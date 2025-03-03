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Програмне забезпечення зіставлення потенційних клієнтів і маршрутизації автоматизує процес пов’язування нових потенційних клієнтів із відповідним записом облікового запису в системі CRM, а потім спрямовує ці потенційні клієнти до потрібного продавця на основі карти території організації. Ця функція дозволяє компаніям отримати більш цілісне розуміння потенційних клієнтів і залученості в рамках стратегії на основі облікових записів, сприяючи швидкому контролю за отриманими потенційними клієнтами. У той час як базові функції зіставлення потенційних клієнтів і маршрутизації зазвичай пропонують більшість програмного забезпечення CRM, спеціальні рішення забезпечують складніші робочі процеси, які можуть перевищувати можливості стандартних CRM або інструментів автоматизації маркетингу. Це спеціалізоване програмне забезпечення зазвичай використовується представниками з розвитку продажів і керівниками облікових записів, спрощуючи завдання маршрутизації потенційних клієнтів до відповідних осіб і облікових записів, заощаджуючи дорогоцінний час і зусилля.
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Calendly
calendly.com
Calendly-це найпростіший спосіб для того, щоб команди планували, підготувати та подальші на зовнішніх зустрічах. Calendly - єдина централізована платформа автоматизації планування, побудована для масштабування в організації, щоб допомогти людям закрити угоди, наземні кандидатів, будувати стосунки та швидше розвивати свій бізнес. Calendly допомагає людям, командам та організаціям в усьому світі автоматизувати життєвий цикл зустрічей, видаливши назад і назад за допомогою планування. Calendly дозволяє компаніям закривати угоди, найняти кандидатів, будувати стосунки та розвивати свій бізнес - володар. Більше 20 мільйонів користувачів у 230 країнах використовують календарі для спрощення зустрічей та ефективніше співпраці.
LeadAngel
leadangel.com
Рання пташка отримує розпродаж. Фільтр, зіставлення та маршрут миттєво приводять до потрібного продавця. Закривайте більше угод. LeadAngel — це платформа B2B Lead Management, включаючи зіставлення потенційних клієнтів із обліковими записами та маршрутизацію. Швидкі, надійні та настроювані операції працюють із Salesforce CRM та іншими. Доступні API для маршрутизації та зіставлення потенційних клієнтів. LeadAngel допомагає компаніям, організаціям і підприємствам покращити процес продажів, щоб швидше укладати більше угод. Програмне забезпечення пропонує маршрутизацію потенційних клієнтів, зіставлення потенційних клієнтів, нечітку відповідність, дедуплікацію потенційних клієнтів, маркетингові стратегії на основі облікових записів і детальну звітність. Зіставлення можна налаштувати та надзвичайно швидко.
Apollo.io
apollo.io
Apollo — це платформа взаємодії з даними, яка вбудовує інтелектуальні дані у ваші робочі процеси, щоб допомогти вам виконувати, аналізувати та покращувати свою стратегію зростання.
Routera
routera.io
Routera — це платформа для маршрутизації та перетворення вхідних потенційних клієнтів, яка інтегрується з HubSpot. Тепер ви можете легко планувати та масштабувати свою команду продажів, покращуючи швидкість досягнення лідерства та збільшуючи конверсії продажів.
Nutsales
nutsales.co
Що таке Nutsales? Nutsales — це CRM-платформа на основі штучного інтелекту, яка підтримується масштабованою командою людей. Спершу ми можемо перетворити ваші кілька поштових скриньок на інтерактивні воронки, налаштувавши конвеєри за допомогою інтеграції Gmail для продажів, підтримки клієнтів, відділу кадрів тощо. Автоматизуйте призначення потенційних клієнтів за допомогою розширених алгоритмів, враховуючи критерії сегментації або круговий цикл. Розширення командних комунікацій за допомогою співпраці в режимі реального часу, додавання тегів і коментарів. Отримання нових потенційних клієнтів від вхідних і вихідних, інтеграція та взаємодія негайно. З Nutsales у вас буде цілодобова команда, що гарантує, що жодна розмова з клієнтом не залишиться непоміченою.
Openprise
openprisetech.com
Openprise сприяє революції в RevOps. Openprise автоматизує критично важливі процеси RevOps, щоб знищити розбіжності та узгодити спеціалістів із продажу та маркетингу та їхні технології для забезпечення вибухового зростання. Openprise — це єдина платформа без програмного коду, яка дає вам змогу спростити свій стек RevTech, швидше реагувати на зміни на вашому ринку та розширювати операції для досягнення ваших цілей доходу. Команди RevOps таких лідерів галузі, як UI Path, Freshworks, Zendesk, Zscaler і Okta, покладаються на Openprise, щоб отримати ефективний і передбачуваний дохід. Для отримання додаткової інформації відвідайте www.openprisetech.com.
