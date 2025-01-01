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Програмне забезпечення зіставлення потенційних клієнтів і маршрутизації
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Програмне забезпечення зіставлення потенційних клієнтів і маршрутизації - Найпопулярніші застосунки

Програмне забезпечення зіставлення потенційних клієнтів і маршрутизації автоматизує процес пов’язування нових потенційних клієнтів із відповідним записом облікового запису в системі CRM, а потім спрямовує ці потенційні клієнти до потрібного продавця на основі карти території організації. Ця функція дозволяє компаніям отримати більш цілісне розуміння потенційних клієнтів і залученості в рамках стратегії на основі облікових записів, сприяючи швидкому контролю за отриманими потенційними клієнтами. У той час як базові функції зіставлення потенційних клієнтів і маршрутизації зазвичай пропонують більшість програмного забезпечення CRM, спеціальні рішення забезпечують складніші робочі процеси, які можуть перевищувати можливості стандартних CRM або інструментів автоматизації маркетингу. Це спеціалізоване програмне забезпечення зазвичай використовується представниками з розвитку продажів і керівниками облікових записів, спрощуючи завдання маршрутизації потенційних клієнтів до відповідних осіб і облікових записів, заощаджуючи дорогоцінний час і зусилля.

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Calendly

Calendly

calendly.com

Calendly - це програма для автоматизації планування зустрічей, що дозволяє користувачам ділитися доступністю та бронювати час для зустрічей без зайвого спілкування.

Apollo.io

Apollo.io

apollo.io

Apollo.io - це платформа, що допомагає командам з продажу управляти процесами, аналізувати дані та покращувати стратегії залучення через інструменти, як Dialer.

Demodesk

Demodesk

demodesk.com

Demodesk - платформа для проведення віртуальних демонстрацій продуктів та автоматизації процесу продажів, з інтерактивними можливостями для команди продажів.

LeadAngel

LeadAngel

leadangel.com

LeadAngel - це платформа для управління та маршрутизації потенційних клієнтів, що інтегрується з CRM та підвищує ефективність продажів.

Terminus

Terminus

terminusplatform.com

Terminus — платформа для B2B, що допомагає командами управляти аккаунтам протягом всього їх життєвого циклу з використанням першочергових даних.

Chili Piper

Chili Piper

chilipiper.com

Chili Piper - це програмне забезпечення для планування, яке допомагає командам продажів ефективно управляти зустрічами та покращувати продуктивність.

Nutsales

Nutsales

nutsales.co

Nutsales - це CRM-платформа з штучним інтелектом, яка інтегрує поштові скриньки для управління продажами та підтримкою клієнтів, автоматизуючи призначення лідів.

Avoma

Avoma

avoma.com

Avoma-це помічник для зустрічей з AI, що автоматично записує, транскрибує та аналізує зустрічі для підвищення ефективності команд, інтегруючись з CRM.

Tray.io

Tray.io

tray.io

Tray.io - це платформа для інтеграції та автоматизації бізнес-процесів, що спрощує синхронізацію даних між різними програмами.

Leadspace

Leadspace

leadspace.com

Leadspace - це платформа управління даними B2B, що об'єднує різні джерела даних для підвищення ефективності маркетингу та продажів.

Openprise

Openprise

openprisetech.com

Openprise автоматизує бізнес-процеси RevOps, інтегрує дані з різних джерел та покращує якість даних для ефективного управління продажами та маркетингом.

Fullcast

Fullcast

fullcast.com

Fullcast — платформа для планування виходу на ринок, яка інтегрує стратегічне планування з операціями продажів, забезпечуючи швидкість та простоту в управлінні територіями.

CaliberMind

CaliberMind

calibermind.com

CaliberMind - платформа для управління даними та аналітики, яка допомагає бізнесу аналізувати взаємодію клієнтів для покращення маркетингових стратегій.

Sugar Market

Sugar Market

salesfusion.com

Sugar Market - це платформа для автоматизації маркетингу, яка допомагає створювати, управляти та аналізувати кампанії через різні канали.

Syncari

Syncari

syncari.com

Syncari – платформа для автоматизації даних, що синхронізує та об'єднує дані з різних бізнес-систем, забезпечуючи їх якість та доступність.

Routera

Routera

routera.io

Routera — платформа для маршрутизації та конвертації лідів, яка інтегрується з HubSpot, дозволяє покращити швидкість реагування та збільшити конверсії продажів.

RevenueHero

RevenueHero

revenuehero.io

RevenueHero - це додаток для автоматизації планування зустрічей та маршрутизації лідів для команд продажів B2B у режимі реального часу.

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Програмне забезпечення зіставлення потенційних клієнтів і маршрутизації - Найпопулярніші застосунки - WebCatalog