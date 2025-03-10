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Програмне забезпечення зіставлення потенційних клієнтів і маршрутизації автоматизує процес пов’язування нових потенційних клієнтів із відповідним записом облікового запису в системі CRM, а потім спрямовує ці потенційні клієнти до потрібного продавця на основі карти території організації. Ця функція дозволяє компаніям отримати більш цілісне розуміння потенційних клієнтів і залученості в рамках стратегії на основі облікових записів, сприяючи швидкому контролю за отриманими потенційними клієнтами. У той час як базові функції зіставлення потенційних клієнтів і маршрутизації зазвичай пропонують більшість програмного забезпечення CRM, спеціальні рішення забезпечують складніші робочі процеси, які можуть перевищувати можливості стандартних CRM або інструментів автоматизації маркетингу. Це спеціалізоване програмне забезпечення зазвичай використовується представниками з розвитку продажів і керівниками облікових записів, спрощуючи завдання маршрутизації потенційних клієнтів до відповідних осіб і облікових записів, заощаджуючи дорогоцінний час і зусилля.
Запит на новий застосунок
Tray.io
tray.io
Tray.io - це платформа для інтеграції та автоматизації бізнес-процесів, що спрощує синхронізацію даних між різними програмами.
LeadAngel
leadangel.com
LeadAngel - це платформа для управління та маршрутизації потенційних клієнтів, що інтегрується з CRM та підвищує ефективність продажів.
Routera
routera.io
Routera — це платформа для маршрутизації та перетворення вхідних потенційних клієнтів, яка інтегрується з HubSpot. Тепер ви можете легко планувати та масштабувати свою команду продажів, покращуючи швидкість досягнення лідерства та збільшуючи конверсії продажів.
Nutsales
nutsales.co
Nutsales - це CRM-платформа з штучним інтелектом, яка інтегрує поштові скриньки для управління продажами та підтримкою клієнтів, автоматизуючи призначення лідів.
Openprise
openprisetech.com
Openprise сприяє революції в RevOps. Openprise автоматизує критично важливі процеси RevOps, щоб знищити розбіжності та узгодити спеціалістів із продажу та маркетингу та їхні технології для забезпечення вибухового зростання. Openprise — це єдина платформа без програмного коду, яка дає вам змогу спростити свій стек RevTech, швидше реагувати на зміни на вашому ринку та розширювати операції для досягнення ваших цілей доходу. Команди RevOps таких лідерів галузі, як UI Path, Freshworks, Zendesk, Zscaler і Okta, покладаються на Openprise, щоб отримати ефективний і передбачуваний дохід. Для отримання додаткової інформації відвідайте www.openprisetech.com.
RevenueHero
revenuehero.io
RevenueHero — це продукт для прискорення вхідного доходу, який забезпечує миттєве планування зустрічей і маршрутизацію потенційних клієнтів усіх рівнів складності для команд B2B. RevenueHero інтегрується з вашою формою реєстрації потенційних клієнтів, щоб кваліфікувати потенційних клієнтів і планувати зустрічі між ними та відповідним представником вашої команди в режимі реального часу. RevenueHero допомагає командам скоротити цикли продажів і скоротити час звернення до потенційних клієнтів.
Fullcast
fullcast.com
Fullcast — це єдина платформа планування для виходу на ринок (GTM), яка бездоганно поєднує вашу діяльність з планування GTM із тактичними операціями з продажу. Це дозволяє вам постійно оновлювати свою стратегію та миттєво впроваджувати зміни. Компанії, які планують за допомогою Fullcast: -> Плануйте за дні, а не за тижні чи місяці. Електронні таблиці не потрібні. -> Швидко реагуйте на зміни ринкових умов. -> Витрачайте більше часу на стратегію, а не на налаштування окремих систем GTM. -> Зберігайте своїх найкращих представників за допомогою справедливого та прозорого розподілу території. -> Приймайте кращі бізнес-рішення, легко моделюючи складні сценарії GTM. *Основні функції* --> Управління територією: створюйте та розгортайте свої плани торгової території в одному місці. --> Маршрутизація: переконайтеся, що кожен потенційний клієнт спрямовується в потрібне місце. --> Квоти та встановлення цілей: цілі та квоти на основі моделювання сценаріїв на основі ШІ. --> Гігієна даних: єдине рішення для керування RevOps, яке очищає ваші дані під час їх збирання. --> Покриття, потенціал і ролі: плануйте та виконуйте планування охоплення та продажів. --> Ефективність для планування: відстежуйте ефективність, реагуйте на статистичні дані та автоматично просуйте зміни.
CaliberMind
calibermind.com
Як стратегічний лідер B2B, ви повинні тримати великий палець на пульсі ринку. Але з усіма інструментами, якими користуються ваші команди, важко з’єднати крапки та визначити, чи ваше повідомлення резонує з потрібною аудиторією в ідеальний час. Платформа CaliberMind організовує та осмислює ваші дані, щоб ваші ідеї були чіткішими. Звичайно, ми робимо атрибуцію, оцінку залученості, аналітику послідовності тощо. Але справжній подарунок, який ми даємо лідерам доходів, — це здатність виявляти проблеми та тенденції раніше, ніж це зробить хтось інший.
Avoma
avoma.com
Avoma-це помічник для зустрічей з AI, що автоматично записує, транскрибує та аналізує зустрічі для підвищення ефективності команд, інтегруючись з CRM.
Apollo.io
apollo.io
Apollo.io - це платформа, що допомагає командам з продажу управляти процесами, аналізувати дані та покращувати стратегії залучення через інструменти, як Dialer.
Terminus
terminusplatform.com
Terminus — платформа для B2B, що допомагає командами управляти аккаунтам протягом всього їх життєвого циклу з використанням першочергових даних.
Syncari
syncari.com
Syncari – платформа для автоматизації даних, що синхронізує та об'єднує дані з різних бізнес-систем, забезпечуючи їх якість та доступність.
Sugar Market
salesfusion.com
Sugar Market - це платформа для автоматизації маркетингу, яка допомагає створювати, управляти та аналізувати кампанії через різні канали.
Leadspace
leadspace.com
Leadspace - це платформа управління даними B2B, що об'єднує різні джерела даних для підвищення ефективності маркетингу та продажів.
Demodesk
demodesk.com
Demodesk - платформа для проведення віртуальних демонстрацій продуктів та автоматизації процесу продажів, з інтерактивними можливостями для команди продажів.
Chili Piper
chilipiper.com
Chili Piper - це програмне забезпечення для планування, яке допомагає командам продажів ефективно управляти зустрічами та покращувати продуктивність.
Calendly
calendly.com
Calendly - це програма для автоматизації планування зустрічей, що дозволяє користувачам ділитися доступністю та бронювати час для зустрічей без зайвого спілкування.
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