RevenueHero
revenuehero.io
RevenueHero — це продукт для прискорення вхідного доходу, який забезпечує миттєве планування зустрічей і маршрутизацію потенційних клієнтів усіх рівнів складності для команд B2B. RevenueHero інтегрується з вашою формою реєстрації потенційних клієнтів, щоб кваліфікувати потенційних клієнтів і планувати зустрічі між ними та відповідним представником вашої команди в режимі реального часу. RevenueHero допомагає командам скоротити цикли продажів і скоротити час звернення до потенційних клієнтів.
Fullcast
fullcast.com
Fullcast — це єдина платформа планування для виходу на ринок (GTM), яка бездоганно поєднує вашу діяльність з планування GTM із тактичними операціями з продажу. Це дозволяє вам постійно оновлювати свою стратегію та миттєво впроваджувати зміни. Компанії, які планують за допомогою Fullcast: -> Плануйте за дні, а не за тижні чи місяці. Електронні таблиці не потрібні. -> Швидко реагуйте на зміни ринкових умов. -> Витрачайте більше часу на стратегію, а не на налаштування окремих систем GTM. -> Зберігайте своїх найкращих представників за допомогою справедливого та прозорого розподілу території. -> Приймайте кращі бізнес-рішення, легко моделюючи складні сценарії GTM. *Основні функції* --> Управління територією: створюйте та розгортайте свої плани торгової території в одному місці. --> Маршрутизація: переконайтеся, що кожен потенційний клієнт спрямовується в потрібне місце. --> Квоти та встановлення цілей: цілі та квоти на основі моделювання сценаріїв на основі ШІ. --> Гігієна даних: єдине рішення для керування RevOps, яке очищає ваші дані під час їх збирання. --> Покриття, потенціал і ролі: плануйте та виконуйте планування охоплення та продажів. --> Ефективність для планування: відстежуйте ефективність, реагуйте на статистичні дані та автоматично просуйте зміни.
CaliberMind
calibermind.com
Як стратегічний лідер B2B, ви повинні тримати великий палець на пульсі ринку. Але з усіма інструментами, якими користуються ваші команди, важко з’єднати крапки та визначити, чи ваше повідомлення резонує з потрібною аудиторією в ідеальний час. Платформа CaliberMind організовує та осмислює ваші дані, щоб ваші ідеї були чіткішими. Звичайно, ми робимо атрибуцію, оцінку залученості, аналітику послідовності тощо. Але справжній подарунок, який ми даємо лідерам доходів, — це здатність виявляти проблеми та тенденції раніше, ніж це зробить хтось інший.
Avoma
avoma.com
Avoma — це наскрізний помічник зі штучним інтелектом для зустрічей для команд, які працюють із клієнтами. Його технологія на основі штучного інтелекту допомагає командам, які працюють із клієнтами, отримувати важливу інформацію про клієнтів до, під час і після важливих зустрічей. Avoma аналізує думки та інтелектуальні дані, щоб допомогти представникам скоротити цикл продажів і захопити більше клієнтів. За допомогою Avoma ви можете автоматично записувати всі свої зустрічі, отримувати повні стенограми та зведені нотатки, а також корисну інформацію, синхронізовану безпосередньо з вашою CRM. Переглядайте дзвінки та зустрічі швидше, шукаючи безпосередньо в стенограмах і використовуючи визначені теми, щоб знайти саме те, що ви шукаєте. Avoma легко інтегрується з вашими улюбленими інструментами.
Tray.io
tray.io
Tray.io — це мультифункціональний iPaaS на основі штучного інтелекту, який пришвидшує час інтеграції від місяців до днів на одній платформі. Tray Universal Automation Cloud усуває потребу в розрізнених інструментах і технологіях для автоматизації складних внутрішніх і зовнішніх бізнес-процесів. Універсальна хмара автоматизації, підкріплена корпоративним ядром, забезпечує основоположну можливість комбінування, еластичність, спостережуваність, керування, безпеку та контроль, необхідні компаніям для швидкого й спільного розвитку інтеграції та автоматизації в масштабі. Люблю свою роботу. Автоматизуйте решту.™
Terminus
terminusplatform.com
Старий спосіб роботи більше не працює. І ви не можете дозволити собі відставати. Стратегії B2B еволюціонували, а правила гри змінилися. Вам потрібна платформа, експерти та тактичні підручники, щоб досягти бажаного результату, особливо в умовах збільшення потреби бути ефективнішими з кожним доларом. Terminus — це платформа, створена для вашого успіху. Це допомагає вашій команді працювати з обліковими записами протягом усього життєвого циклу. Вам потрібна платформа, заснована на даних першої сторони, яка оточує покупців захоплюючим цифровим досвідом від придбання облікового запису до розширення та оновлення. Наша система створена для збільшення рентабельності інвестицій, мінімізації шахрайства, пріоритетності безпеки бренду та перетворення намірів у релевантну практичну інформацію для команд GTM.
