Програмне забезпечення для оцінки потенційних клієнтів - Найпопулярніші застосунки

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Компанії використовують програмне забезпечення для визначення потенційних клієнтів, щоб оцінити потенціал кожної бізнес-можливості. Це програмне забезпечення дозволяє організаціям встановлювати шкали та контрольні показники для оцінки перспектив. Враховуючи дефіцит часу команди продажів і велику кількість потенційних клієнтів, програмне забезпечення оцінки потенційних клієнтів виявляється безцінним, оскільки дозволяє командам зосередитися на можливостях із найвищою ймовірністю перетворення на продажі. Розставляючи пріоритети для високопотенційних потенційних клієнтів, відділи продажів можуть оптимізувати свій час, відволікаючи ресурси від менш цінних потенційних клієнтів. Це не тільки економить час, але й дає продавцям можливість уточнювати свої повідомлення під час взаємодії з клієнтами, які, швидше за все, укладатимуть угоди.
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Salesforce
salesforce.com
Salesforce - платформа CRM для управління продажами, маркетингом, обслуговуванням клієнтів та аналітикою. Підтримує інтеграцію з мобільними пристроями.
Apollo.io
apollo.io
Apollo.io - це платформа, що допомагає командам з продажу управляти процесами, аналізувати дані та покращувати стратегії залучення через інструменти, як Dialer.
Zoho SalesIQ
zoho.com
Zoho SalesIQ — платформа для взаємодії з клієнтами, що підтримує чат, аналітику та відстеження відвідувачів веб-сайту в реальному часі.
ActiveCampaign
activecampaign.com
ActiveCampaign — це платформа для автоматизації маркетингу, яка допомагає підприємствам взаємодіяти з клієнтами через персоналізовані кампанії та управління відносинами.
LeadSquared
leadsquared.com
LeadSquared — це програмне забезпечення для автоматизації маркетингу та CRM, що допомагає підприємствам організувати управління потенційними клієнтами та продажами.
Keap
keap.com
Keap - це CRM-платформа для автоматизації продажів і маркетингу, яка допомагає бізнесу керувати потенційними клієнтами та аналізувати їхню активність.
Freshsales
freshworks.com
Freshsales - це платформа CRM для управління продажами, яка автоматизує завдання, оцінює потенціал свинців і оптимізує взаємодію з клієнтами.
Kartra
home.kartra.com
Kartra - це платформа для управління онлайн-продажами, маркетингом і створенням контенту, яка об'єднує інструменти для автоматизації і аналітики.
EQUP
equp.com
EQUP - це універсальне програмне забезпечення для управління бізнес-процесами, включаючи маркетинг, продажі та комунікацію, доступне для кількох компаній в одному акаунті.
Act-On
act-on.com
Act-On – платформа автоматизації маркетингу, що дозволяє управляти кампаніями, залучати клієнтів та аналізувати результати через різні канали комунікації.
Workbooks
workbooks.com
Workbooks - це хмарне CRM-програмне забезпечення, що інтегрує управління продажами, маркетингом і обслуговуванням клієнтів для ефективного ведення бізнесу.
Digioh
digioh.com
Digioh - це інструмент для збору даних, що дозволяє проводити опитування, вікторини та формувати переваги для ефективного маркетингу та конверсії.
Pocus
pocus.com
Pocus перетворює дані на доходи, допомагаючи командам знаходити можливості для продажу на основі реальних сигналів покупки.
Leadspace
leadspace.com
Leadspace - це платформа управління даними B2B, що об'єднує різні джерела даних для підвищення ефективності маркетингу та продажів.
LeadBoxer
leadboxer.com
LeadBoxer - це платформа для генерації та оцінки потенційних клієнтів, що допомагає B2B-командам відстежувати зацікавленість відвідувачів сайту.
Ortto
ortto.com
Ortto - це програмне забезпечення для автоматизації маркетингу, що використовує ШІ для полегшення розробки кампаній та взаємодії з клієнтами через різні канали.
Outfunnel
outfunnel.com
Outfunnel об'єднує дані продажів і маркетингу, автоматизуючи їх синхронізацію та відстеження потенційних клієнтів через CRM та інші інструменти.
Salespanel
salespanel.io
Salespanel - це програмне забезпечення для аналітики даних про наміри та відстеження шляху клієнтів, що допомагає B2B бізнесам аналізувати та управляти потенційними клієнтами.
Toplyne
toplyne.io
Toplyne — платформа ШІ для прогнозування, що допомагає командам з продажу та маркетингу ідентифікувати потенційних клієнтів та покращувати продажі.
Koncert
koncert.com
Koncert - це платформа для автоматизації продажу, що включає різні інструменти для дзвінків, аналітики і управління даними, сприяючи підвищенню ефективності продажів.
6sense
6sense.com
6Sense - платформа ABM для B2B, що використовує AI для аналізу сигналів про наміри та покращення маркетингу і взаємодії з потенційними клієнтами.
Successeve
successeve.com
Successeve - це хмарна платформа для аналізу клієнтів, що надає оцінки та аналітику на етапах клієнтського шляху для підтримки команд з продажу та маркетингу.
Magileads
magileads.com
Magileads - платформа для генерації лідів, яка інтегрується з CRM-системами, допомагаючи підприємствам ефективно управляти потенційними клієнтами.
Sparklane
sparklane-group.com
Sparklane - це аплікація, що використовує ШІ для генерації лідів, надаючи інформацію про компанії та контакти для ефективної взаємодії з потенційними клієнтами.
MadKudu
madkudu.com
Мадкуду - це інструмент для автоматизації оцінки свинців у B2B, який аналізує дані та допомагає оптимізувати стратегії продажу, підтримуючи інтеграцію з CRM.
VanillaSoft
vanillasoft.com
VanillaSoft - платформа для управління продажами, що автоматизує робочі процеси, маршрутизує потенційних клієнтів та забезпечує ефективну взаємодію з ними.
Entytle
entytle.com
Entytle допомагає промисловим виробникам покращувати лояльність клієнтів, зменшувати відтік і максимізувати цінність від існуючих клієнтів за допомогою AI/ML.
Correlated
getcorrelated.com
Correlated — це додаток, що допомагає перетворювати дані про клієнтів у дохід, підвищуючи конверсію через персоналізовані повідомлення для користувачів із високою ймовірністю.
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