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Компанії з підготовки лідерів
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Компанії з підготовки лідерів - Найпопулярніші застосунки

Компанії, що спеціалізуються на навчанні лідерів, пропонують сторонні рішення для розвитку керівників. Ці організації виконують структуровані програми навчання, проводячи заняття на місці або віртуально. Їхні послуги охоплюють як широке вдосконалення лідерських навичок, так і спеціалізований галузевий досвід. Крім формального навчання, ці провайдери часто організовують неформальні заходи, зосереджені на таких сферах, як згуртованість команди. Компанії співпрацюють із цими провайдерами, щоб підвищити ефективність своїх управлінських кадрів.

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Hone

Hone

honehq.com

Hone пропонує онлайн-навчання для співробітників, зосереджуючи увагу на розвитку лідерських навичок та командній взаємодії.

Launch 360

Launch 360

launch-360.com

Launch 360 - інструмент оцінки лідерських навичок, що забезпечує конфіденційний 360-градусний зворотний зв'язок у шести ключових сферах.

Lingo Live

Lingo Live

lingolive.com

Lingo Live - це програма персоналізованого навчання комунікації, яка допомагає команді впевнено досягати цілей компанії.

LEADx

LEADx

leadx.org

Leadx - мобільний додаток для розвитку лідерства, що пропонує інструменти, ресурси та навчальний контент для підвищення лідерських навичок та особистісного зростання.

Wildsparq

Wildsparq

wildsparq.com

Windsparq – платформа для розвитку лідерства в команді, що допомагає співробітникам зростати особистісно та професійно відповідно до потреб організації.

Qtrainers

Qtrainers

qtrainers.com

Qtrainers - платформа для з'єднання компаній з корпоративними тренерами. Досліджуйте та відкривайте наближаючі навчальні події у вашому місті.

JourneyLab

JourneyLab

journeylab.io

JourneyLab – платформа для бізнесу, яка допомагає організаціям зосередитися на досягненні результатів, забезпечуючи прозорість та інструменти для кращого управління.

Coachello

Coachello

coachello.io

Coachello — це персоналізована підтримка людей на основі даних, що надає коучинг через MS Teams та Slack цілодобово.

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Компанії з підготовки лідерів - Найпопулярніші застосунки - WebCatalog