Syncari
syncari.com
Syncari — це єдина платформа автоматизації даних з низьким кодом/без коду (LcNc), яка плавно синхронізує, уніфікує, автоматизує та аналізує дані в різних бізнес-системах і програмах. Наша платформа, що пропонує як площину керування, так і центр даних, забезпечуючи досконалість роботи та готовність даних для ШІ. Завдяки узгодженню ваших даних із Syncari ваші команди та моделі ШІ працюють і автоматизуються на основі бездоганно синхронізованих високоякісних даних. Syncari довіряють Conga, CorroHealth, Deel і Rapid7. Типові випадки використання: синхронізація та автоматизація кількох бізнес-систем, як-от багато Salesforce CRM, інтегровані в одну або багато інших систем (Marketo, HubSpot, Eloqua, Zendesk, Jira, Oracle Sales, SAP, Netsuite, Snowflake, Domo, Redshift, AWS, Big Query тощо) Багаторазова синхронізація Salesforce CRM з Marketo або HubSpot ETL, зворотний ETL Автоматизація збагачення для багатьох джерел Автоматизація намірів для багатьох джерел Quote to Cash and Finance 360 Якість даних для очищення, нормалізації, перетворення даних
Sugar Market
salesfusion.com
Sugar Market — це комплексне рішення для автоматизації маркетингу, створене для роботи з маркетинговими маракуями. Завдяки підібраному набору інструментів, який включає інтуїтивно зрозумілі конструктори кампаній, розширену автоматизацію та чудові звіти, ми зосереджуємося на тому, що є найважливішим для маркетологів — оптимізації створення кампаній, розумінні залучення, покращенні конверсії та збільшенні прибутку.
Leadspace
leadspace.com
Leadspace – це компанія Data Science, яка займається програмним забезпеченням як послугою (SaaS), яка надає платформу даних клієнтів B2B. Продукти компанії об’єднують численні джерела даних, перші та сторонні джерела з соціальних мереж, бази даних контактів і системи управління взаємовідносинами з клієнтами та платформи автоматизації маркетингу.
Demodesk
demodesk.com
Demodesk є провідною платформою для віртуальних продажів. Плануйте зустрічі на автопілоті, проводите професійні відеозустрічі та навчайте команди продажів у режимі реального часу за допомогою ШІ. 100% сумісність із GDPR, безпека та підтримка корпоративного рівня. Платформа автоматизує повторювані завдання та оптимізує весь процес продажу, дозволяючи торговим представникам зосередитися на налагодженні відносин і укладанні угод. Такі функції, як автоматичне планування, створення нотаток у реальному часі та інтеграція CRM, оптимізують ефективність і продуктивність. За допомогою Demodesk спеціалісти з продажу можуть надати захоплюючі демонстрації продукту, які виходять за рамки простих слайд-шоу. Платформа пропонує революційні можливості спільного використання екрана та інтерактивні можливості для створення захоплюючого та персоналізованого досвіду для потенційних клієнтів, що сприяє підвищенню залученості та вищим коефіцієнтам конверсії. Такі функції, як відстеження або інтегровані підручники та бойові картки, дають змогу коучингувати в реальному часі під час віртуальних дзвінків. Платформа пропонує комплексні функції аналітики та звітності, які надають практичну інформацію про ефективність продажів. Озброївшись цими цінними даними, керівники продажів можуть приймати рішення на основі даних, оптимізувати процеси продажів і визначати сфери, які потрібно вдосконалити. Компанії будь-якого розміру покладаються на нас, щоб оцифрувати продажі, підвищити продуктивність і збільшити дохід. Ключові результати від наших клієнтів: +25% економія часу на ручних завданнях (Pipedrive) ↑ 2x коефіцієнт конверсії (Clark) +30% вищий дохід на продавця (Treatwell) ↑ 3x підвищення продуктивності агента (Eigensonne) Для отримання додаткової інформації відвідайте demodesk.com .
Chili Piper
chilipiper.com
Удосконалене програмне забезпечення для планування від Chili Piper допомагає командам B2B доходів подвоїти коефіцієнт конверсії, підвищити задоволеність клієнтів і досягти нового рівня продуктивності.
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