Компанії з підготовки лідерів - Найпопулярніші застосунки

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Компанії, що спеціалізуються на навчанні лідерів, пропонують сторонні рішення для розвитку керівників. Ці організації виконують структуровані програми навчання, проводячи заняття на місці або віртуально. Їхні послуги охоплюють як широке вдосконалення лідерських навичок, так і спеціалізований галузевий досвід. Крім формального навчання, ці провайдери часто організовують неформальні заходи, зосереджені на таких сферах, як згуртованість команди. Компанії співпрацюють із цими провайдерами, щоб підвищити ефективність своїх управлінських кадрів.
Запит на новий застосунок
Hone
honehq.com
Hone пропонує онлайн-навчання для співробітників, зосереджуючи увагу на розвитку лідерських навичок та командній взаємодії.
Launch 360
launch-360.com
Launch 360 - інструмент оцінки лідерських навичок, що забезпечує конфіденційний 360-градусний зворотний зв'язок у шести ключових сферах.
Lingo Live
lingolive.com
Lingo Live - це програма персоналізованого навчання комунікації, яка допомагає команді впевнено досягати цілей компанії.
LEADx
leadx.org
Leadx - мобільний додаток для розвитку лідерства, що пропонує інструменти, ресурси та навчальний контент для підвищення лідерських навичок та особистісного зростання.
Wildsparq
wildsparq.com
Windsparq – платформа для розвитку лідерства в команді, що допомагає співробітникам зростати особистісно та професійно відповідно до потреб організації.
Qtrainers
qtrainers.com
Qtrainers — це платформа, яка допомагає компаніям зв’язуватися з корпоративними тренерами та навпаки. Шукайте та знаходьте найближчі навчальні події, що відбуваються у вашому місті.
JourneyLab
journeylab.io
JourneyLab — це нова платформа бізнес-результатів, яка допомагає організаціям зосередитися на важливому. Платформа забезпечує прозорість і ясність результатів, яких ви хочете досягти, а також має вбудовані інструменти для сприяння дисципліні, необхідної у вашій організації для досягнення цих результатів. Це для: - Компаній, які переживають трансформацію, зростання та трансакції - Керівників, які ставлять людей у центр змін для кращих результатів - Команд, які хочуть, щоб їх почули, довіряли їм і підтримували для досягнення результатів Платформа: 1. Дає змогу керівникам і менеджери можуть приймати кращі та більш цілісні рішення, безперебійно полегшуючи інформаційні потоки в усій організації 2. Озброює команди для швидкого досягнення цінності, надаючи їм модульні інструменти, робочі процеси та шаблони, які вони можуть використовувати на вимогу Платформа створена, щоб бути зручною та адаптованою - у середовищі, де робоче середовище організації постійно змінюється, платформу JourneyLab можна швидко впровадити та працюватиме з вашими людьми та вашими процесами, щоб підвищити ваші можливості планування та доставки. Наша мета — допомогти організаціям працювати ефективніше та стати придатними до майбутнього. Ми хочемо зробити адаптивне планування доступним для більшої кількості компаній, одночасно допомагаючи більшій кількості людей розкрити свій потенціал через змістовну роботу, і ми віримо, що вони можуть йти рука об руку. Ми уявляємо собі світ, де люди збираються разом, щоб вирішувати великі проблеми без конфліктів. Де окремі ініціативні групи, менеджери та керівники відчувають, що вони здатні досягти успіху. Де сума частин більша за ціле.
Coachello
coachello.io
Coachello — це персоналізована підтримка людей на основі даних. Coachello надає коучинг світового рівня для підвищення ефективності за запитом через MS Teams і Slack 24x7. Професійний коучинг трансформує повністю персоналізований, але дорогий, не масштабований і без метрик. Coachello вирішує цю проблему найефективнішим і доступним для вимірювання способом.
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