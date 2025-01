Програмне забезпечення зіставлення потенційних клієнтів і маршрутизації - Найпопулярніші застосунки - Катар

Syncari

syncari.com

Syncari — це єдина платформа автоматизації даних з низьким кодом/без коду (LcNc), яка плавно синхронізує, уніфікує, автоматизує та аналізує дані в різних бізнес-системах і програмах. Наша платформа, що пропонує як площину керування, так і центр даних, забезпечуючи досконалість роботи та готовність даних для ШІ. Завдяки узгодженню ваших даних із Syncari ваші команди та моделі ШІ працюють і автоматизуються на основі бездоганно синхронізованих високоякісних даних. Syncari довіряють Conga, CorroHealth, Deel і Rapid7. Типові випадки використання: синхронізація та автоматизація кількох бізнес-систем, як-от багато Salesforce CRM, інтегровані в одну або багато інших систем (Marketo, HubSpot, Eloqua, Zendesk, Jira, Oracle Sales, SAP, Netsuite, Snowflake, Domo, Redshift, AWS, Big Query тощо) Багаторазова синхронізація Salesforce CRM з Marketo або HubSpot ETL, зворотний ETL Автоматизація збагачення для багатьох джерел Автоматизація намірів для багатьох джерел Quote to Cash and Finance 360 ​​Якість даних для очищення, нормалізації, перетворення даних