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Компанії з підготовки лідерів - Найпопулярніші застосунки - Нова Каледонія
Компанії, що спеціалізуються на навчанні лідерів, пропонують сторонні рішення для розвитку керівників. Ці організації виконують структуровані програми навчання, проводячи заняття на місці або віртуально. Їхні послуги охоплюють як широке вдосконалення лідерських навичок, так і спеціалізований галузевий досвід. Крім формального навчання, ці провайдери часто організовують неформальні заходи, зосереджені на таких сферах, як згуртованість команди. Компанії співпрацюють із цими провайдерами, щоб підвищити ефективність своїх управлінських кадрів.
Запит на новий застосунок
Hone
honehq.com
Hone забезпечує живе віртуальне навчання співробітників, яке є масштабованим, вимірюваним і підвищує кваліфікацію співробітників для найважливіших моментів. Ми пропонуємо найкращі у своєму класі заняття з лідерства в прямому ефірі та DEIB для менеджерів, IC та старших керівників під керівництвом тре...
Lingo Live
lingolive.com
Завдяки персоналізованій програмі комунікаційного коучинга Lingo Live ви можете надати всій своїй команді змогу впевнено робити внесок і досягати найамбітніших цілей вашої компанії.
Launch 360
launch-360.com
Launch 360 — це інструмент оцінки лідерства зі зворотним зв’язком на 360 градусів, який допомагає оцінити лідерські навички та компетенції окремих осіб в організації. Інструмент призначений для вимірювання 6 ключових сфер: Керівництво Присутність Керівництво Керівництво персоналом Управління стосунк...
LEADx
leadx.org
Перетворіть менеджерів міленіалів на колишніх лідерів за допомогою LEADx! LEADx — це тренінг з лідерства, який насправді використовують ваші менеджери. Платформа поєднує науку про поведінку, штучний інтелект і експертний контент для відчутного покращення лідерської поведінки, залучення співробітникі...
Qtrainers
qtrainers.com
Qtrainers — це платформа, яка допомагає компаніям зв’язуватися з корпоративними тренерами та навпаки. Шукайте та знаходьте найближчі навчальні події, що відбуваються у вашому місті.
JourneyLab
journeylab.io
JourneyLab — це нова платформа бізнес-результатів, яка допомагає організаціям зосередитися на важливому. Платформа забезпечує прозорість і ясність результатів, яких ви хочете досягти, а також має вбудовані інструменти для сприяння дисципліні, необхідної у вашій організації для досягнення цих результ...
Coachello
coachello.io
Coachello — це персоналізована підтримка людей на основі даних. Coachello надає коучинг світового рівня для підвищення ефективності за запитом через MS Teams і Slack 24x7. Професійний коучинг трансформує повністю персоналізований, але дорогий, не масштабований і без метрик. Coachello вирішує цю проб...
Wildsparq
wildsparq.com
Wildsparq — це платформа для командного розвитку лідерських якостей для особистого та професійного розвитку ваших співробітників. Ми надаємо привабливу та послідовну систему, доступну за ціною в масштабі, але все ж адаптовану до потреб вашої організації.