Програмне забезпечення зіставлення потенційних клієнтів і маршрутизації - Найпопулярніші застосунки - Уругвай

Fullcast

fullcast.com

Fullcast — це єдина платформа планування для виходу на ринок (GTM), яка бездоганно поєднує вашу діяльність з планування GTM із тактичними операціями з продажу. Це дозволяє вам постійно оновлювати свою стратегію та миттєво впроваджувати зміни. Компанії, які планують за допомогою Fullcast: -> Плануйте за дні, а не за тижні чи місяці. Електронні таблиці не потрібні. -> Швидко реагуйте на зміни ринкових умов. -> Витрачайте більше часу на стратегію, а не на налаштування окремих систем GTM. -> Зберігайте своїх найкращих представників за допомогою справедливого та прозорого розподілу території. -> Приймайте кращі бізнес-рішення, легко моделюючи складні сценарії GTM. *Основні функції* --> Управління територією: створюйте та розгортайте свої плани торгової території в одному місці. --> Маршрутизація: переконайтеся, що кожен потенційний клієнт спрямовується в потрібне місце. --> Квоти та встановлення цілей: цілі та квоти на основі моделювання сценаріїв на основі ШІ. --> Гігієна даних: єдине рішення для керування RevOps, яке очищає ваші дані під час їх збирання. --> Покриття, потенціал і ролі: плануйте та виконуйте планування охоплення та продажів. --> Ефективність для планування: відстежуйте ефективність, реагуйте на статистичні дані та автоматично просуйте зміни.