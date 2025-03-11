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Програмне забезпечення для оцінки потенційних клієнтів
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Програмне забезпечення для оцінки потенційних клієнтів - Найпопулярніші застосунки

Компанії використовують програмне забезпечення для визначення потенційних клієнтів, щоб оцінити потенціал кожної бізнес-можливості. Це програмне забезпечення дозволяє організаціям встановлювати шкали та контрольні показники для оцінки перспектив. Враховуючи дефіцит часу команди продажів і велику кількість потенційних клієнтів, програмне забезпечення оцінки потенційних клієнтів виявляється безцінним, оскільки дозволяє командам зосередитися на можливостях із найвищою ймовірністю перетворення на продажі. Розставляючи пріоритети для високопотенційних потенційних клієнтів, відділи продажів можуть оптимізувати свій час, відволікаючи ресурси від менш цінних потенційних клієнтів. Це не тільки економить час, але й дає продавцям можливість уточнювати свої повідомлення під час взаємодії з клієнтами, які, швидше за все, укладатимуть угоди.

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Salesforce

Salesforce

salesforce.com

Salesforce - платформа CRM для управління продажами, маркетингом, обслуговуванням клієнтів та аналітикою. Підтримує інтеграцію з мобільними пристроями.

Apollo.io

Apollo.io

apollo.io

Apollo.io - це платформа, що допомагає командам з продажу управляти процесами, аналізувати дані та покращувати стратегії залучення через інструменти, як Dialer.

Zoho SalesIQ

Zoho SalesIQ

zoho.com

Zoho SalesIQ — платформа для взаємодії з клієнтами, що підтримує чат, аналітику та відстеження відвідувачів веб-сайту в реальному часі.

ActiveCampaign

ActiveCampaign

activecampaign.com

ActiveCampaign — це платформа для автоматизації маркетингу, яка допомагає підприємствам взаємодіяти з клієнтами через персоналізовані кампанії та управління відносинами.

LeadSquared

LeadSquared

leadsquared.com

LeadSquared — це програмне забезпечення для автоматизації маркетингу та CRM, що допомагає підприємствам організувати управління потенційними клієнтами та продажами.

Keap

Keap

keap.com

Keap - це CRM-платформа для автоматизації продажів і маркетингу, яка допомагає бізнесу керувати потенційними клієнтами та аналізувати їхню активність.

Freshsales

Freshsales

freshworks.com

Freshsales - це платформа CRM для управління продажами, яка автоматизує завдання, оцінює потенціал свинців і оптимізує взаємодію з клієнтами.

Kartra

Kartra

home.kartra.com

Kartra - це платформа для управління онлайн-продажами, маркетингом і створенням контенту, яка об'єднує інструменти для автоматизації і аналітики.

EQUP

EQUP

equp.com

EQUP - це універсальне програмне забезпечення для управління бізнес-процесами, включаючи маркетинг, продажі та комунікацію, доступне для кількох компаній в одному акаунті.

Act-On

Act-On

act-on.com

Act-On – платформа автоматизації маркетингу, що дозволяє управляти кампаніями, залучати клієнтів та аналізувати результати через різні канали комунікації.

Workbooks

Workbooks

workbooks.com

Workbooks - це хмарне CRM-програмне забезпечення, що інтегрує управління продажами, маркетингом і обслуговуванням клієнтів для ефективного ведення бізнесу.

Digioh

Digioh

digioh.com

Digioh - це інструмент для збору даних, що дозволяє проводити опитування, вікторини та формувати переваги для ефективного маркетингу та конверсії.

Pocus

Pocus

pocus.com

Pocus перетворює дані на доходи, допомагаючи командам знаходити можливості для продажу на основі реальних сигналів покупки.

Leadspace

Leadspace

leadspace.com

Leadspace - це платформа управління даними B2B, що об'єднує різні джерела даних для підвищення ефективності маркетингу та продажів.

LeadBoxer

LeadBoxer

leadboxer.com

LeadBoxer - це платформа для генерації та оцінки потенційних клієнтів, що допомагає B2B-командам відстежувати зацікавленість відвідувачів сайту.

Ortto

Ortto

ortto.com

Ortto - це програмне забезпечення для автоматизації маркетингу, що використовує ШІ для полегшення розробки кампаній та взаємодії з клієнтами через різні канали.

Outfunnel

Outfunnel

outfunnel.com

Outfunnel об'єднує дані продажів і маркетингу, автоматизуючи їх синхронізацію та відстеження потенційних клієнтів через CRM та інші інструменти.

Salespanel

Salespanel

salespanel.io

Salespanel - це програмне забезпечення для аналітики даних про наміри та відстеження шляху клієнтів, що допомагає B2B бізнесам аналізувати та управляти потенційними клієнтами.

Toplyne

Toplyne

toplyne.io

Toplyne — платформа ШІ для прогнозування, що допомагає командам з продажу та маркетингу ідентифікувати потенційних клієнтів та покращувати продажі.

Koncert

Koncert

koncert.com

Koncert - це платформа для автоматизації продажу, що включає різні інструменти для дзвінків, аналітики і управління даними, сприяючи підвищенню ефективності продажів.

6sense

6sense

6sense.com

6Sense - платформа ABM для B2B, що використовує AI для аналізу сигналів про наміри та покращення маркетингу і взаємодії з потенційними клієнтами.

Successeve

Successeve

successeve.com

Successeve - це хмарна платформа для аналізу клієнтів, що надає оцінки та аналітику на етапах клієнтського шляху для підтримки команд з продажу та маркетингу.

Magileads

Magileads

magileads.com

Magileads - платформа для генерації лідів, яка інтегрується з CRM-системами, допомагаючи підприємствам ефективно управляти потенційними клієнтами.

Sparklane

Sparklane

sparklane-group.com

Sparklane - це аплікація, що використовує ШІ для генерації лідів, надаючи інформацію про компанії та контакти для ефективної взаємодії з потенційними клієнтами.

MadKudu

MadKudu

madkudu.com

Мадкуду - це інструмент для автоматизації оцінки свинців у B2B, який аналізує дані та допомагає оптимізувати стратегії продажу, підтримуючи інтеграцію з CRM.

VanillaSoft

VanillaSoft

vanillasoft.com

VanillaSoft - платформа для управління продажами, що автоматизує робочі процеси, маршрутизує потенційних клієнтів та забезпечує ефективну взаємодію з ними.

Entytle

Entytle

entytle.com

Entytle допомагає промисловим OEM-виробникам підвищити лояльність, зменшити відтік і отримувати цінність за весь час від їх встановленої бази. Наша SaaS використовує AI/ML, щоб нашим користувачам було легко визначати, визначати пріоритети та керувати пропозиціями для наявних клієнтів.

Correlated

Correlated

getcorrelated.com

Швидше перетворюйте дані клієнтів на дохід. Менше 1% реєстрацій продуктів перетворюються на платних клієнтів! Збільште свій коефіцієнт конверсії за допомогою оцінки життєвого циклу клієнта на основі штучного інтелекту. Знайдіть користувачів і облікові записи з найвищою схильністю та націлюйте їх за допомогою персоналізованих повідомлень.

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