опиту...
OpenSesame
opensesame.com
Ми допомагаємо розвивати найпродуктивнішу та найпопулярнішу робочу силу у світі. Маючи найповніший каталог курсів електронного навчання від провідних світових видавців, ми тут, щоб допомогти вам на кожному кроці: від пошуку курсів, зіставлення їх із вашими основними компетенціями, синхронізації з ва...
BizLibrary
bizlibrary.com
Ми в BizLibrary прагнемо підвищити кваліфікацію співробітників, створити кращі місця для роботи та зробити свій внесок у побудову більш співчутливого та компетентного майбутнього. Ми щодня досягаємо цих цілей, підтримуючи потреби організацій у навчанні та розвитку за допомогою наших інноваційних пла...
Go1
go1.com
Go1 — це глобальний агрегатор контенту з найрізноманітнішою у світі бібліотекою курсів розвитку та тренінгів для професіоналів. За допомогою однієї підписки лідери L&D можуть надавати потрібний вміст потрібному працівнику в потрібний час за допомогою розширених ШІ інструментів виявлення та контролю ...
5Mins AI
5mins.ai
5Mins — це гейміфікована платформа електронного навчання в стилі TikTok, яку люблять тисячі команд у понад 80 країнах. Ми допомагаємо співробітникам за лічені хвилини розвинути необхідні жорсткі, м’які та життєві навички за допомогою мікронавчання на основі штучного інтелекту, персоналізованого відп...
CLASSUM
classum.com
Завдяки хмарній платформі, де учасники курсу можуть спілкуватися за допомогою публікацій, живих сеансів, чатів і унікальних взаємодій, CLASSUM пропонує безперебійне спілкування для покращення всіх навчальних середовищ, онлайн або особисто. --- CLASSUM був заснований у 2018 році Черін Лі та Юджін Чой...
Auzmor Learn
auzmor.com
Auzmor Learn — це надійне рішення для керування навчанням, яке дозволяє легко призначати навчання та відстежувати прогрес співробітників. Його інтуїтивно зрозумілий конструктор курсів спрощує створення вмісту, а бібліотека готових курсів пропонує навчання та підвищення кваліфікації, яка потрібна ваш...
Howspace
howspace.com
Howspace — це універсальна платформа для проектування та впровадження трансформацій. Howspace дає змогу організаціям об’єднувати своїх співробітників, щоб навчатися, співпрацювати та приймати рішення, які впливають на результати. Наша платформа керує спільними подорожами, надає сенсу широкомасштабни...
GoSkills
goskills.com
GoSkills — це провідна навчальна онлайн-платформа, яка надає інтерактивні, персоналізовані та непереборні враження від навчання. Об’єднавши потужну систему управління навчанням (LMS) і передову платформу навчання (LXP) в єдиний центр, GoSkills дає організаціям можливість створювати та керувати захоп...
GlassFrog
glassfrog.com
GlassFrog, найсучасніший веб-пакет програмного забезпечення, революціонізує гнучкість і організаційну ясність. Це не просто ще один інструмент, а зазир у майбутнє роботи. Відчуйте силу гнучкого програмного забезпечення, ретельно розробленого для сучасної епохи управління людьми, проектами та нарадам...
Mentessa
mentessa.com
Ви шукаєте рішення, щоб інтегрувати нових співробітників, щоб об’єднати їх, а також покращити добробут і продуктивність – даючи кожному можливість для успішної кар’єри? Mentessa — це платформа для спільного навчання, яка допомагає співробітникам навчатися та працювати разом — на основі навичок. Це п...
CircleHD
circlehd.com
CircleHD — це відеонавчальна платформа для підприємств, створена для більшої залученості співробітників, кращого залучення потенційних клієнтів і більшого заклику до дії.
NovoEd
novoed.com
Заснована в Стенфордській лабораторії соціальних алгоритмів у 2012 році, NovoEd є платформою для нарощування можливостей, яка поєднує соціальне та спільне навчання для розкриття людського потенціалу в масштабі та з вимірним впливом. Великі підприємства, такі як 3M, GE та Nestle, співпрацюють з NovoE...
OneRange
onerange.co
OneRange є піонером нової ери програмного забезпечення для професійного розвитку, спрямованого на усунення перешкод для безперервного навчання. Наша інноваційна платформа дає змогу користувачам без зусиль досліджувати, отримувати доступ і контролювати зусилля з підвищення кваліфікації через широкий ...
Learnerbly
learnerbly.com
Learnerbly — це відзначений нагородами ринок L&D, який надає співробітникам доступ до експертно підібраного контенту від понад 200 найкращих постачальників навчального контенту (включаючи курси, книги, тренерів, підписки на електронне навчання та багато іншого). Це дає можливість співробітникам конт...
BigSpring
bigspring.ai
BigSpring — це платформа для роботи на основі ШІ. Наш орієнтований на людей підхід до продажів everboards, партнерів, команд та всіх інших у темпі інновацій. Ми допомагаємо швидко продемонструвати релевантний вміст потрібним людям, підтримуємо коучинг, а також надаємо статистику, щоб ви могли масшта...
Juno Journey
junojourney.com
Juno Journey — це LMS, який компанії, що найшвидше розвиваються у світі, використовують для створення програм навчання та розвитку, які подобаються співробітникам і партнерам, і які забезпечують кінцевий результат.