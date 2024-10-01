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Платформи досвіду навчання (LXP) - Найпопулярніші застосунки - Барбадос Найпопулярніші Нещодавно додані

Платформи Learning Experience Platforms (LXP), також відомі як LXP або LEP, використовуються відділами кадрів і навчання та розвитку (L&D) у корпораціях. Ці платформи пропонують настроювані рішення, спрямовані на надання співробітникам персоналізованого та зручного навчання. LXP, які часто називають навчанням у стилі Netflix, полегшують доступ до відповідного вмісту за допомогою комп’ютерів і мобільних пристроїв. LEP надають компаніям широкі навчальні бібліотеки, що містять внутрішні та зовнішні каталоги курсів, відео, подкасти, блоги, статті тощо. LXP дають змогу працівникам йти за адаптивними шляхами навчання, адаптованими до їхніх індивідуальних потреб у розвитку навичок. Важливо відрізняти LXP від ​​систем управління навчанням (LMS). У той час як LMS зазвичай зосереджені на управлінні каталогами для цілей відповідності та корпоративного навчання, LXP надають компаніям різноманітні бібліотеки вмісту, які можна використовувати як є, налаштовувати або створювати заново. Деякі LEP навіть допомагають компаніям у виявленні внутрішньої експертизи та куруванні власних сховищ знань. Компанії можуть інтегрувати інструменти LXP і LMS для ефективного створення, керування та моніторингу всіх можливостей для навчання у своїй організації.