Знайдіть правильне програмне забезпечення та послуги.
Перетворюйте вебсайти на десктопні застосунки за допомогою WebCatalog Desktop та отримуйте доступ до безлічі ексклюзивних застосунків для Mac, Windows. Використовуйте простори для впорядкування застосунків, легкого перемикання між багатьма акаунтами та максимальної продуктивності.
Компанії, що спеціалізуються на навчанні лідерів, пропонують сторонні рішення для розвитку керівників. Ці організації виконують структуровані програми навчання, проводячи заняття на місці або віртуально. Їхні послуги охоплюють як широке вдосконалення лідерських навичок, так і спеціалізований галузевий досвід. Крім формального навчання, ці провайдери часто організовують неформальні заходи, зосереджені на таких сферах, як згуртованість команди. Компанії співпрацюють із цими провайдерами, щоб підвищити ефективність своїх управлінських кадрів.
Запит на новий застосунок
Hone
honehq.com
Hone забезпечує живе віртуальне навчання співробітників, яке є масштабованим, вимірюваним і підвищує кваліфікацію співробітників для найважливіших моментів. Ми пропонуємо найкращі у своєму класі заняття з лідерства в прямому ефірі та DEIB для менеджерів, IC та старших керівників під керівництвом тренерів світового класу та на основі платформи нового покоління. Розвиваючи потужні навички, такі як лідерство, управління ефективністю, управління змінами, DEIB тощо, Hone дозволяє змінювати поведінку, людські зв’язки та постійний розвиток для розподілених команд у всьому світі. Команди Lean L&D люблять Hone, оскільки наша платформа полегшує розгортання програм, а наші оцінки/звіти дозволяють адміністраторам легко звітувати про рентабельність інвестицій у навчання. Багато найбільш інноваційних компаній світу, зокрема Deloitte, Subway, Steve Madden, Aramark і Indeed, покладаються на Hone щодня, щоб допомогти своїм командам прогресувати, рости та керувати.
Wildsparq
wildsparq.com
Wildsparq-це командна платформа розвитку лідерства для вирощування своїх людей особисто та професійно. Ми пропонуємо захоплюючу та послідовну систему, яка доступна в масштабі, але все ще налаштована на ваші організаційні потреби.
LEADx
leadx.org
Перетворіть менеджерів міленіалів на колишніх лідерів за допомогою LEADx! LEADx — це тренінг з лідерства, який насправді використовують ваші менеджери. Платформа поєднує науку про поведінку, штучний інтелект і експертний контент для відчутного покращення лідерської поведінки, залучення співробітників і продуктивності.
Lingo Live
lingolive.com
Завдяки персоналізованій програмі комунікаційного коучинга Lingo Live ви можете надати всій своїй команді змогу впевнено робити внесок і досягати найамбітніших цілей вашої компанії.
Coachello
coachello.io
Coachello — це персоналізована підтримка людей на основі даних. Coachello надає коучинг світового рівня для підвищення ефективності за запитом через MS Teams і Slack 24x7. Професійний коучинг трансформує повністю персоналізований, але дорогий, не масштабований і без метрик. Coachello вирішує цю проблему найефективнішим і доступним для вимірювання способом.
JourneyLab
journeylab.io
JourneyLab — це нова платформа бізнес-результатів, яка допомагає організаціям зосередитися на важливому. Платформа забезпечує прозорість і ясність результатів, яких ви хочете досягти, а також має вбудовані інструменти для сприяння дисципліні, необхідної у вашій організації для досягнення цих результатів. Це для: - Компаній, які переживають трансформацію, зростання та трансакції - Керівників, які ставлять людей у центр змін для кращих результатів - Команд, які хочуть, щоб їх почули, довіряли їм і підтримували для досягнення результатів Платформа: 1. Дає змогу керівникам і менеджери можуть приймати кращі та більш цілісні рішення, безперебійно полегшуючи інформаційні потоки в усій організації 2. Озброює команди для швидкого досягнення цінності, надаючи їм модульні інструменти, робочі процеси та шаблони, які вони можуть використовувати на вимогу Платформа створена, щоб бути зручною та адаптованою - у середовищі, де робоче середовище організації постійно змінюється, платформу JourneyLab можна швидко впровадити та працюватиме з вашими людьми та вашими процесами, щоб підвищити ваші можливості планування та доставки. Наша мета — допомогти організаціям працювати ефективніше та стати придатними до майбутнього. Ми хочемо зробити адаптивне планування доступним для більшої кількості компаній, одночасно допомагаючи більшій кількості людей розкрити свій потенціал через змістовну роботу, і ми віримо, що вони можуть йти рука об руку. Ми уявляємо собі світ, де люди збираються разом, щоб вирішувати великі проблеми без конфліктів. Де окремі ініціативні групи, менеджери та керівники відчувають, що вони здатні досягти успіху. Де сума частин більша за ціле.
Launch 360
launch-360.com
Launch 360 — це інструмент оцінки лідерства зі зворотним зв’язком на 360 градусів, який допомагає оцінити лідерські навички та компетенції окремих осіб в організації. Інструмент призначений для вимірювання 6 ключових сфер: Керівництво Присутність Керівництво Керівництво персоналом Управління стосунками Самоуправління Соціальна обізнаність Комунікація Усуває необхідність встановлення будь-якої системної платформи, уникаючи складності та пропонуючи простий підхід до самостійного керування. Процес є конфіденційним, що забезпечує анонімність і заохочує чесний і відкритий відгук. Інструмент Launch 360 Leadership Assessment був розроблений, щоб забезпечити швидке розгортання вже сьогодні. Однак ми також пропонуємо можливість налаштувати розділ із конкретними запитаннями відповідно до потреб вашої організації.
Qtrainers
qtrainers.com
Qtrainers — це платформа, яка допомагає компаніям зв’язуватися з корпоративними тренерами та навпаки. Шукайте та знаходьте найближчі навчальні події, що відбуваються у вашому місті.
Desktop
Підтримка
Юридична інформація
© 2025 WebCatalog, Inc.