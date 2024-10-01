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Програмне забезпечення зіставлення потенційних клієнтів і маршрутизації - Найпопулярніші застосунки - Колумбія
Програмне забезпечення зіставлення потенційних клієнтів і маршрутизації автоматизує процес пов’язування нових потенційних клієнтів із відповідним записом облікового запису в системі CRM, а потім спрямовує ці потенційні клієнти до потрібного продавця на основі карти території організації. Ця функція дозволяє компаніям отримати більш цілісне розуміння потенційних клієнтів і залученості в рамках стратегії на основі облікових записів, сприяючи швидкому контролю за отриманими потенційними клієнтами. У той час як базові функції зіставлення потенційних клієнтів і маршрутизації зазвичай пропонують більшість програмного забезпечення CRM, спеціальні рішення забезпечують складніші робочі процеси, які можуть перевищувати можливості стандартних CRM або інструментів автоматизації маркетингу. Це спеціалізоване програмне забезпечення зазвичай використовується представниками з розвитку продажів і керівниками облікових записів, спрощуючи завдання маршрутизації потенційних клієнтів до відповідних осіб і облікових записів, заощаджуючи дорогоцінний час і зусилля.
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Calendly
calendly.com
Calendly допомагає окремим особам, командам і організаціям у всьому світі автоматизувати життєвий цикл наради, видаляючи запланування вперед і назад. Calendly дозволяє компаніям швидше укладати угоди, наймати кандидатів, налагоджувати відносини та розвивати свій бізнес. Понад 20 мільйонів користувач...
Apollo.io
apollo.io
Apollo — це платформа взаємодії з даними, яка вбудовує інтелектуальні дані у ваші робочі процеси, щоб допомогти вам виконувати, аналізувати та покращувати свою стратегію зростання.
Demodesk
demodesk.com
Demodesk є провідною платформою для віртуальних продажів. Плануйте зустрічі на автопілоті, проводите професійні відеозустрічі та навчайте команди продажів у режимі реального часу за допомогою ШІ. 100% сумісність із GDPR, безпека та підтримка корпоративного рівня. Платформа автоматизує повторювані за...
Tray.io
tray.io
Tray.io — це мультифункціональний iPaaS на основі штучного інтелекту, який пришвидшує час інтеграції від місяців до днів на одній платформі. Tray Universal Automation Cloud усуває потребу в розрізнених інструментах і технологіях для автоматизації складних внутрішніх і зовнішніх бізнес-процесів. Унів...
Terminus
terminusplatform.com
Старий спосіб роботи більше не працює. І ви не можете дозволити собі відставати. Стратегії B2B еволюціонували, а правила гри змінилися. Вам потрібна платформа, експерти та тактичні підручники, щоб досягти бажаного результату, особливо в умовах збільшення потреби бути ефективнішими з кожним доларом. ...
LeadAngel
leadangel.com
Рання пташка отримує розпродаж. Фільтр, зіставлення та маршрут миттєво приводять до потрібного продавця. Закривайте більше угод. LeadAngel — це платформа B2B Lead Management, включаючи зіставлення потенційних клієнтів із обліковими записами та маршрутизацію. Швидкі, надійні та настроювані операції п...
Chili Piper
chilipiper.com
Удосконалене програмне забезпечення для планування від Chili Piper допомагає командам B2B доходів подвоїти коефіцієнт конверсії, підвищити задоволеність клієнтів і досягти нового рівня продуктивності.
Leadspace
leadspace.com
Leadspace – це компанія Data Science, яка займається програмним забезпеченням як послугою (SaaS), яка надає платформу даних клієнтів B2B. Продукти компанії об’єднують численні джерела даних, перші та сторонні джерела з соціальних мереж, бази даних контактів і системи управління взаємовідносинами з к...
Sugar Market
salesfusion.com
Sugar Market — це комплексне рішення для автоматизації маркетингу, створене для роботи з маркетинговими маракуями. Завдяки підібраному набору інструментів, який включає інтуїтивно зрозумілі конструктори кампаній, розширену автоматизацію та чудові звіти, ми зосереджуємося на тому, що є найважливішим ...
Nutsales
nutsales.co
Що таке Nutsales? Nutsales — це CRM-платформа на основі штучного інтелекту, яка підтримується масштабованою командою людей. Спершу ми можемо перетворити ваші кілька поштових скриньок на інтерактивні воронки, налаштувавши конвеєри за допомогою інтеграції Gmail для продажів, підтримки клієнтів, відділ...
Avoma
avoma.com
Avoma — це наскрізний помічник зі штучним інтелектом для зустрічей для команд, які працюють із клієнтами. Його технологія на основі штучного інтелекту допомагає командам, які працюють із клієнтами, отримувати важливу інформацію про клієнтів до, під час і після важливих зустрічей. Avoma аналізує думк...
Syncari
syncari.com
Syncari — це єдина платформа автоматизації даних із низьким кодом/без коду (LcNc), яка плавно синхронізує, уніфікує, автоматизує та аналізує дані в різноманітних бізнес-системах і програмах. Наша платформа, що пропонує як площину керування, так і центр даних, забезпечуючи досконалість роботи та гото...
Openprise
openprisetech.com
Openprise сприяє революції в RevOps. Openprise автоматизує критично важливі процеси RevOps, щоб знищити розбіжності та узгодити спеціалістів із продажу та маркетингу та їхні технології для забезпечення вибухового зростання. Openprise — це єдина платформа без програмного коду, яка дає вам змогу спрос...
Fullcast
fullcast.com
Fullcast — це єдина платформа планування для виходу на ринок (GTM), яка бездоганно поєднує вашу діяльність з планування GTM із тактичними операціями з продажу. Це дозволяє вам постійно оновлювати свою стратегію та миттєво впроваджувати зміни. Компанії, які планують за допомогою Fullcast: -> Плануйте...
CaliberMind
calibermind.com
Як стратегічний лідер B2B, ви повинні тримати великий палець на пульсі ринку. Але з усіма інструментами, якими користуються ваші команди, важко з’єднати крапки та визначити, чи ваше повідомлення резонує з потрібною аудиторією в ідеальний час. Платформа CaliberMind організовує та осмислює ваші дані, ...
Routera
routera.io
Routera — це платформа для маршрутизації та перетворення вхідних потенційних клієнтів, яка інтегрується з HubSpot. Тепер ви можете легко планувати та масштабувати свою команду продажів, покращуючи швидкість досягнення лідерства та збільшуючи конверсії продажів.
RevenueHero
revenuehero.io
RevenueHero — це продукт для прискорення вхідного доходу, який забезпечує миттєве планування зустрічей і маршрутизацію потенційних клієнтів усіх рівнів складності для команд B2B. RevenueHero інтегрується з вашою формою реєстрації потенційних клієнтів, щоб кваліфікувати потенційних клієнтів і планува...