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Програмне забезпечення зіставлення потенційних клієнтів і маршрутизації автоматизує процес пов’язування нових потенційних клієнтів із відповідним записом облікового запису в системі CRM, а потім спрямовує ці потенційні клієнти до потрібного продавця на основі карти території організації. Ця функція дозволяє компаніям отримати більш цілісне розуміння потенційних клієнтів і залученості в рамках стратегії на основі облікових записів, сприяючи швидкому контролю за отриманими потенційними клієнтами. У той час як базові функції зіставлення потенційних клієнтів і маршрутизації зазвичай пропонують більшість програмного забезпечення CRM, спеціальні рішення забезпечують складніші робочі процеси, які можуть перевищувати можливості стандартних CRM або інструментів автоматизації маркетингу. Це спеціалізоване програмне забезпечення зазвичай використовується представниками з розвитку продажів і керівниками облікових записів, спрощуючи завдання маршрутизації потенційних клієнтів до відповідних осіб і облікових записів, заощаджуючи дорогоцінний час і зусилля.
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Calendly
calendly.com
Calendly - це програма для автоматизації планування зустрічей, що дозволяє користувачам ділитися доступністю та бронювати час для зустрічей без зайвого спілкування.
Apollo.io
apollo.io
Apollo.io - це платформа, що допомагає командам з продажу управляти процесами, аналізувати дані та покращувати стратегії залучення через інструменти, як Dialer.
Demodesk
demodesk.com
Demodesk - платформа для проведення віртуальних демонстрацій продуктів та автоматизації процесу продажів, з інтерактивними можливостями для команди продажів.
LeadAngel
leadangel.com
LeadAngel - це платформа для управління та маршрутизації потенційних клієнтів, що інтегрується з CRM та підвищує ефективність продажів.
Terminus
terminusplatform.com
Terminus — платформа для B2B, що допомагає командами управляти аккаунтам протягом всього їх життєвого циклу з використанням першочергових даних.
Chili Piper
chilipiper.com
Chili Piper - це програмне забезпечення для планування, яке допомагає командам продажів ефективно управляти зустрічами та покращувати продуктивність.
Nutsales
nutsales.co
Nutsales - це CRM-платформа з штучним інтелектом, яка інтегрує поштові скриньки для управління продажами та підтримкою клієнтів, автоматизуючи призначення лідів.
Avoma
avoma.com
Avoma-це помічник для зустрічей з AI, що автоматично записує, транскрибує та аналізує зустрічі для підвищення ефективності команд, інтегруючись з CRM.
Tray.io
tray.io
Tray.io - це платформа для інтеграції та автоматизації бізнес-процесів, що спрощує синхронізацію даних між різними програмами.
Leadspace
leadspace.com
Leadspace - це платформа управління даними B2B, що об'єднує різні джерела даних для підвищення ефективності маркетингу та продажів.
Openprise
openprisetech.com
Openprise автоматизує бізнес-процеси RevOps, інтегрує дані з різних джерел та покращує якість даних для ефективного управління продажами та маркетингом.
Fullcast
fullcast.com
Fullcast — платформа для планування виходу на ринок, яка інтегрує стратегічне планування з операціями продажів, забезпечуючи швидкість та простоту в управлінні територіями.
CaliberMind
calibermind.com
CaliberMind - платформа для управління даними та аналітики, яка допомагає бізнесу аналізувати взаємодію клієнтів для покращення маркетингових стратегій.
Sugar Market
salesfusion.com
Sugar Market - це платформа для автоматизації маркетингу, яка допомагає створювати, управляти та аналізувати кампанії через різні канали.
Syncari
syncari.com
Syncari – платформа для автоматизації даних, що синхронізує та об'єднує дані з різних бізнес-систем, забезпечуючи їх якість та доступність.
Routera
routera.io
Routera — платформа для маршрутизації та конвертації лідів, яка інтегрується з HubSpot, дозволяє покращити швидкість реагування та збільшити конверсії продажів.
RevenueHero
revenuehero.io
RevenueHero - це додаток для автоматизації планування зустрічей та маршрутизації лідів для команд продажів B2B у режимі реального часу.
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